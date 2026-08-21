เชียงราย - Chiang Rai News
ชายชาวจีน 4 คนถูกจับกุมฐานลักลอบข้ามแม่น้ำโขงเข้าสู่เชียงรายอย่างผิดกฎหมาย
เชียงราย – เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในจังหวัดเชียงรายเปิดปฏิบัติการด่วน นี่คือการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองครั้งสำคัญในพื้นที่อำเภอเชียงแสน พวกเขาสามารถจับกุมชายชาวจีนได้ 4 คนอย่างรวดเร็ว ชาวจีนกลุ่มนี้แอบข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาในภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ
นอกจากกลุ่มชาวต่างชาติแล้ว ยังมีการรวบตัวผู้ต้องหาชาวไทยอีก 3 คนด้วย คนไทยกลุ่มนี้ทำหน้าที่ช่วยเหลือและนำพาชาวต่างชาติทั้งหมด การจับกุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการรักษาความปลอดภัยชายแดนที่เข้มงวด หากคุณสนใจอ่านข่าวต้นฉบับ สามารถคลิกไปที่ ข่าวสดออนไลน์ ได้เลย
ประเด็นสำคัญ
- รวบชาวจีน 4 ราย: ผู้ต้องหาลักลอบข้ามแม่น้ำโขงเข้าไทยอย่างผิดกฎหมาย
- จับคนไทย 3 ราย: ถูกตั้งข้อหาช่วยเหลือและซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าว
- การทำงานร่วมกัน: ทหาร ตำรวจ และ ตม.เชียงแสน ร่วมกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
เรื่องนี้เริ่มต้นจากการสืบสวนหาข่าวกรองของเจ้าหน้าที่อย่างลับๆ ชุดสืบสวนด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนได้รับแจ้งเบาะแสสำคัญ พวกเขาทราบว่าจะมีการลักลอบนำคนต่างด้าวเข้าไทยเร็วๆ นี้
พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบพื้นที่ทันที เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังร่วมกับกองกำลังผาเมืองและตำรวจท้องที่ พวกเขาลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงริมฝั่งโขงอย่างระมัดระวัง
การทำงานในพื้นที่ชายแดนต้องอาศัยความอดทนอย่างมาก เจ้าหน้าที่ได้ดักซุ่มสังเกตการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด พวกเขาทำงานกันอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เป้าหมายไหวตัวทัน
นาทีรวบตัวผู้ต้องหาริมตลิ่ง
เวลาประมาณ 12.30 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ก็พบความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณริมตลิ่งบ้านป่าสักหางเวียง อำเภอเชียงแสน
เจ้าหน้าที่พบกลุ่มชายต้องสงสัยกำลังเดินขึ้นมาจากริมแม่น้ำโขง เมื่อเห็นดังนั้น พวกเขาจึงรีบแสดงตัวเข้าตรวจสอบทันที การเข้าชาร์จเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด
ผลการตรวจสอบพบว่าเป็นชายชาวจีน 4 คนจริงๆ พวกเขาไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ต้องหาทั้งหมดจึงถูกควบคุมตัวไว้สอบสวนทันที
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ถูกจับกุม
สำหรับชายชาวจีนทั้ง 4 คน มีอายุระหว่าง 24 ถึง 39 ปี พวกเขาตั้งใจลักลอบเข้ามาในไทยเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนเพิ่มเติมถึงเป้าหมายที่แท้จริง
นอกจากนี้ ยังมีคนไทยอีก 3 คนที่ถูกจับในที่เกิดเหตุ ได้แก่ นายพุทธชาด นางสาวรัตนาภรณ์ และนายเจษฎา ทั้งสามคนเป็นผู้ช่วยเหลือคนต่างด้าวกลุ่มนี้
การกระทำของคนไทยกลุ่มนี้ถือเป็นความผิดทางกฎหมายอย่างชัดเจน พวกเขาให้การช่วยเหลือและซ่อนเร้นผู้กระทำผิด ซึ่งมีโทษตามกฎหมายอย่างแน่นอน
