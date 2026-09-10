เชียงราย - Chiang Rai News
สลด! กระบะชนประสานงากลางถนนเชียงราย ดับ 1 เจ็บ 4 เร่งหาสาเหตุ
ภาคเหนือ เชียงรายอ่วม เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน">เชียงราย – อุบัติเหตุบนท้องถนนยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเกิดเหตุสลดขึ้นอีกครั้งในจังหวัดเชียงราย เมื่อรถกระบะสองคันเกิดการชนประสานงากันอย่างรุนแรง เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์สุดระทึกนี้เกิดขึ้นบนถนนสายป่าแงะ-เชียงเคี่ยน ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักในพื้นที่ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วน ท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง
ประเด็นสำคัญ
- เกิดอุบัติเหตุรุนแรง: รถกระบะสองคันชนกันพังยับเยินบนถนนสายป่าแงะ-เชียงเคี่ยน จังหวัดเชียงราย
- มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต: พบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 4 ราย และมีสตรีวัย 65 ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย
- อยู่ระหว่างการสอบสวน: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบหลักฐาน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน โดยสมาคมกู้ภัยป่าแงะร่วมใจได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและรีบส่งทีมงานไปยังบ้านป่าตึง หมู่ 6 ทันที เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ทีมงานพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุสีเทาติดป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงราย ซึ่งสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินจากการถูกชนอย่างรุนแรง
ใกล้กันนั้น เจ้าหน้าที่ยังพบรถกระบะอีซูซุสีขาว ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสภาพด้านหน้าและฝั่งขวาพังเสียหายอย่างหนักเช่นกัน ทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในซากรถออกมาให้เร็วที่สุด การปฏิบัติงานเต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากความเสียหายที่รุนแรงของตัวรถ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 4 ราย แบ่งเป็นผู้ชาย 2 รายและผู้หญิง 2 ราย ทีมกู้ชีพได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจุดเกิดเหตุ จากนั้นจึงรีบนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งไปยังโรงพยาบาลป่าแดด เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนต่อไป
ความสูญเสียและการสืบสวนของตำรวจ
น่าเศร้าที่อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้หญิงอายุ 65 ปี ซึ่งทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตลงในที่เกิดเหตุ ร่างของผู้เสียชีวิตได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการชันสูตรตามขั้นตอนต่อไป เหตุการณ์นี้สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวและคนในชุมชนเป็นอย่างมาก
สำหรับสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังคงไม่แน่ชัด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าแดด ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำพยานในบริเวณนั้นแล้ว ตำรวจจะทำการตรวจสอบร่องรอยบนถนนและทิศทางการชน เพื่อสรุปสำนวนคดีให้กระจ่างชัด
อุบัติเหตุครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญ ที่เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนให้มีความระมัดระวัง การขับขี่อย่างมีสติและการเคารพกฎจราจร เป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ควรละเลย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าเช่นนี้ขึ้นอีก
