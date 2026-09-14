เชียงราย - Chiang Rai News
ปปร.30 ผนึกกำลังเชียงรายและดอยช้าง ทลายวิกฤตฝุ่น PM2.5 สู่ระดับประเทศ
เชียงราย – นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 30 หรือ ปปร.30 ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควันและวิกฤตฝุ่น PM2.5 อย่างจริงจัง พวกเขาได้เปิดเวทีหารือร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อผลักดันมาตรการลดและงดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม เป้าหมายหลักของการลงพื้นที่ครั้งนี้คือการสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งจากระดับชุมชน ขยายผลไปสู่นโยบายระดับประเทศ การทำงานร่วมกันครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาพของทุกคน
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษา ปปร.30 ได้เข้าร่วมการประชุมหารือกับนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พวกเขาได้รับฟังรายงาน สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจปัญหาในพื้นที่อย่างลึกซึ้ง การลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 12 ถึง 13 กันยายน ช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเชียงรายได้อย่างตรงจุด
ประเด็นสำคัญ
- คณะ ปปร.30 จับมือกับจังหวัดเชียงราย ผลักดันมาตรการลดการเผาและแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างเป็นรูปธรรม
- เกิดการลงนาม MOU ร่วมกับแบรนด์กาแฟดอยช้างและกลุ่มเกษตรกร เพื่อดึงภาคเอกชนและชุมชนมาร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม
- โครงการนี้ตั้งเป้าสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับชาติ และสนับสนุนไทยสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม OECD
ผนึกกำลังดอยช้างและชุมชน ขยายผลสู่ความร่วมมือระดับชาติ
คณะทำงาน ปปร.30 ชุดนี้ประกอบไปด้วยตัวแทนผู้บริหารจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ กระบวนการยุติธรรม ภาคการเมือง และผู้นำธุรกิจ นำทีมโดยนายศุภชัย ยอดแก้ว ร่วมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและตัวแทนจากศาลปกครอง นอกจากการทำงานร่วมกับภาครัฐแล้ว กลุ่มนักศึกษายังได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับผู้บริหารบริษัทกาแฟดอยช้างและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ข้อตกลงนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการดึงภาคธุรกิจและชุมชนเข้ามาเป็นกำลังหลักในการดูแลสภาพอากาศร่วมกัน
หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการนี้ คือการยกระดับการทำงานจากระดับพื้นที่ไปสู่การสร้างการรับรู้ของประชาชนทั้งประเทศ (National Awareness & People Participation) การจัดการปัญหาหมอกควันจะไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐอีกต่อไป ทุกภาคส่วนจะต้องหันมาร่วมมือกันลดต้นตอของการเกิดฝุ่นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้าใจ ยิ่งไปกว่านั้น ความพยายามครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ในอนาคตอย่างเต็มภาคภูมิ
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เชียงราย - Chiang Rai News
เฉลิมชัย ศิลปินชาวเชียงราย บริจาคเงิน 1.18 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาล
เชียงราย – ข่าวดีสำหรับชาวเชียงราย เมื่อศิลปินแห่งชาติชื่อดังอย่าง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ส่งมอบน้ำใจครั้งใหญ่เพื่อช่วยเหลือสังคม ท่านได้บริจาคเงินจำนวน 1,185,200 บาท ให้กับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อย่างเป็นทางการ เงินก้อนนี้มาจากรายได้ของการจำหน่ายภาพพิมพ์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าของท่าน โดยมีเป้าหมายหลักคือการนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น การกระทำครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่ศิลปินมีต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง
พิธีรับมอบเงินบริจาคจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา นำโดย นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่มาร่วมเป็นเกียรติ ทางโรงพยาบาลรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ เพราะเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยจะช่วยรักษาชีวิตผู้คนได้อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังช่วยลดภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละวันอีกด้วย
สรุปประเด็นสำคัญ
- เงินบริจาคก้อนใหญ่: อาจารย์เฉลิมชัยส่งมอบเงินจำนวน 1,185,200 บาท ซึ่งได้มาจากการขายภาพพิมพ์ศิลปะ
- เป้าหมายชัดเจน: เงินบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
- การส่งมอบ: นายศักดา ธรานิศร เป็นตัวแทนมอบเงินให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ณ วัดร่องขุ่น เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2569
ศิลปะที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือระบบสาธารณสุข
สำหรับการส่งมอบเงินในครั้งนี้ อาจารย์เฉลิมชัยไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเอง แต่ได้มอบหมายให้ นายศักดา ธรานิศร เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่อันมีเกียรตินี้แทน พิธีอันอบอุ่นจัดขึ้น ณ สถานที่ชื่อดังอย่าง วัดร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของอาจารย์ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจของทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับที่ได้ร่วมกันทำบุญใหญ่เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
ความตั้งใจของอาจารย์สะท้อนให้เห็นว่า ศิลปะไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ยังนำมาสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคมได้ การสนับสนุนครั้งนี้เป็นพลังสำคัญจากภาคศิลปวัฒนธรรมที่ช่วยเสริมความเข้มแข็งให้สาธารณสุขท้องถิ่น หลายแหล่ง ข่าวภูมิภาคเชียงราย ต่างยกย่องว่านี่คือแบบอย่างที่ดีในการนำรายได้มาคืนกำไรให้สังคม ท้ายที่สุดแล้ว ผลประโยชน์ทั้งหมดก็ตกอยู่กับชาวเชียงรายที่จะได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่ดีขึ้น
เหตุการณ์นี้ตอกย้ำให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกัน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมได้ในแบบของตัวเอง เงินบริจาคกว่า 1.18 ล้านบาทนี้ จะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือต่อลมหายใจ และสร้างความหวังใหม่ให้กับผู้ป่วยอีกหลายครอบครัวในจังหวัดเชียงรายอย่างแน่นอน
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เชียงราย - Chiang Rai News
ครอบครัวช็อก! เด็กชายกลุ่มหนึ่งล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย 7 ขวบที่เชียงราย
เชียงราย – เรื่องราวสุดสะเทือนใจนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อเด็กหญิงวัยเพียง 7 ขวบตกเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรง เพจเฟซบุ๊กช่วยเหลือสังคมชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่สร้างความตกตะลึงให้กับประชาชนอย่างมาก เหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนตั้งคำถามถึงความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของเด็กๆ ในชุมชนของเรา
ตามรายงานข่าวระบุว่า กลุ่มเด็กชายอายุประมาณ 8 ถึง 12 ปี จำนวนเกือบ 10 คน ได้รุมจับตัวเด็กหญิงคนดังกล่าวที่ศาลากลางหมู่บ้าน จากนั้นมีเด็กชายหนึ่งในกลุ่มได้ทำการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงผู้เคราะห์ร้าย เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อผู้เป็นแม่สังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของตนเอง
ประเด็นสำคัญ
- เด็กหญิงวัย 7 ขวบถูกกลุ่มเด็กชายรุมจับและล่วงละเมิดทางเพศที่ศาลาหมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
- ครอบครัวของเหยื่อถูกข่มขู่จากญาติของผู้ก่อเหตุ ทำให้ครอบครัวรู้สึกหวาดผวาและไม่ปลอดภัย
- เพจสังคมและหน่วยงานภาครัฐกำลังลงพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเหยื่อ
แม่พบความผิดปกติและพยายามเค้นหาความจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันหยุดที่ศาลากลางหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กๆ มักจะมารวมตัววิ่งเล่นกันเป็นประจำ ผู้เป็นแม่เริ่มรับรู้ถึงความผิดปกติในอีกไม่กี่วันถัดมา เธอสังเกตเห็นร่องรอยคราบเปื้อนที่น่าสงสัยบนกางเกงในของลูกสาวตัวน้อยของเธอ