ความท้าทายในการป้องกันชายแดน
พื้นที่ชายแดนเชียงแสนมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำโขงยาวหลายกิโลเมตร ภูมิประเทศแบบนี้ทำให้การลักลอบเข้าเมืองเกิดขึ้นได้ง่ายมาก เจ้าหน้าที่จึงต้องทำงานหนักตลอดทั้งวันทั้งคืน
การใช้ช่องทางธรรมชาติมักเป็นวิธีที่ผู้ลักลอบนิยมใช้ พวกเขามักจะอาศัยช่วงเวลาที่ปลอดคนหรือพื้นที่ห่างไกลชุมชนในการลักลอบข้ามแม่น้ำ
อย่างไรก็ตาม การจับกุมครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าระบบเฝ้าระวังของเรายังทำงานได้ดี ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานคือหัวใจสำคัญในการปกป้องประเทศ
การดำเนินคดีและขยายผลต่อไป
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชียงแสน การดำเนินคดีจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
หลังจากนี้ ตำรวจจะทำการขยายผลเพื่อตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน พวกเขาต้องการทราบว่ามีขบวนการใหญ่หนุนหลังคนกลุ่มนี้อยู่หรือไม่ การปราบปรามจะต้องทำให้เด็ดขาด
ประชาชนในพื้นที่สามารถช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ได้เสมอ หากพบเห็นเบาะแสการทำผิดกฎหมาย ควรแจ้งตำรวจทันทีเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
FAQ: คำถามที่พบบ่อย
Q1: เหตุการณ์จับกุมชาวจีนลักลอบเข้าเมืองนี้เกิดขึ้นที่ไหน?
A: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำโขง พื้นที่บ้านป่าสักหางเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
Q2: มีผู้ถูกจับกุมทั้งหมดกี่คนในคดีนี้?
A: มีผู้ถูกจับกุมรวมทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็นชายชาวจีน 4 คน และคนไทยที่คอยช่วยเหลืออีก 3 คน
Q3: คนไทยที่คอยช่วยเหลือคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองจะมีความผิดอย่างไร?
A: ผู้ช่วยเหลือจะถูกดำเนินคดีในข้อหาให้การช่วยเหลือ นำพา หรือซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าว ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ลาวส่งตัวผู้อพยพชาวไทยผิดกฎหมาย 7 คนกลับไปยังเชียงราย
ดีเอสไอบุกยึดยาบ้า 10 ล้านเม็ด! สกัดขบวนการค้ายาข้ามชาติที่เชียงราย
เชียงราย - Chiang Rai News
ลาวส่งตัวผู้อพยพชาวไทยผิดกฎหมาย 7 คนกลับไปยังเชียงราย
เชียงราย – เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ทางการ สปป.ลาว ได้ทำการส่งมอบตัวกลุ่มคนไทยจำนวน 7 คน ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง">ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กลุ่มคนไทยเหล่านี้ถูกจับกุมในข้อหาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในฝั่งลาว
การรับมอบตัวครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 4 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยหลังจากที่มีการตรวจคัดกรองอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พบความจริงที่น่าตกใจว่าบางคนมีคดีติดตัว ตามรายงานข่าวจาก สำนักข่าวแนวหน้า
ประเด็นสำคัญ
- ทางการลาวส่งตัว 7 คนไทยที่ลักลอบเข้าเมืองกลับประเทศ ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4
- เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้ต้องหาที่มีหมายจับคดีสำคัญแฝงตัวมาด้วยจำนวน 3 ราย ทั้งคดีฉ้อโกงและอาวุธปืน
