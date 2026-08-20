เชียงราย - Chiang Rai News
ตำรวจลาวจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 รายในคดีปล้นทองที่เชียงรายแล้ว
เชียงราย – เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจประเทศลาวได้ปฏิบัติการครั้งสำคัญเพื่อเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาในคดีปล้นร้านทองจากห้างโลตัส สาขาเชียงของ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่แขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว เจ้าหน้าที่สามารถยึดอาวุธปืนของกลางได้พร้อมประสานกำลังทหารปิดล้อมพื้นที่เพื่อควบคุมตัวคนร้ายไว้ได้สำเร็จ
ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้จำนวน 2 ราย รายแรกคือ นายสมชาย อายุ 32 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านขอนแก้ว เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ถูกจับกุมตัวในข้อสงสัยพัวพันคดีลักทรัพย์ ส่วนผู้ต้องสงสัยรายที่สองคือ นายอ้าย อายุ 31 ปี มีอาชีพเป็นคนขับเรือและพักอาศัยอยู่ที่บ้านใหม่ห้วยทรายเหนือ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว เจ้าหน้าที่ระบุว่าทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดในคดีนี้
สรุปประเด็นสำคัญ
- ตำรวจลาวบุกจับผู้ต้องสงสัย 2 รายในแขวงบ่อแก้ว พร้อมยึดอาวุธปืนและขยายผลคดีปล้นร้านทองจากโลตัสเชียงของ
- ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวประกอบด้วย นายสมชาย และนายอ้าย ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเมืองห้วยทราย สปป. ลาว
- เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนเชิงลึกเพื่อติดตามของกลางประเภททองคำที่สูญหายและหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการสอบสวนเพื่อขยายขอบเขตของคดีนี้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาวุธปืนและทรัพย์สินที่ยึดได้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคำที่เกี่ยวข้องในคดี ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยและลาวช่วยเร่งการติดตามตัวผู้กระทำผิด เจ้าของร้านทองหวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถกู้คืนทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดได้ เพื่อคืนความปลอดภัยให้กับชุมชนและเจ้าของร้านทอง
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เชียงราย - Chiang Rai News
ตำรวจเชียงรายจับกุมผู้โดยสารบนรถบัสพร้อมเฮโรอีน 60 กิโลกรัม
เชียงราย – เจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดเชียงรายปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อสกัดกั้นการขนยาเสพติด">ลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศ ล่าสุดมีการรวบตัวผู้ต้องหาสองราย ซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติขณะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของกลุ่มมิจฉาชีพ ที่มักเปลี่ยนวิธีการขนส่งเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมอยู่เสมอ
เหตุการณ์จับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นที่ด่านตรวจปูแกง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขึ้นตรวจค้นบนรถทัวร์โดยสารประจำทางสายเชียงราย-กรุงเทพฯ ตามมาตรการปกติ ในระหว่างนั้น เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นผู้โดยสารชายสองคนแสดงอาการพิรุธและกระวนกระวายใจอย่างเห็นได้ชัด
ประเด็นสำคัญ
- การจับกุมสำคัญ: ตำรวจเชียงรายรวบตัวชายชาวไทยและชาวลาว ขณะพยายามลักลอบขนยาเสพติดบนรถทัวร์โดยสาร
