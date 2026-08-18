ข่าวอาชญากรรม - Crime
ชมคลิป!! ตำรวจเชียงใหม่จับกุมผู้ต้องหาหลบหนี สร้างความตกตะลึงแก่ผู้สัญจรไปมา
เชียงใหม่ – บรรยากาศใจกลางเมืองเชียงใหม่ต้องตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก เมื่อช่วงเย็นวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณสี่แยกรินคำต่างต้องหยุดชะงักด้วยความสงสัย เมื่อเห็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบบุกเข้าควบคุมตัวชายคนหนึ่งอย่างฉับพลัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางการจราจรที่หนาแน่นในช่วงเวลาปกติ ทำให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
จากคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ กลุ่มเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบติดอาวุธครบมือ ได้ล้อมชายหนุ่มคนหนึ่งที่สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงสีดำ ซึ่งยืนอยู่ข้างรถกระบะสีขาวริมถนน เจ้าหน้าที่ได้ลงมืออย่างรวดเร็วและเด็ดขาด สั่งให้ชายคนนั้นคุกเข่าและยกมือขึ้นเหนือศีรษะเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการขัดขืน ก่อนที่จะทำการตรวจค้นอย่างละเอียด
สรุปสาระสำคัญ
- เหตุการณ์ระทึก: เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบบุกชาร์จจับกุมชายต้องสงสัยบริเวณสี่แยกรินคำ ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา
- การปฏิบัติการ: เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวชายที่ยืนอยู่ข้างรถกระบะสีขาวอย่างรวดเร็ว โดยสั่งให้คุกเข่าและตรวจค้นร่างกายท่ามกลางสายตาประชาชน
- รอผลสรุป: ปัจจุบันยังไม่มีรายงานยืนยันจากเจ้าหน้าที่ถึงสาเหตุและคดีที่เกี่ยวข้อง แต่ชายดังกล่าวถูกคุมตัวส่งสถานีตำรวจเพื่อดำเนินคดีต่อไป
เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียล หลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Booshi Wonggood” ได้บันทึกคลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ได้ โดยเผยให้เห็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเข้าจู่โจมอย่างเป็นระบบ สร้างความตื่นตกใจให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ติดสัญญาณไฟจราจรอยู่ในขณะนั้นเป็นอย่างมาก
ภาพในคลิปแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ในการคุมสถานการณ์ให้รวดเร็วที่สุด การเข้าชาร์จตัวชายคนดังกล่าวเป็นไปอย่างมืออาชีพ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในบริเวณนั้น หลังจากควบคุมตัวได้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้รีบนำตัวผู้ต้องสงสัยออกจากที่เกิดเหตุทันทีเพื่อไปดำเนินการตามกฎหมาย
จนถึงขณะนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสาเหตุของการเข้าจับกุมในครั้งนี้ว่า ชายคนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคดีประเภทใด หรือเป็นการสืบสวนขยายผลมาจากคดีสำคัญหรือไม่ หลายฝ่ายกำลังเฝ้าติดตามความคืบหน้าจากสถานีตำรวจท้องที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคดีนี้
เราจะคอยติดตามรายงานความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดและนำข้อมูลมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้ง หากมีการแถลงข่าวจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นอุทาหรณ์ให้ประชาชนควรระมัดระวังตัวและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
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ข่าวอาชญากรรม - Crime
ตำรวจไซเบอร์ได้ทลายเครือข่ายการพนันออนไลน์ “MNGAME888” และจับกุมแก๊งทั้งหมดได้แล้ว
เชียงราย – ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบ บุกค้น 4 จุดสำคัญทั่วไทย ทลายเครือข่ายพนันออนไลน์">เว็บพนันออนไลน์ชื่อดัง “MNGAME888” จับกุมเจ้าของเว็บและแอดมินรวม 4 ราย หลังพบเปิดให้บริการมานานกว่า 1 ปี มีเงินหมุนเวียนสูงกว่า 144 ล้านบาทต่อปี สร้างความเสียหายต่อสังคมในวงกว้าง
