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โศกนาฏกรรม! ก้อนหินขนาดมหึมาหนัก 100 กิโลกรัม ร่วงหล่นทับรถกระบะ ส่งผลให้คนขับเสียชีวิตคาที่
ลำปาง – เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 8 กันยายน เวลาประมาณ 18.15 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เถิน จังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งอุบัติเหตุร้ายแรงบนถนนสายเถิน-ลี้ บริเวณกิโลเมตรที่ 117 ในเขตตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ ตำรวจพร้อมด้วยทีมอาสาสมัครกู้ภัยได้รีบเดินทางไปยังพื้นที่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถกระบะ Isuzu Cab สีเทา ป้ายทะเบียนฆาตกรรมโหดในรีสอร์ตเชียงใหม่ แฟนหนุ่มลูกครึ่งพยายามหนีแต่รถคว่ำ">เชียงใหม่ สภาพรถพังเสียหายอย่างหนักบริเวณหลังคา ที่น่าเศร้าคือ พบร่างของผู้ขับขี่ชายเสียชีวิตอยู่ภายในห้องโดยสาร ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเอกสารประจำตัว เพื่อยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือใครและกำลังเดินทางมาจากพื้นที่ใด
สรุปประเด็นสำคัญ
- เหตุสุดวิสัย: ก้อนหินขนาดใหญ่หนักกว่า 100 กิโลกรัม ร่วงจากหน้าผาทับรถกระบะ ทำให้คนขับเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
- สาเหตุหลัก: คาดว่าเกิดจากฝนตกหนักสะสม ทำให้ดินร่วนซุยและอุ้มน้ำจนเกิดหินถล่มลงมาบนพื้นผิวจราจร
- การแจ้งเตือน: เจ้าหน้าที่ประกาศเตือนผู้ใช้ถนนสายเถิน-ลี้ ให้เพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการขับขี่ช่วงฤดูฝน
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พบก้อนหินขนาดใหญ่ตกอยู่ใกล้ตัวรถ ก้อนหินนี้คาดว่ามีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 60-100 กิโลกรัม หินได้ร่วงหล่นลงมาทับหลังคารถฝั่งคนขับจนยุบตัวลงอย่างรุนแรง แรงกระแทกทำลายกระจกหน้ารถมุมซ้าย ก่อนที่หินจะกลิ้งเข้าไปทับร่างคนขับจนเสียชีวิต เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันและเกิดขึ้นรวดเร็วมาก
สำหรับสาเหตุเบื้องต้น เจ้าหน้าที่คาดว่ามาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ก่อนเกิดเหตุมีฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำฝนทำให้ดินและก้อนหินบริเวณหน้าผาเกิดการร่วนซุยและขาดความยึดเกาะ เมื่อดินอุ้มน้ำไม่ไหว ก้อนหินยักษ์จึงร่วงหล่นลงมาบนถนนด้านล่าง ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่รถคันนี้ขับผ่านพอดี คุณสามารถติดตาม ข่าวอุบัติเหตุ เพิ่มเติมได้เพื่ออัปเดตสถานการณ์และเฝ้าระวังเส้นทางเสี่ยงอื่นๆ
การช่วยเหลือและการเตือนภัยผู้ใช้ถนน
หลังเกิดเหตุ สมาคมกู้ภัยลำปางจุดเถินได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถพยาบาลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็ว ทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อจัดการพื้นที่เกิดเหตุให้ปลอดภัย พวกเขายังต้องคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มที่ เนื่องจากถนนสายนี้ยังมีรถยนต์สัญจรผ่านไปมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในจุดเดียวกัน
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เถิน กำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่างเข้มงวด ผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางภูเขา ขอให้สังเกตป้ายเตือนและชะลอความเร็ว หากมีฝนตกหนักควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง
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ระทึกขวัญ! ชายคลั่งบุกปีนรั้วโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ครูฮีโร่สกัดทันก่อนเกิดเหตุสลด
เพชรบูรณ์ – เหตุการณ์สุดระทึกนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อมีชายคลุ้มคลั่งคนหนึ่งพยายามก่อเหตุร้ายภายในสถานศึกษาช่วงบ่าย ชายคนดังกล่าวได้ถือเหล็กเป็นอาวุธ และแอบปีนรั้วเข้ามาใน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ทางฝั่งหน้าวัดสามัคคีวัฒนา
โชคดีที่กลุ่มครูผู้ชายของนักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต">โรงเรียนสังเกตเห็นความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยกันสกัดกั้นชายคลุ้มคลั่งคนนี้ทันที การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของครูทำให้สามารถแย่งอาวุธเหล็กจากมือผู้ก่อเหตุได้สำเร็จ
