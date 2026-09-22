ข่าวกีฬา Sports
ช็อกวงการ! พิชฌามลณ์ ถูกแบนจากเอเชียนเกมส์
วงการแบดมินตันไทยต้องพบกับข่าวร้ายครั้งใหญ่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา องค์กรทดสอบสารกระตุ้นระหว่างประเทศ หรือ International Testing Agency ได้ออกแถลงการณ์สำคัญ พวกเขาประกาศว่า “พิงค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักแบดมินตันสาวดาวรุ่งชาวไทย ถูกสั่งพักการแข่งขันในศึกเอเชียนเกมส์ สาเหตุหลักมาจากการตรวจพบสารขับปัสสาวะที่ผิดกฎในร่างกายของเธอ
นักตบลูกขนไก่สาววัย 19 ปีรายนี้ ถูกตรวจพบสารฟูโรซีไมด์ (Furosemide) ในตัวอย่างของเธอ การเก็บตัวอย่างปัสสาวะนี้เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงสองวันก่อนที่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามัลติสปอร์ตระดับทวีปจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ
ประเด็นสำคัญ
- พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักแบดมินตันวัย 19 ปี ถูกระงับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่า
- ผลการตรวจพบสารฟูโรซีไมด์ ซึ่งเป็นสารขับปัสสาวะต้องห้าม ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันเพียงสองวัน
- องค์กร International Testing Agency เป็นผู้ออกมายืนยันผลการตรวจนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
สารฟูโรซีไมด์คืออะไรและทำไมถึงผิดกฎ?
หลายคนอาจสงสัยว่าสารตัวนี้คืออะไรและทำไมถึงถูกสั่งห้ามในการแข่งขันกีฬา สารฟูโรซีไมด์คือยาขับปัสสาวะที่แพทย์มักใช้เพื่อรักษาอาการบวมน้ำในผู้ป่วย แต่ในวงการกีฬา สารนี้จัดอยู่ในกลุ่มสารต้องห้ามอย่างเด็ดขาด นั่นเป็นเพราะมันสามารถช่วยขับน้ำออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว ทำให้นักกีฬาลดน้ำหนักได้ในเวลาสั้นๆ
นอกจากนี้ สารขับปัสสาวะยังถูกมองว่าเป็น “สารปกปิด” อีกด้วย มันสามารถช่วยเจือจางปัสสาวะและปกปิดร่องรอยของการใช้สารกระตุ้นตัวอื่นๆ ที่ผิดกฎได้ ด้วยเหตุนี้ องค์กรต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโลก (WADA) จึงสั่งแบนสารตัวนี้อย่างถาวร นักกีฬาที่ถูกตรวจพบสารนี้จะถูกลงโทษทันที แม้จะไม่ได้ตั้งใจใช้เพื่อเอาเปรียบก็ตาม
ผลกระทบต่อทีมชาติไทยในนาโกย่า
ข่าวการถูกแบนครั้งนี้สร้างความเสียใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยเป็นอย่างมาก พิชฌามลณ์ถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาความหวังใหม่ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย เธอมีความสามารถโดดเด่นและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอด การที่เธอต้องออกจากการแข่งขันกะทันหันจะส่งผลกระทบต่อแผนการเล่นของทีมชาติไทยอย่างแน่นอน
การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ที่นาโกย่าถือเป็นเวทีใหญ่ระดับทวีปที่มีความหมายต่อนักกีฬาทุกคน การเตรียมตัวฝึกซ้อมต้องใช้ความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจตลอดหลายเดือน การถูกระงับการแข่งขันก่อนพิธีเปิดเพียงสองวัน จึงเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจสำหรับทุกฝ่าย ทางทีมงานผู้ฝึกสอนคงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลสภาพจิตใจของนักกีฬาคนอื่นๆ ในทีมต่อไป
ขั้นตอนต่อไปและการสอบสวน
หลังจากนี้ พิชฌามลณ์และทีมงานจะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามขั้นตอน เธอมีสิทธิ์ที่จะขอให้มีการตรวจตัวอย่าง B เพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้งหนึ่ง หากผลการตรวจตัวอย่าง B ยังคงพบสารต้องห้าม เธออาจต้องเผชิญกับบทลงโทษแบนที่ยาวนานขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตการเป็นนักกีฬาอาชีพของเธอในระยะยาว
