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คำเตือน! เชียงรายมีน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักในภาคเหนือของประเทศไทย
เชียงราย -ฝนตกหนักต่อเนื่องในอำเภอทิวน์ จังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้เกิดแม่สาย ด่านน้ำท่วมท่าขี้เหล็กพัง น้ำท่วมฉับพลันจากดอยลิไข่ น้ำท่วมถนนพหลโยธิน">น้ำท่วมฉับพลันจากภูเขาไหลลงสู่ที่ราบและท่วมถนนสายหลัก ทำให้การสัญจรของประชาชนเป็นไปอย่างยากลำบาก เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนกำลังเร่งเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องนานกว่า 30 นาที จนระบบระบายน้ำในพื้นที่รองรับไม่ทัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังตามบ้านเรือนและร้านค้าเป็นครั้งแรกในรอบปี ชาวบ้านในพื้นที่ต่างเร่งต้องการความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม เช่น กระสอบทรายและผ้าใบกันน้ำ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
สรุปสาระสำคัญ
- สถานการณ์น้ำป่า: ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าจากดอยไหลเข้าท่วมผิวการจราจรและบ้านเรือนในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
- การช่วยเหลือ: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกู้ภัยเร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวก พร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำและมาตรการป้องกัน
- การเฝ้าระวัง: กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือและอีสานเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 18-21 สิงหาคม 2569
มาตรการรับมือและความคืบหน้าล่าสุด
ล่าสุดสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเทิงเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว เนื่องจากฝนได้หยุดตกและระดับน้ำเริ่มลดลงสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและจุดที่มีน้ำรอการระบาย ขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในระยะยาว
ในส่วนของสถานการณ์แม่น้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬ ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนระลอกใหม่ที่อาจจะตามมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ยืนยันว่าแม้จะยังไม่มีพายุขนาดใหญ่พัดเข้าไทย แต่ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ภูเขาติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอเทิงขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
ปัจจุบันระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากฝนหยุดตก แต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
2. ช่วงวันที่ 18-21 สิงหาคม 2569 พื้นที่ใดบ้างที่ควรระวัง?
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
3. ประชาชนควรเตรียมตัวอย่างไรเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม?
ติดตามข้อมูลจากประกาศในพื้นที่และสัญญาณโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง เตรียมกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้าน และติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
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เชียงรายล้ำหน้า! แม่ฟ้าหลวงเปิดตัว “M-Water” ใช้ AI รับมือวิกฤตน้ำท่วม
ตำรวจแต่พลาดดับเอง เจ้าหน้าที่เจ็บ 1">เชียงราย – จังหวัดเชียงรายเดินหน้ายกระดับการจัดการภัยพิบัติครั้งใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิดตัวระบบ M-Water เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือกับอุทกภัยได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที
ระบบนี้เป็นผลงานจากศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด สำนักวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงฤดูฝน ข้อมูลจากระบบนี้จะช่วยให้การวางแผนอพยพและการตัดสินใจในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
ประเด็นสำคัญ
- นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดตัวระบบ M-Water ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลน้ำช่วยชาวเชียงรายเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม
- ผสานข้อมูลหลายมิติ: ระบบดึงข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม, เซ็นเซอร์ภาคสนาม และแบบจำลองทางอุทกวิทยาเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำแบบแม่นยำ
- เฝ้าระวังเชิงรุก: มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ “Floodboy” ในจุดเสี่ยงเพื่อตรวจวัดระดับน้ำแบบเรียลไทม์ พร้อมแผนที่แสดงเส้นทางอพยพชัดเจน
ยกระดับการเตือนภัยด้วยเทคโนโลยี AI
การพัฒนาระบบ M-Water ไม่ได้ทำเพียงแค่การวัดระดับน้ำทั่วไป แต่เป็นการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพภูมิศาสตร์ของเชียงราย มหาวิทยาลัยได้ใช้แบบจำลอง HEC-RAS เพื่อวิเคราะห์การไหลของน้ำในลำน้ำอย่างละเอียด ทั้งในรูปแบบ 1 มิติและ 2 มิติ เพื่อจำลองทิศทางของกระแสน้ำที่จะเกิดขึ้นจริง
นอกจากนี้ ยังมีการนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์ “Floodboy” ที่ติดตั้งอยู่ในจุดเสี่ยง เช่น พื้นที่ตำบลท่าสุด มาบูรณาการร่วมกับฐานข้อมูลภัยพิบัติของมหาวิทยาลัย (DMIS MFU) ข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลผลเพื่อแสดงภาพรวมของสถานการณ์น้ำ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมสูงสุด
หัวใจสำคัญของ M-Water คือการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติที่เข้าใจง่าย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมุ่งหวังให้ระบบนี้เป็นช่องทางหลักที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำได้ตลอดเวลา การมีข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยลดความตื่นตระหนกและช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดเป็นไปอย่างเป็นระบบ
การริเริ่มโครงการนี้สะท้อนให้เห็นว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่นสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกที่วัดผลได้จริง นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้ความรู้ทางวิชาการมาสร้างนวัตกรรม เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. ระบบ M-Water คืออะไร?
M-Water คือระบบติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงราย พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อช่วยเฝ้าระวังและรับมือกับปัญหาน้ำท่วม
2. ระบบนี้ช่วยประชาชนได้อย่างไร?
ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลระดับน้ำ จุดเสี่ยงภัย และเส้นทางอพยพที่แม่นยำ เพื่อใช้ในการวางแผนเตรียมตัวรับมือน้ำท่วมล่วงหน้า
3. ข้อมูลในระบบมีความแม่นยำแค่ไหน?
