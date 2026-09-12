การเงิน -Finance
วิกฤติสินเชื่ออสังหาฯ ไทย: ยอดปฏิเสธพุ่งเกือบครึ่ง ทะลุ 44.9% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026
หลานชายด้วยยาบ้า 400 เม็ด">เชียงราย – ความฝันในการมีบ้านของคนไทยหลายคนกำลังกลายเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายมากขึ้นทุกวัน เมื่อสถานการณ์ล่าสุดในตลาดอสังหาริมทรัพย์แสดงให้เห็นถึงตัวเลขที่น่าตกใจอย่างมาก การขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยในปัจจุบันไม่ได้ง่ายดายเหมือนในอดีตอีกต่อไป ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติวงเงินอย่างหนัก ส่งผลให้ผู้ซื้อบ้านจำนวนมากต้องพบกับความผิดหวัง
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 อัตราการปฏิเสธสินเชื่อบ้าน (Rejection Rate) พุ่งสูงถึง 44.9% ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับอัตรา 39.8% ในช่วงก่อนหน้า ตัวเลขนี้หมายความว่าผู้ที่ยื่นขอกู้ซื้อบ้านเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศถูกธนาคารปฏิเสธการให้สินเชื่อ ปัญหานี้ไม่เพียงแต่ทำลายความฝันของผู้ที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่ยังส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ประเด็นสำคัญ
- อัตราการปฏิเสธสินเชื่อบ้านในไทยช่วงครึ่งแรกของปี 2026 พุ่งสูงถึง 44.9% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 39.8%
- ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัยในทุกระดับราคา ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่กลุ่มบ้านราคาถูกหรือตลาดล่างเท่านั้น
- สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ทำไมคนไทยถึงกู้ซื้อบ้านไม่ผ่านมากขึ้น?
สาเหตุหลักที่ทำให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อพุ่งสูงขึ้นขนาดนี้ มาจากความกังวลของสถาบันการเงินต่อปัญหาภาระหนี้สินของคนไทย ปัจจุบันหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับที่สูงมาก ทำให้ธนาคารต้องระมัดระวังในการปล่อยกู้ให้มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาหนี้เสียที่อาจจะตามมาในอนาคต ผู้กู้หลายคนมีภาระหนี้สินเดิมที่สูงอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นหนี้ผ่อนรถยนต์ หนี้บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นๆ เมื่อนำมาคำนวณรวมกับยอดผ่อนบ้านใหม่ ทำให้สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้
นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของรายได้ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้กู้ไม่ผ่าน ในยุคที่เศรษฐกิจมีความผันผวน การจ้างงานและรายได้ของประชาชนบางกลุ่มไม่มั่นคงเท่าที่ควร แม้แต่กลุ่มคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงก็อาจเผชิญกับการถูกปฏิเสธสินเชื่อได้ หากธนาคารมองว่าแหล่งที่มาของรายได้นั้นไม่มีความสม่ำเสมอ หรือมีความเสี่ยงที่จะลดลงในอนาคต ทำให้อัตราปฏิเสธสินเชื่อบ้าน กระทบกับตลาดทุกระดับราคาอย่างชัดเจน ไม่เว้นแม้แต่บ้านหรูราคาสูง การพิจารณาสินเชื่อในปัจจุบันจึงวัดกันที่ความพร้อมของกระแสเงินสดในกระเป๋าเป็นหลัก
ผลกระทบที่ลุกลามต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจไทย
เมื่อคนซื้อบ้านไม่ได้ ผู้ประกอบการก็ขายบ้านไม่ออก ยอดการปฏิเสธสินเชื่อที่พุ่งสูงเกือบครึ่งนี้ ส่งผลให้มีสต็อกบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือค้างในระบบเป็นจำนวนมหาศาล ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต้องเผชิญกับปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ตามเป้าหมายที่เคยวางไว้ บางโครงการอาจต้องชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ หรือหยุดการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรอดูสถานการณ์ตลาดให้ชัดเจนขึ้น
ที่น่ากังวลที่สุดคือ ภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย การชะลอตัวของตลาดนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่บริษัทผู้สร้างบ้านเพียงอย่างเดียว แต่ยังลุกลามไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกกว่า 40 ประเภท เช่น วัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนสถาบันการเงินเองที่สูญเสียโอกาสในการปล่อยสินเชื่อคุณภาพดี การที่เม็ดเงินในระบบไม่หมุนเวียน ย่อมทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมต้องสะดุดลงตามไปด้วยอย่างแน่นอน
ทางออกและข้อเสนอแนะเพื่อกู้วิกฤติสินเชื่อที่อยู่อาศัย
เพื่อแก้ปัญหานี้ ผู้เชี่ยวชาญและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้พยายามนำเสนอทางออกต่อภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย หนึ่งในข้อเสนอที่น่าสนใจคือ การนำแนวคิดการคิดอัตราดอกเบี้ยตามระดับความเสี่ยงมาปรับใช้ แทนที่ธนาคารจะปฏิเสธการให้สินเชื่อทั้งหมดเพียงเพราะผู้กู้มีความเสี่ยงสูงกว่าเกณฑ์เล็กน้อย ธนาคารอาจเสนอวงเงินให้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ที่มีความจำเป็นและยังมีศักยภาพในการผ่อนชำระ สามารถเข้าถึงเงินทุนและเป็นเจ้าของบ้านได้จริง
นอกจากนี้ ภาครัฐอาจต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการออกมาตรการกระตุ้นหรือช่วยเหลือประชาชน เช่น การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาผ่อนปรนเกณฑ์การวางเงินดาวน์ หรือแม้กระทั่งการจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ซื้อบ้านกลุ่มแรก เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับธนาคาร การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ ถือเป็นกุญแจสำคัญที่สุดที่จะช่วยคลายปมปัญหาอัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่สูงลิ่วนี้ และช่วยปูทางให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงอีกครั้งในระยะยาว
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การเงิน -Finance
ออม ทอง: วิธีเริ่มต้น และสิ่งที่คุณควรรู้
ออม ทอง คือวิธีทยอยซื้อทองทีละน้อยตามกำลังเงิน ไม่ต้องรอเงินก้อนใหญ่ก็เริ่มเก็บทรัพย์สินระยะยาวได้ทันที. สำหรับคนที่ค่าครองชีพสูงขึ้นทุกเดือน การมีทางเลือกที่จับต้องได้แบบนี้เลยดูน่าสนใจกว่าการปล่อยเงินนอนนิ่งๆ ไว้เฉยๆ
แต่ก่อนเริ่ม คุณควรรู้ว่าออมทองเหมาะกับใคร คุ้มแค่ไหน และมีจุดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะการซื้อแบบแบ่งจ่ายก็มีเงื่อนไขที่ต่างจากการซื้อทองปกติ. ถ้าเลือกผิดที่ หรือไม่อ่านรายละเอียดให้ครบ อาจทำให้เสียทั้งเวลาและเงินได้
บทความนี้จะพาไปดูภาพรวมแบบเข้าใจง่าย ตั้งแต่ข้อดี ข้อควรเช็ก ไปจนถึงวิธีเริ่มต้นให้ปลอดภัยและเหมาะกับเป้าหมายของคุณ.
