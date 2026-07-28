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ผู้เดินทางควรระมัดระวังเมื่อข้ามพรมแดนเชียงราย-เมียนมาร์ที่ด่านตะชีเลิก
ชียงรายเรียกร้องให้รัฐบาลเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านและผลักดันวาระแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์แหล่งอาหาร">เชียงราย – นายอำเภอแม่สายได้ออกโรงเตือนประชาชนคนไทยอย่างเร่งด่วน สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามแดนไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา โดยเน้นย้ำให้ทุกคนเคารพกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการถูกจับกุม
ทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากเดินทางข้ามพรมแดน ทั้งเพื่อการท่องเที่ยว ช็อปปิ้ง และทำธุรกิจส่วนตัว แต่บางครั้งความไม่รู้กฎหมายก็อาจนำมาซึ่งปัญหาใหญ่ได้
ประเด็นสำคัญ
- ต้องเคารพกฎหมาย: นายอำเภอแม่สายเตือนคนไทยให้ระมัดระวังพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อข้ามแดนไปเยือนท่าขี้เหล็ก
- ข้อห้ามสำคัญ: ห้ามถ่ายภาพในพื้นที่หวงห้าม ละเมิดกฎจราจร เล่นการพนัน หรือยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายเด็ดขาด
- ช่องทางช่วยเหลือ: หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือพบสิ่งผิดปกติ ให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนฝั่งไทยทันที
นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องชาวไทยทุกคน การเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านนั้นมีข้อควรระวังมากมายที่คุณต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
พฤติกรรมบางอย่างที่เรามองว่าเป็นเรื่องปกติในบ้านเรา อาจเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงในประเทศเมียนมา ตัวอย่างเช่น การเดินหลงเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม หรือการละเมิดกฎจราจรในท้องถิ่น
พฤติกรรมต้องห้ามในท่าขี้เหล็ก
สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของการถ่ายภาพ คุณต้องระมัดระวังและมีสติอย่างมาก ห้ามถ่ายภาพในสถานที่ราชการหรือพื้นที่หวงห้ามของเมียนมาอย่างเด็ดขาด เพราะอาจถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงได้
นอกจากนี้ การเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือการเข้าไปเล่นการพนัน ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ทำให้คนไทยหลายคนต้องตกระกำลำบาก เจ้าหน้าที่เมียนมามีความเข้มงวดและเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มาก
ผลกระทบหากฝ่าฝืนกฎหมายเมียนมา
หากคุณเผลอทำผิดกฎหมายของเขา ผลที่ตามมานั้นอาจรุนแรงกว่าที่คุณคิด เจ้าหน้าที่เมียนมามีสิทธิ์ควบคุมตัวคุณเพื่อทำการสอบสวนเบื้องต้นได้ทันที
หลังจากนั้น คุณอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศเมียนมา ซึ่งกระบวนการต่างๆ จะมีความซับซ้อนและใช้เวลานานมาก การไปเที่ยวเพื่อความสนุกสนานอาจกลายเป็นฝันร้ายได้ในพริบตา
เอกสารสำคัญที่ต้องพกติดตัวเสมอ
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณควรพกเอกสารแสดงตัวตนให้ครบถ้วนตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรผ่านแดน (Border Pass)
เอกสารเหล่านี้คือเครื่องยืนยันตัวตนที่ดีที่สุดเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้น การปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายไทยและเมียนมาก็เป็นสิ่งสำคัญมาก คุณควรรับฟังและทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน?
