ข่าวกีฬา Sports
กอล์ฟเชียงราย: เทียบสนามและเช็กค่าเล่นก่อนจอง
เชียงราย – เชียงรายมีสนามกอล์ฟให้เลือกตั้งแต่สนามระดับพรีเมียมอย่าง Santiburi Chiang Rai ไปจนถึงตัวเลือกที่ประหยัดกว่าอย่าง Waterford Valley Golf Club แต่ค่ากรีนฟีส์ที่เห็นอาจต่างกันตามฤดูกาลและช่องทางจอง
ข้อมูลที่ควรเช็กก่อนออกรอบมีทั้งสนามหลัก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ และรายการที่รวมในราคา เช่น แคดดี้กับรถกอล์ฟ เพราะบางเรตรวมไว้แล้ว ขณะที่บางรายการคิดแยก
อ่านต่อเพื่อเปรียบเทียบสนามและราคา พร้อมวิธีตรวจสอบยอดสุดท้ายให้ตรงกับวันเล่นและแพ็กเกจที่เลือก หรือวางแผนพักใกล้สนามด้วยตัวเลือกพักผ่อนพร้อมออกรอบที่สนามกอล์ฟสันติบุรี
ประเด็นสำคัญที่ควรรู้
- สันติบุรีมีโปรโมชันโลว์ซีซัน 1 เม.ย. ถึง 31 ต.ค. 2026 ราคา 2,450 บาทในวันธรรมดา และ 2,850 บาทในวันหยุด ส่วนไฮซีซันเริ่ม 1 พ.ย. ราคาขยับเป็น 2,850 และ 3,250 บาทตามลำดับ โดยรวมกรีนฟี แคดดี้ และรถกอล์ฟ
- Waterford Valley มีข้อมูลราคาออนไลน์ที่ไม่ตรงกัน จึงควรสอบถามสนามเพื่อยืนยันยอดรวมและรายการที่รวมก่อนจอง
- เช็กวันเล่น จำนวนหลุม และเงื่อนไขวันหยุดให้ชัด เพราะราคาอาจเปลี่ยนตามฤดูกาลหรือแพ็กเกจ รวมถึงตรวจสอบค่าเช่าอุปกรณ์ที่ รายละเอียดค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวกของสันติบุรี
- หากวางแผนพักด้วย ให้เทียบแพ็กเกจที่รวมรอบกอล์ฟและบริการรับส่ง เช่น แพ็กเกจกอล์ฟเอสเคปที่เลอ เมอริเดียน เชียงราย
สนามกอล์ฟเชียงรายมีให้เลือกแบบไหนบ้าง
สนามกอล์ฟเชียงรายมีตัวเลือกตั้งแต่สนามระดับพรีเมียมที่มีแพ็กเกจรวมบริการ ไปจนถึงสนามที่ราคาเริ่มต้นย่อมเยากว่า ก่อนจองควรเทียบจำนวนหลุมและรายการที่รวมในราคา เพราะกรีนฟีจากผู้ให้บริการแต่ละรายอาจไม่ใช่ยอดค่าใช้จ่ายสุดท้าย
Santiburi Chiang Rai เหมาะกับผู้ที่ต้องการสนามระดับพรีเมียม
Santiburi Chiang Rai เป็นสนาม 18 หลุมที่ออกแบบโดย Robert Trent Jones Jr. และเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 1993 (ข้อมูลสนามและผู้ออกแบบ) ผู้ที่มองหาสนามระดับพรีเมียมควรเผื่องบสำหรับแพ็กเกจที่สูงกว่าสนามอื่นในเชียงราย
ราคาแพ็กเกจปี 2026 ที่เผยแพร่มีตั้งแต่ประมาณ 2,450-3,250 บาท โดยขึ้นกับฤดูกาลและวันเล่น บางแพ็กเกจระบุว่ารวมกรีนฟี แคดดี้ และรถกอล์ฟ แต่ราคาในแหล่งข้อมูลอื่นอาจแตกต่างกัน จึงควรโทรหรือสอบถามสนามเพื่อยืนยันยอดและเงื่อนไขก่อนจอง หากวางแผนพักในเมืองควบคู่กับการออกรอบ ลองดูแพ็กเกจกอล์ฟพร้อมที่พักเลอ เมอริเดียน เชียงราย
Waterford Valley เป็นตัวเลือกราคากลาง พร้อมแพ็กเกจที่ระบุชัด
