ข่าวกีฬา Sports
สมาคมกีฬาเชียงราย จัดหนัก! มอบอุปกรณ์กีฬา-อัดฉีดโค้ช เตรียมทัพเยาวชนลุยศึก “สุราษฎร์ธานีเกมส์”
เชียงราย – เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมครั้งสำคัญเพื่อสนับสนุนวงการกีฬาในท้องถิ่น นางรัตนา จงสุทธามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้นำทีมคณะกรรมการบริหาร และประธานฝ่ายกีฬา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเชียงรายอย่างแท้จริง
กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย โดยมี นางชญานันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย (กกท.) จังหวัดเชียงราย มาร่วมเป็นเกียรติในงาน ทั้งหมดได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมและแข่งขัน ให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน โครงการนี้คือการเตรียมความพร้อมนักกีฬาประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อลุยศึกใหญ่ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 หรือ “สุราษฎร์ธานีเกมส์”
สรุปประเด็นสำคัญ
- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์กีฬามาตรฐานสากลให้แก่นักกีฬาเยาวชนถึง 23 ชนิดกีฬา
- มอบเงินชดเชยเพื่อสนับสนุนการทำงานให้แก่ผู้ฝึกสอน 48 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 628,560 บาท
- เป้าหมายหลักคือการเตรียมทีมให้มีความพร้อมสูงสุด เพื่อคว้าชัยในระดับชาติและสร้างชื่อเสียงให้จังหวัด
การส่งมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้ ถือเป็นการสนับสนุนที่ครอบคลุมกีฬาอย่างหลากหลาย โดยมีกีฬายอดฮิตและกีฬาสากลรวมกว่า 23 ชนิด ได้แก่ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เปตอง ฟุตซอล และฟุตบอล นอกจากนี้ยังรวมถึงกีฬาต่อสู้และกีฬาเฉพาะทาง เช่น เซปักตะกร้อ คาราเต้ ซอฟท์เทนนิส เทควันโด เทนนิส ปันจักสีลัต และยูยิตสู
รวมไปถึงกีฬาทดสอบพละกำลังและความแม่นยำ อย่าง มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยกน้ำหนัก ยิงปืน รักบี้ฟุตบอล ว่ายน้ำ และวู้ดบอล นักกีฬาในแต่ละประเภทจะได้รับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากล การมีอุปกรณ์ที่ดีจะช่วยให้นักกีฬาสามารถฝึกซ้อมได้อย่างเต็มรูปแบบ และดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ในการแข่งขันจริงได้อย่างมั่นใจ
ดูแลคนเบื้องหลัง อัดฉีดผู้ฝึกสอนเพื่อความสำเร็จ
แน่นอนว่าเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬา ย่อมมาจากความทุ่มเทของผู้ฝึกสอน หรือ “โค้ช” ที่ทำงานอย่างหนัก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฝึกสอนจำนวน 48 คน โดยมียอดเงินสนับสนุนรวม 628,560 บาท
เงินจำนวนนี้ถือเป็นขวัญและกำลังใจที่สำคัญยิ่งสำหรับทีมงานทุกคน การสนับสนุนโค้ชคือการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะพวกเขาคือกลไกสำคัญในการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ระดับสูงสุด ความพร้อมของผู้ฝึกสอนจะส่งผลโดยตรงต่อความพร้อมของทีมนักกีฬา ก่อนที่จะออกไปสู้ศึกในระดับประเทศ
สร้างอนาคตเยาวชน มุ่งหวังความสำเร็จระดับชาติ
การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการฝึกซ้อมของนักกีฬา ช่วยยกระดับความพร้อมของทีมกีฬาจังหวัดเชียงรายในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านอุปกรณ์ บุคลากร และการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ สิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญในการพัฒนากีฬาของจังหวัด
อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนชาวเชียงราย ได้แสดงความสามารถในเวทีระดับชาติ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ขอยืนยันความมุ่งมั่นที่จะผลักดันนักกีฬาทุกชนิดกีฬาอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในศึก “สุราษฎร์ธานีเกมส์”
