เชียงราย - Chiang Rai News
เครือข่ายประชาชนเชียงรายเรียกร้องยับยั้ง TOR ไทย-เมียนมา ชี้ไม่แก้ปัญหาเหมืองแร่แม่น้ำสายสำคัญ
2026">เชียงราย – เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 เครือข่ายประชาชนและนักวิชาการในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดเสวนาวิเคราะห์ข้อตกลงขอบเขตการทำงาน (TOR) ระหว่างไทยและเมียนมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อคัดค้านร่าง TOR ตรวจสอบคุณภาพน้ำข้ามแดนที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดเสวนาครั้งนี้เกิดขึ้นจากความกังวลเรื่องสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกก สาย รวก และโขง ซึ่งเกิดจากกิจกรรมทำเหมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ร่างข้อตกลงใหม่กลับตัดสาระสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุออกไปทั้งหมด
เวทีเสวนาในหัวข้อ “TOR ไทยเมียนมา ใครได้ใครเสีย” จัดขึ้นที่ห้องประชุมศรีรุ่งเรือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีตัวแทนนักวิชาการและภาคประชาสังคมเข้าร่วมอย่างคับคั่ง การหารือครั้งนี้เน้นไปที่ปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนักในแม่น้ำข้ามพรมแดน ซึ่งพบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2567 จนถึงปี 2568
ดร.เนรมิตร จิตรรักษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชี้ว่าแม้การจัดทำ TOR จะแสดงถึงความก้าวหน้าในการเจรจาของรัฐบาล แต่การตรวจวัดคุณภาพน้ำเพียงอย่างเดียวโดยไม่สั่งหยุดหรือควบคุมเหมืองแร่ ย่อมไม่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ กระบวนการจัดทำร่างดังกล่าวยังขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เชี่ยวชาญเข้ามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ไฮไลต์สำคัญ
- ร่าง TOR ถูกตัดสาระสำคัญ: ฝ่ายเมียนมาได้แก้ไขร่างโดยตัดระบบการตรวจร่วม (Joint Monitoring) แผนที่ความเสี่ยง และบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศออกไป
- ปิดกั้นข้อมูลประชาชน: มีข้อกำหนดให้ผลการตรวจน้ำเป็นความลับ ซึ่งกระทบต่อสิทธิการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่
- ข้อเรียกร้องและแนวทางแก้ไข: ภาคประชาชนเสนอให้รัฐบาลชะลอการลงนาม เปลี่ยนเป็นเพียงบันทึกความเข้าใจ (MOU) และใช้มาตรการระงับการนำเข้าแร่เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง
ดร.สืบสกุล กิจนุกรณ์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ร่าง TOR ที่ผ่านการแก้ไขจากฝ่ายเมียนมาได้ตัดกลไกสำคัญออกหลายประการ ทั้งการทำรายงานร่วมและการดึงองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาร่วมตรวจสอบ ที่สำคัญยังมีการระบุว่าผลการตรวจไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ทำให้แต่ละประเทศต้องใช้มาตรฐานของตนเอง
ด้าน ดร.จารุประภา รักพงษ์ และ อาจารย์อริศรา เหล็กคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ความเห็นตรงกันว่า TOR ฉบับนี้เน้นเพียงการตรวจน้ำแต่ไร้มาตรการจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษ นอกจากนี้ การกำหนดให้ข้อมูลผลตรวจเป็นความลับยังลดทอนบทบาทของประชาชนให้เป็นเพียงผู้รับรู้ มากกว่าผู้มีส่วนร่วมในการปกป้องตนเอง
ข้อเสนอเชิงนโยบาย: ใช้มาตรการการค้าสู้ปัญหามลพิษ
เพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจัง นักวิชาการเสนอให้รัฐบาลไทยใช้มาตรการทางเศรษฐกิจและการค้าควบคู่กับการเจรจาทางการเมือง โดยไทยควรพิจารณาระงับการนำเข้าแร่จากเมียนมา และยกเลิกการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการขนส่งแร่ธาตุต่าง ๆ
การผลักดันให้เกิดระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิดแร่ จะช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ปัญหามลพิษข้ามแดนยังเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนและประเทศจีน ดังนั้นการเจรจาจึงควรยกระดับเป็นความร่วมมือสามฝ่ายเพื่อการจัดการที่ครอบคลุมทั้งระบบ
เสียงสะท้อนภาคประชาชน และการนัดรวมตัวเคลื่อนไหว
นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ตัวแทนภาคประชาสังคม มองว่าข้อตกลงฉบับนี้เป็นเพียงการยืดเวลาและดองปัญหา เพราะการต่างคนต่างตรวจโดยไม่มีมาตรฐานร่วมจะนำไปสู่ข้อโต้แย้งไม่สิ้นสุด และเปิดช่องให้ประเทศต้นทางปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ประธานสมัชชาเชียงรายล้านนาแห่งความสุข เน้นย้ำว่าสิ่งที่ชาวเชียงรายต้องการมากที่สุดคือการได้แม่น้ำที่สะอาดและปลอดภัยกลับคืนมา พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจด้วยการชะลอการลงนาม TOR แล้วปรับลดเป็นเพียงบันทึกความเข้าใจ (MOU) แทน
กลุ่มเครือข่ายจึงได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน และนัดหมายประชาชนร่วมรวมตัวยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเมียนมา ในวันจันทร์ที่ 3 เวลา 10.00 น. ณ หน้าสถานกงสุลเมียนมา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสียงเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาสารพิษข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
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นักเรียนเชียงรายได้รับรางวัล “แบบอย่างเยาวชนดีเด่นแห่งปี 2026”
