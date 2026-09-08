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น้ำท่วมรุนแรงได้ส่งผลกระทบต่อ 3 ตำบลในจังหวัดพะเยา หน่วยงานท้องถิ่นกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือ
พะเยา – เมื่อช่วงเช้าเวลา 09.20 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2569 เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้น้ำระบายออกไม่ทัน และเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านหลายครอบครัวต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำกันอย่างจ้าละหวั่น
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักในขณะนี้ครอบคลุม 3 ตำบลหลัก ได้แก่ ตำบลเวียง 2 หมู่บ้าน ตำบลร่มเย็น 2 หมู่บ้าน และตำบลเจดีย์คำ 2 หมู่บ้าน ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานท้องถิ่นกำลังระดมกำลังลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน พวกเขาเร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยทุกคน
สรุปประเด็นสำคัญ
- น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม 3 ตำบลในอำเภอเชียงคำอย่างฉับพลัน เนื่องจากระบบระบายน้ำทำงานไม่ทัน
- มวลน้ำในตำบลเจดีย์คำกำลังไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำ ทำให้ต้องแจ้งเตือนหมู่บ้านเสี่ยงภัยเพิ่มอีก 2-3 แห่ง
- ตำบลร่มเย็นสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว โดยทหารและจิตอาสาได้เข้าช่วยทำความสะอาดบ้านเรือน 11 หลัง
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การเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายน้ำ
ลักษณะของภัยพิบัติครั้งนี้คือน้ำหลากฉับพลันและปัญหาน้ำท่วมขังที่รอการระบาย จากรายงานล่าสุดพบว่าสถานการณ์ในตำบลเจดีย์คำยังต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด มวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่บ้านที่อยู่ท้ายน้ำอีก 2-3 แห่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศเตือนให้ชาวบ้านเตรียมรับมือกับ สถานการณ์น้ำท่วมพะเยา อย่างทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสียให้มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม ยังมีข่าวดีสำหรับพื้นที่ตำบลร่มเย็น เพราะระดับน้ำที่ท่วมสูงเมื่อคืนนี้ได้ลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็นไม่ได้นิ่งนอนใจ พวกเขาได้ประสานงานกับหน่วยทหารและกลุ่มจิตอาสาทันที ทีมงานทั้งหมดได้ร่วมกันลงพื้นที่ฉีดล้างและทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบทั้ง 11 ครัวเรือน เพื่อช่วยให้ชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุด
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ชายคนหนึ่งจากลำปาง เกิดความหึงหวงอย่างรุนแรง จับได้ว่าภรรยานอกใจ จึงทำร้ายชู้จนหมดสติ
ลำปาง – เหตุการณ์ความรุนแรงจากปัญหาความรักซ้อน เกิดขึ้นอีกครั้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อสามีหนุ่มทนไม่ไหวหลังจับได้ว่าภรรยาแอบคบชู้ เขาตัดสินใจไปดักรอที่หอพักและพบภาพบาดตาบาดใจ เมื่อเห็นภรรยาจูบกับชายคนใหม่ในรถอย่างดูดดื่ม ความโมโหหึงทำให้เขาปรี่เข้าไปทำร้ายร่างกายชายคนดังกล่าว จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องเข้ารับการรักษาด่วนในห้องไอซียู
หลังเกิดเหตุ ผู้กระทำความผิดเกิดความเครียดอย่างรุนแรงและตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการดื่มน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อหนีการลงโทษ โชคดีที่ญาติพบและช่วยเหลือเขาได้ทันเวลา เมื่อไม่นานมานี้ ผู้กระทำความผิดได้ขอโทษพ่อของเหยื่อและสารภาพว่าเขาทำไปเพราะความโกรธชั่วขณะและไม่ได้ตั้งใจจะฆ่า
ประเด็นสำคัญ
