สุขภาพและการแพทย์ Health
เชียงรายตั้งเป้าเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก”
เชียงราย – จังหวัดเชียงรายกำลังเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง เพื่อยกระดับพื้นที่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้ชื่อโครงการ “Chiang Rai Wellness City” อย่างเป็นทางการ เป้าหมายหลักคือการก้าวขึ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โครงการนี้เน้นการนำจุดแข็งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น มาสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
เทรนด์การท่องเที่ยวทั่วโลกในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนจากการเดินทางเพื่อพักผ่อนธรรมดา เป็นการเน้นดูแลสุขภาพและฟื้นฟูจิตใจ จังหวัดเชียงรายจึงนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น น้ำพุร้อน ชา กาแฟ และสมุนไพร มาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ประเด็นสำคัญ
- เป้าหมายระดับโลก: เชียงรายเร่งพัฒนาเมือง เพื่อก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติ
- การพัฒนาชุมชน: มีการจัดอบรม 4 หลักสูตรใหญ่ตลอดเดือนสิงหาคม เพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการและชาวบ้าน
- กิจกรรมแจกรางวัล: เปิดตัวแคมเปญประกวดคลิปวิดีโอและบทความ ชิงรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 120,000 บาท
การผลักดันโครงการนี้ เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน นำโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และ ททท. สำนักงานเชียงราย ทุกฝ่ายตั้งใจเตรียมความพร้อมให้คนในพื้นที่อย่างจริงจัง คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สยามรัฐออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่งข่าวต้นฉบับของการแถลงข่าวครั้งนี้
การทำงานครั้งนี้เน้นการพัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ และสร้างการรับรู้ไปพร้อมกัน ตลอดเดือนสิงหาคมและกันยายน 2569 จะมีกิจกรรมมากมาย เพื่อวางรากฐานให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพอย่างแท้จริง
ด้านการพัฒนาคน จะมีการจัดอบรมอย่างเข้มข้นถึง 4 หลักสูตร เริ่มจาก “Chiang Rai Wellness Business Academy” ที่ช่วยเสริมความรู้ด้านการตลาดให้ธุรกิจสุขภาพ ต่อด้วยหลักสูตร “ยุวมัคคุเทศก์รุ่นใหม่” ที่สอนให้เด็กๆ ถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนได้อย่างน่าสนใจ
นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร “นักสื่อความหมายท้องถิ่น” เพื่อยกระดับคนในพื้นที่ให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้ดีขึ้น ปิดท้ายด้วยหลักสูตร “Local Food Stylist” ที่สอนการจัดจานอาหารพื้นถิ่น ให้กลายเป็นเมนูสุขภาพที่น่าทานและมีราคา
การพัฒนาทักษะเหล่านี้ จะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน เมื่อชุมชนเข้มแข็ง การท่องเที่ยวก็จะเติบโตตามไปด้วย สิ่งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงในระยะยาว
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แคมเปญสุดสร้างสรรค์ ดึงคนรุ่นใหม่โปรโมทเมือง
นอกจากการสอนคนในพื้นที่แล้ว เชียงรายยังจัดแคมเปญการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว แคมเปญแรกคือการประกวดคลิปวิดีโอสั้น “Chiang Rai Wellness Moment” เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาแชร์ช่วงเวลาดีๆ เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท
แคมเปญที่สองคือ “Wellness Storytelling” เป็นการประกวดบทความและภาพถ่ายสะท้อนวิถีชีวิต ผู้ชนะจะได้รับบัตรกำนัลที่พักและบริการสปา มูลค่ารวม 50,000 บาท แคมเปญเหล่านี้จะช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียได้เป็นอย่างดี
นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ย้ำว่ากิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันชิงรางวัล แต่เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวบอกเล่าประสบการณ์จริง การพูดกันปากต่อปากบนโลกออนไลน์ จะช่วยให้คนรู้จักเมืองเชียงรายมากขึ้น
สัมผัสธรรมชาติกับแคมป์ปิ้งสุขภาพ และก้าวต่อไปของเชียงราย
อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์คือ “Wellness Camping Life” ซึ่งเตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–13 กันยายน 2569 งานนี้ชวนนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและทานอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง
นางสาวยุรีพรรณ แสนใจยา ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย ระบุว่า ททท. พร้อมเดินหน้าโปรโมทผ่านสื่อทุกช่องทาง โดยจะพาสื่อมวลชนและบล็อกเกอร์มาร่วมทริป เพื่อช่วยรีวิวและสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวตามรอยมาเที่ยวเชียงราย
ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต ในอนาคตอันใกล้ เชียงรายจะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ และเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกที่ทุกคนต้องห้ามพลาด
การเปลี่ยนผ่านสู่เมืองสุขภาพ ไม่เพียงแต่ดีต่อนักท่องเที่ยว แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเชียงรายด้วย เมื่อธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และเศรษฐกิจดีขึ้น ความสุขของคนในพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย นี่คือเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาในครั้งนี้
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สุขภาพและการแพทย์ Health
