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สหรัฐฯ คุมเข้ม! บังคับ 50 ประเทศจ่าย “เงินประกันวีซ่า” สูงสุด 7 แสนบาท ลดปัญหาโดดร่ม
วอชิงตัน ดี.ซี. – สหรัฐอเมริกาเตรียมประกาศใช้มาตรการใหม่ที่เข้มงวดกว่าเดิมสำหรับนักเดินทาง นโยบายนี้จะบังคับให้ผู้ขอวีซ่าจาก 50 ประเทศต้องวางเงินประกันจำนวนมาก มาตรการนี้ตั้งใจจะแก้ปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหรืออยู่เกินกำหนด
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป โครงการเงินประกันวีซ่าจะกลายเป็นกฎระเบียบถาวร นโยบายนี้จะครอบคลุมผู้ที่ต้องการขอวีซ่าธุรกิจ (B-1) และวีซ่าท่องเที่ยว (B-2) อย่างเต็มรูปแบบ
ประเด็นสำคัญ
- ผู้ขอวีซ่าธุรกิจและท่องเที่ยวจาก 50 ประเทศ ต้องวางเงินประกันสูงสุด 20,000 ดอลลาร์ (ราว 700,000 บาท)
- กฎใหม่นี้เริ่มใช้ถาวรในวันที่ 3 สิงหาคม โดยเน้นแก้ปัญหาผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐฯ แล้วอยู่เกินกำหนด
- กว่า 30 ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้อยู่ในทวีปแอฟริกา รวมถึงบางประเทศในเอเชียและอเมริกาใต้
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน แต่เป็นผลมาจากการทดลองใช้ที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องการลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปฏิเสธการเดินทางกลับประเทศตนเอง ปัญหานี้สร้างความกังวลให้กับหน่วยงานความมั่นคงมาอย่างยาวนาน
เจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่าเงินประกันจะเป็นแรงจูงใจที่ดีเยี่ยม หากคุณทำตามกฎและเดินทางออกจากสหรัฐฯ ตรงเวลา คุณก็จะได้เงินก้อนนี้คืนกลับไป
โครงการนำร่องก่อนหน้านี้ได้พิสูจน์แล้วว่าวิธีการนี้ได้ผลจริง กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ ได้ร่วมมือกันประเมินผลอย่างละเอียด ข้อมูลชี้ชัดว่าการวางเงินประกันช่วยลดการละเมิดกฎหมายได้จริง
เจาะลึกระบบเงินประกันวีซ่าทำงานอย่างไร
ภายใต้ระบบถาวรใหม่นี้ เจ้าหน้าที่กงสุลจะมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ พวกเขาจะพิจารณาว่าผู้ขอวีซ่าคนใดจำเป็นต้องวางเงินประกันบ้าง การประเมินจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและประวัติส่วนตัวของผู้สมัครแต่ละคน
จำนวนเงินประกันจะถูกปรับเพิ่มขึ้นจากโครงการนำร่องในอดีต เดิมทีมีการเก็บเงินที่ 5,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์ แต่กฎใหม่ได้ยกเลิกตัวเลือก 5,000 ดอลลาร์ออกไปแล้ว
ผู้สมัครจะต้องเตรียมเงินประกันในระดับ 10,000 ดอลลาร์, 15,000 ดอลลาร์ หรือสูงสุดที่ 20,000 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับการดุลพินิจของกงสุล ตัวเลขนี้ถือว่าสูงมากสำหรับนักเดินทางทั่วไป
ประเทศใดบ้างที่ได้รับผลกระทบจากกฎนี้
รายชื่อ 50 ประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนั้นกระจายอยู่ทั่วโลก แต่จุดที่น่าสังเกตคือ 30 ประเทศจากทั้งหมดอยู่ในทวีปแอฟริกา ตัวอย่างเช่น แองโกลา ซูดาน และยูกันดา เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีประเทศในเอเชียและตะวันออกกลางที่ติดโผด้วย เช่น บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล และเมียนมา มาตรการนี้ส่งผลกระทบต่อนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวจากชาติเหล่านี้โดยตรง
แม้ว่าภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทยจะไม่ได้อยู่ในรายชื่อ 50 ประเทศดังกล่าว แต่ข่าวนี้ก็สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รายงานว่ากฎนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ
อุปสรรคทางการเงินสำหรับนักเดินทางที่ถูกกฎหมาย
กลุ่มผู้สนับสนุนสิทธิผู้อพยพได้ออกมาแสดงความกังวลอย่างหนัก พวกเขามองว่าเงินประกันจำนวน 20,000 ดอลลาร์นั้นสูงเกินไปสำหรับคนธรรมดา นโยบายนี้อาจกีดกันนักเดินทางที่ถูกกฎหมายแต่มีฐานะยากจน