แม้เราจะระมัดระวังตัวดีแล้ว แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หากคุณพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่าเพิ่งตื่นตระหนกจนเกินไป
ให้คุณตั้งสติและรีบประสานงานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนทันที อ้างอิงจากรายงานของเว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ หน่วยงานราชการของไทยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่
ท่าขี้เหล็ก: แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่ต้องระวัง
จังหวัดท่าขี้เหล็กเป็นเมืองชายแดนที่มีเสน่ห์ และดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยมาอย่างยาวนาน ที่นี่มีตลาดที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เสื้อผ้าแฟชั่นไปจนถึงของใช้ราคาประหยัด
แต่นอกจากความสนุกในการจับจ่ายใช้สอยแล้ว นักท่องเที่ยวต้องไม่ลืมว่าเรากำลังยืนอยู่บนแผ่นดินของประเทศอื่น การให้ความเคารพต่อสถานที่และวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย
ก่อนที่คุณจะวางแผนเดินทางไปเยือนท่าขี้เหล็ก การศึกษาข้อมูลข่าวสารล่าสุดเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง สถานการณ์ตามแนวชายแดนและกฎระเบียบต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อใด สามารถเดินเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ด่านพรมแดนฝั่งไทยก่อนข้ามไปได้เลย การป้องกันและเตรียมตัวไว้ก่อนย่อมดีกว่าการต้องมาตามแก้ปัญหาในภายหลังอย่างแน่นอน
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บทสรุปดราม่ารถไฟฟ้า BTS! นักเรียนอิตาลีขอโทษสาวไทย ยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย
ฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศฟรี ใต้แสงดาว">กรุงเทพฯ – เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมา ณ สน.สำเหร่ กลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลได้เข้าพบเพื่อขอโทษคุณซูกัส ผู้เสียหายชาวไทย หลังเกิดเหตุโต้เถียงกันบนรถไฟฟ้า BTS เพื่อปรับความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการเปรียบเทียบปรับกลุ่มผู้ก่อเหตุตามกฎหมาย ในขณะที่ผู้เสียหายยินดีรับคำขอโทษและวอนสังคมไทยยุติการคุกคาม เพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้สามารถศึกษาดูงานในไทยต่อไปได้ตามกำหนดการ
เรื่องราวความขัดแย้งบนรถไฟฟ้า BTS ได้จบลงด้วยดีแล้วในขณะนี้ เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อนางสาวซูกัส ผู้เสียหายชาวไทย ได้เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มเยาวชนชาวอิตาลี การแจ้งความเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา และสร้างความสนใจให้กับสังคมออนไลน์อย่างมาก
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สำเหร่ ได้ทำงานอย่างรวดเร็ว โดยเชิญเยาวชนชาวอิตาลี 5 คน และผู้ดูแลอีก 1 คน มาพูดคุยที่สถานีตำรวจ การเจรจาครั้งนี้มีล่ามแปลภาษาคอยช่วยเหลือ โดยทั้งหมดได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและนางสาวซูกัสเมื่อเวลาประมาณ 22.30 น.
ประเด็นสำคัญ
- การยอมรับผิดและขอโทษ: กลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลรู้สึกสำนึกผิดอย่างแท้จริง และได้กล่าวขอโทษผู้เสียหายชาวไทยอย่างเป็นทางการ
- การจัดการทางกฎหมายที่ชัดเจน: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปรียบเทียบปรับผู้ก่อเหตุในข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้า และข้อหากระทำการอันควรขายหน้าต่อสาธารณะ
- การให้อภัยจากผู้เสียหาย: ครอบครัวผู้เสียหายรับคำขอโทษ และขอให้ชาวไทยหยุดโจมตี เพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและศึกษาดูงานต่อ
การเจรจาเพื่อปรับความเข้าใจ
การพูดคุยที่สถานีตำรวจใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะแก้ปัญหา กลุ่มนักเรียนและผู้ดูแลได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พวกเขากล่าวขอโทษนางสาวซูกัส และยอมรับว่าพฤติกรรมที่แสดงออกไปนั้นไม่เหมาะสมและขาดความยั้งคิด
