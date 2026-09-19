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ตำรวจสอบสวนคดีสามเณรวัย 7 ขวบมรณภาพผิดธรรมชาติ
ลำปาง – รายงานข่าวอัปเดตล่าสุดจากพื้นที่ภาคเหนือเตรียมรับมือกับอุทกภัยรุนแรงในเดือนสิงหาคม">จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยได้รับคำเตือนให้เตรียมรับมือฝนตกหนัก">ภาคเหนือของประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานฝ่ายปกครองกำลังเร่งสอบสวนกรณีการมรณภาพของสามเณรวัย 7 ขวบอย่างเร่งด่วน เหตุการณ์สลดใจครั้งนี้เกิดขึ้นที่วัดถ้ำขุมทรัพย์จามเทวี ในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ข่าวนี้ได้สร้างความตกตะลึงและข้อสงสัยมากมายในหมู่ประชาชนรวมถึงชาวเน็ตทั่วประเทศ
เบื้องต้นทางเจ้าอาวาสอ้างว่าสามเณรน้อยจมน้ำมรณภาพขณะออกไปเล่นน้ำตามลำพัง แต่ประเด็นที่น่าตกใจคือทางวัดกลับไม่มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแม้แต่ส่งศพไปชันสูตรหาสาเหตุ ทางวัดได้นำร่างของสามเณรใส่โลงศพเตรียมจัดงานศพ พร้อมทั้งเปิดรับบริจาคเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ประเด็นสำคัญ
- สามเณรชาวเมียนมาวัย 7 ขวบ จมน้ำมรณภาพ แต่ทางวัดละเลยการแจ้งตำรวจและไม่ส่งชันสูตร
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจเข้าอายัดศพ เพื่อส่งตัวไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลอย่างละเอียด
- ทางวัดเปิดบัญชีรับบริจาคเงิน ซึ่งกำลังถูกตรวจสอบความโปร่งใสทางบัญชีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อข่าวการเสียชีวิตแพร่กระจายออกไป ประชาชนและสื่อมวลชนเริ่มตั้งคำถามถึงสาเหตุที่แท้จริงของการมรณภาพ หลายคนสงสัยว่าทำไมทางวัดถึงเลือกที่จะเงียบ และจัดการศพเองโดยไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง นายกฤษณะ พินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงได้นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเอง
จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบว่าสามเณรที่มรณภาพเป็นชาวต่างด้าวสัญชาติเมียนมา และไม่มีเอกสารประจำตัวใดๆ ทางเจ้าอาวาสให้การว่า ท่านเข้าใจผิดคิดว่าไม่จำเป็นต้องแจ้งความเพราะผู้ตายเป็นชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม กฎหมายของประเทศไทยระบุชัดเจนว่า การเสียชีวิตผิดธรรมชาติทุกกรณีต้องได้รับการแจ้งความและชันสูตร
กระบวนการทางกฎหมายและการชันสูตร
เพื่อความโปร่งใสและสร้างความกระจ่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมแพทย์ได้ทำการอายัดศพของสามเณรในทันที จากนั้นร่างของสามเณรถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลลำปาง เพื่อทำการชันสูตรศพอย่างละเอียดโดยแพทย์นิติเวช การดำเนินการนี้ช่วยบรรเทาความกังวลของสังคม และยืนยันว่าทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
นอกเหนือจากการสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้ว ทางวัดยังกำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดในประเด็นเรื่องเงินบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมียอดรวมกว่า 13,000 บาท แม้ทางวัดจะยืนยันว่าเงินจำนวนดังกล่าวถูกจัดสรรไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ แต่เจ้าหน้าที่ก็มีแผนที่จะดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดอย่างละเอียด
แนวทางการป้องกันและข้อคิด
กรณีที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการสื่อสาร และทำความเข้าใจข้อกฎหมายพื้นฐานให้แก่องค์กรทางศาสนา ไม่ว่าผู้เสียชีวิตจะมีสัญชาติหรือสถานะทางสังคมรูปแบบใด กระบวนการยุติธรรมต้องครอบคลุมและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เจ้าหน้าที่จะไม่มีการละเว้น หรือยอมให้มีการข้ามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้นำทางศาสนาและสมาชิกในชุมชน การให้ความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต
ความร่วมมือระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐ คือหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาและสร้างความโปร่งใส หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตในชุมชน ควรแจ้งเบาะแสให้ตำรวจทราบทันที การตื่นตัวของสังคมในกรณีนี้ ถือเป็นพลังโซเชียลมีเดียที่ช่วยผลักดันให้เกิดความยุติธรรมในสังคมไทยอย่างแท้จริง
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กบง. หั่นราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น 2.40 บาท/ลิตร เริ่มวันนี้
PM2.5">เชียงราย – ตั้งแต่วันนี้ (16 กันยายน 2569) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการลดราคาหน้าโรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง 2.40 บาทต่อลิตรอย่างเป็นทางการ โดยนโยบายนี้จะลากยาวไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 เป้าหมายหลักคือการป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำมัน และช่วยให้ราคาพลังงานในประเทศนิ่งขึ้น