ประเด็นสำคัญที่ควรทราบ
- ครูฮีโร่เข้าสกัดกั้นทันที: กลุ่มครูชายช่วยกันแย่งอาวุธและคุมตัวชายคลุ้มคลั่งได้รวดเร็วก่อนที่ตำรวจจะมาถึง
- ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ: นักเรียนกว่า 500 คนและบุคลากรทุกคนปลอดภัยจากเหตุการณ์ระทึกขวัญครั้งนี้อย่างสมบูรณ์
- ผลลัพธ์จากการซ้อมแผนเผชิญเหตุ: การซักซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินเมื่อเดือนสิงหาคมช่วยให้ทุกคนมีสติและรับมือได้ดีเยี่ยม
หลังจากที่คณะครูสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ พวกเขาได้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันที เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรหล่มสักได้รับแจ้งเหตุ และรีบเดินทางมายังพื้นที่อย่างรวดเร็วที่สุด
ส.ต.อ.นิติศาสตร์ วันเพ็ง และ ส.ต.ท.ธีร์ปพน จันเม้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย ได้เข้ามารับช่วงต่อเพื่อควบคุมตัวชายคลุ้มคลั่ง เจ้าหน้าที่ได้นำตัวเขาส่งไปยังโรงพยาบาล เพื่อประเมินอาการทางจิตและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตกใจให้กับผู้คนที่พบเห็นเป็นอย่างมาก แต่โชคดีที่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแม้แต่คนเดียว การกระทำที่กล้าหาญของครูช่วยปกป้องชีวิตของนักเรียนหลายร้อยคนได้อย่างน่าชื่นชม
สิ่งหนึ่งที่ทำให้การรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี คือความพร้อมและการฝึกซ้อมของโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางโรงเรียนเพิ่งจัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาไปหมาดๆ
การซักซ้อมครั้งนั้นมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยกู้ภัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนและครูทุกคน เป้าหมายหลักคือการสร้างความตระหนักรู้ และสอนวิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง
เมื่อเกิดเหตุการณ์บุกรุกขึ้นในวันนี้ ทุกคนจึงรู้ว่าต้องทำอย่างไรและสามารถควบคุมสติได้อย่างยอดเยี่ยม นักเรียนไม่มีอาการตื่นตระหนกจนควบคุมไม่ได้ และครูสามารถตัดสินใจเข้าแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทเรียนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
เหตุการณ์ที่โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญมาก สำหรับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ ความปลอดภัยของเด็กนักเรียนต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอ และการเตรียมพร้อมล่วงหน้าคือหัวใจสำคัญที่สุด
พ่อแม่ผู้ปกครองต่างรู้สึกโล่งใจ และกล่าวชื่นชมความกล้าหาญของคณะครูผ่านทางสื่อต่างๆ ถ้าหากไม่มีการสังเกตที่ดีและการเข้าสกัดกั้นที่รวดเร็ว ผลลัพธ์ในวันนี้อาจจะเลวร้ายกว่านี้มาก
โรงเรียนทุกแห่งควรมีการตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ การเพิ่มกล้องวงจรปิด หรือการจัดเวรยามตรวจตราบริเวณรั้วโรงเรียน จะช่วยลดความเสี่ยงจากการบุกรุกได้มากขึ้น
จากเหตุการณ์นี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจในพื้นที่ยืนยันว่า จะเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนรอบสถานศึกษา การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างชุมชน โรงเรียน และตำรวจเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานรัฐควรให้ความสำคัญอย่างจริงจัง การรักษาและการดูแลที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์คลุ้มคลั่ง และเป็นภัยต่อสังคมซ้ำอีก
ทุกคนหวังว่าเหตุการณ์ระทึกขวัญเช่นนี้ จะไม่เกิดขึ้นอีกกับลูกหลานของเราในอนาคต การเตรียมความพร้อมและการมีสติ คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในสังคม
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น้ำท่วมรุนแรงได้ส่งผลกระทบต่อ 3 ตำบลในจังหวัดพะเยา หน่วยงานท้องถิ่นกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือ
พะเยา – เมื่อช่วงเช้าเวลา 09.20 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2569 เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้น้ำระบายออกไม่ทัน และเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านหลายครอบครัวต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำกันอย่างจ้าละหวั่น
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักในขณะนี้ครอบคลุม 3 ตำบลหลัก ได้แก่ ตำบลเวียง 2 หมู่บ้าน ตำบลร่มเย็น 2 หมู่บ้าน และตำบลเจดีย์คำ 2 หมู่บ้าน ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานท้องถิ่นกำลังระดมกำลังลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน พวกเขาเร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยทุกคน
สรุปประเด็นสำคัญ
- น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม 3 ตำบลในอำเภอเชียงคำอย่างฉับพลัน เนื่องจากระบบระบายน้ำทำงานไม่ทัน
- มวลน้ำในตำบลเจดีย์คำกำลังไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำ ทำให้ต้องแจ้งเตือนหมู่บ้านเสี่ยงภัยเพิ่มอีก 2-3 แห่ง
- ตำบลร่มเย็นสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว โดยทหารและจิตอาสาได้เข้าช่วยทำความสะอาดบ้านเรือน 11 หลัง
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การเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายน้ำ
ลักษณะของภัยพิบัติครั้งนี้คือน้ำหลากฉับพลันและปัญหาน้ำท่วมขังที่รอการระบาย จากรายงานล่าสุดพบว่าสถานการณ์ในตำบลเจดีย์คำยังต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด มวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่บ้านที่อยู่ท้ายน้ำอีก 2-3 แห่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศเตือนให้ชาวบ้านเตรียมรับมือกับ สถานการณ์น้ำท่วมพะเยา อย่างทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสียให้มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม ยังมีข่าวดีสำหรับพื้นที่ตำบลร่มเย็น เพราะระดับน้ำที่ท่วมสูงเมื่อคืนนี้ได้ลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็นไม่ได้นิ่งนอนใจ พวกเขาได้ประสานงานกับหน่วยทหารและกลุ่มจิตอาสาทันที ทีมงานทั้งหมดได้ร่วมกันลงพื้นที่ฉีดล้างและทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบทั้ง 11 ครัวเรือน เพื่อช่วยให้ชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุด
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ชายคนหนึ่งจากลำปาง เกิดความหึงหวงอย่างรุนแรง จับได้ว่าภรรยานอกใจ จึงทำร้ายชู้จนหมดสติ
ลำปาง – เหตุการณ์ความรุนแรงจากปัญหาความรักซ้อน เกิดขึ้นอีกครั้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อสามีหนุ่มทนไม่ไหวหลังจับได้ว่าภรรยาแอบคบชู้ เขาตัดสินใจไปดักรอที่หอพักและพบภาพบาดตาบาดใจ เมื่อเห็นภรรยาจูบกับชายคนใหม่ในรถอย่างดูดดื่ม ความโมโหหึงทำให้เขาปรี่เข้าไปทำร้ายร่างกายชายคนดังกล่าว จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องเข้ารับการรักษาด่วนในห้องไอซียู
หลังเกิดเหตุ ผู้กระทำความผิดเกิดความเครียดอย่างรุนแรงและตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการดื่มน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อหนีการลงโทษ โชคดีที่ญาติพบและช่วยเหลือเขาได้ทันเวลา เมื่อไม่นานมานี้ ผู้กระทำความผิดได้ขอโทษพ่อของเหยื่อและสารภาพว่าเขาทำไปเพราะความโกรธชั่วขณะและไม่ได้ตั้งใจจะฆ่า
ประเด็นสำคัญ
- การทำร้ายร่างกายสาหัส: สามีจับได้ว่าภรรยามีชู้ จึงไปดักรอและใช้จานรองกระถางต้นไม้ฟาดชายคนใหม่จนเลือดคั่งในสมอง อาการโคม่า
- พยายามหนีความผิด: ผู้ก่อเหตุเครียดจัดจนกินยาล้างห้องน้ำเพื่อฆ่าตัวตาย แต่รอดชีวิตมาได้ และได้เข้าขอขมาพ่อของผู้บาดเจ็บแล้ว
- ผลกระทบต่อครอบครัวเหยื่อ: ผู้บาดเจ็บเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวและเป็นเสาหลักของบ้าน ซึ่งมีลูกชายวัยเพียง 6 ขวบที่ต้องคอยดูแล
นายบาส ผู้ก่อเหตุ เปิดเผยว่าเขาคบหาและอยู่กินกับ น.ส.ปุ้ย แฟนสาวมานานกว่า 2 ปี จนกระทั่งช่วงกลางเดือนสิงหาคม เขาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติ จึงแอบดูโทรศัพท์และพบข้อความสนทนา ทำให้ทราบว่าแฟนสาวแอบคบกับนายเอกพล (ผู้บาดเจ็บ) มาได้ประมาณ 5-6 เดือนแล้ว