2026">เชียงราย -เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 เยาวชนหญิงเก่ง 2 คนจากจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล “Outstanding Youth Role Model of the Year 2026” อย่างเป็นทางการ พวกเธอได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เพราะมีผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความประพฤติดี และเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมให้กับสังคมไทย
นี่คือข่าวดีและเรื่องราวที่น่าประทับใจสำหรับชาวเชียงรายทุกคนอย่างแท้จริง เยาวชนคนเก่งของเราได้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ และนำความภาคภูมิใจมาสู่บ้านเกิด ความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กในพื้นที่ภาคเหนือที่ไม่แพ้ใครเลยจริงๆ
รางวัลที่พวกเธอได้รับคือ “Outstanding Youth Role Model of the Year 2026” หรือที่รู้จักกันในชื่อ สุดยอดเยาวชนต้นแบบเด่นแห่งปี 2569 รางวัลนี้มอบให้เพื่อเชิดชูเยาวชนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียน และเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับทุกคนในยุคปัจจุบัน
ประเด็นสำคัญ
- นางสาวพิศณ์ณิชา เดชถิระพิพัฒน์ คว้ารางวัลในสาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับชาติ
- นางสาวรัชนียา วงศ์วุฒิ คว้ารางวัลในสาขาการศึกษาและวิชาการดีเด่น
- พิธีมอบโล่รางวัลถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา
ผู้ที่ได้รับรางวัลคนแรกคือ นางสาวพิศณ์ณิชา เดชถิระพิพัฒน์ เธอเป็นนักเรียนที่มีความสามารถรอบด้านจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เธอคว้ารางวัลในสาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับชาติ ซึ่งเป็นสาขาที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากจากทั่วประเทศ
ส่วนเยาวชนคนเก่งคนที่สองคือ นางสาวรัชนียา วงศ์วุฒิ นักเรียนจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนชื่อดังประจำจังหวัด เธอได้รับรางวัลในสาขาการศึกษาและวิชาการดีเด่น ทั้งสองคนได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนและการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง
หากคุณต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศผลรางวัลและเกณฑ์การตัดสิน สามารถเข้าไปดูข้อมูลอ้างอิงได้ที่เว็บไซต์ของ [suspicious link removed] ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ เหล่านี้
ทำความรู้จัก 2 เยาวชนคนเก่งจากเชียงราย
พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์สังคม งานนี้ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์กรส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมไทย-อาเซียน ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
การจัดงานระดับชาตินี้อยู่ภายใต้การส่งเสริมและดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป้าหมายหลักของโครงการนี้คือการสนับสนุนให้เยาวชนไทยทำความดี มีจิตสาธารณะ และกล้าที่จะแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์เพื่อสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ความภาคภูมิใจของคนไทยและก้าวต่อไปในอนาคต
ความสำเร็จของน้องๆ ทั้งสองคนถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับเด็กรุ่นใหม่ พวกเธอทำให้เราเห็นว่าความตั้งใจจริงและการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว สามารถนำพาเยาวชนก้าวไปสู่ความสำเร็จระดับสูงสุดได้
เราขอร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนคนเก่งทั้งสองคนจากใจจริง ขอให้พวกเธอประสบความสำเร็จในเส้นทางการศึกษาต่อไป และหวังว่าพวกเธอจะเติบโตไปสร้างคุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทยในอนาคต
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หัวหน้าหน่วยงานป้องกันภัยพิบัติเตือนจังหวัดทางภาคเหนือเตรียมรับมือกับอุทกภัยรุนแรงในเดือนสิงหาคม
2026">เชียงราย – เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เรียกประชุมด่วน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนที่คาดว่าจะตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมนี้ โดยสั่งการให้นำเครื่องจักรเข้าพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดผลกระทบและช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุด
เมื่อวานนี้ (2 สิงหาคม 2569) นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำด่วน การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างใกล้ชิด
จากข้อมูลสภาพอากาศพบว่า ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าปกติ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตก ทาง ปภ. จึงต้องเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมที่สุด เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดกับประชาชน
ประเด็นสำคัญ
- ปภ. สั่ง 17 จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังฝนตกหนักและเตรียมรับมือน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมงในเดือนสิงหาคม
- จัดส่งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงล่วงหน้า โดยไม่ต้องรอให้เกิดน้ำท่วมก่อน
- เน้นการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบ Cell Broadcast และสื่อชุมชน เพื่อให้ประชาชนเก็บของหนีน้ำได้ทัน
อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ
ปัจจุบันหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว อย่างเช่นในจังหวัดเชียงราย ที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งใน 3 อำเภอ แต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้ว เพราะมีการตั้งศูนย์เฝ้าระวังและรับมือตลอดเวลา ทำให้เขตเศรษฐกิจยังคงปลอดภัย
ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มวลน้ำป่าจากอำเภอหล่มเก่าได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกของอำเภอหล่มสัก เจ้าหน้าที่ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่อง การแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านมือถือช่วยให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมเก็บของขึ้นที่สูงได้ทัน
ขณะเดียวกัน ที่จังหวัดพิษณุโลก ฝนที่ตกหนักทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน หน่วยงานในพื้นที่ได้นำเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็มีมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในเมืองอย่างเข้มงวด
การเตรียมพร้อมและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า
อธิบดี ปภ. สั่งการให้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าไปรอในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า การทำงานเชิงรุกแบบนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานกู้ภัยและผู้นำชุมชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังขอให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและลอกท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำรอการระบาย รวมถึงต้องสำรองของใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เพียงพอด้วย
สำหรับการแจ้งเตือนภัย จะใช้ทั้งระบบ Cell Broadcast โซเชียลมีเดีย หอกระจายข่าว และวิทยุชุมชน การสื่อสารต้องใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและกระชับ เพื่อสร้างความตระหนักรู้แต่ไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก หากใครต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้งสายด่วนนิรภัย 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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วิกฤติน้ำท่วมแม่สาย ด่านน้ำท่วมท่าขี้เหล็กพัง น้ำท่วมฉับพลันจากดอยลิไข่ น้ำท่วมถนนพหลโยธิน
แม่สายเชียงราย – เกิดเหตุระทึกขวัญเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 2 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา เมื่อพนังกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำสาย">แม่น้ำสาย ฝั่งท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับชุมชนเกาะทราย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เกิดการทรุดตัวและพังทลายลงเป็นแนวกว้างกว่า 10 เมตร สร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมาก ในขณะเดียวกัน ที่อำเภอเมืองเชียงรายก็เกิดน้ำป่าจากดอยลิไข่ไหลทะลักเข้าท่วมถนนพหลโยธิน ทำให้การจราจรติดขัด เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือและจัดการจราจร
ประเด็นสำคัญ
- พนังกั้นน้ำแม่น้ำสายพังทลาย: แนวกำแพงกั้นน้ำฝั่งท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ทรุดตัวเป็นช่องกว้าง 10 เมตร
- น้ำป่าดอยลิไข่ทะลักถนนพหลโยธิน: ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนพหลโยธินบริเวณตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
- สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย: ระดับน้ำฝนเริ่มลดลง เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมและจัดการจราจร คาดว่าจะกลับสู่สภาวะปกติในเร็วๆ นี้
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูฝนที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าฝั่งไทยบริเวณชุมชนเกาะทราย อำเภอแม่สาย จะมีการสร้างพนังบิ๊กแบ็คกึ่งถาวรที่ยังคงแข็งแรงดี แต่กำแพงฝั่งท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา กลับทนกระแสน้ำไม่ไหว เกิดการทรุดตัวและพังทลายลงมา ทำให้เกิดช่องโหว่กว้างถึง 10 เมตร
ชาวบ้านในพื้นที่ต่างแสดงความกังวลว่ามวลน้ำจำนวนมากอาจทะลักเข้าท่วมชุมชน อย่างไรก็ตาม คาดว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้
น้ำป่าดอยลิไข่ทะลักท่วมถนนพหลโยธิน
นอกจากที่อำเภอแม่สายแล้ว สถานการณ์น้ำท่วมยังส่งผลกระทบถึงอำเภอเมืองเชียงรายด้วย ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำ ทำให้น้ำป่าจากดอยลิไข่ไหลหลากลงมาตามลำห้วยและเอ่อล้นเข้าท่วมถนนพหลโยธินขาขึ้น บริเวณหมู่ 13 ตำบลนางแล
มวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านแม่ปูคา ส่งผลให้ถนนพหลโยธินถูกน้ำท่วมไป 1 ช่องทาง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลนางแล พร้อมด้วยตำรวจ สภ.บ้านดู่ ต้องนำรถมาเปิดสัญญาณไฟเตือน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
โชคดีที่ปริมาณฝนเริ่มลดลงตั้งแต่เวลาประมาณ 21.00 น. ส่งผลให้ระดับน้ำบนถนนพหลโยธินลดลงอย่างเห็นได้ชัด คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเร็วๆ นี้ และสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในช่วงฤดูฝนนี้
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