การปรับลดราคาครั้งนี้เหมารวมน้ำมันดีเซลหมุนเร็วทุกชนิด ทั้ง B0, B7 และ B20 การที่รัฐบาลเลือกไปลดราคาที่ต้นทางอย่างหน้าโรงกลั่น ก็เพื่อช่วยลดภาระหนี้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตอนนี้กำลังติดลบหนัก การตัดสินใจนี้มีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้ราคาขายปลีกตามปั๊มน้ำมันทั่วไปไม่ขยับขึ้นไปตามตลาดโลก ซึ่งจะช่วยดูแลค่าครองชีพให้ทุกคนได้เป็นอย่างดี
ประเด็นสำคัญ
- ลดราคาทันที 2.40 บาทต่อลิตร: รัฐบาลสั่งลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่นทุกประเภท (B0, B7 และ B20)
- ช่วงเวลาที่บังคับใช้: เริ่มตรึงราคาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2569
- เป้าหมายเพื่อประชาชน: ป้องกันปัญหาน้ำมันขาดแคลน และช่วยพยุงสถานะการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
หลายคนอาจสงสัยว่า ในเมื่อลดราคาที่หน้าโรงกลั่น แล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร? คำตอบคือ การลดราคาตรงนี้จะถูกนำไปอุดหนุนกองทุนน้ำมันฯ โดยตรง เพื่อให้กองทุนมีเงินไปพยุงราคาขายปลีกหน้าปั๊มไม่ให้แพงขึ้น ดังนั้น ราคาที่คุณจ่ายค่าน้ำมันในวันนี้จะยังคงที่ต่อไป ช่วยให้ไม่ต้องแบกรับต้นทุนการเดินทางที่แพงขึ้นอย่างฉับพลัน หากสนใจข้อมูลทางกฎหมายเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่าน ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการลดราคาดีเซล ได้เลย
การปรับตัวของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
นอกจากคนใช้รถทั่วไปแล้ว ภาคธุรกิจขนส่งถือเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆ เมื่อราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักไม่ปรับขึ้น ผู้ประกอบการก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภค นโยบายนี้จึงเหมือนเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะข้าวของแพง หรือเงินเฟ้อพุ่งสูงในประเทศ ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยยังเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่สะดุด
หลังจากช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ กบง. จะต้องจับตาสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบโลกอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง การลดราคา 2.40 บาทในรอบนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว เพื่อซื้อเวลาให้ระบบเศรษฐกิจในบ้านเราได้ปรับตัว หากตลาดโลกยังผันผวนหนัก รัฐบาลก็คงต้องหาแผนใหม่มารองรับ แต่สำหรับตอนนี้ มาตรการนี้ช่วยให้ทั้งคนทำธุรกิจและประชาชนทั่วไป สามารถใช้ชีวิตและวางแผนการเงินได้อย่างสบายใจมากขึ้น
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พะเยาอ่วม! ฝนกระหน่ำน้ำท่วมถนนสายหลัก พระเณรเร่งขนกระสอบทรายกั้นน้ำทะลักวัด
พะเยา – สถานการณ์ฝนตกหนักในจังหวัดพะเยายังคงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในเวลานี้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายในตัวเมือง น้ำฝนระบายไม่ทันจนสร้างความเดือดร้อนให้กับการสัญจรของประชาชนอย่างหนัก
จุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือบริเวณถนนพหลโยธิน ด้านหน้าวัดศรีโคมคำ หรือที่รู้จักกันในชื่อวัดพระเจ้าตนหลวง น้ำได้เอ่อล้นพื้นผิวจราจรและเริ่มไหลทะลักเข้าไปยังบริเวณด้านหน้าของวัด ทำให้สุนัขอย่างน่าตกใจ">พระภิกษุและสามเณรต้องเร่งมือทำงานแข่งกับเวลา พวกท่านช่วยกันนำกระสอบทรายมาวางกั้นเป็นแนวตรงประตูทางเข้า เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าไปทำความเสียหายให้กับพระวิหารหลวงด้านใน
ประเด็นสำคัญ
- ฝนตกหนักและต่อเนื่องในตัวเมืองพะเยา ส่งผลให้น้ำระบายไม่ทันและเข้าท่วมถนนสายหลักหลายจุด
- พระและเณรวัดศรีโคมคำต้องเร่งสร้างแนวกระสอบทราย เพื่อป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพระวิหารหลวง
- ถนนเส้นหน้าโรงพยาบาลพะเยามีน้ำท่วมสูงมาก รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง
นอกจากบริเวณหน้าวัดแล้ว ปัญหาน้ำท่วมขังยังขยายวงกว้างไปตามเส้นทางสำคัญอื่นๆ โดยเฉพาะเส้นทางตั้งแต่บริเวณแยกประตูเหล็กยาวไปจนถึงด้านหน้าโรงพยาบาลพะเยา ถนนทั้งสองฝั่งมีน้ำท่วมขังตลอดแนว ระดับน้ำในบางจุดสูงมากจนรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถขับผ่านไปได้
ผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลควรตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทาง การขับรถลุยน้ำลึกอาจทำให้เครื่องยนต์ดับและเกิดความเสียหายรุนแรงได้ จึงขอแนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เกี่ยวกับเส้นทางเลี่ยงเพื่อความปลอดภัย
การรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์
