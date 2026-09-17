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เชียงราย - Chiang Rai News

อัปเดตการจราจรเชียงราย: เริ่มใช้กฎการกลับรถใหม่ 20 กันยายนนี้

Rebecca Kim

Published

2 hours ago

on

อัปเดตการจราจรเชียงราย: เริ่มใช้กฎการกลับรถใหม่ 20 กันยายนนี้

ตำรวจเชียงรายจัดแข่งกีฬาปี 2569 มุ่งสานสัมพันธ์ทีม">เชียงราย – ชาวเชียงรายและผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางหลัก โปรดเตรียมตัวและวางแผนการเดินทางให้ดี ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2569 เป็นต้นไป จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจราจรครั้งสำคัญ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 และทางเข้าสนามบินเชียงราย จะเริ่มดำเนินการปิดจุดกลับรถเดิม การเปลี่ยนแปลงนี้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทุกคน

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 15 กันยายน 2569 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ได้จัดการประชุมใหญ่เพื่อสรุปแผนงานนี้ การประชุมจัดขึ้นที่ห้องประชุมทรัพย์ล้อม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง วาระสำคัญคือการจัดการจราจรในระยะที่ 2 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนโดยตรง ทั้งฝั่งตะวันตกที่มุ่งหน้าไปพะเยา และฝั่งตะวันออกที่ไปสนามบิน

ประเด็นสำคัญ

  • เริ่มปิดจุดกลับรถเดิม: ปิดจุดกลับรถบริเวณแยกขัวแคร่ทั้ง 2 ฝั่ง (ฝั่งไปพะเยาและฝั่งไปสนามบิน) ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2569 เป็นต้นไป
  • ใช้สัญญาณไฟแทน: เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการกลับรถตามสัญญาณไฟจราจร (U-Turn on Signal) เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความคล่องตัว
  • วางแผนล่วงหน้า: ผู้ขับขี่ควรลดความเร็ว สังเกตป้ายเตือน และเผื่อเวลาในการเดินทางผ่านเขตก่อสร้างเสมอ

อัปเดตการจราจรเชียงราย: เริ่มใช้กฎการกลับรถใหม่ 20 กันยายนนี้

ระบบกลับรถแบบใหม่ ปลอดภัยกว่าเดิม

หลายคนอาจสงสัยว่าเมื่อปิดจุดกลับรถเดิมแล้วจะต้องทำอย่างไร เจ้าหน้าที่ได้เตรียมทางออกที่ปลอดภัยกว่าไว้แล้ว โดยจะให้รถทุกคันเปลี่ยนไปใช้ระบบการกลับรถบริเวณสัญญาณไฟจราจรแทน ระบบนี้จะช่วยควบคุมกระแสรถให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น การรอสัญญาณไฟอย่างถูกต้องจะช่วยลดการจราจรที่ติดขัด และลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดจะถูกจัดการอย่างรัดกุม เจ้าหน้าที่จะติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์บอกทางให้เห็นอย่างชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบข้อมูลการจราจรเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ กรมทางหลวง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะใช้เส้นทางที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด

อัปเดตการจราจรเชียงราย: เริ่มใช้กฎการกลับรถใหม่ 20 กันยายนนี้

เตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องขับรถผ่านจุดก่อสร้าง

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ขับรถผ่านแยกขัวแคร่ในช่วงนี้คือการลดความเร็วลง คุณควรขับรถด้วยความระมัดระวังและมองป้ายจราจรตลอดทาง การปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดจะช่วยป้องกันอันตรายได้มากในช่วงที่มีการปรับปรุงถนน

อย่าลืมวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาไว้ล่วงหน้าเสมอ การจราจรอาจมีการชะลอตัวบ้างในชั่วโมงเร่งด่วน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจทำให้ไม่คุ้นชินในช่วงแรก แต่โครงการนี้ทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนในระยะยาว

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เชียงราย - Chiang Rai News

ตำรวจเชียงรายจัดแข่งกีฬาปี 2569 มุ่งสานสัมพันธ์ทีม

Rebecca Kim

Published

2 hours ago

on

September 17, 2026

By

ตำรวจเชียงรายจัดแข่งกีฬาปี 2569 มุ่งสานสัมพันธ์ทีม

ชียงราย – ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ประจำปี 2569 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานในสังกัดเดียวกัน เป้าหมายหลักคือการสร้างความรักและความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองอย่างมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายหน่วยงานมารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง กีฬาที่นำมาแข่งขันมีหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความชอบที่ต่างกัน ทั้งนี้ มีเสียงเชียร์และกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานดังกระหึ่มขอบสนามตลอดเวลา กิจกรรมนี้ทำให้ทุกคนได้ผ่อนคลายจากความเครียดในการทำงานอย่างแท้จริง

ประเด็นสำคัญ 

  • งานกีฬาปี 2569 เน้นสร้างความสามัคคีและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ตำรวจเชียงราย
  • มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าร่วมแข่งขันในบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง
  • กิจกรรมนี้ช่วยพัฒนาการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการให้บริการและดูแลประชาชน

ตำรวจเชียงรายจัดแข่งกีฬาปี 2569 มุ่งสานสัมพันธ์ทีม

ประโยชน์ที่มากกว่าการแข่งขัน

กิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเท่านั้น แต่เป็นโอกาสสำคัญที่ข้าราชการตำรวจจะได้พบปะพูดคุยกัน การทำงานของตำรวจในแต่ละวันมักมีความเครียดสูงมาก การได้มาเล่นกีฬาและออกเหงื่อจึงช่วยลดความกดดันได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น การพูดคุยนอกเวลางานยังช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งจากภายใน

ผู้บังคับบัญชาของ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ให้ความสำคัญกับสวัสดิการและสุขภาพของเจ้าหน้าที่อย่างมาก พวกเขาเชื่อมั่นว่าร่างกายที่แข็งแรงจะนำไปสู่จิตใจที่พร้อมทำงาน การจัดงานครั้งนี้จึงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทุกภาคส่วนในจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการวางแผนที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบนี้อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี เพื่อรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของเจ้าหน้าที่

ตำรวจเชียงรายจัดแข่งกีฬาปี 2569 มุ่งสานสัมพันธ์ทีม

ยกระดับการทำงานเพื่อประชาชน

ผลลัพธ์ที่ได้จากงานกีฬานี้จะสะท้อนไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริง เมื่อตำรวจมีความสามัคคีและเข้าใจกันมากขึ้น การประสานงานระหว่างหน่วยงานก็จะราบรื่นตามไปด้วย ซึ่งจะช่วยให้การป้องกันเหตุร้ายและการดูแลความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนในจังหวัดเชียงรายจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็งนี้

ท้ายที่สุดนี้ การแข่งขันกีฬาประจำปี 2569 ถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชม งานนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าพลังของการเล่นกีฬาและทำกิจกรรมร่วมกันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ องค์กรตำรวจเชียงรายพร้อมแล้วที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง พวกเขามุ่งมั่นที่จะดูแลความสงบสุขของประชาชนด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มกำลัง

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ตำรวจเชียงรายรวบกลุ่มวัยรุ่น พยายามส่งยาบ้า 3 แสนเม็ดผ่านบริการขนส่งพัสดุ

 

 

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เชียงราย - Chiang Rai News

ตำรวจเชียงรายรวบกลุ่มวัยรุ่น พยายามส่งยาบ้า 3 แสนเม็ดผ่านบริการขนส่งพัสดุ

Naree Srisuk

Published

3 hours ago

on

September 17, 2026

By

ตำรวจเชียงรายรวบกลุ่มวัยรุ่น พยายามส่งยาบ้า 3 แสนเม็ดผ่านบริการขนส่งพัสดุ

ตำรวจเชียงรายจัดแข่งกีฬาปี 2569 มุ่งสานสัมพันธ์ทีม">เชียงราย – เหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองได้ร่วมกันเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดครั้งสำคัญ ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถรวบตัวกลุ่มวัยรุ่นจำนวน 3 คนที่พยายามลักลอบขนส่งยาเสพติด พวกเขาใช้วิธีการซุกซ่อนยาบ้าไว้ในกล่องพัสดุเพื่อส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ การกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการขนย้ายยาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

