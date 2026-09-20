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พาสปอร์ตไทยอยู่อันดับ 5 ในอาเซียน คะแนนการเดินทางอยู่ที่ 93
ข้อมูลเดือนกันยายนของ Passport Reports ระบุว่า หนังสือเดินทางไทยอยู่ในอันดับ 5 จาก 11 ประเทศอาเซียน ด้วยคะแนนการเดินทาง 93 และเข้าถึงจุดหมายทั่วโลกได้ 47.0% ผ่านการเข้าเมืองแบบไม่ต้องขอวีซ่า วีซ่าเมื่อเดินทางถึงหรือมาตรการเข้าประเทศแบบผ่อนปรน และ eTA โดย Passport Reports ซึ่งจัดทำและเผยแพร่รายงานหนังสือเดินทางของ 199 ประเทศใน 34 ภาษา จัดให้การจัดอันดับหนังสือเดินทางไทยอยู่ที่อันดับ 99 ของโลก และอันดับ 21 จาก 50 ประเทศในเอเชีย
คะแนนการเดินทาง 93 มาจากจุดหมายที่ไม่ต้องขอวีซ่า 40 แห่ง จุดหมายในหมวดวีซ่าเมื่อเดินทางถึงหรือการเข้าประเทศแบบผ่อนปรน 48 แห่ง และจุดหมายที่ใช้ eTA 5 แห่ง ขณะที่อีก 105 แห่งอยู่ในหมวดต้องขอวีซ่า รายงานระบุสัดส่วนการเข้าถึงแบบไม่ต้องขอวีซ่าที่ 20.2% แบบวีซ่าเมื่อเดินทางถึงหรือการเข้าประเทศแบบผ่อนปรนที่ 24.2% และแบบ eTA ที่ 2.5%
การเข้าถึงรายภูมิภาคและขั้นตอนการเดินทาง
ในเอเชีย ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเข้าถึงจุดหมายได้ 69.4% ตามข้อมูลในรายงาน แบ่งเป็นไม่ต้องขอวีซ่า 22 แห่ง วีซ่าเมื่อเดินทางถึงหรือการเข้าประเทศแบบผ่อนปรน 10 แห่ง eTA 2 แห่ง และต้องขอวีซ่า 15 แห่ง นอกจากนี้ รายงานยังระบุอัตราการเข้าถึงรวม 80.0% ในเอเชียกลาง 71.4% ในโอเชียเนีย 66.7% ในอเมริกาใต้ 56.3% ในแคริบเบียน 55.6% ในแอฟริกา 50.0% ในกลุ่มประเทศอ่าว 39.1% ในอเมริกาเหนือ 35.3% ในตะวันออกกลาง และ 6.4% ในยุโรป
รายละเอียดรายจุดหมายระบุช่วงพำนักแบบไม่ต้องขอวีซ่า 30 วันในจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 15 วันในญี่ปุ่น 360 วันในจอร์เจีย และ 180 วันในเปรู บางจุดหมายมีขั้นตอนเพิ่มเติมควบคู่กับสิทธิ์เข้าประเทศ เช่น บัตรขาเข้าสำหรับมาเลเซียและสิงคโปร์ อีทิคเก็ตสำหรับสาธารณรัฐโดมินิกัน บัตรนักท่องเที่ยวสำหรับซูรินาม ระบบ EASE สำหรับกาบูเวร์ดี eVisitor สำหรับปาปัวนิวกินี การลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับโกตดิวัวร์ และการลงทะเบียนนักท่องเที่ยวสำหรับเซเชลส์
เมื่อเทียบในกลุ่มอื่น ไทยอยู่ที่อันดับ 94 จาก 159 ประเทศสมาชิก WTO อันดับ 17 จาก 21 เขตเศรษฐกิจ APEC และอันดับ 50 จาก 132 ประเทศในกลุ่ม G77 นอกจากนี้ยังอยู่ที่อันดับ 19 จาก 25 ประเทศที่รายงานจัดอยู่ในกลุ่มราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแบบรัฐสภา
การเปิดรับผู้เดินทางและความต่างแบบสองทิศทาง
ไทยอยู่ที่อันดับ 70 จาก 199 ประเทศในการจัดอันดับการเปิดรับผู้เดินทางของรายงาน ซึ่งสะท้อนเงื่อนไขการเข้าประเทศของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ไม่ใช่สิทธิ์การเดินทางออกของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
ในด้านขาเข้า ข้อกำหนดวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการเปรียบเทียบความต่างของเงื่อนไขวีซ่าแบบสองทิศทาง รายงานแสดง 59 ประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถเข้าไทยแบบไม่ต้องขอวีซ่า ด้วยการอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ หรือเมื่อเดินทางถึง ขณะที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องขอวีซ่าในทิศทางกลับกัน และอีก 40 ประเทศที่กำหนดให้ผู้ถือหนังสือเดินทางของตนต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าไทย ขณะที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยได้รับสิทธิ์แบบไม่ต้องขอวีซ่า การอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ หรือเมื่อเดินทางถึงในทิศทางตรงข้าม
ภาพรวมของรายงานจึงวางไทยไว้ที่อันดับ 5 ในอาเซียน อันดับ 21 ในเอเชีย และอันดับ 99 ของโลก พร้อมคะแนนการเดินทาง 93 การเข้าถึงทั่วโลก 47.0% และอันดับการเปิดรับผู้เดินทางที่ 70 จาก 199 ประเทศ