ทั้งสองฝ่ายสามารถพูดคุยจนตกลงกันได้ และเลือกที่จะยุติข้อพิพาททั้งหมดด้วยความเข้าใจ พวกเขาตกลงที่จะไม่ติดใจเอาความ หรือดำเนินคดีใดๆ ต่อกันอีกในอนาคต นอกจากนี้ ทุกคนยังยินยอมที่จะลบภาพและคลิปวิดีโอของเหตุการณ์ออกจากโทรศัพท์ และลบออกจากสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดร่วมกัน
หนึ่งในผู้ดูแลของคณะนักเรียนอิตาลีกล่าวว่า เขารู้สึกเสียใจและตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมาก เขายืนยันว่าทางกลุ่มมีความเคารพและชื่นชมต่อวัฒนธรรมไทยเสมอมา เหตุการณ์ความขัดแย้งครั้งนี้จะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับทุกคนในกลุ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต
ผู้ดูแลยังเน้นย้ำว่าจะคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งลักษณะนี้ขึ้นอีก เขาและเด็กๆ ทั้ง 5 คนที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ รู้สึกสำนึกผิดอย่างแท้จริงต่อการกระทำของตนเอง และพร้อมที่จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น
การให้อภัยและบทสรุปทางกฎหมาย
ทางด้านนางสาวซูกัส ผู้เสียหาย กล่าวว่าเธอสามารถสัมผัสได้ถึงความสำนึกผิดอย่างจริงใจของอีกฝ่าย เธอเชื่อว่าบุคคลที่กล้ายอมรับผิดและเอ่ยคำขอโทษ สมควรได้รับโอกาสในการแก้ไขตัวเองเสมอ
เธออธิบายเพิ่มเติมว่า การเดินทางมาแจ้งความในครั้งนี้ ทำไปเพื่อปกป้องสิทธิ์และศักดิ์ศรีของตนเองในฐานะคนไทย เธอต้องการส่งข้อความว่า ผู้ที่มาเยือนประเทศไทยควรเคารพสิทธิและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นด้วย เมื่ออีกฝ่ายเข้าใจข้อนี้แล้ว เธอจึงยินดีที่จะจบเรื่องราวทั้งหมดลง
นายประพัทธ์ พ่อของนางสาวซูกัส กล่าวว่า ในระหว่างการพูดคุย เขาได้อธิบายให้กลุ่มนักเรียนเข้าใจถึงมารยาทอันดีงามและวัฒนธรรมของสังคมไทย เขาขอขอบคุณทุกกำลังใจจากชาวไทยที่ส่งมาให้ครอบครัวอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ (สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thairath News)
นายประพัทธ์ยังฝากคำขอร้องถึงคนไทยทุกคน ว่าอย่าคุกคามหรือต่อว่ากลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้อีกต่อไป เพราะทุกคนได้สำนึกผิดแล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ พวกเขายังมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศไทยต่อไปอีกหลายวันตามกำหนดการเดิม
ในส่วนของการดำเนินการตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหา “ดูหมิ่นซึ่งหน้า” แก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 5 คน พร้อมสั่งปรับเป็นเงินคนละ 1,000 บาท ส่วนผู้ที่แสดงสัญลักษณ์ชูนิ้วกลาง ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อหาเพิ่มเติมคือ การกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัล ทำให้ผู้ที่ชูนิ้วกลางถูกเปรียบเทียบปรับรวมเป็นเงิน 2,000 บาท หลังจากการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเสร็จสิ้น ทั้งสองฝ่ายก็จับมือและยุติเรื่องราวทั้งหมดอย่างเป็นทางการ
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เกิดเหตุการณ์ดราม่าสุดเดือดบนรถไฟฟ้า BTS! หญิงชาวไทยปะทะคารมอย่างดุเดือดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเรื่องเสียงดัง
ข่าว - News
เกิดเหตุการณ์ดราม่าสุดเดือดบนรถไฟฟ้า BTS! หญิงชาวไทยปะทะคารมอย่างดุเดือดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเรื่องเสียงดัง
ฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศฟรี ใต้แสงดาว">กรุงเทพฯ – คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นความขัดแย้งบนรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพฯ ซึ่งถ่ายและเผยแพร่บน TikTok โดยบัญชี @1234aaawry กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นการโต้เถียงอย่างดุเดือดระหว่างหญิงชาวไทยคนหนึ่งกับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ส่งเสียงดังรบกวนผู้โดยสารคนอื่นๆ
เหตุการณ์ดังกล่าวบานปลายกลายเป็นการตอบโต้กันอย่างรุนแรง หลังจากที่หญิงไทยพยายามบันทึกภาพและขอให้กลุ่มนักท่องเที่ยวลดระดับเสียงลง แต่นักท่องเที่ยวกลับแสดงท่าทีไม่พอใจ และหลุดปากพูดประโยคที่สร้างความโกรธเคืองให้กับผู้คนในสังคมอย่างมาก ตามรายงานของ The Nation Thailand
ประเด็นสำคัญ
