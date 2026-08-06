ข่าวอาชญากรรม - Crime
ตำรวจเชียงรายไล่ล่าโจรปล้นทองในลาว: ตั้งรางวัลนำจับ 100,000 บาท
เชียงราย – เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 4 สิงหาคม เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นในจังหวัดเชียงราย คนร้ายเป็นชาย 2 คนได้บุกเข้าปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพอย่างอุกอาจ ร้านทองแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาเชียงของ
ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. ข่มขู่พนักงานและกวาดทองคำไปได้น้ำหนักรวม 184 บาท ทองคำที่ถูกขโมยไปนั้นมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 13 ล้านบาท หลังจากก่อเหตุ พวกเขาได้ขับขี่รถบรรทุกดังขึ้นเพื่อเป็นการเตือน ทำให้รถจักรยานยนต์คันหนึ่งประสบอุบัติเหตุ ส่งผลให้หญิงอายุ 46 ปีเสียชีวิต">รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ประเด็นสำคัญ
- คนร้าย 2 คนใช้อาวุธปืนบุกปล้นร้านทองในห้างโลตัสเชียงของ กวาดทองคำมูลค่า 13 ล้านบาท
- ผู้ก่อเหตุจอดรถทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขง และหลบหนีข้ามแดนไปยังแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
- ตำรวจทราบตัวผู้ต้องหาแล้ว และศาลได้อนุมัติหมายจับเพื่อเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
คนร้ายได้นำรถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้บริเวณริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยและลาว จากนั้นได้หลบหนีข้ามฝั่งไปยังแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ล่าสุดวันนี้ (6 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงของ ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้ง 2 คนแล้ว
ศาลอนุมัติหมายจับและตั้งข้อหาหนัก
พ.ต.ท.อิทธิพล ฉลาดธัญญกิจ พนักงานสอบสวน สภ.เชียงของ ได้ขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดเทิง ศาลได้ออกหมายจับตามคำร้องเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2569 ที่ผ่านมา หนึ่งในผู้ต้องหาคือ นายคำทิด พรปะสิด ชายชาวลาววัย 28 ปี หรือมีอีกชื่อว่า นายสมชาย ทิพวัน
นายคำทิดถูกตั้งข้อหาหนักหลายกระทง รวมถึงการร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนและใช้ยานพาหนะหลบหนี นอกจากนี้ยังมีความผิดฐานพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ และการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อปิดบังใบหน้าขณะก่อเหตุ คุณสามารถ [suspicious link removed]
ผู้ต้องหายังถูกตั้งข้อหายิงปืนในชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวและตกใจ จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นายคำทิดมีหนังสือเดินทางระหว่างประเทศที่ทำขึ้นเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2568 และจะหมดอายุในวันที่ 10 เม.ย. 2578
เร่งประสานทางการลาวเพื่อติดตามจับกุม
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยและตำรวจ สภ.เชียงของ กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายอย่างใกล้ชิด พวกเขาได้ประสานงานไปยังกองบัญชาการป้องกันความสงบ (ปกส.) แขวงบ่อแก้ว เพื่อขอความร่วมมือในการจับกุมตัวนายคำทิดและพรรคพวก
ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบเสื้อผ้าของผู้ต้องหาถูกทิ้งไว้ในเมืองห้วยทราย ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอำเภอเชียงของ อย่างไรก็ตาม ตำรวจคาดการณ์ว่าคนร้ายทั้งคู่น่าจะหลบหนีออกจากพื้นที่เมืองห้วยทรายไปแล้ว การสืบสวนและค้นหาจึงยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้น
