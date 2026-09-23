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ข่าวกีฬา Sports

หน่วยงานด้านกีฬาให้การสนับสนุนการฝึกมวยไทยในโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย

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3 seconds ago

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หน่วยงานด้านกีฬาให้การสนับสนุนการฝึกมวยไทยในโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย

 เชียงราย – การกีฬาแห่งภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย สาขาจังหวัดเชียงราย ได้เปิดตัวโครงการปรับปรุงค่ายมวยไทยต้นแบบอย่างเป็นทางการ โครงการนี้จัดขึ้นที่อาคารคชาธาร เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและอนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัว กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยในระดับท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาประจำชาติของเรามากขึ้นด้วย

โครงการนี้ได้เปิดรับนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จำนวนสามแห่งเข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างจริงจัง เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ทักษะมวยไทยที่ถูกต้องและเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ ผู้ฝึกสอนมืออาชีพจะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อม สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ จะเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวได้อย่างปลอดภัย

Key Takeaways:

  • กกท. เชียงราย เปิดตัวโครงการค่ายมวยต้นแบบที่อาคารคชาธารเพื่อเยาวชน
  • นักเรียนจากสามโรงเรียนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะมวยไทยอย่างปลอดภัย
  • มีการยกระดับค่ายมวยนำร่องสองแห่งให้ได้มาตรฐานระดับอาชีพอย่างเต็มรูปแบบ

การฝึกสอนมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวพื้นฐานและการใช้ร่างกายอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักเรียนจะได้ฝึกฝนการออกหมัด การเตะ และการป้องกันตัวอย่างเป็นขั้นตอน การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเยาวชนที่เพิ่งเริ่มต้น กิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยพัฒนาทั้งความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการโครงการกล่าวว่าเป้าหมายหลักคือการทำให้กีฬามวยไทยเข้าถึงได้ง่ายและปลอดภัยสำหรับทุกคน การมีส่วนร่วมของโรงเรียนถือเป็นกลไกสำคัญในการขยายผลโครงการนี้ไปยังกลุ่มเยาวชน ครูและนักเรียนต่างให้การตอบรับที่ดีและกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ความร่วมมือนี้เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการพัฒนาวงการกีฬาในระดับภูมิภาค

ยกระดับค่ายมวยสู่มาตรฐานสากล

นอกจากการฝึกอบรมแล้ว กกท. ยังได้ปรับปรุงค่ายมวยนำร่องจำนวนสองแห่งให้มีมาตรฐานระดับอาชีพอย่างเต็มรูปแบบ ค่ายมวยเหล่านี้ได้รับอุปกรณ์การฝึกซ้อมที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูงกว่าเดิมมาก การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้พื้นที่ฝึกซ้อมมีความปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับนักกีฬาทุกระดับ ทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานและพัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง เยาวชนในพื้นที่จะมีโอกาสเข้าถึงสถานที่ฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน โครงการนี้ไม่เพียงแต่สร้างสุขภาพที่ดี แต่ยังอาจช่วยค้นพบนักกีฬาอาชีพในอนาคต การลงทุนในสถานที่ฝึกซ้อมคือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับชุมชนของเรา

ค่ายมวยนำร่องทั้งสองแห่งจะถูกใช้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ผู้ฝึกสอนในท้องถิ่นสามารถเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับค่ายของตนเองได้ การสร้างมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวกันจะช่วยยกระดับวงการมวยไทยในจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่ยอมรับ สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาและผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายในระยะยาว

อนาคตของกีฬามวยไทยในเชียงราย

ในระยะยาว โครงการนี้คาดว่าจะขยายไปยังโรงเรียนและชุมชนอื่น ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าที่จะสร้างเครือข่ายค่ายมวยไทยที่เข้มแข็งทั่วทั้งจังหวัด การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและสถาบันการศึกษาจะช่วยให้เป้าหมายนี้เป็นจริงได้เร็วขึ้น กีฬามวยไทยในเชียงรายจะเติบโตและเป็นที่รู้จักในระดับประเทศอย่างแน่นอน

กิจกรรมที่อาคารคชาธารเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับวงการกีฬาไทย นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองต่อไป เราหวังว่าจะได้เห็นเยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อแข่งขันในรายการสำคัญ กีฬามวยไทยจะยังคงเป็นความภาคภูมิใจและมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยตลอดไป

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ข่าวกีฬา Sports

ช็อกวงการ! พิชฌามลณ์ ถูกแบนจากเอเชียนเกมส์

Thanawat Chaiyaporn

Published

22 hours ago

on

September 22, 2026

By

ช็อกวงการ! พิชฌามลณ์ ถูกแบนจากเอเชียนเกมส์

วงการแบดมินตันไทยต้องพบกับข่าวร้ายครั้งใหญ่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา องค์กรทดสอบสารกระตุ้นระหว่างประเทศ หรือ International Testing Agency ได้ออกแถลงการณ์สำคัญ พวกเขาประกาศว่า “พิงค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักแบดมินตันสาวดาวรุ่งชาวไทย ถูกสั่งพักการแข่งขันในศึกเอเชียนเกมส์ สาเหตุหลักมาจากการตรวจพบสารขับปัสสาวะที่ผิดกฎในร่างกายของเธอ

นักตบลูกขนไก่สาววัย 19 ปีรายนี้ ถูกตรวจพบสารฟูโรซีไมด์ (Furosemide) ในตัวอย่างของเธอ การเก็บตัวอย่างปัสสาวะนี้เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงสองวันก่อนที่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามัลติสปอร์ตระดับทวีปจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ

ประเด็นสำคัญ

  • พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักแบดมินตันวัย 19 ปี ถูกระงับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่า
  • ผลการตรวจพบสารฟูโรซีไมด์ ซึ่งเป็นสารขับปัสสาวะต้องห้าม ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันเพียงสองวัน
  • องค์กร International Testing Agency เป็นผู้ออกมายืนยันผลการตรวจนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

สารฟูโรซีไมด์คืออะไรและทำไมถึงผิดกฎ?

หลายคนอาจสงสัยว่าสารตัวนี้คืออะไรและทำไมถึงถูกสั่งห้ามในการแข่งขันกีฬา สารฟูโรซีไมด์คือยาขับปัสสาวะที่แพทย์มักใช้เพื่อรักษาอาการบวมน้ำในผู้ป่วย แต่ในวงการกีฬา สารนี้จัดอยู่ในกลุ่มสารต้องห้ามอย่างเด็ดขาด นั่นเป็นเพราะมันสามารถช่วยขับน้ำออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว ทำให้นักกีฬาลดน้ำหนักได้ในเวลาสั้นๆ

นอกจากนี้ สารขับปัสสาวะยังถูกมองว่าเป็น “สารปกปิด” อีกด้วย มันสามารถช่วยเจือจางปัสสาวะและปกปิดร่องรอยของการใช้สารกระตุ้นตัวอื่นๆ ที่ผิดกฎได้ ด้วยเหตุนี้ องค์กรต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโลก (WADA) จึงสั่งแบนสารตัวนี้อย่างถาวร นักกีฬาที่ถูกตรวจพบสารนี้จะถูกลงโทษทันที แม้จะไม่ได้ตั้งใจใช้เพื่อเอาเปรียบก็ตาม

ผลกระทบต่อทีมชาติไทยในนาโกย่า

ข่าวการถูกแบนครั้งนี้สร้างความเสียใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยเป็นอย่างมาก พิชฌามลณ์ถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาความหวังใหม่ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย เธอมีความสามารถโดดเด่นและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอด การที่เธอต้องออกจากการแข่งขันกะทันหันจะส่งผลกระทบต่อแผนการเล่นของทีมชาติไทยอย่างแน่นอน

การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ที่นาโกย่าถือเป็นเวทีใหญ่ระดับทวีปที่มีความหมายต่อนักกีฬาทุกคน การเตรียมตัวฝึกซ้อมต้องใช้ความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจตลอดหลายเดือน การถูกระงับการแข่งขันก่อนพิธีเปิดเพียงสองวัน จึงเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจสำหรับทุกฝ่าย ทางทีมงานผู้ฝึกสอนคงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลสภาพจิตใจของนักกีฬาคนอื่นๆ ในทีมต่อไป

ขั้นตอนต่อไปและการสอบสวน

หลังจากนี้ พิชฌามลณ์และทีมงานจะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามขั้นตอน เธอมีสิทธิ์ที่จะขอให้มีการตรวจตัวอย่าง B เพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้งหนึ่ง หากผลการตรวจตัวอย่าง B ยังคงพบสารต้องห้าม เธออาจต้องเผชิญกับบทลงโทษแบนที่ยาวนานขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตการเป็นนักกีฬาอาชีพของเธอในระยะยาว