ออมทองคืออะไร เข้าใจหลักการก่อนเริ่ม
ออม ทอง คือการทยอยสะสมมูลค่าทองคำทีละน้อย แทนที่จะซื้อทองก้อนใหญ่ครั้งเดียวด้วยเงินสดก้อนโต คุณจึงเริ่มได้ด้วยงบที่เข้าถึงง่ายกว่า และค่อย ๆ เปลี่ยนเงินเล็ก ๆ ให้กลายเป็นสินทรัพย์ทองคำตามเป้าหมายของตัวเอง
หลักการของมันไม่ซับซ้อน เงินที่จ่ายเข้าไปจะถูกนับเป็น น้ำหนักทอง หรือ มูลค่าทอง สะสมไปเรื่อย ๆ ตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ พอครบตามกำหนดแล้ว จึงค่อยเลือกว่าจะรับทองจริงหรือขายคืนเป็นเงินสดตามที่ระบบรองรับ ถ้าอยากเห็นภาพรวมแบบพื้นฐานของรูปแบบนี้ สามารถอ่าน อธิบายออมทองแบบเข้าใจง่าย ประกอบได้
จุดสำคัญของออมทอง คือคุณไม่ได้ซื้อทองก้อนเดียว แต่กำลังสะสมทองทีละขั้นตามกำลังเงิน
ออมทองต่างจากการซื้อทองแท่งหรือทองรูปพรรณอย่างไร
การซื้อทองแท่งหรือทองรูปพรรณแบบปกติใช้เงินก้อนชัดเจน คุณต้องจ่ายตามราคาทอง ณ ตอนนั้น แล้วรับทองไปเก็บเองทันที ส่วนออมทองเปิดทางให้เริ่มจากเงินน้อยกว่า และเพิ่มยอดไปเรื่อย ๆ ตามรอบที่สะดวก
ความต่างอีกจุดคือ ความยืดหยุ่น ถ้าซื้อทองปกติ คุณมักต้องรอจนมีเงินพอค่อยซื้อ แต่การออมทองช่วยให้แบ่งเงินเป็นงวดเล็ก ๆ ได้ จึงเหมาะกับคนที่อยากสะสมระยะยาวโดยไม่กดดันกระแสเงินสดมากเกินไป
ถ้ามองเรื่องค่าใช้จ่ายและการเก็บรักษา ทองแท่งหรือทองรูปพรรณอาจมีภาระเพิ่ม เช่น ค่ากำเหน็จ หรือความกังวลเรื่องเก็บทองไว้ที่บ้าน ขณะที่ออมทองหลายรูปแบบเก็บข้อมูลการสะสมไว้ในระบบก่อน ทำให้ไม่ต้องถือทองจริงตั้งแต่วันแรก แต่ก็ต้องอ่านเงื่อนไขให้ดี เพราะแต่ละที่คิดต่างกัน
สรุปให้เห็นภาพง่าย ๆ คือ
- เงินเริ่มต้น: ออมทองใช้เงินน้อยกว่า
- ความยืดหยุ่น: เติมเงินได้ทีละรอบ ไม่ต้องซื้อครั้งเดียว
- ค่าใช้จ่าย: อาจมีค่าธรรมเนียม หรือส่วนต่างราคา ขึ้นกับผู้ให้บริการ
- การเก็บรักษา: ไม่ต้องถือทองจริงทันที จึงสะดวกกว่าในช่วงเริ่มต้น
รูปแบบนี้จึงเหมาะกับคนที่ยังไม่พร้อมซื้อทองก้อนใหญ่ แต่อยากเริ่มสะสมทรัพย์สินที่จับต้องได้ตั้งแต่วันนี้
รูปแบบการสะสมทองที่คนมักเจอในปัจจุบัน
ทุกวันนี้การออมทองไม่ได้มีแค่การไปหน้าร้านทองเท่านั้น หลายคนเริ่มจากร้านทองที่มีระบบออมแบบแบ่งจ่าย บางรายใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ หรือแอปที่ให้ซื้อทีละน้อยได้ตามรอบที่ต้องการ
ภาพที่พบบ่อยคือ ผู้ใช้งานเติมเงินเข้าระบบเป็นครั้งคราว เช่น รายสัปดาห์หรือรายเดือน แล้วระบบจะนำยอดนั้นไปสะสมเป็นทองตามราคาที่กำหนดในเวลานั้น บางคนตั้งเป็นวินัยแบบหักเงินเล็ก ๆ ทุกเดือน บางคนรอจังหวะเงินเหลือแล้วค่อยเติมเพิ่ม การออมจึงยืดหยุ่นพอสำหรับคนทำงานประจำหรือคนที่มีรายได้ไม่แน่นอน
โดยทั่วไป รูปแบบเหล่านี้มักแบ่งได้เป็น 3 แบบหลัก
- ออมผ่านร้านทอง
เหมาะกับคนที่อยากเริ่มกับร้านที่คุ้นเคย และต้องการความชัดเจนเรื่องการรับทองจริงในอนาคต
- ออมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ใช้ง่ายขึ้นในแง่การเติมเงิน ตรวจยอด และติดตามการสะสมจากมือถือ
- ออมผ่านแอปที่รองรับการซื้อทีละน้อย
เหมาะกับคนที่อยากจัดการทุกอย่างเองได้เร็ว และอยากเห็นยอดสะสมแบบเรียลไทม์
โครงสร้างอาจต่างกันไป แต่หัวใจเหมือนกัน คือคุณค่อย ๆ สะสมทองด้วยเงินไม่มาก และปล่อยให้ยอดรวมโตขึ้นทีละขั้นตามเวลา
เงื่อนไขสำคัญที่ควรรู้ก่อนเริ่มออม
ก่อนเริ่มออมทอง อย่ามองแค่คำว่า “เริ่มต้นน้อย” เพราะรายละเอียดเล็ก ๆ มีผลกับเงินของคุณมากกว่าที่คิด หลายคนพลาดตรงนี้ ไม่ใช่เพราะออมทองไม่ดี แต่เพราะอ่านเงื่อนไขไม่ครบ
สิ่งแรกที่ควรดูคือ ขั้นต่ำในการออม บางที่เริ่มได้หลักร้อย แต่บางที่มีขั้นต่ำต่อครั้งหรือขั้นต่ำต่อเดือน ถ้าจำนวนเงินไม่ถึงตามเกณฑ์ ระบบอาจไม่นับยอดให้ครบสิทธิ์
อีกเรื่องคือ รอบการซื้อ บางผู้ให้บริการกำหนดรอบชัดเจน เช่น ซื้อได้เฉพาะวันและเวลาที่ระบุ หรือคำนวณราคาตามรอบนั้น ๆ เท่านั้น ถ้าคุณรอช้า อาจได้ราคาต่างจากที่คาดไว้
นอกจากนี้ต้องเช็กเรื่อง การปิดบัญชีและการรับทองจริง ว่าต้องออมครบกี่กรัม ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ และรับเป็นทองแท่งหรือทองรูปพรรณได้แบบไหน เพราะบางระบบให้ถอนเป็นทองจริงได้ แต่บางระบบเน้นขายคืนเป็นเงินมากกว่า
สุดท้าย อย่ามองข้าม ค่าธรรมเนียมและส่วนต่างราคา เพราะออมทองไม่ได้ฟรีเสมอไป บางแห่งมีค่าดำเนินการ ค่ารับทอง หรือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายคืน ถ้าไม่คำนวณตั้งแต่แรก อาจทำให้ผลลัพธ์ต่างจากที่คาดไว้มาก
ก่อนสมัครจริง ลองเช็กให้ครบ 4 ข้อนี้
- เงินขั้นต่ำที่ต้องเติม
- รอบเวลาที่ซื้อได้
- เงื่อนไขเมื่อสะสมครบ
- ค่าใช้จ่ายแฝงทั้งหมด
ถ้าคุณเข้าใจจุดเหล่านี้ตั้งแต่ต้น การออมทองจะชัดเจนขึ้นมาก และคุณจะเลือกวิธีที่เข้ากับงบและเป้าหมายของตัวเองได้ง่ายกว่า
ข้อดีและข้อเสียของออมทองที่ต้องชั่งก่อนตัดสินใจ
ออมทองดูเป็นทางเลือกที่เข้าถึงง่าย เพราะเริ่มด้วยเงินไม่มาก และค่อย ๆ สะสมไปตามกำลังของตัวเองได้ แต่ก่อนตัดสินใจ คุณควรมองทั้งด้านดีและด้านเสี่ยงให้ครบ ทองคำมีคุณค่าในระยะยาวก็จริง แต่อย่าลืมว่า ราคาทองผันผวนได้ และไม่ได้แปลว่าจะกำไรทุกครั้งที่ออม
ข้อดีของออมทองสำหรับคนเริ่มต้น
จุดเด่นที่สุดของออมทองคือ เริ่มได้ด้วยเงินน้อย คนที่ยังไม่มีเงินก้อนก็ยังเริ่มสะสมทองได้ทันที ไม่ต้องรอให้มีงบมากพอเหมือนการซื้อทองเต็มจำนวนครั้งเดียว แบบนี้ช่วยให้คนทั่วไปเข้าถึงการออมที่จับต้องได้ง่ายขึ้น