Passport Reports จัดอันดับหนังสือเดินทางโดยพิจารณาคะแนนการเดินทางเป็นเกณฑ์แรก คะแนนการเดินทางคือผลรวมของจุดหมายที่เข้าถึงได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า จุดหมายที่เข้าถึงได้ด้วยวีซ่าเมื่อเดินทางถึงหรือมาตรการอื่นในหมวดการเข้าประเทศแบบผ่อนปรนเดียวกัน และจุดหมายที่เข้าถึงได้ด้วย eTA หากคะแนนการเดินทางเท่ากัน จะเปรียบเทียบตามลำดับคือ จำนวนจุดหมายที่ไม่ต้องขอวีซ่า จากนั้น eTA และจากนั้นวีซ่าเมื่อเดินทางถึงหรือหมวดการเข้าประเทศแบบผ่อนปรนที่เกี่ยวข้อง หากค่าทั้งสี่รายการเท่ากัน หนังสือเดินทางจะอยู่ในอันดับเดียวกัน
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ตำรวจสอบสวนคดีสามเณรวัย 7 ขวบมรณภาพผิดธรรมชาติ
ลำปาง – รายงานข่าวอัปเดตล่าสุดจากพื้นที่ภาคเหนือเตรียมรับมือกับอุทกภัยรุนแรงในเดือนสิงหาคม">จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยได้รับคำเตือนให้เตรียมรับมือฝนตกหนัก">ภาคเหนือของประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานฝ่ายปกครองกำลังเร่งสอบสวนกรณีการมรณภาพของสามเณรวัย 7 ขวบอย่างเร่งด่วน เหตุการณ์สลดใจครั้งนี้เกิดขึ้นที่วัดถ้ำขุมทรัพย์จามเทวี ในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ข่าวนี้ได้สร้างความตกตะลึงและข้อสงสัยมากมายในหมู่ประชาชนรวมถึงชาวเน็ตทั่วประเทศ
เบื้องต้นทางเจ้าอาวาสอ้างว่าสามเณรน้อยจมน้ำมรณภาพขณะออกไปเล่นน้ำตามลำพัง แต่ประเด็นที่น่าตกใจคือทางวัดกลับไม่มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแม้แต่ส่งศพไปชันสูตรหาสาเหตุ ทางวัดได้นำร่างของสามเณรใส่โลงศพเตรียมจัดงานศพ พร้อมทั้งเปิดรับบริจาคเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ประเด็นสำคัญ
- สามเณรชาวเมียนมาวัย 7 ขวบ จมน้ำมรณภาพ แต่ทางวัดละเลยการแจ้งตำรวจและไม่ส่งชันสูตร
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจเข้าอายัดศพ เพื่อส่งตัวไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลอย่างละเอียด
- ทางวัดเปิดบัญชีรับบริจาคเงิน ซึ่งกำลังถูกตรวจสอบความโปร่งใสทางบัญชีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อข่าวการเสียชีวิตแพร่กระจายออกไป ประชาชนและสื่อมวลชนเริ่มตั้งคำถามถึงสาเหตุที่แท้จริงของการมรณภาพ หลายคนสงสัยว่าทำไมทางวัดถึงเลือกที่จะเงียบ และจัดการศพเองโดยไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง นายกฤษณะ พินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงได้นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเอง
จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบว่าสามเณรที่มรณภาพเป็นชาวต่างด้าวสัญชาติเมียนมา และไม่มีเอกสารประจำตัวใดๆ ทางเจ้าอาวาสให้การว่า ท่านเข้าใจผิดคิดว่าไม่จำเป็นต้องแจ้งความเพราะผู้ตายเป็นชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม กฎหมายของประเทศไทยระบุชัดเจนว่า การเสียชีวิตผิดธรรมชาติทุกกรณีต้องได้รับการแจ้งความและชันสูตร
กระบวนการทางกฎหมายและการชันสูตร
เพื่อความโปร่งใสและสร้างความกระจ่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมแพทย์ได้ทำการอายัดศพของสามเณรในทันที จากนั้นร่างของสามเณรถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลลำปาง เพื่อทำการชันสูตรศพอย่างละเอียดโดยแพทย์นิติเวช การดำเนินการนี้ช่วยบรรเทาความกังวลของสังคม และยืนยันว่าทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
นอกเหนือจากการสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้ว ทางวัดยังกำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดในประเด็นเรื่องเงินบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมียอดรวมกว่า 13,000 บาท แม้ทางวัดจะยืนยันว่าเงินจำนวนดังกล่าวถูกจัดสรรไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ แต่เจ้าหน้าที่ก็มีแผนที่จะดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดอย่างละเอียด
แนวทางการป้องกันและข้อคิด