เจ้าหน้าที่เร่งเฝ้าระวังความเสี่ยงสารหนูปนเปื้อนในแหล่งน้ำเชียงราย
เชียงราย – เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงรายกำลังติดตามความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างใกล้ชิด การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำสาย">แม่น้ำสายหลัก เช่น แม่น้ำกก แม่น้ำไทร และแม่น้ำโขง พบว่าระดับสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐานความปลอดภัย ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ประเด็นสำคัญ
- ตรวจพบสารพิษในแหล่งน้ำ: เจ้าหน้าที่พบระดับสารหนูและตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในน้ำ ตะกอนดิน และสัตว์น้ำในแม่น้ำสายหลักของเชียงราย
- ความเสี่ยงต่อสุขภาพเรื้อรัง: การได้รับสารหนูสะสมอาจทำให้เกิดอาการชาตามปลายมือปลายเท้า ผิวหนังผิดปกติ และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังในระยะยาว
- มาตรการเฝ้าระวังเข้มงวด: กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้สุ่มตรวจเลือดและปัสสาวะของชาวบ้าน พร้อมตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
จากการสุ่มตรวจของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าแม่น้ำกก แม่น้ำสาย และแม่น้ำโขง มีการปนเปื้อนของสารหนูและตะกั่วในระดับที่ต้องเฝ้าระวัง นอกจากนี้ งานวิจัยจากสถาบันการศึกษายังระบุว่า สารหนูในตะกอนดินใต้แม่น้ำโขงบางจุดมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยสำหรับสิ่งมีชีวิตทางน้ำหลายเท่าตัว
นักวิชาการเตือนว่า สารหนูถือเป็นภัยเงียบที่ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น สารพิษชนิดนี้สามารถสะสมในร่างกายผ่านการดื่มน้ำ การประกอบอาหาร และการรับประทานอาหารที่จับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ปัญหานี้จึงสร้างความกังวลอย่างมากให้กับชุมชนริมน้ำในหลายอำเภอ
ผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่ามีสารหนูสะสมอยู่ในเส้นผมและเล็บของผู้อยู่อาศัยบางรายในพื้นที่เสี่ยง บุคคลที่มีระดับสารหนูในร่างกายสูงเริ่มแสดงอาการต่างๆ เช่น อาการชาที่มือและเท้า ผิวหนังหนาตัวผิดปกติ และระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ
นอกจากปัญหาสุขภาพแล้ว ชาวบ้านยังได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนัก หลายครอบครัวจำเป็นต้องงดการใช้น้ำในแม่น้ำ และต้องเจียดเงินส่วนตัวไปซื้อน้ำดื่มสะอาดมาใช้ในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกัน เกษตรกรและผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านต่างได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลง
คำแนะนำการป้องกันและมาตรการแก้ไขจากภาครัฐ
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำจากแม่น้ำที่พบการปนเปื้อน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ สำหรับการเตรียมอาหารสด เจ้าหน้าที่แนะนำให้ล้างผักและผลไม้ด้วยน้ำส้มสายชูหรือเบกกิ้งโซดาเพื่อลดการตกค้างของสารเคมี
ด้านหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้านอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกัน ภาครัฐกำลังประสานงานร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อเร่งสืบหาต้นตอการปล่อยมลพิษและแก้ไขปัญหาน้ำข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืน
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สุขภาพและการแพทย์ Health
เชียงรายเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เปิดโครงการดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ
เชียงราย — เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรวัยเก๋าอย่างจริงจัง ล่าสุดได้จัดโครงการ “ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม” ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงวัยสามารถพึ่งพาตนเองได้
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในพื้นที่ จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพดีรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อรอยยิ้มและความสุขอย่างยั่งยืน ของผู้สูงอายุทุกคน
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 นายภาธร์ รังษีกุลพิพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีนายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการสังคม และทีมแพทย์พยาบาลเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ พื้นที่จัดกิจกรรมเขตที่ 3
ประเด็นสำคัญ
- การดูแลครอบคลุม 4 มิติ: โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่า
- เจาะลึก 7 ชุมชนในเขต 3: การอบรมในรุ่นที่ 3 นี้เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้สูงอายุจากชุมชนศรีเกิด สันคอกช้าง ศรีทรายมูล สันป่าก๊อ สันสลี หนองบัว และร่องปลาค้าว
- เน้นปฏิบัติจริงป้องกันโรค: มีการจัดฐานกิจกรรมเด่น เช่น การยืดเหยียดด้วยผ้าขาวม้าแก้ล้ม และตาราง 9 ช่อง เพื่อฝึกสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อม
เจาะลึกกิจกรรมรุ่นที่ 3: รวมพลัง 7 ชุมชนขับเคลื่อนสุขภาพ
การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตที่ 3 รุ่นที่ 3 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม โดยมีตัวแทนอาวุโสจากชุมชนศรีเกิด ชุมชนสันคอกช้าง ชุมชนศรีทรายมูล และชุมชนสันป่าก๊อ เดินทางมาร่วมงาน