แนวทางป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ควรนำเหตุการณ์นี้ไปเป็นข้อมูล เพื่อหามาตรการป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม การเพิ่มไฟส่องสว่างหรือป้ายเตือนภัยในจุดเสี่ยง อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคตได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ผู้นำชุมชนยังสามารถช่วยรณรงค์ ให้ชาวบ้านขับขี่รถด้วยความไม่ประมาท โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่มีฝนตก ทุกคนต้องร่วมมือกัน เพื่อสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราทุกคน
สุดท้ายนี้ หากประชาชนพบเห็นอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ได้ทันที ความรวดเร็วในการแจ้งเหตุ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บได้ทันเวลา
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
วิกฤต ด้วงหนวดยาว คุกคามไร่กาแฟในเชียงราย
อุบัติเหตุชนแล้วหนีในจังหวัดเชียงราย: ครอบครัวผู้เสียหายเสนอเงินรางวัล 100,000 บาท
เชียงราย - Chiang Rai News
วิกฤต “ด้วงหนวดยาว” คุกคามไร่กาแฟในเชียงราย
ภาคเหนือ เชียงรายอ่วม เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน">เชียงราย – กาแฟอาราบิกาคือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจในภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่สภาพอากาศเป็นใจอย่างมาก แต่ในตอนนี้เกษตรกรกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ นั่นคือการระบาดของด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นกาแฟ แมลงตัวร้ายนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และได้ทำลายสวนกาแฟไปแล้วหลายพันไร่
เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ดังกล่าว นางสาวปิยรัตน์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยรัฐบาลกำลังนำวิธีการทำเกษตรแบบธรรมชาติมาใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูงให้สามารถฟื้นตัวจากความเสียหายได้
ประเด็นสำคัญ
- การระบาดที่น่าตกใจ: จากพื้นที่ปลูกกาแฟ 15,567 ไร่ในภาคเหนือ พบว่าจังหวัดเชียงรายมีการระบาดหนักถึง 7,643 ไร่
- ความเสียหายมหาศาล: หากไม่รีบป้องกัน ต้นกาแฟอาจยืนต้นตายถึง 80% ทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ 20,000–30,000 บาทต่อไร่
- ทางรอดด้วยธรรมชาติ: รัฐบาลเร่งแจกจ่าย “เชื้อราเมตาไรเซียม” 1,000 กิโลกรัม เพื่อใช้กำจัดด้วงอย่างปลอดภัยและไร้สารเคมีตกค้าง
ภัยเงียบที่ทำลายต้นจากภายใน
ความน่ากลัวของด้วงหนวดยาวคือ คุณแทบจะมองไม่เห็นพวกมันเลยในช่วงแรก ตัวเต็มวัยจะแอบบินมาวางไข่ซ่อนไว้ที่บริเวณเปลือกไม้ พอไข่ฟักเป็นตัวหนอน พวกมันก็จะเจาะเข้าไปกินน้ำและอาหารข้างในลำต้นอย่างเงียบๆ กว่าที่เกษตรกรจะรู้ตัว ต้นกาแฟก็เสียหายไปมากแล้ว
เมื่อต้นกาแฟถูกทำลายจากข้างใน ใบจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงหล่น กิ่งก้านจะแห้งกรอบและหักได้ง่ายมาก หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำอะไร ต้นกาแฟก็จะค่อยๆ ยืนต้นตายในที่สุด ความเสียหายนี้ทำให้ผลผลิตกาแฟหายไปเกินครึ่ง และกระทบต่อปากท้องของครอบครัวเกษตรกรโดยตรง
จากข้อมูลสำรวจล่าสุด พื้นที่ปลูกกาแฟในอำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย และอำเภอแม่จัน กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงสูงมาก พื้นที่กว่า 2,500 ไร่นี้จำเป็นต้องได้รับการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ หากแมลงแพร่กระจายข้ามพื้นที่ อุตสาหกรรมกาแฟท้องถิ่นอาจเผชิญวิกฤตหนักในระยะยาว
การใช้สารเคมีอาจดูเหมือนเป็นทางออกที่ง่ายและรวดเร็ว แต่มันก็ทำลายสุขภาพผู้ฉีดพ่นและทิ้งสารตกค้างเอาไว้ ดังนั้น การหันมาใช้วิธีทางชีวภาพและธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่ามาก เพราะเป็นการปกป้องทั้งคนดื่มและคนปลูกไปพร้อมๆ กัน
จัดการปัญหาด้วยระบบ IPM