การต้องหาเงินสดก้อนใหญ่มาวางค้ำประกันถือเป็นเรื่องยากลำบาก หลายคนที่มีเจตนาดีในการเดินทางอาจต้องยกเลิกแผนการไปโดยปริยาย นโยบายนี้จึงถูกวิจารณ์ว่าเลือกปฏิบัติทางอ้อม
นอกจากนี้ การขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯ ก็มีค่าธรรมเนียมที่สูงและขั้นตอนที่ยุ่งยากอยู่แล้ว การเพิ่มเงื่อนไขเงินประกันเข้ามาอีก จึงเหมือนเป็นการปิดประตูรับคนที่มีรายได้น้อยอย่างสิ้นเชิง
ความมั่นคงของชาติกับประเด็นสิทธิมนุษยชน
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมายืนยันว่ามาตรการเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เขาเชื่อมั่นว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องพรมแดนและรักษาความมั่นคงของชาติ รัฐบาลมองว่าผลประโยชน์ของประเทศต้องมาก่อนเสมอ
ในทางกลับกัน กลุ่มนักสิทธิมนุษยชนวิพากษ์วิจารณ์การกระทำนี้อย่างรุนแรง สำนักข่าว Reuters และสื่อท้องถิ่นระบุว่า นโยบายคนเข้าเมืองเหล่านี้อาจสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยให้กับชนกลุ่มน้อย
แม้รัฐบาลจะยืนยันว่าเป้าหมายคือการสกัดกั้นคนทำผิดกฎหมาย แต่กระบวนการทั้งหมดกลับทำให้การเข้าเมืองแบบถูกกฎหมายมีราคาแพงและยากลำบากขึ้นมาก นี่คือข้อถกเถียงที่ยังคงหาข้อยุติไม่ได้ในสังคมอเมริกันปัจจุบัน
การร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ
ความสำเร็จของโครงการนี้นั้น เกิดจากการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานระดับสูง กระทรวงการต่างประเทศรับหน้าที่ดูแลเรื่องการออกวีซ่าในด่านหน้า พวกเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
ในขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังก็เข้ามาช่วยจัดการเรื่องระบบการจัดเก็บเงินประกัน การบูรณาการข้อมูลของทั้งสามหน่วยงานทำให้ระบบมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ข้อบกพร่องต่างๆ จากช่วงทดลองได้ถูกแก้ไขจนสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่รัฐระบุว่า การประสานงานที่ไร้รอยต่อนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตัวนักเดินทาง หากใครละเมิดเงื่อนไขวีซ่า ระบบจะทำการยึดเงินประกันและบันทึกประวัติทันที มาตรการนี้ถือเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ของรัฐบาล
การจับตามองที่เข้มข้นขึ้นสำหรับผู้ขอวีซ่าใหม่
นอกจากการบังคับวางเงินประกันแล้ว สหรัฐฯ ยังเพิ่มความเข้มงวดในด้านอื่นๆ ด้วย หนึ่งในนั้นคือการตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ขอวีซ่าอย่างละเอียด ผู้สมัครใหม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์มากขึ้น
นโยบายนี้ไม่ได้กระทบแค่นักเดินทางหน้าใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ อยู่แล้วด้วย พวกเขาต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มข้นและค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แนวทางเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่ชัดเจนของรัฐบาลอเมริกัน การเดินทางเข้าสหรัฐฯ ในปัจจุบันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป ผู้เดินทางต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านการเงินและเอกสารให้รัดกุมที่สุด
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. นโยบายเงินประกันวีซ่าสหรัฐฯ คืออะไร?
มันคือกฎใหม่ที่บังคับให้ผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจจาก 50 ประเทศ ต้องวางเงินประกันสูงสุด 20,000 ดอลลาร์ก่อนเดินทางเข้าสหรัฐฯ เพื่อป้องกันการอยู่เกินกำหนด
2. กฎหมายใหม่นี้เริ่มบังคับใช้เมื่อไหร่?
กฎหมายการวางเงินประกันวีซ่าแบบถาวร เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 3 สิงหาคม เป็นต้นไป
3. ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากกฎนี้หรือไม่?
ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้อยู่ในรายชื่อ 50 ประเทศที่ต้องวางเงินประกัน ดังนั้นคนไทยยังสามารถขอวีซ่าได้ตามขั้นตอนปกติโดยไม่ต้องวางเงินประกันล่วงหน้า
4. จะได้เงินประกันวีซ่าคืนหรือไม่?
ผู้เดินทางจะได้รับเงินประกันคืนเต็มจำนวน หากปฏิบัติตามกฎหมายและเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาภายในเวลาที่วีซ่ากำหนด
5. ใครเป็นคนตัดสินใจว่าต้องวางเงินประกันเท่าไหร่?
เจ้าหน้าที่กงสุลสหรัฐฯ ที่ทำการสัมภาษณ์วีซ่า จะเป็นผู้พิจารณาและกำหนดจำนวนเงินประกัน โดยเลือกจากอัตรา 10,000, 15,000 หรือ 20,000 ดอลลาร์ ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
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ภาคเหนือของประเทศไทยอยู่ในภาวะเตือนภัยระดับสูง!! เกิดน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา
เชียงราย – กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้ทุกฝ่ายเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดเสี่ยงหลักในตอนนี้ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกคำสั่งที่ชัดเจนให้ทำงานเชิงรุก เขาเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือต้องรวดเร็วกว่าภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึง สิ่งนี้จะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านได้มากที่สุด
ประเด็นสำคัญ
- มท.3 สั่งการด่วนให้พื้นที่เชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา เฝ้าระวังฝนตกหนักตลอด 24 ชั่วโมง
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งข้อความเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือให้คนในพื้นที่เสี่ยงแล้ว
- สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงบ้าง แต่ยังต้องดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
หลังจากได้รับคำสั่งฉุกเฉิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดทันที พวกเขาจัดเตรียมอุปกรณ์กู้ภัยและทีมช่วยเหลือไว้พร้อมแล้วตลอดเวลา หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมงานจะสามารถเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างรวดเร็วที่สุด
ตอนนี้สถานการณ์ฝนตกหนักยังคงมีความเสี่ยงสูง กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปอีกหลายวัน ประชาชนจึงไม่ควรประมาทและต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับการรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลอย่างรวดเร็ว
สรุปสถานการณ์น้ำป่าในพื้นที่ภาคเหนือ
จากรายงานล่าสุดพบว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุด นับเป็นเรื่องดีที่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เลย
ที่จังหวัดเชียงราย น้ำท่วมส่งผลกระทบในพื้นที่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเป็นหลัก ตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างช้าๆ แล้ว เจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมช่วยเหลือต่อไป
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่อายเท่านั้น เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
สำหรับจังหวัดพะเยา พื้นที่อำเภอเมืองได้รับผลกระทบหนักที่สุด ชาวบ้านกว่า 86 ครัวเรือนต้องเดือดร้อนจากน้ำป่า อย่างไรก็ตาม การเร่งทำงานของเจ้าหน้าที่ทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงอย่างเห็นได้ชัด
ระบบเตือนภัยและคำแนะนำฉุกเฉิน
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยืนยันว่าได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแล้ว ระบบ Cell Broadcast นี้ช่วยให้ชาวบ้านรู้ตัวและหนีน้ำได้ทันเวลา
นอกจากเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยาแล้ว ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และจันทบุรี ก็มีรายงานเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันในรอบสัปดาห์นี้
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง สามารถอ่านรายละเอียดข่าวฉบับเต็มได้จาก สำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจ หากพบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ให้รีบขนของหนีขึ้นที่สูงทันที
หากท่านหรือคนใกล้ชิดต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ตลอดเวลา สายด่วนสาธารณภัยพร้อมให้บริการและช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด
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เชียงใหม่ – เกิดอุบัติเหตุสุดระทึกขวัญขึ้นบนถนนสายแม่ทา-แม่ออน บริเวณบ้านผาตั้ง ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รถกระบะของพ่อค้าแม่ค้าได้เสียหลักชนประสานงากับรถเก๋งของพนักงานโรงงานอย่างรุนแรง เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด 6 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กเล็กที่เดินทางมากับครอบครัวด้วย
