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พะเยาอ่วม! ฝนกระหน่ำน้ำท่วมถนนสายหลัก พระเณรเร่งขนกระสอบทรายกั้นน้ำทะลักวัด
พะเยา – สถานการณ์ฝนตกหนักในจังหวัดพะเยายังคงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในเวลานี้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายในตัวเมือง น้ำฝนระบายไม่ทันจนสร้างความเดือดร้อนให้กับการสัญจรของประชาชนอย่างหนัก
จุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือบริเวณถนนพหลโยธิน ด้านหน้าวัดศรีโคมคำ หรือที่รู้จักกันในชื่อวัดพระเจ้าตนหลวง น้ำได้เอ่อล้นพื้นผิวจราจรและเริ่มไหลทะลักเข้าไปยังบริเวณด้านหน้าของวัด ทำให้สุนัขอย่างน่าตกใจ">พระภิกษุและสามเณรต้องเร่งมือทำงานแข่งกับเวลา พวกท่านช่วยกันนำกระสอบทรายมาวางกั้นเป็นแนวตรงประตูทางเข้า เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าไปทำความเสียหายให้กับพระวิหารหลวงด้านใน
ประเด็นสำคัญ
- ฝนตกหนักและต่อเนื่องในตัวเมืองพะเยา ส่งผลให้น้ำระบายไม่ทันและเข้าท่วมถนนสายหลักหลายจุด
- พระและเณรวัดศรีโคมคำต้องเร่งสร้างแนวกระสอบทราย เพื่อป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพระวิหารหลวง
- ถนนเส้นหน้าโรงพยาบาลพะเยามีน้ำท่วมสูงมาก รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง
นอกจากบริเวณหน้าวัดแล้ว ปัญหาน้ำท่วมขังยังขยายวงกว้างไปตามเส้นทางสำคัญอื่นๆ โดยเฉพาะเส้นทางตั้งแต่บริเวณแยกประตูเหล็กยาวไปจนถึงด้านหน้าโรงพยาบาลพะเยา ถนนทั้งสองฝั่งมีน้ำท่วมขังตลอดแนว ระดับน้ำในบางจุดสูงมากจนรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถขับผ่านไปได้
ผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลควรตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทาง การขับรถลุยน้ำลึกอาจทำให้เครื่องยนต์ดับและเกิดความเสียหายรุนแรงได้ จึงขอแนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เกี่ยวกับเส้นทางเลี่ยงเพื่อความปลอดภัย
การรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์
จนถึงขณะนี้ สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆ ระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่แล้วจึงอาจเพิ่มระดับสูงขึ้นไปอีก หากระบบท่อระบายน้ำของเมืองไม่สามารถจัดการมวลน้ำได้ทัน ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืน
ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ การเตรียมตัวรับมือแต่เนิ่นๆ ถือเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด การรีบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดที่น้ำอาจท่วมถึง จะช่วยป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ทุกคนควรติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ
ปกป้องศูนย์รวมจิตใจของชาวพะเยา
วัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง ถือเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวภาคเหนือ พระวิหารหลวงแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนา การที่พระสงฆ์และสามเณรต้องช่วยกันปกป้องพื้นที่แห่งนี้ จึงไม่ใช่แค่การดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง แต่เป็นการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่ง
ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงต่างก็คอยติดตามสถานการณ์และพร้อมให้ความช่วยเหลือวัดหากระดับน้ำสูงขึ้น ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในชุมชน จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เมืองพะเยาสามารถก้าวผ่านวิกฤตภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย
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โศกนาฏกรรม! ก้อนหินขนาดมหึมาหนัก 100 กิโลกรัม ร่วงหล่นทับรถกระบะ ส่งผลให้คนขับเสียชีวิตคาที่
ลำปาง – เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 8 กันยายน เวลาประมาณ 18.15 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เถิน จังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งอุบัติเหตุร้ายแรงบนถนนสายเถิน-ลี้ บริเวณกิโลเมตรที่ 117 ในเขตตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ ตำรวจพร้อมด้วยทีมอาสาสมัครกู้ภัยได้รีบเดินทางไปยังพื้นที่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถกระบะ Isuzu Cab สีเทา ป้ายทะเบียนเชียงใหม่ สภาพรถพังเสียหายอย่างหนักบริเวณหลังคา ที่น่าเศร้าคือ พบร่างของผู้ขับขี่ชายเสียชีวิตอยู่ภายในห้องโดยสาร ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเอกสารประจำตัว เพื่อยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือใครและกำลังเดินทางมาจากพื้นที่ใด
สรุปประเด็นสำคัญ