ชาวเชียงรายทุกคนสามารถร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาเยาวชนชุดนี้ เป้าหมายสูงสุดคือการนำความภาคภูมิใจและชื่อเสียงกลับมาสู่จังหวัดเชียงรายของเรา ท่านสามารถอ่านข่าวสารการสนับสนุนกีฬาเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์การกีฬาแห่งประเทศไทย
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ข่าวกีฬา Sports
พรีวิวบิ๊กแมตช์: บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ดวลเดือด แอสตัน วิลล่า ศึกฟุตบอลกระชับมิตร 2026
สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ตัวแทนจากไทยลีก จะเปิดบ้านพบกับ แอสตัน วิลล่า ดีกรีแชมป์ยูโรป้าลีกจากอังกฤษ ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2026 เวลา 19.30 น. การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่สนามบีจี สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ของทั้งสองสโมสร นี่ถือเป็นแมตช์สำคัญในทัวร์เอเชียที่แฟนฟุตบอลชาวไทยไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง
แฟนฟุตบอลชาวไทยเตรียมตัวพบกับความตื่นเต้นระดับโลกในเย็นวันอังคารนี้ ทัพนักเตะ “สิงห์ผงาด” แอสตัน วิลล่า ได้เดินทางมาถึงภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกเขาเตรียมตัวลงสนามเพื่อทดสอบความฟิตกับทีมชั้นนำของไทยอย่างสโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
แมตช์กระชับมิตรนัดนี้ได้รับความสนใจจากแฟนบอลอย่างล้นหลาม ตั๋วเข้าชมการแข่งขันถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงผ่านทางเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว แฟนๆ ต่างตั้งตารอที่จะได้เห็นรูปแบบการเล่นของนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกแบบติดขอบสนามด้วยตาของตัวเอง
ประเด็นสำคัญ
- วันเวลาและสถานที่: การแข่งขันจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2026 เวลา 19.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ณ สนามบีจี สเตเดียม
- ความพร้อมของทีม: วิลล่าเพิ่งเอาชนะทีมอินโดนีเซียออลสตาร์มาได้ 3-1 ในขณะที่บีจี ปทุม หวังจะโชว์ฟอร์มเก่งต่อหน้าแฟนบอลในบ้าน
- ช่องทางการรับชม: แฟนบอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง BG Sports และผ่านระบบสมาชิกของเว็บไซต์ VillaTV
ความพร้อมของทัพสิงห์ผงาด แอสตัน วิลล่า
อูไน เอเมรี่ กุนซือยอดฝีมือของแอสตัน วิลล่า หวังใช้เกมนี้เพื่อปรับจูนทีมให้มีความลงตัวที่สุด ทีมของเขาเพิ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วยการคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เป้าหมายหลักต่อไปของทีมคือการทำผลงานให้ดีในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง
แม้จะขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคนที่ได้รับอนุญาตให้พักผ่อนหลังจบศึกฟุตบอลโลก แต่วิลล่าก็ยังมีทีเด็ดซ่อนอยู่อีกมากมาย ไบรอัน มาดโจ กองหน้าดาวรุ่ง กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและอันตรายมาก เขาทำไปแล้วถึง 4 ประตูจากการลงเล่นเพียง 4 นัดในช่วงปรีซีซั่นนี้
นอกจากนี้ แฟนๆ ยังจะได้เห็น อเลฮานโดร การ์นาโช่ ปีกตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมลงวาดลวดลายบนสนามด้วย การ์นาโช่เพิ่งประเดิมสนามในสีเสื้อของวิลล่าไปเมื่อเกมที่แล้วในจาการ์ตา และน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีม
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด กับความท้าทายครั้งใหญ่ในบ้าน
สลับมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านอย่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด กันบ้าง พวกเขาเตรียมตัวฝึกซ้อมมาอย่างเข้มข้นเช่นกัน ภายใต้การคุมทีมของโค้ช วลาดิเมียร์ วูโยวิช ทีมจบอันดับ 4 ในฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมา และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาฟอร์มการเล่นให้ดียิ่งขึ้นไปอีกขั้น