- ต้นเหตุความขัดแย้ง: เกิดจากการที่กลุ่มนักท่องเที่ยวส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า และพยายามเอามือปัดกล้องเมื่อถูกถ่ายคลิปเตือน
- คำพูดจุดประเด็นดราม่า: หนึ่งในนักท่องเที่ยวพูดประชดประชันในลักษณะขอโทษที่ “นำเงินมาจับจ่ายในประเทศไทย” จนทำให้การถกเถียงรุนแรงขึ้น
- มุมมองของสังคม: ชาวเน็ตส่วนใหญ่ชื่นชมหญิงไทยที่กล้าปกป้องความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะ พร้อมย้ำว่าเม็ดเงินท่องเที่ยวไม่ใช่อภิสิทธิ์ในการละเมิดมารยาทสังคม
ชนวนเหตุบนรถไฟฟ้ากับการใช้วาจาประชดประชัน
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพูดคุยเสียงดังจนรบกวนผู้โดยสารคนอื่นในตู้รถไฟฟ้า หญิงชาวไทยจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน ทำให้หนึ่งในนักท่องเที่ยวพยายามเข้ามาปัดหรือบล็อกกล้อง หญิงสาวจึงขอให้พวกเขาลดเสียงลงเพื่อเห็นแก่ผู้ร่วมเดินทางคนอื่น
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์กลับตึงเครียดขึ้นเมื่อชายต่างชาติในกลุ่มถามกลับด้วยความโมโห หญิงไทยพยายามอธิบายอย่างใจเย็นว่านี่คือพื้นที่สาธารณะและควรใช้ระดับเสียงปกติ แต่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งกลับสวนกลับด้วยประโยคเชิงประชดประชันว่า ขอโทษด้วยที่นำเงินเข้ามาใช้จ่ายในประเทศของคุณ ซึ่งคำพูดนี้กลายเป็นชนวนเหตุให้ทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงกันรุนแรงยิ่งขึ้น
ในระหว่างการถกเถียง กลุ่มนักท่องเที่ยวได้กล่าวอ้างว่า สาเหตุที่พวกตนต้องพูดคุยเสียงดัง เพราะไม่ทราบว่าต้องลงที่สถานีใด เนื่องจากไกด์นำเที่ยวไม่ได้แจ้งข้อมูลไว้ล่วงหน้า ขณะที่หญิงไทยได้ชี้แจงกลับไปอย่างตรงไปตรงมาว่า นักท่องเที่ยวควรระมัดระวังและเคารพผู้โดยสารท้องถิ่น โดยเฉพาะบนระบบขนส่งสาธารณะที่ผู้คนใช้เดินทางในชีวิตประจำวัน
กระแสตอบรับในโลกออนไลน์และการเคารพกฎสังคม
ในช่วงท้ายของคลิป กลุ่มนักท่องเที่ยวได้ขู่ว่าจะโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยอ้างว่ามีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีร่วมอยู่ในกลุ่มด้วย ซึ่งหญิงชาวไทยก็ตอบกลับด้วยความมั่นใจว่าสามารถโทรแจ้งตำรวจได้ทันที ก่อนที่รถไฟฟ้าจะเคลื่อนจอดเข้าสู่สถานีถัดไป และทั้งสองฝ่ายได้แยกย้ายกันไปพร้อมคำพูดประชดประชันส่งท้าย
หลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหญิงไทยที่กล้าออกมาเตือนสติ และช่วยกันรักษาบรรยากาศในพื้นที่สาธารณะ พร้อมทั้งติเตียนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวที่นำเรื่องการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายมาเป็นข้ออ้างในการละเมิดกฎมารยาททางสังคม
แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือคู่กรณีฝ่ายนักท่องเที่ยว แต่เหตุการณ์นี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมารยาทในการเดินทาง และการเคารพวัฒนธรรมในพื้นที่สาธารณะของประเทศไทยอย่างชัดเจน
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คำเตือนด่วน! ตำรวจเตือนถึงกลโกงรูปแบบใหม่ทางศูนย์บริการลูกค้า “การคืนเงินปลอมจากร้านค้าออนไลน์”
ชียงรายเรียกร้องให้รัฐบาลเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านและผลักดันวาระแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์แหล่งอาหาร">เชียงราย – สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาเตือนภัยด่วนถึงประชาชนทุกคน ตอนนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์มีรูปแบบการหลอกลวงใหม่ที่กำลังระบาดหนัก พวกเขาจะโทรศัพท์มาหาคุณและแอบอ้างว่าเป็นพนักงานจากร้านขายของใช้ในบ้านหรือร้านวัสดุก่อสร้างชื่อดัง โดยใช้ข้ออ้างว่าจะคืนเงินค่าสินค้าให้คุณ อ้างอิงข้อมูลจาก ข่าวไทยรัฐ นี่คือภัยเงียบที่ทุกคนต้องระวังให้ดี
ประเด็นสำคัญ
- มิจฉาชีพเปลี่ยนแผนใหม่ โดยการโทรแอบอ้างเป็นพนักงานห้างขายวัสดุก่อสร้างและของใช้ในบ้าน
- กลโกงหลักคือการอ้างว่าสินค้าชำรุด และหลอกให้เหยื่อโอนเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรับเงินชดเชย
- ตำรวจเตือนห้ามกดลิงก์ ห้ามโอนเงิน และห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาด หากสงสัยให้โทรแจ้งสายด่วน 1441 ทันที
กลโกงใหม่นี้ทำงานอย่างไร?
