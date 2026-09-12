สุขภาพและการแพทย์ Health
จำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ และ RSV กำลังเพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศไทย
ฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศฟรี ใต้แสงดาว">กรุงเทพฯ – ภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสุขภาพครั้งใหญ่ เนื่องจากโรคระบบทางเดินหายใจกำลังแพร่ระบาดอย่างหนักทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม โรงพยาบาลหลายแห่งมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีไวรัสหลัก 3 ชนิดที่กำลังระบาด ได้แก่ โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และไวรัสอาร์เอสวี (RSV) วิกฤตโรคระบาดทั้ง 3 ชนิดนี้กำลังสร้างความกังวลให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครอบครัวทั่วประเทศ
แม้ว่าพวกเราหลายคนจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้ว แต่ไวรัสเหล่านี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าเราจะประมาทไม่ได้เลย ตัวเลขผู้ป่วยกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งเด็กเล็กและผู้สูงวัย ดังนั้น การทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและรู้วิธีป้องกันตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องคนที่คุณรักให้ปลอดภัยในฤดูกาลนี้
ข้อสรุปสำคัญ
- ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่พุ่งทะลุ 333,032 ราย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 48 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 5-9 ปี
- ยอดติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ 99,691 ราย พร้อมผู้เสียชีวิต 15 ราย ในขณะที่ไวรัส RSV พบผู้ป่วยแล้ว 7,020 ราย
- รัฐบาลสนับสนุนการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดความรุนแรงของโรค
ไข้หวัดใหญ่มาแรง ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตพุ่งสูง
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปีนี้ระบาดหนักกว่าที่หลายคนคาดคิด จากรายงานล่าสุดพบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงถึง 333,032 ราย ในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมา ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ การแพร่ระบาดอย่างหนักนี้เกิดขึ้นทั้งในชุมชน สถานที่ทำงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่โรงเรียน
สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือ การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วถึง 48 ราย สิ่งที่น่าตกใจคือ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 5 ถึง 9 ปี เด็กในวัยนี้มักจะชอบเล่นและคลุกคลีกับเพื่อนๆ ทำให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อไวรัสที่ทำให้โรคกระจายตัวอย่างรวดเร็ว
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ผู้ปกครองเฝ้าสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากเด็กมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ และอ่อนเพลียอย่างหนัก ควรให้เด็กหยุดเรียนและอยู่บ้าน หากอาการไม่ดีขึ้นควรพาไปพบแพทย์ทันที เพราะการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้
โควิด-19 และไวรัส RSV ยังคงเป็นภัยเงียบที่ต้องระวัง
แม้ว่าโรคโควิด-19 จะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แล้ว แต่มันก็ยังคงแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 99,691 ราย แม้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่ไวรัสชนิดนี้ก็ยังคงเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับกลุ่มเปราะบาง
ในช่วงเวลาดังกล่าว มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวน 15 ราย ผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ข้อมูลนี้ตอกย้ำให้เห็นว่าเรายังคงต้องใช้มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าไปใกล้ชิดกับผู้สูงอายุในครอบครัว
ในขณะเดียวกัน ไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ก็กำลังสร้างความกังวลใจให้กับครอบครัวที่มีลูกเล็กอย่างมาก ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม มีผู้ป่วย RSV ถึง 7,020 ราย ไวรัสชนิดนี้มักจะทำให้มีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา แต่อาจนำไปสู่การติดเชื้อที่ปอดอย่างรุนแรง เช่น โรคปอดบวมในเด็กทารกได้