อีกข้อที่หลายคนชอบคือช่วยสร้าง วินัยการออม เพราะเมื่อกำหนดว่าจะเติมเงินทุกเดือนหรือทุกสัปดาห์ คุณจะค่อย ๆ กันเงินออกจากการใช้จ่ายจุกจิกโดยไม่รู้ตัว มันคล้ายการตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ ที่ทำต่อเนื่องได้จริง และพอเวลาผ่านไป ยอดสะสมก็โตขึ้นทีละนิด
นอกจากนี้ ออมทองยังช่วยลดภาระเรื่องการเก็บทองเองด้วย คุณไม่ต้องกังวลว่าจะเก็บไว้ที่ไหน ปลอดภัยแค่ไหน หรือจะหายไหมในช่วงที่ยังไม่พร้อมรับทองจริง และถ้าระบบรองรับการรับทองในอนาคต ก็มีโอกาสเปลี่ยนยอดสะสมเป็นทองจริงได้เมื่อครบเงื่อนไข
อีกมุมที่น่าสนใจคือทองมักถูกมองเป็น สินทรัพย์ช่วยกระจายความเสี่ยง เพราะไม่ได้ผูกกับรายได้หรือกระแสเงินสดแบบเงินฝากเพียงอย่างเดียว หลายคนจึงใช้ทองเป็นอีกส่วนหนึ่งของพอร์ต เพื่อไม่ให้เงินทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
ข้อเสียและความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม
แม้ออมทองจะเริ่มง่าย แต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องดูให้ชัด เรื่องแรกคือ ราคาทองแกว่งตัวได้ บางช่วงราคาขึ้นเร็ว แต่บางช่วงก็ปรับลงแรง ถ้าคุณออมในจังหวะที่ราคาสูง มูลค่าที่สะสมไว้ก็อาจดูไม่คุ้มในระยะสั้นได้
อีกเรื่องคือออมทอง ไม่ให้ดอกเบี้ยเหมือนเงินฝาก เงินที่ใส่เข้าไปไม่ได้งอกแบบบัญชีออมทรัพย์ ดังนั้นถ้าคุณต้องการผลตอบแทนที่แน่นอนทุกเดือน ออมทองอาจไม่ตอบโจทย์เท่าไร รายการผลตอบแทนจะขึ้นกับราคาทองในอนาคตมากกว่า
ออมทองเหมาะกับคนที่รับความผันผวนได้ และมองระยะยาวมากกว่าหวังกำไรเร็ว
ยังมีประเด็นเรื่อง เงื่อนไขก่อนถอนหรือรับทอง หลายระบบกำหนดให้ต้องออมครบตามเกณฑ์ก่อน ถึงจะรับทองจริงหรือขายคืนได้ ถ้าคุณอยากใช้เงินออกมาก่อนกำหนด ความยืดหยุ่นอาจน้อยกว่าที่คิด
สุดท้ายต้องระวัง ผู้ให้บริการที่ไม่น่าเชื่อถือ เพราะความต่างของแต่ละเจ้าไม่ได้มีแค่ราคา แต่รวมถึงความโปร่งใส เงื่อนไขรับทอง และค่าธรรมเนียมแฝงด้วย ถ้าเลือกผิด คุณอาจเจอปัญหาเรื่องส่วนต่างราคา ค่ารับทอง หรือการถอนที่ไม่ชัดเจนได้ การอ่านเงื่อนไขก่อนสมัครจึงสำคัญมาก
ออมทองเหมาะกับใคร และไม่เหมาะกับใคร
ออมทองเหมาะกับคนที่อยากเริ่มสะสมทรัพย์สินแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะคนงบน้อยที่ยังซื้อทองก้อนใหญ่ไม่ไหว คนที่อยากออมระยะยาว และคนที่ตั้งใจจะมีทองจริงไว้ในอนาคตมากกว่าต้องการกำไรเร็ว
กลุ่มนี้มักได้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของการออม เพราะสามารถแบ่งเงินเล็ก ๆ มาเก็บต่อเนื่องได้ ไม่ต้องกดดันตัวเองมาก และยังใช้ทองเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตได้อีกทางหนึ่ง
แต่ถ้าคุณต้องการ สภาพคล่องสูง หรือไม่ชอบให้เงินติดอยู่กับเงื่อนไขการออม ออมทองอาจไม่เหมาะนัก คนที่รับความผันผวนของราคาทองไม่ไหว ก็อาจรู้สึกกังวลง่ายเมื่อราคาขึ้นลงแรง โดยเฉพาะถ้าหวังผลตอบแทนระยะสั้น
ลองดูภาพรวมแบบสั้น ๆ นี้ก่อนตัดสินใจ:
|กลุ่มผู้ใช้
|เหมาะหรือไม่
|เหตุผล
|คนงบน้อย
|เหมาะ
|เริ่มได้ด้วยเงินเล็กน้อย
|คนออมระยะยาว
|เหมาะ
|สะสมไปเรื่อย ๆ ได้
|คนอยากมีทองจริงในอนาคต
|เหมาะ
|มีโอกาสรับทองเมื่อครบเงื่อนไข
|คนต้องใช้เงินหมุนเร็ว
|ไม่ค่อยเหมาะ
|สภาพคล่องอาจไม่สูง
|คนกังวลราคาขึ้นลง
|ไม่ค่อยเหมาะ
|มูลค่าอาจแกว่งได้ตลอด
ถ้าคุณอยู่ฝั่งที่เหมาะ ออมทองอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ถ้ายังไม่พร้อมรับความผันผวน ควรทบทวนก่อนเสมอ เพราะการออมที่ดีไม่ใช่แค่เริ่มง่าย แต่ต้องเหมาะกับเงินและใจของคุณด้วย
เริ่มออมทองให้ปลอดภัย ควรดูอะไรบ้าง
ถ้าอยากเริ่ม ออม ทอง แบบสบายใจ อย่าเพิ่งมองแค่ยอดเริ่มต้นที่ต่ำหรือโปรโมชันที่ดูน่าสนใจอย่างเดียว เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือความชัดเจนของเงื่อนไข ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ และต้นทุนรวมที่คุณต้องจ่ายจริง
การเริ่มต้นที่ดีเหมือนการเลือกที่เก็บของมีค่า คุณไม่ได้ดูแค่กล่องสวย ๆ แต่ต้องดูว่าล็อกแน่นไหม เปิดง่ายเกินไปหรือเปล่า และไว้ใจได้แค่ไหน ถ้าเช็กให้ครบตั้งแต่แรก คุณจะลดโอกาสพลาดได้มาก
ตั้งเป้าหมายและงบออมของตัวเองก่อน
ก่อนเลือกแพลตฟอร์มหรือร้านทอง ควรถามตัวเองให้ชัดว่าออมเพื่ออะไร บางคนออมเพื่อเก็บระยะยาว บางคนอยากรับทองจริงไว้เป็นทรัพย์สิน ส่วนบางคนมองทองเป็นตัวช่วยกันเงินเฟ้อ เป้าหมายต่างกัน วิธีออมก็อาจต่างกันตามไปด้วย
เมื่อรู้เป้าหมายแล้ว ค่อยกำหนดงบที่รับไหวจริง อย่าตั้งยอดสูงเกินจนกระทบค่าใช้จ่ายประจำ เพราะถ้าออมแล้วต้องไปบีบเงินกินอยู่ทุกเดือน สุดท้ายคุณอาจหยุดกลางทางได้ง่ายกว่าเดิม
ลองเริ่มจากคำถามง่าย ๆ แบบนี้
- อยากออมกี่เดือนหรือกี่ปี
- รับได้แค่ไหนถ้าราคาทองแกว่งขึ้นลง
- ต้องการรับทองจริง หรือขายคืนเป็นเงินสดภายหลัง
- มีเงินเหลือสำหรับออมเท่าไรหลังหักค่าใช้จ่ายจำเป็นแล้ว
ถ้าตอบคำถามเหล่านี้ได้ คุณจะรู้ขอบเขตของตัวเองชัดขึ้น และเลือกแผนที่ไม่กดดันเกินไปได้ง่ายกว่า
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านหรือแพลตฟอร์ม
เรื่องนี้สำคัญที่สุด เพราะออมทองเกี่ยวข้องกับเงินของคุณโดยตรง ก่อนสมัคร ควรดูให้ครบทั้งประวัติร้าน รีวิวจากผู้ใช้จริง ช่องทางติดต่อ และความชัดเจนของเงื่อนไข ถ้าข้อมูลพื้นฐานยังหายไปหลายจุด ให้ชะลอก่อน