เรื่องราวนี้ยิ่งน่าเศร้าและน่าตกใจมากขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยตรวจสอบพบข้อมูลสำคัญ ผู้บาดเจ็บจากรถทั้งสองคันนั้น แท้จริงแล้วเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน พวกเขาล้วนมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านห้วยทราย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่างฝ่ายต่างกำลังเดินทางในวันหยุด แต่กลับต้องมาประสบอุบัติเหตุด้วยกัน
ประเด็นสำคัญ
- อุบัติเหตุรุนแรงบนทางตรง: รถกระบะและรถเก๋งเกิดการชนประสานงากันอย่างจังบนถนนสายแม่ทา-แม่ออน ทำให้สภาพรถทั้งสองคันพังยับเยิน
- มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย รวมเด็กเล็ก: ผู้โดยสารจากรถทั้งสองคันได้รับบาดเจ็บทั้งหมด โดยมี 3 รายที่อาการสาหัสและต้องใช้เครื่องตัดถ่างช่วยเหลือ
- บังเอิญเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน: ความสลดใจคือผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งสองฝ่าย มาจากหมู่บ้านเดียวกันในจังหวัดเชียงใหม่โดยบังเอิญ
นาทีชีวิต! กู้ภัยเร่งใช้เครื่องตัดถ่างช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมกู้ชีพไปถึงจุดเกิดเหตุ พวกเขาพบรถเก๋งสีดำยี่ห้อโตโยต้า วีออส สภาพพังเสียหายอย่างหนัก ภายในรถมีผู้โดยสารติดอยู่หลายคน โดยเฉพาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าที่ถูกอัดติดอยู่กับเบาะ เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งประเมินสถานการณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด
ภาพที่สร้างความสะเทือนใจคือ ที่บริเวณเบาะหลังของรถเก๋ง มีชายคนหนึ่งนอนบาดเจ็บแต่ยังคงกอดเด็กชายเอาไว้แน่น ทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลา โดยใช้เวลามากกว่า 20 นาทีในการทำงาน พวกเขาค่อยๆ นำร่างของผู้บาดเจ็บออกมาอย่างระมัดระวัง ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่ทาทันที
อุบัติเหตุบนทางตรง ตำรวจเร่งสืบสวนหาสาเหตุ
สำหรับรถยนต์คู่กรณีคือรถกระบะยี่ห้อเชฟโรเลต สีบรอนซ์เงิน ซึ่งสภาพรถด้านหน้าพังยับเยินเช่นเดียวกัน ผู้ขับขี่คือนายแดง อายุ 62 ปี เป็นพ่อค้าที่ตลาดหนองดอก จังหวัดลำพูน ในวันเกิดเหตุ เขากำลังขับรถพาภรรยากลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจะมาเกิดการชนอย่างรุนแรง
ส่วนผู้โดยสารในรถเก๋งนั้น เป็นพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน พวกเขากำลังพาครอบครัวไปเลือกซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าในช่วงวันหยุดพักผ่อน แต่เมื่อขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางตรง รถทั้งสองคันได้พุ่งชนประสานงากันอย่างจัง
บทเรียนจากอุบัติเหตุ และความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัย
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ทา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพถนนและเก็บหลักฐานอย่างละเอียด เบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นถนนทางตรง ที่ผู้ขับขี่มักจะใช้ความเร็วค่อนข้างสูง ตำรวจจะทำการสอบสวนพยานและผู้บาดเจ็บอีกครั้ง เพื่อหาข้อเท็จจริงว่าเหตุใดรถทั้งสองคันจึงชนประสานงากัน
อุบัติเหตุครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ใช้รถทุกคนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ว่าจะขับบนถนนทางตรงหรือทางโค้ง การลดความเร็วและมีสติอยู่เสมอ จะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ หากคุณต้องการอ่านรายละเอียดของข่าวนี้เพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ข่าว MGR Online ซึ่งเป็นแหล่งข่าวต้นฉบับที่รายงานเหตุการณ์นี้
เหตุการณ์ที่มีเด็กเล็กอยู่ในรถขณะเกิดอุบัติเหตุ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์ความปลอดภัย พ่อแม่และผู้ปกครองควรติดตั้งคาร์ซีท (Car Seat) สำหรับเด็กทุกครั้งที่เดินทาง การให้เด็กนั่งในที่นั่งนิรภัย จะช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บได้มากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
นอกจากนี้ การคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารทุกคน ก็เป็นกฎความปลอดภัยที่ไม่ควรละเลย การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จะช่วยให้คุณและครอบครัวเดินทางกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัย ความไม่ประมาทคือสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้รถใช้ถนนในทุกๆ วัน
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ผู้เดินทางควรระมัดระวังเมื่อข้ามพรมแดนเชียงราย-เมียนมาร์ที่ด่านตะชีเลิก