- ของกลางจำนวนมาก: พบเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางจำนวน 120 แท่ง น้ำหนักรวมกว่า 60 กิโลกรัม
- เส้นทางลำเลียง: ผู้ต้องหารับยาเสพติดจากตัวเมืองเชียงราย เพื่อเตรียมส่งต่อให้เครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
การตรวจค้นกระเป๋าต้องสงสัยและการยึดของกลาง
เมื่อพบอาการต้องสงสัย เจ้าหน้าที่จึงเริ่มจากการขอตรวจค้นสัมภาระติดตัวบริเวณที่นั่งผู้โดยสาร ในเบื้องต้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายใดๆ แต่ทั้งสองคนยังคงแสดงอาการลุกลี้ลุกลน เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจขยายผล โดยขอตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ที่เก็บไว้ในช่องใต้ท้องรถทัวร์
การตรวจสอบกระเป๋าเดินทางทั้งสองใบเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากถูกปิดผนึกไว้อย่างแน่นหนาผิดปกติ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่าง เช่น ไขควงและมีด เพื่อเปิดกระเป๋าเหล่านั้นออก เมื่อเปิดสำเร็จ เจ้าหน้าที่ก็ต้องผงะเมื่อพบแท่งยาเสพติดประเภทเฮโรอีน หรือผงขาว ซุกซ่อนปะปนอยู่กับเสื้อผ้าจำนวนมาก
จากการตรวจนับอย่างละเอียด พบเฮโรอีนรวมทั้งสิ้น 120 แท่ง ซึ่งมีน้ำหนักรวมกันประมาณ 60 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายไว้ทันที เพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติม ทราบชื่อภายหลังคือ นายหาญ อายุ 26 ปี ชาวอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และนายยี่ อายุ 29 ปี ชาว สปป.ลาว
จากการสอบปากคำเบื้องต้น ทั้งคู่รับสารภาพว่าได้ไปรับยาเสพติดมาจากบริเวณบ้านป่ายางมน ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย เป้าหมายหลักคือการนำส่งยาเสพติดล็อตนี้ ไปให้ผู้รับซื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และการรายงานข่าวอย่างละเอียด สามารถติดตามอ่านได้จากแหล่งข่าวต้นฉบับที่ MGR Online ซึ่งรายงานเหตุการณ์นี้ไว้อย่างครบถ้วน
ความเข้มงวดของด่านตรวจและผลกระทบต่อสังคม
การลักลอบขนยาเสพติดด้วยวิธีการปะปนไปกับผู้โดยสารทั่วไป ถือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในสังคม เจ้าหน้าที่ด่านตรวจปูแกงจึงต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองรถทุกคันที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ ความสำเร็จในการยึดของกลางครั้งนี้ ช่วยป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนได้เป็นจำนวนมหาศาล
หลังจากนี้ พนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ต้องหาทั้งสองคน พร้อมทั้งขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายผู้บงการที่อยู่เบื้องหลัง การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติดให้เด็ดขาดยิ่งขึ้น ประชาชนทั่วไปควรช่วยเป็นหูเป็นตา และแจ้งเบาะแสหากพบเห็นสิ่งผิดปกติในชุมชน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Q: เหตุการณ์จับกุมผู้ต้องหาเกิดขึ้นที่ไหน?
A: การจับกุมเกิดขึ้นที่ด่านตรวจปูแกง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ขณะที่รถทัวร์โดยสารกำลังมุ่งหน้าเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ
Q: ของกลางที่ตำรวจยึดได้คืออะไร และมีจำนวนเท่าใด?
A: เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทเฮโรอีนจำนวน 120 แท่ง น้ำหนักรวมประมาณ 60 กิโลกรัม ซึ่งถูกซุกซ่อนเอาไว้อย่างมิดชิดในกระเป๋าเดินทาง
Q: ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเป็นใคร และรับยาเสพติดมาจากแหล่งใด?