Waterford Valley Golf Club ตั้งอยู่ในเขตเวียงชัย เป็นสนาม 18 หลุม พาร์ 72 เหมาะกับผู้ที่ต้องการสนามขนาดเต็มและอยากเห็นค่าใช้จ่ายรวมก่อนเดินทาง แพ็กเกจที่เผยแพร่สำหรับปี 2026 อยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทช่วงโลว์ซีซัน และ 1,900 บาทช่วงไฮซีซัน โดยราคาที่ระบุรวมแคดดี้และรถกอล์ฟ
อย่างไรก็ตาม รายการราคาจากผู้ให้บริการแต่ละแห่งไม่ตรงกัน บางแห่งแสดงค่าแคดดี้หรือรถกอล์ฟแยกต่างหาก ดังนั้นควรถามให้ชัดว่าแพ็กเกจที่เลือกใช้ได้ในวันเล่นของคุณหรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรบ้าง
Happy City Golf Resort เหมาะกับผู้ที่มองหาค่าเล่นย่อมเยากว่า
Happy City Golf Resort ในเขตเวียงชัยมีสนาม 27 หลุม จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่อยากเทียบราคากับสนามอื่นก่อนเลือกวันออกรอบ รายการจากผู้ให้บริการภายนอกระบุค่ากรีนฟีไว้ราว 1,339-1,500 บาท บางรายการคิดค่าแคดดี้ประมาณ 300 บาท และรถกอล์ฟประมาณ 600 บาทต่อคันแยกจากกัน
ขณะนี้ยังไม่พบตารางราคาอย่างเป็นทางการที่ระบุฤดูกาลปี 2026 ชัดเจน จึงควรมองตัวเลขดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิง ไม่ใช่ราคายืนยันจากสนาม ก่อนจองให้สอบถามทั้งค่ากรีนฟี ค่าอุปกรณ์ และจำนวนหลุมที่แพ็กเกจครอบคลุม เพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายได้ตรงกัน
กรีนฟีในเชียงรายคิดอย่างไร และควรเผื่องบเท่าไร
ก่อนจอง อย่าดูแค่ตัวเลขกรีนฟี เพราะยอดจ่ายจริงอาจรวมค่าบริการอื่น หรือแยกคิดทีละรายการ ราคาบนเว็บเปรียบเทียบยังอาจเป็นข้อมูลเก่าหรือไม่ตรงกับแพ็กเกจของวันเล่นด้วย
เช็กให้ชัดว่าราคารวมแคดดี้และรถกอล์ฟแล้วหรือยัง
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้ครบ ได้แก่ กรีนฟี ค่าแคดดี้ ค่ารถกอล์ฟ ค่าเช่าไม้ และทิปแคดดี้ โดยถามผู้ให้บริการว่าราคาครอบคลุม 18 หลุมหรือไม่ และรถกอล์ฟคิดต่อคนหรือต่อคัน
ตัวอย่างเช่น แพ็กเกจ Santiburi ที่ระบุราคาปี 2026 อยู่ที่ 2,450 บาทในวันธรรมดาช่วงโลว์ซีซัน และ 2,850 บาทในวันหยุด โดยรวมกรีนฟี แคดดี้ และรถกอล์ฟแล้ว อย่างไรก็ตาม ทิปแคดดี้อาจไม่รวม มีข้อมูลแนะนำให้เผื่อประมาณ 400 บาทต่อรอบ 18 หลุม ส่วนค่าเช่าไม้ให้สอบถามเพิ่มก่อนเดินทาง หน้ารายการของ แพ็กเกจ Santiburi ที่รวมแคดดี้และรถกอล์ฟ ก็ระบุองค์ประกอบเหล่านี้ไว้ในราคา
Waterford Valley มีรายการที่แสดงกรีนฟี 1,500 บาทในวันธรรมดา และ 2,000 บาทในวันหยุด พร้อมค่าประมาณแคดดี้ 350 บาทและรถกอล์ฟ 600 บาท หากคิดแยก ยอดก่อนทิปและค่าเช่าไม้จะอยู่ราว 2,450 บาทในวันธรรมดา หรือ 2,950 บาทในวันหยุด แต่แพ็กเกจที่ลงไว้บางแห่งระบุราคา 1,800-1,900 บาทและรวมบริการบางรายการ จึงควรถามสนามว่ายอดใดใช้กับวันเล่นของคุณ