ขณะนี้ สถานีตำรวจเชียงของประกาศมอบรางวัล 100,000 บาท ให้แก่ผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแสที่นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัย
ตำรวจขอความร่วมมือจากประชาชน หากท่านพบเห็นผู้ต้องสงสัยหรือมีข้อมูลใดๆ ที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่สถานีตำรวจเชียงของ โทรศัพท์ 053-791-426 หรือสายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง
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ข่าวอาชญากรรม - Crime
ตำรวจลาวได้ทลายแก๊งฉ้อโกงข้ามชาติ โดยจับกุมผู้ต้องสงสัย 135 คน รวมถึงชาวไทย 22 คน
โบเตน ประเทศลาว – ทางการ สปป.ลาว เปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรม">อาชญากรรมทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ โดยบุกทลายเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติกลางเมืองบ่อเต็น เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้แบบคาหนังคาเขา ขณะกำลังก่อเหตุหลอกลวงประชาชนผ่านโลกออนไลน์
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่กำลังระบาดหนักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การบุกจับกุมครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญ ในการจัดการกับกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
สรุปประเด็นสำคัญ
- รวบผู้ต้องหากว่าร้อยชีวิต: ตำรวจ สปป.ลาว บุกจับแก๊งสแกมเมอร์ 135 คน พบมีคนไทยร่วมขบวนการถึง 22 คน
- ยึดของกลางจำนวนมาก: พบคอมพิวเตอร์เกือบ 200 เครื่อง โทรศัพท์มือถือเกือบ 2,000 เครื่อง พร้อมเงินสดหลากหลายสกุลเงิน
- เตือนภัยกลโกง: มิจฉาชีพใช้มุกหลอกลงทุน แชร์ลูกโซ่ และแอปพลิเคชันพนันปลอม เพื่อหลอกดูดเงินจากเหยื่อ
หน่วยเฉพาะกิจตำรวจแขวงหลวงน้ำทา ร่วมกับตำรวจเขตบ่อเต็น ได้สนธิกำลังกันเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ พวกเขาบุกเข้าไปยังอาคารสภาการค้าสากล ซึ่งเป็นตึกสูง 10 ชั้น อาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงาม ติดกับชายแดนประเทศจีน ซึ่งเป็นทำเลที่กลุ่มมิจฉาชีพมักใช้กบดาน
เมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปถึงชั้นที่ 10 ก็พบกับกลุ่มผู้ต้องหากำลังนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ทุกคนถูกจับกุมตัวไว้ได้ทันที โดยไม่ทันได้ตั้งตัวหรือหลบหนี การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างรัดกุมและรวดเร็วมาก
จากรายงานของสื่อข่าว MGR Online ระบุว่าผู้ต้องหาทั้งหมด 135 คน มีหลากหลายสัญชาติปะปนกันไป ในจำนวนนี้เป็นผู้ชาย 73 คน และผู้หญิง 62 คน ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าขบวนการดังกล่าวมีเครือข่ายขนาดใหญ่มาก
เจาะลึกสัญชาติผู้ต้องหา และของกลางมหาศาล
สำหรับผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่ถูกจับกุม พบว่าเป็นชาวเวียดนามมากที่สุดถึง 82 คน รองลงมาคือชาวไทยจำนวน 22 คน ซึ่งแบ่งเป็นผู้ชาย 10 คนและผู้หญิง 12 คน นอกจากนี้ยังมีชาวลาว 21 คน ชาวจีน 8 คน และชาวกัมพูชาอีก 2 คน
เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดอุปกรณ์ ที่ใช้ในการกระทำความผิดได้เป็นจำนวนมหาศาล ของกลางประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ 182 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือมากถึง 1,902 เครื่อง สิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือหลัก ที่ใช้ในการหลอกลวงเหยื่อผ่านโลกออนไลน์
นอกจากอุปกรณ์ไอทีแล้ว ตำรวจยังพบตู้เซฟจำนวน 8 ตู้ ซุกซ่อนอยู่ภายในอาคาร เมื่อเปิดออกดูพบเงินสดหลากหลายสกุลเงิน ทั้งเงินกีบ เงินบาท เงินหยวน เงินดอลลาร์ และเงินดอง รวมมูลค่าหลายล้านบาท
