ข่าวกีฬา Sports
รักบี้เชียงรายระดมเยาวชนกว่า 600 ชีวิต โชว์พลังความสามัคคีเต็มสนาม
เชียงราย – การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงแชมป์จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2569 ปิดฉากลงอย่างงดงามแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยใช้พื้นที่นักเรียนรุ่นพี่ใช้ปืนทำร้ายนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียน">โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นสังเวียนประชันฝีมือ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความมุ่งมั่น และมิตรภาพของเหล่านักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดเชียงรายที่มารวมตัวกันอย่างคับคั่ง
กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยมีทีมเข้าร่วมกว่า 30 ทีมจาก 10 โรงเรียนชั้นนำในพื้นที่ มีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 600 คน สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของกีฬารักบี้ในหมู่เยาวชนในจังหวัดเชียงราย
ประเด็นสำคัญ
- รวมพลังเยาวชน: มีทีมเข้าร่วมกว่า 30 ทีม จาก 10 โรงเรียน และนักกีฬาเยาวชนรวมกว่า 600 คน
- เป้าหมายชัดเจน: มุ่งสร้างเวทีให้เยาวชนได้หาประสบการณ์จริง พัฒนาศักยภาพสู่ระดับสูง และสร้างความสามัคคี
- แรงจูงใจจัดเต็ม: มีการมอบเงินอัดฉีดและเงินสนับสนุนกว่า 60,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักกีฬาและโรงเรียนที่เข้าร่วม
สร้างอนาคตนักกีฬารักบี้ไทยจากฐานราก
หัวใจสำคัญของรายการนี้ไม่ได้อยู่ที่ผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียว แต่คือการสร้างเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ การแข่งขันครอบคลุมตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานที่สำคัญมากสำหรับการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ให้เกียรติเป็นกำลังใจสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ ท่านให้ความสำคัญอย่างมากกับการส่งเสริมกีฬาในระดับเยาวชน เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยและน้ำใจนักกีฬาผ่านการลงสนามจริง
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมุ่งมั่นฝึกซ้อมต่อไป นายประจญยังได้มอบเงินอัดฉีดให้นักกีฬาทุกคนคนละ 500 บาท พร้อมเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 200 บาทต่อคน รวมแล้วมีการมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนต่างๆ เกือบ 60,000 บาท ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการปั้นนักรักบี้หน้าใหม่สู่เส้นทางระดับอาชีพต่อไปในอนาคต
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. การแข่งขันรักบี้ 7 คนที่เชียงรายจัดขึ้นเมื่อไหร่และที่ไหน?
การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–16 สิงหาคม 2569 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
2. มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกี่คน?
มีเยาวชนเข้าร่วมชิงชัยมากกว่า 600 คน จากกว่า 30 ทีม และ 10 โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย
3. จุดประสงค์หลักของการจัดการแข่งขันครั้งนี้คืออะไร?
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ เรียนรู้ประสบการณ์การแข่งขันจริง สร้างความสามัคคี และวางรากฐานการพัฒนากีฬารักบี้ในจังหวัดเชียงรายสู่ระดับที่สูงขึ้น
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ข่าวกีฬา Sports
สุดยอด! 4 เยาวชนเชียงรายกวาด 6 เหรียญ ศึกฮับกิโดชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ฮ่องกง
ตำรวจแต่พลาดดับเอง เจ้าหน้าที่เจ็บ 1">เชียงราย – นักกีฬาฮับกิโดเยาวชนจากจังหวัดเชียงรายจำนวน 4 คน ได้สร้างชื่อเสียงให้กับภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ พวกเขาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Hapkido Championships 2026 ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง งานนี้ทัพนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ถึง 6 เหรียญ แบ่งเป็น 3 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ความสำเร็จครั้งนี้สร้างความภูมิใจให้กับชาวเชียงรายและคนไทยทั้งประเทศ
การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้กำลังจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ถึง 17 สิงหาคม 2569 โดยมีนักกีฬาฝีมือดีจากหลายประเทศเข้าร่วมประลองความสามารถ สมาคมฮับกิโดประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย ซึ่งเด็กเยาวชนจากเชียงรายทั้ง 4 คนก็ผ่านการคัดเลือกและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ทุกคนเดินทางออกจากเชียงรายตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม เพื่อไปแข่งขันด้วยความมุ่งมั่น
ประเด็นสำคัญ
- กวาด 6 เหรียญรางวัล: นักกีฬาเยาวชนจากเชียงราย 4 คน คว้า 3 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง จากศึกฮับกิโดเอเชีย 2026
- เวทีระดับนานาชาติ: การแข่งขันจัดขึ้นที่ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 14–17 สิงหาคม 2569 โดยมีนักกีฬาจากทั่วเอเชียเข้าร่วม
- พลังแห่งการสนับสนุน: ความสำเร็จนี้มาจากความมุ่งมั่นของนักกีฬา ผสานกับการสนับสนุนจากครอบครัว โรงเรียน และผู้ฝึกสอน
เปิดผลงาน 4 นักกีฬาคนเก่งจากเชียงราย
สำหรับผลการแข่งขันของนักกีฬาทั้ง 4 คน ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมและคว้าเหรียญรางวัลได้ครบทุกคน เริ่มที่ น.ส.พิศณิชา เดชถิระพิพัฒน์ จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โชว์ฟอร์มเก่งคว้ามาได้ถึง 2 เหรียญเงิน ขณะที่ น.ส.ปภาดา คหบดีกนกกุล จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก็สามารถคว้ามาได้ 1 เหรียญเงินเช่นกัน
ทางด้าน น.ส.อชิรญา สุพันธ์ จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คว้า 1 เหรียญทองแดง และ นายภัทรวุฒิ กาไชย จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คว้าเพิ่มได้อีก 2 เหรียญทองแดง สรุปผลงานรวมทั้งหมดอยู่ที่ 3 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงในระดับทวีป
นักกีฬาทั้งหมดล้วนอยู่ในสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และได้ใช้เวลาฝึกซ้อมอย่างหนักที่โรงเรียนเมฆเทควันโด ผลงานทั้ง 6 เหรียญในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมีวินัยและการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องของน้องๆ ทุกคน นอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเยาวชนคนอื่นๆ
เบื้องหลังความสำเร็จและก้าวต่อไป
แน่นอนว่าความสำเร็จระดับเอเชียไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่เกิดจากการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และเทศบาลนครเชียงราย นอกจากนี้ โรงเรียนต้นสังกัดของเด็กๆ และทีมผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนเมฆเทควันโด ก็มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสร้างกำลังใจให้นักกีฬาอย่างใกล้ชิด ก่อนก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันจริง
เหรียญรางวัลทั้ง 6 เหรียญนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการกีฬาฮับกิโดในจังหวัดเชียงราย ประสบการณ์จากการแข่งขันระดับนานาชาติ จะช่วยให้นักกีฬาเยาวชนกลุ่มนี้พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
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ข่าวกีฬา Sports
“คริปโต คอบร้า เชียงราย” โชว์ฟอร์มโหด! เหมา 2 แชมป์ยัดห่วง TOA 3×3
ตำรวจแต่พลาดดับเอง เจ้าหน้าที่เจ็บ 1">เชียงราย – การแข่งขันบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย กลับมาสร้างความสนุกให้แฟนกีฬาอีกครั้งในศึก “TOA 3×3 All Thailand-Domestic Power 2026” โดยครั้งนี้เดินทางมาถึงสนามที่ 12 แล้ว ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ทีมบาสเกตบอลอาชีพอย่าง “คริปโต คอบร้า เชียงราย” (Crypto Cobra Chiangrai) ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงทะลุปรอท พวกเขาสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้ถึงสองรุ่น สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมรอบสนาม
งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่โดมอเนกประสงค์ นักเรียนรุ่นพี่ใช้ปืนทำร้ายนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียน">โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ. เชียงราย มาร่วมงานอย่างเป็นทางการ บรรยากาศภายในโดมเต็มไปด้วยความคึกคัก มีแฟนกีฬาชาวเหนือเข้ามาส่งเสียงเชียร์นักกีฬาอย่างล้นหลาม ทำให้การแข่งขันสนุกและเร้าใจในทุกนาที
ประเด็นสำคัญ
- คริปโต คอบร้า คว้าดับเบิ้ลแชมป์: ทีมคริปโต คอบร้า เชียงราย ทำผลงานสุดยอด กวาดแชมป์ทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี และรุ่นประชาชนชายทั่วไป
- โครงการปั้นเยาวชนสู่ทีมชาติไทย: ปีนี้มีความพิเศษคือการร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนฝีมือดีเข้าแคมป์ฝึกซ้อม เตรียมดันสู่การเป็นทีมชาติ
- เตรียมลุยสนามต่อไปที่โคราช: แฟนบาสเกตบอลเตรียมตัวให้พร้อม สนามที่ 13 จะไปจัดกันที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา ในวันที่ 15-16 สิงหาคมนี้
ยกระดับวงการบาสเกตบอลไทย สู่เวทีระดับชาติ
ศึกบาสเกตบอล TOA 3×3 ประจำปี 2026 ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเท่านั้น แต่ยังเป็นการผลักดันวงการกีฬาไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้งสองหน่วยงานตั้งใจทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนานักกีฬาไทย
ความพิเศษของปีนี้คือการจับมือกับภาครัฐ จัดตั้งโครงการ “Domestic Power Youth Development” ขึ้นมา โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาบาสเกตบอลระดับเยาวชนโดยเฉพาะ ผู้จัดงานได้เพิ่มจำนวนสนามแข่งขันเป็น 15 สนามทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่
นักกีฬาเยาวชนที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นสะดุดตา จะถูกเรียกตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมพิเศษจำนวน 2 ครั้ง การฝึกซ้อมนี้จะช่วยพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อม เพื่อผลักดันให้พวกเขาก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยในอนาคต ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่มีความฝันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติ
ความยิ่งใหญ่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ในการแข่งขันสนามสุดท้าย จะมีการนำแชมป์จากทุกสนามในรุ่นอายุ 12-18 ปี มาประชันฝีมือกัน ทีมที่คว้าชัยชนะจะได้ครองถ้วยตราสัญลักษณ์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นี่คือรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่นักกีฬาเยาวชนทุกคน ล้วนใฝ่ฝันอยากจะได้มาครอบครองสักครั้ง
สรุปผลการแข่งขันสุดมันส์ และเตรียมพร้อมสู่สนามถัดไป
สำหรับผลการแข่งขันที่สนามเชียงราย มีการแบ่งการแข่งขันออกเป็น 11 รุ่นอายุด้วยกัน ทุกทีมต่างเล่นกันอย่างเต็มที่และไม่มีใครยอมแพ้ง่ายๆ ผลปรากฏว่าทีมดังเจ้าถิ่นอย่าง “คริปโต คอบร้า เชียงราย” สามารถเอาชนะคู่แข่ง คว้าแชมป์ในรุ่นใหญ่อย่างรุ่นอายุ 23 ปี และรุ่นประชาชนชายไปได้ตามความคาดหมาย
การแข่งขันในประเภทเยาวชนก็สนุกสนานไม่แพ้กัน โดยมีหลายทีมหน้าใหม่ทำผลงานได้ดีและก้าวขึ้นมาเป็นดาวเด่น
ความสนุกของการแข่งขันยัดห่วงแบบ 3 คน ยังไม่จบลงเพียงแค่นี้ แฟนกีฬาเตรียมตัวไปมันส์กันต่อในสนามที่ 13 ซึ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่วัน การแข่งขันจะย้ายไปจัดกันที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2026 แฟนบาสเกตบอลชาวอีสานไม่ควรพลาดโอกาส ไปร่วมส่งเสียงเชียร์นักกีฬาแบบติดขอบสนามกันได้เลย
เสน่ห์ของบาสเกตบอล 3×3 ที่ครองใจคนรุ่นใหม่
กีฬาบาสเกตบอลแบบ 3×3 กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นไทย เพราะใช้พื้นที่น้อยและใช้เวลาน้อยกว่าแบบ 5 คน กติกาก็เข้าใจง่าย เน้นความรวดเร็วและความคล่องตัว ทำให้น่าติดตามและดูสนุกตลอดเวลา การแข่งขันแต่ละรอบจึงเต็มไปด้วยความตื่นเต้น
การมีเวทีระดับประเทศอย่าง TOA 3×3 ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยหันมาเล่นกีฬากันมากขึ้น การเล่นกีฬาไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง แต่ยังสอนให้รู้จักน้ำใจนักกีฬาและการทำงานเป็นทีม หวังว่าในอนาคตเราจะได้เห็นนักกีฬาจากเวทีนี้ ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับสากลต่อไป
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ข่าวกีฬา Sports