- เจ้าหน้าที่ ตม. ออกโรงเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพ ที่มักหลอกลวงคนไปทำงานในต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์
จากการสอบสวนเบื้องต้น กลุ่มคนไทยทั้ง 7 คนให้การว่า พวกเขาเดินทางลักลอบเข้าไปใน สปป.ลาว เพื่อต้องการหางานทำ ทุกคนสารภาพว่าหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โฆษณาดังกล่าวอ้างว่ามีรายได้สูงรออยู่ พร้อมทั้งเสนอที่พักและอาหารให้ฟรีตลอดการทำงาน
แต่โชคไม่ดีที่พวกเขาถูกเจ้าหน้าที่ลาวตรวจพบ และถูกจับกุมตัวได้เสียก่อนที่จะได้เริ่มทำงานจริง ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดโทรศัพท์มือถือไว้ตรวจสอบจำนวน 8 เครื่อง เบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่า คนกลุ่มนี้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์แต่อย่างใด
โป๊ะแตก! พบ 3 ผู้ต้องหาหนีคดีร้ายแรงแฝงตัวมา
เรื่องราวกลับพลิกผันเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม. ได้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดผ่านระบบ NRM พวกเขาพบว่า 3 ใน 7 คนนี้เป็นผู้ต้องหาที่กำลังหลบหนีหมายจับ รายแรกคือ นายพอเจตน์ ซึ่งมีหมายจับจากศาลจังหวัดกาญจนบุรี ในความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อาวุธปืน
รายที่สองคือ นายกวินท์ อายุ 30 ปี มีหมายจับจากศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ส่วนรายที่สามคือ น.ส.รุจิรดา อายุ 44 ปี เธอคนนี้มีหมายจับติดตัวถึง 2 ศาล ทั้งศาลจังหวัดธัญบุรีและอุบลราชธานี ในคดีฉ้อโกงและเปิดบัญชีม้า เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้ง 3 คนส่งดำเนินคดีทันที
สำหรับผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองอีก 4 คนที่เหลือ เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอนกฎหมาย หลังจากนั้นได้มีการบันทึกประวัติเอาไว้ ก่อนที่จะปล่อยตัวกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ
เหตุการณ์นี้ทำให้ด่าน ตม.เชียงแสน ต้องออกมาเตือนภัยประชาชนอย่างจริงจัง ขอให้ทุกคนระมัดระวังการชักชวนไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะข้อเสนอที่ดูดีและให้ผลตอบแทนเกินจริง หากคุณพบเห็นการประกาศรับสมัครงานที่ให้เงินเดือนสูงลิ่วและสวัสดิการฟรีบนโลกออนไลน์ ขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพ เพราะคุณอาจตกเป็นเหยื่อหรือถูกจับกุมในต่างแดนได้
FAQ (คำถามที่พบบ่อย)
Q: เหตุการณ์การรับมอบตัวคนไทยเกิดขึ้นที่ไหน?
A: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 4 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
Q: ผู้ต้องหา 3 รายที่ถูกจับกุมมีคดีอะไรติดตัวบ้าง?
A: มีทั้งคดีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน, คดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และการยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝาก (เปิดบัญชีม้า)
Q: คนกลุ่มนี้อ้างว่าข้ามไปทำอะไรที่ สปป.ลาว?
A: พวกเขาอ้างว่าลักลอบเข้าไปเพื่อหางานทำ โดยหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานรายได้ดี และมีที่พักฟรีบนโซเชียลมีเดีย
Q: หน่วยงานใดเป็นผู้เตือนภัยเรื่องการหางานออนไลน์?