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สูงวัยจากชุมชนสันสลี ชุมชนหนองบัว และชุมชนร่องปลาค้าว เข้าร่วมเติมความรู้ในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะตลอดทั้งวัน จากการสานสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่นเดียวกัน
รายละเอียดการดำเนินงานและตารางกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ เทศบาลนครเชียงราย ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพชุมชนในระยะยาว
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นวัตกรรมและเวิร์กชอป: “สูงวัยปลอดภัย ไม่ล้ม ไม่ลืม”
หัวใจสำคัญของการอบรมครั้งนี้คือการบรรยายในหัวข้อ “สูงวัย ใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัย” โดยได้รับเกียรติจาก นายอัครวิชญ์ ผาคำสระศรี เภสัชกรปฏิบัติการ และนางสาวชีวารัตน์ ศรีจันทร์ปลิว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาให้ความรู้ตรงแก่ชาวบ้าน
ภายในงานมีฐานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการมากมาย เช่น การตรวจเช็กสุขภาพจิตผ่านแอปพลิเคชันยุคใหม่ และการทำงานศิลปะบำบัดเพื่อความผ่อนคลาย รวมถึงนวัตกรรมการดูแลช่องปากด้วยพลังของสมุนไพรพื้นบ้านไทย
ไฮไลต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ กิจกรรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยใช้ผ้าขาวม้า และการฝึกตาราง 9 ช่อง ซึ่งช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท การฝึกฝนเช่นนี้สามารถป้องกันภาวะสมองเสื่อม และลดความเสี่ยงการพลัดตกหกล้มในชีวิตประจำวันได้อย่างเห็นผล
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สุขภาพและการแพทย์ Health
เชียงรายลุยสู้โรคไต! เทศบาลนครฯ เปิดแคมเปญใหม่ ปูทางสู่เมืองแห่งสุขภาวะ
เชียงราย – เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างชุมชนที่แข็งแรงและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานใหญ่เพื่อต้านภัยโรคไตเรื้อรัง โดยงานนี้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี บุญฤทธิ์ อายุยืน รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการ “ลดเสี่ยงไตวาย ขยายคุณภาพชีวิต” โครงการนี้เน้นให้ความรู้และดึงกลุ่มเสี่ยงมาร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันโรคอย่างถูกวิธี
สรุปประเด็นสำคัญ
- เทศบาลนครเชียงรายเปิดตัวแคมเปญเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงโรคไต หวังยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
- ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความรู้แบบครบวงจร ตั้งแต่เรื่องการใช้ยา โภชนาการ ไปจนถึงขั้นตอนการรักษา
- โครงการนี้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของผู้นำท้องถิ่น ในการผลักดันเชียงรายให้เป็น “Wellness City” อย่างยั่งยืน
รวมพลังทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถ่ายทอดความรู้สู้โรคไต
ภายในงานนี้ ประชาชนได้รับความรู้จากทีมบุคลากรทางการแพทย์ชั้นนำ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แบบเจาะลึก แพทย์หญิงปาริชาติ คำลือ ได้มาบรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคไตและภาวะแทรกซ้อนที่ต้องคอยระวังอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ยังมี เภสัชกรหญิงธีราภรณ์ เอกบุตร มาเตือนภัยเรื่องการใช้ยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจทำร้ายไตโดยไม่รู้ตัว ขณะเดียวกัน คุณธัญญาลักษณ์ ธราวิจิตรกุล พยาบาลวิชาชีพ ก็ได้มาอธิบายขั้นตอนการรักษาโรคไตวายเรื้อรังด้วยการฟอกไตให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
เรื่องอาหารการกินก็เป็นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ คุณพิมพ์พรรณ วิสุทธิกาญ นักโภชนาการ ได้มาสอนวิธีเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมสนุกกับฐานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ที่ช่วยให้เข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
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ทำไมโรคไตถึงเป็นภัยเงียบที่ต้องระวัง?
ปัจจุบันโรคไตเรื้อรังถือเป็นปัญหาสุขภาพระดับชาติที่คนไทยจำนวนมากต้องเผชิญ หลายคนไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยง เพราะในระยะเริ่มต้นมักจะไม่มีอาการแสดงออกมาให้เห็น การตรวจสุขภาพและการดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก
การที่หน่วยงานท้องถิ่นลุกขึ้นมาจัดแคมเปญเชิงรุก ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง ประชาชนจะได้ตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระยะยาวได้เป็นอย่างดี
โครงการที่สร้างสรรค์แบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริง ของนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ท่านมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เชียงรายก้าวเข้าสู่การเป็น “Wellness City” หรือเมืองแห่งสุขภาวะอย่างเต็มรูปแบบ
เป้าหมายสูงสุดของวิสัยทัศน์นี้ คือการสร้างพื้นฐานสุขภาพที่แข็งแรง โดยเริ่มต้นจากหน่วยเล็กๆ อย่างครอบครัวและชุมชน หากคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี ก็จะเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้การพัฒนาเมืองก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและข่าวสารของท้องถิ่น สามารถติดตามรายละเอียดได้จาก เว็บไซต์เทศบาลนครเชียงราย หรือสืบค้นข้อมูลด้านสาธารณสุขเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันสร้างสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนในครอบครัว
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