กฎการต่อต้านการใช้สารกระตุ้นในปัจจุบันมีความเข้มงวดและรัดกุมมากขึ้นกว่าในอดีต นักกีฬาทุกคนต้องระมัดระวังเรื่องการรับประทานยารักษาโรคทั่วไปหรืออาหารเสริม บางครั้งสารต้องห้ามเหล่านี้อาจผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์โดยที่นักกีฬาไม่รู้ตัว แต่ตามหลักการแล้ว นักกีฬาต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายของตัวเองเสมอ เรื่องราวของนักแบดมินตันสาวชาวไทยจึงถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับนักกีฬาดาวรุ่งทุกคน

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ฟุตบอล

เริ่มต้นฤดูกาลอย่างตื่นเต้น! เชียงราย ยูไนเต็ด เอาชนะชลบุรี เอฟซี 1-0 ในบ้าน เปิดฤดูกาลไทยลีก 2026-27

Thanawat Chaiyaporn

Published

2 weeks ago

on

September 6, 2026

By

เปิดฤดูกาลสุดระทึก! สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด เปิดบ้านเชือด ชลบุรี เอฟซี 1-0 ประเดิมศึกไทยลีก 2026-27

เชียงราย – ฤดูกาลไทยลีก 2026-27 เปิดฉากอย่างเป็นทางการด้วยความตื่นเต้นเร้าใจระดับห้าดาว เมื่อเชียงราย ยูไนเต็ด ฉายา “กวางสว่างผู้ยิ่งใหญ่” เปิดบ้านต้อนรับคู่ปรับตลอดกาลอย่างชลบุรี เอฟซี ที่สนามสิงห์สเตเดียม ผลการแข่งขันจบลงด้วยชัยชนะสุดระทึก 1-0 ของเจ้าบ้าน เก็บสามแต้มสำคัญเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ และเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมอย่างมาก

การแข่งขันนัดนี้ถือเป็นแมตช์ไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนและแฟนฟุตบอลทั่วประเทศ เนื่องจากทั้งสองทีมมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมและเสริมทัพผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาอย่างน่าสนใจในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะปิดฤดูกาลที่ผ่านมา (สามารถดูข้อมูลการย้ายทีมอย่างเป็นทางการได้ที่ เว็บไซต์ไทยลีก) รูปเกมโดยรวมเต็มไปด้วยความเข้มข้นทางแท็คติก ทั้งสองฝ่ายต่างผลัดกันรุกและรับอย่างสูสี แสดงให้เห็นถึงความพร้อมขั้นสูงสุดของทีมในการก้าวขึ้นมาแย่งชิงความเป็นจ้าวแห่งวงการฟุตบอลไทยในฤดูกาลนี้

ประเด็นสำคัญ

  • เชียงรายประเดิม 3 แต้มล้ำค่า: สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มเกมรับที่เหนียวแน่นและเกมสวนกลับที่เด็ดขาด ทำให้สามารถเก็บชัยชนะในบ้าน สร้างขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมตั้งแต่เกมนัดแรก
  • ประตูโทนตัดสินเกมในช่วงท้ายครึ่งแรก: ความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีของแนวรับทีมเยือน นำมาซึ่งประตูชัยเพียงลูกเดียวของเกมนี้จากการจบสกอร์ที่เฉียบคมของกองหน้าเจ้าถิ่น
  • ฉลามชลครองบอลเยอะแต่จบไม่ลง: ชลบุรี เอฟซี มีเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่เหนือกว่าในครึ่งหลังและมีโอกาสลุ้นทำประตูหลายครั้ง แต่ขาดความเฉียบขาดในพื้นที่อันตราย ทำให้ต้องกลับไปมือเปล่า

ไฮไลท์สำคัญของการแข่งขัน (Match Highlights)

