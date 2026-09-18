เชียงราย - Chiang Rai News
เชียงรายปั้น 60 อาสาฯ ชูเทคโนโลยีไบโอชาร์ ดับเครื่องชน PM2.5
เชียงราย – จังหวัดเชียงรายกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยเปลี่ยนวิธีการจากการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว มาเป็นการให้ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพื่อจัดการกับปัญหานี้ตั้งแต่ต้นลม ทางจังหวัดได้เปิดตัวโครงการสำคัญโดยดึงพลังจากภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โครงการนี้ได้จัดตั้งกลุ่ม “อาสาสมัครพลังงาน” จำนวน 60 คน ซึ่งคัดเลือกมาจากทั้ง 18 อำเภอทั่วจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต “ไบโอชาร์” (Biochar) หรือถ่านชีวภาพลงสู่ระดับชุมชน
ประเด็นสำคัญ
- จังหวัดเชียงรายจัดตั้ง “อาสาสมัครพลังงาน” 60 คน จาก 18 อำเภอ เพื่อแก้ปัญหาการเผาและลดฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน
- โครงการนี้เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี “ไบโอชาร์” ซึ่งช่วยเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรที่ไร้ค่าให้กลายเป็นถ่านชีวภาพที่มีประโยชน์
- นอกจากการลดมลพิษทางอากาศแล้ว วิธีนี้ยังช่วยสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร และปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้นอีกด้วย
วิกฤตฝุ่นควันและการหาทางออกที่ยั่งยืน
พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยต้องเผชิญกับฤดูฝุ่นควันเป็นประจำทุกปี ซึ่งมักจะเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายฤดูหนาวไปจนถึงต้นฤดูร้อน สาเหตุหลักมาจากการจัดการเศษซากพืชผลหลังฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรส่วนใหญ่มักเลือกวิธีการเผาเพราะเป็นวิธีที่ง่าย ประหยัดเวลา และต้นทุนต่ำที่สุด แต่ผลที่ตามมาคือมลพิษทางอากาศที่รุนแรง การเผาไหม้ในที่โล่งก่อให้เกิดควันพิษและฝุ่น PM2.5 ซึ่งลอยปกคลุมทั่วเมืองและข้ามพรมแดน
การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมามักเน้นไปที่การสั่งห้ามเผาอย่างเด็ดขาด แต่ในทางปฏิบัติกลับทำได้ยาก เนื่องจากเกษตรกรยังขาดทางเลือกอื่นที่เหมาะสมและคุ้มค่า ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานท้องถิ่นในเชียงรายจึงได้ปรับกลยุทธ์ใหม่ พวกเขาหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก การเสนอทางเลือกที่สามารถทำกำไรได้จริงจึงกลายเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้
การเปิดตัวโครงการอาสาสมัคร 60 คน ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงการแก้ปัญหาเชิงรุก อาสาสมัครเหล่านี้เปรียบเสมือนฟันเฟืองเล็กๆ แต่มีพลังมหาศาล พวกเขาจะลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำ สาธิตวิธีการ และช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรในชุมชนของตนเอง การใช้คนในพื้นที่สื่อสารกันเองย่อมสร้างความไว้วางใจและเกิดการยอมรับได้ง่ายกว่าการใช้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง
นวัตกรรม ‘ไบโอชาร์’ เปลี่ยนขยะเกษตรเป็นทองคำ
หัวใจหลักของโครงการนี้คือเทคโนโลยี ไบโอชาร์ หรือถ่านชีวภาพ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่กำลังได้รับความสนใจทั่วโลก ไบโอชาร์เกิดจากการนำเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ซังข้าวโพด ฟางข้าว หรือกิ่งไม้ มาผ่านกระบวนการเผาไหม้ในสภาพที่ไร้ออกซิเจนหรือมีออกซิเจนจำกัด กระบวนการนี้เรียกว่า “ไพโรไลซิส” (Pyrolysis) ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดควันพิษเหมือนการเผาในที่โล่ง
ผลผลิตที่ได้คือถ่านที่มีรูพรุนสูงมาก ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการกักเก็บคาร์บอนไม่ให้ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ไบโอชาร์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อนำถ่านชีวภาพนี้ไปผสมกับดิน รูพรุนของมันจะทำหน้าที่เป็นเสมือนฟองน้ำที่ช่วยกักเก็บน้ำและธาตุอาหาร ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกมากยิ่งขึ้น