A: เจ้าหน้าที่ด่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน (ตม.เชียงแสน) เป็นผู้ออกมาเตือนภัยประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพในรูปแบบนี้
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ดีเอสไอบุกยึดยาบ้า 10 ล้านเม็ด! สกัดขบวนการค้ายาข้ามชาติที่เชียงราย
เกิดเหตุระเบิดสุดสยอง! รถบรรทุกแก๊สพลิคว่ำและเกิดไฟลุกไหม้บนทางด่วนเชียงใหม่-ลำปาง
เชียงราย - Chiang Rai News
ดีเอสไอบุกยึดยาบ้า 10 ล้านเม็ด! สกัดขบวนการค้ายาข้ามชาติที่เชียงราย
เชียงราย – เจ้าหน้าที่ระดับสูงเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดครั้งใหญ่ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทย การทำงานครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของหลายหน่วยงาน เพื่อปกป้องประเทศจากภัยร้ายระดับชาติ ผลลัพธ์คือเจ้าหน้าที่สามารถบุกยึดยาบ้าล็อตใหญ่จำนวนมหาศาล บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในจังหวัดเชียงราย
รัฐบาลไทยกำลังเอาจริงเอาจัง กับการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศอย่างหนัก นโยบายเร่งด่วนนี้มุ่งเน้นการตัดวงจรขบวนการค้ายาข้ามชาติ อย่างเด็ดขาดและถอนรากถอนโคน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจึงต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดทะลักเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศ
สรุปประเด็นสำคัญ
- เจ้าหน้าที่สนธิกำลังยึดยาบ้าได้มากถึง 10,000,000 เม็ด ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
- การจับกุมเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืด โดยพบกระสอบบรรจุยาเสพติดสีดำ 34 ใบ และรถยนต์ต้องสงสัยในที่เกิดเหตุ
- ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการข่าวกรอง ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ กองกำลังผาเมือง และหน่วยเรือลำน้ำโขง
ปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มต้นจากการทำงานด้านข่าวกรองเชิงลึก ของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสที่สำคัญยิ่งจากแหล่งข่าว ว่าจะมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดล็อตใหญ่ เข้ามาทางแนวชายแดนภาคเหนือ
เมื่อทราบข้อมูลลับนี้ ทีมสืบสวนจึงลงพื้นที่ดักซุ่มรออย่างอดทน ในคืนวันที่ 19 สิงหาคม เวลาประมาณตีสามสี่สิบนาที เจ้าหน้าที่ก็พบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง พวกเขาพบรถยนต์มิตซูบิชิสีขาวจอดอยู่ พร้อมกับกลุ่มกระสอบต้องสงสัยจำนวนมาก
หลังจากเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างระมัดระวัง เจ้าหน้าที่พบกระสอบหุ้มพลาสติกสีดำ จำนวน 34 ใบซ่อนอยู่บริเวณริมน้ำ เมื่อเปิดดูจึงพบว่ามียาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายใน รวมแล้วกว่าสิบล้านเม็ด ข้อมูลอ้างอิงจาก ข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ระบุอย่างชัดเจนว่านี่คือผลงานการสกัดกั้นที่สำคัญมากของปี
การร่วมมือของหน่วยงานรัฐเพื่อความมั่นคงของชาติ
ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นจาก การทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งของหลายหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 ได้นำทีมบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ขณะที่กองกำลังผาเมืองและหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เป็นกำลังหลักในการลงพื้นที่จริง
เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานด้วยความเสียสละ และพร้อมเสี่ยงภัยเพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชน หลังจากยึดของกลางได้สำเร็จ เจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบยาเสพติดและรถยนต์ ให้กับสถานีตำรวจภูธรเชียงแสน ขั้นตอนต่อไปคือการสืบสวนขยายผล เพื่อตามล่าตัวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด
การยึดยาบ้าได้มากถึงสิบล้านเม็ดในครั้งนี้ ช่วยป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่กระจายสู่กลุ่มเยาวชน หากยาบ้าล็อตนี้หลุดรอดเข้าไปในชุมชนเมือง จะสร้างความเสียหายต่อสังคมอย่างมหาศาล การสกัดกั้นที่แนวชายแดนจึงเป็นหัวใจสำคัญ ของการแก้ปัญหายาเสพติดในระยะยาว
อนาคตของการปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย
ผู้นำประเทศและกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้การปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนระดับชาติ ทุกหน่วยงานต้องตื่นตัวและพร้อมรับมือ กับกลุ่มอาชญากรที่มักจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งอยู่เสมอ การทำงานเชิงรุกและการหาข่าวที่แม่นยำ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน
กรมสอบสวนคดีพิเศษและเครือข่ายจะยังคงเดินหน้า ปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง พวกเขาเตรียมพร้อมที่จะขยายผลเพื่อจับกุม เครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องให้สิ้นซาก การตัดท่อน้ำเลี้ยงและยึดทรัพย์สิน ของผู้กระทำผิดคือเป้าหมายสูงสุดในการทำงาน
ประชาชนเองก็มีส่วนสำคัญอย่างมาก ในการช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ความร่วมมือจากทุกคนจะช่วยให้ประเทศไทย ปลอดภัยจากภัยร้ายของยาเสพติด การแก้ปัญหาอาจต้องใช้เวลาและความอดทน แต่ความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเรากำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ถาม: หน่วยงานใดบ้างที่เข้าร่วมปฏิบัติการยึดยาบ้าครั้งนี้?