ครึ่งเวลาแรก: การชิงไหวชิงพริบในแดนกลาง

เริ่มเกมมาในช่วง 30 นาทีแรก ทั้งสองทีมพยายามครองบอลและหาช่องเจาะแนวรับของฝ่ายตรงข้าม ชลบุรี เอฟซี อาศัยการต่อบอลสั้นที่แม่นยำและใช้ความเร็วของปีกซ้ายขวาในการสร้างโอกาสเข้าทำ ทว่าผู้รักษาประตูและแนวรับของเชียงราย ยูไนเต็ด ยังคงประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยม จนกระทั่งในนาทีที่ 42 แฟนบอลเจ้าถิ่นก็ได้เฮลั่นสนาม สิงห์ สเตเดียม เมื่อมิดฟิลด์ตัวเก่งของเชียงรายแทงบอลทะลุช่องเจาะทะลวงกับดักล้ำหน้าให้กองหน้าตัวเป้า หลุดเข้าไปดวลเดี่ยวกับผู้รักษาประตูชลบุรี ก่อนจะซัดด้วยขวาเสียบมุมเสาไกลเข้าไปอย่างเด็ดขาด ส่งผลให้จบครึ่งแรก เชียงราย ยูไนเต็ด ออกนำไปก่อน 1-0

ครึ่งเวลาหลัง: พายุบุกของฉลามชลและกำแพงเหล็กเชียงราย

เข้าสู่ครึ่งหลัง ชลบุรี เอฟซี ไม่มีทางเลือกนอกจากปรับแผนแก้เกมและโหมบุกอย่างหนักเพื่อทวงประตูตีเสมอ ทีมเยือนสามารถสร้างความกดดันให้แผงหลังเจ้าบ้านได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 15 นาทีสุดท้ายที่มีการส่งตัวสำรองสายรุกระดับพระกาฬลงมาเพิ่มมิติในแดนหน้า มีจังหวะยิงชนเสาและจังหวะเซฟบนเส้นประตูที่ทำให้แฟนบอลทั้งสนามต้องกลั้นหายใจ อย่างไรก็ตาม แนวรับของ “กว่างโซ้งมหาภัย” ภายใต้การสั่งการของกัปตันทีม ยังคงยืนตำแหน่งกันได้อย่างเหนียวแน่น มีระเบียบวินัย และช่วยกันสกัดกั้นอันตรายไว้ได้ทั้งหมด เมื่อผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลา 90 นาที สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด รักษาสกอร์และเอาชนะไปได้ 1-0 อย่างสมศักดิ์ศรี

ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจประจำแมตช์ (Match Statistics)

เพื่อให้เห็นภาพรวมของเกมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน นี่คือสถิติที่น่าสนใจของทั้งสองทีมในเกมนัดเปิดฤดูกาล 2026-27 (อ้างอิงข้อมูลสถิติฟุตบอลไทยจาก Siamsport):

สถิติและข้อมูลทีม: สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด (Chiangrai United)

สถิติการแข่งขัน ตัวเลขผลงาน
การครองบอล (Possession) 42%
โอกาสยิงทั้งหมด (Total Shots) 8 ครั้ง
ยิงเข้ากรอบ (Shots on Target) 3 ครั้ง
ความแม่นยำในการส่งบอล (Pass Accuracy) 78%
เตะมุม (Corners) 4 ครั้ง
ฟาวล์ (Fouls) 12 ครั้ง
ใบเหลือง / ใบแดง (Cards) 2 ใบเหลือง / 0 ใบแดง

สถิติและข้อมูลทีม: ชลบุรี เอฟซี (Chonburi FC)

สถิติการแข่งขัน ตัวเลขผลงาน
การครองบอล (Possession) 58%
โอกาสยิงทั้งหมด (Total Shots) 14 ครั้ง
ยิงเข้ากรอบ (Shots on Target) 5 ครั้ง
ความแม่นยำในการส่งบอล (Pass Accuracy) 85%
เตะมุม (Corners) 7 ครั้ง
ฟาวล์ (Fouls) 9 ครั้ง
ใบเหลือง / ใบแดง (Cards) 1 ใบเหลือง / 0 ใบแดง