ในตอนแรก เด็กหญิงมีอาการหวาดกลัวอย่างหนักและไม่กล้าเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ผู้เป็นแม่ฟัง ผู้เป็นแม่จึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพูดคุยและสอบถามความจริงอย่างระมัดระวัง ในที่สุด เด็กหญิงก็ยอมเปิดปากเล่าถึงเหตุการณ์อันโหดร้ายที่เธอต้องเผชิญ
ตอนเกิดเหตุ เด็กหญิงกำลังเล่นกับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งตามปกติ แต่เพื่อนของเธอสามารถวิ่งหลบหนีกลุ่มเด็กชายไปได้ทันเวลา เด็กหญิงผู้เคราะห์ร้ายจึงถูกทิ้งไว้เพียงลำพังและถูกกระทำรุนแรง ซึ่งเธอจำใบหน้าของเด็กชายที่ก่อเหตุได้อย่างชัดเจน
การข่มขู่จากฝั่งผู้ก่อเหตุทำให้สถานการณ์ตึงเครียด
หลังจากทราบเรื่องราวทั้งหมด ครอบครัวของผู้เสียหายกลับต้องพบกับความยากลำบากมากยิ่งขึ้น ญาติของผู้ก่อเหตุบางคนได้เข้ามาพูดจาข่มขู่ครอบครัวของเด็กหญิงอย่างไม่เกรงกลัวความผิด พวกเขาอ้างว่าตนเองมีคนรู้จักเป็นนักกฎหมายและท้าทายว่าไม่มีใครสามารถเอาผิดพวกเขาได้
คำข่มขู่เหล่านี้ทำให้ผู้เป็นแม่รู้สึกหวาดผวาและไม่ปลอดภัยที่จะใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากทั้งสองครอบครัวอาศัยอยู่ในละแวกบ้านเดียวกันและต้องพบเจอกันตลอดเวลา นอกจากนี้ เด็กๆ ทั้งสองฝ่ายยังต้องไปนักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต">โรงเรียนและใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมเดียวกันอีกด้วย
สถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความรุนแรงและการใช้อำนาจข่มขู่ในสังคมระดับชุมชน การที่ผู้กระทำผิดเป็นเยาวชนทำให้กระบวนการทางกฎหมายมีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น ครอบครัวของเหยื่อจึงรู้สึกสิ้นหวังและต้องการที่พึ่งพิงอย่างเร่งด่วนที่สุด
ความช่วยเหลือเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อสถานการณ์เริ่มเลวร้ายและหาทางออกไม่ได้ ทางครอบครัวจึงได้ร้องเรียนไปยังเพจ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ทันที เพจนี้ได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงและสื่อกลางในการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเร่งด่วน เป้าหมายคือการนำความยุติธรรมและรอยยิ้มกลับคืนมาสู่เหยื่อตัวน้อยอย่างรวดเร็วที่สุด
ล่าสุด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบเรื่องราวและเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความคุ้มครองตามกระบวนการ พวกเขาเตรียมแผนการเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กหญิงรวมถึงให้คำปรึกษากับครอบครัวอย่างใกล้ชิด
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เชียงราย - Chiang Rai News
แพทย์เชียงรายถูกตั้งข้อหาเพิ่มจากอุบัติเหตุรถชนที่ทำให้มีนักเรียนเสียชีวิต 2 ราย
เชียงราย – เกิดความคืบหน้าสำคัญในคดีอุบัติเหตุสะเทือนใจชาวจังหวัดเชียงราย เมื่อตำรวจได้เรียกตัวอาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมารับทราบข้อหาเพิ่มเติม เขาคือผู้ขับรถยนต์ฝ่าไฟแดงชนรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจและทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ต่อครอบครัวผู้เคราะห์ร้าย
อุบัติเหตุอันน่าเศร้าครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา บริเวณทางแยกนางแล ซึ่งเป็นจุดที่มักมีรถพลุกพล่าน การชนอย่างรุนแรงทำให้นักศึกษาเสียชีวิตทันทีสองราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งราย ล่าสุดทางผู้ก่อเหตุได้เดินทางมายอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
ประเด็นสำคัญ
- ตำรวจแจ้งข้อหาหนักเพิ่ม: อาจารย์แพทย์ผู้ก่อเหตุถูกพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกสองข้อหา ทำให้ขณะนี้มีข้อหารวมเป็นห้าข้อหา
- ผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพ: ผู้ขับขี่รับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดและให้การรับสารภาพผิดตามขั้นตอนของกฎหมายโดยไม่ปฏิเสธ
- นัดเจรจาเยียวยาผู้สูญเสีย: เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการนัดหมายเจรจาค่าสินไหมทดแทนกับครอบครัวผู้เสียหายในวันที่ 15 กันยายนนี้
เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา ร้อยตำรวจโท ภาณุวัฒน์ อาจสูงเนิน พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ได้เรียกตัวผู้ขับขี่มารับทราบข้อหาเพิ่มเติม การดำเนินการนี้เป็นไปตามพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ปรากฏชัดเจนในวันเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจมุ่งมั่นที่จะให้ความเป็นธรรมแก่ครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่
ข้อหาใหม่ที่ถูกแจ้งเพิ่มคือความผิดฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น อีกข้อหาคือความผิดฐานขับรถโดยไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรจนนำไปสู่โศกนาฏกรรม การแจ้งข้อหาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงของการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นายแพทย์ กมล ราชคม อาจารย์แพทย์ผู้ก่อเหตุ ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตนเองที่สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ เขาให้การรับสารภาพและยอมรับผิดในทุกข้อหาที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เขายังคงปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลใดๆ กับสื่อมวลชนในขณะนี้
สรุปข้อกล่าวหาและผลกระทบทางกฎหมาย
การแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในครั้งนี้ทำให้อาจารย์แพทย์รายนี้ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญารวมทั้งหมดถึงห้าข้อหา ข้อหาเดิมประกอบด้วยการขับรถโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและการทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ซึ่งล้วนเป็นข้อหาที่มีบทลงโทษรุนแรงตามกฎหมายจราจรของไทย
คดีนี้ได้รับความสนใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากสาธารณชน เนื่องจากทั้งผู้ก่อเหตุและผู้เสียหายต่างเป็นสมาชิกในประชาคมมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ยืนยันว่าจะทำคดีนี้อย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาที่สุด การรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้ศาลพิจารณาเพื่อลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม ทุกฝ่ายต่างหวังว่าคดีนี้จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนให้เคารพกฎจราจร
นอกเหนือจากการดำเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายแล้ว กระบวนการเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้สูญเสียก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน พนักงานสอบสวนได้กำหนดวันนัดหมายเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยค่าเสียหายระหว่างสองฝ่ายแล้ว การพูดคุยเบื้องต้นจะมีขึ้นในวันที่ 15 กันยายน เวลาบ่ายโมงตรง
การเจรจาค่าสินไหมทดแทนครั้งนี้จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการที่สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย โดยตัวแทนครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งสามครอบครัวจะเดินทางมาร่วมพูดคุย การชดเชยเงินอาจไม่สามารถลบล้างความสูญเสียได้ แต่ก็ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบเบื้องต้นที่ควรทำ
บทเรียนสำคัญจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
สังคมและชาวเน็ตต่างเฝ้ารอผลการเจรจาและหวังว่าครอบครัวผู้สูญเสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมที่สุด อุบัติเหตุครั้งนี้ตอกย้ำให้พวกเราเห็นถึงอันตรายอย่างใหญ่หลวงจากการขับรถประมาทและฝ่าฝืนกฎจราจร ทุกชีวิตมีคุณค่าและไม่ควรต้องมาจบลงก่อนวัยอันควรด้วยเหตุผลเช่นนี้
เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ทางแยกนางแลครั้งนี้ ควรเป็นจุดเริ่มต้นในการทบทวนมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างจริงจัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจต้องพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ชะลอความเร็วเพิ่มเติมในจุดเสี่ยง การป้องกันล่วงหน้าย่อมดีกว่าการตามแก้ปัญหาเมื่อเกิดความสูญเสียไปแล้ว
นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาและชุมชนควรเร่งรณรงค์เรื่องจิตสำนึกในการขับขี่ให้มากยิ่งขึ้น หากทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โศกนาฏกรรมลักษณะนี้ก็จะลดน้อยลง สังคมไทยต้องการความร่วมมือจากทุกคนเพื่อสร้างถนนที่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานของเรา
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