สำหรับเกษตรกรในเชียงราย การนำเศษพืชมาทำไบโอชาร์ไม่ใช่แค่การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม แต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามรายงานข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ถ่านชีวภาพสามารถนำไปขายเป็นวัสดุปรับปรุงดิน หรือนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ การเปลี่ยนแนวคิดจาก “ขยะที่ต้องเผาทิ้ง” มาเป็น “วัตถุดิบสร้างรายได้” จึงเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด
ก้าวต่อไปของเชียงรายสู่เมืองไร้ควัน
การฝึกอบรมอาสาสมัครพลังงานทั้ง 60 คนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแผนการระยะยาว อาสาสมัครแต่ละคนจะนำความรู้และเตาเผาไบโอชาร์ต้นแบบกลับไปยังชุมชนของตน เป้าหมายคือการสร้างเครือข่ายเกษตรกรยุคใหม่ที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของลูกหลาน
เมื่อเทคโนโลยีนี้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงรายจะมีศูนย์การเรียนรู้ย่อยๆ เกิดขึ้น ปริมาณการเผาเศษพืชในที่โล่งจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพอากาศในช่วงฤดูแล้งดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด โครงการนี้จึงไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตผู้คนจากโรคระบบทางเดินหายใจ แต่ยังช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดที่มักซบเซาในช่วงวิกฤตฝุ่นควันอีกด้วย
ท้ายที่สุด ความสำเร็จของโครงการนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐที่คอยสนับสนุนงบประมาณ อาสาสมัครที่ทุ่มเทแรงกาย และเกษตรกรที่เปิดใจรับสิ่งใหม่ เชียงรายกำลังแสดงให้เห็นว่า ปัญหาระดับชาติอย่าง PM2.5 สามารถแก้ไขได้ หากเราใช้ความรู้ นวัตกรรม และพลังของชุมชนมารวมกันอย่างถูกวิธี
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เชียงราย - Chiang Rai News
ตำรวจเชียงรายจัดแข่งกีฬาปี 2569 มุ่งสานสัมพันธ์ทีม
เชียงราย – ตำรวจภูธรPM2.5">เชียงราย">จังหวัดเชียงราย ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ประจำปี 2569 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานในสังกัดเดียวกัน เป้าหมายหลักคือการสร้างความรักและความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองอย่างมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายหน่วยงานมารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง กีฬาที่นำมาแข่งขันมีหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความชอบที่ต่างกัน ทั้งนี้ มีเสียงเชียร์และกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานดังกระหึ่มขอบสนามตลอดเวลา กิจกรรมนี้ทำให้ทุกคนได้ผ่อนคลายจากความเครียดในการทำงานอย่างแท้จริง
ประเด็นสำคัญ
- งานกีฬาปี 2569 เน้นสร้างความสามัคคีและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ตำรวจเชียงราย
- มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าร่วมแข่งขันในบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง
- กิจกรรมนี้ช่วยพัฒนาการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการให้บริการและดูแลประชาชน
ประโยชน์ที่มากกว่าการแข่งขัน
กิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเท่านั้น แต่เป็นโอกาสสำคัญที่ข้าราชการตำรวจจะได้พบปะพูดคุยกัน การทำงานของตำรวจในแต่ละวันมักมีความเครียดสูงมาก การได้มาเล่นกีฬาและออกเหงื่อจึงช่วยลดความกดดันได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น การพูดคุยนอกเวลางานยังช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งจากภายใน
