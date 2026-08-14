เชียงใหม่ - Chiang Mai
วิจารณ์สนั่น! นักท่องเที่ยวสาวปีนกำแพงโบราณ ‘แจ่งศรีภูมิ’ เชียงใหม่ เสี่ยงอันตรายและทำลายประวัติศาสตร์
เชียงใหม่ – เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากมีผู้พบเห็นนักท่องเที่ยวสาวคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนกำแพงเมืองโบราณ เธอสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ กางเกงขาสั้น และรองเท้าผ้าใบสีขาว โดยขึ้นไปนั่งอย่างสบายใจบนขอบอิฐชั้นบนสุดของ “แจ่งศรีภูมิ” สถานที่แห่งนี้คือหนึ่งในสี่มุมเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากของเมืองเชียงใหม่ การกระทำดังกล่าวสร้างความตกใจและหวาดเสียวให้กับผู้คนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างยิ่ง
จุดที่นักท่องเที่ยวหญิงรายนี้ปีนขึ้นไปนั้นมีความสูงจากพื้นดินหลายเมตร ที่สำคัญคือเธอไม่มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยใดๆ เลยแม้แต่น้อย หลายคนกังวลว่าหากเธอก้าวพลาดหรือเกิดลื่นไถล อาจทำให้พลัดตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากนี้หากอิฐโบราณเกิดหลุดร่วงลงมา ก็อาจทำอันตรายต่อผู้คนที่เดินอยู่ด้านล่างได้เช่นกัน เหตุการณ์นี้จึงถือเป็นความเสี่ยงที่สร้างความกังวลให้กับชุมชนอย่างมาก
สรุปประเด็นสำคัญ
- นักท่องเที่ยวหญิงปีนขึ้นไปนั่งบนกำแพงเมืองโบราณบริเวณแจ่งศรีภูมิโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
- พฤติกรรมนี้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและอาจทำให้โครงสร้างอิฐเก่าแก่ชำรุดเสียหายได้
- ประชาชนเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเร่งตรวจสอบและติดตั้งป้ายเตือนหลายภาษาเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
กระทบจิตใจชาวเชียงใหม่และเสี่ยงทำลายโบราณสถาน
นอกจากประเด็นเรื่องความปลอดภัยแล้ว ชาวบ้านในพื้นที่ยังมองว่าพฤติกรรมนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง กำแพงเมืองเชียงใหม่ถือเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวเชียงใหม่หวงแหน การปีนป่ายขึ้นไปนั่งเล่นหรือถ่ายรูปในลักษณะนี้ถือเป็นการไม่เคารพสถานที่สำคัญ ยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้างอิฐเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปีอาจชำรุดและพังทลายได้ง่ายจากการรับน้ำหนัก ชาวบ้านจึงอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์สถานที่เหล่านี้ให้มากขึ้น
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวบ้านและผู้เห็นเหตุการณ์เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมศิลปากร เทศบาลนครเชียงใหม่ และตำรวจท่องเที่ยว ควรประสานงานกันเพื่อเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง การเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่สายตรวจอาจเป็นทางออกที่จะช่วยตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้
การจัดทำป้ายเตือนเป็นอีกหนึ่งความจำเป็นที่ควรเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตั้งป้ายเตือนอย่างชัดเจนและมีหลายภาษา โดยเน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีนในจุดที่เสี่ยงต่อการปีนป่าย การให้ข้อมูลและกฎระเบียบที่ถูกต้องจะช่วยสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี แนวทางเหล่านี้จะช่วยป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของทุกคน
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โซเชียลเดือด! แก๊งวัยรุ่นหญิงเชียงใหม่ลวงเด็ก 13 รุมทำร้าย ปมเข้าใจผิดโพสต์คำคม
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เชียงใหม่ - Chiang Mai
โซเชียลเดือด! แก๊งวัยรุ่นหญิงเชียงใหม่ลวงเด็ก 13 รุมทำร้าย ปมเข้าใจผิดโพสต์คำคม
เชียงใหม่ – ปัญหาความรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่นกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อครอบครัวของเด็กหญิงวัย 13 ปี ต้องออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน น้องพะแพง (นามสมมุติ) ถูกกลุ่มรุ่นพี่วัยรุ่นหญิงจำนวน 4 คน ล่อลวงไปรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส เหตุการณ์สะเทือนใจครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณฝายดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ สร้างความตกใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นอย่างมาก
