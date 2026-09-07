เชียงใหม่ - Chiang Mai
ตำรวจทลายเครือข่าย “ปืนผี” ขนาดใหญ่ทั่วจังหวัดทางภาคเหนือ
ฆาตกรรมโหดในรีสอร์ตเชียงใหม่ แฟนหนุ่มลูกครึ่งพยายามหนีแต่รถคว่ำ">เชียงใหม่ – ตำรวจสืบสวนภาค 6 เปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบ ทลายเครือข่ายค้าอาวุธปืนเถื่อนรายใหญ่ เจ้าหน้าที่บุกจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้จำนวนมาก ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และสุโขทัย การบุกค้นครั้งนี้นำไปสู่การยึดอาวุธปืนเถื่อนและปืนดัดแปลงสุดอันตราย
ปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้การนำของ พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ท่านได้สั่งการให้ขยายผลกวาดล้างอย่างเด็ดขาด หลังจากพบว่าคนร้ายใช้โซเชียลมีเดียในการซื้อขายชิ้นส่วนปืนเถื่อน ช่องทางนี้ทำให้การกระจายอาวุธทำได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
ประเด็นสำคัญ
- ตำรวจสืบสวนภาค 6 ขยายผลจับกุมเครือข่ายปืนเถื่อนข้ามจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่สุโขทัย เชียงใหม่ และลำปาง
- ของกลางที่ยึดได้มีทั้งปืนนำเข้าที่ถูกลบเลขทะเบียน และปืนบีบีกันดัดแปลงที่สามารถใช้ยิงกระสุนจริงได้
- ปืนเถื่อนดัดแปลงเหล่านี้ถูกสร้างมาเพื่อ “ใช้ก่อเหตุแล้วทิ้ง” ทำให้ตำรวจตรวจสอบรอยเกลียวลำกล้องเพื่อตามหาคนร้ายได้ยาก
จุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ตำรวจชุดสืบสวนภาค 6 ได้เข้าจับกุมนายนิกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จากการตรวจค้นพบของกลางเป็นอาวุธปืน อะไหล่ และเครื่องกระสุนจำนวนมาก ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากนั้น ตำรวจได้ขยายการสืบสวนและค้นพบข้อมูลสำคัญ คือ นายนิครได้สั่งซื้อชิ้นส่วนปืนทางออนไลน์จากหลายแหล่ง พันตำรวจเอกทวีศักดิ์ ถบูลชู จึงสั่งการให้ทีมสืบสวนรวบรวมหลักฐานเพื่อขอหมายค้นเพิ่มเติม และเริ่มปฏิบัติการบุกค้นสถานที่เป้าหมายอีก 3 แห่งที่เหลือทันที
บุกค้น 3 จุดสำคัญในพื้นที่เชียงใหม่และลำปาง
การเข้าตรวจค้นเป้าหมายดำเนินการอย่างรัดกุมและเป็นความลับ จุดแรกเป็นบ้านพักในอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย แต่เจ้าหน้าที่ไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยและสิ่งของผิดกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการในจุดที่สองและสามกลับประสบความสำเร็จอย่างมาก ในจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจนำหมายค้นเข้าตรวจอพาร์ตเมนต์ย่านตำบลพระสิงห์ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายอภิเชษฐ์ วัย 59 ปี พร้อมยึดกระสุนปืนลูกซองได้ถึง 50 นัดที่ซ่อนไว้ในห้องพัก
จุดที่สามถือเป็นการจับกุมครั้งใหญ่ที่สุดของปฏิบัติการนี้ เจ้าหน้าที่บุกค้นบ้านพักย่านตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่นั่นตำรวจรวบตัวนายวิชิต อายุ 48 ปี พร้อมยึดปืนเถื่อนจำนวนมาก ของกลางประกอบด้วยปืนยาว 2 กระบอก ปืนสั้น 4 กระบอก และเครื่องกระสุนอีก 88 นัด
ภาคเหนือเตรียมรับมือกับอุทกภัยรุนแรงในเดือนสิงหาคม">จังหวัดทางภาคเหนือ" width="1200" height="900" srcset="https://www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/09/3-6.jpg 1200w, https://www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/09/3-6-300x225.jpg 300w, https://www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/09/3-6-1024x768.jpg 1024w, https://www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/09/3-6-768x576.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
ภัยเงียบจากปืนบีบีกันดัดแปลง “ยิงแล้วทิ้ง”
แหล่งข่าวจากชุดปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลอย่างยิ่ง ปืนที่ยึดได้ทั้งหมดเป็นปืนเถื่อนที่ไม่มีหมายเลขทะเบียน หรือที่เรียกกันว่าอาวุธปืนใต้ดิน ของกลางเหล่านี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักตามลักษณะการผลิต
ประเภทแรกคือปืนไทยประดิษฐ์ที่กลึงเหล็กขึ้นมาเองทั้งหมด ประเภทที่สองคือปืนมาตรฐานจากต่างประเทศที่ถูกโจรลบเลขทะเบียนทิ้งไปแล้ว ส่วนประเภทที่น่ากลัวที่สุดคือ ปืนดัดแปลงจากโครงบีบีกันที่มีการปรับเปลี่ยนกลไกเป็นเหล็ก เพื่อให้สามารถรองรับการยิงกระสุนจริงได้หลากหลายขนาด ทั้ง .38, 9 มม. และ 11 มม.
