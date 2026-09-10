ข่าวอาชญากรรม - Crime
ด่วน! ตำรวจบุกยิงภรรยาดับคาโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลชลบุรี เด็ก 44 คนปลอดภัย
ชลบุรี – เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นที่จังหวัดชลบุรี เมื่อข้าราชการตำรวจนายหนึ่งใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปก่อเหตุยิงภรรยาของตนเองเสียชีวิตภายในนักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต">โรงเรียน เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับครูและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เคราะห์ดีที่เด็กนักเรียนตัวเล็กๆ ทั้งหมดปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต้องรีบเข้าควบคุมพื้นที่และดูแลสภาพจิตใจของเด็กๆ ทันที
เหตุสลดนี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 9 กันยายน ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง ผู้ก่อเหตุคือ ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ทองทัศน์ หรือ “หมวดโอ๋” ซึ่งดำรงตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบางละมุง ส่วนผู้เสียชีวิตคือภรรยาของเขา นางไพลิน ทองทัศน์ อายุ 48 ปี ซึ่งเป็นครูประจำโรงเรียนแห่งนี้
ประเด็นสำคัญ
- ร.ต.ต. ทัศพงษ์ ใช้อาวุธปืนยิงนางไพลิน ภรรยาซึ่งเป็นครู เสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
- เด็กนักเรียนจำนวน 44 คนปลอดภัยทั้งหมด ไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้
- เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดล้อมพื้นที่เจรจากล่อมผู้ก่อขายนานกว่า 20 ชั่วโมง ก่อนยอมเข้ามอบตัวในเวลาต่อมา
นาทีระทึกในสถานศึกษาและความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
หลังเกิดเสียงปืนดังขึ้นภายในโรงอาหารชั้นหนึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยรีบเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที พวกเขาพบร่างของนางไพลินนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้น มีบาดแผลจากกระสุนปืน บรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาหลเพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ในโรงเรียนอนุบาลที่มีเด็กเล็กอยู่จำนวนมาก
ครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนช่วยกันพาเด็กนักเรียน 44 ชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็ว แม้เด็กๆ จะปลอดภัยและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย แต่หลายคนต้องขวัญผะวาและร้องไห้ด้วยความตกใจกลัว ทางจังหวัดจึงสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราว พร้อมระดมทีมแพทย์และนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลสภาพจิตใจของเด็กๆ และผู้ปกครองที่รีบมารับบุตรหลานกลับบ้าน
ปิดล้อมข้ามวันก่อนผู้ก่อเหตุยอมมอบตัว
หลังก่อเหตุสะเทือนขวัญ ร.ต.ต. ทัศพงษ์ ได้ขับรถยนต์เก๋งสีขาวหลบหนีกลับไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านพักในอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านพักหลังดังกล่าวทันทีเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรอบข้าง การเจรจาดำเนินไปอย่างยาวนานข้ามวันข้ามคืนโดยให้ญาติและลูกชายช่วยพูดเกลี้ยกล่อม
การปิดล้อมกินเวลานานกว่า 20 ชั่วโมงจนกระทั่งช่วงเช้าตรู่ของวันถัดมา ผู้ก่อเหตุจึงยอมเดินออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แต่โดยดี เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสอบสวนหาแรงจูงใจที่แท้จริงอย่างละเอียด เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้แก่สังคมเป็นอย่างมาก และสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
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ระทึกเชียงราย! รวบ 2 หนุ่มซุกยาบ้า 6 แสนเม็ด ร้านส่งพัสดุเอะใจกล่องหนักผิดปกติ