จนถึงขณะนี้ สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆ ระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่แล้วจึงอาจเพิ่มระดับสูงขึ้นไปอีก หากระบบท่อระบายน้ำของเมืองไม่สามารถจัดการมวลน้ำได้ทัน ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืน
ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ การเตรียมตัวรับมือแต่เนิ่นๆ ถือเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด การรีบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดที่น้ำอาจท่วมถึง จะช่วยป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ทุกคนควรติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ
ปกป้องศูนย์รวมจิตใจของชาวพะเยา
วัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง ถือเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวภาคเหนือ พระวิหารหลวงแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนา การที่พระสงฆ์และสามเณรต้องช่วยกันปกป้องพื้นที่แห่งนี้ จึงไม่ใช่แค่การดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง แต่เป็นการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่ง
ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงต่างก็คอยติดตามสถานการณ์และพร้อมให้ความช่วยเหลือวัดหากระดับน้ำสูงขึ้น ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในชุมชน จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เมืองพะเยาสามารถก้าวผ่านวิกฤตภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย
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โศกนาฏกรรม! ก้อนหินขนาดมหึมาหนัก 100 กิโลกรัม ร่วงหล่นทับรถกระบะ ส่งผลให้คนขับเสียชีวิตคาที่
ลำปาง – เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 8 กันยายน เวลาประมาณ 18.15 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เถิน จังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งอุบัติเหตุร้ายแรงบนถนนสายเถิน-ลี้ บริเวณกิโลเมตรที่ 117 ในเขตตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ ตำรวจพร้อมด้วยทีมอาสาสมัครกู้ภัยได้รีบเดินทางไปยังพื้นที่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถกระบะ Isuzu Cab สีเทา ป้ายทะเบียนเชียงใหม่ สภาพรถพังเสียหายอย่างหนักบริเวณหลังคา ที่น่าเศร้าคือ พบร่างของผู้ขับขี่ชายเสียชีวิตอยู่ภายในห้องโดยสาร ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเอกสารประจำตัว เพื่อยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือใครและกำลังเดินทางมาจากพื้นที่ใด
สรุปประเด็นสำคัญ
- เหตุสุดวิสัย: ก้อนหินขนาดใหญ่หนักกว่า 100 กิโลกรัม ร่วงจากหน้าผาทับรถกระบะ ทำให้คนขับเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
- สาเหตุหลัก: คาดว่าเกิดจากฝนตกหนักสะสม ทำให้ดินร่วนซุยและอุ้มน้ำจนเกิดหินถล่มลงมาบนพื้นผิวจราจร
- การแจ้งเตือน: เจ้าหน้าที่ประกาศเตือนผู้ใช้ถนนสายเถิน-ลี้ ให้เพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการขับขี่ช่วงฤดูฝน
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พบก้อนหินขนาดใหญ่ตกอยู่ใกล้ตัวรถ ก้อนหินนี้คาดว่ามีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 60-100 กิโลกรัม หินได้ร่วงหล่นลงมาทับหลังคารถฝั่งคนขับจนยุบตัวลงอย่างรุนแรง แรงกระแทกทำลายกระจกหน้ารถมุมซ้าย ก่อนที่หินจะกลิ้งเข้าไปทับร่างคนขับจนเสียชีวิต เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันและเกิดขึ้นรวดเร็วมาก
สำหรับสาเหตุเบื้องต้น เจ้าหน้าที่คาดว่ามาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ก่อนเกิดเหตุมีฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำฝนทำให้ดินและก้อนหินบริเวณหน้าผาเกิดการร่วนซุยและขาดความยึดเกาะ เมื่อดินอุ้มน้ำไม่ไหว ก้อนหินยักษ์จึงร่วงหล่นลงมาบนถนนด้านล่าง ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่รถคันนี้ขับผ่านพอดี คุณสามารถติดตาม ข่าวอุบัติเหตุ เพิ่มเติมได้เพื่ออัปเดตสถานการณ์และเฝ้าระวังเส้นทางเสี่ยงอื่นๆ
การช่วยเหลือและการเตือนภัยผู้ใช้ถนน
หลังเกิดเหตุ สมาคมกู้ภัยลำปางจุดเถินได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถพยาบาลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็ว ทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อจัดการพื้นที่เกิดเหตุให้ปลอดภัย พวกเขายังต้องคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มที่ เนื่องจากถนนสายนี้ยังมีรถยนต์สัญจรผ่านไปมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในจุดเดียวกัน
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เถิน กำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่างเข้มงวด ผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางภูเขา ขอให้สังเกตป้ายเตือนและชะลอความเร็ว หากมีฝนตกหนักควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง
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