ฤดูกาลและวันเล่นทำให้ราคาต่างกันได้
Santiburi แบ่งโลว์ซีซันตั้งแต่ 1 เมษายนถึง 31 ตุลาคม 2026 และไฮซีซันตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2026 ถึง 31 มีนาคม 2027 ราคาแพ็กเกจที่เผยแพร่เพิ่มจาก 2,450 บาทวันธรรมดาและ 2,850 บาทวันหยุดในโลว์ซีซัน เป็น 2,850 และ 3,250 บาทตามลำดับในไฮซีซัน
ส่วน Waterford Valley มีแพ็กเกจตามฤดูกาลที่ต่างกันเล็กน้อย ขณะที่วันสุดสัปดาห์อาจมีราคาสูงกว่าวันธรรมดา ดังนั้นแจ้งวันออกรอบ จำนวนผู้เล่น และรายการที่ต้องการเช่าให้ครบ แล้วขอ ยอดสุทธิของวันจริง ก่อนยืนยันการจอง เพื่อกันงบบานจากค่าบริการที่ไม่ได้รวมไว้ในราคาแรกเริ่ม
เลือกสนามให้เหมาะกับงบ เวลา และประสบการณ์ที่ต้องการ
การเลือกสนามกอล์ฟเชียงรายไม่ควรดูจากกรีนฟีเพียงอย่างเดียว ลองเทียบประสบการณ์ที่ต้องการกับงบรวม และเผื่อเวลาเดินทางจากที่พักไปยังสนามด้วย เพราะทั้งสามแห่งอยู่นอกย่านตัวเมือง การเดินทางจึงขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นและสภาพถนนในวันนั้น
เลือก Santiburi หากให้ความสำคัญกับสนามระดับพรีเมียม
ถ้าคุณอยากออกรอบในสนามที่มีชื่อเสียงและยอมจ่ายเพิ่ม Santiburi เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา แพ็กเกจปี 2026 ที่เผยแพร่ระบุราคา 2,450-3,250 บาทตามฤดูกาลและวันเล่น โดยรวมกรีนฟี แคดดี้ และรถกอล์ฟแล้ว จึงวางงบต่อรอบได้ง่ายกว่าราคาที่แยกคิดหลายรายการ
อย่างไรก็ตาม ราคาที่แสดงอาจต้องยืนยันกับผู้ให้บริการ และวันหรือเวลาออกรอบที่ต้องการอาจไม่ว่าง ควรเช็กแพ็กเกจ เงื่อนไขจำนวนผู้เล่น และทีออฟล่วงหน้า โดยเฉพาะช่วงไฮซีซันหรือวันหยุด
เลือก Waterford Valley หรือ Happy City เมื่อต้องการคุมงบ
Waterford Valley เผยแพร่แพ็กเกจปี 2026 ที่ 1,800 บาทช่วงโลว์ซีซัน และ 1,900 บาทช่วงไฮซีซัน โดยระบุว่ารวมแคดดี้กับรถกอล์ฟ ส่วน Happy City มีข้อมูลกรีนฟี 500 บาทสำหรับ 18 หลุม พร้อมค่าแคดดี้ 300 บาทและรถกอล์ฟ 600 บาทเมื่อคิดแยก อีกทั้งยังมีข้อมูลแพ็กเกจรวม 2,000 บาทที่ควรตรวจสอบว่ายังใช้ได้หรือไม่
ตัวเลขเหล่านี้เทียบกันตรงๆ ไม่ได้เสมอไป เพราะโปรโมชัน วันเล่น และรายการที่รวมอาจต่างกัน ก่อนตัดสินใจถามยอดสุทธิให้ครบ รวมถึงตรวจจำนวนหลุมและเงื่อนไขรถกอล์ฟ รายการจองออนไลน์อย่างข้อมูลสนามกอล์ฟเชียงราย ใช้ดูตัวเลือกเบื้องต้นได้ แต่ควรยืนยันราคาและทีออฟกับสนามหรือผู้ขายก่อนชำระเงิน
หากมีเวลาจำกัด ให้เลือกสนามที่ยืนยันรอบได้ตรงกับแผนเดินทาง ส่วนคนที่ให้ความสำคัญกับงบ ควรเปรียบเทียบยอดรวมหลังบวกบริการเสริม ไม่ใช่เลือกจากกรีนฟีเริ่มต้นเพียงอย่างเดียว.