ปฏิบัติการนี้เป็นผลมาจากการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองของกองสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี">อาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองที่ 4 (TCID 4) ซึ่งนำไปสู่การออกหมายจับและหมายค้นในสถานที่เป้าหมายในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ปทุมธานี และกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ระบุว่า มีการยึดของกลางจำนวนมาก รวมถึงคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ และบัญชีธนาคาร
ประเด็นสำคัญ
- จับกุมยกแก๊ง: เจ้าหน้าที่รวบผู้ต้องหา 4 ราย ทั้งเจ้าของเว็บและแอดมิน จากการเข้าค้น 4 จุดทั่วประเทศ
- เงินหมุนเวียนมหาศาล: เว็บพนันนี้มีสมาชิกกว่า 5,000 ราย และมีเงินหมุนเวียนสูงถึง 12 ล้านบาทต่อเดือน หรือกว่า 144 ล้านบาทต่อปี
- ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด: ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกตั้งข้อหาจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ และความผิดฐานยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝาก
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่า เครือข่าย “MNGAME888” มีรูปแบบการดำเนินงานที่ซับซ้อน โดยกระจายฐานแอดมินและผู้รับผลประโยชน์ไปในหลายพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม เว็บไซต์ดังกล่าวเปิดให้บริการพนันครบวงจร ทั้งพนันฟุตบอล หวย สล็อต บาคาร่า และเกมเสี่ยงโชคอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งดึงดูดนักพนันให้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากตลอดระยะเวลาที่เปิดมานานกว่า 1 ปี
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ โดยจุดที่น่าสนใจคือการติดตามจับกุมเจ้าของเว็บไซต์ตัวจริงที่หลบหนีไปย่านหลักสี่ กรุงเทพฯ ขณะที่แอดมินรายอื่นถูกรวบตัวได้ในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ซึ่งทำหน้าที่ทั้งยิงแอดโฆษณา โปรโมทเว็บไซต์ และบริหารจัดการบัญชีม้าสำหรับการฝากถอนเงินของลูกค้า
การบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมไซเบอร์
การบุกทลายในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสำหรับกลุ่มผู้กระทำผิดที่คิดจะเปิดเว็บพนันออนไลน์ เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปตกเป็นเหยื่อของเว็บพนันเหล่านี้ ผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งในข้อหาจัดให้มีการเล่นพนันและสนับสนุนการใช้บัญชีม้า
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. เว็บไซต์ MNGAME888 คืออะไร?
เป็นเครือข่ายพนันออนไลน์ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 1 ปี มีการพนันหลากหลายรูปแบบ เช่น ฟุตบอล หวย และสล็อต โดยมีสมาชิกมากกว่า 5,000 ราย
2. ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้กี่ราย?
เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด 4 ราย ซึ่งทำหน้าที่ตั้งแต่เจ้าของเว็บ แอดมินดูแลระบบ ไปจนถึงผู้บริหารจัดการบัญชีม้า
3. เว็บพนันนี้มีเงินหมุนเวียนเท่าไหร่?
จากการตรวจสอบพบว่ามีเงินหมุนเวียนเฉลี่ยเดือนละ 12 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 144 ล้านบาทต่อปี
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ข่าวอาชญากรรม - Crime
จุดจบที่น่าเศร้า! ตำรวจยิงภรรยาแล้วยิงตัวเองตายเพราะหนี้สินและความหึงหวง
เพชรบุญ – สังคมไทยต้องพบกับเรื่องราวสะเทือนใจอีกครั้ง จากเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ. จ.ส.ต.ธนกฤต อายุ 29 ปี ก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. ยิง น.ส.จีรภา ภรรยาวัย 30 ปี. เหตุการณ์สุดสลดนี้เกิดขึ้นขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินทาง ด้วยรถยนต์เก๋งฮอนด้าสีขาวบนท้องถนน.
หลังจากกระสุนพุ่งเจาะศีรษะภรรยา รถยนต์ได้เสียหลักพุ่งเข้าชนบ้านอาคารพาณิชย์ริมทางอย่างรุนแรง. จากนั้นผู้ก่อเหตุได้ตัดสินใจใช้ปืนกระบอกเดียวกัน ยิงตัวเองเพื่อหวังปลิดชีพตามและหนีความผิด. ญาติและเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาล แต่ น.ส.จีรภา เสียชีวิตในเวลาต่อมา. คุณสามารถอ่านรายละเอียดข่าวต้นฉบับเพิ่มเติมได้ที่ สำนักข่าวไทยรัฐ.
