เชียงราย - Chiang Rai News
ด่วน! ปะทะเดือดชายแดนเชียงราย ทหารพรานวิสามัญแก๊งค้ายา 3 ศพ ยึดยาบ้าเกือบ 4 แสนเม็ด
เชียงราย – เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายอีกครั้งในสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่ทหารพรานเปิดฉากปะทะกับยาเสพติด">ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอย่างดุเดือด เสียงปืนจากการต่อสู้ดังสนั่นหวั่นไหวกลางดึกในพื้นที่ป่าของอำเภอแม่ฟ้าหลวง เหตุการณ์นี้จบลงด้วยการวิสามัญฆาตกรรมผู้ต้องสงสัย 3 ราย และเจ้าหน้าที่สามารถยึดยาบ้าได้เกือบ 4 แสนเม็ด
การยิงปะทะกันครั้งนี้เกิดขึ้นที่ช่องทางธรรมชาติผาแดง บ้านโป่งไฮ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทหารพรานจากกองกำลังผาเมืองได้เข้าสกัดกั้นกลุ่มคนร้ายอย่างกล้าหาญ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดล็อตใหญ่ทะลักเข้ามาในประเทศ คุณสามารถอ่านรายงานข่าวต้นฉบับได้จาก สำนักข่าวแนวหน้า
ประเด็นสำคัญ
- เจ้าหน้าที่ทหารพรานปะทะกับแก๊งขนยาเสพติดข้ามชาตินานถึง 5 นาที ที่ชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวง
- หลังเข้าเคลียร์พื้นที่ในตอนรุ่งเช้า เจ้าหน้าที่พบศพผู้ก่อเหตุเสียชีวิต 3 รายในจุดเกิดเหตุ
- ยึดของกลางเป็นยาบ้าได้ทั้งหมด 390,000 เม็ด ซึ่งถูกซุกซ่อนมาในกระสอบปุ๋ยดัดแปลง
จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สุดระทึกนี้ มาจากสายข่าวลับที่รายงานความเคลื่อนไหวของแก๊งค้ายาเสพติด กองร้อยทหารพรานที่ 3107 กรมทหารพรานที่ 31 จึงได้จัดกำลังซุ่มดูในพื้นที่เป้าหมายตั้งแต่ช่วงค่ำ วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 21.45 น. เจ้าหน้าที่ก็พบกลุ่มชายต้องสงสัย 5-6 คนเดินฝ่าความมืดเข้ามา
กลุ่มคนดังกล่าวเดินล่วงล้ำแนวชายแดนเข้ามา พร้อมกับสะพายเป้สัมภาระที่ดัดแปลงมาเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนเพื่อขอตรวจค้นตามขั้นตอนทางกฎหมาย แต่กลุ่มคนร้ายกลับไม่ยอมจำนนและเลือกที่จะต่อสู้ พวกเขาใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ทันที ทำให้เกิดการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดกลางป่า
สิ้นเสียงปืน รุ่งเช้าพบ 3 ศพและยาบ้าล็อตใหญ่
การยิงปะทะกันดำเนินไปประมาณ 5 นาที ก่อนที่เสียงปืนของทั้งสองฝ่ายจะสงบลง โชคดีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ส่งกำลังเสริมอีก 2 ชุดเข้าปิดล้อมพื้นที่ตลอดทั้งคืน เพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายที่เหลือหลบหนีไปได้
เมื่อถึงเวลา 06.00 น. ของเช้าวันที่ 29 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่อย่างระมัดระวัง พวกเขาพบร่างผู้เสียชีวิต 3 รายตกอยู่ในบริเวณจุดปะทะ นอกจากนี้ ยังพบกระสอบปุ๋ยดัดแปลงจำนวน 3 ใบตกอยู่ใกล้กับศพของผู้ก่อเหตุ
จากการตรวจสอบภายในกระสอบ เจ้าหน้าที่พบยาบ้าบรรจุอยู่กระสอบละประมาณ 130,000 เม็ด รวมของกลางทั้งหมดสูงถึง 390,000 เม็ด นี่ถือเป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ
กองกำลังผาเมืองสั่งคุมเข้มชายแดนทุกจุด
พลตรี สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยตนเองในเวลาต่อมา ท่านได้เดินทางมาพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ อัยการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทุกฝ่ายได้ร่วมกันชันสูตรพลิกศพและรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างรอบคอบ
หลังจากกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้น ของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน สภ.แม่ฟ้าหลวง เจ้าหน้าที่จะใช้หลักฐานเหล่านี้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลหาเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการต่อไป พลตรี สาธิต ยังได้สั่งการย้ำให้หน่วยทหารทุกจุดเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน
ความท้าทายในการปกป้องแนวชายแดน