สมาคมกีฬาเชียงราย จัดหนัก! มอบอุปกรณ์กีฬา-อัดฉีดโค้ช เตรียมทัพเยาวชนลุยศึก “สุราษฎร์ธานีเกมส์”
เชียงราย – เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมครั้งสำคัญเพื่อสนับสนุนวงการกีฬาในท้องถิ่น นางรัตนา จงสุทธามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้นำทีมคณะกรรมการบริหาร และประธานฝ่ายกีฬา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเชียงรายอย่างแท้จริง
กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย โดยมี นางชญานันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย (กกท.) จังหวัดเชียงราย มาร่วมเป็นเกียรติในงาน ทั้งหมดได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมและแข่งขัน ให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน โครงการนี้คือการเตรียมความพร้อมนักกีฬาประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อลุยศึกใหญ่ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 หรือ “สุราษฎร์ธานีเกมส์”
สรุปประเด็นสำคัญ
- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์กีฬามาตรฐานสากลให้แก่นักกีฬาเยาวชนถึง 23 ชนิดกีฬา
- มอบเงินชดเชยเพื่อสนับสนุนการทำงานให้แก่ผู้ฝึกสอน 48 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 628,560 บาท
- เป้าหมายหลักคือการเตรียมทีมให้มีความพร้อมสูงสุด เพื่อคว้าชัยในระดับชาติและสร้างชื่อเสียงให้จังหวัด
การส่งมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้ ถือเป็นการสนับสนุนที่ครอบคลุมกีฬาอย่างหลากหลาย โดยมีกีฬายอดฮิตและกีฬาสากลรวมกว่า 23 ชนิด ได้แก่ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เปตอง ฟุตซอล และฟุตบอล นอกจากนี้ยังรวมถึงกีฬาต่อสู้และกีฬาเฉพาะทาง เช่น เซปักตะกร้อ คาราเต้ ซอฟท์เทนนิส เทควันโด เทนนิส ปันจักสีลัต และยูยิตสู
รวมไปถึงกีฬาทดสอบพละกำลังและความแม่นยำ อย่าง มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยกน้ำหนัก ยิงปืน รักบี้ฟุตบอล ว่ายน้ำ และวู้ดบอล นักกีฬาในแต่ละประเภทจะได้รับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากล การมีอุปกรณ์ที่ดีจะช่วยให้นักกีฬาสามารถฝึกซ้อมได้อย่างเต็มรูปแบบ และดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ในการแข่งขันจริงได้อย่างมั่นใจ
ดูแลคนเบื้องหลัง อัดฉีดผู้ฝึกสอนเพื่อความสำเร็จ
แน่นอนว่าเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬา ย่อมมาจากความทุ่มเทของผู้ฝึกสอน หรือ “โค้ช” ที่ทำงานอย่างหนัก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฝึกสอนจำนวน 48 คน โดยมียอดเงินสนับสนุนรวม 628,560 บาท
เงินจำนวนนี้ถือเป็นขวัญและกำลังใจที่สำคัญยิ่งสำหรับทีมงานทุกคน การสนับสนุนโค้ชคือการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะพวกเขาคือกลไกสำคัญในการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ระดับสูงสุด ความพร้อมของผู้ฝึกสอนจะส่งผลโดยตรงต่อความพร้อมของทีมนักกีฬา ก่อนที่จะออกไปสู้ศึกในระดับประเทศ
สร้างอนาคตเยาวชน มุ่งหวังความสำเร็จระดับชาติ
การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการฝึกซ้อมของนักกีฬา ช่วยยกระดับความพร้อมของทีมกีฬาจังหวัดเชียงรายในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านอุปกรณ์ บุคลากร และการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ สิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญในการพัฒนากีฬาของจังหวัด
อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนชาวเชียงราย ได้แสดงความสามารถในเวทีระดับชาติ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ขอยืนยันความมุ่งมั่นที่จะผลักดันนักกีฬาทุกชนิดกีฬาอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในศึก “สุราษฎร์ธานีเกมส์”
ชาวเชียงรายทุกคนสามารถร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาเยาวชนชุดนี้ เป้าหมายสูงสุดคือการนำความภาคภูมิใจและชื่อเสียงกลับมาสู่จังหวัดเชียงรายของเรา ท่านสามารถอ่านข่าวสารการสนับสนุนกีฬาเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์การกีฬาแห่งประเทศไทย
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