ความหวังในการทำประตูของทัพ “เดอะ แรบบิท” ตกเป็นของ โทโมยูกิ โดอิ กองหน้าชาวญี่ปุ่นที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีม โดอิย้ายมาพร้อมกับสถิติสุดโหดจากการยิง 44 ประตูในลีกสิงคโปร์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว เขาถือเป็นอาวุธสำคัญที่แนวรับของแอสตัน วิลล่า จะประมาทไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียว
ขุมกำลังในแดนกลางของทีมเจ้าบ้านยังคงนำทัพโดย สารัช อยู่เย็น กองกลางกัปตันทีมชาติไทยจอมเก๋า ประสบการณ์ของสารัชจะช่วยประคองจังหวะเกมให้รุ่นน้องในทีม เขาถือเป็นกุญแจสำคัญในการต่อกรกับแผงกองกลางระดับโลกของทีมเยือนในเกมนี้
สภาพอากาศและการคาดการณ์รูปเกม
ปัจจัยสำคัญอีกประการที่จะส่งผลต่อเกมนี้คือสภาพอากาศที่ร้อนและชื้นของประเทศไทย อุณหภูมิในช่วงแข่งขันอาจพุ่งสูงถึง 34 องศาเซลเซียส และอาจมีฝนตกลงมาด้วย สภาพอากาศที่อบอ้าวเช่นนี้อาจทำให้นักเตะจากประเทศอังกฤษรู้สึกเหนื่อยล้าได้เร็วกว่าปกติ
คาดว่าอูไน เอเมรี่ จะใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายคนในช่วงพักครึ่ง คล้ายกับที่เขาใช้ในเกมล่าสุดที่อินโดนีเซีย เพื่อรักษาสภาพความฟิตของผู้เล่นก่อนเดินทางไปฮ่องกงเพื่อลงเล่นเกมต่อไป
หลังจากจบเกมที่จังหวัดปทุมธานี แอสตัน วิลล่า จะต้องออกเดินทางต่อไปยังฮ่องกงเพื่อแข่งขันกับ บาเยิร์น มิวนิค จากนั้นพวกเขาจะต้องบินกลับไปเล่นในศึกยูฟ่า ซูเปอร์คัพ กับ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ที่ประเทศออสเตรียต่อไป โปรแกรมที่อัดแน่นเหล่านี้ทำให้การบริหารจัดการความฟิตของนักเตะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้
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ข่าวกีฬา Sports
สุดยอด! สองเยาวชนเชียงรายคว้า 2 เหรียญเงิน อินไลน์สปีดสเก็ตชิงแชมป์ประเทศไทย 2026
เชียงราย – สองนักกีฬาเยาวชนจากจังหวัดเชียงรายโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม คว้า 2 เหรียญเงินจากการแข่งขัน สิงห์ อินไลน์ สปีด สเก็ต ชิงแชมป์ภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย ประจำปี 2026 สนามที่ 1 ณ บีจี สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2026 เพื่อผลักดันนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมระดับประเทศ ความสำเร็จครั้งนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับสโมสร Legend Maker Chiangrai และชาวเชียงรายเป็นอย่างมาก
กีฬาอินไลน์สปีดสเก็ตในจังหวัดเชียงรายกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนักกีฬาตัวน้อยได้สร้างผลงานที่น่าประทับใจในเวทีระดับประเทศ พวกเขาได้เดินทางไปร่วมการแข่งขันรายการ Singha Inline Speed Skate Thailand 2026 Championship สนามที่ 1 งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามบีจี สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
ในการแข่งขันครั้งนี้ ทีม Legend Maker Chiangrai ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย ทางทีมได้ส่งนักกีฬาเยาวชนฝีมือดีเข้าร่วมประชันความเร็วกับคู่แข่งจากทั่วประเทศ บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและท้าทาย ผลปรากฏว่าเด็กๆ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถคว้ามาได้ถึง 2 เหรียญเงิน
ประเด็นสำคัญ
- ผลงานระดับประเทศ: นักกีฬาเยาวชนเชียงรายโชว์ฟอร์มเจ๋ง คว้า 2 เหรียญเงินจากการแข่งขันอินไลน์สปีดสเก็ตระดับชาติ
- ดาวรุ่งดวงใหม่: น้องนิปาดาและน้องฮาน่าแสดงความสามารถอันโดดเด่น จนคว้าเหรียญรางวัลในรุ่น Fun Fitness หญิงมาครองได้สำเร็จ
- แรงผลักดันที่สำคัญ: สโมสร Legend Maker Chiangrai เป็นกำลังหลักในการฝึกซ้อมและผลักดันเยาวชนสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