ร้านหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือมักมีข้อมูลติดต่อชัดเจน มีที่อยู่หรือหน้าร้านจริง และตอบคำถามได้ตรงไปตรงมา ถ้าเป็นระบบออนไลน์ ก็ควรมีความปลอดภัยของบัญชีและขั้นตอนยืนยันตัวตนที่รัดกุม เพราะข้อมูลการเงินไม่ควรถูกปล่อยไว้แบบหลวม ๆ
ก่อนตัดสินใจ ลองเช็กจุดเหล่านี้เป็นพิเศษ
- ประวัติและชื่อเสียง ดูว่าร้านเปิดมานานแค่ไหน มีคนใช้จริงมากน้อยเพียงใด
- รีวิวจากลูกค้าจริง อ่านทั้งข้อดีและข้อเสีย อย่าดูแต่รีวิวที่สวยงาม
- ช่องทางติดต่อ ต้องมีหลายช่องทาง และติดต่อได้จริงเมื่อมีปัญหา
- เงื่อนไขการถอนหรือรับทอง ต้องระบุชัดว่ารับทองได้เมื่อไร และใช้ขั้นตอนอะไร
- การป้องกันความปลอดภัยของระบบ ควรมีการยืนยันตัวตนหรือระบบป้องกันบัญชีที่เหมาะสม
ถ้าเงื่อนไขอ่านยาก หรือพนักงานตอบไม่ชัด ควรถอยหนึ่งก้าวก่อน เงินของคุณต้องอยู่ในที่ที่ตรวจสอบได้
สำหรับคนที่อยากดูตัวอย่างแนวทางการเลือกแพลตฟอร์มออมทองให้ปลอดภัย สามารถอ่านข้อมูลจาก แนวทางเลือกแพลตฟอร์มออมทองอย่างปลอดภัย เพื่อใช้เทียบกับตัวเลือกที่คุณกำลังดูอยู่
อ่านค่าธรรมเนียม ราคาต่าง และเงื่อนไขให้ครบ
จุดที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดบ่อยคือราคาที่เห็นตอนสมัคร อาจไม่ใช่ต้นทุนจริงทั้งหมด ออมทองบางแบบมี ราคาต่าง ระหว่างราคาซื้อและราคาขายคืน บางแบบมีค่าดำเนินการ ค่ารับทอง หรือค่าจัดส่งเพิ่มเข้ามาอีก
ดังนั้นอย่าดูแค่ว่าเริ่มต้นด้วยเงินกี่บาท แต่ต้องดูด้วยว่าระบบคิดเงินอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงหรือไม่ เช่น ค่าปรับเมื่อหยุดออมกลางคัน หรือค่าธรรมเนียมเมื่อถอนทองก่อนกำหนด
สิ่งที่ควรถามให้ชัดก่อนสมัครมีดังนี้
- ราคาที่ใช้คำนวณเป็นราคาเดียวกับหน้าร้านหรือไม่
- มีส่วนต่างตอนซื้อกับตอนขายคืนเท่าไร
- มีค่าดำเนินการรายครั้งหรือรายเดือนหรือเปล่า
- ถ้ารับทองจริง ต้องจ่ายเพิ่มอะไรบ้าง
- ถ้าหยุดออมชั่วคราว จะมีผลกับยอดสะสมไหม
ถ้าเจอเงื่อนไขที่ซับซ้อนเกินไป อย่าคิดว่าเดี๋ยวค่อยดูทีหลัง เพราะตอนเริ่มออมอาจดูเล็กน้อย แต่พอสะสมไปหลายเดือน ค่าธรรมเนียมเพียงนิดเดียวก็กลายเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ได้
การอ่านรายละเอียดให้ครบตั้งแต่ต้น ช่วยให้คุณเปรียบเทียบแต่ละเจ้าได้ตรงจุด และเลือกแบบที่คุ้มกับเป้าหมายของตัวเองจริง ๆ
เริ่มออมแบบสม่ำเสมอเพื่อสร้างวินัย
เมื่อเลือกที่ออมได้แล้ว ขั้นต่อไปคือทำให้มันต่อเนื่อง การออมทองจะเห็นผลดีขึ้นเมื่อคุณออมแบบสม่ำเสมอ ไม่ใช่เติมเงินเฉพาะตอนอยากออมเท่านั้น เพราะวินัยคือหัวใจของการสะสมระยะยาว
วิธีที่ใช้ได้จริงคือกำหนดรอบออมให้เข้ากับเงินเข้าออกของตัวเอง เช่น รายสัปดาห์หรือรายเดือน ถ้าคุณมีรายได้ประจำ อาจตั้งเป็นวันเดียวกับวันที่เงินเดือนเข้า เพื่อกันเงินไว้ก่อนใช้จ่ายอื่น ส่วนคนที่รายได้ไม่แน่นอน อาจเริ่มจากยอดเล็ก ๆ ที่ไม่ทำให้การเงินสะดุด
แนวทางง่าย ๆ ที่ช่วยให้ทำต่อเนื่องได้คือ
- ตั้งยอดออมที่เล็กพอจะทำได้ทุกงวด
- เลือกรอบออมให้ตรงกับช่วงเงินเข้า
- แยกเงินออมออกจากเงินใช้จ่ายประจำ
- ทบทวนยอดทุก 1 ถึง 2 เดือน
- เพิ่มยอดเมื่อรายรับมั่นคงขึ้น
อย่าฝืนออมหนักในช่วงแรก เพราะแผนที่ดีต้องอยู่ได้จริง ถ้าคุณออมได้ต่อเนื่องแม้ยอดไม่มาก ก็ยังดีกว่าตั้งเป้าใหญ่แล้วหยุดกลางทาง
การเริ่มออมทองให้ปลอดภัยไม่ใช่เรื่องยาก แค่เริ่มจากเป้าหมายที่ชัด ตรวจสอบร้านหรือแพลตฟอร์มให้รอบ อ่านค่าธรรมเนียมให้ครบ และวางรอบออมให้เหมาะกับชีวิตจริงของคุณ เมื่อพื้นฐานแน่นแล้ว การออมจะเดินต่อได้ง่ายและมั่นใจกว่าเดิม
ออมทองกับการลงทุนแบบอื่น ต่างกันตรงไหน
ถ้าคุณกำลังชั่งใจระหว่างออมทองกับทางเลือกอื่น คำตอบไม่ได้มีแบบเดียวที่ดีที่สุดเสมอไป แต่ละแบบมีหน้าที่ต่างกันในแผนการเงินของคุณ บางแบบเน้นความปลอดภัย บางแบบเน้นสภาพคล่อง และบางแบบช่วยเก็บมูลค่าในระยะยาวได้ดีกว่าเงินสดที่นอนอยู่เฉย ๆ
การเลือกให้เหมาะ จึงต้องดูว่าเงินก้อนนั้นมีไว้ทำอะไร และคุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหน ทองคำอาจไม่ให้ดอกเบี้ยเหมือนเงินฝาก แต่ก็มีบทบาทเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีในหลายช่วงเวลา
ออมทองกับเงินฝากและการออมเงินทั่วไป
ถ้าเทียบกับเงินฝาก เงินฝากชนะเรื่องสภาพคล่องและความแน่นอน คุณถอนง่าย ใช้จ่ายสะดวก และยังได้ดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของธนาคาร ส่วนการออมทองจะต่างออกไป เพราะเงินที่ใส่เข้าไปถูกเปลี่ยนเป็นมูลค่าทอง ไม่ใช่เงินสดพร้อมใช้ทันที
ในมุมของผลตอบแทน เงินฝากให้ดอกเบี้ยที่คาดเดาได้ แต่ดอกเบี้ยมักต่ำกว่าค่าเงินเฟ้อในหลายช่วงเวลา ดังนั้นมูลค่าเงินจริงอาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ขณะที่ออมทองไม่มีดอกเบี้ย ทว่าอาจช่วยรักษามูลค่าเงินได้ดีกว่าในวันที่ราคาทองขยับขึ้น
ถ้าคุณต้องใช้เงินในระยะสั้น เงินฝากตอบโจทย์กว่า
ถ้าคุณอยากเก็บมูลค่าในระยะยาว ออมทองมีบทบาทมากกว่า
พูดง่าย ๆ คือ เงินฝากเหมาะกับเงินฉุกเฉินและค่าใช้จ่ายประจำ ส่วนออมทองเหมาะกับเงินเย็นที่คุณไม่ต้องหยิบใช้บ่อย หลายคนจึงแยกหน้าที่สองแบบนี้ออกจากกันชัดเจน
ออมทองกับกองทุนทองและการซื้อทองคำแท่ง
