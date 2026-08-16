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รอคอยมา 1,460 วัน! ลูกช้างตาบอดได้กลับมาอยู่กับแม่แล้ว
ลำปาง -ภาพความประทับใจครั้งนี้เกิดขึ้นที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและคราบน้ำตาแห่งความสุข เมื่อครอบครัวช้าง “แม่แสนสวย” และ “น้องแสนหวาน” ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในรอบ 4 ปี ภายในงาน “1,460 วันที่รอคอย..แม่แสนสวย & น้องแสนหวาน Fan Meet 69” ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับและนักท่องเที่ยวที่เฝ้ารอคอยโมเมนต์นี้มาอย่างยาวนาน
การพบกันครั้งนี้เป็นมากกว่าการมาเจอกันของสัตว์ เพราะมันคือสายใยรักที่ไม่มีวันจางหายไปตามกาลเวลา แม้จะต้องแยกจากกันด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและการรักษาที่จำเป็น แต่เมื่อทั้งคู่ได้สัมผัสกันอีกครั้ง น้องแสนหวานก็รีบยื่นงวงเข้าเกี่ยวรัดและเอาหัวไถคลอเคลียแม่ไม่ห่าง เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าสัญชาตญาณความเป็นแม่ลูกนั้นเหนียวแน่นเพียงใด
สรุปความประทับใจ
- การรอคอยที่สิ้นสุด: แม่แสนสวยและน้องแสนหวาน ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากต้องแยกจากกันนานถึง 1,460 วัน หรือประมาณ 4 ปีเต็ม
- ลูกช้างยอดกตัญญู: แม้น้องแสนหวานจะตาบอดสนิททั้งสองข้าง แต่เมื่อพบแม่ช้างก็แสดงความรักผ่านการใช้งวงเกี่ยวและคลอเคลียอย่างอบอุ่นไม่ห่างกาย
- ภารกิจเพื่อสวัสดิภาพ: กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพและสภาพจิตใจของช้างไทยอย่างใกล้ชิด
เบื้องหลังความผูกพันที่ไม่มีวันจางหาย
ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน แม่แสนสวย ช้างแม่พันธุ์วัย 45 ปี ได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ มอบให้อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้น ต่อมาได้ให้กำเนิด น้องแสนหวาน พลายน้อยแสนน่ารัก แต่โชคร้ายที่น้องแสนหวานเกิดมาพร้อมกับภาวะตาบอดสนิททั้งสองข้าง
ด้วยความจำเป็นทางการแพทย์ น้องแสนหวานจึงต้องแยกตัวจากอกแม่ตั้งแต่อายุเพียง 3 ปี เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูร่างกายอย่างใกล้ชิดจากทีมสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ การพลัดพรากที่ยาวนานถึง 4 ปี ไม่ได้ทำให้ความรักของแม่ช้างลดน้อยลงเลย แม่แสนสวยยังคงเฝ้ารอและแสดงออกถึงความพร้อมที่จะปกป้องลูกน้อยอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส
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พลังแห่งความรักและการสนับสนุนจากมวลชน
ภายในงานแฟนมีตครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก “หญิง ธิติการ์น” นักร้องชื่อดังในฐานะแม่อุปถัมภ์ของน้องแสนหวาน มาร่วมสร้างสีสันและความซาบซึ้ง เธอได้ร่วมร้องเพลง “อสงไขย” และ “อย่าปล่อยมือ” เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกแทนใจระหว่างแม่ลูกช้าง เรียกน้ำตาแห่งความตื้นตันใจให้กับผู้ร่วมงานทุกคนที่ได้เห็นภาพประวัติศาสตร์นี้
กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นของขวัญสำหรับแฟนคลับเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ที่มุ่งมั่นยกระดับสวัสดิภาพของช้างไทย ให้ทุกชีวิตได้รับการดูแลอย่างประคบประหงม เพื่อให้พวกเขามีความสุขภายใต้ร่มเงาแห่งความรักอย่างแท้จริง และนี่คือบทพิสูจน์ว่าความเมตตาและเอาใจใส่ สามารถสร้างปาฏิหาริย์แห่งความสุขได้เสมอ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Q: ทำไมน้องแสนหวานถึงต้องแยกจากแม่แสนสวย?
A: น้องแสนหวานมีภาวะตาบอดสนิททั้งสองข้าง จึงต้องแยกตัวออกจากแม่ตั้งแต่อายุ 3 ปี เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพอย่างใกล้ชิดโดยผู้เชี่ยวชาญ
Q: งานแฟนมีตครั้งนี้จัดขึ้นที่ไหน?
