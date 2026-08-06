สุขภาพและการแพทย์ Health
ข่าวดีชาวเหนือ! รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ผ่าตัดปลูกถ่ายไตสำเร็จรายที่ 3
เชียงราย – เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้สร้างความสำเร็จครั้งใหญ่อีกครั้ง ทีมแพทย์ได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตให้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้สำเร็จด้วยดี โดยผู้ป่วยรายนี้ได้ลงทะเบียนรอรับการบริจาคอวัยวะมาเป็นเวลานาน
การผ่าตัดครั้งนี้ถือเป็นการปลูกถ่ายไตสำเร็จเป็นรายที่ 3 ของโรงพยาบาล ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจของทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน นอกจากนี้ยังยืนยันว่าระบบบริการของโรงพยาบาลมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลผู้ป่วยหนัก
ประเด็นสำคัญ
- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผ่าตัดปลูกถ่ายไตสำเร็จเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569
- ความสำเร็จนี้ช่วยลดเวลาการรอคอย และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยโรคไตในพื้นที่ภาคเหนือ
- ทีมแพทย์และโรงพยาบาลขอบคุณผู้บริจาคอวัยวะที่มอบ “ของขวัญแห่งชีวิต” ให้กับผู้ป่วย
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการบริจาคอวัยวะ การประสานงาน และการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย ไปจนถึงการผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัด ทุกขั้นตอนทำด้วยความใส่ใจและรัดกุม
การปลูกถ่ายไตในพื้นที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นมาก ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศฟรี ใต้แสงดาว">กรุงเทพฯ ทำให้ลดเวลาการรอคอยอวัยวะลงได้อย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตในภาคเหนือให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ยกระดับการรักษาโรคซับซ้อนในเชียงราย
ทีมแพทย์ของ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการโรคร้ายแรง การผ่าตัดที่ซับซ้อนเช่นนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงมาก ทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำงานสอดประสานกันเป็นทีมเดียว
ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจำนวนมากที่ต้องทนทุกข์จากการฟอกเลือด การฟอกเลือดแต่ละครั้งใช้เวลานานและทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย ดังนั้นการได้รับโอกาสปลูกถ่ายไตจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้
ระบบบริการปลูกถ่ายอวัยวะของโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พร้อมรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน การมีศูนย์การแพทย์ที่เชี่ยวชาญอยู่ใกล้บ้านถือเป็นเรื่องดีและสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
เชิดชูผู้บริจาค ผู้มอบ “ของขวัญแห่งชีวิต”
นอกเหนือจากความสามารถของแพทย์แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของผู้บริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ขอร่วมยกย่องและอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ครอบครัวของผู้บริจาคได้มอบ “ของขวัญแห่งชีวิต” ที่มีค่าที่สุดให้กับเพื่อนมนุษย์
เมื่อผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนไตใหม่ ร่างกายจะกลับมาทำงานได้ใกล้เคียงปกติ พวกเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน ทำงาน และมีความสุขกับครอบครัวได้อีกครั้ง การบริจาคอวัยวะจึงเป็นการต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยที่เคยหมดหวังให้กลับมามีรอยยิ้มได้
โรงพยาบาลขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วย ครอบครัว และทีมงานผู้ดูแลทุกคน ความสำเร็จนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ระบบสาธารณสุขไทยก้าวหน้าต่อไป คุณสามารถติดตามข่าวสารสาธารณสุขเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นสำคัญ
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สุขภาพและการแพทย์ Health
เชียงรายตั้งเป้าเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก”
เชียงราย – จังหวัดเชียงรายกำลังเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง เพื่อยกระดับพื้นที่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้ชื่อโครงการ “Chiang Rai Wellness City” อย่างเป็นทางการ เป้าหมายหลักคือการก้าวขึ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โครงการนี้เน้นการนำจุดแข็งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น มาสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
เทรนด์การท่องเที่ยวทั่วโลกในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนจากการเดินทางเพื่อพักผ่อนธรรมดา เป็นการเน้นดูแลสุขภาพและฟื้นฟูจิตใจ จังหวัดเชียงรายจึงนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น น้ำพุร้อน ชา กาแฟ และสมุนไพร มาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ประเด็นสำคัญ
- เป้าหมายระดับโลก: เชียงรายเร่งพัฒนาเมือง เพื่อก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติ
- การพัฒนาชุมชน: มีการจัดอบรม 4 หลักสูตรใหญ่ตลอดเดือนสิงหาคม เพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการและชาวบ้าน
- กิจกรรมแจกรางวัล: เปิดตัวแคมเปญประกวดคลิปวิดีโอและบทความ ชิงรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 120,000 บาท