ออมทอง, กองทุนทอง และทองคำแท่ง ต่างก็ผูกกับราคาทองเหมือนกัน แต่ประสบการณ์ใช้งานไม่เหมือนกันเลย ถ้าคุณต้องการเห็นภาพชัด ลองดูตารางนี้ก่อน
|ประเภท
|ถือทองจริงไหม
|เริ่มต้นง่ายแค่ไหน
|ซื้อขายยุ่งยากไหม
|เหมาะกับใคร
|ออมทอง
|ยังไม่ต้องถือจริงตั้งแต่แรก
|ง่ายมาก, ใช้เงินเริ่มน้อย
|ปานกลาง, ขึ้นกับเงื่อนไขผู้ให้บริการ
|คนอยากทยอยสะสม
|กองทุนทอง
|ไม่ถือทองเอง
|ง่าย, ซื้อผ่านกองทุนได้
|ซื้อขายผ่านระบบกองทุน
|คนอยากลงทุนตามราคาทอง แต่ไม่อยากเก็บทอง
|ทองคำแท่ง
|ถือทองจริง
|ยากกว่า, ต้องใช้เงินก้อน
|ซื้อขายตรงไปตรงมา แต่มีเรื่องเก็บรักษา
|คนอยากมีทองจริงไว้กับตัว
จุดต่างสำคัญของออมทองคือคุณค่อย ๆ สะสมยอดไปก่อน ไม่ต้องรับทองทันที จึงเริ่มได้เบากว่า กองทุนทอง เพราะกองทุนมักมีหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมของกองทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วน ทองคำแท่ง เหมาะกับคนที่อยากได้สินทรัพย์จริงชัดเจน แต่ต้องยอมรับเรื่องเงินก้อนและการเก็บรักษาเอง
ถ้าคุณอยากอ่านภาพรวมเปรียบเทียบแบบเจาะจงมากขึ้น ลองดู บทความเปรียบเทียบออมทองกับกองทุนทอง ประกอบได้เช่นกัน
สรุปสั้น ๆ คือ
- ออมทอง เหมาะกับการเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป
- กองทุนทอง เหมาะกับคนที่อยากซื้อขายผ่านระบบลงทุน
- ทองคำแท่ง เหมาะกับคนที่ต้องการถือทองจริงและรับความยุ่งยากได้
ควรจัดสัดส่วนเงินอย่างไรไม่ให้กระทบชีวิตประจำวัน
หลักง่ายที่สุดคือแยกเงินออมทองออกจากเงินใช้จ่ายประจำให้ชัด เงินก้อนนี้ควรเป็น เงินเย็น คือเงินที่ไม่เดือดร้อนถ้าต้องถือไว้ระยะหนึ่ง และไม่ใช่เงินที่ต้องหยิบมาใช้จ่ายในเดือนหน้า
อย่าเอาเงินฉุกเฉินมาลงออมทองทั้งหมด เพราะเงินฉุกเฉินมีหน้าที่ต่างกันโดยตรง มันควรอยู่ในที่ที่ถอนออกมาได้ง่าย และพร้อมใช้เมื่อมีเหตุจำเป็น เช่น ค่ารักษา รถเสีย หรือรายจ่ายไม่คาดคิด ถ้าเอาเงินส่วนนั้นไปไว้กับการออมที่มีเงื่อนไข คุณอาจต้องขายออกในจังหวะที่ไม่ดี
แนวทางที่ใช้งานได้จริงคือแบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วนก่อน
- เงินใช้จ่ายประจำ, ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าบ้าน
- เงินฉุกเฉิน, เก็บไว้ใช้เมื่อมีเหตุไม่คาดคิด
- เงินออมระยะยาว, ส่วนนี้ค่อยแบ่งมาลงออมทอง
ถ้าเริ่มจากยอดเล็ก ๆ เช่น เดือนละจำนวนที่คุณแทบไม่รู้สึกว่าไหลออกจากกระเป๋า การออมจะอยู่ได้นานกว่า การฝืนใส่เงินเยอะเกินตัวมักทำให้หยุดกลางทาง แล้วก็เสียจังหวะทั้งแผน
สุดท้ายแล้ว ออมทองไม่ใช่คำตอบแทนทุกอย่าง แต่มันเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อคุณอยากเก็บเงินในรูปของสินทรัพย์ที่มีมูลค่า และยังอยากคุมงบชีวิตประจำวันให้เดินต่อได้ตามปกติ
เทคนิคออมทองให้ได้ผลในระยะยาว
ถ้าคุณอยากให้ ออมทอง ได้ผลจริง เป้าหมายไม่ควรเป็นการจับจังหวะให้แม่นทุกครั้ง แต่ควรเป็นการออมให้สม่ำเสมอและอยู่กับแผนได้นานพอ ทองคำมีขึ้นลงตามตลาดอยู่แล้ว ดังนั้นคนที่ได้เปรียบมักไม่ใช่คนที่เดาราคาถูกที่สุด แต่เป็นคนที่ออมต่อเนื่องได้โดยไม่หลุดแผน
หลักคิดง่าย ๆ คือทำให้การออมกลายเป็นนิสัย ไม่ใช่อารมณ์ วันไหนราคาขึ้นก็ยังออม วันไหนราคาลงก็ไม่รีบตื่นเต้น ถ้าคุมจุดนี้ได้ การออมทองจะทำงานแทนคุณในระยะยาวมากขึ้น
การออมที่ดีไม่ต้องเริ่มจากยอดใหญ่ แต่ต้องเริ่มจากยอดที่ทำซ้ำได้จริง
ใช้ระบบออมอัตโนมัติหรือกำหนดวันซื้อประจำ
วิธีที่ช่วยได้มากที่สุดคือทำให้การออมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองตามรอบ ไม่ต้องคอยคิดทุกครั้งว่าจะซื้อดีไหม ถ้าระบบรองรับการตัดเงินอัตโนมัติ ก็ตั้งไว้หลังเงินเดือนออกเลย จะช่วยลดการลืมและลดการเผลอใช้เงินไปก่อน
ถ้าไม่มีระบบอัตโนมัติ ให้กำหนดวันออมประจำไปเลย เช่น วันที่ 1, วันที่ 15 หรือวันถัดจากเงินเดือนเข้า พอมีรอบที่ชัด คุณจะวางแผนเงินได้ง่ายขึ้น และไม่ต้องตัดสินใจใหม่ทุกเดือน
แนวทางที่ใช้ได้จริงคือ
- ตั้งวันซื้อให้ตรงกับวันที่เงินเข้า
- แยกเงินออมออกจากเงินใช้จ่ายทันที
- ใช้ยอดเดิมซ้ำในแต่ละรอบ
- ถ้าเดือนใดตึงมือ ให้ลดจำนวนได้ แต่ไม่หยุดนาน
ความสม่ำเสมอสำคัญกว่ายอดใหญ่ในบางเดือน เพราะการออมทองระยะยาวคือการสะสมทีละนิดเหมือนเติมน้ำลงโอ่ง ไม่ใช่เททีเดียวแล้วหวังผลทันที
ติดตามราคาทองแบบพอดี ไม่ต้องดูทุกวัน
การดูราคาทองมีประโยชน์ เพราะช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มและเลือกจังหวะได้ดีขึ้น แต่ถ้าดูทุกวันมากเกินไป คุณอาจเผลอซื้อขายตามอารมณ์แทนแผนระยะยาว ราคาทองแกว่งเป็นเรื่องปกติ และการขึ้นลงระยะสั้นไม่ได้แปลว่าแนวโน้มทั้งหมดเปลี่ยน
ลองติดตามแค่ภาพรวม เช่น ดูแนวโน้มรายสัปดาห์หรือรายเดือนพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ หากราคาแกว่งเล็กน้อย อย่ารีบปรับแผนทุกครั้ง เพราะการปรับบ่อยเกินไปมักทำให้เสียจังหวะมากกว่าช่วยให้ดีขึ้น
ถ้าคุณอยากอ่านภาพรวมเรื่องการออมทองและวินัยการออมเพิ่มเติม ลองดู รวมทุกเรื่องสำคัญที่ควรรู้ของการออมทอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
วิธีคิดง่าย ๆ คือให้ราคาทองเป็นข้อมูล ไม่ใช่ตัวสั่งการทั้งหมด คุณใช้มันเพื่อเช็กทิศทาง แต่ไม่ปล่อยให้มันควบคุมการตัดสินใจแทนเป้าหมายของตัวเอง
วางแผนเป้าหมายปลายทางให้ชัด
