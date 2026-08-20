เชียงใหม่ - Chiang Mai
เกิดเหตุระเบิดสุดสยอง! รถบรรทุกแก๊สพลิคว่ำและเกิดไฟลุกไหม้บนทางด่วนเชียงใหม่-ลำปาง
เชียงใหม่– เกิดเหตุการณ์สุดระทึกขึ้นบนถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง เมื่อรถบรรทุกแก๊สหุงต้มเกิดพลิกคว่ำกลางถนน อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้เกิดไฟลุกท่วมรถอย่างรุนแรง สร้างความตกใจให้ผู้พบเห็น เปลวไฟและควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ในพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รถที่ประสบเหตุเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ซึ่งบรรทุกถังแก๊สหุงต้มมาเต็มคันรถ โชคดีอย่างมากที่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ประเด็นสำคัญ
- เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊ส 6 ล้อพลิกคว่ำและเกิดไฟไหม้รุนแรงบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
- คาดว่าสาเหตุหลักมาจากฝนตกหนัก ทำให้ถนนลื่นจนรถเสียการทรงตัวและพลิกคว่ำ
- ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ และเจ้าหน้าที่สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยดับเพลิงได้รีบเดินทางมายังจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว พวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อควบคุมเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้รถบรรทุกแก๊ส ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถดับไฟและควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้
พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานเรื่องนี้แล้ว ท่านยืนยันว่าคนขับรถบรรทุกสามารถหนีออกมาจากตัวรถได้ทันเวลา ทำให้ไม่มีการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวครั้งนี้
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำการสอบปากคำคนขับรถบรรทุกแก๊สอย่างละเอียด การสอบปากคำนี้จะช่วยให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมหลักฐานต่างๆ ในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมด้วย
สาเหตุเบื้องต้นและการจัดการจราจร
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุมาจากสภาพอากาศ ในช่วงเวลานั้นมีฝนตกลงมา ทำให้พื้นผิวถนนซุปเปอร์ไฮเวย์มีความลื่น สภาพถนนที่ลื่นทำให้รถบรรทุกแก๊สเสียหลักและพลิกคว่ำในที่สุด
หลังเกิดเหตุ การจราจรในบริเวณดังกล่าวติดขัดอย่างหนักเป็นเวลานาน ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สารภี ได้เร่งเคลียร์เส้นทางอย่างเต็มที่
หลังจากใช้เวลาจัดการพื้นที่อยู่พักใหญ่ การจราจรก็กลับมาเป็นปกติ รถยนต์สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ แล้ว เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน การขับขี่ในช่วงที่ฝนตกหรือถนนลื่นต้องใช้ความระมัดระวังสูง ผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกินกำหนดเพื่อป้องกันการเสียหลัก
นอกจากนี้ การตรวจสภาพรถและยางอย่างสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งสำคัญ รถบรรทุกที่ต้องขนส่งวัตถุอันตรายควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนทุกคนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอ
หน่วยงานท้องถิ่นควรให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาถนนในช่วงฤดูฝน การติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยเป็นสิ่งจำเป็น ป้ายเหล่านี้จะช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วเมื่อฝนตก
อุบัติเหตุครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจ การดำเนินการอย่างรวดเร็วของพวกเขาช่วยป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม เราขอชื่นชมการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
FAQ (คำถามที่พบบ่อย)
Q: เหตุการณ์รถบรรทุกแก๊สพลิกคว่ำเกิดขึ้นที่ไหน?
A: เกิดขึ้นบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ในพื้นที่ช่วงอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Q: มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้หรือไม่?
A: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากคนขับรถสามารถหนีออกมาจากตัวรถได้ทันเวลาก่อนไฟลุกท่วม
Q: สาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้คืออะไร?
A: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าเกิดจากฝนตกหนัก ทำให้สภาพถนนลื่นจนรถบรรทุกเสียหลักและพลิกคว่ำ
Q: ปัจจุบันสถานการณ์การจราจรในจุดเกิดเหตุเป็นอย่างไร?