กฎการต่อต้านการใช้สารกระตุ้นในปัจจุบันมีความเข้มงวดและรัดกุมมากขึ้นกว่าในอดีต นักกีฬาทุกคนต้องระมัดระวังเรื่องการรับประทานยารักษาโรคทั่วไปหรืออาหารเสริม บางครั้งสารต้องห้ามเหล่านี้อาจผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์โดยที่นักกีฬาไม่รู้ตัว แต่ตามหลักการแล้ว นักกีฬาต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายของตัวเองเสมอ เรื่องราวของนักแบดมินตันสาวชาวไทยจึงถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับนักกีฬาดาวรุ่งทุกคน
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ฟุตบอล
เริ่มต้นฤดูกาลอย่างตื่นเต้น! เชียงราย ยูไนเต็ด เอาชนะชลบุรี เอฟซี 1-0 ในบ้าน เปิดฤดูกาลไทยลีก 2026-27
ยาเสพติดคันหนึ่งประสบอุบัติเหตุหลังจากถูกตำรวจจากเชียงรายไล่ล่า">เชียงราย – ฤดูกาลไทยลีก 2026-27 เปิดฉากอย่างเป็นทางการด้วยความตื่นเต้นเร้าใจระดับห้าดาว เมื่อเชียงราย ยูไนเต็ด ฉายา “กวางสว่างผู้ยิ่งใหญ่” เปิดบ้านต้อนรับคู่ปรับตลอดกาลอย่างชลบุรี เอฟซี ที่สนามสิงห์สเตเดียม ผลการแข่งขันจบลงด้วยชัยชนะสุดระทึก 1-0 ของเจ้าบ้าน เก็บสามแต้มสำคัญเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ และเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมอย่างมาก
การแข่งขันนัดนี้ถือเป็นแมตช์ไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนและแฟนฟุตบอลทั่วประเทศ เนื่องจากทั้งสองทีมมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมและเสริมทัพผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาอย่างน่าสนใจในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะปิดฤดูกาลที่ผ่านมา (สามารถดูข้อมูลการย้ายทีมอย่างเป็นทางการได้ที่ เว็บไซต์ไทยลีก) รูปเกมโดยรวมเต็มไปด้วยความเข้มข้นทางแท็คติก ทั้งสองฝ่ายต่างผลัดกันรุกและรับอย่างสูสี แสดงให้เห็นถึงความพร้อมขั้นสูงสุดของทีมในการก้าวขึ้นมาแย่งชิงความเป็นจ้าวแห่งวงการฟุตบอลไทยในฤดูกาลนี้
ประเด็นสำคัญ
- เชียงรายประเดิม 3 แต้มล้ำค่า: สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มเกมรับที่เหนียวแน่นและเกมสวนกลับที่เด็ดขาด ทำให้สามารถเก็บชัยชนะในบ้าน สร้างขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมตั้งแต่เกมนัดแรก
- ประตูโทนตัดสินเกมในช่วงท้ายครึ่งแรก: ความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีของแนวรับทีมเยือน นำมาซึ่งประตูชัยเพียงลูกเดียวของเกมนี้จากการจบสกอร์ที่เฉียบคมของกองหน้าเจ้าถิ่น
- ฉลามชลครองบอลเยอะแต่จบไม่ลง: ชลบุรี เอฟซี มีเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่เหนือกว่าในครึ่งหลังและมีโอกาสลุ้นทำประตูหลายครั้ง แต่ขาดความเฉียบขาดในพื้นที่อันตราย ทำให้ต้องกลับไปมือเปล่า
ไฮไลท์สำคัญของการแข่งขัน (Match Highlights)
ครึ่งเวลาแรก: การชิงไหวชิงพริบในแดนกลาง
เริ่มเกมมาในช่วง 30 นาทีแรก ทั้งสองทีมพยายามครองบอลและหาช่องเจาะแนวรับของฝ่ายตรงข้าม ชลบุรี เอฟซี อาศัยการต่อบอลสั้นที่แม่นยำและใช้ความเร็วของปีกซ้ายขวาในการสร้างโอกาสเข้าทำ ทว่าผู้รักษาประตูและแนวรับของเชียงราย ยูไนเต็ด ยังคงประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยม จนกระทั่งในนาทีที่ 42 แฟนบอลเจ้าถิ่นก็ได้เฮลั่นสนาม สิงห์ สเตเดียม เมื่อมิดฟิลด์ตัวเก่งของเชียงรายแทงบอลทะลุช่องเจาะทะลวงกับดักล้ำหน้าให้กองหน้าตัวเป้า หลุดเข้าไปดวลเดี่ยวกับผู้รักษาประตูชลบุรี ก่อนจะซัดด้วยขวาเสียบมุมเสาไกลเข้าไปอย่างเด็ดขาด ส่งผลให้จบครึ่งแรก เชียงราย ยูไนเต็ด ออกนำไปก่อน 1-0
ครึ่งเวลาหลัง: พายุบุกของฉลามชลและกำแพงเหล็กเชียงราย