ชนวนเหตุของความรุนแรงครั้งนี้มาจากเรื่องเล็กน้อยบนโลกออนไลน์เท่านั้น น้องพะแพงเพียงแค่โพสต์คำคมลงในสื่อโซเชียลมีเดียว่า “เหลี่ยมไม่กลัว กลัวไม่คม” แต่กลุ่มรุ่นพี่กลับเข้าใจผิดและคิดว่าเป็นการโพสต์พาดพิงถึงพวกตน พวกเธอจึงวางแผนล่อลวงเด็กหญิงให้ออกมาพบเพื่อลงมือทำร้าย
ประเด็นสำคัญ
- เด็กหญิงวัย 13 ปี ถูกกลุ่มวัยรุ่นหญิงรุ่นพี่ 4 คน รุมทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงที่บริเวณฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่
- สาเหตุหลักมาจากความเข้าใจผิดเรื่องโพสต์คำคมบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุคิดว่าตนเองถูกด่าทอ
- ครอบครัวของผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับตำรวจแล้ว และยืนยันอย่างเด็ดขาดว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการยอมความ
การทำร้ายร่างกายครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ส่งข้อความมาหลอกชวนน้องพะแพงให้ออกมาเที่ยวด้วยกัน เมื่อเหยื่อหลงเชื่อและเดินทางไปถึงจุดนัดพบ รุ่นพี่ทั้ง 4 คนก็สั่งให้เพื่อนชายของน้องพะแพงออกไปรอที่อื่นทันที
นาทีระทึก: กลุ่มรุ่นพี่รุมทำร้ายอย่างรุนแรง
หลังจากนั้น กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ได้เข้ารุมทำร้ายเด็กหญิงวัย 13 ปีอย่างรุนแรงแบบไม่ทันตั้งตัว หนึ่งในผู้ก่อเหตุคือ “โบว์ใหญ่” วัย 21 ปี ได้เข้ามาเตะก้านคอ กระชากผม และชกใบหน้าของน้องพะแพงอย่างจัง ส่วนวัยรุ่นคนอื่นๆ ก็เข้ารุมเตะและกระทืบตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
การรุมสกรัมครั้งนี้ทำให้น้องพะแพงรู้สึกมึนงง และไม่สามารถขัดขืนหรือป้องกันตัวเองได้เลย หลังจากก่อเหตุจนพอใจแล้ว กลุ่มวัยรุ่นหญิงยังได้ขับรถตามไปพูดจาท้าทายเพื่อนชายของผู้เสียหายอีกด้วย จากนั้นพวกเธอจึงรีบแยกย้ายกันหลบหนีไป ทิ้งให้เด็กหญิงต้องบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจ
ครอบครัวเดินหน้าทวงความยุติธรรม
เมื่อครอบครัวได้เห็นคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกส่งต่อมา พวกเขารู้สึกตกใจและรีบออกตามหาน้องพะแพงทันที นายธนพล ผู้เป็นพ่อ และนางทิพวรรณ ผู้เป็นย่า ได้พยายามนัดหมายให้คู่กรณีมาเจรจาตกลงกันที่สถานีตำรวจ แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุกลับปฏิเสธและไม่ยอมเดินทางมาตามนัด
ด้วยเหตุนี้ ทางครอบครัวจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นหญิงทุกคนอย่างเด็ดขาด พวกเขายืนยันว่าจะไม่มีการยอมความ และจะเอาผิดตามกฎหมายให้ถึงที่สุด คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานข่าวต้นฉบับได้ที่ MGR Online
ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป สังคมกำลังจับตามองอย่างหนักว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุจะได้รับบทลงโทษที่เหมาะสมอย่างไรกับความรุนแรงที่พวกเธอได้กระทำลงไป
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แฟชั่นโชว์กลางสายฝน! เชียงใหม่เปลี่ยนสี่แยกรินคำเป็นรันเวย์ “Lanna Haute Couture”
เชียงใหม่ - Chiang Mai
แฟชั่นโชว์กลางสายฝน! เชียงใหม่เปลี่ยนสี่แยกรินคำเป็นรันเวย์ ‘Lanna Haute Couture’
หญิงเชียงใหม่ลวงเด็ก 13 รุมทำร้าย ปมเข้าใจผิดโพสต์คำคม">เชียงใหม่ – ค่ำคืนวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีความคึกคักเป็นพิเศษ แม้ว่าจะมีสายฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่กลางเมือง กิจกรรมนี้คือแฟชั่นโชว์สุดพิเศษชื่อว่า “LANNA HAUTE COUTURE” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “When the Streets Become Couture” โดยงานนี้ได้เปลี่ยนทางม้าลายที่สี่แยกรินคำ หน้าศูนย์การค้าเมญ่า ให้กลายเป็นรันเวย์แฟชั่นสุดทันสมัย
งานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญใหญ่ที่ชื่อว่า “Amazing 2026">Thailand: What Does Thailand Feel Like?” เป้าหมายหลักคือการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้กับผู้มาเยือน ททท. ต้องการนำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยของภาคเหนือ เพื่อส่งต่อเสน่ห์ของเชียงใหม่ไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิด
สรุปประเด็นสำคัญ
- เปลี่ยนถนนเป็นรันเวย์: สี่แยกรินคำถูกเนรมิตให้เป็นเวทีแฟชั่นโชว์ Lanna Haute Couture ท่ามกลางสายฝน
- แฟลชม็อบสุดอลังการ: นางแบบกว่า 40 ชีวิตร่วมนำเสนอชุดผ้าทอพื้นถิ่นจาก 6 ดีไซเนอร์ชั้นนำ
- ยกระดับการท่องเที่ยว: กิจกรรมนี้ช่วยโปรโมตเสน่ห์วัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ไฮไลต์สำคัญของงานนี้คือการรวมตัวของนางแบบมืออาชีพกว่า 40 คน พวกเธอได้มาร่วมกันถ่ายทอดผลงานการออกแบบที่สวยงามและประณีต ชุดทั้งหมดถูกสร้างสรรค์โดย 6 ดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทย การแสดงมาในรูปแบบแฟลชม็อบที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมา โดยเน้นการนำเสนอเสน่ห์ของผ้าทอพื้นบ้านและความสวยงามของศิลปะล้านนา
แม้ว่าในระหว่างการแสดงจะมีฝนตกลงมาอย่างหนัก แต่นางแบบทุกคนก็ยังคงแสดงสปิริตอย่างเต็มที่ พวกเธอเดินบนรันเวย์ที่เปียกโชกด้วยความเป็นมืออาชีพ ภาพนางแบบเดินกางร่มและสวมชุดล้านนาร่วมสมัยกลางสายฝน สร้างบรรยากาศที่ดูเท่และแปลกตา ผู้คนที่พบเห็นและนักท่องเที่ยวต่างรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับภาพที่เกิดขึ้น
สี่แยกรินคำ: ‘ชิบูย่าเมืองไทย’ กับมนต์เสน่ห์ล้านนา
สี่แยกรินคำถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับต้นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่นี้เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่าง ศูนย์การค้า MAYA Lifestyle Shopping Center, โครงการ Think Park และย่านนิมมานเหมินท์อันโด่งดัง ทำให้ในแต่ละวันมีผู้คนและนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาอย่างคึกคัก จนหลายคนบนโลกออนไลน์ขนานนามที่นี่ว่าเป็น “แยกชิบูย่าเมืองไทย”
การนำแฟชั่นโชว์มาจัดบนพื้นที่ถนนจริงๆ ท่ามกลางสายฝน ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเมืองเชียงใหม่ กิจกรรมนี้ช่วยผสมผสานวิถีชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลงตัวและมีเสน่ห์ นับเป็นการเปิดมุมมองใหม่ที่ทำให้เชียงใหม่น่าเที่ยวมากยิ่งขึ้นในสายตาของทุกคน
กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝน
นอกจากการสร้างความสวยงามแล้ว งานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างมาก การจัดกิจกรรมในช่วงฤดูฝนหรือช่วงกรีนซีซั่น (Green Season) เป็นกลยุทธ์ที่ดีในการดึงดูดนักท่องเที่ยว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ระบุว่ากิจกรรมที่สร้างสรรค์จะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทำให้ร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรมในย่านนิมมานเหมินท์มีความคึกคักมากขึ้น
ในอนาคต ททท. มีแผนที่จะจัดกิจกรรมรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำว่าเมืองเชียงใหม่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูไหน นักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสกับความประทับใจที่ไม่เหมือนใคร การผสมผสานระหว่างแฟชั่นล้ำสมัยและรากเหง้าทางวัฒนธรรม จะทำให้เชียงใหม่ยังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกต่อไป
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เชียงใหม่ - Chiang Mai
เกิดเหตุทะเลวิวาทรุนแรงบนถนนในเชียงใหม่!! นักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวบ้านปะทะกัน
หญิงเชียงใหม่ลวงเด็ก 13 รุมทำร้าย ปมเข้าใจผิดโพสต์คำคม">เชียงใหม่ – เกิดเหตุการณ์น่าตกใจขึ้นใจกลางเมืองเชียงใหม่ เมื่อคลิปวิดีโอเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทรุนแรงแพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการเผชิญหน้าอย่างดุเดือดระหว่างนักท่องเที่ยวชาวจีนและคนไทยบนทางเท้าถนนท่าแพ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในเชียงใหม่
เรื่องราวความขัดแย้งนี้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลมีเดีย หลายคนตั้งคำถามถึงสาเหตุที่แท้จริงและผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย ตำรวจจึงต้องรีบลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อย่างเร่งด่วนที่สุด
ประเด็นสำคัญ