A: กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมสัมผัสความน่ารักของทั้งคู่
Q: ปัจจุบันน้องแสนหวานอายุเท่าไหร่?
A: ในขณะที่จัดงาน น้องแสนหวานมีอายุ 7 ปี โดยเป็นการกลับมาพบกับแม่แสนสวยครั้งแรกหลังจากแยกจากกันนานถึง 4 ปี
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พบแล้ว! ลุงหลานหลงป่าเชียงม่วนรอดชีวิต หลังระดมกำลังค้นหานาน 6 วัน
2026 ที่ฮ่องกง">เชียงราย – เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 เจ้าหน้าที่ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้สูญหายสองคน คือ นายราเมศ จันทร์เรือง อายุ 20 ปี และนายนาค คำลือ อายุ 74 ปี ลุงและหลานชายคู่นี้พลัดหลงในเขตป่าลึกซึ่งเป็นเขตรอยต่อของอำเภอเชียงม่วน จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ พวกเขาหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหาอย่างต่อเนื่องถึง 6 วัน ปฏิบัติการร่วมครั้งนี้ก็ประสบผลสำเร็จ ครอบครัวของผู้สูญหายต่างรู้สึกโล่งใจและขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยเหลือ
จ่าสิบเอกอนุรักษ์ พันธมา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3104 เป็นผู้นำภารกิจค้นหาขนาดใหญ่ครั้งนี้ โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อบูรณาการกำลังพล ทีมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติ ดอยภูนาง ทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 31 และกองพันทหารราบที่ 17 กรมทหารราบที่ 4 รวมถึงกรมป่าไม้ ตำรวจ และหน่วยกู้ภัย พวกเขาค้นหาอย่างไม่หยุดหย่อนทั้งทางบกและทางน้ำรอบหมู่บ้านบ้านปิน นอกจากนี้ ผู้นำชุมชนและหน่วยรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านยังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
สรุปประเด็นสำคัญ
- รอดชีวิตปลอดภัย: นายราเมศ (อายุ 20 ปี) และนายนาค (อายุ 74 ปี) ถูกพบตัวแล้วหลังหลงอยู่ในป่าลึกนานถึง 6 วัน
- การร่วมมือครั้งใหญ่: ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการรวมพลังของหน่วยงานทหาร อุทยานแห่งชาติ ตำรวจ ทีมแพทย์ และชาวบ้านในพื้นที่
- การดูแลรักษา: ทั้งสองคนอยู่ในสภาพอ่อนเพลียและมีบาดแผลที่เท้า โดยขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
วินาทีพบตัวและการช่วยเหลือเบื้องต้น
เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันเดียวกัน ทีมหน่วยค้นหาร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางได้พบตัวผู้สูญหายทั้งสองคนในที่สุด พวกเขาถูกพบในสภาพที่อ่อนเพลียอย่างหนักเนื่องจากขาดอาหารและน้ำในระหว่างที่หลงทาง นอกจากนี้ทั้งสองคนยังมีบาดแผลที่เท้าซึ่งเกิดจากการโดนหินและกิ่งไม้บาดขณะพยายามเดินหาทางออกจากป่า สภาพพื้นที่ป่าที่รกทึบและยากลำบากทำให้การเอาชีวิตรอดของทั้งคู่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก
ทันทีที่พบตัว ทีมกู้ภัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รีบให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันพยุงและนำตัวลุงกับหลานออกจากพื้นที่ป่าอย่างระมัดระวัง พวกเขาถูกส่งตัวไปยังสถานีอนามัยในพื้นที่เพื่อรับการตรวจร่างกายเบื้องต้น ล่าสุดผู้ป่วยทั้งสองรายได้ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเชียงม่วนเพื่อให้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการรักษาและฟื้นฟูร่างกายต่อไป
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ผู้สูญหายทั้งสองคนติดอยู่ในป่านานแค่ไหน?
นายราเมศและนายนาคสูญหายไปในป่าตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2569 และถูกพบตัวในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 รวมระยะเวลาที่หลงป่าทั้งสิ้น 6 วัน
ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงานค้นหาครั้งนี้?
จ.ส.อ. อนุรักษ์ ปานทามา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3104 เป็นผู้นำและประสานงานทีมงานจากหลายหน่วยงาน ทั้งทหาร ตำรวจ ป่าไม้ และชาวบ้าน
อาการล่าสุดของผู้ที่หลงป่าเป็นอย่างไร?