- การทำร้ายร่างกายสาหัส: สามีจับได้ว่าภรรยามีชู้ จึงไปดักรอและใช้จานรองกระถางต้นไม้ฟาดชายคนใหม่จนเลือดคั่งในสมอง อาการโคม่า
- พยายามหนีความผิด: ผู้ก่อเหตุเครียดจัดจนกินยาล้างห้องน้ำเพื่อฆ่าตัวตาย แต่รอดชีวิตมาได้ และได้เข้าขอขมาพ่อของผู้บาดเจ็บแล้ว
- ผลกระทบต่อครอบครัวเหยื่อ: ผู้บาดเจ็บเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวและเป็นเสาหลักของบ้าน ซึ่งมีลูกชายวัยเพียง 6 ขวบที่ต้องคอยดูแล
นายบาส ผู้ก่อเหตุ เปิดเผยว่าเขาคบหาและอยู่กินกับ น.ส.ปุ้ย แฟนสาวมานานกว่า 2 ปี จนกระทั่งช่วงกลางเดือนสิงหาคม เขาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติ จึงแอบดูโทรศัพท์และพบข้อความสนทนา ทำให้ทราบว่าแฟนสาวแอบคบกับนายเอกพล (ผู้บาดเจ็บ) มาได้ประมาณ 5-6 เดือนแล้ว
ก่อนหน้านี้ นายบาสเคยขอร้องให้ทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์ เนื่องจากเขากับแฟนสาวยังไม่ได้เลิกรากันตามที่ฝ่ายหญิงมักจะนำไปกล่าวอ้าง แต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะไม่ยอมหยุดพฤติกรรมดังกล่าว ทำให้ความบาดหมางเริ่มสะสมและรอวันปะทุ
แม้จะมีการตักเตือนแล้ว แต่ความสัมพันธ์ลับๆ ของทั้งคู่ยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งสิ่งนี้ได้นำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงที่ไม่มีใครคาดคิดในเวลาต่อมา
วินาทีเผชิญหน้าและเหตุการณ์บานปลาย
ในคืนวันที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 22.00 น. นายบาสทราบว่าทั้งคู่แอบนัดพบกัน เขาจึงตัดสินใจเดินทางไปดักรอที่หอพักของแฟนสาว โดยซ่อนตัวอยู่บริเวณหลังแท็งก์น้ำเพื่อจับตาดูสถานการณ์อย่างเงียบๆ
เมื่อนายเอกพลขับรถมาส่งแฟนสาวที่หอพัก นายบาสเห็นภาพที่ทั้งคู่จูบกันในรถอย่างสนิทสนม ภาพบาดตานี้ทำให้เขาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ เขาจึงพุ่งเข้าไปทำร้ายนายเอกพลทันที โดยในช่วงชุลมุน เขาได้คว้าจานรองกระถางต้นไม้ฟาดเข้าที่ศีรษะของนายเอกพลอย่างแรง
การทำร้ายร่างกายครั้งนี้ส่งผลให้นายเอกพลล้มลงและได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์ และนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลศูนย์ลำปางอย่างเร่งด่วน
อาการบาดเจ็บสาหัสและผลกระทบต่อครอบครัว
ปัจจุบัน นายเอกพลยังคงนอนไม่ได้สติอยู่ในห้องไอซียู เขาได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักจนมีเลือดคั่งในสมอง และแพทย์จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเจาะกะโหลกศีรษะเพื่อรักษาชีวิตให้อยู่รอด
นายบุญส่ง อายุ 61 ปี พ่อของผู้บาดเจ็บ เปิดเผยด้วยความเศร้าว่า ลูกชายของเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวและเป็นเสาหลักของครอบครัว หากลูกชายต้องกลายเป็นเจ้าชายนิทรา หลานชายวัย 6 ขวบจะต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างแน่นอน
ครอบครัวของผู้บาดเจ็บยืนยันอย่างหนักแน่น ว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด เพราะมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่รุนแรงและโหดร้ายเกินกว่าจะรับได้
การพยายามหนีความผิดและการขอขมาพ่อเหยื่อ
หลังจากก่อเหตุรุนแรง นายบาสได้กลับไปที่บ้านของแฟนสาวด้วยความเครียดจัด วันต่อมาเขาตัดสินใจดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำเพื่อหวังฆ่าตัวตายและหนีความผิด แต่โชคดีที่พ่อของแฟนสาวพบเข้า และรีบแจ้งกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา
เมื่ออาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาล นายบาสได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง และบังเอิญพบกับนายบุญส่ง พ่อของผู้บาดเจ็บ เขาจึงรีบเข้าไปก้มกราบเท้าเพื่อขอขมาในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