การออมจะอยู่ได้นานขึ้นเมื่อคุณรู้ว่ากำลังออมไปเพื่ออะไร บางคนตั้งใจรับทองจริงไว้ใช้ในอนาคต บางคนมองว่าจะขายคืนเป็นเงินสดเมื่อถึงจุดที่ต้องการ ส่วนบางคนเก็บไว้ยาว ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงในพอร์ตของตัวเอง
ถ้าไม่ตั้งเป้าหมายให้ชัด คุณอาจหยุดกลางทางง่าย เพราะไม่รู้ว่าควรถือต่อหรือควรเปลี่ยนแผน การมีปลายทางที่ชัดช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ทั้งตอนที่ราคาขึ้นแรงและตอนที่ราคาลงแรง
ลองกำหนดให้ชัดตั้งแต่แรกว่า
- จะรับทองจริงเมื่อออมครบเท่าไร
- จะขายคืนเมื่อถึงราคาเป้าหมายหรือไม่
- จะออมต่อเนื่องกี่เดือนหรือกี่ปี
- เงินก้อนนี้เป็นเงินเย็นแค่ไหน
เมื่อเป้าหมายชัด แผนจะไม่หลุดง่าย และคุณจะวัดความคืบหน้าได้จริง เช่น จากยอดสะสมรายเดือน หรือจากน้ำหนักทองที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าต้องการแนวทางที่ช่วยสร้างวินัยการออมแบบเป็นระบบ ลองดู ออมทองยังไงให้มีวินัย ประกอบได้
สุดท้ายแล้ว เทคนิคออมทองให้ได้ผลในระยะยาวไม่ได้ซับซ้อนเลย แค่ตั้งวันออมให้แน่น ดูราคาพอประมาณ และล็อกเป้าหมายปลายทางให้ชัด จากนั้นทำต่อเนื่องด้วยยอดที่ไม่กระทบชีวิตประจำวัน ถ้าคุณทำได้แบบนี้ทุกเดือน การออมทองจะค่อย ๆ โตไปพร้อมวินัยทางการเงินของคุณเอง
ออม ทอง
ออมทองเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากเริ่มเก็บทรัพย์สินด้วยเงินไม่มาก และค่อย ๆ สร้างวินัยการออมไปพร้อมกัน จุดแข็งของวิธีนี้คือเริ่มง่าย แบ่งเงินได้ตามกำลัง และยังช่วยให้คุณมีสินทรัพย์ที่จับต้องได้ในระยะยาว
แต่สิ่งที่ต้องจำไว้คือ ออมทองมีความผันผวน และไม่ใช่ทุกระบบจะคุ้มเท่ากัน คุณควรดูเงื่อนไข ค่าธรรมเนียม และความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการให้ครบก่อนเสมอ โดยเฉพาะถ้าตั้งใจออมต่อเนื่องหลายเดือนหรือหลายปี
ถ้าคุณต้องการเงินเย็น และพร้อมรับความขึ้นลงของราคาทอง ออมทองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะมาก แต่ถ้าคุณต้องใช้เงินเร็ว หรือไม่สบายใจกับความเสี่ยงแบบนี้ การเลือกเก็บเงินรูปแบบอื่นอาจตรงกับเป้าหมายมากกว่า.
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การเงิน -Finance
SpaceX ทำลายสถิติด้วยการระดมทุน IPO ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถึง 2.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
บริษัท SpaceX ของซีอีโอคนดัง อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนกระดานเทรดแนสแด็ก (Nasdaq) เรียบร้อยแล้ว การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้น หุ้นของบริษัทภายใต้ชื่อย่อ SPCX ได้รับการตอบรับอย่างบ้าคลั่งจากนักลงทุนทั่วโลกตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดทำการ
ประเด็นสำคัญ
- การประเดิมสนามที่ร้อนแรง: หุ้น SPCX ปิดตัวในวันแรกที่ราคา 161 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งพุ่งขึ้นถึง 19% จากราคาเสนอขาย IPO เริ่มต้น
- มูลค่าบริษัทมหาศาลที่สุด: การเปิดตัวครั้งนี้ดันให้มูลค่าตามราคาตลาดของ SpaceX ทะลุระดับ 2.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างรวดเร็ว
- ก้าวสู่ความเป็นเศรษฐีล้านล้าน: ความสำเร็จของ IPO ในครั้งนี้ส่งผลให้อีลอน มัสก์ กลายเป็นเศรษฐีล้านล้านดอลลาร์คนแรกในประวัติศาสตร์โลก
การซื้อขายหุ้น SpaceX เริ่มต้นวันด้วยราคา 150 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าราคา IPO ที่ประเมินไว้ที่ 135 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปทำสถิติสูงสุดระหว่างวันที่ระดับ 176.52 ดอลลาร์สหรัฐในเวลาต่อมา ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างเปี่ยมล้นที่นักลงทุนมีต่อวิสัยทัศน์ของอีลอน มัสก์
การเปิดตัวครั้งนี้สามารถระดมทุนเข้าบริษัทได้มากถึง 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการซื้อขายหุ้นในวันแรกพุ่งทะลุระดับ 500 ล้านหุ้นอย่างรวดเร็ว ตัวเลขมหาศาลนี้เกือบเทียบเท่ากับสถิติเดิมของเฟซบุ๊กที่เคยทำไว้ 580 ล้านหุ้นเมื่อปี 2012
นอกจากนี้ ความร้อนแรงของหุ้นยังดำเนินต่อไปในช่วงการซื้อขายนอกเวลาทำการ (Extended Trading) หุ้นปรับตัวขึ้นอีกราว 3.5% ไปแตะที่ราคา 166.76 ดอลลาร์สหรัฐ การเพิ่มขึ้นนี้ช่วยดันให้มูลค่าบริษัททะยานขึ้นสู่ระดับ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในท้ายที่สุด
แผนการเติบโตและอนาคตของเทคโนโลยี AI
อีลอน มัสก์ และประธานบริษัท เกว็น ช็อตเวลล์ (Gwynne Shotwell) ร่วมกันสั่นระฆังเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ มัสก์ให้สัมภาษณ์ว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเป็นบวกมาตั้งแต่ช่วงปี 2015 การระดมทุนครั้งใหญ่นี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนช่วงเวลาแห่งการเติบโตที่สำคัญของบริษัทในทศวรรษหน้า
บริษัทวางแผนที่จะส่งดาวเทียมจำนวนมากกว่า 100,000 ดวงขึ้นสู่วงโคจรเพื่อให้บริการด้านการสื่อสารแบบไร้รอยต่อ นอกจากนี้ SpaceX ยังมีแผนการสุดล้ำในการสร้างศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ในอวกาศอีกด้วย โครงการเหล่านี้ถือเป็นการเปิดพรมแดนใหม่ของเทคโนโลยีระดับโลกที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2026 ที่ผ่านมา SpaceX ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท xAI ของมัสก์อย่างเป็นทางการ การควบรวมกิจการครั้งนี้นำมาซึ่งศูนย์ข้อมูลชั้นนำและโมเดลปัญญาประดิษฐ์ยอดฮิตอย่าง Grok ทรัพยากรเหล่านี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว
แม้ว่าการเปิดตัว IPO จะประสบความสำเร็จอย่างงดงาม แต่ SpaceX ก็ยังมีตัวเลขขาดทุนสะสมมหาศาลที่ต้องจัดการ ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนระบุว่าบริษัทขาดทุนสะสมรวม 41,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2002 ปัจจุบันแผนกอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมอย่าง Starlink เป็นเพียงแผนกเดียวของบริษัทที่สามารถทำกำไรได้จริง
นักวิเคราะห์การเงินบางรายยังคงแสดงความกังขาเกี่ยวกับมูลค่าบริษัทที่พุ่งสูงเกินจริง คีธ สไนเดอร์ (Keith Snyder) จาก CFRA Research มองว่ามูลค่ามหาศาลนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากและดูเหมือนจะเกินจริงไปมาก เขาได้ตั้งเป้าหมายราคาหุ้นของบริษัทในอีก 12 เดือนข้างหน้าไว้เพียง 115 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนรายย่อยยังคงแห่เข้าซื้อหุ้น SPCX อย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ข้อมูลชี้ว่าหุ้นตัวนี้กลายเป็นหุ้นที่มีแรงซื้อจากนักลงทุนรายย่อยสูงสุดในตลาด มันสามารถแซงหน้าบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกอย่าง Nvidia ไปได้อย่างราบคาบ
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและประเด็นทางสังคม
ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ SpaceX ได้เปิดประตูให้บริษัทด้านเทคโนโลยีรายอื่นๆ เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดการณ์ว่าบริษัทชั้นนำอย่าง OpenAI และ Anthropic อาจตัดสินใจเปิดเสนอขายหุ้น IPO ภายในปีนี้เช่นกัน ทิศทางนี้จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมหาศาลเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ในขณะเดียวกัน ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จหลังจากการทำ IPO ครั้งประวัติศาสตร์นี้ งานดังกล่าวจะจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ในมหานครนิวยอร์ก โดยมีพนักงานของ SpaceX กว่า 250 คนและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
ในทางกลับกัน ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นทวีคูณของอีลอน มัสก์ ได้จุดประกายข้อถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอีกครั้ง นักการเมืองหลายคนเริ่มออกมาเรียกร้องให้มีการเก็บภาษีความมั่งคั่งอย่างจริงจัง นี่คือประเด็นทางสังคมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเกิดการกระจุกตัวของความมั่งคั่งมหาศาลในมือคนเพียงคนเดียว
อดีตผู้บริหารระดับสูงของตลาดหุ้นแนสแด็ก ได้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ เขากล่าวว่าการซื้อขายหุ้นของ SpaceX ในปัจจุบันไม่ได้อิงอยู่กับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม แต่มันสะท้อนถึงความหวังและแรงบันดาลใจที่ผู้คนมีต่อศักยภาพของเทคโนโลยีในอนาคต
ท้ายที่สุดแล้ว การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของ SpaceX ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชัยชนะทางการเงินของบริษัทเท่านั้น แต่มันยังเป็นการประกาศศักดาของเทคโนโลยีอวกาศและปัญญาประดิษฐ์ในยุคใหม่ เราต้องจับตาดูกันต่อไปว่าอีลอน มัสก์ จะสามารถนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ท่ามกลางความท้าทายมากมายได้หรือไม่
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การเงิน -Finance
หนี้ภาคครัวเรือนของไทยพุ่งทะลุ 62% หลังค่าครองชีพสูงขึ้น
ฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศฟรี ใต้แสงดาว">กรุงเทพฯ – ประชาชนคนไทยทั่วประเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์หนี้สินที่น่ากังวลอย่างยิ่ง โดยสัดส่วนของผู้ที่มีหนี้เพิ่มสูงขึ้นถึง 62.44% ในช่วงต้นปี 2026 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดจากผลสำรวจในประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ สาเหตุหลักที่ทำให้ตัวเลขนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเพราะค่าครองชีพที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รายได้กลับเติบโตไม่ทันกับรายจ่ายประจำวัน ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่มีทางเลือกและต้องหันไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อนำมาใช้ชีวิตและดูแลครอบครัว
สัญญาณเตือนจากปัญหาปากท้องที่รุนแรงขึ้น
ตัวเลขคนเป็นหนี้ที่เพิ่มจาก 50.99% ในปี 2025 มาเป็น 62.44% ในปี 2026 ไม่ใช่แค่สถิติธรรมดา แต่มันคือเสียงสะท้อนความยากลำบากของคนทำงานระดับรากหญ้าไปจนถึงพนักงานออฟฟิศทั่วไป ข้อมูลจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (TPSO) ระบุชัดเจนว่าปัญหาหนี้กำลังขยายวงกว้างไปในทุกกลุ่มคน แม้หลายครอบครัวจะพยายามประหยัด ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป และหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ใหม่ แต่ด้วยรายได้ที่ไม่เพียงพอกับราคาสินค้าที่แพงขึ้น ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องพึ่งพาเงินกู้เพื่อให้สามารถผ่านพ้นไปได้ในแต่ละเดือน
กลุ่มอาชีพไหนบ้างที่แบกภาระหนักที่สุด?