ตอนที่พบตัว ทั้งสองคนมีอาการอ่อนเพลียอย่างหนักและมีบาดแผลจากการถูกของมีคมบาดที่เท้า ขณะนี้ได้รับการปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลเชียงม่วนแล้ว
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วอนสังคมช่วย “น้องยี่หว้า” วัย 9 ขวบ ป่วยโรคกล้ามเนื้อเสื่อม ฝันอยากกลับไปเรียน
2026 ที่ฮ่องกง">เชียงราย – เรื่องราวสุดสะเทือนใจนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน่าน เมื่อเด็กหญิงวัยเพียง 9 ขวบต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างแสนสาหัส ด.ญ.กัญญาภัสร์ เชื้อหมอ หรือ “น้องยี่หว้า” อาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง น้องกำลังต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นทุกวัน แพทย์วินิจฉัยว่าน้องป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อม ซึ่งทำให้อวัยวะต่างๆ อ่อนแรงลงอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ น้องยี่หว้ายังสามารถไปนักเรียนรุ่นพี่ใช้ปืนทำร้ายนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียน">โรงเรียนและใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนวัยเดียวกันได้ตามปกติ แต่ในปีนี้อาการของน้องกลับทรุดหนักลงอย่างเห็นได้ชัด กระดูกสันหลังของน้องคดงอมากขึ้นจนทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรง แขนขาเริ่มไม่มีแรงจนส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหว ในที่สุดครอบครัวจึงจำเป็นต้องให้น้องหยุดพักการเรียนไปก่อน
ประเด็นสำคัญ
- น้องยี่หว้า วัย 9 ขวบ ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เนื่องจากอาการของโรคกล้ามเนื้อเสื่อมรุนแรงขึ้น
- คุณแม่ต้องแบกรับภาระหนักในการดูแลทั้งน้องยี่หว้าและคุณตาที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
- ครอบครัวกำลังวอนขอความช่วยเหลือด้านการรักษาและอุปกรณ์วีลแชร์ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องได้กลับไปเรียนอีกครั้ง
ภาระหนักอึ้งของครอบครัวที่ต้องเผชิญ
นางสาวจิราพร อุปถัมภ์ ผู้เป็นแม่ พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกสาวได้รับการรักษาที่ดีที่สุด เธอพาน้องไปโรงพยาบาลน่าน และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดลำปางและเชียงใหม่ เป้าหมายหลักคือการหาแนวทางรักษาและชะลอการลุกลามของโรคนี้ให้ได้ แต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ารักษาพยาบาลก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
นอกจากนี้ ภาระของครอบครัวไม่ได้จบลงแค่การดูแลน้องยี่หว้าเพียงคนเดียว นางสาวจิราพรยังต้องดูแลคุณตาที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมานานกว่า 2 ปี คุณตาไม่สามารถทำงานได้และต้องทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้ที่ติดตาม ข่าวสังคมและสาธารณสุข จะทราบดีว่าการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษถึงสองคนในบ้านเดียวกันนั้น เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์อย่างมหาศาล
ขณะเดียวกัน ผู้เป็นพ่อต้องเดินทางไปทำงานรับจ้างขับรถที่กรุงเทพมหานคร เพื่อหารายได้ส่งกลับมาจุนเจือครอบครัว ทำให้หน้าที่ดูแลคนป่วยในบ้านตกอยู่กับคุณแม่เพียงลำพัง วันนี้เธอเริ่มรู้สึกว่าภาระต่างๆ หนักเกินกว่าจะรับไหว จึงอยากขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีจิตเมตตา
ความฝันของเด็กน้อยที่ไม่ควรหยุดลง
แม้ร่างกายจะอ่อนแรงและเจ็บปวด แต่น้องยี่หว้ายังคงเป็นเด็กที่หัวดีและรักการเรียนเป็นอย่างมาก ความฝันและอนาคตของเด็กหญิงวัย 9 ขวบคนนี้ไม่ควรถูกหยุดลงเพียงเพราะข้อจำกัดทางร่างกาย หากน้องได้รับการฟื้นฟูที่ถูกต้องและมีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมาะสม ชีวิตของน้องก็จะมีโอกาสดีขึ้นอย่างแน่นอน
การมีรถวีลแชร์ที่ได้มาตรฐานจะช่วยให้น้องสามารถเคลื่อนไหวและใช้แขนช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง สิ่งนี้จะเปิดประตูให้น้องได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันและเรียนรู้โลกภายนอกร่วมกับเพื่อนๆ อีกครั้ง ครอบครัวจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสเหล่านั้นจากสังคมที่อบอุ่น
ผู้ที่มีจิตเมตตาและต้องการช่วยเหลือครอบครัวของน้องยี่หว้า สามารถร่วมสมทบทุนค่ารักษาหรือส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ ท่านสามารถติดต่อพูดคุยกับ นางสาวจิราพร อุปถัมภ์ (คุณแม่ของน้องยี่หว้า) ได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 095-142-7176 หรือติดต่อประสานงานผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
เด็กที่เป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อม
เด็กที่ต่อสู้กับโรคกล้ามเนื้อเสื่อมต้องเผชิญกับภาวะทางพันธุกรรมที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอและเสื่อมลงเรื่อยๆ ตามเวลา โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน ซึ่งส่วนใหญ่มักพบในเด็กผู้ชาย