ข้อสังเกตอาการ: ความแตกต่างของ 3 โรคฮิต
หลายคนอาจสับสนเมื่อคนในครอบครัวเริ่มมีอาการป่วย เนื่องจากโรคระบบทางเดินหายใจทั้ง 3 ชนิดนี้ มีอาการเริ่มต้นที่คล้ายคลึงกันมาก การแยกแยะความแตกต่างเบื้องต้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราไปพบแพทย์และรับการดูแลได้อย่างถูกต้อง
สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยมักจะมีอาการเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน มักมีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง ปวดเมื่อยตัว และรู้สึกอ่อนเพลียอย่างมาก อาการเหล่านี้จะหนักกว่าไข้หวัดธรรมดา ในส่วนของโควิด-19 อาการเด่นๆ คือ มีไข้ ไอ เจ็บคอ และอาจสูญเสียการรับรสหรือไม่ได้กลิ่นร่วมด้วย
สำหรับไวรัส RSV อาการในผู้ใหญ่อาจดูเหมือนไข้หวัดธรรมดา แต่ในเด็กทารกอาการจะรุนแรงกว่ามาก พ่อแม่ควรสังเกตหากเด็กมีอาการหอบเหนื่อย หายใจเร็ว หายใจมีเสียงหวีด หรือซี่โครงบุ๋มขณะหายใจ หากพบสัญญาณเหล่านี้ ต้องรีบพาเด็กไปโรงพยาบาลโดยด่วนที่สุด
ฉีดวัคซีนป้องกันฟรี สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเสมอ และการฉีดวัคซีนก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เรามี เพื่อรับมือกับตัวเลขผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่พุ่งสูงขึ้น หน่วยงานสาธารณสุขจึงได้จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ฟรี วัคซีนเหล่านี้จะมอบให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
กลุ่มเสี่ยงสูงเหล่านี้ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ก็ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดเช่นกัน เพื่อป้องกันการนำเชื้อไปติดคนรอบข้าง
คุณสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีได้ที่โรงพยาบาลของรัฐและศูนย์บริการสาธารณสุขทั่วประเทศ วัคซีนจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ในการสร้างภูมิคุ้มกันสูงสุด ดังนั้นอย่ารอจนกว่าคนในครอบครัวจะป่วย รีบจองคิวแต่เนิ่นๆ เพื่อปกป้องสุขภาพของคุณ
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและการดูแลตัวเองเบื้องต้น
เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ คุณสามารถติดตามข่าวสารจาก กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นหน่วยงานที่คอยเฝ้าระวังและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน การรับฟังข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ จะช่วยให้คุณประเมินสถานการณ์และรับมือได้อย่างมีสติ
นอกจากการฉีดวัคซีนแล้ว การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลยังคงเป็นเรื่องจำเป็น ควรพกเจลแอลกอฮอล์และล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะ สอนให้เด็กๆ ล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจติดมากับมือ
สุดท้ายนี้ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงคือด่านแรกในการสู้กับโรคร้าย ทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับให้เพียงพอ และหากรู้สึกไม่สบาย ควรหยุดพักอยู่บ้าน การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมจะช่วยให้เราทุกคนผ่านพ้นฤดูกาลแห่งโรคระบาดนี้ไปได้อย่างปลอดภัย
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สุขภาพและการแพทย์ Health
เชียงรายเปิดตัว “ยุวมัคคุเทศก์รุ่นใหม่” หนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีชุมชน
เชียงราย – จังหวัดเชียงรายกำลังก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย ล่าสุดหน่วยงานท้องถิ่นได้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อเป็นผู้นำเที่ยว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 มีการเปิดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์รุ่นใหม่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมมากมาย นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่มาร่วมงานอย่างคึกคัก
นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานใหญ่ในการผลักดันเชียงรายเป็นเมืองสุขภาพ เป้าหมายหลักคือการสอนให้เยาวชนเข้าใจความสำคัญของการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างลึกซึ้ง พวกเขาจะสามารถนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจและเป็นธรรมชาติ
ประเด็นสำคัญ