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า แก๊งสแกมเมอร์กลุ่มนี้ ใช้วิธีการหลอกลวงที่หลากหลายและแนบเนียน พวกเขามักจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนโซเชียลมีเดีย เพื่อตีสนิทและชักชวนให้เหยื่อนำเงินมาลงทุน การหลอกลวงมักจะอ้างว่า เหยื่อจะได้รับผลตอบแทนที่สูงเกินจริง
กลโกงอื่นๆ ที่พบ ได้แก่ การหลอกทำแชร์ลูกโซ่ และการอ้างว่าส่งของมีค่ามาให้ แต่ต้องโอนค่าภาษีล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีการสร้างเว็บไซต์การพนัน หรือแอปพลิเคชันปลอม เพื่อหลอกให้คนโอนเงินเข้ามาเล่นแล้วเชิดเงินหนี
แฉกลยุทธ์มิจฉาชีพ และแนวทางการดำเนินคดี
ปัจจุบัน ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกควบคุมตัว ส่งไปยังกองบัญชาการตำรวจแขวงหลวงน้ำทา เพื่อเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย ของทางการลาวอย่างเด็ดขาด สำหรับผู้ต้องหาชาวต่างชาติ ทางการลาวได้ประสานไปยังสถานทูต ของแต่ละประเทศเพื่อให้รับทราบเรื่องราวแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ฝากเตือนประชาชนทุกคน ให้ระมัดระวังการลงทุน ที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนหรือข้อเสนอที่ดูดีเกินไป หากพบเห็นพฤติกรรมน่าสงสัยบนโลกออนไลน์ ควรหยุดคุยและรีบแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองต้องตกเป็นเหยื่อ
การปราบปรามขบวนการเหล่านี้ ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพราะแก๊งอาชญากรรมทางไซเบอร์ มักจะย้ายฐานปฏิบัติการไปตามแนวชายแดนเพื่อหลบหนี รัฐบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงต้องจับมือกันกวาดล้างอย่างจริงจัง
ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่าย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ก็พัฒนารูปแบบไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน การมีสติและรู้เท่าทันกลโกง จึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน การติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้คุณปลอดภัยจากภัยเงียบเหล่านี้ได้
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ข่าวอาชญากรรม - Crime
ยามรักษาความปลอดภัยผับถูกแทง!! ตำรวจจับกุมชายอายุ 26 ปี ในจังหวัดลำปาง
ลำปาง – เมื่อช่วงเย็นวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เกิดเหตุชายวัย 26 ปีใช้อาวุธมีดแทงพนักงานสถานบันเทิงบาดเจ็บสาหัส บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ บนถนนสุเรนทร์ เขตเทศบาลนครลำปาง โดยผู้ก่อเหตุสารภาพว่าต้องการแก้แค้นแทนเพื่อนทหารที่ถูกการ์ดคุมร้านทำร้ายเมื่อคืนก่อนหน้า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ทันทีพร้อมของกลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน หลังได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ บนถนนสุเรนทร์ ใจกลางเมืองลำปาง ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสาหัสคือ นายเนติธร อายุ 23 ปี พนักงานสถานบันเทิง มีแผลถูกแทงเข้าที่แผ่นหลังด้านซ้าย ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างลำปางจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลลำปางอย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ ยังมีนายณัฐภูมิ อายุ 21 ปี พนักงานสถานบันเทิงอีกราย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการเข้าไปช่วยห้ามปราม โดยมีบาดแผลถลอกที่นิ้วมือ ส่วนผู้ก่อเหตุคือ นายเทพบดี อายุ 26 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมยึดของกลางเป็นมีดสั้นปลายแหลมจำนวน 1 เล่ม
สรุปประเด็นสำคัญ
- เหตุเกิดหน้าร้านสะดวกซื้อ: ชายวัย 26 ปี บุกใช้อาวุธมีดแทงพนักงานสถานบันเทิงได้รับบาดเจ็บสาหัส บนถนนสุเรนทร์ อำเภอเมืองลำปาง