- เกิดเหตุวิวาทระหว่างครอบครัวชาวจีน 9 คนและคนไทยบนถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากเดินชนไหล่กันโดยบังเอิญ
- ตำรวจตรวจสอบพบว่านักท่องเที่ยวจีนเข้าเมืองถูกกฎหมาย และพวกเขาไม่ประสงค์ดำเนินคดีกับคู่กรณีชาวไทย
- เจ้าหน้าที่ยืนยันว่านี่เป็นเพียงปัญหาส่วนบุคคล ไม่กระทบความปลอดภัยของเชียงใหม่ พร้อมวอนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของตำรวจท่องเที่ยวและ สภ.เมืองเชียงใหม่ พบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ครอบครัวชาวจีนกลุ่มนี้เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยกันทั้งหมด 9 คน ซึ่งมีทั้งเด็กเล็กและผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วยในกลุ่ม
ขณะที่พวกเขาเดินเล่นพักผ่อนเพื่อชมเมืองอยู่นั้น ได้เดินสวนทางกับกลุ่มคนไทยจนเกิดการเฉี่ยวชนไหล่กันขึ้น ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความไม่พอใจและเริ่มมีปากเสียงโต้เถียงกันในทันที สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นอย่างรวดเร็วจนนำไปสู่การผลักอกและลงมือทำร้ายร่างกายกันริมถนน
โชคดีที่สมาชิกในครอบครัวของนักท่องเที่ยวจีนที่เหลือ พยายามเข้ามาห้ามปรามและดึงตัวผู้ก่อเหตุแยกออกจากกัน เหตุการณ์ความวุ่นวายจึงสามารถยุติลงได้ในที่สุด หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไปตามทางของตนเองโดยไม่ได้เจรจากันต่อ
ตำรวจท่องเที่ยวเร่งจัดการ: ยืนยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คู่กรณีฝั่งคนไทยได้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจึงไม่รอช้า รีบติดตามตัวครอบครัวชาวจีนที่ปรากฏในคลิปวิดีโอมาสอบถามข้อเท็จจริงทันทีเพื่อรวบรวมข้อมูล
ทางฝั่งนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า พวกเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุลมุนนี้เช่นเดียวกัน แต่พวกเขาไม่ต้องการแจ้งความหรือดำเนินคดีทางกฎหมายใดๆ กับคู่กรณีชาวไทย พวกเขาเพียงแค่ต้องการมาเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวเท่านั้น
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวยังรู้สึกตกใจเมื่อรู้ว่ามีคนแอบถ่ายคลิปไปเผยแพร่ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ เพราะพวกเขาไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลย อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้ให้ความร่วมมือในการให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีในทุกขั้นตอน
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ตรวจสอบสถานะวีซ่าชัดเจน: ยืนยันเข้าเมืองถูกต้อง
ขณะเดียวกัน โลกออนไลน์ยังมีการตั้งข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสถานะการเข้าเมืองของชาวจีนกลุ่มนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและสร้างความกระจ่างให้กับสังคม
ผลการตรวจสอบพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนทุกคนมีวีซ่าที่ถูกต้อง และได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ตำรวจเน้นย้ำว่าจะทำการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามหลักกระบวนการยุติธรรม
ภาพลักษณ์เมืองเชียงใหม่: วอนคนไทยร่วมใจเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ทางด้านตัวแทนจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างบุคคลเท่านั้น มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมด้านความปลอดภัยหรือ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ แต่อย่างใด เชียงใหม่ยังคงเป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนมีความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของบ้านเมือง เชียงใหม่ยังคงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการต้อนรับนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก ให้เข้ามาสัมผัสความสวยงามและวัฒนธรรมอันดีงามของภาคเหนือ
ในตอนท้าย เจ้าหน้าที่ได้ฝากข้อคิดและคำเชิญชวนถึงคนไทยทุกคน ให้ช่วยกันทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และรู้จักให้อภัย การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตร จะช่วยเสริมสร้างความประทับใจที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยของเรา
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