- ปั้นเยาวชนสู่มัคคุเทศก์: จังหวัดเชียงรายจัดอบรมเยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้นำเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีชุมชน
- เรียนรู้จากพื้นที่จริง: นักเรียนได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและธรรมชาติในสถานที่จริง
- ต่อยอดเมืองสุขภาพ: โครงการนี้ช่วยผลักดันให้จังหวัดเชียงรายก้าวสู่การเป็นเมืองสุขภาพที่ยั่งยืน
การอบรมครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมดสามวัน ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 19 สิงหาคม 2569 นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น เนื้อหาเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานแนวคิดเชียงรายเมืองแห่งสุขภาพให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน หลังจากนั้นจะเป็นการฝึกทักษะสำคัญที่มัคคุเทศก์ต้องมี เช่น การเล่าเรื่อง การใช้เสียง และการทำงานเป็นทีม
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวให้น่าสนใจและดึงดูดใจนักท่องเที่ยว การสื่อสารด้วยความมั่นใจถือเป็นสิ่งสำคัญที่วิทยากรเน้นย้ำตลอดการอบรม ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เยาวชนพร้อมรับมือกับนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบในอนาคตได้อย่างมืออาชีพ
การลงพื้นที่จริงเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มประสบการณ์จริง นักเรียนจะได้ลงพื้นที่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งของจังหวัด พวกเขาจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านที่ศูนย์วัฒนธรรมอาข่าและควายดินดากอาร์ทเฮ้าส์ รวมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตเชิงสุขภาพที่น้ำพุร้อนโป่งพระบาท นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเรื่องสมุนไพรที่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรท่าสุด ซึ่งเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับเยาวชนได้อย่างดีเยี่ยม
จุดเด่นของงานนี้คือการให้นักเรียนได้แสดงฝีมือผ่านกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ กิจกรรมแรกคือ Young Wellness Guide Challenge ที่ให้เยาวชนลองทำหน้าที่มัคคุเทศก์จริง นอกจากนี้ยังมีการประกวด Mini Tour Guide Show เพื่อนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ข้อมูลสนับสนุนจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่ากิจกรรมรูปแบบนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้เด็กๆ ในการนำเสนอเรื่องราวท้องถิ่นได้อย่างมาก
ก้าวต่อไปของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเชียงราย
โครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างผู้สื่อความหมายรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสูง เยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านเกิดตนเอง พวกเขาไม่เพียงแค่นำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ แต่ยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่ ท้ายที่สุดสิ่งนี้จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาจังหวัดเชียงรายต่อไป
การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อเยาวชนเข้าใจและรักในท้องถิ่น พวกเขาจะปกป้องและดูแลทรัพยากรของตนเองอย่างดี การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเชียงรายจึงมีอนาคตที่สดใสและพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลก โครงการนี้จึงเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับจังหวัดอื่นๆ ที่ต้องการพัฒนาชุมชนในรูปแบบเดียวกัน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
คำถาม: โครงการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร?
คำตอบ: โครงการนี้มุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะเยาวชนในพื้นที่ให้กลายเป็นยุวมัคคุเทศก์ที่มีความสามารถ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีชุมชนของจังหวัดเชียงรายให้เติบโต
คำถาม: นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนบ้าง?
คำตอบ: แหล่งเรียนรู้หลักในโครงการนี้ ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมอาข่า ควายดินดากอาร์ทเฮ้าส์ น้ำพุร้อนโป่งพระบาท และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรท่าสุด
คำถาม: โครงการนี้มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างไร?