จุดเริ่มต้นของปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 15 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.แม่สาย ได้รับแจ้งเบาะแสสำคัญจากสายลับ เบาะแสระบุว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนำกล่องพัสดุต้องสงสัยไปส่งที่ร้านรับส่งพัสดุเอกชนในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบที่ร้านดังกล่าวทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดหลุดรอดไปได้

ประเด็นสำคัญ

  • ตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายร่วมกันดักซุ่มจับกุมวัยรุ่น 3 คนที่ร้านรับส่งพัสดุ
  • เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาบ้าของกลางได้มากถึง 300,000 เม็ด (น้ำหนักกว่า 40 กิโลกรัม)
  • กลุ่มผู้ต้องหาวางแผนส่งพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดไปยังเป้าหมายในพื้นที่ภาคกลาง

ตำรวจเชียงรายรวบกลุ่มวัยรุ่น พยายามส่งยาบ้า 3 แสนเม็ดผ่านบริการขนส่งพัสดุ

ซุ่มรอจนมุม รวบตัวพร้อมของกลาง

เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงร้านพัสดุ พนักงานของร้านได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก พนักงานเล่าว่าก่อนหน้านี้มีชายวัยรุ่น 3 คนนำกล่องพัสดุมาฝากส่งแล้วจำนวน 2 กล่อง พัสดุเหล่านั้นถูกระบุปลายทางให้ส่งไปยังพื้นที่ภาคกลางของประเทศ ที่สำคัญคือกลุ่มวัยรุ่นยังแจ้งพนักงานว่าพวกเขาจะกลับมาส่งพัสดุเพิ่มเติมอีก เมื่อทราบดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงวางแผนดักซุ่มรออยู่ที่ร้านอย่างเงียบๆ

ตำรวจเชียงรายรวบกลุ่มวัยรุ่น พยายามส่งยาบ้า 3 แสนเม็ดผ่านบริการขนส่งพัสดุ

การรอคอยของเจ้าหน้าที่เป็นผลสำเร็จในเวลาต่อมาไม่นาน ชายวัยรุ่นทั้ง 3 คนได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง พวกเขายกกล่องพัสดุจำนวน 4 กล่องเดินเข้าไปในร้านตามที่ได้บอกพนักงานไว้ ทันทีที่เห็นเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงตัวและขอเข้าทำการตรวจสอบทันที พวกเขาเปิดกล่องพัสดุที่กำลังยกมาใหม่ 4 กล่อง รวมถึงกล่องเก่าที่ฝากไว้แล้ว 2 กล่อง คุณสามารถติดตามข่าวสารและสถิติการจับกุมเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งดูแลปัญหาเรื่องนี้โดยตรง

ผลการตรวจสอบภายในกล่องทั้ง 6 ใบพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือยาบ้า ซุกซ่อนอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก การตรวจนับเบื้องต้นพบว่ามียาบ้ารวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000 เม็ด น้ำหนักรวมประมาณ 40 กิโลกรัม นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย ได้สั่งการให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกนำส่งตำรวจ สภ.แม่สาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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เชียงราย - Chiang Rai News

เร่งสางคดีสลด! กลุ่มเด็กชายรุมล่วงละเมิด ด.ญ. 7 ขวบเชียงราย

Naree Srisuk

Published

1 day ago

on

September 16, 2026

By

เร่งสางคดีสลด! กลุ่มเด็กชายรุมล่วงละเมิด ด.ญ. 7 ขวบเชียงราย

ตำรวจเชียงรายจัดแข่งกีฬาปี 2569 มุ่งสานสัมพันธ์ทีม">เชียงราย – เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจในจังหวัดเชียงราย เมื่อตำรวจเริ่มสอบสวนคดีที่กลุ่มเยาวชนชายล่วงละเมิดเด็กหญิงวัย 7 ขวบ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศาลากลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงรายในช่วงหัวค่ำ ซึ่งสร้างความตกใจให้กับคนในชุมชนอย่างมาก โดยคดีนี้กำลังได้รับความสนใจและถูกจับตามองจากสังคมในวงกว้าง