A: ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมคือ ชายชาวไทยอายุ 26 ปี และชายชาวลาวอายุ 29 ปี โดยทั้งคู่รับสารภาพว่าเดินทางไปรับยาเสพติดมาจากพื้นที่ตัวเมืองเชียงราย
ข่าวการฝึกอบรม
วิกฤตน้ำท่วมเชียงรายขยายวงกว้าง! แม่สาย-ท่าขี้เหล็กอ่วมหนัก ถนนกลายเป็นแม่น้ำ
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เชียงราย - Chiang Rai News
วิกฤตน้ำท่วมเชียงรายขยายวงกว้าง! แม่สาย-ท่าขี้เหล็กอ่วมหนัก ถนนกลายเป็นแม่น้ำ
เชียงราย – สถานการณ์แม่สาย ด่านน้ำท่วมท่าขี้เหล็กพัง น้ำท่วมฉับพลันจากดอยลิไข่ น้ำท่วมถนนพหลโยธิน">น้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ หลังจากพายุฝนได้ตกลงมาอย่างหนักและยาวนานตลอดทั้งวัน มวลน้ำป่าจำนวนมหาศาลได้ไหลทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตอำเภอดอยหลวงและอำเภอเชียงของ บ้านเรือนและถนนหลายสายถูกมวลน้ำท่วมขังในระดับสูง รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติอีกต่อไป
พื้นที่ชายแดนระหว่างไทยและเมียนมา โดยเฉพาะในอำเภอแม่สาย กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำสายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากได้ไหลทะลุแนวป้องกันและพัดพาเข้าสู่ชุมชนสำคัญหลายแห่ง ประชาชนในพื้นที่ต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นสู่ที่สูงอย่างเร่งด่วนเพื่อหนีน้ำ
ประเด็นสำคัญ
- มวลน้ำป่าจากฝนตกหนักได้ขยายวงกว้างเข้าท่วมพื้นที่อำเภอดอยหลวง เชียงของ และแม่สาย
- ระดับน้ำในแม่น้ำสายเอ่อล้นแนวป้องกัน ทะลักเข้าท่วมชุมชนเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยในวงกว้าง
- ฝั่งท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เผชิญวิกฤตหนัก ถนนสายหลักกลางเมืองจมอยู่ใต้น้ำจนกลายเป็นแม่น้ำ
น้ำจากแม่น้ำสายได้ไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนสายลมจอย ชุมชนไม้ลุงขน และชุมชนเกาะทรายตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ล่าสุดมวลน้ำได้ขยายวงกว้างไปถึงชุมชนเหมืองแดงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นในแล้ว ชาวบ้านหลายครอบครัวต้องเร่งอพยพและเก็บสิ่งของกันอย่างโกลาหลตลอดเวลา สิ่งของที่ขนย้ายไม่ทันก็ถูกกระแสน้ำพัดหายไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานท้องถิ่นได้ออกประกาศเตือนประชาชนริมฝั่งให้เตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ต้นน้ำของเมียนมายังคงตกหนักอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ ทุกคนจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ท่าขี้เหล็กอ่วมหนัก ถนนสายหลักกลายเป็นแม่น้ำ
สถานการณ์ในฝั่งเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สาย ก็มีความรุนแรงและวิกฤตไม่แพ้กัน มวลน้ำได้ไหลทะลักผ่านช่องว่างของกำแพงกั้นน้ำเข้าสู่พื้นที่อย่างรวดเร็ว กระแสน้ำได้เข้าท่วมถนนบริเวณหน้าด่านพรมแดน ชุมชนปงถุน และตลาดท่าล้อจนได้รับความเสียหาย
รถยนต์หลายคันที่เจ้าของอพยพไม่ทันต้องจมอยู่ใต้น้ำลึก ถนนสายหลักกลางเมืองท่าขี้เหล็กมีน้ำท่วมขังสูงมากจนกลายสภาพเป็นเหมือนแม่น้ำสายใหญ่ ประชาชนไม่สามารถเดินทางด้วยยานพาหนะตามปกติได้เลย การสัญจรไปมาในพื้นที่ต้องหยุดชะงักอย่างสิ้นเชิง
ทหารและหน่วยกู้ภัยได้จัดเตรียมกำลังพลลงพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างสุดความสามารถ มีการนำรถบรรทุกขนาดใหญ่มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ยังเร่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด
สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องอพยพเนื่องจากน้ำท่วม ทางการได้จัดเตรียมที่พักพิงชั่วคราวหลายแห่งทั่วเมือง ประชาชนสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “สำนักงานป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจังหวัดเชียงราย”
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Q: พื้นที่ใดในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้มากที่สุด?