พื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายยังคงเป็นจุดเสี่ยง ที่ขบวนการค้ายาเสพติดใช้เป็นเส้นทางลำเลียงหลักอยู่เสมอ การปะทะกันครั้งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า คนร้ายพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงและอาวุธสงครามเข้าต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐทุกเมื่อ
การทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ป่าเขาและช่องทางธรรมชาติ ถือเป็นความท้าทายอย่างมากในปัจจุบัน สภาพภูมิประเทศที่ซับซ้อนทำให้การลาดตระเวนและสกัดกั้นทำได้ยากลำบาก นอกจากนี้ กลุ่มผู้ค้ายายังมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีและเส้นทางอยู่ตลอดเวลา
ถึงกระนั้น การทำงานอย่างหนักและเสียสละของเจ้าหน้าที่ทหารพราน ถือเป็นด่านหน้าสำคัญในการปกป้องสังคมไทย เราคงต้องติดตามกันต่อไปว่า การขยายผลจากเครือข่ายนี้จะนำไปสู่การทลายแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้ได้อย่างราบคาบหรือไม่
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ตำรวจเชียงรายทลายแก๊งค้ายาเสพติดในอำเภอแม่ฟ้าหลวง ยึดยาเสพติดมูลค่าหลายแสนบาท">ชียงราย ทหารพรานวิสามัญแก๊งค้ายา 3 ศพ ยึดยาบ้าเกือบ 4 แสนเม็ด">เชียงราย – ปัจจุบันการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ กลายเป็นความหวังของคนไทยหลายคน ชาวบ้านจากจังหวัดเชียงรายกลุ่มหนึ่ง ก็มีความฝันเช่นนั้นเหมือนกัน พวกเขาจึงตัดสินใจเข้าร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐอย่างเร่งด่วน
เหยื่อแต่ละรายต้องจ่ายเงินให้บริษัทนายหน้า สูงถึง 290,000 บาทต่อคน เพื่อแลกกับโอกาสทำงานในไอร์แลนด์ พวกเขาทำสัญญาจ่ายเงินเป็น 3 งวดอย่างชัดเจน นี่ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินอีกกว่า 20,000 บาทที่ต้องจ่ายเพิ่ม
ประเด็นสำคัญ
- สูญเงินหลักแสน: ผู้เสียหายแต่ละคนต้องจ่ายเงินเกือบ 3 แสนบาท เพื่อเป็นค่าดำเนินการไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์
- ถูกจับทันทีที่ถึง: แทนที่จะได้ไปทำงานหาเงิน เหยื่อกลับถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับเข้าคุกด้วยข้อหาปลอมเอกสาร
- บริษัทไม่มีใบอนุญาต: กรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า บริษัทนี้เป็นบริษัทเถื่อนและไม่มีใบอนุญาตส่งแรงงานไปต่างประเทศ
การหลอกลวงครั้งนี้เริ่มต้นจาก คำแนะนำของคนรู้จักในพื้นที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย นายมานพและเพื่อนๆ ได้รับคำชวนให้ไปทำงาน ในโรงงานแปรรูปอาหารที่ไอร์แลนด์ ข้อเสนอนี้ดูน่าสนใจและเป็นโอกาสในการสร้างรายได้อย่างมาก
แต่เมื่อผู้เสียหายเดินทางไปถึงไอร์แลนด์ ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ทุกอย่างกลับพลิกผันอย่างสิ้นเชิง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเข้าจับกุมพวกเขาทันทีที่ก้าวเท้าลงจากเครื่องบิน สาเหตุหลักมาจากการใช้เอกสารที่ปลอมแปลงข้อมูลโดยบริษัทจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ต่างประเทศแจ้งข้อหาพยายามปลอมแปลงเอกสาร แก่กลุ่มผู้เสียหายทุกคนทันที ความฝันที่จะได้ทำงานหาเงิน กลับกลายเป็นฝันร้ายในพริบตา พวกเขาต่างรู้สึกตกใจและทำอะไรไม่ถูกในเวลานั้น
ชีวิตในห้องขังต่างแดนที่แสนทรมาน
นายมานพเล่าเหตุการณ์อันน่าสะเทือนใจว่า พวกเขาถูกจับขังคุกนานถึง 3 วัน 2 คืน พวกเขาถูกออกบัตรนักโทษเพื่อใช้จ่ายภายในเรือนจำ นี่คือประสบการณ์ที่ไม่มีใครอยากเจอในชีวิต
ฝั่งผู้ชายถูกจับขังรวมกันในห้องมืดแคบๆ ถึง 4 คน การถูกขังในต่างแดน สร้างความหวาดผวาและกดดันอย่างมหาศาล
พวกเขาไม่สามารถติดต่อครอบครัว หรือติดต่อใครเพื่อขอความช่วยเหลือได้เลย ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไอร์แลนด์ยังไม่มีสถานทูตไทยประจำการอยู่อีกด้วย
น.ส.บัณฑิตา แฟนสาวของนายมานพ ต้องเผชิญความยากลำบากอย่างหนักกว่าใคร เธอถูกจับแยกไปขังเดี่ยวในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย
ผลกระทบทางจิตใจและการผลักดันกลับไทย