เข้าสู่ครึ่งหลัง ชลบุรี เอฟซี ไม่มีทางเลือกนอกจากปรับแผนแก้เกมและโหมบุกอย่างหนักเพื่อทวงประตูตีเสมอ ทีมเยือนสามารถสร้างความกดดันให้แผงหลังเจ้าบ้านได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 15 นาทีสุดท้ายที่มีการส่งตัวสำรองสายรุกระดับพระกาฬลงมาเพิ่มมิติในแดนหน้า มีจังหวะยิงชนเสาและจังหวะเซฟบนเส้นประตูที่ทำให้แฟนบอลทั้งสนามต้องกลั้นหายใจ อย่างไรก็ตาม แนวรับของ “กว่างโซ้งมหาภัย” ภายใต้การสั่งการของกัปตันทีม ยังคงยืนตำแหน่งกันได้อย่างเหนียวแน่น มีระเบียบวินัย และช่วยกันสกัดกั้นอันตรายไว้ได้ทั้งหมด เมื่อผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลา 90 นาที สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด รักษาสกอร์และเอาชนะไปได้ 1-0 อย่างสมศักดิ์ศรี
ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจประจำแมตช์ (Match Statistics)
เพื่อให้เห็นภาพรวมของเกมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน นี่คือสถิติที่น่าสนใจของทั้งสองทีมในเกมนัดเปิดฤดูกาล 2026-27 (อ้างอิงข้อมูลสถิติฟุตบอลไทยจาก Siamsport):
สถิติและข้อมูลทีม: สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด (Chiangrai United)
|สถิติการแข่งขัน
|ตัวเลขผลงาน
|การครองบอล (Possession)
|42%
|โอกาสยิงทั้งหมด (Total Shots)
|8 ครั้ง
|ยิงเข้ากรอบ (Shots on Target)
|3 ครั้ง
|ความแม่นยำในการส่งบอล (Pass Accuracy)
|78%
|เตะมุม (Corners)
|4 ครั้ง
|ฟาวล์ (Fouls)
|12 ครั้ง
|ใบเหลือง / ใบแดง (Cards)
|2 ใบเหลือง / 0 ใบแดง
สถิติและข้อมูลทีม: ชลบุรี เอฟซี (Chonburi FC)
|สถิติการแข่งขัน
|ตัวเลขผลงาน
|การครองบอล (Possession)
|58%
|โอกาสยิงทั้งหมด (Total Shots)
|14 ครั้ง
|ยิงเข้ากรอบ (Shots on Target)
|5 ครั้ง
|ความแม่นยำในการส่งบอล (Pass Accuracy)
|85%
|เตะมุม (Corners)
|7 ครั้ง
|ฟาวล์ (Fouls)
|9 ครั้ง
|ใบเหลือง / ใบแดง (Cards)
|1 ใบเหลือง / 0 ใบแดง
ก้าวต่อไปในศึกไทยลีก
ชัยชนะสุดสำคัญนัดนี้ทำให้ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ก้าวขึ้นไปรั้งกลุ่มผู้นำของหัวตารางคะแนนไทยลีกชั่วคราว พร้อมสร้างแรงเหวี่ยงเชิงบวกให้กับทีมได้อย่างมหาศาล ขณะที่ ชลบุรี เอฟซี แม้จะโชว์รูปแบบการเล่นที่สวยงามและครองเกมได้เหนือกว่าในหลายช่วงเวลา แต่ก็ต้องกลับไปทำการบ้านอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหาความเด็ดขาดในการจบสกอร์ก่อนลงเตะในแมตช์ต่อไป แฟนบอลชาวไทยต้องมาร่วมลุ้นและติดตามดูกันยาวๆ ว่าในระยะยาวของศึกไทยลีก ฤดูกาล 2026-27 นี้ ทีมใดจะสามารถรักษาความสม่ำเสมอ ยืนหยัดฝ่าฟันอุปสรรค และก้าวขึ้นไปเถลิงบัลลังก์แชมป์ลีกสูงสุดของประเทศได้สำเร็จในตอนจบฤดูกาล
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ข่าวกีฬา Sports
เชียงรายเปิดฉากกีฬา “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” ชูแนวคิด รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน
เชียงราย – ยาเสพติดคันหนึ่งประสบอุบัติเหตุหลังจากถูกตำรวจจากเชียงรายไล่ล่า">เชียงราย">จังหวัดเชียงรายสร้างปรากฏการณ์รวมพลังคนทำงานครั้งใหญ่ ด้วยการเปิดการแข่งขันกีฬา “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” อย่างเป็นทางการ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ งานนี้จัดขึ้น ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือสนามกีฬากลางจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจากหลายหน่วยงาน
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ขึ้นกล่าวรายงานถึงเป้าหมายสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ เป้าหมายหลักคือการกระตุ้นให้คนวัยทำงานหันมาใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรจากต่างองค์กรได้มาพบปะและสานสัมพันธ์กันนอกเวลางาน
ประเด็นสำคัญ