กระทรวงเกษตรฯ กำลังผลักดันให้เกษตรกรหันมาใช้ระบบจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) วิธีนี้เน้นการดูแลสวนให้ถูกสุขลักษณะตั้งแต่แรก เริ่มจากการตัดแต่งกิ่งกาแฟให้โปร่งเพื่อให้แสงแดดส่องถึง ซึ่งจะช่วยลดความชื้นและทำลายแหล่งซ่อนตัวของแมลงร้าย
นอกจากนี้ ยังมีการใช้ “เชื้อราเมตาไรเซียม” ซึ่งเป็นพระเอกในการกอบกู้วิกฤตครั้งนี้ เชื้อราตัวนี้จะเข้าไปทำลายแมลงศัตรูพืชได้โดยตรง แต่มีความปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลได้เตรียมเชื้อราไว้เพื่อนำร่องใช้ในพื้นที่เสี่ยง 1,000 ไร่แรกแล้ว
เป้าหมายที่แท้จริงของโครงการนี้ไม่ใช่แค่การแจกของฟรี แต่คือการมอบความรู้ที่ยั่งยืนให้แก่ชาวบ้าน ภาครัฐกำลังจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และอบรมให้เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อราเมตาไรเซียมไว้ใช้เองได้ สิ่งนี้จะช่วยลดต้นทุนการทำเกษตรในระยะยาวได้อย่างมหาศาล
เมื่อเกษตรกรสามารถดูแลและผลิตชีวภัณฑ์ได้เอง สวนกาแฟก็จะปลอดภัยจากโรคและแมลงรบกวน ผลผลิตกาแฟอาราบิกาคุณภาพสูงจากเชียงรายจะยังคงเติบโตต่อไป และช่วยสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงได้อย่างแท้จริง
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
หลานชายถูกจับกุมหลังก่อเหตุฆ่าลุงอย่างโหดเหี้ยมด้วยค้อนปอนด์
ครูสุดทน! แฉทุจริตงบอาหารกลางวันเด็ก โดนคุกคามหนัก วอนรัฐมนตรีช่วยด่วน
เชียงราย - Chiang Rai News
ครูสุดทน! แฉทุจริตงบอาหารกลางวันเด็ก โดนคุกคามหนัก วอนรัฐมนตรีช่วยด่วน
ภาคเหนือ เชียงรายอ่วม เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน">เชียงราย – เรื่องราวนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมไทย เมื่อ “ครูกาหลง จบศรี” ครูชำนาญการพิเศษในจังหวัดพะเยา ต้องเผชิญภัยคุกคามครั้งใหญ่ เธอได้ออกมาเปิดโปงความไม่ชอบมาพากลของการใช้งบประมาณนักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต">โรงเรียนอย่างกล้าหาญ แต่การปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียนกลับทำให้เธอต้องเจอกับฝันร้ายในชีวิตการทำงาน
ปัญหาหลักเกิดจากการจัดการงบอาหารกลางวันเด็กที่ส่อไปในทางทุจริต ทำให้เธอต้องพบเจอกับการถูกกลั่นแกล้งสารพัดรูปแบบ เธอถูกกลุ่มคนประท้วงขับไล่ถึงหน้าโรงเรียนอย่างเปิดเผย ยิ่งไปกว่านั้นรถยนต์ส่วนตัวยังถูกกรีดและลอบปาหินใส่จนได้รับความเสียหาย
ประเด็นสำคัญ
- เปิดโปงการทุจริต: ครูต้นเรื่องออกมาแฉปัญหาการใช้งบอาหารกลางวันเด็กและเงินสนับสนุนเด็กยากจนที่ผิดปกติ
- ถูกคุกคามชีวิตอย่างหนัก: รถยนต์ส่วนตัวถูกทำลาย และมีมวลชนรวมตัวมาขับไล่ถึงในเขตโรงเรียน
- ขอย้ายหนีแต่ถูกสกัดกั้น: ยื่นเรื่องขอย้ายกรณีพิเศษเพื่อความปลอดภัย แต่กลับถูกหน่วยงานต้นสังกัดเตะถ่วงและสกัดกั้น
เรื่องราวความขัดแย้งนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ย้อนกลับไปเมื่อปี 2561 ครูกาหลงเคยร้องเรียนโรงเรียนเดิมในอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในตอนนั้นเธอพบความผิดปกติของการเบิกจ่ายงบประมาณเด็กยากจน รวมถึงงบอาหารกลางวันและงบซ่อมแซมอาคารเรียน ปัญหานี้ถือเป็นเรื่องใหญ่จนถูกส่งไปถึงหน่วยงาน ป.ป.ช. และเข้าสู่กระบวนการชั้นศาล
ต่อมาเธอได้ถูกทำเรื่องย้ายมาทำงานที่โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง จังหวัดพะเยา แต่เหตุการณ์ความขัดแย้งก็กลับมาซ้ำรอยเดิมอีกครั้ง เธอพบเจอพิรุธในการจัดทำอาหารกลางวันของนักเรียน เธอจึงยืนหยัดปฏิเสธที่จะเซ็นชื่อตรวจรับงานเอกสาร ผลที่ตามมาคือแม่ครัวคนดังกล่าวไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างทำอาหาร
การคุกคามที่ทวีความรุนแรง
หลังจากที่เธอไม่ยอมเซ็นรับงานที่ไม่ถูกต้อง ความขัดแย้งก็เริ่มบานปลายและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 มีกลุ่มคนจำนวนมากออกมารวมตัวประท้วงขับไล่เธอถึงในบริเวณรั้วโรงเรียน เหตุการณ์ความวุ่นวายนี้สร้างความหวาดผวาให้กับเธอและสมาชิกในครอบครัวอย่างมาก