ก่อนหน้านี้ นายบาสเคยขอร้องให้ทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์ เนื่องจากเขากับแฟนสาวยังไม่ได้เลิกรากันตามที่ฝ่ายหญิงมักจะนำไปกล่าวอ้าง แต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะไม่ยอมหยุดพฤติกรรมดังกล่าว ทำให้ความบาดหมางเริ่มสะสมและรอวันปะทุ
แม้จะมีการตักเตือนแล้ว แต่ความสัมพันธ์ลับๆ ของทั้งคู่ยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งสิ่งนี้ได้นำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงที่ไม่มีใครคาดคิดในเวลาต่อมา
วินาทีเผชิญหน้าและเหตุการณ์บานปลาย
ในคืนวันที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 22.00 น. นายบาสทราบว่าทั้งคู่แอบนัดพบกัน เขาจึงตัดสินใจเดินทางไปดักรอที่หอพักของแฟนสาว โดยซ่อนตัวอยู่บริเวณหลังแท็งก์น้ำเพื่อจับตาดูสถานการณ์อย่างเงียบๆ
เมื่อนายเอกพลขับรถมาส่งแฟนสาวที่หอพัก นายบาสเห็นภาพที่ทั้งคู่จูบกันในรถอย่างสนิทสนม ภาพบาดตานี้ทำให้เขาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ เขาจึงพุ่งเข้าไปทำร้ายนายเอกพลทันที โดยในช่วงชุลมุน เขาได้คว้าจานรองกระถางต้นไม้ฟาดเข้าที่ศีรษะของนายเอกพลอย่างแรง
การทำร้ายร่างกายครั้งนี้ส่งผลให้นายเอกพลล้มลงและได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์ และนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลศูนย์ลำปางอย่างเร่งด่วน
อาการบาดเจ็บสาหัสและผลกระทบต่อครอบครัว
ปัจจุบัน นายเอกพลยังคงนอนไม่ได้สติอยู่ในห้องไอซียู เขาได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักจนมีเลือดคั่งในสมอง และแพทย์จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเจาะกะโหลกศีรษะเพื่อรักษาชีวิตให้อยู่รอด
นายบุญส่ง อายุ 61 ปี พ่อของผู้บาดเจ็บ เปิดเผยด้วยความเศร้าว่า ลูกชายของเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวและเป็นเสาหลักของครอบครัว หากลูกชายต้องกลายเป็นเจ้าชายนิทรา หลานชายวัย 6 ขวบจะต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างแน่นอน
ครอบครัวของผู้บาดเจ็บยืนยันอย่างหนักแน่น ว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด เพราะมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่รุนแรงและโหดร้ายเกินกว่าจะรับได้
การพยายามหนีความผิดและการขอขมาพ่อเหยื่อ
หลังจากก่อเหตุรุนแรง นายบาสได้กลับไปที่บ้านของแฟนสาวด้วยความเครียดจัด วันต่อมาเขาตัดสินใจดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำเพื่อหวังฆ่าตัวตายและหนีความผิด แต่โชคดีที่พ่อของแฟนสาวพบเข้า และรีบแจ้งกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา
เมื่ออาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาล นายบาสได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง และบังเอิญพบกับนายบุญส่ง พ่อของผู้บาดเจ็บ เขาจึงรีบเข้าไปก้มกราบเท้าเพื่อขอขมาในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
นายบาสยืนยันว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่า หรือทำร้ายให้ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส แต่ทำไปเพราะความโมโหสุดขีดที่เห็นภาพบาดตา เขาพร้อมที่จะรับผิดชอบและเยียวยาตามกำลังทรัพย์ที่มี แม้จะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยก็ตาม
การต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม
ขณะนี้ น.ส.ปุ้ย แฟนสาวที่เป็นต้นเหตุ ได้กลับไปอยู่กินกับนายบาสแล้วตามคำขอร้องของผู้เป็นพ่อ และไม่เคยติดต่อมาหาครอบครัวของนายเอกพลเลยตั้งแต่เกิดเรื่องราวขึ้น
นายบุญส่งได้ขอความช่วยเหลือจากทนายความเจสาดา ฟูกุล เพื่อจัดการคดีนี้ เนื่องจากครอบครัวของเขาขาดความรู้ด้านกฎหมาย ทนายความได้พบกับเจ้าหน้าที่สอบสวนเพื่อเร่งรัดคดีและเตรียมการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
คดีนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของความรักและความสัมพันธ์ การใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาไม่เคยเป็นประโยชน์ต่อใคร นอกจากจะทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้ว ผู้กระทำผิดยังต้องเผชิญกับผลทางกฎหมายด้วย ครอบครัวของผู้เสียหายยังคงหวังว่าระบบยุติธรรมจะให้ความยุติธรรมแก่พวกเขาในที่สุด
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