เชียงราย – เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2569 เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่และชาวบ้านสามารถจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดได้อย่างทันควัน ผู้ต้องหาสองรายนี้พยายามส่งยาบ้าล็อตใหญ่ผ่านร้านรับส่งพัสดุในพื้นที่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณบ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและตำรวจอย่างดีเยี่ยม
การจับกุมครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงชัย ท่านได้รับแจ้งเหตุสำคัญจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ว่ามีการจับกุมตัวคนร้ายได้สำเร็จ ความสำเร็จนี้เริ่มต้นมาจากไหวพริบของเจ้าของร้านรับส่งพัสดุ เขาช่างสังเกตและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบทันที
ประเด็นสำคัญ
- พิรุธจากน้ำหนัก: ร้านรับส่งพัสดุสังเกตเห็นน้ำหนักกล่องผิดปกติ จึงรีบโทรแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ
- ยึดยาบ้ามหาศาล: เจ้าหน้าที่ตรวจพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกล่องพัสดุจำนวน 5 กล่อง รวมกว่า 600,000 เม็ด
- พลังชุมชน: ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านช่วยกันปิดล้อม จับกุมผู้ต้องหาที่พยายามวิ่งหลบหนีได้สำเร็จ
จากการสอบสวนพบว่า ผู้ต้องหาทั้งสองคนเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลห้วยชมภูและตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย พวกเขาขับรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ ดีแมคซ์ ป้ายทะเบียนเชียงราย มาจอดที่หน้าร้านรับส่งพัสดุ จากนั้นผู้ต้องหาได้นำกล่องพัสดุจำนวน 5 กล่องเข้ามาฝากส่งตามขั้นตอนปกติ
เจ้าของร้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องหาทั้งคู่เคยมาส่งพัสดุที่ร้านแล้วประมาณสองถึงสามครั้ง ในครั้งก่อนๆ พวกเขาอ้างว่าสิ่งของในกล่องคือน้ำผึ้ง แต่ครั้งนี้เจ้าของร้านสังเกตเห็นความผิดปกติอย่างชัดเจน น้ำหนักของกล่องพัสดุหนักกว่าปกติมาก เขาจึงเกิดความสงสัยและตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจ [suspicious link removed] เพื่อขอความช่วยเหลือทันที
วิ่งหนีระทึก! ชุมชนร่วมใจปิดล้อม
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงบริเวณร้านรับส่งพัสดุ ผู้ต้องหาทั้งสองคนเกิดไหวตัวทัน พวกเขาทิ้งของและรีบวิ่งหลบหนีเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านเวียงทองทันที ทั้งคู่เลือกที่จะแยกย้ายกันวิ่งหนีไปคนละทิศทางเพื่อเอาตัวรอด ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตามอย่างกระชั้นชิด
โชคดีที่ในเวลานั้น ผู้นำชุมชนกำลังจัดการอบรมประชาชนอยู่ที่หอประชุมใกล้จุดเกิดเหตุ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จึงรีบระดมกำลังชาวบ้านเข้าช่วยตำรวจ พวกเขาร่วมกันติดตามและปิดล้อมพื้นที่อย่างรวดเร็ว ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายไว้ได้อย่างปลอดภัย
หลังจากสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดกล่องพัสดุทั้ง 5 กล่องเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด ภายในกล่องพบยาบ้าบรรจุอยู่เป็นจำนวนมากถึง 600,000 เม็ด นับเป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ไม่ให้กระจายสู่ชุมชนได้สำเร็จ
ขณะนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาอย่างละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกการจับกุมเพื่อส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ ตำรวจจะเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อค้นหาผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด และนำตัวมาลงโทษให้เด็ดขาดโดยเร็วที่สุด
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หลานชายถูกจับกุมหลังก่อเหตุฆ่าลุงอย่างโหดเหี้ยมด้วยค้อนปอนด์
พะเยา – เกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยา เมื่อชายหนุ่มวัย 23 ปี ก่อเหตุสลดฆาตกรรมน้าชายแท้ๆ ของตนเอง คดีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่อย่างมาก เนื่องจากพฤติการณ์ที่ค่อนข้างโหดเหี้ยมและเป็นเหตุการณ์ในครอบครัว ผู้ก่อเหตุในคดีนี้คือ นายประสานมิตร หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดีในชื่อ “โจ้ หมูก้อน” เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวหาว่าทำร้าย นายผล ยั่วยวน อายุ 47 ปี ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าชายจนเสียชีวิต เหตุการณ์สุดสลดนี้เกิดขึ้นที่บ้านพักในตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