คำตอบ: โครงการนี้ช่วยสร้างทักษะอาชีพให้เยาวชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสนับสนุนให้เชียงรายก้าวขึ้นเป็นเมืองสุขภาพระดับประเทศ ซึ่งจะนำรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
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สุขภาพและการแพทย์ Health
ข่าวดีชาวเหนือ! รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ผ่าตัดปลูกถ่ายไตสำเร็จรายที่ 3
หลานชายด้วยยาบ้า 400 เม็ด">เชียงราย – เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้สร้างความสำเร็จครั้งใหญ่อีกครั้ง ทีมแพทย์ได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตให้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้สำเร็จด้วยดี โดยผู้ป่วยรายนี้ได้ลงทะเบียนรอรับการบริจาคอวัยวะมาเป็นเวลานาน
การผ่าตัดครั้งนี้ถือเป็นการปลูกถ่ายไตสำเร็จเป็นรายที่ 3 ของโรงพยาบาล ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจของทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน นอกจากนี้ยังยืนยันว่าระบบบริการของโรงพยาบาลมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลผู้ป่วยหนัก
ประเด็นสำคัญ
- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผ่าตัดปลูกถ่ายไตสำเร็จเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569
- ความสำเร็จนี้ช่วยลดเวลาการรอคอย และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยโรคไตในพื้นที่ภาคเหนือ
- ทีมแพทย์และโรงพยาบาลขอบคุณผู้บริจาคอวัยวะที่มอบ “ของขวัญแห่งชีวิต” ให้กับผู้ป่วย
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการบริจาคอวัยวะ การประสานงาน และการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย ไปจนถึงการผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัด ทุกขั้นตอนทำด้วยความใส่ใจและรัดกุม
การปลูกถ่ายไตในพื้นที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นมาก ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงกรุงเทพฯ ทำให้ลดเวลาการรอคอยอวัยวะลงได้อย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตในภาคเหนือให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ยกระดับการรักษาโรคซับซ้อนในเชียงราย
ทีมแพทย์ของ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการโรคร้ายแรง การผ่าตัดที่ซับซ้อนเช่นนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงมาก ทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำงานสอดประสานกันเป็นทีมเดียว
ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจำนวนมากที่ต้องทนทุกข์จากการฟอกเลือด การฟอกเลือดแต่ละครั้งใช้เวลานานและทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย ดังนั้นการได้รับโอกาสปลูกถ่ายไตจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้
ระบบบริการปลูกถ่ายอวัยวะของโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พร้อมรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน การมีศูนย์การแพทย์ที่เชี่ยวชาญอยู่ใกล้บ้านถือเป็นเรื่องดีและสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
เชิดชูผู้บริจาค ผู้มอบ “ของขวัญแห่งชีวิต”
นอกเหนือจากความสามารถของแพทย์แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของผู้บริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ขอร่วมยกย่องและอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ครอบครัวของผู้บริจาคได้มอบ “ของขวัญแห่งชีวิต” ที่มีค่าที่สุดให้กับเพื่อนมนุษย์
เมื่อผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนไตใหม่ ร่างกายจะกลับมาทำงานได้ใกล้เคียงปกติ พวกเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน ทำงาน และมีความสุขกับครอบครัวได้อีกครั้ง การบริจาคอวัยวะจึงเป็นการต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยที่เคยหมดหวังให้กลับมามีรอยยิ้มได้
โรงพยาบาลขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วย ครอบครัว และทีมงานผู้ดูแลทุกคน ความสำเร็จนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ระบบสาธารณสุขไทยก้าวหน้าต่อไป คุณสามารถติดตามข่าวสารสาธารณสุขเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นสำคัญ
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สุขภาพและการแพทย์ Health
เชียงรายตั้งเป้าเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก”
หลานชายด้วยยาบ้า 400 เม็ด">เชียงราย – จังหวัดเชียงรายกำลังเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง เพื่อยกระดับพื้นที่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้ชื่อโครงการ “Chiang Rai Wellness City” อย่างเป็นทางการ เป้าหมายหลักคือการก้าวขึ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โครงการนี้เน้นการนำจุดแข็งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น มาสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