- ปมแก้แค้นแทนเพื่อน: ผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าต้องการแก้แค้นแทนเพื่อนทหาร ที่ถูกการ์ดคุมร้านทำร้ายร่างกายจากเหตุทะเลาะวิวาทเมื่อคืนก่อนหน้า
- รวบตัวดำเนินคดี: ตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุได้พร้อมมีดของกลาง และเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายเทพบดี ผู้ก่อเหตุ ยอมรับว่าตนพกมีดออกจากบ้านเพื่อมาดักเจอและแก้แค้นกลุ่มการ์ดของสถานบันเทิง ให้กับ พลทหารสิทธิชัย อายุ 23 ปี เพื่อนสนิทที่เดินทางมาด้วยกัน โดยก่อนเกิดเหตุ ทั้งสองฝ่ายได้บังเอิญพบกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อ จนเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง ก่อนที่นายเทพบดีจะชักมีดเข้าไล่แทงคู่กรณี
การดำเนินคดีและความคืบหน้าทางกฎหมาย
สืบเนื่องจากคืนวันที่ 28 กรกฎาคม พลทหารสิทธิชัย ได้ก่อความวุ่นวายภายในสถานบันเทิงขณะมึนเมา โดยมีพฤติกรรมเป่าลูกโป่งส่งเสียงรบกวนลูกค้า ซึ่งคาดว่าเป็นแก๊สหัวเราะ ทั้งยังชักปืนบีบีกันออกมาข่มขู่การ์ดประจำร้าน ส่งผลให้เกิดการตะลุมบอนกันขึ้น จนพลทหารสิทธิชัย เพื่อน และการ์ดร้านได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาระงับเหตุในคืนดังกล่าว
เบื้องต้น พนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง ได้แจ้งข้อหากับนายเทพบดี ในความผิดเกี่ยวกับการใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส พร้อมควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเด็ดขาด
สำหรับ พลทหารสิทธิชัย ซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหูซ้ายจากเหตุการณ์ตะลุมบอน ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลลำปางเพื่อรักษาอาการบาดแผล ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 32 ได้เดินทางเข้าร่วมสอบปากคำ เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องเป็นกำลังพลในสังกัด ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาผู้เกี่ยวข้องรายอื่นต่อไป
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ข่าวอาชญากรรม - Crime
แก๊งอันธพาลรุมทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมในลำปาง!! แม่เรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกสาววัย 15 ปี
ลำปาง – เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา เกิดเหตุเด็กหญิงวัย 15 ปี ถูกกลุ่มวัยรุ่นหญิงนำโดย “ซ้อเนย” รุมทำร้ายร่างกายจนหมดสติและชักเกร็ง บริเวณใกล้ห้างโลตัส สาขาสบตุ๋ย จังหวัดลำปาง สาเหตุหลักมาจากความหึงหวงที่เพื่อนชายเข้ามาพูดคุยกับผู้เสียหาย ล่าสุดผู้เป็นแม่ทนไม่ไหวต้องบินด่วนจากฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศฟรี ใต้แสงดาว">กรุงเทพฯ เพื่อมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด โดยยืนยันจะเอาเรื่องจนถึงที่สุดเพื่อความปลอดภัยของลูก
ความรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่นยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ล่าสุดเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจขึ้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อนางบี (นามสมมุติ) ผู้เป็นแม่ ต้องรีบเดินทางจากกรุงเทพมหานคร เพื่อมาทวงความยุติธรรมให้กับลูกสาว เด็กหญิงซี (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถูกกลุ่มวัยรุ่นหญิงรุมทำร้ายร่างกายอย่างทารุณกลางดึก
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบ แม่ของผู้เสียหายเปิดเผยว่า หลังจากเห็นคลิปวิดีโอที่ลูกสาวถูกทำร้ายจนสลบคาที่ เธอรู้สึกตกใจและหวาดกลัวต่อความปลอดภัยของลูกอย่างมาก จึงตัดสินใจพาลูกเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองลำปาง ทันที เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด
ประเด็นสำคัญ
- เหตุการณ์ระทึก: เด็กหญิงวัย 15 ปี ถูกกลุ่มวัยรุ่น 4 คนขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบ และรุมทำร้ายจนหมดสติและชักเกร็ง บริเวณถนนใกล้ห้างโลตัส สบตุ๋ย จังหวัดลำปาง
- ผู้ก่อเหตุและแรงจูงใจ: แก๊งก่อเหตุนำโดย น.ส.เนย อายุ 19 ปี หรือ “ซ้อเนย” ลงมืออย่างอุกอาจเพราะหึงหวงที่เพื่อนชายของตนเองมาพูดคุยแสดงความสนใจผู้เสียหาย
- การทวงความยุติธรรม: แม่ของผู้เสียหายบินตรงจากกรุงเทพฯ เพื่อเข้าแจ้งความเอาผิด โดยยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกสาวถูกตามมาทำร้ายซ้ำ
เหตุการณ์อันน่าตกใจนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา โดยผู้เสียหายกำลังเดินทางกลับบ้านในช่วงกลางคืนพร้อมกับเพื่อนรุ่นพี่ชั้น ม.5 จำนวน 2 คน หลังจากเลิกทำงานพิเศษล่วงเวลาและแวะเติมน้ำมันที่บริเวณสามแยกโรงน้ำแข็งเมืองลำปาง เมื่อขี่รถผ่านซอยใกล้ห้างโลตัส สาขาสบตุ๋ย กลุ่มวัยรุ่นหญิงประมาณ 4 คนได้ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบอย่างกระชั้นชิด
เด็กหญิงวัย 15 ปี ระบุว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุคือ น.ส.เนย อายุ 19 ปี หรือที่วัยรุ่นในพื้นที่รู้จักกันในฉายา “ซ้อเนย” พร้อมด้วยเพื่อนอีกคนที่ชื่อแคท ทั้งสองคนได้ตรงเข้ามารุมตบ เตะ และกระทืบผู้เสียหายอย่างรุนแรงแบบไม่ยั้งมือ การทำร้ายร่างกายดำเนินไปจนผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัส หมดสติ และมีอาการชักเกร็งลงไปกองกับพื้น ก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะพากันหลบหนีไปในความมืด
พยานถูกข่มขู่และแรงจูงใจในการก่อเหตุ
เพื่อนนักเรียนชั้น ม.5 ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า เธอเห็นการกระทำอันป่าเถื่อนทั้งหมด และพยายามจะเข้าไปห้ามปรามเพื่อช่วยรุ่นน้อง แต่กลับถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุข่มขู่และสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยว หลังจากกลุ่มคนร้ายหนีไป เธอจึงตั้งสติและรีบพาผู้เสียหายซ้อนท้ายจักรยานยนต์กลับบ้านที่อำเภอเกาะคาทันที
ต่อมาผู้เสียหายได้เข้าลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.เมืองลำปาง แต่ด้วยความหวาดกลัวว่าจะถูกดักทำร้ายซ้ำ จึงไม่กล้าเดินทางไปตรวจรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาล สำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่ามาจากปัญหาความหึงหวงส่วนตัว หลังจากมีเพื่อนชายเข้ามาพูดคุยหรือแสดงความสนใจในตัวผู้เสียหาย ทำให้ “ซ้อเนย” เกิดความไม่พอใจอย่างหนัก จึงนัดแนะพรรคพวกมาก่อเหตุดังกล่าว
นอกเหนือจากบาดแผลทางร่างกายที่รุนแรงจนถึงขั้นหมดสติและชักเกร็งแล้ว สิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือผลกระทบทางจิตใจของผู้เสียหาย การถูกรุมทำร้ายในที่สาธารณะโดยกลุ่มคนที่อายุมากกว่า สร้างความบอบช้ำทางจิตใจอย่างมหาศาล เด็กวัยเพียง 15 ปีต้องเผชิญกับความหวาดผวาและความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ความกลัวนี้รุนแรงถึงขั้นที่ผู้เสียหายไม่กล้าเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา
บาดแผลที่มองไม่เห็นเหล่านี้อาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า หรือโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง (PTSD) ได้ หากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ครอบครัวจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเยียวยาจิตใจ แม่ของผู้เสียหายได้แสดงให้เห็นถึงความรักและความเข้มแข็ง ด้วยการบินข้ามจังหวัดมาปกป้องลูกสาวทันทีที่ทราบเรื่อง ซึ่งนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการช่วยให้ผู้เสียหายรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง
ข้อหาที่ผู้ก่อเหตุอาจได้รับและกระบวนการทางกฎหมาย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองลำปาง ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว โดยพบว่า น.ส.เนย มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง และติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองรายมาสอบปากคำ การกระทำของ น.ส.เนย และพวก ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางอาญา ซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมาก
ในมุมมองทางกฎหมาย ผู้ก่อเหตุอาจต้องเผชิญกับข้อหาหนักหลายกระทง ความผิดแรกคือการร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หากผลการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ระบุว่าบาดแผลมีความรุนแรงมาก ก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ซึ่งมีโทษจำคุกที่สูงขึ้น นอกจากนี้ การข่มขู่พยานที่พยายามเข้าช่วยเหลือยังอาจมีความผิดฐานข่มขู่บังคับจิตใจผู้อื่นอีกด้วย การดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดจะช่วยเป็นบรรทัดฐานให้กับสังคมและป้องกันการลอกเลียนแบบ
คดีของแก๊ง “ซ้อเนย” เป็นเพียงหนึ่งในหลายเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่นไทย ปัจจุบันเยาวชนหลายคนมักใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา และเลือกที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อกลั่นแกล้งหรือทำร้ายผู้อื่น การกระทำเหล่านี้มักถูกบันทึกเป็นคลิปวิดีโอและส่งต่อในโลกออนไลน์ ซึ่งยิ่งเป็นการทำร้ายผู้เหยื่อซ้ำเติมในพื้นที่ดิจิทัล ปัญหานี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งการเลียนแบบพฤติกรรมจากสื่อสังคมออนไลน์ สภาพแวดล้อมที่เติบโตมา รวมถึงการขาดทักษะในการจัดการอารมณ์
ปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่นไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้น
หลายครั้งที่เยาวชนผู้ก่อเหตุมักคิดว่าตนเองมีพรรคพวกเยอะ หรือเป็นที่รู้จักในพื้นที่ จึงกล้าลงมือทำร้ายคนอื่นโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย เหมือนดั่งกรณีของ “ซ้อเนย” ที่มีฉายาเป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่นลำปาง สิ่งเหล่านี้คือสัญญาณเตือนว่าสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหันมาใส่ใจ และหาทางป้องกันปัญหาอาชญากรรมในเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง
เพื่อเป็นการปกป้องบุตรหลานจากเหตุการณ์เลวร้าย พ่อแม่ผู้ปกครองควรเริ่มต้นจากการสร้างบรรยากาศภายในบ้านที่อบอุ่นและเปิดกว้าง ให้เด็กกล้าพูดคุยและปรึกษาปัญหาทุกเรื่องโดยไม่รู้สึกว่าถูกตัดสิน หมั่นสังเกตความผิดปกติทั้งทางร่างกาย เช่น รอยฟกช้ำตามตัว และความผิดปกติทางพฤติกรรม เช่น การเก็บตัว ไม่อยากไปโรงเรียน หรือมีความหวาดระแวงผิดปกติ
หากพบว่าบุตรหลานตกเป็นเหยื่อความรุนแรง พ่อแม่ต้องเป็นที่พึ่งพิงหลักและรีบให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจอย่างใกล้ชิด ต้องพาเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อเก็บหลักฐาน และเข้าแจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด การปล่อยผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไป อาจทำให้ผู้กระทำผิดได้ใจและไปก่อเหตุซ้ำกับผู้อื่น ดังที่แม่ของผู้เสียหายในคดีนี้ได้ตัดสินใจลุกขึ้นมาสู้เพื่อความยุติธรรมของลูกสาว
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ตำรวจลาวได้ทลายแก๊งฉ้อโกงข้ามชาติ โดยจับกุมผู้ต้องสงสัย 135 คน รวมถึงชาวไทย 22 คน