A: เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สารภี ได้ทำการเคลียร์เส้นทางเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันรถยนต์สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุได้ตามปกติ
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เรื่องราวเตือนใจสุดสยอง: เตาแก๊สระเบิดใส่หน้าหญิงคนหนึ่งในเชียงใหม่ ขณะที่เธอกำลังอุ่นอาหารเย็น
เชียงใหม่ - Chiang Mai
เรื่องราวเตือนใจสุดสยอง: เตาแก๊สระเบิดใส่หน้าหญิงคนหนึ่งในเชียงใหม่ ขณะที่เธอกำลังอุ่นอาหารเย็น
เชียงใหม่ – เหตุการณ์สุดระทึกขวัญนี้เกิดขึ้นที่ย่านแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อหญิงคนหนึ่งต้องเผชิญกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่เธอกำลังเตรียมอุ่นอาหารเย็นในบ้านของเธอเอง แต่จู่ๆ แก๊สหุงต้มก็เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงโดยไม่มีสัญญาณเตือน
แรงระเบิดส่งผลให้เกิดเปลวไฟลุกท่วมอย่างรวดเร็ว ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแผลไฟคลอกบริเวณใบหน้าและร่างกาย เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบเข้าช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเพื่อรักษาชีวิต
ประเด็นสำคัญ
- เกิดเหตุระเบิดกะทันหัน: หญิงชาวเชียงใหม่ถูกแก๊สหุงต้มระเบิดใส่หน้าอย่างรุนแรง ขณะเปิดวาล์วเพื่ออุ่นอาหารมื้อเย็น
- บาดเจ็บสาหัส: ผู้บาดเจ็บมีแผลไฟลวกเป็นบริเวณกว้างทั้งใบหน้าและลำตัว ต้องได้รับการปฐมพยาบาลเร่งด่วน
- รอการตรวจสอบ: เจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งอาจเกิดจากแก๊สรั่วสะสม ท่อชำรุด หรือเตาแก๊สพัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 18 สิงหาคม ตึกแถวแห่งหนึ่งในตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ กลายเป็นจุดเกิดเหตุ กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่และทีมฉุกเฉินทางการแพทย์เร่งเดินทางมาช่วยเหลือทันที
เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึง พวกเขาพบผู้บาดเจ็บอยู่ในสภาพที่น่าตกใจและเจ็บปวด ทีมกู้ชีพได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างระมัดระวัง การกระทำนี้ช่วยลดความเจ็บปวดและป้องกันการติดเชื้อ ก่อนจะรีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว
แพทย์และพยาบาลกำลังเฝ้าติดตามอาการของผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบาดแผลไฟไหม้รุนแรงต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมเชียงใหม่ได้เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในพื้นที่เกิดเหตุ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ช่วยให้การส่งตัวผู้บาดเจ็บเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยที่สุด
การสืบสวนและแนวทางป้องกันอันตราย
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานกำลังเตรียมเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียด การสืบสวนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิด ข้อมูลนี้มีความสำคัญมากในการนำไปป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยในอนาคต
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานความเป็นไปได้ไว้หลายประเด็น อาจมีการรั่วไหลและสะสมของแก๊สภายในห้องพัก ท่อสายส่งแก๊สอาจเสื่อมสภาพตามกาลเวลา หรืออุปกรณ์เตาแก๊สอาจมีความผิดปกติ
เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งาน ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้หมั่นตรวจสอบสภาพถังแก๊ส วาล์ว และสายยางอย่างสม่ำเสมอ หากพบรอยรั่วหรือได้กลิ่นแก๊ส ห้ามเปิดสวิตช์ไฟเด็ดขาด
การจัดวางถังแก๊สควรอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและไม่อับชื้น สิ่งนี้ช่วยป้องกันการสะสมของแก๊สหากเกิดการรั่วไหลขึ้น การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยจะช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณได้
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วิธีรับมือเมื่อได้กลิ่นแก๊สรั่วในบ้าน
หากคุณได้กลิ่นแก๊สภายในบ้าน สิ่งแรกที่ต้องทำคือการตั้งสติให้มั่น อย่าตื่นตระหนกและให้รีบเดินไปปิดวาล์วถังแก๊สทันที ขั้นตอนนี้จะช่วยตัดแหล่งที่มาของแก๊สได้อย่างรวดเร็ว
จากนั้น ให้เปิดประตูและหน้าต่างทุกบานเพื่อระบายอากาศออกไปด้านนอก ห้ามเปิดหรือปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ ทั้งสิ้น เพราะประกายไฟเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
หากกลิ่นแก๊สยังคงอยู่ ให้รีบอพยพทุกคนในบ้านออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย เมื่อออกมาแล้วจึงค่อยโทรแจ้งหน่วยงานกู้ภัยหรือช่างผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาตรวจสอบ ความปลอดภัยของชีวิตต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
คำถาม: เหตุการณ์แก๊สระเบิดนี้เกิดขึ้นที่ไหน?
ตอบ: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตึกแถวแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
คำถาม: ผู้บาดเจ็บมีอาการรุนแรงแค่ไหน?
ตอบ: ผู้บาดเจ็บเป็นหญิง 1 ราย เธอได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากแผลไฟลวกบริเวณกว้าง ทั้งบนใบหน้าและตามร่างกาย
คำถาม: อะไรคือสาเหตุหลักของการระเบิดครั้งนี้?