แก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนี้จะใช้วิธีพูดคุยที่สุภาพและดูเป็นมืออาชีพมาก พวกเขาจะอ้างว่าสินค้าที่คุณเคยสั่งซื้อไปนั้นมีปัญหา ชำรุด หรือไม่ได้มาตรฐาน จากนั้นจะเสนอความรับผิดชอบด้วยการชดใช้เงินคืนให้คุณเต็มจำนวน
เมื่อคุณเริ่มสนใจและอยากได้เงินคืน พวกเขาจะเริ่มแผนการขั้นต่อไป มิจฉาชีพจะหลอกให้คุณโอนเงินค่าธรรมเนียมการทำเรื่องก่อน หรือไม่ก็ส่งลิงก์แปลกๆ มาให้คุณกดทางข้อความ
หากคุณหลงเชื่อและกดลิงก์นั้น พวกเขาจะหลอกให้คุณติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์ระยะไกล แอปพลิเคชันนี้จะทำหน้าที่ดูดเงินออกจากบัญชีธนาคารของคุณจนหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่นาที
ทำไมคนถึงตกเป็นเหยื่อได้ง่าย?
กลโกงนี้มักจะได้ผลเพราะมันเล่นกับความรู้สึกและความคาดหวังของคน เราทุกคนย่อมดีใจเมื่อรู้ว่าจะได้รับการชดเชยหรือได้เงินคืนจากสินค้าที่มีปัญหา นอกจากนี้ การแอบอ้างชื่อร้านค้าชื่อดังที่คนคุ้นเคย ยังทำให้เรื่องราวดูน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีก
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า สถิติการแจ้งความออนไลน์เรื่องนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงมีความเป็นห่วงและต้องการเตือนภัยประชาชนอย่างเร่งด่วน
ทุกคนต้องทำความเข้าใจว่า ร้านค้าที่ทำธุรกิจจริงๆ จะไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินไปให้ก่อนเพื่อแลกกับการรับเงินคืน หากมีการขอให้โอนเงินค่าดำเนินการ หรือค่าภาษีใดๆ นั่นคือสัญญาณเตือนภัยว่าคุณกำลังคุยกับมิจฉาชีพ
4 กฎเหล็ก ป้องกันตัวเองไม่ให้สูญเงิน
เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แนะนำ 4 กฎเหล็กที่ทุกคนควรจำให้ขึ้นใจ ข้อแรกคือห้ามโอนเงินตามคำกล่าวอ้างทุกกรณี ไม่ว่าเหตุผลของปลายสายจะฟังดูสมเหตุสมผลแค่ไหนก็ตาม
ข้อที่สองคือห้ามกดลิงก์ หรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่คุณไม่รู้จักเด็ดขาด มิจฉาชีพมักจะส่งลิงก์แปลกๆ ผ่านทางข้อความหรือแอปพลิเคชันแชทต่างๆ เพื่อหลอกเจาะระบบโทรศัพท์มือถือของคุณ
ข้อที่สามคือห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัญชีธนาคาร รหัสผ่าน หรือรหัส OTP รหัสเหล่านี้เปรียบเสมือนกุญแจตู้เซฟของคุณ จึงไม่ควรส่งมอบให้คนแปลกหน้าเด็ดขาด
ข้อสุดท้ายคือต้องตรวจสอบข้อมูลกับแหล่งที่มาเสมอ หากคุณได้รับสายที่น่าสงสัย ให้รีบตัดสายทิ้งทันที จากนั้นให้คุณเป็นฝ่ายโทรศัพท์ไปสอบถามคอลเซ็นเตอร์ตัวจริงของร้านค้านั้นๆ เพื่อเช็กว่าข้อมูลนั้นจริงหรือไม่
สิ่งที่ต้องทำเมื่อคุณตกเป็นเป้าหมาย
หากคุณพลาดพลั้งโอนเงินไปแล้ว หรือพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัย อย่าปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปเฉยๆ คุณสามารถแจ้งความออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยผ่านเว็บไซต์ทางการของตำรวจที่ www.thaipoliceonline.go.th
นอกจากนี้ คุณยังสามารถโทรศัพท์ไปขอคำปรึกษาหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1441 ศูนย์ช่วยเหลือนี้เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยดูแลและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของภัยไซเบอร์
การติดตามข่าวสารและมีสติอยู่เสมอคือเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดในยุคนี้ อย่าลืมนำเรื่องนี้ไปเตือนคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ให้ระมัดระวังตัวให้ดี
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