ประเด็นสำคัญ
- เหตุการณ์สะเทือนขวัญ: ตำรวจยิงภรรยาเสียชีวิตคารถ ก่อนที่รถจะเสียหลักพุ่งชนบ้าน และตัดสินใจยิงตัวเองตาม.
- ผู้ก่อเหตุเสียชีวิต: ล่าสุด จ.ส.ต. ผู้ก่อเหตุ ทนพิษบาดแผลไม่ไหว และได้เสียชีวิตลงแล้วที่โรงพยาบาล.
- ปมปัญหาครอบครัว: ปู่ของผู้ตายระบุว่า สาเหตุหลักมาจากหนี้สินจากการเทรดหุ้นนับล้านบาท และปัญหาความหึงหวง.
หลังจากเกิดเหตุการณ์น่าเศร้า หลายคนต่างตั้งคำถามถึงสาเหตุที่แท้จริง ของการลงมือในครั้งนี้. ร.ต.ต.จำรัส ปู่ของ น.ส.จีรภา ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับหลานเขย. เขาเล่าว่า จ.ส.ต.ธนกฤต ชื่นชอบการดื่มสังสรรค์ และหลงใหลในการลงทุนเทรดหุ้นอย่างหนัก.
การลงทุนดังกล่าวกลับไม่ประสบความสำเร็จ และนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินก้อนโตในครอบครัว. ผู้ก่อเหตุได้ไปกู้เงินจากสหกรณ์ตำรวจมาถึงหนึ่งล้านบาท เพื่อนำไปเทรดหุ้นแต่กลับขาดทุนยับเยิน. ปู่และย่าของฝ่ายหญิงต้องเข้ามาช่วยใช้หนี้ไปแล้วกว่าแปดหมื่นบาท เพื่อประคับประคองครอบครัวนี้.
แม้จะพยายามแก้ไขปัญหา แต่หนี้สินก็ยังคงเหลืออยู่อีกประมาณห้าแสนบาท. ทว่าผู้ก่อเหตุกลับตัดสินใจไปกู้เงินก้อนใหม่เพิ่มอีก จนยอดหนี้กลับมาแตะหลักล้านบาทเช่นเดิม. ปู่เพิ่งทราบเรื่องนี้เพียงไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุการณ์สลด พร้อมกับคำบ่นว่าหลานเขยไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว.
ความหึงหวงทำลายรัก: ฟางเส้นสุดท้ายของชีวิตคู่
นอกจากปัญหาเรื่องเงินทองแล้ว ความหึงหวงยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่ทำลายความสัมพันธ์ของทั้งคู่. ฝ่ายชายมักจะมีนิสัยขี้หึงอย่างรุนแรง และไม่พอใจเวลาที่ภรรยาต้องออกไปทำงาน. น.ส.จีรภา ทำงานอยู่ในแผนกสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางไปกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน.
การทำงานเป็นทีมทำให้เธอต้องออกพื้นที่บ่อยครั้ง แต่สามีกลับไม่เข้าใจและมักจะโทรศัพท์ไปต่อว่า. ปู่ของฝ่ายหญิงเคยพยายามตักเตือนหลานเขยแล้ว ว่าการกระทำเช่นนี้ไม่เหมาะสมและส่งผลเสียต่องาน. แต่ดูเหมือนว่าคำเตือนเหล่านั้นจะไม่เป็นผล จนนำมาสู่การทะเลาะเบาะแว้งครั้งใหญ่ในรถยนต์.
ในช่วงเย็นของวันเกิดเหตุ หลานสาวยังส่งรูปลูกมาให้ครอบครัวดู ด้วยความรักและความผูกพัน. แต่เพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมา พ่อแม่ของเธอกลับได้รับสายโทรศัพท์แจ้งข่าวร้ายว่าเกิดการยิงกันขึ้น. ปู่ถึงกับเอ่ยปากด้วยความเสียใจว่า แม้แต่สัตว์ยังรักลูกรักเมีย ทำไมคนถึงทำร้ายครอบครัวได้ลงคอ.