เรื่องราวอันน่าเศร้าถูกเปิดเผยขึ้น หลังจากแม่ของเด็กหญิงสังเกตเห็นความผิดปกติของลูกสาวที่เพิ่งกลับจากนักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต">โรงเรียน เด็กน้อยมีอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัด และเอาแต่นั่งร้องไห้คนเดียวโดยไม่ยอมพูดจา เมื่อผู้เป็นแม่ตัดสินใจตรวจสอบร่างกาย จึงพบร่องรอยคล้ายเลือดที่กางเกงชั้นในของลูก

ประเด็นสำคัญ

  • เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ยาว กำลังเร่งสอบสวนคดีกลุ่มเด็กชายอายุ 8-12 ปี ล่วงละเมิดเด็กหญิงวัย 7 ขวบ
  • แม่ของผู้เสียหายพบร่องรอยคล้ายเลือดที่เสื้อผ้าของลูกสาว และพบว่าเด็กมีสภาพจิตใจที่หวาดกลัวอย่างหนัก
  • ครอบครัวเด็กชายปฏิเสธข้อกล่าวหา ทำให้ตำรวจต้องเร่งพึ่งพากระบวนการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อหาหลักฐาน

หลังจากทราบเรื่องราว แม่ของเด็กหญิงได้พยายามเข้าไปพูดคุยกับครอบครัวของเด็กชายที่ระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน แต่เธอกลับได้รับการปฏิเสธและไม่ยอมรับความจริงอย่างสิ้นเชิง ครอบครัวฝั่งเด็กชายยืนยันเสียงแข็งว่าลูกของตนไม่ได้ทำเรื่องดังกล่าว พร้อมท้าให้แม่ของเด็กหญิงไปแจ้งความเอาผิดเอง

ด้วยความเป็นห่วงสภาพจิตใจของลูกสาวที่เปลี่ยนจากเด็กร่าเริงกลายเป็นคนเงียบซึม ผู้เป็นแม่จึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเพจชื่อดังเพื่อเป็นกระบอกเสียง เธอต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับครอบครัว และอยากให้แน่ใจว่าลูกสาวจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเหมาะสมตามสิทธิ์

การนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแม่ที่ต้องการปกป้องลูกสาวจากเหตุการณ์ร้ายแรง เธอหวังเพียงให้คดีนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใส เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายซ้ำรอยกับเด็กคนอื่นๆ ในชุมชนแห่งนี้อีกต่อไป

ตำรวจเร่งหาหลักฐานและคุ้มครองเยาวชน

พ.ต.อ.สง่า ศรีวิชัย ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรแม่ยาว ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ ขณะนี้ทีมสืบสวนได้ส่งเสื้อผ้าและหลักฐานที่พบไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้ว นอกจากนี้ยังมีการส่งตัวเด็กหญิงไปตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาความจริงให้กระจ่างชัดเจนที่สุด

เนื่องจากคดีนี้เกี่ยวข้องกับเยาวชนที่อายุยังน้อยทั้งสองฝ่าย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องดำเนินการสอบสวนด้วยความระมัดระวังและรัดกุมอย่างสูงสุด กฎหมายคุ้มครองเด็กกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การทำงานต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจของเยาวชนและผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรก ดังนั้นการสืบสวนจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมครอบครัว และประเมินการดูแลเด็กของผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายด้วย เพื่อดูว่ามีการปล่อยปละละเลยจนนำไปสู่เหตุการณ์สะเทือนใจนี้หรือไม่ กระบวนการทั้งหมดจะดำเนินไปอย่างรัดกุม เพื่อมอบความเป็นธรรมให้กับครอบครัวผู้เสียหายอย่างแท้จริง

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