เทรนด์การท่องเที่ยวทั่วโลกในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนจากการเดินทางเพื่อพักผ่อนธรรมดา เป็นการเน้นดูแลสุขภาพและฟื้นฟูจิตใจ จังหวัดเชียงรายจึงนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น น้ำพุร้อน ชา กาแฟ และสมุนไพร มาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ประเด็นสำคัญ
- เป้าหมายระดับโลก: เชียงรายเร่งพัฒนาเมือง เพื่อก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติ
- การพัฒนาชุมชน: มีการจัดอบรม 4 หลักสูตรใหญ่ตลอดเดือนสิงหาคม เพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการและชาวบ้าน
- กิจกรรมแจกรางวัล: เปิดตัวแคมเปญประกวดคลิปวิดีโอและบทความ ชิงรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 120,000 บาท
การผลักดันโครงการนี้ เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน นำโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และ ททท. สำนักงานเชียงราย ทุกฝ่ายตั้งใจเตรียมความพร้อมให้คนในพื้นที่อย่างจริงจัง คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สยามรัฐออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่งข่าวต้นฉบับของการแถลงข่าวครั้งนี้
การทำงานครั้งนี้เน้นการพัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ และสร้างการรับรู้ไปพร้อมกัน ตลอดเดือนสิงหาคมและกันยายน 2569 จะมีกิจกรรมมากมาย เพื่อวางรากฐานให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพอย่างแท้จริง
ด้านการพัฒนาคน จะมีการจัดอบรมอย่างเข้มข้นถึง 4 หลักสูตร เริ่มจาก “Chiang Rai Wellness Business Academy” ที่ช่วยเสริมความรู้ด้านการตลาดให้ธุรกิจสุขภาพ ต่อด้วยหลักสูตร “ยุวมัคคุเทศก์รุ่นใหม่” ที่สอนให้เด็กๆ ถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนได้อย่างน่าสนใจ
นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร “นักสื่อความหมายท้องถิ่น” เพื่อยกระดับคนในพื้นที่ให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้ดีขึ้น ปิดท้ายด้วยหลักสูตร “Local Food Stylist” ที่สอนการจัดจานอาหารพื้นถิ่น ให้กลายเป็นเมนูสุขภาพที่น่าทานและมีราคา
การพัฒนาทักษะเหล่านี้ จะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน เมื่อชุมชนเข้มแข็ง การท่องเที่ยวก็จะเติบโตตามไปด้วย สิ่งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงในระยะยาว
แคมเปญสุดสร้างสรรค์ ดึงคนรุ่นใหม่โปรโมทเมือง
นอกจากการสอนคนในพื้นที่แล้ว เชียงรายยังจัดแคมเปญการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว แคมเปญแรกคือการประกวดคลิปวิดีโอสั้น “Chiang Rai Wellness Moment” เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาแชร์ช่วงเวลาดีๆ เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท
แคมเปญที่สองคือ “Wellness Storytelling” เป็นการประกวดบทความและภาพถ่ายสะท้อนวิถีชีวิต ผู้ชนะจะได้รับบัตรกำนัลที่พักและบริการสปา มูลค่ารวม 50,000 บาท แคมเปญเหล่านี้จะช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียได้เป็นอย่างดี
นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ย้ำว่ากิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันชิงรางวัล แต่เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวบอกเล่าประสบการณ์จริง การพูดกันปากต่อปากบนโลกออนไลน์ จะช่วยให้คนรู้จักเมืองเชียงรายมากขึ้น
สัมผัสธรรมชาติกับแคมป์ปิ้งสุขภาพ และก้าวต่อไปของเชียงราย
อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์คือ “Wellness Camping Life” ซึ่งเตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–13 กันยายน 2569 งานนี้ชวนนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและทานอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง
นางสาวยุรีพรรณ แสนใจยา ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย ระบุว่า ททท. พร้อมเดินหน้าโปรโมทผ่านสื่อทุกช่องทาง โดยจะพาสื่อมวลชนและบล็อกเกอร์มาร่วมทริป เพื่อช่วยรีวิวและสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวตามรอยมาเที่ยวเชียงราย
ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต ในอนาคตอันใกล้ เชียงรายจะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ และเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกที่ทุกคนต้องห้ามพลาด
การเปลี่ยนผ่านสู่เมืองสุขภาพ ไม่เพียงแต่ดีต่อนักท่องเที่ยว แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเชียงรายด้วย เมื่อธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และเศรษฐกิจดีขึ้น ความสุขของคนในพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย นี่คือเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาในครั้งนี้
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