หลังจากการลงมือทำร้ายจนน้าชายเสียชีวิต ผู้ก่อเหตุได้พยายามอำพรางคดีด้วยการนำร่างไปทิ้งไว้ริมถนนในพื้นที่อำเภอปง กระทั่งมีชาวบ้านสัญจรไปมาและพบศพเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา สภาพศพของนายผลน่าสลดใจอย่างยิ่ง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์พบบาดแผลฉกรรจ์บริเวณกกหูขวาความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร และที่กกหูซ้ายอีก 2 แผลความยาวประมาณ 6 เซนติเมตร บาดแผลลึกเหล่านี้บ่งบอกถึงการถูกกระแทกด้วยของแข็งอย่างรุนแรงจนผู้ตายทนพิษบาดแผลไม่ไหว
ประเด็นสำคัญ
- สาเหตุความขัดแย้ง: ผู้ต้องหาและน้าชายมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเรื่องเงิน และผู้ตายมักจะบ่นเรื่องการทำงานของผู้ต้องหาเป็นประจำ
- พฤติการณ์ก่อเหตุ: ผู้ต้องหาใช้ของแข็ง ซึ่งคาดว่าเป็นค้อนและเสียม ฟาดเข้าที่ศีรษะน้าชายขณะนั่งพักผ่อนอยู่บนเปลใต้ถุนบ้าน
- การอำพรางที่ล้มเหลว: ผู้ต้องหานำร่างขึ้นรถกระบะไปทิ้ง แต่รถเกิดเสียกลางทาง จึงต้องทิ้งศพไว้ริมพงหญ้าข้างถนนแทน
สารภาพสิ้น “โจ้ หมูก้อน” เผยปมเดือดก่อนลงมือฆ่า
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายโจ้ได้ให้การรับสารภาพถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เขาเล่าว่าเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา วันนั้นเขามีปากเสียงกับนายผลซึ่งเป็นน้าชายอย่างรุนแรง ประเด็นหลักคือเรื่องเงินทองและการบ่นด่าเรื่องพฤติกรรมการทำงาน คำพูดเหล่านั้นทำให้เขาเกิดความโกรธแค้นอย่างหนักและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
ในช่วงจังหวะที่นายผลกำลังนั่งพักผ่อนอยู่บนเปลบริเวณใต้ถุนบ้าน นายโจ้จึงตัดสินใจใช้ของแข็งเข้าทำร้าย ทันทีที่สบโอกาส เขาฟาดไปที่บริเวณศีรษะและกกหูของน้าชายอย่างเต็มแรง การทำร้ายนี้รุนแรงมากจนทำให้นายผลเสียชีวิตลงทันทีในบริเวณใต้ถุนบ้าน หลังจากรู้ตัวว่าน้าชายเสียชีวิตแล้ว เขาก็เริ่มคิดหาวิธีปกปิดความผิดของตนเองอย่างเร่งด่วน
ผู้ก่อเหตุได้นำรถกระบะโตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์ สีบรอนซ์ทอง ซึ่งเป็นรถของพ่อมาใช้ เขาอุ้มศพของน้าชายใส่ท้ายรถกระบะ แล้วขับออกไปตามถนนสายบ้านนาอ้อม-บ้านน้ำปุก จุดประสงค์หลักคือการนำร่างนี้ไปทิ้งในที่ลับตาคนเพื่ออำพรางคดี อย่างไรก็ตาม แผนการของเขาไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดไว้เลย
ขณะที่เขาขับรถขึ้นเนินบริเวณใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปุก รถกระบะกลับเกิดอาการขัดข้องและเครื่องดับกะทันหัน เมื่อไม่สามารถขับรถต่อไปได้ เขาจึงตัดสินใจอุ้มศพลงจากรถแล้วนำไปทิ้งไว้ในพงหญ้าริมถนนบริเวณนั้น จากนั้นเขาก็ถอยรถไปจอดห่างจากจุดที่ทิ้งศพประมาณ 100 เมตร แล้วเดินเท้ากลับบ้านพักเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ล่าสุดในวันที่ 8 กันยายน พนักงานสอบสวน สภ.ปง ยังคงเดินหน้าสืบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างรัดกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อเก็บรายละเอียดทุกแง่มุม พร้อมทั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำเอกสารประกอบสำนวนคดีอย่างละเอียด ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมนำตัวนายโจ้ไปฝากขังต่อศาลจังหวัดพะเยาตามกระบวนการ ผู้ที่สนใจติดตามความคืบหน้า สามารถอ่าน ข่าวอาชญากรรม เพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ได้
ในส่วนของวัตถุพยานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ทำการตรวจสอบรถกระบะคันดังกล่าวอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำคัญที่เจ้าหน้าที่เก็บไว้ตรวจสอบ นั่นคือ ค้อนและเสียมที่คาดว่าเป็นอาวุธ เบื้องต้นพบร่องรอยที่ลักษณะคล้ายกับคราบเลือดมนุษย์ติดอยู่บนวัตถุพยานบางรายการอย่างชัดเจน ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกตามกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด ผลลัพธ์จากการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นี้จะถูกนำมาใช้ประกอบสำนวนคดี เพื่อยืนยันความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างเป็นทางการต่อไป
การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมุ่งเน้นความรอบคอบ เพื่อให้การทำคดีนี้มีความโปร่งใสและมีหลักฐานที่แน่นหนา แม้ว่าผู้ต้องหาจะให้การรับสารภาพไปแล้ว แต่ตามหลักการทางกฎหมาย เขายังคงถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได้รับการพิจารณาและมีคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลยุติธรรม คดีสะเทือนขวัญในจังหวัดพะเยานี้ถือเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่ง มันเตือนใจให้สังคมตระหนักถึงปัญหาการควบคุมอารมณ์ และผลกระทบของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมักจะนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
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หญิงสาวผู้มีไหวพริบดีหนีรอดจากโจรปล้นต่อเนื่องติดอาวุธ
กำแพงเพชร – ตำรวจจังหวัดกำแพงเพชรสามารถจับกุมคนร้ายก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งถูกคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ประกบและใช้มีดข่มขู่ เธอถูกบังคับให้ลงจากรถบนถนนสายเขานางทอง-สระแก้ว อำเภอพรานกระต่าย โชคดีที่เธอมีสติและสามารถเอาตัวรอดมาได้อย่างปลอดภัย
หลังได้รับแจ้งเหตุ ตำรวจ สภ.พรานกระต่าย และ สภ.เมืองกำแพงเพชร ได้ร่วมกันลงพื้นที่สืบสวนทันที เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถตามแกะรอยคนร้ายได้สำเร็จ โดยพบว่าคนร้ายหนีไปซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ตำบลสระแก้วและเตรียมการหลบหนีต่อไป
ประเด็นสำคัญ
- ตำรวจจับกุม “นายขวัญ” คนร้ายก่อเหตุจี้ชิงรถจักรยานยนต์ในจังหวัดกำแพงเพชรได้สำเร็จอย่างรวดเร็ว
- ผู้เสียหายมีสติ แอบโทรแจ้ง 191 และกระโดดหนีเข้าป่า ทำให้ตำรวจตามจับคนร้ายได้ทันท่วงที
- ผู้ก่อเหตุมีประวัติก่อคดีร้ายแรงมาแล้วหลายครั้ง รวมถึงใช้รถที่ถูกขโมยมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คนร้ายประวัติโชกโชน
เมื่อวันที่ 7 กันยายน เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังปิดล้อมและจับกุมนายขวัญ อายุ 30 ปี ผู้ก่อเหตุได้สำเร็จ จากการสอบสวนพบว่าเขามีประวัติก่ออาชญากรรมร้ายแรงมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเขาเพิ่งใช้มีดจี้คอและมัดชายคนหนึ่งไว้กับเสาในบ้านร้างเพื่อชิงกระเป๋าสตางค์ไป
นอกจากนี้ รถจักรยานยนต์ที่นายขวัญใช้ขับขี่มาก่อเหตุ ก็เป็นรถที่ถูกขโมยมาเช่นกัน รถคันนี้แจ้งหายไว้ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ขณะนี้ตำรวจ สภ.พรานกระต่าย ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
นาทีชีวิตและสติของผู้เสียหาย
นางสาวขนุน อายุ 29 ปี ผู้เสียหาย เล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟังว่า คนร้ายขี่รถมาประชิดและบังคับให้เธอหยุดรถ จากนั้นคนร้ายก็ดับเครื่องและบังคับให้เธอซ้อนท้ายไปด้วย พร้อมใช้มีดจี้ข่มขู่ตลอดทาง และสั่งให้เธอปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อป้องกันการขอความช่วยเหลือ
แต่เธอใช้ไหวพริบหลอกคนร้ายว่าเปิดโหมดเครื่องบินแล้ว ก่อนจะแอบโทรแจ้ง 191 เมื่อคนร้ายรู้ตัวว่าเธอติดต่อตำรวจจึงพาแวะเข้าป่าอ้อย เธอจึงตัดสินใจกระโดดลงจากรถแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตไปซ่อนตัว จากนั้นเธอโทรหา 191 อีกครั้งเพื่อบอกพิกัดที่ชัดเจน จนตำรวจมาช่วยเหลือและจับกุมคนร้ายได้ทันเวลา
นางสาวขนุนยังเล่าติดตลกด้วยว่า นี่เป็นการขึ้นโรงพักครั้งที่สองของเธอ ครั้งแรกเธอเคยตกเป็นข่าวโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเงินจนเกลี้ยงบัญชี แถมมิจฉาชีพยังทิ้งประโยคเด็ดจนเป็นไวรัลว่า “พี่เป็นมิจ มิจฉาชีพไงน้อง” ไว้ให้เจ็บใจเล่นอีกด้วย
ทางตำรวจได้กล่าวชื่นชมผู้เสียหายที่มีสติและสามารถบอกตำแหน่งได้แม่นยำ หากใครเคยตกเป็นเหยื่อของคนร้ายรายนี้ในลักษณะเดียวกัน สามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภ.พรานกระต่าย โทร 055-741-662 หรือติดต่อสถานีตำรวจใกล้บ้านท่าน
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