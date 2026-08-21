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น้ำท่วมน่านวิกฤต! กรมทางหลวงระดมเครื่องจักรหนัก เร่งกู้เส้นทางและทอดสะพานเบลีย์
นาน – สถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือยังคงน่าเป็นห่วงอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่ทันที ปฏิบัติการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2569 เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน เป้าหมายหลักคือการเปิดเส้นทางจราจร เคลียร์ดินถล่ม และซ่อมแซมถนนที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ภาพรวมของความเสียหายล่าสุดพบว่ามีถนนหลายสายถูกตัดขาด ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2569 ระบุว่ามีทางหลวงได้รับผลกระทบใน 4 จังหวัด รวมทั้งหมด 16 แห่ง จังหวัดน่านเผชิญสถานการณ์หนักที่สุด โดยมีเส้นทางเสียหายถึง 10 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้มีถึง 8 แห่งที่รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลย เจ้าหน้าที่จึงต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วที่สุด
สรุปประเด็นสำคัญ
- จังหวัดน่านอ่วมหนักที่สุด: มีเส้นทางทางหลวงได้รับผลกระทบรวม 10 แห่ง โดยมีถึง 8 เส้นทางที่ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง
- เร่งติดตั้งสะพานชั่วคราว: เจ้าหน้าที่กำลังประกอบสะพานเบลีย์ 2 จุดในอำเภอปัว เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ภายใน 1-2 วันนี้
- สายด่วนช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง: ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ หรือขอความช่วยเหลือเร่งด่วนได้ที่เบอร์ 1586 ฟรีตลอดทั้งวัน
แผนกู้คืนเส้นทางและติดตั้งสะพานเบลีย์ชั่วคราว
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด มีการระดมทีมงานจากศูนย์สร้างทางและแขวงทางหลวงใกล้เคียงเข้ามาสมทบกำลัง งานที่เร่งด่วนที่สุดคือการติดตั้งสะพานเบลีย์ หรือสะพานเหล็กชั่วคราว ในจุดที่สะพานเดิมขาดหายไป โดยเฉพาะที่สะพานบ้านมอญ อำเภอปัว ซึ่งพื้นสะพานขาดไปประมาณ 10 เมตร ทีมงานเริ่มประกอบสะพานแล้วและคาดว่าจะเปิดให้รถวิ่งได้ในวันที่ 21 สิงหาคมนี้
ส่วนอีกจุดที่สำคัญคือ สะพานห้วยตาด อำเภอปัว ซึ่งมีความเสียหายมากกว่าเพราะตอม่อทรุดตัว เจ้าหน้าที่เตรียมทอดสะพานเหล็กความยาว 30 เมตรในเช้าวันที่ 21 สิงหาคม โดยตั้งเป้าให้เปิดใช้งานได้ภายในวันที่ 22 สิงหาคม นอกจากนี้ยังมีการเร่งซ่อมแซมคอสะพานบ้านฝ่ายและสะพานสบบั่ว เพื่อให้รถสามารถสัญจรได้ชั่วคราวในช่วงค่ำของวันนี้
การเคลียร์ดินถล่มและคำแนะนำสำหรับผู้ใช้รถ
นอกจากการซ่อมสะพานแล้ว ทีมงานยังต้องกระจายกำลังไปเคลียร์ดินถล่มที่ปิดทับเส้นทาง ถนนหลายสายเช่น ทางหลวงหมายเลข 1371, 1071 และ 1256 กำลังได้รับการฟื้นฟูตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ในจุดที่เสียหายหนักเช่น บริเวณโค้งห้วยเย็น เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถนำรถเข้าไปได้ ต้องรอประเมินความปลอดภัยก่อนเข้าทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซ้ำซ้อน
เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้ประชาชนวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังมีน้ำท่วมขังหรือเสี่ยงต่อดินถล่ม ผู้ขับขี่ควรสังเกตและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรสอบถามสายด่วน 1586 ได้ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัว
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นาน – สถานการณ์แม่สาย ด่านน้ำท่วมท่าขี้เหล็กพัง น้ำท่วมฉับพลันจากดอยลิไข่ น้ำท่วมถนนพหลโยธิน">น้ำท่วมในจังหวัดน่านกำลังเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากในขณะนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยและที่ราบลุ่มต่างๆ ประชาชนหลายพันคนต้องเผชิญกับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลหลากอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงเช้าวันนี้มีข่าวดีเมื่อระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มลดลงบ้างแล้ว
เช้าวันนี้ วันที่ 20 สิงหาคม 2569 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง แต่มวลน้ำได้ไหลต่อไปยังพื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็ว มวลน้ำเหล่านี้ได้ทิ้งความเสียหายไว้เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งภาครัฐต้องเข้ามาดูแลและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนต่อไป
ประเด็นสำคัญ