กรณีที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการสื่อสาร และทำความเข้าใจข้อกฎหมายพื้นฐานให้แก่องค์กรทางศาสนา ไม่ว่าผู้เสียชีวิตจะมีสัญชาติหรือสถานะทางสังคมรูปแบบใด กระบวนการยุติธรรมต้องครอบคลุมและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เจ้าหน้าที่จะไม่มีการละเว้น หรือยอมให้มีการข้ามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้นำทางศาสนาและสมาชิกในชุมชน การให้ความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต
ความร่วมมือระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐ คือหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาและสร้างความโปร่งใส หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตในชุมชน ควรแจ้งเบาะแสให้ตำรวจทราบทันที การตื่นตัวของสังคมในกรณีนี้ ถือเป็นพลังโซเชียลมีเดียที่ช่วยผลักดันให้เกิดความยุติธรรมในสังคมไทยอย่างแท้จริง
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กบง. หั่นราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น 2.40 บาท/ลิตร เริ่มวันนี้
PM2.5">เชียงราย – ตั้งแต่วันนี้ (16 กันยายน 2569) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการลดราคาหน้าโรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง 2.40 บาทต่อลิตรอย่างเป็นทางการ โดยนโยบายนี้จะลากยาวไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 เป้าหมายหลักคือการป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำมัน และช่วยให้ราคาพลังงานในประเทศนิ่งขึ้น
การปรับลดราคาครั้งนี้เหมารวมน้ำมันดีเซลหมุนเร็วทุกชนิด ทั้ง B0, B7 และ B20 การที่รัฐบาลเลือกไปลดราคาที่ต้นทางอย่างหน้าโรงกลั่น ก็เพื่อช่วยลดภาระหนี้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตอนนี้กำลังติดลบหนัก การตัดสินใจนี้มีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้ราคาขายปลีกตามปั๊มน้ำมันทั่วไปไม่ขยับขึ้นไปตามตลาดโลก ซึ่งจะช่วยดูแลค่าครองชีพให้ทุกคนได้เป็นอย่างดี
ประเด็นสำคัญ
- ลดราคาทันที 2.40 บาทต่อลิตร: รัฐบาลสั่งลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่นทุกประเภท (B0, B7 และ B20)
- ช่วงเวลาที่บังคับใช้: เริ่มตรึงราคาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2569
- เป้าหมายเพื่อประชาชน: ป้องกันปัญหาน้ำมันขาดแคลน และช่วยพยุงสถานะการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
หลายคนอาจสงสัยว่า ในเมื่อลดราคาที่หน้าโรงกลั่น แล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร? คำตอบคือ การลดราคาตรงนี้จะถูกนำไปอุดหนุนกองทุนน้ำมันฯ โดยตรง เพื่อให้กองทุนมีเงินไปพยุงราคาขายปลีกหน้าปั๊มไม่ให้แพงขึ้น ดังนั้น ราคาที่คุณจ่ายค่าน้ำมันในวันนี้จะยังคงที่ต่อไป ช่วยให้ไม่ต้องแบกรับต้นทุนการเดินทางที่แพงขึ้นอย่างฉับพลัน หากสนใจข้อมูลทางกฎหมายเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่าน ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการลดราคาดีเซล ได้เลย
การปรับตัวของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
นอกจากคนใช้รถทั่วไปแล้ว ภาคธุรกิจขนส่งถือเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆ เมื่อราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักไม่ปรับขึ้น ผู้ประกอบการก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภค นโยบายนี้จึงเหมือนเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะข้าวของแพง หรือเงินเฟ้อพุ่งสูงในประเทศ ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยยังเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่สะดุด
หลังจากช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ กบง. จะต้องจับตาสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบโลกอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง การลดราคา 2.40 บาทในรอบนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว เพื่อซื้อเวลาให้ระบบเศรษฐกิจในบ้านเราได้ปรับตัว หากตลาดโลกยังผันผวนหนัก รัฐบาลก็คงต้องหาแผนใหม่มารองรับ แต่สำหรับตอนนี้ มาตรการนี้ช่วยให้ทั้งคนทำธุรกิจและประชาชนทั่วไป สามารถใช้ชีวิตและวางแผนการเงินได้อย่างสบายใจมากขึ้น