- เหตุสุดวิสัย: ก้อนหินขนาดใหญ่หนักกว่า 100 กิโลกรัม ร่วงจากหน้าผาทับรถกระบะ ทำให้คนขับเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
- สาเหตุหลัก: คาดว่าเกิดจากฝนตกหนักสะสม ทำให้ดินร่วนซุยและอุ้มน้ำจนเกิดหินถล่มลงมาบนพื้นผิวจราจร
- การแจ้งเตือน: เจ้าหน้าที่ประกาศเตือนผู้ใช้ถนนสายเถิน-ลี้ ให้เพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการขับขี่ช่วงฤดูฝน
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พบก้อนหินขนาดใหญ่ตกอยู่ใกล้ตัวรถ ก้อนหินนี้คาดว่ามีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 60-100 กิโลกรัม หินได้ร่วงหล่นลงมาทับหลังคารถฝั่งคนขับจนยุบตัวลงอย่างรุนแรง แรงกระแทกทำลายกระจกหน้ารถมุมซ้าย ก่อนที่หินจะกลิ้งเข้าไปทับร่างคนขับจนเสียชีวิต เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันและเกิดขึ้นรวดเร็วมาก
สำหรับสาเหตุเบื้องต้น เจ้าหน้าที่คาดว่ามาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ก่อนเกิดเหตุมีฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำฝนทำให้ดินและก้อนหินบริเวณหน้าผาเกิดการร่วนซุยและขาดความยึดเกาะ เมื่อดินอุ้มน้ำไม่ไหว ก้อนหินยักษ์จึงร่วงหล่นลงมาบนถนนด้านล่าง ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่รถคันนี้ขับผ่านพอดี คุณสามารถติดตาม ข่าวอุบัติเหตุ เพิ่มเติมได้เพื่ออัปเดตสถานการณ์และเฝ้าระวังเส้นทางเสี่ยงอื่นๆ
การช่วยเหลือและการเตือนภัยผู้ใช้ถนน
หลังเกิดเหตุ สมาคมกู้ภัยลำปางจุดเถินได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถพยาบาลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็ว ทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อจัดการพื้นที่เกิดเหตุให้ปลอดภัย พวกเขายังต้องคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มที่ เนื่องจากถนนสายนี้ยังมีรถยนต์สัญจรผ่านไปมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในจุดเดียวกัน
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เถิน กำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่างเข้มงวด ผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางภูเขา ขอให้สังเกตป้ายเตือนและชะลอความเร็ว หากมีฝนตกหนักควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง
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ระทึกขวัญ! ชายคลั่งบุกปีนรั้วโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ครูฮีโร่สกัดทันก่อนเกิดเหตุสลด
เพชรบูรณ์ – เหตุการณ์สุดระทึกนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อมีชายคลุ้มคลั่งคนหนึ่งพยายามก่อเหตุร้ายภายในสถานศึกษาช่วงบ่าย ชายคนดังกล่าวได้ถือเหล็กเป็นอาวุธ และแอบปีนรั้วเข้ามาใน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ทางฝั่งหน้าวัดสามัคคีวัฒนา
โชคดีที่กลุ่มครูผู้ชายของนักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต">โรงเรียนสังเกตเห็นความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยกันสกัดกั้นชายคลุ้มคลั่งคนนี้ทันที การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของครูทำให้สามารถแย่งอาวุธเหล็กจากมือผู้ก่อเหตุได้สำเร็จ
ประเด็นสำคัญที่ควรทราบ
- ครูฮีโร่เข้าสกัดกั้นทันที: กลุ่มครูชายช่วยกันแย่งอาวุธและคุมตัวชายคลุ้มคลั่งได้รวดเร็วก่อนที่ตำรวจจะมาถึง
- ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ: นักเรียนกว่า 500 คนและบุคลากรทุกคนปลอดภัยจากเหตุการณ์ระทึกขวัญครั้งนี้อย่างสมบูรณ์
- ผลลัพธ์จากการซ้อมแผนเผชิญเหตุ: การซักซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินเมื่อเดือนสิงหาคมช่วยให้ทุกคนมีสติและรับมือได้ดีเยี่ยม
หลังจากที่คณะครูสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ พวกเขาได้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันที เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรหล่มสักได้รับแจ้งเหตุ และรีบเดินทางมายังพื้นที่อย่างรวดเร็วที่สุด
ส.ต.อ.นิติศาสตร์ วันเพ็ง และ ส.ต.ท.ธีร์ปพน จันเม้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย ได้เข้ามารับช่วงต่อเพื่อควบคุมตัวชายคลุ้มคลั่ง เจ้าหน้าที่ได้นำตัวเขาส่งไปยังโรงพยาบาล เพื่อประเมินอาการทางจิตและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตกใจให้กับผู้คนที่พบเห็นเป็นอย่างมาก แต่โชคดีที่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแม้แต่คนเดียว การกระทำที่กล้าหาญของครูช่วยปกป้องชีวิตของนักเรียนหลายร้อยคนได้อย่างน่าชื่นชม
สิ่งหนึ่งที่ทำให้การรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี คือความพร้อมและการฝึกซ้อมของโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางโรงเรียนเพิ่งจัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาไปหมาดๆ
การซักซ้อมครั้งนั้นมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยกู้ภัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนและครูทุกคน เป้าหมายหลักคือการสร้างความตระหนักรู้ และสอนวิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง
เมื่อเกิดเหตุการณ์บุกรุกขึ้นในวันนี้ ทุกคนจึงรู้ว่าต้องทำอย่างไรและสามารถควบคุมสติได้อย่างยอดเยี่ยม นักเรียนไม่มีอาการตื่นตระหนกจนควบคุมไม่ได้ และครูสามารถตัดสินใจเข้าแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทเรียนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
เหตุการณ์ที่โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญมาก สำหรับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ ความปลอดภัยของเด็กนักเรียนต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอ และการเตรียมพร้อมล่วงหน้าคือหัวใจสำคัญที่สุด
พ่อแม่ผู้ปกครองต่างรู้สึกโล่งใจ และกล่าวชื่นชมความกล้าหาญของคณะครูผ่านทางสื่อต่างๆ ถ้าหากไม่มีการสังเกตที่ดีและการเข้าสกัดกั้นที่รวดเร็ว ผลลัพธ์ในวันนี้อาจจะเลวร้ายกว่านี้มาก
โรงเรียนทุกแห่งควรมีการตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ การเพิ่มกล้องวงจรปิด หรือการจัดเวรยามตรวจตราบริเวณรั้วโรงเรียน จะช่วยลดความเสี่ยงจากการบุกรุกได้มากขึ้น
จากเหตุการณ์นี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจในพื้นที่ยืนยันว่า จะเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนรอบสถานศึกษา การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างชุมชน โรงเรียน และตำรวจเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานรัฐควรให้ความสำคัญอย่างจริงจัง การรักษาและการดูแลที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์คลุ้มคลั่ง และเป็นภัยต่อสังคมซ้ำอีก
ทุกคนหวังว่าเหตุการณ์ระทึกขวัญเช่นนี้ จะไม่เกิดขึ้นอีกกับลูกหลานของเราในอนาคต การเตรียมความพร้อมและการมีสติ คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในสังคม
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น้ำท่วมรุนแรงได้ส่งผลกระทบต่อ 3 ตำบลในจังหวัดพะเยา หน่วยงานท้องถิ่นกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือ
พะเยา – เมื่อช่วงเช้าเวลา 09.20 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2569 เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้น้ำระบายออกไม่ทัน และเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านหลายครอบครัวต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำกันอย่างจ้าละหวั่น
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักในขณะนี้ครอบคลุม 3 ตำบลหลัก ได้แก่ ตำบลเวียง 2 หมู่บ้าน ตำบลร่มเย็น 2 หมู่บ้าน และตำบลเจดีย์คำ 2 หมู่บ้าน ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานท้องถิ่นกำลังระดมกำลังลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน พวกเขาเร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยทุกคน
สรุปประเด็นสำคัญ
- น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม 3 ตำบลในอำเภอเชียงคำอย่างฉับพลัน เนื่องจากระบบระบายน้ำทำงานไม่ทัน
- มวลน้ำในตำบลเจดีย์คำกำลังไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำ ทำให้ต้องแจ้งเตือนหมู่บ้านเสี่ยงภัยเพิ่มอีก 2-3 แห่ง
- ตำบลร่มเย็นสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว โดยทหารและจิตอาสาได้เข้าช่วยทำความสะอาดบ้านเรือน 11 หลัง
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การเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายน้ำ
ลักษณะของภัยพิบัติครั้งนี้คือน้ำหลากฉับพลันและปัญหาน้ำท่วมขังที่รอการระบาย จากรายงานล่าสุดพบว่าสถานการณ์ในตำบลเจดีย์คำยังต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด มวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่บ้านที่อยู่ท้ายน้ำอีก 2-3 แห่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศเตือนให้ชาวบ้านเตรียมรับมือกับ สถานการณ์น้ำท่วมพะเยา อย่างทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสียให้มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม ยังมีข่าวดีสำหรับพื้นที่ตำบลร่มเย็น เพราะระดับน้ำที่ท่วมสูงเมื่อคืนนี้ได้ลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็นไม่ได้นิ่งนอนใจ พวกเขาได้ประสานงานกับหน่วยทหารและกลุ่มจิตอาสาทันที ทีมงานทั้งหมดได้ร่วมกันลงพื้นที่ฉีดล้างและทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบทั้ง 11 ครัวเรือน เพื่อช่วยให้ชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุด
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