ตอบ: ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด เบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากแก๊สรั่วสะสม ท่อส่งชำรุด หรืออุปกรณ์เตาแก๊สมีปัญหา
คำถาม: เราจะป้องกันอันตรายจากแก๊สระเบิดได้อย่างไร?
ตอบ: ควรหมั่นตรวจสอบเตาแก๊สและสายยางเป็นประจำ วางถังแก๊สในที่อากาศถ่ายเทได้ดี และห้ามทำให้เกิดประกายไฟโดยเด็ดขาดหากได้กลิ่นแก๊สภายในบ้าน
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เชียงใหม่ - Chiang Mai
ระทึก! น้ำป่าทะลัก ‘น้ำตกแม่สา’ พัดร่างนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยรอดหวุดหวิด
เชียงใหม่ – เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเย็นของวันนี้ (15 ส.ค.) เมื่อเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณ น้ำตกแม่สา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอแม่ริม กระแสน้ำที่พัดมาอย่างรวดเร็วได้พัดเอาร่างของนักท่องเที่ยวหลายคนลอยไปตามโขดหิน หนึ่งในนั้นมีเด็กหญิงรวมอยู่ด้วย เหตุการณ์น่าตกใจนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16.20 น. ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ประจำจุดได้สังเกตเห็นความผิดปกติทางธรรมชาติก่อนเกิดเหตุ จึงรีบส่งสัญญาณเตือนภัยทันที พวกเขาพยายามเรียกให้นักท่องเที่ยวทุกคนรีบขึ้นจากน้ำให้เร็วที่สุด แต่เนื่องจากมวลน้ำป่าทะลักมาอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายคนวิ่งหนีไม่ทัน นักท่องเที่ยวบางส่วนถูกน้ำพัดไปไกล และมีบางคนติดค้างอยู่กลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก
ประเด็นสำคัญ
- เกิดน้ำป่าฉับพลัน: น้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงและรวดเร็วที่น้ำตกแม่สา ทำให้นักท่องเที่ยวหนีขึ้นฝั่งไม่ทันและถูกพัดไปตามกระแสน้ำ
- กู้ภัยรวดเร็ว: เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ครบทุกคน โดยมีผู้บาดเจ็บถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเพียง 1 ราย
- ปิดพื้นที่ชั่วคราว: อุทยานฯ สั่งปิดน้ำตกแม่สาทันทีแบบไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายซ้ำรอย
ปฏิบัติการกู้ภัยและอาการของผู้บาดเจ็บ
ทันทีที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ทันที การทำงานแข่งกับเวลาและกระแสน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่ในที่สุดก็สามารถนำทุกคนกลับขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยได้สำเร็จ จากการตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีเพียงแผลถลอกเล็กน้อยเท่านั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยทำแผลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ที่จุดเกิดเหตุ
ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่สามารถเดินทางกลับที่พักได้ตามปกติหลังทำแผลเสร็จ อย่างไรก็ตาม มีนักท่องเที่ยว 1 รายที่ถูกกระแสน้ำพัดไปไกลกว่าคนอื่น ผู้บาดเจ็บรายนี้มีอาการปวดตามตัวและเวียนศีรษะอย่างหนัก เจ้าหน้าที่อุทยานฯ จึงรีบประสานงานกับทีมกู้ภัยของเทศบาลตำบลแม่ริม รถพยาบาลได้เข้ามารับตัวและส่งไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
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ประกาศปิดน้ำตกแม่สาและคำเตือนถึงนักท่องเที่ยว
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้ออกประกาศด่วนในเย็นวันเดียวกัน ทางอุทยานฯ สั่งปิดการให้บริการบริเวณน้ำตกแม่สาทุกชั้นเป็นการชั่วคราว คำสั่งปิดนี้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้เข้าเที่ยวชมอีกครั้งเมื่อสถานการณ์น้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติและปลอดภัยเต็มที่เท่านั้น เจ้าหน้าที่จะเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
อุทยานฯ ยังได้ฝากคำเตือนถึงประชาชนที่จะมาเที่ยวในช่วงฤดูฝนนี้ นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเสมอ และต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ต้องเชื่อฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุไม่คาดฝัน หากเกิดเหตุฉุกเฉินในเขตอุทยานฯ สามารถโทรแจ้งสายด่วนกรมอุทยานฯ หมายเลข 1362 ได้ตลอดเวลา
เหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การเตรียมพร้อมและมีสติอยู่เสมอคือสิ่งสำคัญที่สุด เมื่อธรรมชาติต้องการส่งสัญญาณเตือน เราต้องพร้อมที่จะรับฟังและปฏิบัติตาม เพื่อให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความสุขและกลับบ้านอย่างปลอดภัย
FAQ: คำถามที่พบบ่อย
Q: เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากที่น้ำตกแม่สาเกิดขึ้นเมื่อไหร่?