A: พื้นที่หลักที่ได้รับผลกระทบหนัก ได้แก่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ และอำเภอแม่สาย รวมถึงเมืองท่าขี้เหล็กในประเทศเมียนมา
Q: ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรปฏิบัติตัวอย่างไรในสถานการณ์นี้?
A: ประชาชนควรติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิด รีบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และเตรียมพร้อมอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้ทันที
Q: ต้นเหตุสำคัญของวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้คืออะไร?
A: สาเหตุหลักมาจากการเกิดพายุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่และบริเวณต้นน้ำ ทำให้น้ำป่าไหลหลากและแม่น้ำสายเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชน
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เชียงราย - Chiang Rai News
เกิดเหตุวุ่นวายที่เชียงราย!! รถบรรทุกพ่วงพลิคว่ำใกล้ตลาดฟ้าไทย
เชียงราย – เกิดอุบัติเหตุระทึกบนถนนพหลโยธินขาเข้าช่วงเช้าวันนี้ เมื่อรถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่เกิดเสียหลักพลิกคว่ำขวางช่องจราจรบริเวณหน้าตลาดฟ้าไทย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้กับทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นจุดที่มีชุมชนหนาแน่น ทำให้สภาพการจราจรติดขัดอย่างหนักในทันที
เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ พร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยได้รีบเดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือคนขับรถพ่วงที่ติดอยู่ภายใน พร้อมทั้งเร่งระบายรถที่สะสมยาวเหยียดในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าที่ประชาชนกำลังเดินทางไปทำงานและส่งบุตรหลานเข้าเรียน
Key Takeaways
- เหตุการณ์: รถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำขวางถนนพหลโยธิน ขาร่อง หน้าตลาดฟ้าไทย ใกล้ ม.แม่ฟ้าหลวง เมื่อเวลา 06.45 น.
- ผลกระทบ: การจราจรติดขัดอย่างหนักในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้า เจ้าหน้าที่เร่งระบายรถและช่วยเหลือคนขับ
- การหลีกเลี่ยง: เพจเฟซบุ๊กเชียงรายได้เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ หรือใช้ทางลัดทางด้านซ้ายแทน
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 06.45 น. ที่ผ่านมา บนเส้นทางสายหลักถนนพหลโยธินขาร่อง บริเวณหน้าตลาดฟ้าไทย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมีสัญญาณไฟจราจรตั้งอยู่ คาดว่ารถบรรทุกพ่วงคันดังกล่าวอาจขับมาด้วยความเร็วสูงก่อนจะเบรกหรือหยุดกะทันหัน จนทำให้ตัวรถเสียหลักพลิกคว่ำขวางช่องทางการจราจรทั้งหมด ส่งผลให้รถยนต์คันอื่นไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติ ผู้ใช้เฟซบุ๊กได้บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้และส่งต่อลงในโลกออนไลน์เพื่อแจ้งเตือนเพื่อนร่วมทางให้เพิ่มความระมัดระวัง
ผลกระทบต่อการจราจรและแนวทางแก้ไขเฉพาะหน้า
จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้สภาพการจราจรบนถนนพหลโยธินติดขัดอย่างรุนแรง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนในตอนเช้าที่มีทั้งผู้ปกครองพาบุตรหลานไปส่งเรียนหนังสือและประชาชนที่กำลังรีบเดินทางไปทำงาน ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย (สวท.เชียงราย) ได้ประกาศแจ้งเตือนผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือหากไม่เร่งด่วนแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราว พร้อมทั้งแนะนำให้ใช้เส้นทางสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่น
สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าตัวเมืองเชียงราย สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงบริเวณซอยด้านซ้ายมือเพื่อลัดเลาะผ่านหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงออกไปได้ เพื่อช่วยลดปัญหาการติดสะสมของรถยนต์ ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.บ้านดู่ ได้เร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานรถลากขนาดใหญ่เพื่อทำการเคลื่อนย้ายรถพ่วงออกจากผิวถนนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้การจราจรกลับคืนสู่ภาวะปกติและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
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