หากเราเจาะลึกลงไปดูในแต่ละสายอาชีพ จะพบว่าปัญหาหนี้สินกระจายไปในทุกภาคส่วน โดยสามารถสรุปกลุ่มที่มีหนี้สูงที่สุดได้ดังนี้:
- พนักงานของรัฐ (89.09%): แม้จะเป็นอาชีพที่มีรายได้มั่นคง แต่กลับเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนหนี้สูงที่สุด สาเหตุหลักมาจากการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่าย ทำให้มีการกู้ยืมเพื่อซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่อย่างเช่น บ้านและรถยนต์
- เกษตรกร (82.71%): กลุ่มนี้มักจะกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการทำเกษตร เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงจากสภาพอากาศและราคาสินค้าเกษตรที่ไม่แน่นอน
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (80.28%): การขาดรายได้ประจำที่แน่นอน ทำให้ต้องอาศัยเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้ชีวิตและการทำงาน
รายได้สูงไม่ได้แปลว่าไม่มีหนี้
เรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างคือ คนที่มีรายได้สูงก็มีหนี้ไม่แพ้กัน ผลสำรวจชี้ว่ากลุ่มคนที่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน มีสัดส่วนการเป็นหนี้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ตามมาด้วยกลุ่มรายได้ 10,001 ถึง 50,000 บาท แต่เหตุผลในการเป็นหนี้ของคนกลุ่มนี้มักจะมาจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายกว่า และมักจะกู้เพื่อซื้อทรัพย์สินหรือลงทุนเพื่อต่อยอดเงิน
ในทางกลับกัน กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน มักจะกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายเรื่องพื้นฐานในชีวิต เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือกลุ่มคนที่หาเงินได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมักจะเจอกับปัญหารายได้ไม่แน่นอนและมีเหตุฉุกเฉินให้ต้องใช้เงินบ่อยครั้ง ทำให้พวกเขาเสี่ยงที่จะติดอยู่ในวงจรหนี้แบบไม่มีวันจบสิ้น
ภัยเงียบจาก “หนี้ออนไลน์” ที่คุกคามคนรุ่นใหม่
เมื่อพูดถึงแหล่งที่มาของเงินกู้ สถาบันการเงินทั่วไปยังคงเป็นแหล่งหลักที่คนใช้บริการ (23.23%) รองลงมาคือบัตรเครดิต (19.90%) แต่สิ่งที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและน่ากลัวคือ “แอปพลิเคชันเงินกู้ทางออนไลน์” (12.90%) และสหกรณ์ (12.87%)
เงินกู้ออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือยอดฮิตของคนรุ่นใหม่ ข้อมูลชี้ว่ากลุ่มวัยรุ่นอายุ 20 ถึง 29 ปี มีการใช้เงินกู้ออนไลน์สูงถึง 27.25% และที่น่าตกใจคือกลุ่มนักศึกษามีสัดส่วนการใช้สูงที่สุดถึง 31.55% แม้ว่าเงินกู้รูปแบบนี้จะช่วยให้ได้เงินมาง่ายและรวดเร็ว แต่มันก็แฝงมาด้วยความเสี่ยงในการสร้างหนี้เกินตัว โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ยังไม่มีรายได้ประจำที่มั่นคง
ภาระการผ่อนชำระรายเดือนที่กดทับคุณภาพชีวิต
ในด้านของการผ่อนชำระหนี้ในแต่ละเดือน คนส่วนใหญ่ (38.91%) ผ่อนชำระไม่เกิน 5,000 บาท รองลงมาคือไม่เกิน 10,000 บาท (34.59%) ตัวเลขเหล่านี้อาจดูเหมือนไม่เยอะสำหรับคนที่มีรายได้สูง แต่สำหรับคนที่มีรายได้น้อย เงินจำนวนนี้ถือเป็นภาระที่หนักอึ้งและส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
เหตุผลหลักที่คนตัดสินใจเป็นหนี้ อันดับหนึ่งคือเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน (29.06%) ตามมาด้วยการซื้อบ้านหรือรถ (25.83%) และการลงทุน (13.45%) สำหรับบางกลุ่มอย่างวัยรุ่นและผู้สูงอายุ อาจมีการกู้เพื่อใช้จ่ายซื้อของฟุ่มเฟือยอยู่บ้าง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการขาดความรู้ในการจัดการเงิน แต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว โดยเฉพาะคนหาเช้ากินค่ำ การกู้เงินไม่ใช่เรื่องของความอยากได้อยากมี แต่มันคือความจำเป็นเพื่อความอยู่รอดต่างหาก
วิกฤตซ้อนวิกฤตของคนหาเช้ากินค่ำ
ภาพที่ชัดเจนและสะเทือนใจที่สุดของปัญหาหนี้สินนี้ ตกไปอยู่ที่กลุ่มคนทำงานที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ผลสำรวจพบว่า 98% ของคนกลุ่มนี้เป็นหนี้ โดยมีหนี้เฉลี่ยต่อครอบครัวสูงถึง 494,500 บาท และต้องผ่อนจ่ายเดือนละประมาณ 18,800 บาท ซึ่งตัวเลขการผ่อนจ่ายนี้สูงกว่ารายได้ที่รับเข้ามาเสียอีก หนี้ส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้ไม่ได้มาจากการลงทุนสร้างเนื้อสร้างตัว แต่เป็นการกู้มาเพื่อกินใช้และเอามาจ่ายหนี้ก้อนเก่า กลายเป็นวงจรหนี้สินที่หาทางออกได้ยากลำบากมาก
เงินออมที่หายไปกับรายได้ที่ไม่เพียงพอ
นอกจากปัญหาหนี้แล้ว เรื่องเงินออมก็เป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่คนไทยกำลังเผชิญ มากกว่า 79.1% ของคนทำงานบอกว่าพวกเขาไม่มีเงินออมเลย หรือไม่สามารถแบ่งเงินมาออมได้ มีเพียง 20.9% เท่านั้นที่มีเงินเก็บ สาเหตุหลักก็กลับมาที่เรื่องเดิม คือค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดย 59.5% ยอมรับว่าราคาสินค้าที่แพงขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาอย่างหนัก
เมื่อบวกกับภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย และการหักเงินสมทบประกันสังคมที่สูงขึ้น ทำให้รายได้ที่เหลือถึงมือจริงๆ ลดลงไปอีก แม้ว่า 61.84% ของผู้ตอบแบบสอบถามจะบอกว่าไม่ได้วางแผนที่จะก่อหนี้เพิ่มในปี 2026 แต่แรงกดดันจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก็อาจบีบบังคับให้พวกเขาต้องไปกู้ยืมเงินในที่สุด
ทางออกของปัญหาต้องแก้ที่รากฐาน
ภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดชี้ให้เห็นว่า ปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยไม่ได้เกิดจากแค่พฤติกรรมการใช้เงินที่ผิดพลาดของประชาชนเพียงอย่างเดียว แต่มันเป็นปัญหาระบบเศรษฐกิจโดยรวม แม้ประชาชนจะพยายามปรับตัวและรัดเข็มขัดมากแค่ไหน แต่ถ้ารายได้ยังคงวิ่งตามไม่ทันค่าใช้จ่าย ปัญหานี้ก็จะไม่มีวันหมดไป
การจะแก้ปัญหานี้ให้ได้ผลจริง จะต้องทำหลายอย่างควบคู่กันไป ทั้งการหาทางเพิ่มรายได้เข้ากระเป๋าประชาชน การลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวัน การให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน และการออกมาตรการช่วยเหลือที่ตรงจุด สำหรับกลุ่มคนที่กำลังเดือดร้อนที่สุด หากปล่อยให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆ มันจะไม่ใช่แค่ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทย แต่จะกลายเป็นระเบิดเวลาที่ทำลายความมั่นคงของเศรษฐกิจระดับประเทศในระยะยาว
ผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจไทย
เมื่อคนในประเทศมีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว สิ่งที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการชะลอตัวของการจับจ่ายใช้สอย ลองจินตนาการดูว่า หากรายได้ส่วนใหญ่ต้องถูกนำไปจ่ายคืนหนี้และดอกเบี้ย เงินที่จะนำมาซื้อสินค้า ทานอาหารนอกบ้าน หรือใช้บริการต่างๆ ก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย เมื่อกำลังซื้อของประชาชนหดตัวลง ภาคธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ก็จะได้รับผลกระทบ ยอดขายตกต่ำลง และอาจนำไปสู่การลดต้นทุนหรือลดพนักงาน ซึ่งท้ายที่สุดก็จะวนกลับมาซ้ำเติมปัญหาการว่างงานและรายได้ของประชาชนอีกครั้ง
นอกจากนี้ ในแง่ของการแข่งขันระดับประเทศ หากแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเครียดจากปัญหาการเงิน ประสิทธิภาพในการทำงานก็ย่อมลดลง การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ หรือการพัฒนาทักษะตนเองก็จะเป็นเรื่องยาก เพราะทุกคนต้องมุ่งเน้นไปที่การหาเงินมาประทังชีวิตแบบวันต่อวัน มากกว่าการมองการณ์ไกลเพื่อพัฒนาอนาคต
ความหวังและการปรับตัวในยุคข้าวยากหมากแพง
แม้สถานการณ์จะดูท้าทาย แต่ก็ยังมีทางออกสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญปัญหา สิ่งสำคัญอันดับแรกคือการมีสติและเผชิญหน้ากับความจริง การจดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมว่า เงินของเราหายไปกับอะไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่สามารถตัดลดลงได้อีก และการพูดคุยกับเจ้าหนี้เพื่อขอเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยต่อลมหายใจได้
ในส่วนของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่การแจกเงินเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน การดูแลราคาสินค้าจำเป็นไม่ให้พุ่งสูงจนเกินไป รวมถึงการกวดขันแอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์ที่คิดดอกเบี้ยแพงเกินจริงหรือทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อปกป้องประชาชนที่กำลังตกอยู่ในจุดที่อ่อนแอที่สุด
วิกฤตหนี้ครัวเรือนไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข เพื่อให้คนไทยสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ และสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ในระยะยาว
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