- น้ำท่วมอำเภอปัวและท่าวังผาเริ่มลดลง: ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดระดับลงอย่างช้าๆ แต่ยังคงพบเห็นความเสียหายในหลายพื้นที่
- เขตเมืองน่านได้รับผลกระทบ: น้ำจากแม่น้ำน่านล้นตลิ่งและมุดท่อระบายน้ำเข้าท่วมตัวเมือง ทำให้มีน้ำขังสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร
- เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย: เจ้าหน้าที่ระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ และเตรียมแจกจ่ายอาหารให้ผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง
สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่าน
สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ระดับน้ำในแม่น้ำน่านได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางคืนที่ผ่านมา ระดับน้ำพุ่งสูงกว่าคันกั้นน้ำถึง 60 เซนติเมตร ทำให้มวลน้ำทะลักเข้าสู่บ้านเรือนและร้านค้าของประชาชนในเขตเทศบาล
น้ำจำนวนมากได้มุดผ่านท่อระบายน้ำเข้าท่วมหลายจุดในตัวเมืองน่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จุดที่ได้รับผลกระทบคือบริเวณแยก ธ.ก.ส. และสี่แยกกิติชัย โชคดีที่ล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงเหลือความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตรแล้ว
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้ออกมาสรุปสถานการณ์เมื่อเวลา 02.15 น. ท่านระบุว่าประชาชนสามารถคลายความกังวลได้บ้างแล้ว เนื่องจากระดับน้ำเริ่มทรงตัวและค่อยๆ ลดลงตามลำดับ
การระดมกำลังช่วยเหลือและเครื่องสูบน้ำ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในครั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งเครื่องสูบน้ำระยะไกลเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนกำลังเร่งสูบน้ำแข่งกับเวลาอย่างเต็มที่
นายกเทศมนตรีเมืองน่านเชื่อมั่นว่า สถานการณ์น่าจะใกล้เข้าสู่ภาวะปกติในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า หากระดับน้ำในแม่น้ำลดลงเหลือ 8.30 เมตร การสูบน้ำออกจากตัวเมืองจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ในส่วนของทีมกู้ภัยและกู้ชีพ ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังตลอด 24 ชั่วโมง พวกเขาเตรียมพร้อมรอรับคำสั่งเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที หากมีผู้ใดต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่น้ำท่วม
การดูแลเยียวยาและการฟื้นฟูชุมชน
เรื่องอาหารการกินสำหรับผู้ประสบภัยก็ได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมจากหน่วยงานท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่บ้านดอนแก้วและบ้านดอนศรีเสริม จะได้รับข้าวกล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยจะเริ่มแจกจ่ายในช่วงเที่ยงและช่วงเย็นของวันนี้
สำหรับผู้ที่ต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว เจ้าหน้าที่จะดูแลเรื่องอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อ การช่วยเหลือนี้แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ และความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเมื่อเกิดวิกฤต
แนวทางการป้องกันและรับมือในอนาคต
เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับชาวจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวางแผนรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่มากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เราต้องเร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
การสร้างคันกั้นน้ำที่สูงและแข็งแรงขึ้น อาจเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ช่วยป้องกันมวลน้ำทะลักเข้าเมืองได้ดีขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว จะช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัว และลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินลงได้มาก
ในระยะยาว การร่วมกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดความรุนแรงของอุทกภัย การร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จะส่งผลดีต่อชุมชนและลูกหลานของเราในอนาคต
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
คำถาม: สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอปัวและท่าวังผาในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง?
คำตอบ: ปัจจุบันระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงและทรงตัวแล้ว แต่มวลน้ำได้ทิ้งความเสียหายไว้ค่อนข้างมาก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเข้าไปฟื้นฟูต่อไป
คำถาม: พื้นที่ใดในตัวเมืองน่านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังหนักที่สุด?
