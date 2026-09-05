สภาพอากาศ - Weather
คำเตือนด่วน! กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักสำหรับภาคเหนือ
เชียงราย -กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศฉบับที่ 5 อย่างเป็นทางการแล้ว โดยระบุถึงพายุฝนที่จะพัดถล่มภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทยตอนบน ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 7 กันยายน 2569 นี้
สาเหตุหลักมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย สถานการณ์นี้จะทำให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมสูงมาก ซึ่งอาจนำไปสู่วิกฤติน้ำท่วมได้
ประเด็นสำคัญ
- พื้นที่เสี่ยงภัยสูงสุด: 33 จังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก
- ช่วงเวลาเฝ้าระวัง: ตั้งแต่วันที่ 4-7 กันยายน 2569 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและลุ่มต่ำ
- การเตรียมพร้อม: ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมขัง และติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิด
พื้นที่สีแดงและสีส้มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ในช่วงวันที่ 4-5 กันยายน จังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสานหลายแห่งถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงระดับสีแดง ตัวอย่างเช่น เชียงราย พะเยา น่าน บึงกาฬ และนครพนม พื้นที่เหล่านี้ต้องระวังน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด
ส่วนพื้นที่เสี่ยงระดับสีส้มหรือพื้นที่ฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และอีกหลายจังหวัดในภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำหรือลุ่มน้ำโขงต้องยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย
พายุดีเปรสชัน “โซเดล” ที่เคยอยู่ในประเทศจีน ตอนนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว แต่ความชื้นยังคงส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในภูมิภาคของเรา ทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
เจาะลึกสถานการณ์ฝนตกแบบรายวัน
ในวันที่ 4 กันยายน จังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักมากในภาคเหนือคือ เชียงราย พะเยา และน่าน ส่วนภาคอีสานคือ บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี พื้นที่เหล่านี้อาจเผชิญปริมาณน้ำฝนสะสมที่อันตราย
สำหรับวันที่ 5 กันยายน พื้นที่สีแดงจะขยับมาที่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สีส้มครอบคลุมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้คนกรุงต้องเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมก่อนออกจากบ้าน
ภาคตะวันออกเช่น นครนายก จันทบุรี และตราด ก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน ผู้ที่สัญจรไปมาควรระมัดระวังอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากวิสัยทัศน์ในการขับขี่อาจลดลงอย่างมากจากฝนที่ตกหนัก
การพยากรณ์อากาศช่วงปลายสัปดาห์
เมื่อเข้าสู่วันที่ 6 กันยายน ความรุนแรงของพายุฝนจะเริ่มกระจุกตัว พื้นที่สีแดงจะลดลงเหลือเพียง อุบลราชธานี และตราด แต่จังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสานและภาคกลางตอนบนยังคงมีฝนตกหนักในระดับสีส้ม
ในวันที่ 7 กันยายน สถานการณ์โดยรวมจะเริ่มคลี่คลายลงบ้าง แต่ก็ยังมีฝนตกประปรายในหลายพื้นที่ เช่น ตาก พิษณุโลก สกลนคร และกาญจนบุรี ประชาชนยังไม่ควรนิ่งนอนใจจนกว่าจะพ้นช่วงเตือนภัย
ความปลอดภัยของตัวคุณและครอบครัวต้องมาเป็นอันดับแรก การเตรียมกระสอบทรายหรือย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูง เป็นมาตรการพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
การเตรียมตัวรับมือและช่องทางการติดตามข่าวสาร
การวางแผนการเดินทางในช่วงเวลานี้เป็นสิ่งสำคัญมาก คุณควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน หากไม่จำเป็นควรงดการเดินทางไกลไปในพื้นที่เสี่ยง
หน่วยงานภาครัฐได้แนะนำให้ประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถโทรสอบถามข้อมูลสายด่วนได้ที่เบอร์ 1182 หรือ 0-2399-4012-13 เจ้าหน้าที่จะคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศในครั้งนี้อย่างเต็มที่
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สภาพอากาศ - Weather
ผ่าวิกฤต “ฝนรูปแบบใหม่” ถล่มไทย: บทเรียนน้ำท่วมใหญ่ น่าน-หาดใหญ่-เชียงราย เราจะรอดได้อย่างไร?