การที่เธอสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก ความเครียดสะสมทำให้เธอ เกิดภาวะจิตตกขั้นรุนแรงจนน่าเป็นห่วง
เจ้าหน้าที่เรือนจำต้องพาเธอไปพบจิตแพทย์ เพื่อประเมินอาการเบื้องต้น เธอคิดถึงบ้านมากจนถึงขั้น มีความคิดอยากทำร้ายตัวเอง
โชคดีที่ในวันที่ 7 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไอร์แลนด์ ตัดสินใจผลักดันส่งตัวพวกเขากลับไทย เมื่อถึงไทยพวกเขาจึงพยายามทวงถามเงินคืนจากบริษัท
แฉขบวนการบริษัทเถื่อน และข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย
ทางบริษัทกลับใช้ข้ออ้างบ่ายเบี่ยง และผลัดวันประกันพรุ่งมาโดยตลอด เมื่อผู้เสียหายนำเรื่องราวไปโพสต์เตือนภัย พวกเขาจึงพบความจริงที่น่าตกใจ
มีผู้เสียหายรายอื่นที่ถูกบริษัทนี้ หลอกลวงอีกเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ เหยื่อบางคนถูกยกเลิกการเดินทาง แต่ก็ยังไม่ได้รับเงินคืนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ข้อมูลจากสำนักข่าว ข่าวสด ระบุว่ามีผู้เสียหาย เข้าร้องเรียนเรื่องนี้แล้วกว่า 20 ราย เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานเชียงรายจึงเข้ามาตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
ผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทนี้ ได้รับอนุญาตเพียงการจดทะเบียนทำวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้น กรมการจัดหางานยืนยันว่า บริษัทไม่มีใบอนุญาตจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศแต่อย่างใด
ผู้ที่กำลังมองหางานในต่างประเทศ ควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้รอบคอบเสมอ คุณสามารถเช็กรายชื่อบริษัทที่ถูกกฎหมาย ได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานโดยตรง
อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อ ที่ดูดีเกินจริงหรือรับประกันรายได้สูงลิ่ว การตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้า จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
การทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย จะช่วยคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของคุณ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดหางาน ควรปรึกษาสายด่วนกรมการจัดหางานทันที ขั้นตอนนี้สำคัญมากเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง
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ตำรวจเชียงรายทลายแก๊งค้ายาเสพติดในอำเภอแม่ฟ้าหลวง ยึดยาเสพติดมูลค่าหลายแสนบาท">ชียงราย ทหารพรานวิสามัญแก๊งค้ายา 3 ศพ ยึดยาบ้าเกือบ 4 แสนเม็ด">เชียงราย – นายจเด็ศ จันทรา เลขานุการ รมช.เกษตรฯ เปิดงาน “Northern Fruit Connect 2026” อย่างเป็นทางการ ณ ตลาดล้านเมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 24-30 กรกฎาคม 2569 งานนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับผลไม้จาก 8 จังหวัดภาคเหนือสู่มาตรฐานสากล พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
งานมหกรรมไม้ผล 8 จังหวัดภาคเหนือ หรือ “Northern Fruit Connect 2026 เชื่อมสวน เชื่อมสหกรณ์ เชื่อมตลาด” เริ่มขึ้นแล้วอย่างคึกคัก โดยมีนายจเด็ศ จันทรา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมตลาดล้านเมือง อำเภอเมืองเชียงราย งานนี้ได้รับความสนใจจากทั้งตัวแทนภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่อย่างล้นหลาม
พื้นที่ภาคเหนือของไทยถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพสูงมาก โดยเฉพาะผลไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นซึ่งเกิดจากสภาพอากาศและภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าเหล่านี้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด แต่เกษตรกรจำนวนมากยังคงพบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการและการหาช่องทางจัดจำหน่ายที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน
ประเด็นสำคัญ