ปัญหาใหญ่ของปืนเถื่อนดัดแปลงเหล่านี้คือ มันถูกผลิตขึ้นมาแบบง่ายๆ และไม่มีเลขทะเบียน (ใบ ป.4) เมื่อคนร้ายนำไปก่อคดี พวกเขาสามารถโยนปืนทิ้งทำลายหลักฐานได้ทันทีโดยไม่ต้องคิดเสียดายมูลค่าของมัน
นอกจากนี้ ลำกล้องที่ทำขึ้นเองยังทำให้เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบรอยเกลียวปืนได้ยากมาก ปืนกลุ่มนี้จึงเป็นที่ต้องการของมิจฉาชีพและมือปืนรับจ้าง พวกเขาต้องการอาวุธสำหรับก่อเหตุระยะประชิดที่ใช้แล้วทิ้ง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตำรวจตามรอยเจอ
จากความสำเร็จในปฏิบัติการครั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค 6 ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการซื้อขายปืนออนไลน์อย่างเข้มงวด ช่องทางโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรมที่เข้าถึงได้ง่ายเกินไป การกวาดล้างเครือข่ายนี้จะช่วยลดอัตราการเกิดคดีร้ายแรงได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะทำการขยายผลจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป การปราบปรามจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสามารถทลายตลาดมืดค้าอาวุธออนไลน์ได้อย่างราบคาบ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
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เชียงใหม่ - Chiang Mai
สลด! สาว 26 ถูกฆาตกรรมโหดในรีสอร์ตเชียงใหม่ แฟนหนุ่มลูกครึ่งพยายามหนีแต่รถคว่ำ
เชียงใหม่ – เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต โดยผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้คือ น.ส.อโลศินี อายุ 26 ปี เธอเป็นชาวตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก
พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานด่วนจากสถานีตำรวจภูธรแม่ออน ว่าพบร่างผู้บาดเจ็บสาหัสในห้องพักหมายเลข 5 แม้ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเดินทางมาถึงอย่างรวดเร็วและพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวและได้เสียชีวิตลงระหว่างทางไปโรงพยาบาล จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ตำรวจพบรอยเลือดจำนวนมากกระจายอยู่บนพื้นหน้าห้องและบริเวณปลายเตียง นอกจากนี้ยังพบอาวุธมีดลักษณะคล้ายสนับมือ ความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ตกอยู่ในห้องน้ำ
ประเด็นสำคัญ:
- หญิงสาววัย 26 ปี ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตภายในห้องพักของรีสอร์ตแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่ออน
- ตำรวจตรวจพบอาวุธมีดแบบสนับมือและคราบเลือดจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วบริเวณห้องพักที่เกิดเหตุ
- ผู้ก่อเหตุคือแฟนหนุ่มวัย 23 ปี ซึ่งพยายามขับรถจักรยานยนต์หลบหนีแต่เกิดอุบัติเหตุจนถูกตำรวจจับกุมตัวในที่สุด
จากการสอบถามพยานซึ่งเป็นผู้ดูแลรีสอร์ต ทราบว่าผู้เสียชีวิตได้เข้ามาติดต่อขอเปิดห้องพักพร้อมกับชายชาวต่างชาติเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ทั้งคู่ตกลงเช่าห้องพักเป็นเวลา 3 คืน และได้พากันเข้าพักตามปกติเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไป ทุกอย่างดูเป็นปกติตลอดช่วงหัวค่ำและไม่มีสัญญาณของความรุนแรงใดๆ จนกระทั่งเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันนี้ พยานได้ยินเสียงคนทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงดังมาจากห้องพัก
เมื่อได้ยินเสียงดังผิดปกติ ผู้ดูแลรีสอร์ตจึงตัดสินใจเดินไปเคาะประตูห้องเพื่อตรวจสอบสถานการณ์และระงับเหตุ ทันใดนั้น มีชายชาวต่างชาติในสภาพเปลือยกายเปิดประตูออกมา แล้วรีบวิ่งหนีออกจากห้องไปอย่างรวดเร็ว ชายคนดังกล่าวได้วิ่งไปสตาร์ทรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนบริเวณหน้าห้องพัก จากนั้นจึงขับหลบหนีมุ่งหน้าไปทางตัวอำเภอแม่ออนด้วยความตื่นตระหนก