A: เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 15 สิงหาคม เวลาประมาณ 16.20 น.
Q: มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายจากเหตุการณ์นี้หรือไม่?
A: ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหาย เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้อย่างปลอดภัย มีผู้บาดเจ็บถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเพียง 1 รายเท่านั้น
Q: ตอนนี้น้ำตกแม่สาเปิดให้เข้าชมตามปกติหรือไม่?
A: ปัจจุบันอุทยานฯ ได้ประกาศปิดให้บริการน้ำตกแม่สาทุกชั้นเป็นการชั่วคราว จนกว่าระดับน้ำและสถานการณ์จะปลอดภัย
Q: หากเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ต้องติดต่อเบอร์อะไร?
A: นักท่องเที่ยวสามารถโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่สายด่วนกรมอุทยานฯ เบอร์ 1362 ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
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เชียงใหม่ - Chiang Mai
วิจารณ์สนั่น! นักท่องเที่ยวสาวปีนกำแพงโบราณ ‘แจ่งศรีภูมิ’ เชียงใหม่ เสี่ยงอันตรายและทำลายประวัติศาสตร์
เชียงใหม่ – เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากมีผู้พบเห็นนักท่องเที่ยวสาวคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนกำแพงเมืองโบราณ เธอสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ กางเกงขาสั้น และรองเท้าผ้าใบสีขาว โดยขึ้นไปนั่งอย่างสบายใจบนขอบอิฐชั้นบนสุดของ “แจ่งศรีภูมิ” สถานที่แห่งนี้คือหนึ่งในสี่มุมเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากของเมืองเชียงใหม่ การกระทำดังกล่าวสร้างความตกใจและหวาดเสียวให้กับผู้คนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างยิ่ง
จุดที่นักท่องเที่ยวหญิงรายนี้ปีนขึ้นไปนั้นมีความสูงจากพื้นดินหลายเมตร ที่สำคัญคือเธอไม่มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยใดๆ เลยแม้แต่น้อย หลายคนกังวลว่าหากเธอก้าวพลาดหรือเกิดลื่นไถล อาจทำให้พลัดตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากนี้หากอิฐโบราณเกิดหลุดร่วงลงมา ก็อาจทำอันตรายต่อผู้คนที่เดินอยู่ด้านล่างได้เช่นกัน เหตุการณ์นี้จึงถือเป็นความเสี่ยงที่สร้างความกังวลให้กับชุมชนอย่างมาก
สรุปประเด็นสำคัญ
- นักท่องเที่ยวหญิงปีนขึ้นไปนั่งบนกำแพงเมืองโบราณบริเวณแจ่งศรีภูมิโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
- พฤติกรรมนี้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและอาจทำให้โครงสร้างอิฐเก่าแก่ชำรุดเสียหายได้
- ประชาชนเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเร่งตรวจสอบและติดตั้งป้ายเตือนหลายภาษาเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
กระทบจิตใจชาวเชียงใหม่และเสี่ยงทำลายโบราณสถาน
นอกจากประเด็นเรื่องความปลอดภัยแล้ว ชาวบ้านในพื้นที่ยังมองว่าพฤติกรรมนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง กำแพงเมืองเชียงใหม่ถือเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวเชียงใหม่หวงแหน การปีนป่ายขึ้นไปนั่งเล่นหรือถ่ายรูปในลักษณะนี้ถือเป็นการไม่เคารพสถานที่สำคัญ ยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้างอิฐเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปีอาจชำรุดและพังทลายได้ง่ายจากการรับน้ำหนัก ชาวบ้านจึงอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์สถานที่เหล่านี้ให้มากขึ้น
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวบ้านและผู้เห็นเหตุการณ์เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมศิลปากร เทศบาลนครเชียงใหม่ และตำรวจท่องเที่ยว ควรประสานงานกันเพื่อเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง การเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่สายตรวจอาจเป็นทางออกที่จะช่วยตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้
การจัดทำป้ายเตือนเป็นอีกหนึ่งความจำเป็นที่ควรเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตั้งป้ายเตือนอย่างชัดเจนและมีหลายภาษา โดยเน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีนในจุดที่เสี่ยงต่อการปีนป่าย การให้ข้อมูลและกฎระเบียบที่ถูกต้องจะช่วยสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี แนวทางเหล่านี้จะช่วยป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของทุกคน
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