ตอบ: ปฏิบัติการนี้เกิดจากการผนึกกำลังร่วมกันระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กองกำลังผาเมือง และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย
ถาม: จุดเกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบยาเสพติดล็อตใหญ่นี้อยู่ที่ไหน?
ตอบ: การตรวจยึดเกิดขึ้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ในพื้นที่ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ถาม: ของกลางที่เจ้าหน้าที่สามารถยึดมาได้มีอะไรบ้าง?
ตอบ: เจ้าหน้าที่สามารถยึดยาบ้าได้มากถึง 10 ล้านเม็ด ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในกระสอบสีดำ 34 ใบ พร้อมกับตรวจยึดรถยนต์ต้องสงสัยได้อีก 1 คัน
ถาม: ประชาชนจะสามารถช่วยรัฐแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างไรบ้าง?
ตอบ: ประชาชนสามารถช่วยแจ้งเบาะแส หรือรายงานความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในชุมชน ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานความมั่นคงใกล้บ้านได้ทันที
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ตำรวจเชียงรายจับกุมผู้โดยสารบนรถบัสพร้อมเฮโรอีน 60 กิโลกรัม
เกิดเหตุระเบิดสุดสยอง! รถบรรทุกแก๊สพลิคว่ำและเกิดไฟลุกไหม้บนทางด่วนเชียงใหม่-ลำปาง
เชียงราย - Chiang Rai News
ตำรวจเชียงรายจับกุมผู้โดยสารบนรถบัสพร้อมเฮโรอีน 60 กิโลกรัม
เชียงราย – เจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดเชียงรายปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อสกัดกั้นการขนยาเสพติด">ลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศ ล่าสุดมีการรวบตัวผู้ต้องหาสองราย ซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติขณะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของกลุ่มมิจฉาชีพ ที่มักเปลี่ยนวิธีการขนส่งเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมอยู่เสมอ
เหตุการณ์จับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นที่ด่านตรวจปูแกง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขึ้นตรวจค้นบนรถทัวร์โดยสารประจำทางสายเชียงราย-กรุงเทพฯ ตามมาตรการปกติ ในระหว่างนั้น เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นผู้โดยสารชายสองคนแสดงอาการพิรุธและกระวนกระวายใจอย่างเห็นได้ชัด
ประเด็นสำคัญ
- การจับกุมสำคัญ: ตำรวจเชียงรายรวบตัวชายชาวไทยและชาวลาว ขณะพยายามลักลอบขนยาเสพติดบนรถทัวร์โดยสาร
- ของกลางจำนวนมาก: พบเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางจำนวน 120 แท่ง น้ำหนักรวมกว่า 60 กิโลกรัม
- เส้นทางลำเลียง: ผู้ต้องหารับยาเสพติดจากตัวเมืองเชียงราย เพื่อเตรียมส่งต่อให้เครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
การตรวจค้นกระเป๋าต้องสงสัยและการยึดของกลาง