เหรียญเงินแรกตกเป็นของ เด็กหญิงนิปาดา ปันนะชัย หรือ “น้องนิปาดา” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เธอเป็นตัวแทนจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย น้องนิปาดาลงแข่งขันในรุ่น 600 เมตร หญิง (600m Female Fun Fitness) เธอสามารถโชว์ลีลาการสเก็ตได้อย่างคล่องแคล่วและเข้าเส้นชัยไปอย่างสวยงาม
ส่วนอีกหนึ่งเหรียญเงินตกเป็นของ เด็กหญิงฮาน่า หวังตระกูลดี หรือ “น้องฮาน่า” เธอเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย น้องฮาน่าคว้าเหรียญรางวัลในรุ่น 200 เมตร หญิง (200m Female Fun Fitness) มาครองได้สำเร็จ ความมุ่งมั่นของทั้งสองคนสะท้อนให้เห็นถึงการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงและการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
เบื้องหลังความสำเร็จและก้าวต่อไปของเชียงราย
แน่นอนว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย มันเกิดจากความตั้งใจและศักยภาพอันเปี่ยมล้นของตัวนักกีฬาเยาวชนเอง นอกจากนี้ยังต้องยกความดีความชอบให้กับความทุ่มเทของทีมงานและผู้ฝึกสอนจากสโมสร Legend Maker Chiangrai พวกเขาคอยดูแลและพัฒนานักกีฬาอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
การคว้าเหรียญรางวัลในเวทีระดับประเทศครั้งนี้ ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่สดใส สโมสรและโค้ชยังคงมุ่งมั่นที่จะปั้นนักกีฬาหน้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง พวกเขาต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงรายต่อไปในอนาคต เราคงจะได้เห็นเด็กๆ เหล่านี้ก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาทีมชาติในสักวันหนึ่ง กีฬาชนิดนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเชียงรายหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นอย่างแน่นอน
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แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026
ข่าวกีฬา Sports
แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026
เชียงราย – สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายร่วมกับโรงเรียนเมฆเทควันโด จัดการแข่งขันกีฬา Chiang Rai Taekwondo Championship 2026 เมื่อวันที่ 25–26 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย งานนี้มีนักกีฬาและผู้ติดตามเข้าร่วมเกือบ 2,000 คน เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาเทควันโดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภูมิภาคภาคเหนือ
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงรายได้ต้อนรับทัพนักกีฬาจำนวนมาก ฝ่ายกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้จับมือกับโรงเรียนเมฆเทควันโด จัดงานแข่งขันครั้งใหญ่ งานนี้มีชื่อว่า Chiang Rai Taekwondo Championship 2026 โดยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย (สามารถอ่านข่าวสารกีฬาระดับประเทศเพิ่มเติมได้ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย)
การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากคนรักกีฬา มีนักกีฬาเทควันโดเข้าร่วมชิงชัยเกือบ 900 คนเลยทีเดียว เมื่อรวมกับผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และกองเชียร์ ทำให้มียอดผู้เข้าร่วมงานรวมเกือบ 2,000 คน สร้างบรรยากาศที่แสนคึกคักและสนุกสนานตลอดทั้งวัน
ประเด็นสำคัญ
- ผู้เข้าร่วมงานคับคั่ง: งานนี้รวมนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คน จากหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลางตอนบน
- เทคโนโลยีทันสมัย: นำระบบเกราะไฟฟ้า (Electronic Scoring System) มาใช้ตัดสิน เพื่อยกระดับมาตรฐานให้โปร่งใสและเป็นสากล
- กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น: เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ที่ช่วยกระจายรายได้สู่จังหวัดเชียงรายอย่างแท้จริง