การผลักดันโครงการนี้ เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน นำโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และ ททท. สำนักงานเชียงราย ทุกฝ่ายตั้งใจเตรียมความพร้อมให้คนในพื้นที่อย่างจริงจัง คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สยามรัฐออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่งข่าวต้นฉบับของการแถลงข่าวครั้งนี้
การทำงานครั้งนี้เน้นการพัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ และสร้างการรับรู้ไปพร้อมกัน ตลอดเดือนสิงหาคมและกันยายน 2569 จะมีกิจกรรมมากมาย เพื่อวางรากฐานให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพอย่างแท้จริง
ด้านการพัฒนาคน จะมีการจัดอบรมอย่างเข้มข้นถึง 4 หลักสูตร เริ่มจาก “Chiang Rai Wellness Business Academy” ที่ช่วยเสริมความรู้ด้านการตลาดให้ธุรกิจสุขภาพ ต่อด้วยหลักสูตร “ยุวมัคคุเทศก์รุ่นใหม่” ที่สอนให้เด็กๆ ถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนได้อย่างน่าสนใจ
นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร “นักสื่อความหมายท้องถิ่น” เพื่อยกระดับคนในพื้นที่ให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้ดีขึ้น ปิดท้ายด้วยหลักสูตร “Local Food Stylist” ที่สอนการจัดจานอาหารพื้นถิ่น ให้กลายเป็นเมนูสุขภาพที่น่าทานและมีราคา
การพัฒนาทักษะเหล่านี้ จะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน เมื่อชุมชนเข้มแข็ง การท่องเที่ยวก็จะเติบโตตามไปด้วย สิ่งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงในระยะยาว
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แคมเปญสุดสร้างสรรค์ ดึงคนรุ่นใหม่โปรโมทเมือง
นอกจากการสอนคนในพื้นที่แล้ว เชียงรายยังจัดแคมเปญการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว แคมเปญแรกคือการประกวดคลิปวิดีโอสั้น “Chiang Rai Wellness Moment” เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาแชร์ช่วงเวลาดีๆ เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท
แคมเปญที่สองคือ “Wellness Storytelling” เป็นการประกวดบทความและภาพถ่ายสะท้อนวิถีชีวิต ผู้ชนะจะได้รับบัตรกำนัลที่พักและบริการสปา มูลค่ารวม 50,000 บาท แคมเปญเหล่านี้จะช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียได้เป็นอย่างดี
นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ย้ำว่ากิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันชิงรางวัล แต่เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวบอกเล่าประสบการณ์จริง การพูดกันปากต่อปากบนโลกออนไลน์ จะช่วยให้คนรู้จักเมืองเชียงรายมากขึ้น
สัมผัสธรรมชาติกับแคมป์ปิ้งสุขภาพ และก้าวต่อไปของเชียงราย
อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์คือ “Wellness Camping Life” ซึ่งเตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–13 กันยายน 2569 งานนี้ชวนนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและทานอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง
นางสาวยุรีพรรณ แสนใจยา ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย ระบุว่า ททท. พร้อมเดินหน้าโปรโมทผ่านสื่อทุกช่องทาง โดยจะพาสื่อมวลชนและบล็อกเกอร์มาร่วมทริป เพื่อช่วยรีวิวและสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวตามรอยมาเที่ยวเชียงราย
ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต ในอนาคตอันใกล้ เชียงรายจะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ และเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกที่ทุกคนต้องห้ามพลาด
การเปลี่ยนผ่านสู่เมืองสุขภาพ ไม่เพียงแต่ดีต่อนักท่องเที่ยว แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเชียงรายด้วย เมื่อธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และเศรษฐกิจดีขึ้น ความสุขของคนในพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย นี่คือเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาในครั้งนี้
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สุขภาพและการแพทย์ Health
เจ้าหน้าที่เร่งเฝ้าระวังความเสี่ยงสารหนูปนเปื้อนในแหล่งน้ำเชียงราย
เชียงราย – เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงรายกำลังติดตามความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างใกล้ชิด การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำสาย">แม่น้ำสายหลัก เช่น แม่น้ำกก แม่น้ำไทร และแม่น้ำโขง พบว่าระดับสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐานความปลอดภัย ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ประเด็นสำคัญ
- ตรวจพบสารพิษในแหล่งน้ำ: เจ้าหน้าที่พบระดับสารหนูและตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในน้ำ ตะกอนดิน และสัตว์น้ำในแม่น้ำสายหลักของเชียงราย
- ความเสี่ยงต่อสุขภาพเรื้อรัง: การได้รับสารหนูสะสมอาจทำให้เกิดอาการชาตามปลายมือปลายเท้า ผิวหนังผิดปกติ และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังในระยะยาว
- มาตรการเฝ้าระวังเข้มงวด: กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้สุ่มตรวจเลือดและปัสสาวะของชาวบ้าน พร้อมตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
จากการสุ่มตรวจของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าแม่น้ำกก แม่น้ำสาย และแม่น้ำโขง มีการปนเปื้อนของสารหนูและตะกั่วในระดับที่ต้องเฝ้าระวัง นอกจากนี้ งานวิจัยจากสถาบันการศึกษายังระบุว่า สารหนูในตะกอนดินใต้แม่น้ำโขงบางจุดมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยสำหรับสิ่งมีชีวิตทางน้ำหลายเท่าตัว