- เปิดฉากยิ่งใหญ่: ผู้ว่าฯ เชียงรายเป็นประธานเปิดงานกีฬา “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2569 ณ สนามกีฬากลาง
- เน้นสร้างมิตรภาพ: กิจกรรมชูแนวคิด “รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน” มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
- ส่งเสริมสุขภาพ: เป้าหมายหลักคือการรณรงค์ให้บุคลากรภาครัฐและองค์กรต่างๆ ออกกำลังกายเพื่อพลานามัยที่แข็งแรง
กีฬาเชื่อมใจ สร้างเครือข่ายคนทำงาน
การแข่งขันกีฬา “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การแพ้ชนะในสนามเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น แนวคิด “รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน” ถูกนำมาใช้เป็นหัวใจหลักของงานนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการมีเครือข่ายและความเข้าใจกันนั้นสำคัญมากเพียงใด การพูดคุยและร่วมกิจกรรมนันทนาการช่วยทำลายกำแพงระหว่างหน่วยงานได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้การประสานงานในอนาคตเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตลอดการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬาและความสามัคคีอย่างชัดเจน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นรอบสนามกีฬากลางสะท้อนถึงมิตรภาพที่กำลังเบ่งบาน พลังแห่งความร่วมมือนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนามแข่ง แต่จะกลายเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายต่อไป เมื่อคนทำงานมีความสุขและรู้จักกันดีขึ้น การทำงานเพื่อประชาชนก็จะมีประสิทธิภาพตามไปด้วย
ก้าวต่อไปของชาวเชียงรายสู่ความยั่งยืน
กิจกรรมในครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า กีฬาคือสื่อกลางที่ดีที่สุดในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ความสำเร็จของงาน “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” จะกลายเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการจัดกิจกรรมในอนาคต ทุกภาคส่วนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายของบุคลากรคือเรื่องสำคัญ การมีพื้นที่ให้ทุกคนได้ปลดปล่อยความเครียดและสร้างมิตรภาพใหม่ๆ คือการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับทุกองค์กร
ในท้ายที่สุด งานนี้ได้สร้างพลังบวกให้กับชาวเชียงรายทุกคนอย่างมหาศาล ความร่วมแรงร่วมใจที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงผลักดันให้จังหวัดก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” จึงไม่ใช่แค่การแข่งกีฬา แต่คือการเฉลิมฉลองมิตรภาพของคนทำงานที่พร้อมจะจับมือกันพัฒนาบ้านเกิดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
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ข่าวกีฬา Sports
ประวัติศาสตร์วงการกีฬา! วอลเลย์บอลหญิงไทย โค่นจีน คว้าแชมป์เอเชีย พร้อมตั๋วโอลิมปิก 2028
ข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศ! ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาไทยเรียบร้อยแล้ว พวกเธอรวมพลังสู้สุดใจจนสามารถเอาชนะทีมชาติจีนไปได้อย่างสุดมัน 3-2 เซต ชัยชนะครั้งนี้ทำให้คนไทยทั้งประเทศดีใจอย่างมาก การแข่งขันนัดสำคัญนี้จัดขึ้นที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน
การแข่งขันรายการนี้คือศึก วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ทีมสาวไทยของเราซึ่งอยู่อันดับ 17 ของโลก ต้องมาพบกับเจ้าภาพอย่างทีมชาติจีนอันดับ 7 ของโลก ซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทายมาก แต่สาวไทยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและไม่ทำให้แฟนๆ ผิดหวัง
สรุปประเด็นสำคัญ
- แชมป์เอเชีย: ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยโชว์ฟอร์มแกร่ง เอาชนะจีน 3-2 เซต คว้าแชมป์เอเชียปี 2026 ไปครองอย่างยิ่งใหญ่