ด้วยความหวาดกลัวต่อความปลอดภัย เธอจึงเดินทางไปร้องขอความคุ้มครองสิทธิจากกระทรวงยุติธรรม ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้พิจารณาและประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด แต่ถึงอย่างนั้นการใช้ชีวิตประจำวันของเธอก็ยังคงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงจากผู้ไม่หวังดี
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครูกาหลงจึงตัดสินใจทำเรื่องขอย้ายไปช่วยราชการเป็นกรณีพิเศษ เธอต้องการย้ายกลับไปสังกัดที่ สพป.เชียงราย เขต 4 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เธอรู้สึกปลอดภัยกว่า แต่กระบวนการย้ายกลับไม่ราบรื่น ทางหน่วยงานกลับส่งจดหมายไปสอบถามโรงเรียนปลายทางต่างๆ ล่วงหน้าว่าจะยินยอมรับเธอไปทำงานหรือไม่
วิธีการดำเนินงานแบบนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งลุกลามกว้างขึ้นไปยังพื้นที่อื่นๆ อย่างรวดเร็ว บางพื้นที่มีการนัดแนะกลุ่มชาวบ้านให้ออกมารวมตัวต่อต้านการย้ายมาของเธออย่างเปิดเผย ครูกาหลงจึงต้องเดินทางไปลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ สภ.เทิง เพราะเธอมองว่ากระบวนการนี้ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งต่อผู้ที่กำลังถูกคุกคามชีวิต
วอนรัฐมนตรีช่วยคืนความยุติธรรมด่วน
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก ครูการองได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยตั้งคำถามถึงประเด็นสำคัญว่า การขอย้ายกรณีฉุกเฉินเนื่องจากเหตุที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตนั้น จำเป็นต้องขออนุมัติจากทางโรงเรียนต้นสังกัดล่วงหน้าหรือไม่
ครูกาหลงยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอเพียงแค่ทำหน้าที่ของครูผู้เสียสละและพลเมืองที่ดี ตอนนี้เธอเหลืออายุราชการอีกเพียงแค่ 9 ปีเท่านั้น สิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดคือการกลับไปสอนหนังสือเด็กๆ และใช้ชีวิตดูแลครอบครัวอย่างสงบสุข เธอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใหญ่ในกระทรวงจะมีความเมตตา และมีคำสั่งเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเธอให้พ้นจากวิกฤตครั้งนี้
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ครูชื่อดังถูกจับกุมในข้อหาทำร้ายนักเรียนอย่างโหดร้าย
ระทึกขวัญ! ชายคลั่งบุกปีนรั้วโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ครูฮีโร่สกัดทันก่อนเกิดเหตุสลด
เชียงราย - Chiang Rai News
เชียงรายสกัดจับไม้ประดู่เถื่อนล็อตใหญ่ 109 ท่อน รมว.ทส. สั่งลุยล้างบางนายทุนข้ามชาติ
ภาคเหนือ เชียงรายอ่วม เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน">เชียงราย – เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมป่าไม้อย่างเด็ดขาด การทำงานครั้งนี้สอดรับกับนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการกวาดล้างขบวนการทำลายทรัพยากรชาติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้มีค่าเพื่อส่งออก ซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศอย่างหนัก ขบวนการเหล่านี้มักมีกลุ่มทุนข้ามชาติคอยสนับสนุนและว่าจ้างคนในพื้นที่ให้กระทำความผิด
นายสุชาติเน้นย้ำว่ากระทรวงจะไม่ยอมให้กลุ่มทุนใดเข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากป่าไม้ของไทย เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดที่สุด พร้อมทั้งเร่งสืบสวนขยายผลให้ถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด ปฏิบัติการกวาดล้างครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่ารัฐบาลเอาจริงกับผู้กระทำผิด เพื่อนำตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมาลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
ประเด็นสำคัญ