นักวิชาการเตือนว่า สารหนูถือเป็นภัยเงียบที่ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น สารพิษชนิดนี้สามารถสะสมในร่างกายผ่านการดื่มน้ำ การประกอบอาหาร และการรับประทานอาหารที่จับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ปัญหานี้จึงสร้างความกังวลอย่างมากให้กับชุมชนริมน้ำในหลายอำเภอ
ผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่ามีสารหนูสะสมอยู่ในเส้นผมและเล็บของผู้อยู่อาศัยบางรายในพื้นที่เสี่ยง บุคคลที่มีระดับสารหนูในร่างกายสูงเริ่มแสดงอาการต่างๆ เช่น อาการชาที่มือและเท้า ผิวหนังหนาตัวผิดปกติ และระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ
นอกจากปัญหาสุขภาพแล้ว ชาวบ้านยังได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนัก หลายครอบครัวจำเป็นต้องงดการใช้น้ำในแม่น้ำ และต้องเจียดเงินส่วนตัวไปซื้อน้ำดื่มสะอาดมาใช้ในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกัน เกษตรกรและผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านต่างได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลง
คำแนะนำการป้องกันและมาตรการแก้ไขจากภาครัฐ
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำจากแม่น้ำที่พบการปนเปื้อน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ สำหรับการเตรียมอาหารสด เจ้าหน้าที่แนะนำให้ล้างผักและผลไม้ด้วยน้ำส้มสายชูหรือเบกกิ้งโซดาเพื่อลดการตกค้างของสารเคมี
ด้านหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้านอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกัน ภาครัฐกำลังประสานงานร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อเร่งสืบหาต้นตอการปล่อยมลพิษและแก้ไขปัญหาน้ำข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืน
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สุขภาพและการแพทย์ Health
เชียงรายเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เปิดโครงการดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ
เชียงราย — เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรวัยเก๋าอย่างจริงจัง ล่าสุดได้จัดโครงการ “ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม” ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงวัยสามารถพึ่งพาตนเองได้
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในพื้นที่ จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพดีรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อรอยยิ้มและความสุขอย่างยั่งยืน ของผู้สูงอายุทุกคน
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 นายภาธร์ รังษีกุลพิพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีนายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการสังคม และทีมแพทย์พยาบาลเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ พื้นที่จัดกิจกรรมเขตที่ 3
ประเด็นสำคัญ
- การดูแลครอบคลุม 4 มิติ: โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่า
- เจาะลึก 7 ชุมชนในเขต 3: การอบรมในรุ่นที่ 3 นี้เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้สูงอายุจากชุมชนศรีเกิด สันคอกช้าง ศรีทรายมูล สันป่าก๊อ สันสลี หนองบัว และร่องปลาค้าว
- เน้นปฏิบัติจริงป้องกันโรค: มีการจัดฐานกิจกรรมเด่น เช่น การยืดเหยียดด้วยผ้าขาวม้าแก้ล้ม และตาราง 9 ช่อง เพื่อฝึกสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อม
เจาะลึกกิจกรรมรุ่นที่ 3: รวมพลัง 7 ชุมชนขับเคลื่อนสุขภาพ
การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตที่ 3 รุ่นที่ 3 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม โดยมีตัวแทนอาวุโสจากชุมชนศรีเกิด ชุมชนสันคอกช้าง ชุมชนศรีทรายมูล และชุมชนสันป่าก๊อ เดินทางมาร่วมงาน
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สูงวัยจากชุมชนสันสลี ชุมชนหนองบัว และชุมชนร่องปลาค้าว เข้าร่วมเติมความรู้ในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะตลอดทั้งวัน จากการสานสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่นเดียวกัน
รายละเอียดการดำเนินงานและตารางกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ เทศบาลนครเชียงราย ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพชุมชนในระยะยาว
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นวัตกรรมและเวิร์กชอป: “สูงวัยปลอดภัย ไม่ล้ม ไม่ลืม”
หัวใจสำคัญของการอบรมครั้งนี้คือการบรรยายในหัวข้อ “สูงวัย ใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัย” โดยได้รับเกียรติจาก นายอัครวิชญ์ ผาคำสระศรี เภสัชกรปฏิบัติการ และนางสาวชีวารัตน์ ศรีจันทร์ปลิว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาให้ความรู้ตรงแก่ชาวบ้าน
ภายในงานมีฐานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการมากมาย เช่น การตรวจเช็กสุขภาพจิตผ่านแอปพลิเคชันยุคใหม่ และการทำงานศิลปะบำบัดเพื่อความผ่อนคลาย รวมถึงนวัตกรรมการดูแลช่องปากด้วยพลังของสมุนไพรพื้นบ้านไทย
ไฮไลต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ กิจกรรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยใช้ผ้าขาวม้า และการฝึกตาราง 9 ช่อง ซึ่งช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท การฝึกฝนเช่นนี้สามารถป้องกันภาวะสมองเสื่อม และลดความเสี่ยงการพลัดตกหกล้มในชีวิตประจำวันได้อย่างเห็นผล
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