- สร้างประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิก: ชัยชนะครั้งนี้ทำให้สาวไทยได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของทีมชาติไทย
- ตั๋วชิงแชมป์โลก: นอกจากโอลิมปิกแล้ว ทีมไทยยังคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2027 ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วย
ก่อนหน้านี้ ทีมไทยโชว์ฟอร์มเก่งด้วยการโค่นทีมชาติญี่ปุ่นมาในรอบรองชนะเลิศ ส่วนทีมชาติจีนก็เอาชนะอิหร่านมาได้เช่นกัน การเจอกันครั้งนี้ถือเป็นการล้างตาจากรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี 2023 สถิติการเจอกัน 5 ครั้งหลังสุด จีนชนะ 3 ครั้ง และไทยชนะ 2 ครั้ง ซึ่งทำให้เกมนี้มีความหมายต่อทั้งสองทีมอย่างมาก
ในเกมสำคัญนี้ “โค้ชอ๊อด” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน ได้ส่งผู้เล่น 6 คนแรกที่ดีที่สุดลงสนาม นำทัพโดยกัปตันทีม พรพรรณ เกิดปราชญ์ ร่วมด้วย พิมพิชยา ก๊กรัมย์ และ ศศิภาพร จันทวิสูตร นอกจากนี้ยังมี ทัดดาว นึกแจ้ง, ชัชชุอร โมกศรี และ แก้วกัลยา กมุลทะลา คอยเป็นกำลังหลัก แฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
สรุปผลการแข่งขันสุดระทึก 5 เซต
เริ่มต้นเซตแรก ทีมสาวไทยเปิดเกมได้สวยงามและเอาชนะไปได้ก่อนด้วยคะแนน 25-20 แต่ในเซตที่สอง จีนกลับมาตั้งหลักได้และเอาชนะไทยไป 25-11 ทำให้สกอร์เสมอกัน 1-1 เซต เข้าสู่เซตที่สาม เกมเป็นไปอย่างสูสีและตื่นเต้น แต่สุดท้ายทีมจีนเบียดชนะไป 25-23 ทำให้ไทยตามหลัง 1-2 เซต
แม้จะตกเป็นรอง แต่ทีมลูกยางสาวไทยไม่ยอมแพ้ ในเซตที่สี่ พวกเธอรวมพลังฮึดสู้และเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย 25-18 ทำให้ต้องไปตัดสินกันในเซตที่ห้า ซึ่งเป็นเซตสุดท้าย เกมในเซตนี้บีบหัวใจแฟนกีฬาอย่างมาก แม้สาวไทยจะตามหลังมาตลอด แต่ก็พลิกกลับมาแซงชนะไปได้แบบสุดระทึก 15-13 สรุปผลการแข่งขัน ไทยชนะจีน 3-2 เซต
ก้าวต่อไปของทีมลูกยางสาวไทย
ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้มอบแค่ถ้วยแชมป์ระดับทวีปเท่านั้น แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่เวทีระดับโลก ทีมไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา นี่คือโอกาสสำคัญในการโชว์ฝีมือให้แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกได้เห็นอีกครั้ง
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ การคว้าตั๋วไปลุยศึกโอลิมปิกเกมส์ 2028 ได้สำเร็จ นี่คือความฝันที่เป็นจริงและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลไทย แฟนกีฬาชาวไทยเตรียมตัวส่งเสียงเชียร์พวกเธอในเวทีโอลิมปิกได้เลย ความสำเร็จครั้งนี้มาจากความมุ่งมั่นและการทำงานหนักของนักกีฬาและทีมงานทุกคน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- ใครคือผู้ฝึกสอนของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในชุดนี้?
หัวหน้าผู้ฝึกสอนคือ “โค้ชอ๊อด” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ซึ่งกลับมาคุมทีมและพาทีมสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้
- ผลการแข่งขันในแต่ละเซตเป็นอย่างไร?
ทีมไทยชนะ 3-2 เซต ด้วยคะแนน 25-20, 11-25, 23-25, 25-18 และเซตตัดสินเอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิด
- การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งต่อไปจัดที่ไหน?
การแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2027 จะจัดขึ้นร่วมกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
- ทีมไทยเคยไปแข่งโอลิมปิกเกมส์มาก่อนหรือไม่?
ไม่เคย นี่คือการผ่านเข้ารอบสุดท้ายกีฬาวอลเลย์บอลในโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทย
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