เชียงราย -เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ สังคมมักจะเริ่มต้นด้วยการจับผิดและตั้งคำถามว่าใครคือต้นเหตุของวิกฤตครั้งนี้ แต่คำถามที่สำคัญต่อการลดความสูญเสียในอนาคตมากกว่านั้น คือระบบเตือนภัยและโครงสร้างพื้นฐานของเราพร้อมรับมือกับ “ฝนรูปแบบใหม่” ได้ดีแค่ไหน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติน้ำท่วมที่รุนแรงและคาดเดาได้ยากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตของประชาชนอย่างมหาศาล
ตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมแม่สายในจังหวัดเชียงรายเมื่อปี 2567 น้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ในปี 2568 และล่าสุดคือน้ำท่วมฉับพลันที่จังหวัดน่านในปี 2569 แม้ทั้งสามพื้นที่จะมีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่กลับมีสัญญาณเตือนภัยที่เหมือนกัน ฝนในปัจจุบันกำลังตกหนักมากขึ้น กระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่ และนำพามวลน้ำมหาศาลลงสู่พื้นที่ด้านล่างในช่วงเวลาที่สั้นลงจนระบบระบายน้ำไม่สามารถทำงานได้ทัน
ประเด็นสำคัญ
- ฝนเปลี่ยนรูปแบบอย่างชัดเจน: ภาวะโลกร้อนทำให้เกิดฝนตกหนักและกระจุกตัวรุนแรงขึ้น จนระบบระบายน้ำตามธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานเดิมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้
- ความเสียหายเกิดจากปัจจัยที่ซับซ้อน: น้ำท่วมไม่ได้เกิดจากฝนเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงลักษณะภูมิประเทศ มวลน้ำข้ามพรมแดน และการขยายตัวของเมืองที่ขวางทิศทางน้ำไหล
- ต้องแก้ปัญหาด้วยฐานข้อมูลจริง: การรับมือในอนาคตต้องเลิกหาคนผิด แต่หันมาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องการจัดการป่าไม้ การเกษตร และการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศที่แม่นยำ
เชียงราย: บทเรียนเรื่องมวลน้ำข้ามแดนและทางน้ำคอขวด
เหตุการณ์น้ำท่วมเชียงรายในช่วงเดือนกันยายน 2567 ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของมวลน้ำข้ามพรมแดน วิกฤตครั้งนี้เป็นผลพวงมาจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น “ยางิ” แม้ศูนย์กลางของพายุจะไม่ได้เคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยโดยตรง แต่เมื่อพายุขึ้นฝั่งที่เวียดนามและอ่อนกำลังลง ก็ได้ก่อให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในบริเวณประเทศลาวและเมียนมา มวลน้ำมหาศาลจากประเทศเพื่อนบ้านจึงไหลบ่าเข้าสู่แม่น้ำสายและแม่น้ำกกอย่างรวดเร็ว
ตามรายงานของ เว็บไซต์ข่าวกรุงเทพธุรกิจ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากหน่วยงาน GISTDA ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ทางน้ำบริเวณอำเภอแม่สายมีความคดเคี้ยวสูงมาก และบางจุดยังมีลักษณะแคบเป็นคอขวด เมื่อฝนตกหนักในพื้นที่ภูเขาไหลมาบรรจบกับน้ำจากต้นน้ำ พร้อมด้วยโคลนและตะกอนจำนวนมหาศาล ความเสียหายจึงรุนแรงมาก เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 45,000 ครัวเรือนใน 6 อำเภอ
สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า การประเมินสถานการณ์น้ำในจังหวัดชายแดน จะดูแค่ปริมาณฝนในประเทศอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป ระบบเตือนภัยในอนาคตจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลปริมาณฝนและระดับน้ำข้ามพรมแดนด้วย เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือได้ทันท่วงที ไม่ใช่รอจนกว่ามวลน้ำจะไหลมาถึงหน้าบ้านแล้วจึงค่อยแจ้งเตือน
หาดใหญ่: เมืองปลายน้ำที่ต้องรับภาระหนักจากทุกทิศทาง
สำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน 2568 นั้น มีลักษณะการเกิดภัยพิบัติที่แตกต่างจากเชียงรายอย่างสิ้นเชิง ปัญหานี้เกิดจากฝนที่ตกหนักซ้ำเติมในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่องหลายวัน ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติระบุว่า พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างหลายแห่งมีปริมาณฝนสะสม 10 วันเกิน 1,000 มิลลิเมตร ขณะที่เมืองหาดใหญ่เองก็มีฝนสะสมมากกว่า 600 มิลลิเมตรในเวลาเพียงแค่ 3 วัน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2553 เสียอีก
ฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ดินอิ่มตัวอย่างเต็มที่ และไม่สามารถอุ้มน้ำหรือดูดซับน้ำเพิ่มได้อีก น้ำฝนส่วนใหญ่จึงกลายเป็นน้ำไหลบ่าอยู่บนผิวดิน ขณะเดียวกัน หาดใหญ่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ซึ่งต้องรับน้ำจากคลองหลายสายพร้อมกัน เมื่อมวลน้ำไหลลงมาสู่เมืองที่มีถนนและตึกรามบ้านช่องหนาแน่น เมืองจึงตกอยู่ในสภาพที่น้ำไหลมาเร็วแต่ระบายออกได้ช้ามาก
บทเรียนจากเมืองหาดใหญ่สอนให้เรารู้ว่า แม้พื้นที่ต้นน้ำจะยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงคอยช่วยชะลอน้ำ แต่ทุกระบบบนโลกล้วนมีขีดจำกัด เมื่อเมืองต้องเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนปริมาณน้ำเกินความสามารถในการรองรับ ปัญหาน้ำท่วมที่รุนแรงก็ยังคงสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ
น่าน: ฝนตกหนักฉับพลันกับข้อถกเถียงเรื่องพื้นที่เกษตรกรรม
ในส่วนของจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 พื้นที่อำเภอปัวต้องเผชิญกับวิกฤตฝนตกหนักมากถึง 339.6 มิลลิเมตรภายในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมง การที่ฝนตกหนักและกระจุกตัวในช่วงเวลาสั้นๆ เช่นนี้ ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนรวมถึงพื้นที่ทำการเกษตรอย่างฉับพลัน
เมื่อเกิดน้ำท่วมที่น่าน หลายคนมักจะพุ่งเป้าไปที่การปลูกข้าวโพดบนพื้นที่สูงและปัญหาภูเขาหัวโล้น แต่ข้อมูลล่าสุดจาก GISTDA กลับระบุว่า พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่านลดลงเหลือประมาณ 336,723 ไร่ ซึ่งลดลงจากข้อมูลเดิมกว่าหนึ่งแสนไร่ นับเป็นการลดลงของพื้นที่ทำไร่ข้าวโพดมากเป็นอันดับสองของประเทศ เป็นรองเพียงแค่จังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น
นอกจากนี้ ข้อมูลจากกรมป่าไม้ยังระบุว่า จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าไม้สูงถึงร้อยละ 61 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ในขณะเดียวกัน ภาครัฐและชาวบ้านก็กำลังร่วมมือกันฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ดังนั้น การด่วนสรุปว่าพื้นที่เกษตรกรรมคือสาเหตุเดียวของน้ำท่วม จึงเป็นเรื่องที่ยังไม่สอดคล้องกับฐานข้อมูลทั้งหมด
ทางรอดของไทยในวิกฤตน้ำท่วมและการเตือนภัยล่วงหน้า
ฝนที่ตกหนักแบบสุดขั้วเป็นเพียงตัวกระตุ้นให้เกิดภัยพิบัติ แต่ระดับความรุนแรงของความเสียหายนั้น ถูกกำหนดโดยปัจจัยหลายอย่างรวมกัน ทั้งความลาดชันของพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การขยายตัวของเมืองที่ขวางทางน้ำ และประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ หากเราพยายามอธิบายปัญหาน้ำท่วมด้วยสาเหตุเพียงข้อเดียว เราก็อาจจะเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาที่ผิดพลาดได้
แต่ละพื้นที่มีโจทย์ที่ต้องเร่งแก้ไขแตกต่างกันออกไป เชียงรายต้องเน้นการพูดคุยและเชื่อมโยงข้อมูลน้ำกับประเทศเพื่อนบ้าน หาดใหญ่ต้องเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำในเขตเมือง ส่วนจังหวัดน่านต้องเร่งพัฒนาระบบพยากรณ์ฝนระยะสั้นและการเตือนภัยระดับชุมชนให้แม่นยำยิ่งขึ้น
วิกฤตน้ำท่วมจากทั้งสามจังหวัดกำลังส่งข้อความเตือนภัยถึงเราทุกคนว่า สภาพอากาศในวันนี้ไม่เหมือนอดีตอีกต่อไป โครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่ก็ถูกออกแบบมาจากข้อมูลเก่า โจทย์ที่สำคัญที่สุดในตอนนี้จึงไม่ใช่การมัวแต่หาว่าใครคือคนผิด แต่คือการนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมากางดู เพื่อเปลี่ยนจุดอ่อนให้กลายเป็นความพร้อม ก่อนที่พายุลูกต่อไปจะเดินทางมาถึง
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สภาพอากาศ - Weather
เชียงรายล้ำหน้า! แม่ฟ้าหลวงเปิดตัว “M-Water” ใช้ AI รับมือวิกฤตน้ำท่วม
เชียงราย – จังหวัดเชียงรายเดินหน้ายกระดับการจัดการภัยพิบัติครั้งใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิดตัวระบบ M-Water เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือกับอุทกภัยได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที
ระบบนี้เป็นผลงานจากศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด สำนักวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงฤดูฝน ข้อมูลจากระบบนี้จะช่วยให้การวางแผนอพยพและการตัดสินใจในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
ประเด็นสำคัญ
- นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดตัวระบบ M-Water ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลน้ำช่วยชาวเชียงรายเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม
- ผสานข้อมูลหลายมิติ: ระบบดึงข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม, เซ็นเซอร์ภาคสนาม และแบบจำลองทางอุทกวิทยาเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำแบบแม่นยำ
- เฝ้าระวังเชิงรุก: มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ “Floodboy” ในจุดเสี่ยงเพื่อตรวจวัดระดับน้ำแบบเรียลไทม์ พร้อมแผนที่แสดงเส้นทางอพยพชัดเจน
ยกระดับการเตือนภัยด้วยเทคโนโลยี AI
การพัฒนาระบบ M-Water ไม่ได้ทำเพียงแค่การวัดระดับน้ำทั่วไป แต่เป็นการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพภูมิศาสตร์ของเชียงราย มหาวิทยาลัยได้ใช้แบบจำลอง HEC-RAS เพื่อวิเคราะห์การไหลของน้ำในลำน้ำอย่างละเอียด ทั้งในรูปแบบ 1 มิติและ 2 มิติ เพื่อจำลองทิศทางของกระแสน้ำที่จะเกิดขึ้นจริง