2026">เชียงราย – นายอำเภอแม่สายได้ออกโรงเตือนประชาชนคนไทยอย่างเร่งด่วน สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามแดนไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา โดยเน้นย้ำให้ทุกคนเคารพกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการถูกจับกุม
ทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากเดินทางข้ามพรมแดน ทั้งเพื่อการท่องเที่ยว ช็อปปิ้ง และทำธุรกิจส่วนตัว แต่บางครั้งความไม่รู้กฎหมายก็อาจนำมาซึ่งปัญหาใหญ่ได้
ประเด็นสำคัญ
- ต้องเคารพกฎหมาย: นายอำเภอแม่สายเตือนคนไทยให้ระมัดระวังพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อข้ามแดนไปเยือนท่าขี้เหล็ก
- ข้อห้ามสำคัญ: ห้ามถ่ายภาพในพื้นที่หวงห้าม ละเมิดกฎจราจร เล่นการพนัน หรือยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายเด็ดขาด
- ช่องทางช่วยเหลือ: หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือพบสิ่งผิดปกติ ให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนฝั่งไทยทันที
นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องชาวไทยทุกคน การเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านนั้นมีข้อควรระวังมากมายที่คุณต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
พฤติกรรมบางอย่างที่เรามองว่าเป็นเรื่องปกติในบ้านเรา อาจเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงในประเทศเมียนมา ตัวอย่างเช่น การเดินหลงเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม หรือการละเมิดกฎจราจรในท้องถิ่น
พฤติกรรมต้องห้ามในท่าขี้เหล็ก
สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของการถ่ายภาพ คุณต้องระมัดระวังและมีสติอย่างมาก ห้ามถ่ายภาพในสถานที่ราชการหรือพื้นที่หวงห้ามของเมียนมาอย่างเด็ดขาด เพราะอาจถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงได้
นอกจากนี้ การเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือการเข้าไปเล่นการพนัน ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ทำให้คนไทยหลายคนต้องตกระกำลำบาก เจ้าหน้าที่เมียนมามีความเข้มงวดและเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มาก
ผลกระทบหากฝ่าฝืนกฎหมายเมียนมา
หากคุณเผลอทำผิดกฎหมายของเขา ผลที่ตามมานั้นอาจรุนแรงกว่าที่คุณคิด เจ้าหน้าที่เมียนมามีสิทธิ์ควบคุมตัวคุณเพื่อทำการสอบสวนเบื้องต้นได้ทันที
หลังจากนั้น คุณอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศเมียนมา ซึ่งกระบวนการต่างๆ จะมีความซับซ้อนและใช้เวลานานมาก การไปเที่ยวเพื่อความสนุกสนานอาจกลายเป็นฝันร้ายได้ในพริบตา
เอกสารสำคัญที่ต้องพกติดตัวเสมอ
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณควรพกเอกสารแสดงตัวตนให้ครบถ้วนตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรผ่านแดน (Border Pass)
เอกสารเหล่านี้คือเครื่องยืนยันตัวตนที่ดีที่สุดเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้น การปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายไทยและเมียนมาก็เป็นสิ่งสำคัญมาก คุณควรรับฟังและทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน?
แม้เราจะระมัดระวังตัวดีแล้ว แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หากคุณพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่าเพิ่งตื่นตระหนกจนเกินไป
ให้คุณตั้งสติและรีบประสานงานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนทันที อ้างอิงจากรายงานของเว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ หน่วยงานราชการของไทยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่
ท่าขี้เหล็ก: แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่ต้องระวัง
จังหวัดท่าขี้เหล็กเป็นเมืองชายแดนที่มีเสน่ห์ และดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยมาอย่างยาวนาน ที่นี่มีตลาดที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เสื้อผ้าแฟชั่นไปจนถึงของใช้ราคาประหยัด
แต่นอกจากความสนุกในการจับจ่ายใช้สอยแล้ว นักท่องเที่ยวต้องไม่ลืมว่าเรากำลังยืนอยู่บนแผ่นดินของประเทศอื่น การให้ความเคารพต่อสถานที่และวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย
ก่อนที่คุณจะวางแผนเดินทางไปเยือนท่าขี้เหล็ก การศึกษาข้อมูลข่าวสารล่าสุดเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง สถานการณ์ตามแนวชายแดนและกฎระเบียบต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อใด สามารถเดินเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ด่านพรมแดนฝั่งไทยก่อนข้ามไปได้เลย การป้องกันและเตรียมตัวไว้ก่อนย่อมดีกว่าการต้องมาตามแก้ปัญหาในภายหลังอย่างแน่นอน
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