เมื่อพบอาการต้องสงสัย เจ้าหน้าที่จึงเริ่มจากการขอตรวจค้นสัมภาระติดตัวบริเวณที่นั่งผู้โดยสาร ในเบื้องต้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายใดๆ แต่ทั้งสองคนยังคงแสดงอาการลุกลี้ลุกลน เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจขยายผล โดยขอตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ที่เก็บไว้ในช่องใต้ท้องรถทัวร์
การตรวจสอบกระเป๋าเดินทางทั้งสองใบเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากถูกปิดผนึกไว้อย่างแน่นหนาผิดปกติ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่าง เช่น ไขควงและมีด เพื่อเปิดกระเป๋าเหล่านั้นออก เมื่อเปิดสำเร็จ เจ้าหน้าที่ก็ต้องผงะเมื่อพบแท่งยาเสพติดประเภทเฮโรอีน หรือผงขาว ซุกซ่อนปะปนอยู่กับเสื้อผ้าจำนวนมาก
จากการตรวจนับอย่างละเอียด พบเฮโรอีนรวมทั้งสิ้น 120 แท่ง ซึ่งมีน้ำหนักรวมกันประมาณ 60 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายไว้ทันที เพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติม ทราบชื่อภายหลังคือ นายหาญ อายุ 26 ปี ชาวอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และนายยี่ อายุ 29 ปี ชาว สปป.ลาว
จากการสอบปากคำเบื้องต้น ทั้งคู่รับสารภาพว่าได้ไปรับยาเสพติดมาจากบริเวณบ้านป่ายางมน ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย เป้าหมายหลักคือการนำส่งยาเสพติดล็อตนี้ ไปให้ผู้รับซื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และการรายงานข่าวอย่างละเอียด สามารถติดตามอ่านได้จากแหล่งข่าวต้นฉบับที่ MGR Online ซึ่งรายงานเหตุการณ์นี้ไว้อย่างครบถ้วน
ความเข้มงวดของด่านตรวจและผลกระทบต่อสังคม
การลักลอบขนยาเสพติดด้วยวิธีการปะปนไปกับผู้โดยสารทั่วไป ถือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในสังคม เจ้าหน้าที่ด่านตรวจปูแกงจึงต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองรถทุกคันที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ ความสำเร็จในการยึดของกลางครั้งนี้ ช่วยป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนได้เป็นจำนวนมหาศาล
หลังจากนี้ พนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ต้องหาทั้งสองคน พร้อมทั้งขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายผู้บงการที่อยู่เบื้องหลัง การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติดให้เด็ดขาดยิ่งขึ้น ประชาชนทั่วไปควรช่วยเป็นหูเป็นตา และแจ้งเบาะแสหากพบเห็นสิ่งผิดปกติในชุมชน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Q: เหตุการณ์จับกุมผู้ต้องหาเกิดขึ้นที่ไหน?
A: การจับกุมเกิดขึ้นที่ด่านตรวจปูแกง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ขณะที่รถทัวร์โดยสารกำลังมุ่งหน้าเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ
Q: ของกลางที่ตำรวจยึดได้คืออะไร และมีจำนวนเท่าใด?
A: เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทเฮโรอีนจำนวน 120 แท่ง น้ำหนักรวมประมาณ 60 กิโลกรัม ซึ่งถูกซุกซ่อนเอาไว้อย่างมิดชิดในกระเป๋าเดินทาง
Q: ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเป็นใคร และรับยาเสพติดมาจากแหล่งใด?