นายบาสยืนยันว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่า หรือทำร้ายให้ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส แต่ทำไปเพราะความโมโหสุดขีดที่เห็นภาพบาดตา เขาพร้อมที่จะรับผิดชอบและเยียวยาตามกำลังทรัพย์ที่มี แม้จะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยก็ตาม
การต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม
ขณะนี้ น.ส.ปุ้ย แฟนสาวที่เป็นต้นเหตุ ได้กลับไปอยู่กินกับนายบาสแล้วตามคำขอร้องของผู้เป็นพ่อ และไม่เคยติดต่อมาหาครอบครัวของนายเอกพลเลยตั้งแต่เกิดเรื่องราวขึ้น
นายบุญส่งได้ขอความช่วยเหลือจากทนายความเจสาดา ฟูกุล เพื่อจัดการคดีนี้ เนื่องจากครอบครัวของเขาขาดความรู้ด้านกฎหมาย ทนายความได้พบกับเจ้าหน้าที่สอบสวนเพื่อเร่งรัดคดีและเตรียมการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
คดีนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของความรักและความสัมพันธ์ การใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาไม่เคยเป็นประโยชน์ต่อใคร นอกจากจะทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้ว ผู้กระทำผิดยังต้องเผชิญกับผลทางกฎหมายด้วย ครอบครัวของผู้เสียหายยังคงหวังว่าระบบยุติธรรมจะให้ความยุติธรรมแก่พวกเขาในที่สุด
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เกิดเหตุสุดสยอง! รถบัสพลิคว่ำที่ลำปาง มีผู้บาดเจ็บหลายสิบคน คนขับอ้างว่าหักหลบรถกระบะ
ข่าว - News
เกิดเหตุสุดสยอง! รถบัสพลิคว่ำที่ลำปาง มีผู้บาดเจ็บหลายสิบคน คนขับอ้างว่าหักหลบรถกระบะ
ลำปาง – เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุระทึกขวัญขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปาง รถบัสรับส่งคนงานของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ชื่อดังเกิดเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหลายราย ท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านในพื้นที่
อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนสายบ้านเสด็จ-เขื่อนกิ่วลม ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าออกโรงงาน เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานต้องเร่งระดมกำลังเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
ประเด็นสำคัญ
- เกิดเหตุรถบัสพลิกคว่ำ: รถบัสรับส่งพนักงานโรงงานแปรรูปไก่เสียหลักตกลงไปในคันนาที่จังหวัดลำปาง มีผู้โดยสารอยู่ในรถราว 30 คน
- มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลประมาณ 10 ราย ส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
- สาเหตุเบื้องต้น: คนขับอ้างว่าต้องหักหลบรถกระบะที่ขับสวนมา ประกอบกับมีฝนตกหนักทำให้ถนนลื่นจนรถเสียการควบคุม
ภายในรถบัสคันดังกล่าวมีพนักงานโดยสารมาด้วยประมาณ 30 ชีวิต ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในแผนกเชือดและแปรรูปไก่ พวกเขาเพิ่งเลิกงานและกำลังเดินทางกลับที่พักในตัวเมืองลำปาง
การเดินทางกลับบ้านที่ควรจะราบรื่นกลับกลายเป็นฝันร้าย เมื่อรถบัสขับออกจากหน้าโรงงานมาได้เพียงแค่ประมาณ 100 เมตรเท่านั้น รถก็เกิดสูญเสียการควบคุมและพลิกตะแคงตกลงไปในคันนาข้างทาง ทำให้คนงานร้องตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยความตกใจ
กู้ภัยระดมกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ สมาคมกู้ภัยลำปาง กู้ภัยสว่างลำปาง และกู้ภัยบ้านเสด็จ ได้ประสานงานร่วมกันลงพื้นที่อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีรถกู้ชีพจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีและโรงพยาบาลลำปางเข้าร่วมภารกิจด้วย
ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในที่เกิดเหตุ ก่อนจะทยอยลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บที่มีอาการหนักประมาณ 10 รายส่งไปยังโรงพยาบาล ส่วนคนงานที่เหลืออีกกว่า 10 รายได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในอาการขวัญเสีย
จากการสอบถามคนขับรถบัสวัย 50 ปี เขาได้เล่าถึงวินาทีระทึกว่า ขณะที่กำลังขับรถออกมาตามปกติ จู่ๆ ก็มีรถกระบะคันหนึ่งขับสวนทางมากะทันหัน ทำให้เขาต้องตัดสินใจหักพวงมาลัยหลบเพื่อป้องกันการชนประสานงา
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฝนตกก่อนหน้านี้ ทำให้พื้นผิวถนนลื่นกว่าปกติ การหักเลี้ยวอย่างกะทันหันทำให้รถบัสเสียการควบคุม ท้ายรถหมุนคว้าง และพุ่งออกนอกถนน ก่อนจะพลิกคว่ำในที่สุด ตามข้อมูลที่ได้รับรายงานจากตำรวจ
ตำรวจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดี
เบื้องต้น คนขับรถบัสยืนยันอย่างหนักแน่นว่าตนเองไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใดๆ ก่อนที่จะมาขับรถรับส่งพนักงาน อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านเสด็จ จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตำรวจได้ควบคุมตัวคนขับรายนี้ไปทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จะเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ ก่อนที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อุบัติเหตุในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัย ในการจัดการรถโดยสารรับส่งพนักงานของบริษัทและโรงงานต่างๆ การตรวจเช็กสภาพรถบัสให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ การอบรมพนักงานขับรถให้มีความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน และการขับขี่อย่างระมัดระวังในช่วงฤดูฝน จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้แรงงานทุกคนเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน
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ทหารและอาสาสมัครเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในมณฑลน่าน
นาน – เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านได้ทิ้งคราบดินโคลนและความเสียหายไว้เบื้องหลังอย่างหนักหน่วง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวที่ชาวบ้านต้องเผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน บ้านเรือนหลายร้อยหลังเต็มไปด้วยโคลนหนาและเศษซากสิ่งของที่พัดมากับกระแสน้ำ ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ การลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ถือเป็นความหวังสำคัญของชุมชนที่กำลังรอคอยการเยียวยา
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2569 พลตรี บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้สั่งการด่วนให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ทันที โดยมีการผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มจิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากกรมทหารพรานที่ 32 เข้าช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลศิลาแลง ทีมงานได้ช่วยกันตักโคลน ล้างทำความสะอาดบ้านเรือน และขนย้ายสิ่งของที่พังเสียหายออกนอกพื้นที่ เป้าหมายหลักคือการลดความเหน็ดเหนื่อยของประชาชน และช่วยให้ทุกคนได้กลับเข้าพักอาศัยในบ้านของตนเองได้อย่างปลอดภัย
ประเด็นสำคัญ
- ทหารและจิตอาสาเร่งลงพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อล้างโคลนและฟื้นฟูบ้านเรือนหลังถูกน้ำป่าซัดถล่มอย่างหนัก
- เป้าหมายการช่วยเหลือมุ่งไปที่ตำบลศิลาแลง ตำบลปัว และตำบลแวง ซึ่งมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบหลายร้อยหลังคาเรือน
- ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สามารถทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่เสียหายไปแล้วกว่าร้อยละ 40-60 ในหมู่บ้านหลัก และยังคงเดินหน้าช่วยเหลือต่อไป
เร่งทำความสะอาดบ้านเฮี้ยและบ้านฝาย ตำบลศิลาแลง
สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในตำบลศิลาแลงคือ บ้านเฮี้ย หมู่ที่ 1 ซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงถึง 180 หลังคาเรือน จากการสำรวจพบว่ามีบ้านที่พังเสียหายและเต็มไปด้วยดินโคลนจำนวน 90 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่ได้จัดทีมปฏิบัติงาน 6 ชุดเข้าไปดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ขณะนี้ทีมงานสามารถล้างทำความสะอาดบ้านเรือนไปแล้ว 24 หลัง คิดเป็นความคืบหน้าร้อยละ 60 ของพื้นที่ที่ต้องจัดการเร่งด่วน การทำงานดำเนินไปอย่างรวดเร็วแม้จะมีอุปสรรคเรื่องความชื้นและสภาพอากาศ
ถัดมาที่บ้านฝาย หมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่รับศึกหนักจากภัยพิบัติครั้งนี้เช่นเดียวกัน พื้นที่นี้มีบ้านเรือนรวม 92 หลังคาเรือน และมีบ้านที่ได้รับความเสียหายหนักจำนวน 31 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่ทหารและจิตอาสาได้ใช้กำลัง 6 ชุดปฏิบัติการเข้าเคลียร์พื้นที่อย่างเต็มกำลัง ปัจจุบันสามารถทำความสะอาดและฟื้นฟูไปได้แล้ว 5 หลังคาเรือน หรือประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่วิกฤต ชาวบ้านต่างรู้สึกดีใจที่หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในยามยากลำบากเช่นนี้
นอกจากภารกิจล้างโคลนแล้ว เจ้าหน้าที่ยังช่วยตรวจสอบโครงสร้างบ้านที่อาจเป็นอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน การฟื้นฟูไม่เพียงแต่ทำให้บ้านเรือนสะอาดตาขึ้น แต่ยังช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยให้ดีขึ้นด้วย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือเพิ่มเติมได้จาก ข่าวสถานการณ์น้ำท่วมน่าน ล่าสุดจากสื่อมวลชนต่างๆ ทุกฝ่ายหวังว่ารอยยิ้มของชาวบ้านจะกลับมาอีกครั้งโดยเร็ว
ขยายพื้นที่ช่วยเหลือช่วงบ่าย ครอบคลุมตำบลปัวและตำบลแวง
การทำงานของทีมบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้หยุดพักเพียงแค่ช่วงเช้าเท่านั้น ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 ได้จัดกำลังพลและจิตอาสาชุดใหม่ลงพื้นที่เพิ่มเติม ทีมงานกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้ขยายพื้นที่ช่วยเหลือไปยังตำบลปัวและตำบลแวง ซึ่งเป็นรอยต่อที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าเช่นเดียวกัน พวกเขาต้องเผชิญกับสภาพโคลนที่เริ่มแห้งและจับตัวแข็ง ทำให้การทำความสะอาดต้องใช้แรงและอุปกรณ์ฉีดน้ำเข้าช่วยอย่างมาก
เป้าหมายในช่วงบ่ายมุ่งเน้นไปที่บ้านปรางค์และบ้านร้อง ในตำบลปัว รวมถึงบ้านหนองเงือก ในตำบลแวง อำเภอปัว กำลังพลได้กระจายกำลังกันเข้าตักดินโคลน ขนเศษกิ่งไม้ขนาดใหญ่ และยกสิ่งของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำออกมาตากแดด การลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนี้ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านได้อย่างยอดเยี่ยม หลายคนเริ่มมีความหวังที่จะลุกขึ้นสู้และจัดแจงชีวิตใหม่หลังผ่านพ้นวิกฤต
เหตุการณ์น้ำป่าในอำเภอปัวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมีน้ำใจและการทำงานร่วมกันของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยงานท้องถิ่น หรือประชาชนจิตอาสา ทุกคนต่างมุ่งหน้าเข้ามาช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทน การฟื้นฟูเมืองน่านให้กลับมาสวยงามและปลอดภัยยังคงต้องใช้เวลา แต่ด้วยพลังความร่วมมือที่แข็งแกร่ง ชุมชนแห่งนี้จะสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้อย่างแน่นอน
การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกชุมชนต้องให้ความใส่ใจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มพูดคุยเรื่องการจัดระบบเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้ชาวบ้านอพยพได้ทันท่วงที บทเรียนจากน้ำท่วมครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาระบบป้องกันภัยของจังหวัดน่านต่อไป
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