นอกจากนี้ ยังมีการนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์ “Floodboy” ที่ติดตั้งอยู่ในจุดเสี่ยง เช่น พื้นที่ตำบลท่าสุด มาบูรณาการร่วมกับฐานข้อมูลภัยพิบัติของมหาวิทยาลัย (DMIS MFU) ข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลผลเพื่อแสดงภาพรวมของสถานการณ์น้ำ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมสูงสุด
หัวใจสำคัญของ M-Water คือการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติที่เข้าใจง่าย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมุ่งหวังให้ระบบนี้เป็นช่องทางหลักที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำได้ตลอดเวลา การมีข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยลดความตื่นตระหนกและช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดเป็นไปอย่างเป็นระบบ
การริเริ่มโครงการนี้สะท้อนให้เห็นว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่นสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกที่วัดผลได้จริง นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้ความรู้ทางวิชาการมาสร้างนวัตกรรม เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. ระบบ M-Water คืออะไร?
M-Water คือระบบติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงราย พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อช่วยเฝ้าระวังและรับมือกับปัญหาน้ำท่วม
2. ระบบนี้ช่วยประชาชนได้อย่างไร?
ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลระดับน้ำ จุดเสี่ยงภัย และเส้นทางอพยพที่แม่นยำ เพื่อใช้ในการวางแผนเตรียมตัวรับมือน้ำท่วมล่วงหน้า
3. ข้อมูลในระบบมีความแม่นยำแค่ไหน?
ระบบใช้การบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม เซ็นเซอร์ภาคสนาม (Floodboy) และแบบจำลองทางอุทกวิทยา HEC-RAS เพื่อความถูกต้องในการวิเคราะห์สถานการณ์
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คำเตือน! เชียงรายมีน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักในภาคเหนือของประเทศไทย
เชียงราย -ฝนตกหนักต่อเนื่องในอำเภอทิวน์ จังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันจากภูเขาไหลลงสู่ที่ราบและท่วมถนนสายหลัก ทำให้การสัญจรของประชาชนเป็นไปอย่างยากลำบาก เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนกำลังเร่งเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องนานกว่า 30 นาที จนระบบระบายน้ำในพื้นที่รองรับไม่ทัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังตามบ้านเรือนและร้านค้าเป็นครั้งแรกในรอบปี ชาวบ้านในพื้นที่ต่างเร่งต้องการความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม เช่น กระสอบทรายและผ้าใบกันน้ำ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
สรุปสาระสำคัญ
- สถานการณ์น้ำป่า: ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าจากดอยไหลเข้าท่วมผิวการจราจรและบ้านเรือนในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
- การช่วยเหลือ: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกู้ภัยเร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวก พร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำและมาตรการป้องกัน
- การเฝ้าระวัง: กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือและอีสานเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 18-21 สิงหาคม 2569
มาตรการรับมือและความคืบหน้าล่าสุด
ล่าสุดสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเทิงเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว เนื่องจากฝนได้หยุดตกและระดับน้ำเริ่มลดลงสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและจุดที่มีน้ำรอการระบาย ขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในระยะยาว
ในส่วนของสถานการณ์แม่น้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬ ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนระลอกใหม่ที่อาจจะตามมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ยืนยันว่าแม้จะยังไม่มีพายุขนาดใหญ่พัดเข้าไทย แต่ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ภูเขาติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอเทิงขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
ปัจจุบันระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากฝนหยุดตก แต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
2. ช่วงวันที่ 18-21 สิงหาคม 2569 พื้นที่ใดบ้างที่ควรระวัง?
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
3. ประชาชนควรเตรียมตัวอย่างไรเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม?
ติดตามข้อมูลจากประกาศในพื้นที่และสัญญาณโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง เตรียมกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้าน และติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
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