A: ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมคือ ชายชาวไทยอายุ 26 ปี และชายชาวลาวอายุ 29 ปี โดยทั้งคู่รับสารภาพว่าเดินทางไปรับยาเสพติดมาจากพื้นที่ตัวเมืองเชียงราย
ข่าวการฝึกอบรม
วิกฤตน้ำท่วมเชียงรายขยายวงกว้าง! แม่สาย-ท่าขี้เหล็กอ่วมหนัก ถนนกลายเป็นแม่น้ำ
เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงประชาชนเป็นเงิน 8.7 ล้านบาท
น้ำท่วมน่านวิกฤต! กรมทางหลวงระดมเครื่องจักรหนัก เร่งกู้เส้นทางและทอดสะพานเบลีย์
ชายชาวจีน 4 คนถูกจับกุมฐานลักลอบข้ามแม่น้ำโขงเข้าสู่เชียงรายอย่างผิดกฎหมาย
ลาวส่งตัวผู้อพยพชาวไทยผิดกฎหมาย 7 คนกลับไปยังเชียงราย
ดีเอสไอบุกยึดยาบ้า 10 ล้านเม็ด! สกัดขบวนการค้ายาข้ามชาติที่เชียงราย
เกิดเหตุระเบิดสุดสยอง! รถบรรทุกแก๊สพลิคว่ำและเกิดไฟลุกไหม้บนทางด่วนเชียงใหม่-ลำปาง
ตำรวจเชียงรายจับกุมผู้โดยสารบนรถบัสพร้อมเฮโรอีน 60 กิโลกรัม
วิกฤตน้ำท่วมเชียงรายขยายวงกว้าง! แม่สาย-ท่าขี้เหล็กอ่วมหนัก ถนนกลายเป็นแม่น้ำ
เกิดเหตุวุ่นวายที่เชียงราย!! รถบรรทุกพ่วงพลิคว่ำใกล้ตลาดฟ้าไทย
ตำรวจลาวจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 รายในคดีปล้นทองที่เชียงรายแล้ว
เมืองนานฟื้นตัวหลัง “อุทกภัยร้ายแรง” ที่พัดถล่มเมือง สร้างความเสียหายอย่างหนัก
วิดีโอสุดช็อก!! นักเรียนรุ่นพี่ใช้ปืนทำร้ายนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียน
นักเรียนเชียงรายได้รับรางวัล “แบบอย่างเยาวชนดีเด่นแห่งปี 2026”
เครือข่ายประชาชนเชียงรายเรียกร้องยับยั้ง TOR ไทย-เมียนมา ชี้ไม่แก้ปัญหาเหมืองแร่แม่น้ำสายสำคัญ
คนขับรถเมาสุราชนรถจักรยานยนต์ คร่าชีวิตเด็กหญิงวัย 14 ปี
วิดีโอ!! นักเรียนกราดยิงครูเสียชีวิต 2 ราย และนักเรียนบาดเจ็บอีก 20 คน
ตำรวจยึด “ยาไอซ์ครึ่งตัน” หลังไล่ล่ารถยนต์คันหนึ่งในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในจังหวัดเชียงรายเพิ่มสูงขึ้น!! ภัยคุกคามต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำ
เทศบาลนครเชียงรายผนึกกำลังตั้งเครื่องสูบน้ำยักษ์ รับมือวิกฤตฤดูฝน
น้ำท่วมรุนแรงถล่มภาคเหนือของประเทศไทย!! ทีมกู้ภัยเร่งให้ความช่วยเหลือ
เชียงรายลุยสู้ภัยน้ำท่วม: เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำยักษ์ป้องเขตเศรษฐกิจและชุมชน
บทสรุปดราม่ารถไฟฟ้า BTS! นักเรียนอิตาลีขอโทษสาวไทย ยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย
บาร์เซโลน่า ถล่ม ราโย่ บาเยกาโน่ 1-0
พอร์ตเอฟซี ปะทะ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-1 โดยได้ประตูชัยในครึ่งหลัง
การตัดแต่งต้นไม้ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ส่งผลให้หลังคาตลาดในจังหวัดพะเยาพังเสียหาย
Trending
-
สภาพอากาศ - Weather4 days ago
ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นคุกคามเชียงราย!! เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอเทิง
-
สภาพอากาศ - Weather3 days ago
คำเตือน! เชียงรายมีน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักในภาคเหนือของประเทศไทย
-
ข่าว - News6 days ago
พบแล้ว! ลุงหลานหลงป่าเชียงม่วนรอดชีวิต หลังระดมกำลังค้นหานาน 6 วัน
-
ข่าวกีฬา Sports5 days ago
สุดยอด! 4 เยาวชนเชียงรายกวาด 6 เหรียญ ศึกฮับกิโดชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ฮ่องกง