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การเดิน การขึ้นบันได หรือแม้แต่การยกแขน จะยากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อโรคดำเนินไป จนมักนำไปสู่ความจำเป็นต้องใช้รถเข็นและอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่อื่นๆ เมื่ออายุได้ประมาณ 10 กว่าปี
ถึงแม้จะมีอุปสรรคทางกายภาพ แต่เด็กเหล่านี้หลายคนแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความมุ่งมั่น และความสุขอย่างน่าทึ่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ผู้ดูแล และทีมแพทย์ที่ทุ่มเททำงานเพื่อจัดการกับอาการ รักษาความเป็นอิสระ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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น้ำท่วมรุนแรงถล่มภาคเหนือของประเทศไทย!! ทีมกู้ภัยเร่งให้ความช่วยเหลือ
เชียงราย – สถานการณ์ภัยพิบัติในภาคเหนือของประเทศไทยกำลังเป็นที่น่ากังวลอย่างยิ่ง หลังจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา เหตุการณ์สภาพอากาศแปรปรวนครั้งนี้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ล่าสุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดี ปภ. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายใน 5 จังหวัดหลักที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด เป้าหมายสำคัญคือการช่วยเหลือประชาชน และฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
ประเด็นสำคัญ
- ฝนตกหนักกระหน่ำภาคเหนือ: 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน และน่าน ต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างหนัก
- ปภ. ลงพื้นที่เร่งฟื้นฟู: เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่ทำความสะอาด แจกถุงยังชีพ และเปิดเส้นทางสัญจรที่ถูกดินสไลด์และต้นไม้ล้มทับ
- การเฝ้าระวังต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง: แม้ระดับน้ำในหลายพื้นที่จะลดลง แต่เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า
ความเสียหายในพื้นที่เชียงใหม่และเชียงราย
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำในลำห้วยแม่วะได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมถึง 7 ตำบล ในพื้นที่อำเภอพร้าว เวียงแหง เชียงดาว และแม่อาย มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 171 ครัวเรือน นอกจากนี้ อำเภอแม่แตงยังเจอน้ำป่าและดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจร แต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ในส่วนของจังหวัดเชียงราย ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อท่วมถนนสายหลัก ระหว่างอำเภอป่าแดดถึงอำเภอพาน เจ้าหน้าที่ได้เร่งอำนวยความสะดวกและติดตั้งป้ายเตือนภัย นอกจากนี้ ยังมีการนำเครื่องจักรเข้าขุดเปิดทางน้ำและลอกรางระบายน้ำเพิ่มเติม เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน
จังหวัดลำปางก็ได้รับผลกระทบจากพายุฝนเช่นเดียวกัน โดยปริมาณน้ำระบายไม่ทันและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม โชคดีที่ล่าสุดระดับน้ำได้ลดลงและสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระแสน้ำป่าได้พัดทำลายโครงสร้างสะพานซูตองเป้ที่กำลังซ่อมแซมจนสัญจรไม่ได้ และยังสร้างความเสียหายแก่นาข้าวโดยรอบ
สำหรับพื้นที่จังหวัดน่าน สถานการณ์โดยรวมถือว่าปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นมาก ระดับน้ำท่วมขังและน้ำในลำน้ำสาขาลดลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่กำลังเร่งทำความสะอาด ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด เพื่อให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบของรัฐต่อไป
แผนการฟื้นฟูและการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วน ปภ. ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายความมั่นคง และกลุ่มจิตอาสา เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง พวกเขาช่วยกันฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือน มอบถุงยังชีพ และเคลียร์เส้นทางจราจรที่ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี แต่ทาง ปภ. ยังคงไม่ลดระดับความระมัดระวัง ได้มีการกำชับให้ศูนย์ปฏิบัติการ ปภ. เขต และระดับจังหวัด ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือบริเวณที่ราบเชิงเขา ควรติดตามการรายงานข่าวสารพยากรณ์อากาศจาก แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ อย่างสม่ำเสมอ การเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าจะช่วยลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
หากพบเห็นเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก ถนนทรุดตัว หรือดินถล่ม ควรรีบแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือในทันที ทางเจ้าหน้าที่ ปภ. และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะสแตนด์บายเข้าไปช่วยเหลือ และดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
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