- เจ้าหน้าที่สนธิกำลังสกัดจับรถเทรลเลอร์ 2 คัน ยึดไม้ประดู่ท่อนผิดกฎหมายได้มากถึง 109 ท่อน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้เร่งขยายผล เพื่อทลายเครือข่ายนายทุนข้ามชาติแบบถอนรากถอนโคน
- การจับกุมครั้งใหญ่เป็นผลจากการจัดชุดเฉพาะกิจสะกดรอยตามไม้หวงห้าม ที่ถูกแอบลักลอบขนย้ายหลบหนีจากโกดังในจังหวัดเชียงราย
เบื้องหลังยุทธการตามล่าไม้หวงห้ามข้ามชาติ
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับรายงานสถานการณ์ด่วนจากพื้นที่ การจับกุมครั้งนี้เป็นผลงานการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน นำโดยนายชัยชาญ ศรียงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ปฏิบัติการนี้เป็นการต่อยอดสืบเนื่องจากการบุกค้นโกดังแห่งหนึ่งในตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา
ในวันนั้นเจ้าหน้าที่พบว่าโกดังดังกล่าวถูกดัดแปลงใช้เป็นโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ปรากฏว่าไม้ท่อนจำนวนมากได้ถูกแอบขนย้ายออกไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าถึงพื้นที่ ทำให้ชุดปฏิบัติการร่วมต้องเร่งเปิดยุทธการสะกดรอยตามไม้ที่หายไปอย่างกระชั้นชิด การตามล่าตัวกลุ่มผู้กระทำผิดเป็นไปอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้ไม้มีค่าเหล่านี้ถูกส่งออกไปยังนอกประเทศได้สำเร็จ
สกัดจับกลางดึก ยึดของกลางเต็มคันรถเทรลเลอร์
ในช่วงระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2569 เจ้าหน้าที่สืบทราบเบาะแสว่าไม้กลุ่มนี้กำลังถูกขนย้ายออกจากโกดังซ่อนตัวอีกแห่งในพื้นที่อำเภอเทิง ขบวนการนี้ใช้รถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่จำนวน 2 คันในการลำเลียงไม้เพื่อหลบตาเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการจึงรีบประสานงานตำรวจทางหลวงเพื่อวางแผนสกัดจับอย่างรัดกุม จนกระทั่งสามารถเรียกขอตรวจค้นรถบรรทุกทั้งสองคันได้สำเร็จที่บริเวณริมถนนสาย 1020 ตำบลดอยลาน
ผลการตรวจค้นพบไม้ประดู่ท่อนขนาดใหญ่ซุกซ่อนอยู่เต็มท้ายพ่วงของรถทั้งสองคัน รถคันแรกบรรทุกไม้ 47 ท่อน ส่วนคันที่สองบรรทุกอีก 62 ท่อน รวมมีไม้ประดู่ท่อนที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดมากถึง 109 ท่อน เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามคนขับรถทั้งสองราย พวกเขากลับไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานยืนยันที่มาของไม้ได้เลย นอกจากนี้สภาพเนื้อไม้ยังไม่มีร่องรอยการเป็นสิ่งปลูกสร้างมาก่อน จึงเข้าข่ายการลักลอบตัดและครอบครองไม้หวงห้ามโดยผิดกฎหมายอย่างชัดเจน
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน พร้อมอายัดของกลางทั้งหมดส่งไปยังหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร. 5 (ดอยช้าง) หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันตรวจสอบเส้นทางการเงินและประวัติการติดต่อสื่อสาร เพื่อลากตัวกลุ่มนายทุนข้ามชาติและผู้บงการระดับสูงมารับโทษให้ถึงที่สุดต่อไป
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ตำรวจเชียงรายสอบสวนคดีกราดยิงปริศนาในป่าบ้านดู
อุบัติเหตุชนแล้วหนีในจังหวัดเชียงราย: ครอบครัวผู้เสียหายเสนอเงินรางวัล 100,000 บาท
Trending
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime7 days ago
เหตุการณ์สุดสยอง! นักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
-
ข่าวกีฬา Sports7 days ago
เชียงรายเปิดฉากกีฬา “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” ชูแนวคิด รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน
-
เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
เดือดชายแดน! ตำรวจเชียงรายไล่ล่าระทึก สกัดจับแก๊งขนยาบ้า 2.8 ล้านเม็ด
-
เชียงใหม่ - Chiang Mai7 days ago
ไวรัลสุดซึ้ง! อาสาจราจรเชียงใหม่อุ้มลูกน้อยโบกรถ สะท้อนชีวิตพ่อสู้ชีวิต