ผู้ก่อเหตุหนีไม่รอด ประสบอุบัติเหตุกลางทาง
การหลบหนีของผู้ก่อเหตุจบลงในเวลาเพียงไม่นาน เนื่องจากเขาขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงและขาดความระมัดระวัง ทำให้รถเสียหลักไปเฉี่ยวชนกับรถเก๋งและรถกระบะที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านค้าริมข้างทาง อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้รถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนัก ส่วนตัวผู้ก่อเหตุเองก็ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายเช่นกัน เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ได้รับแจ้งเหตุจึงได้เข้ามาช่วยเหลือและนำตัวเขาส่งไปรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลแม่ออน
หลังจากให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว แพทย์ตัดสินใจส่งตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีแม่โอนได้ติดตามจับกุมชายคนดังกล่าว ซึ่งภายหลังทราบชื่อคือ นายกะเดน อายุ 23 ปี เป็นชาวไทย-อเมริกัน เดิมอาศัยอยู่ในเขตราชบูรณะ กรุงเทพฯ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการควบคุมตัวนายเคเดนไว้เพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและตรงไปตรงมา ทางตำรวจจะทำการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด ทั้งจากสถานที่เกิดเหตุและคำให้การของพยาน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการลงมือทำร้ายร่างกายจนนำไปสู่ความตายในครั้งนี้ จากนั้นจะทำการแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป
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ไวรัลสุดซึ้ง! อาสาจราจรเชียงใหม่อุ้มลูกน้อยโบกรถ สะท้อนชีวิตพ่อสู้ชีวิต
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เชียงใหม่ - Chiang Mai
ไวรัลสุดซึ้ง! อาสาจราจรเชียงใหม่อุ้มลูกน้อยโบกรถ สะท้อนชีวิตพ่อสู้ชีวิต
ฆาตกรรมโหดในรีสอร์ตเชียงใหม่ แฟนหนุ่มลูกครึ่งพยายามหนีแต่รถคว่ำ">เชียงใหม่ – ภาพสะเทือนอารมณ์นี้กำลังถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายในจังหวัดเชียงใหม่และทั่วภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย คุณพ่อท่านหนึ่งต้องรับบทบาทอาสาจราจรพร้อมกับทำหน้าที่ดูแลลูกไปในเวลาเดียวกัน เหตุการณ์สุดซึ้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าตลาดนัดน้ำโท้ง อำเภอหางดง
ผู้คนในโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์ภาพคุณพ่อที่อุ้มลูกน้อยแนบอกขณะกำลังโบกรถอย่างขะมักเขม้น เรื่องราวนี้กลายเป็นกระแสเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา ภาพดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความเห็นใจอย่างล้นหลาม
ประเด็นสำคัญ
- คุณพ่ออาสาจราจรอุ้มลูกน้อยแนบอกขณะปฏิบัติหน้าที่โบกรถหน้าตลาดน้ำโท้งจนกลายเป็นไวรัล
- ชาวเน็ตส่วนใหญ่ชื่นชมในความรับผิดชอบของพ่อ แต่ก็แอบมีความห่วงใยเรื่องมลพิษบนท้องถนน
- เว็บไซต์ข่าวผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่าตำรวจยืนยันคุณพ่อถูกจ้างโดยตลาด ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
การจราจรบริเวณหน้าตลาดนัดมักจะมีความคึกคักและมีรถสัญจรหนาแน่นอยู่เสมอ คุณพ่อท่านนี้ต้องใช้มือหนึ่งส่งสัญญาณโบกรถเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ในขณะเดียวกัน ที่หน้าอกของเขาก็มีเป้อุ้มเด็กที่ประคองลูกน้อยไว้ตลอดเวลา
ภาพที่ปรากฏบนโลกออนไลน์ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการแบกรับภาระที่ยิ่งใหญ่ของหัวหน้าครอบครัว เขาต้องทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยให้สังคม และต้องคอยดูแลแก้วตาดวงใจของเขาไปพร้อมกัน มันคือภาพของความรักและความรับผิดชอบที่ไม่มีข้อจำกัด
ความเห็นอกเห็นใจจากสังคมออนไลน์
ชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างเข้าใจถึงความจำเป็นและข้อจำกัดในชีวิตจริงของคุณพ่อท่านนี้ หลายคนคาดเดาว่าในวันนั้นเขาอาจจะไม่มีใครช่วยดูแลลูกน้อยที่บ้าน การหอบหิ้วลูกมาร่วมทำงานด้วยจึงเป็นทางเลือกเดียวที่เขาสามารถทำได้
ผู้คนมากมายรู้สึกเอ็นดูและเห็นใจในความยากลำบากที่เขาต้องเผชิญในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม ยังมีกระแสความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของเด็กน้อยตามมา หลายคนรู้สึกกังวลเรื่องควันพิษและฝุ่นละอองที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก
แม้จะมีความกังวล แต่ทุกคนก็สัมผัสได้ถึงหัวใจที่แข็งแกร่งของชายผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค เขาไม่ละทิ้งทั้งหน้าที่ต่องานที่รับผิดชอบและหน้าที่ต่อครอบครัวที่เขารัก นี่คือภาพการดิ้นรนของคนทำงานที่พยายามรักษาสมดุลชีวิตอย่างสุดความสามารถ
หลังจากที่ภาพสุดประทับใจนี้กลายเป็นกระแสไวรัลโด่งดังไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก็ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง พ.ต.อ.จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหางดง ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสื่อมวลชน
ท่านผู้กำกับได้ระบุอย่างชัดเจนว่า อาสาตำรวจจราจรท่านนี้ไม่ได้อยู่ในสังกัดของสถานีตำรวจภูธรหางดงแต่อย่างใด ความจริงแล้ว เขาคือพนักงานที่ทางเจ้าของตลาดนัดน้ำโท้งว่าจ้างมาเป็นกรณีพิเศษ
บทสรุปและเสียงสะท้อนถึงสวัสดิการสังคม
หน้าที่หลักของเขาคือการช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับลูกค้าหน้าตลาดเท่านั้น การชี้แจงนี้ทำให้สังคมได้รับรู้ความจริงและเข้าใจบริบทของการทำงานของเขามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
เรื่องราวนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นในการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่รอด นอกจากนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนสวัสดิการศูนย์ดูแลเด็กเล็กสำหรับคนทำงานรับจ้างอิสระ
สังคมของเราควรหันมาให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือครอบครัวที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจะช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืน
การรักษาสมดุลระหว่างการทำงานหาเงินและการดูแลลูกไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานและพนักงานรายวันที่ไม่มีสวัสดิการรองรับ พวกเขาต้องเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อให้ครอบครัวมีกินมีใช้
ภาพของคุณพ่ออาสาจราจรท่านนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องราวไวรัลที่มาแล้วก็ไป แต่มันคือเสียงสะท้อนที่ทรงพลังจากคนทำงานรากหญ้า หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทยต่อไป
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เชียงใหม่ - Chiang Mai
เกิดเหตุระเบิดสุดสยอง! รถบรรทุกแก๊สพลิคว่ำและเกิดไฟลุกไหม้บนทางด่วนเชียงใหม่-ลำปาง
ฆาตกรรมโหดในรีสอร์ตเชียงใหม่ แฟนหนุ่มลูกครึ่งพยายามหนีแต่รถคว่ำ">เชียงใหม่– เกิดเหตุการณ์สุดระทึกขึ้นบนถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง เมื่อรถบรรทุกแก๊สหุงต้มเกิดพลิกคว่ำกลางถนน อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้เกิดไฟลุกท่วมรถอย่างรุนแรง สร้างความตกใจให้ผู้พบเห็น เปลวไฟและควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ในพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รถที่ประสบเหตุเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ซึ่งบรรทุกถังแก๊สหุงต้มมาเต็มคันรถ โชคดีอย่างมากที่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ประเด็นสำคัญ
- เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊ส 6 ล้อพลิกคว่ำและเกิดไฟไหม้รุนแรงบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