- ยกระดับคุณภาพผลผลิต: เน้นผลักดันผลไม้เหนือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย และส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อดึงดูดผู้บริโภคทั่วโลก
- เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ: สร้างเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อตกลงการค้าระหว่างสหกรณ์ เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออก
- ขยายตลาดส่งออก: รัฐบาลเร่งสำรวจความต้องการของตลาดต่างประเทศ เช่น ตลาดกล้วยหอมในญี่ปุ่น เพื่อวางแผนเพิ่มผลผลิตให้ตรงจุดและลดการนำเข้า
นโยบายรัฐและการยกระดับผลไม้ไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งมั่นสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลไม้ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและมูลค่าของสินค้า นโยบายนี้สอดคล้องกับแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน เป้าหมายหลักคือการทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ในระยะยาว (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายนิรันดร์ มูลธิดา อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระบุว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร พื้นที่เป้าหมายครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จังหวัดเหล่านี้คือหัวใจสำคัญในการผลิตผลไม้คุณภาพของประเทศที่พร้อมส่งออกไปทั่วโลก
การจัดงานครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้า แต่เป็นการใช้ระบบสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและกระจายผลผลิต การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มช่วยให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองมากขึ้น และสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ยิ่งไปกว่านั้น การเชื่อมโยงการผลิตสู่ตลาดอย่างเป็นรูปธรรม ยังช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดในช่วงฤดูกาล สิ่งนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรว่าจะมีตลาดรองรับผลผลิตอย่างแน่นอน และนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากของภาคเหนือให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง
กิจกรรมห้ามพลาดและการขยายตลาดสู่สากล
ภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่ตอบโจทย์ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคทั่วไป มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลไม้คุณภาพสูงจากสหกรณ์ต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีการจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายเครือข่ายการค้า รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแปรรูปที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรนำไปต่อยอดได้จริง
นายจเด็ศ จันทรา ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่ารัฐบาลกำลังใช้กลยุทธ์ “ตลาดนำ” ในการส่งเสริมการเกษตรอย่างเต็มที่ โดยยกตัวอย่างความต้องการกล้วยหอมในตลาดญี่ปุ่นที่สูงถึง 20,000 ตัน แต่ปัจจุบันไทยยังส่งออกได้เพียง 3,000 ตันเท่านั้น นี่จึงเป็นโอกาสทองที่เกษตรกรไทยจะต้องเร่งพัฒนาคุณภาพเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดนี้ให้ได้
เสน่ห์ของผลไม้ภาคเหนือคือรสชาติและเนื้อสัมผัสที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นลำไยหรือทุเรียนที่ใครได้ลองชิมก็ต้องประทับใจ งานนี้จึงเป็นการรวมของดีจากทั่วภาคเหนือมาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อกันโดยตรงในราคาที่คุ้มค่าที่สุด พร้อมช่วยอุดหนุนรายย่อยโดยตรง
ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงาน “Northern Fruit Connect 2026” ได้จนถึงพรุ่งนี้ วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 ณ ตลาดล้านเมือง จังหวัดเชียงราย พิเศษสุดในช่วง “นาทีทอง” ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของทุกวัน จะมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมมากมาย ห้ามพลาดโอกาสดีๆ ในการสนับสนุนเกษตรกรไทย!