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พะเยาอ่วม! ฝนกระหน่ำน้ำท่วมถนนสายหลัก พระเณรเร่งขนกระสอบทรายกั้นน้ำทะลักวัด
พะเยา – สถานการณ์ฝนตกหนักในจังหวัดพะเยายังคงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในเวลานี้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายในตัวเมือง น้ำฝนระบายไม่ทันจนสร้างความเดือดร้อนให้กับการสัญจรของประชาชนอย่างหนัก
จุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือบริเวณถนนพหลโยธิน ด้านหน้าวัดศรีโคมคำ หรือที่รู้จักกันในชื่อวัดพระเจ้าตนหลวง น้ำได้เอ่อล้นพื้นผิวจราจรและเริ่มไหลทะลักเข้าไปยังบริเวณด้านหน้าของวัด ทำให้สุนัขอย่างน่าตกใจ">พระภิกษุและสามเณรต้องเร่งมือทำงานแข่งกับเวลา พวกท่านช่วยกันนำกระสอบทรายมาวางกั้นเป็นแนวตรงประตูทางเข้า เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าไปทำความเสียหายให้กับพระวิหารหลวงด้านใน
ประเด็นสำคัญ
- ฝนตกหนักและต่อเนื่องในตัวเมืองพะเยา ส่งผลให้น้ำระบายไม่ทันและเข้าท่วมถนนสายหลักหลายจุด
- พระและเณรวัดศรีโคมคำต้องเร่งสร้างแนวกระสอบทราย เพื่อป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพระวิหารหลวง
- ถนนเส้นหน้าโรงพยาบาลพะเยามีน้ำท่วมสูงมาก รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง
นอกจากบริเวณหน้าวัดแล้ว ปัญหาน้ำท่วมขังยังขยายวงกว้างไปตามเส้นทางสำคัญอื่นๆ โดยเฉพาะเส้นทางตั้งแต่บริเวณแยกประตูเหล็กยาวไปจนถึงด้านหน้าโรงพยาบาลพะเยา ถนนทั้งสองฝั่งมีน้ำท่วมขังตลอดแนว ระดับน้ำในบางจุดสูงมากจนรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถขับผ่านไปได้
ผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลควรตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทาง การขับรถลุยน้ำลึกอาจทำให้เครื่องยนต์ดับและเกิดความเสียหายรุนแรงได้ จึงขอแนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เกี่ยวกับเส้นทางเลี่ยงเพื่อความปลอดภัย
การรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์
จนถึงขณะนี้ สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆ ระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่แล้วจึงอาจเพิ่มระดับสูงขึ้นไปอีก หากระบบท่อระบายน้ำของเมืองไม่สามารถจัดการมวลน้ำได้ทัน ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืน
ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ การเตรียมตัวรับมือแต่เนิ่นๆ ถือเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด การรีบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดที่น้ำอาจท่วมถึง จะช่วยป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ทุกคนควรติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ
ปกป้องศูนย์รวมจิตใจของชาวพะเยา
วัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง ถือเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวภาคเหนือ พระวิหารหลวงแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนา การที่พระสงฆ์และสามเณรต้องช่วยกันปกป้องพื้นที่แห่งนี้ จึงไม่ใช่แค่การดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง แต่เป็นการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่ง
ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงต่างก็คอยติดตามสถานการณ์และพร้อมให้ความช่วยเหลือวัดหากระดับน้ำสูงขึ้น ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในชุมชน จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เมืองพะเยาสามารถก้าวผ่านวิกฤตภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย
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