- คาดว่าสาเหตุหลักมาจากฝนตกหนัก ทำให้ถนนลื่นจนรถเสียการทรงตัวและพลิกคว่ำ
- ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ และเจ้าหน้าที่สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยดับเพลิงได้รีบเดินทางมายังจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว พวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อควบคุมเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้รถบรรทุกแก๊ส ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถดับไฟและควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้
พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานเรื่องนี้แล้ว ท่านยืนยันว่าคนขับรถบรรทุกสามารถหนีออกมาจากตัวรถได้ทันเวลา ทำให้ไม่มีการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวครั้งนี้
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำการสอบปากคำคนขับรถบรรทุกแก๊สอย่างละเอียด การสอบปากคำนี้จะช่วยให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมหลักฐานต่างๆ ในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมด้วย
สาเหตุเบื้องต้นและการจัดการจราจร
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุมาจากสภาพอากาศ ในช่วงเวลานั้นมีฝนตกลงมา ทำให้พื้นผิวถนนซุปเปอร์ไฮเวย์มีความลื่น สภาพถนนที่ลื่นทำให้รถบรรทุกแก๊สเสียหลักและพลิกคว่ำในที่สุด
หลังเกิดเหตุ การจราจรในบริเวณดังกล่าวติดขัดอย่างหนักเป็นเวลานาน ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สารภี ได้เร่งเคลียร์เส้นทางอย่างเต็มที่
หลังจากใช้เวลาจัดการพื้นที่อยู่พักใหญ่ การจราจรก็กลับมาเป็นปกติ รถยนต์สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ แล้ว เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน การขับขี่ในช่วงที่ฝนตกหรือถนนลื่นต้องใช้ความระมัดระวังสูง ผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกินกำหนดเพื่อป้องกันการเสียหลัก
นอกจากนี้ การตรวจสภาพรถและยางอย่างสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งสำคัญ รถบรรทุกที่ต้องขนส่งวัตถุอันตรายควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนทุกคนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอ
หน่วยงานท้องถิ่นควรให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาถนนในช่วงฤดูฝน การติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยเป็นสิ่งจำเป็น ป้ายเหล่านี้จะช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วเมื่อฝนตก
อุบัติเหตุครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจ การดำเนินการอย่างรวดเร็วของพวกเขาช่วยป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม เราขอชื่นชมการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
FAQ (คำถามที่พบบ่อย)
Q: เหตุการณ์รถบรรทุกแก๊สพลิกคว่ำเกิดขึ้นที่ไหน?
A: เกิดขึ้นบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ในพื้นที่ช่วงอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Q: มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้หรือไม่?
A: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากคนขับรถสามารถหนีออกมาจากตัวรถได้ทันเวลาก่อนไฟลุกท่วม
Q: สาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้คืออะไร?
A: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าเกิดจากฝนตกหนัก ทำให้สภาพถนนลื่นจนรถบรรทุกเสียหลักและพลิกคว่ำ
Q: ปัจจุบันสถานการณ์การจราจรในจุดเกิดเหตุเป็นอย่างไร?
A: เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สารภี ได้ทำการเคลียร์เส้นทางเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันรถยนต์สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุได้ตามปกติ
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