ก้าวต่อไปในศึกไทยลีก

ชัยชนะสุดสำคัญนัดนี้ทำให้ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ก้าวขึ้นไปรั้งกลุ่มผู้นำของหัวตารางคะแนนไทยลีกชั่วคราว พร้อมสร้างแรงเหวี่ยงเชิงบวกให้กับทีมได้อย่างมหาศาล ขณะที่ ชลบุรี เอฟซี แม้จะโชว์รูปแบบการเล่นที่สวยงามและครองเกมได้เหนือกว่าในหลายช่วงเวลา แต่ก็ต้องกลับไปทำการบ้านอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหาความเด็ดขาดในการจบสกอร์ก่อนลงเตะในแมตช์ต่อไป แฟนบอลชาวไทยต้องมาร่วมลุ้นและติดตามดูกันยาวๆ ว่าในระยะยาวของศึกไทยลีก ฤดูกาล 2026-27 นี้ ทีมใดจะสามารถรักษาความสม่ำเสมอ ยืนหยัดฝ่าฟันอุปสรรค และก้าวขึ้นไปเถลิงบัลลังก์แชมป์ลีกสูงสุดของประเทศได้สำเร็จในตอนจบฤดูกาล

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ข่าวกีฬา Sports

เชียงรายเปิดฉากกีฬา “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” ชูแนวคิด รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน

Thanawat Chaiyaporn

Published

3 weeks ago

on

September 3, 2026

By

เชียงรายเปิดฉากกีฬา “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” ชูแนวคิด รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน

ชียงราย – เชียงราย">จังหวัดเชียงรายสร้างปรากฏการณ์รวมพลังคนทำงานครั้งใหญ่ ด้วยการเปิดการแข่งขันกีฬา “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” อย่างเป็นทางการ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ งานนี้จัดขึ้น ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือสนามกีฬากลางจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจากหลายหน่วยงาน

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ขึ้นกล่าวรายงานถึงเป้าหมายสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ เป้าหมายหลักคือการกระตุ้นให้คนวัยทำงานหันมาใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรจากต่างองค์กรได้มาพบปะและสานสัมพันธ์กันนอกเวลางาน

ประเด็นสำคัญ

  • เปิดฉากยิ่งใหญ่: ผู้ว่าฯ เชียงรายเป็นประธานเปิดงานกีฬา “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2569 ณ สนามกีฬากลาง
  • เน้นสร้างมิตรภาพ: กิจกรรมชูแนวคิด “รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน” มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
  • ส่งเสริมสุขภาพ: เป้าหมายหลักคือการรณรงค์ให้บุคลากรภาครัฐและองค์กรต่างๆ ออกกำลังกายเพื่อพลานามัยที่แข็งแรง

เชียงรายเปิดฉากกีฬา “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” ชูแนวคิด รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน

กีฬาเชื่อมใจ สร้างเครือข่ายคนทำงาน

การแข่งขันกีฬา “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การแพ้ชนะในสนามเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น แนวคิด “รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน” ถูกนำมาใช้เป็นหัวใจหลักของงานนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการมีเครือข่ายและความเข้าใจกันนั้นสำคัญมากเพียงใด การพูดคุยและร่วมกิจกรรมนันทนาการช่วยทำลายกำแพงระหว่างหน่วยงานได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้การประสานงานในอนาคตเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตลอดการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬาและความสามัคคีอย่างชัดเจน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นรอบสนามกีฬากลางสะท้อนถึงมิตรภาพที่กำลังเบ่งบาน พลังแห่งความร่วมมือนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนามแข่ง แต่จะกลายเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายต่อไป เมื่อคนทำงานมีความสุขและรู้จักกันดีขึ้น การทำงานเพื่อประชาชนก็จะมีประสิทธิภาพตามไปด้วย

เชียงรายเปิดฉากกีฬา “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” ชูแนวคิด รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน

ก้าวต่อไปของชาวเชียงรายสู่ความยั่งยืน

กิจกรรมในครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า กีฬาคือสื่อกลางที่ดีที่สุดในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ความสำเร็จของงาน “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” จะกลายเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการจัดกิจกรรมในอนาคต ทุกภาคส่วนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายของบุคลากรคือเรื่องสำคัญ การมีพื้นที่ให้ทุกคนได้ปลดปล่อยความเครียดและสร้างมิตรภาพใหม่ๆ คือการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับทุกองค์กร

ในท้ายที่สุด งานนี้ได้สร้างพลังบวกให้กับชาวเชียงรายทุกคนอย่างมหาศาล ความร่วมแรงร่วมใจที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงผลักดันให้จังหวัดก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” จึงไม่ใช่แค่การแข่งกีฬา แต่คือการเฉลิมฉลองมิตรภาพของคนทำงานที่พร้อมจะจับมือกันพัฒนาบ้านเกิดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

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