คำตอบ: บริเวณที่ได้รับผลกระทบมากคือช่วงแยก ธ.ก.ส. และสี่แยกกิติชัย โดยมีน้ำขังสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร เนื่องจากน้ำล้นท่อระบายน้ำ
คำถาม: ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถรับความช่วยเหลือเรื่องอาหารได้จากช่องทางไหน?
คำตอบ: เจ้าหน้าที่จะนำข้าวกล่องไปแจกจ่ายตามชุมชนที่เดือดร้อน เช่น บ้านดอนแก้ว สำหรับผู้ที่อยู่ศูนย์พักพิงจะมีการจัดเตรียมอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อ
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ทหารระดมกำลังด่วน! ลุยน้ำท่วมฉับพลันอำเภอปง จ.พะเยา ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก
พะเยา – เวลา 12.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ศูนย์บรรเทาภัยพิบัติของกองบังคับการทหารที่ 34 ได้สั่งการให้กองพันทหารราบที่ 4 และ 17 พร้อมด้วยอาสาสมัครบรรเทาภัยพิบัติ เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากแม่สาย ด่านน้ำท่วมท่าขี้เหล็กพัง น้ำท่วมฉับพลันจากดอยลิไข่ น้ำท่วมถนนพหลโยธิน">น้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมสูงในอำเภอโป่ง จังหวัดพะเยา
ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนในหมู่บ้านหนองบัว ตำบลออย อำเภอโป่ง ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ในบางพื้นที่ระดับน้ำสูงมากจนทำให้การดำรงชีวิตประจำวันเป็นไปได้ยาก และถนนหลายสายในพื้นที่ถูกตัดขาด ทำให้ยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก
ขณะนี้ ทางฝ่ายปกครองอำเภอปง และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำลังเร่งประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อระดมความช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม และการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้โดยเร็วที่สุด
ประเด็นสำคัญ
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 34 ส่งกำลังทหารจากกรมทหารราบที่ 4 และ 17 ลุยช่วยเหลือชาวบ้านในอำเภอปง จังหวัดพะเยา
- เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมสูงที่บ้านหนองบัว ตำบลออย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้ถนนถูกตัดขาด
- ฝ่ายปกครองอำเภอและหน่วยงานท้องถิ่นกำลังเร่งประสานงานช่วยเหลือ พร้อมแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน
ระดมกำลังพลและอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอปงครั้งนี้ นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งมือเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทางกองทัพได้ส่งกำลังพลเข้ามาสมทบกับอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อช่วยอพยพเด็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่ระดับน้ำจะสูงขึ้นไปมากกว่านี้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม ท่ามกลางกระแสข่าวและความช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติเพิ่มเติมได้ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์
ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ทหารต่างทำงานกันอย่างหนักตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะปลอดภัยและได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทางจังหวัดยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจมีมวลน้ำระลอกใหม่ไหลหลากลงมาเพิ่มเติมได้อีก ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดเวลา
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้มีความกังวลใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายและไม่สามารถออกไปซื้อหาอาหารได้สะดวก ทางจังหวัดจึงเร่งนำเสบียงอาหารและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และจะมีการสำรวจความเสียหายทั้งหมดหลังสถานการณ์คลี่คลาย เพื่อเตรียมจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไป
สถานการณ์ในพื้นที่อำเภอปงขณะนี้ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม หากท่านต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอปง หรือสายด่วนกู้ภัยในพื้นที่ได้ตลอดเวลา
สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอปง จ.พะเยา ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของชาวบ้านอย่างไรบ้าง?