ผู้บังคับบัญชาของ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ให้ความสำคัญกับสวัสดิการและสุขภาพของเจ้าหน้าที่อย่างมาก พวกเขาเชื่อมั่นว่าร่างกายที่แข็งแรงจะนำไปสู่จิตใจที่พร้อมทำงาน การจัดงานครั้งนี้จึงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทุกภาคส่วนในจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการวางแผนที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบนี้อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี เพื่อรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของเจ้าหน้าที่
ยกระดับการทำงานเพื่อประชาชน
ผลลัพธ์ที่ได้จากงานกีฬานี้จะสะท้อนไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริง เมื่อตำรวจมีความสามัคคีและเข้าใจกันมากขึ้น การประสานงานระหว่างหน่วยงานก็จะราบรื่นตามไปด้วย ซึ่งจะช่วยให้การป้องกันเหตุร้ายและการดูแลความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนในจังหวัดเชียงรายจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็งนี้
ท้ายที่สุดนี้ การแข่งขันกีฬาประจำปี 2569 ถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชม งานนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าพลังของการเล่นกีฬาและทำกิจกรรมร่วมกันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ องค์กรตำรวจเชียงรายพร้อมแล้วที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง พวกเขามุ่งมั่นที่จะดูแลความสงบสุขของประชาชนด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มกำลัง
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อัปเดตการจราจรเชียงราย: เริ่มใช้กฎการกลับรถใหม่ 20 กันยายนนี้
PM2.5">เชียงราย – ชาวเชียงรายและผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางหลัก โปรดเตรียมตัวและวางแผนการเดินทางให้ดี ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2569 เป็นต้นไป จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจราจรครั้งสำคัญ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 และทางเข้าสนามบินเชียงราย จะเริ่มดำเนินการปิดจุดกลับรถเดิม การเปลี่ยนแปลงนี้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทุกคน
เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 15 กันยายน 2569 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ได้จัดการประชุมใหญ่เพื่อสรุปแผนงานนี้ การประชุมจัดขึ้นที่ห้องประชุมทรัพย์ล้อม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง วาระสำคัญคือการจัดการจราจรในระยะที่ 2 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนโดยตรง ทั้งฝั่งตะวันตกที่มุ่งหน้าไปพะเยา และฝั่งตะวันออกที่ไปสนามบิน
ประเด็นสำคัญ
- เริ่มปิดจุดกลับรถเดิม: ปิดจุดกลับรถบริเวณแยกขัวแคร่ทั้ง 2 ฝั่ง (ฝั่งไปพะเยาและฝั่งไปสนามบิน) ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2569 เป็นต้นไป
- ใช้สัญญาณไฟแทน: เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการกลับรถตามสัญญาณไฟจราจร (U-Turn on Signal) เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความคล่องตัว
- วางแผนล่วงหน้า: ผู้ขับขี่ควรลดความเร็ว สังเกตป้ายเตือน และเผื่อเวลาในการเดินทางผ่านเขตก่อสร้างเสมอ
ระบบกลับรถแบบใหม่ ปลอดภัยกว่าเดิม
หลายคนอาจสงสัยว่าเมื่อปิดจุดกลับรถเดิมแล้วจะต้องทำอย่างไร เจ้าหน้าที่ได้เตรียมทางออกที่ปลอดภัยกว่าไว้แล้ว โดยจะให้รถทุกคันเปลี่ยนไปใช้ระบบการกลับรถบริเวณสัญญาณไฟจราจรแทน ระบบนี้จะช่วยควบคุมกระแสรถให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น การรอสัญญาณไฟอย่างถูกต้องจะช่วยลดการจราจรที่ติดขัด และลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดจะถูกจัดการอย่างรัดกุม เจ้าหน้าที่จะติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์บอกทางให้เห็นอย่างชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบข้อมูลการจราจรเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ กรมทางหลวง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะใช้เส้นทางที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด
เตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องขับรถผ่านจุดก่อสร้าง
สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ขับรถผ่านแยกขัวแคร่ในช่วงนี้คือการลดความเร็วลง คุณควรขับรถด้วยความระมัดระวังและมองป้ายจราจรตลอดทาง การปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดจะช่วยป้องกันอันตรายได้มากในช่วงที่มีการปรับปรุงถนน
อย่าลืมวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาไว้ล่วงหน้าเสมอ การจราจรอาจมีการชะลอตัวบ้างในชั่วโมงเร่งด่วน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจทำให้ไม่คุ้นชินในช่วงแรก แต่โครงการนี้ทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนในระยะยาว
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เชียงราย - Chiang Rai News
ตำรวจเชียงรายรวบกลุ่มวัยรุ่น พยายามส่งยาบ้า 3 แสนเม็ดผ่านบริการขนส่งพัสดุ
เชียงราย – เหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองได้ร่วมกันเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดครั้งสำคัญ ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถรวบตัวกลุ่มวัยรุ่นจำนวน 3 คนที่พยายามลักลอบขนส่งยาเสพติด พวกเขาใช้วิธีการซุกซ่อนยาบ้าไว้ในกล่องพัสดุเพื่อส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ การกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการขนย้ายยาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
จุดเริ่มต้นของปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 15 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.แม่สาย ได้รับแจ้งเบาะแสสำคัญจากสายลับ เบาะแสระบุว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนำกล่องพัสดุต้องสงสัยไปส่งที่ร้านรับส่งพัสดุเอกชนในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบที่ร้านดังกล่าวทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดหลุดรอดไปได้
ประเด็นสำคัญ
- ตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายร่วมกันดักซุ่มจับกุมวัยรุ่น 3 คนที่ร้านรับส่งพัสดุ
- เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาบ้าของกลางได้มากถึง 300,000 เม็ด (น้ำหนักกว่า 40 กิโลกรัม)
- กลุ่มผู้ต้องหาวางแผนส่งพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดไปยังเป้าหมายในพื้นที่ภาคกลาง
ซุ่มรอจนมุม รวบตัวพร้อมของกลาง
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงร้านพัสดุ พนักงานของร้านได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก พนักงานเล่าว่าก่อนหน้านี้มีชายวัยรุ่น 3 คนนำกล่องพัสดุมาฝากส่งแล้วจำนวน 2 กล่อง พัสดุเหล่านั้นถูกระบุปลายทางให้ส่งไปยังพื้นที่ภาคกลางของประเทศ ที่สำคัญคือกลุ่มวัยรุ่นยังแจ้งพนักงานว่าพวกเขาจะกลับมาส่งพัสดุเพิ่มเติมอีก เมื่อทราบดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงวางแผนดักซุ่มรออยู่ที่ร้านอย่างเงียบๆ
การรอคอยของเจ้าหน้าที่เป็นผลสำเร็จในเวลาต่อมาไม่นาน ชายวัยรุ่นทั้ง 3 คนได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง พวกเขายกกล่องพัสดุจำนวน 4 กล่องเดินเข้าไปในร้านตามที่ได้บอกพนักงานไว้ ทันทีที่เห็นเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงตัวและขอเข้าทำการตรวจสอบทันที พวกเขาเปิดกล่องพัสดุที่กำลังยกมาใหม่ 4 กล่อง รวมถึงกล่องเก่าที่ฝากไว้แล้ว 2 กล่อง คุณสามารถติดตามข่าวสารและสถิติการจับกุมเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งดูแลปัญหาเรื่องนี้โดยตรง
ผลการตรวจสอบภายในกล่องทั้ง 6 ใบพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือยาบ้า ซุกซ่อนอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก การตรวจนับเบื้องต้นพบว่ามียาบ้ารวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000 เม็ด น้ำหนักรวมประมาณ 40 กิโลกรัม นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย ได้สั่งการให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกนำส่งตำรวจ สภ.แม่สาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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