ร่างอันไร้วิญญาณของ น.ส.จีรภา ถูกนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดปทุมวงษา จังหวัดนครนายก. ครอบครัวได้เดินทางไปติดต่อขอรับศพที่โรงพยาบาล ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า. พิธีเชิญดวงวิญญาณถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย เพื่อส่งสการให้ผู้ล่วงลับเดินทางไปสู่สุคติ.
บทเรียนราคาแพงจากความรุนแรงในครอบครัว
ในขณะเดียวกัน มีรายงานเพิ่มเติมเมื่อเวลา 16.30 น. ว่า จ.ส.ต.ธนกฤต ได้เสียชีวิตลงแล้วเช่นกัน. ครอบครัวของฝ่ายชายเตรียมติดต่อขอรับศพ เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาในบริเวณบ้านที่เกิดเหตุ. โศกนาฏกรรมครั้งนี้ทิ้งบาดแผลลึกไว้ในใจของทั้งสองครอบครัว อย่างไม่อาจลบเลือนได้.
เหตุการณ์สลดใจครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเครียดสะสมในสังคมยุคปัจจุบัน ได้อย่างชัดเจน. การแบกรับหนี้สินจำนวนมหาศาลจากการลงทุนที่ผิดพลาด มักจะสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับชีวิตคู่. เมื่อผสมผสานกับปัญหาความหึงหวงที่ไร้เหตุผล จึงกลายเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่ความสูญเสีย.
หลายฝ่ายต่างออกมาเรียกร้อง ให้มีมาตรการดูแลสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างจริงจังมากขึ้น. การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ง่ายดายเกินไป ก็เป็นอีกประเด็นที่หน่วยงานต้นสังกัดควรนำไปทบทวน. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมที่สร้างความเจ็บปวด ให้กับครอบครัวและสังคมเช่นนี้ซ้ำรอยอีกในอนาคต.
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ข่าวอาชญากรรม - Crime
ปฏิเสธการจ่าย! “ลุงเดช” ขับรถขณะเมาสุราชนเด็กอายุ 2 ขวบเสียชีวิต อ้างว่าตนไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่จะชดเชยได้
ลำปาง – อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อ “ลุงเดช” เมาแล้วขับรถกระบะชนรถที่จอดอยู่ แรงกระแทกรุนแรงทำให้รถกระบะไถลไปชน “น้องเทอร์มฟาน” เด็กหญิงวัย 2 ขวบ เสียชีวิต นอกจากนี้แม่ของเด็กได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาและซี่โครงหัก การไกล่เกลี่ยทางแพ่งรอบแรกสิ้นสุดลงโดยไม่มีข้อสรุป
การเจรจาครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลจังหวัดลำปาง เพื่อตกลงค่าเยียวยาระหว่างผู้ก่อเหตุและครอบครัวผู้สูญเสีย แต่ฝ่ายผู้ก่อเหตุกลับอ้างว่าตนเองไม่มีเงินและไม่มีทรัพย์สินที่จะชดใช้ให้ได้ โดยเขาระบุว่าปัจจุบันมีเงินติดบัญชีเพียงแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้น ส่วนรถกระบะคันที่ใช้ก่อเหตุก็ได้ขายซากทิ้งไปเรียบร้อยแล้ว
ประเด็นสำคัญ
- การไกล่เกลี่ยค่าเสียหายรอบแรกไม่สำเร็จ เนื่องจากผู้ก่อเหตุอ้างว่าไม่มีเงินชดใช้ และมีเงินในบัญชีเพียง 3-4 หมื่นบาท
- ครอบครัวผู้สูญเสียรู้สึกผิดหวังที่ผู้ก่อเหตุไม่มีท่าทีสำนึกผิด ขณะที่แม่ของเด็กยังบาดเจ็บสาหัสและเดินไม่ได้ตามปกติ
- ศาลนัดเจรจาอีกครั้งในวันที่ 21 กันยายน โดยทนายความเน้นย้ำว่าผู้ก่อเหตุต้องหาเงินก้อนมาเยียวยาผู้เสียหาย
ทางด้านผู้เสียหายซึ่งประกอบด้วยพ่อและแม่ของน้องเติมฝัน รวมถึงเจ้าของรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายอีก 2 คัน ต่างรู้สึกผิดหวังกับท่าทีของผู้ก่อเหตุอย่างมาก พวกเขามองว่าอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไม่ได้แสดงความสำนึกผิดต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และยังพยายามกล่าวโทษปัจจัยอื่นแทนที่จะรับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมา
เมื่อถูกตั้งคำถามถึงเหตุผลที่ไม่ได้เข้ามาขอโทษครอบครัวผู้สูญเสียตั้งแต่แรก ผู้ก่อเหตุกลับอ้างว่าเป็นเพราะเขารู้สึกกดดันจากนักข่าว ท่าทีดังกล่าวทำให้ฝ่ายผู้เสียหายหมดหวังที่จะได้รับการเยียวยาอย่างสมน้ำสมเนื้อ ในขณะที่ครอบครัวยังคงบอบช้ำทางจิตใจ แม่ของน้องเติมฝันต้องใช้ไม้เท้าพยุงเดินและต้องทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องอีกกว่าครึ่งปี
2026/08/16_9_3bb88c69a7-overlay1.png" alt="ปฏิเสธการจ่าย! "ลุงเดช" ขับรถขณะเมาสุราชนเด็กอายุ 2 ขวบเสียชีวิต อ้างว่าตนไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่จะชดเชยได้" width="1920" height="1080" srcset="https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/16_9_3bb88c69a7-overlay1.png?w=1920&ssl=1 1920w, https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/16_9_3bb88c69a7-overlay1.png?resize=300%2C169&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/16_9_3bb88c69a7-overlay1.png?resize=1024%2C576&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/16_9_3bb88c69a7-overlay1.png?resize=768%2C432&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/16_9_3bb88c69a7-overlay1.png?resize=1536%2C864&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/16_9_3bb88c69a7-overlay1.png?w=1480&ssl=1 1480w" sizes="auto, (max-width: 740px) 100vw, 740px" />
ทนายความชี้ ต้องหาเงินเยียวยาก่อนนัดครั้งหน้า
สำหรับความคืบหน้าในส่วนของคดีความ ทนายความขอแรงที่ศาลแต่งตั้งให้ผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่า คดีอาญานั้นถือว่าได้ข้อยุติลงแล้ว เนื่องจากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหาทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งยังต้องมีการเจรจากันต่อไป โดยศาลได้กำหนดวันนัดไกล่เกลี่ยรอบสองในวันที่ 21 กันยายนที่จะถึงนี้
ทนายความได้ให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ก่อเหตุอย่างชัดเจนแล้วว่า เขาจำเป็นต้องไปปรึกษาครอบครัวเพื่อหาเงินก้อนมาเยียวยาผู้เสียหาย ทนายความเน้นย้ำว่าไม่ว่าจำนวนเงินจะมากหรือน้อย ก็จำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น หากสุดท้ายแล้วไม่มีการเยียวยาใดๆ เลย กระบวนการทางกฎหมายก็มีช่องทางบังคับคดีรออยู่แล้ว
ผู้ก่อเหตุหลบสื่อ เลี่ยงเผชิญหน้าครอบครัวผู้สูญเสีย
บรรยากาศภายหลังเสร็จสิ้นการไกล่เกลี่ยเป็นไปอย่างตึงเครียด ครอบครัวผู้เสียหายและสื่อมวลชนจำนวนมากต่างยืนรออยู่บริเวณหน้าศาลเพื่อพูดคุยเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า เขาเลือกที่จะเก็บตัวอยู่ในห้องไกล่เกลี่ยเป็นเวลานาน ก่อนจะให้ญาติขับรถมารับที่หน้าศาลและรีบเดินทางออกไปทันทีโดยไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดๆ
เหตุการณ์สลดครั้งนี้ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสังคมถึงผลกระทบอันร้ายแรงของการเมาแล้วขับ พฤติกรรมมักง่ายเพียงชั่ววูบสามารถสร้างบาดแผลลึกให้กับครอบครัวของผู้บริสุทธิ์ ทุกฝ่ายยังคงต้องจับตาดูความคืบหน้าของการเจรจาในศาลนัดต่อไป หากผู้อ่านต้องการติดตามรายละเอียดข่าวต้นฉบับ สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ MGR Online ซึ่งเกาะติดรายงานข่าวในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
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