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รอคอยมา 1,460 วัน! ลูกช้างตาบอดได้กลับมาอยู่กับแม่แล้ว
ลำปาง -ภาพความประทับใจครั้งนี้เกิดขึ้นที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและคราบน้ำตาแห่งความสุข เมื่อครอบครัวช้าง “แม่แสนสวย” และ “น้องแสนหวาน” ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในรอบ 4 ปี ภายในงาน “1,460 วันที่รอคอย..แม่แสนสวย & น้องแสนหวาน Fan Meet 69” ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับและนักท่องเที่ยวที่เฝ้ารอคอยโมเมนต์นี้มาอย่างยาวนาน
การพบกันครั้งนี้เป็นมากกว่าการมาเจอกันของสัตว์ เพราะมันคือสายใยรักที่ไม่มีวันจางหายไปตามกาลเวลา แม้จะต้องแยกจากกันด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและการรักษาที่จำเป็น แต่เมื่อทั้งคู่ได้สัมผัสกันอีกครั้ง น้องแสนหวานก็รีบยื่นงวงเข้าเกี่ยวรัดและเอาหัวไถคลอเคลียแม่ไม่ห่าง เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าสัญชาตญาณความเป็นแม่ลูกนั้นเหนียวแน่นเพียงใด
สรุปความประทับใจ
- การรอคอยที่สิ้นสุด: แม่แสนสวยและน้องแสนหวาน ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากต้องแยกจากกันนานถึง 1,460 วัน หรือประมาณ 4 ปีเต็ม
- ลูกช้างยอดกตัญญู: แม้น้องแสนหวานจะตาบอดสนิททั้งสองข้าง แต่เมื่อพบแม่ช้างก็แสดงความรักผ่านการใช้งวงเกี่ยวและคลอเคลียอย่างอบอุ่นไม่ห่างกาย
- ภารกิจเพื่อสวัสดิภาพ: กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพและสภาพจิตใจของช้างไทยอย่างใกล้ชิด
เบื้องหลังความผูกพันที่ไม่มีวันจางหาย
ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน แม่แสนสวย ช้างแม่พันธุ์วัย 45 ปี ได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วัดเจดีย์หลวง จังหวัดรถบรรทุกแก๊สพลิคว่ำและเกิดไฟลุกไหม้บนทางด่วนเชียงใหม่-ลำปาง">เชียงใหม่ มอบให้อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้น ต่อมาได้ให้กำเนิด น้องแสนหวาน พลายน้อยแสนน่ารัก แต่โชคร้ายที่น้องแสนหวานเกิดมาพร้อมกับภาวะตาบอดสนิททั้งสองข้าง
ด้วยความจำเป็นทางการแพทย์ น้องแสนหวานจึงต้องแยกตัวจากอกแม่ตั้งแต่อายุเพียง 3 ปี เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูร่างกายอย่างใกล้ชิดจากทีมสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ การพลัดพรากที่ยาวนานถึง 4 ปี ไม่ได้ทำให้ความรักของแม่ช้างลดน้อยลงเลย แม่แสนสวยยังคงเฝ้ารอและแสดงออกถึงความพร้อมที่จะปกป้องลูกน้อยอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส
พลังแห่งความรักและการสนับสนุนจากมวลชน
ภายในงานแฟนมีตครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก “หญิง ธิติการ์น” นักร้องชื่อดังในฐานะแม่อุปถัมภ์ของน้องแสนหวาน มาร่วมสร้างสีสันและความซาบซึ้ง เธอได้ร่วมร้องเพลง “อสงไขย” และ “อย่าปล่อยมือ” เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกแทนใจระหว่างแม่ลูกช้าง เรียกน้ำตาแห่งความตื้นตันใจให้กับผู้ร่วมงานทุกคนที่ได้เห็นภาพประวัติศาสตร์นี้
กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นของขวัญสำหรับแฟนคลับเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ที่มุ่งมั่นยกระดับสวัสดิภาพของช้างไทย ให้ทุกชีวิตได้รับการดูแลอย่างประคบประหงม เพื่อให้พวกเขามีความสุขภายใต้ร่มเงาแห่งความรักอย่างแท้จริง และนี่คือบทพิสูจน์ว่าความเมตตาและเอาใจใส่ สามารถสร้างปาฏิหาริย์แห่งความสุขได้เสมอ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Q: ทำไมน้องแสนหวานถึงต้องแยกจากแม่แสนสวย?
A: น้องแสนหวานมีภาวะตาบอดสนิททั้งสองข้าง จึงต้องแยกตัวออกจากแม่ตั้งแต่อายุ 3 ปี เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพอย่างใกล้ชิดโดยผู้เชี่ยวชาญ
Q: งานแฟนมีตครั้งนี้จัดขึ้นที่ไหน?
A: กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมสัมผัสความน่ารักของทั้งคู่
Q: ปัจจุบันน้องแสนหวานอายุเท่าไหร่?
A: ในขณะที่จัดงาน น้องแสนหวานมีอายุ 7 ปี โดยเป็นการกลับมาพบกับแม่แสนสวยครั้งแรกหลังจากแยกจากกันนานถึง 4 ปี
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