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ตำรวจเชียงรายทลายแก๊งค้ายาเสพติดในอำเภอแม่ฟ้าหลวง ยึดยาเสพติดมูลค่าหลายแสนบาท">ชียงราย ทหารพรานวิสามัญแก๊งค้ายา 3 ศพ ยึดยาบ้าเกือบ 4 แสนเม็ด">เชียงราย – เชียงรายเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ ตามรายงานจาก เว็บไซต์ข่าวประชาชาติธุรกิจ ระบุว่า นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานเทศกาลศิลปะ “ป๊ะกาด Vol.2” อย่างเป็นทางการ กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย 1 หรือที่ชาวบ้านคุ้นเคยกันในชื่อ “กาดหลวง” โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพลิกฟื้นตลาดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีแห่งนี้ ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งใหม่ของภาคเหนือ
คำว่า “ป๊ะกาด” เป็นภาษาเหนือที่แปลว่า “มาเจอกันที่ตลาด” ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวล้านนาได้อย่างเห็นภาพ ในปีนี้งานจัดขึ้นภายใต้ธีมสนุกๆ อย่าง “เล่นของ” โดยนำข้าวของเครื่องใช้และวัตถุดิบในตลาดสด มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยที่จับต้องได้ เพื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเชียงราย
ประเด็นสำคัญ
- งานศิลปะกลางตลาดสด: เทศกาล “ป๊ะกาด Vol.2” เปลี่ยนกาดหลวงเชียงรายอายุกว่า 100 ปี ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะมีชีวิตที่ทุกคนเข้าถึงได้
- กิจกรรมแน่นตลอด 10 วัน: พบกับนิทรรศการศิลปะกว่า 30 จุด สตรีทอาร์ตเก๋ๆ และอาหารท้องถิ่นมากมาย ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2569
- กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น: งานนี้คาดหวังผู้ร่วมงานกว่า 20,000 คน และตั้งเป้าสร้างรายได้หมุนเวียนในจังหวัดเชียงรายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
ปลุกชีวิตกาดหลวงด้วยศิลปะร่วมสมัย
งานเทศกาลครั้งนี้จัดโดยเครือข่ายนักสร้างสรรค์ในพื้นที่เชียงรายที่ชื่อว่า Everywhere Gallery พวกเขาเชื่อว่าศิลปะที่ดีไม่จำเป็นต้องจัดแสดงอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเสมอไป การนำศิลปะมาผสานเข้ากับวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาด จึงทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเพลิดเพลินได้ในชีวิตประจำวัน
ตลอด 10 วันของการจัดงาน ผู้มาเยือนจะได้สนุกกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั่วบริเวณตลาด มีการจัดแสดงผลงานศิลปะกระจายอยู่กว่า 30 จุด จากฝีมือศิลปินกว่า 40 ชีวิต นอกจากนี้ยังมีสตรีทอาร์ตสีสันสดใสให้ถ่ายรูปเช็คอินกันแบบจุใจ รวมถึงมุมอาหารท้องถิ่น “Made in กาดหลวง” ที่คนรักของกินต้องห้ามพลาด
นอกจากงานศิลปะแล้ว ยังมีการแสดงสดที่น่าสนใจอีกเพียบเพื่อสร้างสีสัน ไม่ว่าจะเป็นละครเวทีกลางตลาด ภาพยนตร์กลางแปลง หรือการแข่งขันเต้นของเยาวชน กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความบันเทิง แต่ยังช่วยดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้กลับมาเดินตลาดสดดั้งเดิมอีกครั้ง ถือเป็นการเชื่อมโยงคนต่างวัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ก้าวสู่เมืองออกแบบสร้างสรรค์ระดับโลก
โครงการป๊ะกาดไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ความสนุกสนานชั่วคราวเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายระยะยาวในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น ผู้จัดงานคาดหวังว่าเทศกาลนี้จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ทะลุ 100 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเชียงรายได้อย่างยั่งยืน
ในขณะเดียวกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “Product of กาดหลวง” ยังช่วยเพิ่มมูลค่ายกระดับให้กับสินค้าท้องถิ่น พ่อค้าแม่ค้าจะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาสินค้าต้นแบบ เพื่อนำไปต่อยอดขายได้จริงในอนาคต โดยที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตและเสน่ห์ดั้งเดิมของชุมชนเอาไว้ ไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลา
ในท้ายที่สุด เป้าหมายสูงสุดของงานคือการผลักดันให้ตลาดสด 100 ปีแห่งนี้ กลายเป็น “ตลาดท่องเที่ยวสร้างสรรค์” ที่สามารถดึงดูดนักเดินทางได้ตลอดทั้งปี ความสำเร็จนี้จะช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบของยูเนสโก (UNESCO Creative City of Design) ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากยิ่งขึ้น
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