ระบบใช้การบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม เซ็นเซอร์ภาคสนาม (Floodboy) และแบบจำลองทางอุทกวิทยา HEC-RAS เพื่อความถูกต้องในการวิเคราะห์สถานการณ์
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ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นคุกคามเชียงราย!! เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอเทิง
ตำรวจแต่พลาดดับเอง เจ้าหน้าที่เจ็บ 1">เชียงราย – เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2569 เวลา 09:30 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย (ปภ.เชียงราย) ได้ออกรายงานด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเทิง เจ้าหน้าที่กำลังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับมวลน้ำที่อาจเอ่อล้นตลิ่งเข้ามาท่วมบ้านเรือนได้ตลอดเวลา
สำหรับข้อมูลระดับน้ำล่าสุดในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเทิงนั้น สถานีวัดระดับน้ำแม่น้ำอิง (หมู่ 15) รายงานว่าระดับน้ำพุ่งสูงถึง 7.00 เมตรแล้ว ซึ่งระดับน้ำนี้อยู่ต่ำกว่าจุดวิกฤตที่ 7.50 เมตรเพียงแค่ 50 เซนติเมตรเท่านั้น และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก ในขณะเดียวกัน ระดับน้ำในแม่น้ำลาวที่สถานีทุ่งขันไชย (หมู่ 7) วัดได้ที่ 5.36 เมตร แม้จะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ก็เพิ่มระดับขึ้นมาถึง 85 เซนติเมตรนับตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา
สรุปประเด็นสำคัญ
- ระดับน้ำในแม่น้ำอิงพุ่งสูงแตะ 7.00 เมตร ห่างจากจุดวิกฤตเพียง 50 เซนติเมตร ทำให้ต้องระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด
- พายุฝนที่ตกหนักส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน 66 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรกว่า 1,420 ไร่ ในอำเภอเทิงจมอยู่ใต้น้ำ
- หน่วยงานท้องถิ่นเร่งระดมเครื่องสูบน้ำและเรือท้องแบน เพื่อเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยด่วน
ผลกระทบต่อบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร
เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของอำเภอเถือง โดยเฉพาะที่บ้านใหม่ หมู่บ้านที่ 10 ตำบลเวียง ซึ่งมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมแล้ว 15 หลัง ทำให้จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 66 หลัง
ไม่เพียงแต่ที่อยู่อาศัยของประชาชนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ พื้นที่ทางการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกัน รายงานเบื้องต้นระบุว่ามีนาข้าวถูกน้ำท่วมสูงถึง 1,250 ไร่ แปลงพืชผัก 120 ไร่ และสวนผลไม้อีกประมาณ 50 ไร่ จมอยู่ใต้น้ำ หากระดับน้ำยังไม่ลดลงในเร็ววันนี้ ผลผลิตทางการเกษตรอาจเสียหายโดยสิ้นเชิง และจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การระดมสรรพกำลังช่วยเหลือและแผนเผชิญเหตุ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (อบต.เวียง) ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว ในขณะเดียวกัน อำเภอเทิงและเทศบาลตำบลสันทรายงามได้บูรณาการความร่วมมือกันอย่างเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ได้จัดทีมลงพื้นที่เฝ้าระวังและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที
ทางด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มาติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอเทิง เพื่อเตรียมพร้อมสูบน้ำระบายลงสู่แม่น้ำอิงอย่างเต็มกำลัง นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) ยังได้นำเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำเข้ามาสมทบ โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานท้องถิ่น เร่งสูบน้ำออกจากชุมชนและทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ปัจจุบัน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปักหลักเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง โดยดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุที่เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด เป้าหมายหลักคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชน และลดทอนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ทางการเกษตรให้เหลือน้อยที่สุด
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. พื้นที่ใดในอำเภอเทิงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมเป็นพิเศษ?
พื้นที่ตำบลเวียง โดยเฉพาะหมู่ 7, หมู่ 10 (บ้านใหม่) และหมู่ 15 ถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญ เนื่องจากอยู่ติดกับแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. หากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินควรติดต่อใคร?
ประชาชนสามารถติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เทศบาลในพื้นที่ หรือที่ว่าการอำเภอเทิงได้โดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้านได้ตลอดเวลา
3. เกษตรกรที่พื้นที่เพาะปลูกเสียหายจะได้รับการชดเชยหรือไม่?
หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอและหน่วยงานท้องถิ่นจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไป
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ตำรวจแต่พลาดดับเอง เจ้าหน้าที่เจ็บ 1">เชียงราย – กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ออกประกาศด่วนเตือนประชาชนใน 39 จังหวัดทั่วประเทศ ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 18 ถึง 21 สิงหาคม 2569 นี้ โดยคาดการณ์ว่าจะเกิดผลกระทบจากร่องมรสุมที่พาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นสำคัญ
- พื้นที่เสี่ยงภัย: ปภ. ประกาศแจ้งเตือน 39 จังหวัดในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
- ช่วงเวลาอันตราย: ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 18 ถึง 21 สิงหาคม 2569 เนื่องจากฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่
- คำแนะนำสำคัญ: ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมหากต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว
สถานการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในจุดที่เคยเกิดภัยซ้ำซาก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ประสานให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประชาชนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. จะเกิดน้ำท่วมในช่วงวันไหนบ้าง?
การเฝ้าระวังภัยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 21 สิงหาคม 2569 ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างสม่ำเสมอ
2. มีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วม?
ครอบคลุม 39 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 17 จังหวัด, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด และภาคกลาง 7 จังหวัด
3. หากต้องการขอความช่วยเหลือต้องติดต่อที่ไหน?
สามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” และแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”
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