กติกาเข้มข้นและรางวัลเกียรติยศ
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก เพื่อให้ครอบคลุมทักษะของนักกีฬาอย่างครบถ้วน ได้แก่ ประเภทต่อสู้ ประเภทท่ารำ และการประลองความเร็ว ผู้ชนะจะได้ครองถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 15,000 บาท
จุดเด่นของงานคือการใช้ระบบการตัดสินที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง สำหรับรุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป จะดำเนินการแข่งตามมาตรฐานขั้นสูง ที่สำคัญคือการใช้ระบบเกราะไฟฟ้าในการให้คะแนน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับนักกีฬาทุกคน
นักกีฬาที่มาร่วมงานไม่ได้มีแค่คนในพื้นที่เชียงรายเท่านั้น แต่ยังเดินทางมาจากหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา สุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิจิตร ทุกคนมาร่วมแสดงฝีมือและสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันผ่านการแข่งขันที่ยุติธรรม
ผู้นำท้องถิ่นร่วมผลักดันวงการกีฬา
พิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และเป็นกันเอง โดยมี นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญในพื้นที่มาร่วมงานให้กำลังใจเด็กๆ อย่างคับคั่ง
แขกผู้มีเกียรติประกอบด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนางชญานันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย รวมถึงตัวแทนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล และโรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย
นายเมฆ ใจนันตา ประธานฝ่ายกีฬาเทควันโด จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงเป้าหมายหลักของงานนี้ เขาเน้นย้ำว่าทุกคนต้องการยกระดับมาตรฐานกีฬาเทควันโดให้สูงขึ้น และอยากเปิดเวทีให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ (ติดตามข่าวสารกีฬาท้องถิ่นได้ที่เพจ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย)
ก้าวต่อไปของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
การจัดงาน Chiang Rai Taekwondo Championship 2026 ไม่ได้เป็นแค่เวทีแข่งขันกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน งานนี้ช่วยสนับสนุนนักกีฬาท้องถิ่นให้ก้าวไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติในอนาคต
นอกจากผลดีด้านกีฬาแล้ว งานนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดเชียงราย ผู้คนนับพันที่เดินทางเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ทำให้ร้านอาหาร โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
จังหวัดเชียงรายแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับชาติ การมีสถานที่จัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกคน พื้นที่จัดงานที่กว้างขวางและปลอดภัย ทำให้ผู้ปกครองสามารถดูแลบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิด
อนาคตที่สดใสของนักกีฬาเยาวชน
เวทีการแข่งขันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญสำหรับนักกีฬาตัวน้อยหลายคน การได้ลงสนามจริงช่วยสร้างความมั่นใจและฝึกฝนความมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญและมีค่าไม่แพ้ถ้วยรางวัล
พ่อแม่ผู้ปกครองต่างแสดงความชื่นชมต่อการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานและเป็นระเบียบ หลายครอบครัวมองว่ากีฬาเทควันโดช่วยสอนให้เด็กๆ มีความรับผิดชอบ และรู้จักการเคารพกฎกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม
ความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมืออย่างแข็งขันจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ช่วยกันสนับสนุน ถือเป็นการปิดฉากงานแข่งขันที่สร้างความประทับใจ รอยยิ้ม และความภาคภูมิใจให้กับผู้ร่วมงานทุกคน
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