วางแผนวันออกรอบและจองอย่างไรให้ไม่พลาด
ก่อนจองสนามกอล์ฟเชียงราย ให้เช็กราคาและเวลาทีออฟของวันจริง เพราะเรตออนไลน์อาจไม่ตรงกับฤดูกาลหรือแพ็กเกจที่ยังเปิดขาย การยืนยันรายละเอียดล่วงหน้าช่วยให้คุมงบและวางแผนเดินทางได้แม่นขึ้น
ถามราคาและเงื่อนไขการจองก่อนเดินทาง
ติดต่อสนามหรือผู้ขายโดยตรง แล้วแจ้งวันเล่น จำนวนผู้เล่น และเวลาทีออฟที่ต้องการ ขอให้ยืนยัน ยอดรวมสุทธิ พร้อมถามว่าราคาครอบคลุมกรีนฟี แคดดี้ และรถกอล์ฟหรือไม่ รวมถึงมีค่าเช่าไม้หรือบริการอื่นที่ต้องจ่ายเพิ่มหรือเปล่า
อย่าลืมสอบถามเงื่อนไขเลื่อนวัน ยกเลิก และคืนเงิน โดยเฉพาะกรณีฝนตกหรือผู้เล่นมาไม่ครบ หากพบราคาหลายตัวเลขจากเว็บไซต์ต่างกัน ให้ยึดใบยืนยันการจองล่าสุดเป็นหลัก และเก็บข้อความหรือหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย สำหรับสนามที่ข้อมูลออนไลน์ยังไม่ชัด เช่น Mae Kok Golf Course ซึ่งเป็นอีกชื่อที่พบในรายชื่อสนามเชียงราย ควรติดต่อสอบถามโดยตรงทั้งราคา รอบว่าง และสถานะการให้บริการก่อนวางแผนเดินทาง
เตรียมตัวรับอากาศและการเดินทางในเชียงราย
สนามหลายแห่งอยู่นอกตัวเมือง จึงควรเผื่อเวลาเดินทางตามจุดเริ่มต้นและสภาพจราจรของวันนั้น ไม่ควรยึดเวลาเดินทางจากแผนที่เพียงอย่างเดียว หากทีออฟช่วงเช้า ให้วางแผนออกจากที่พักเผื่อขั้นตอนลงทะเบียนและเตรียมอุปกรณ์ก่อนเริ่มรอบ
เช็กพยากรณ์อากาศใกล้วันเล่นผ่านข้อมูลอากาศจังหวัดเชียงรายจากกรมอุตุนิยมวิทยา แล้วสอบถามสนามเรื่องนโยบายเมื่อมีฝนหรือฟ้าคะนองด้วย ฤดูกาลก็มีผลต่อการวางแผนกิจกรรมกลางแจ้ง อ่านเพิ่มได้ที่สภาพอากาศเชียงรายในแต่ละฤดู
เตรียมถุงมือ รองเท้า หมวก และอุปกรณ์ที่ใช้ประจำ หากต้องเช่าไม้หรือรองเท้า ให้ถามราคา จำนวนชุดที่มี และการจองล่วงหน้า เพราะอุปกรณ์อาจมีจำกัดในวันที่สนามคึกคัก เมื่อได้เวลาเล่นและรายละเอียดครบแล้ว ค่อยยืนยันการจองและตรวจข้อมูลในใบยืนยันอีกครั้งก่อนออกเดินทาง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟในเชียงราย
ก่อนเลือกสนาม ลองเช็กข้อมูลที่มีผลต่อแผนทั้งรอบเล่นและค่าใช้จ่ายจริง โดยเฉพาะจำนวนหลุม รายการในแพ็กเกจ และเวลาที่ต้องการออกรอบ
สนามกอล์ฟไหนในเชียงรายมี 18 หลุมบ้าง
Santiburi Chiang Rai และ Waterford Valley เป็นสนาม 18 หลุม โดย Waterford Valley มีข้อมูลสนามและการจองให้ตรวจสอบผ่านรายละเอียดสนาม Waterford Valley ส่วน Happy City Golf Resort มีข้อมูลระบุว่าเป็นสนาม 27 หลุม แต่ควรยืนยันกับผู้ให้บริการว่ารอบที่จองครอบคลุมกี่หลุม เพราะข้อมูลแต่ละแหล่งอาจไม่ตรงกัน
สนามกอล์ฟที่ราคาไม่สูงมากในเชียงรายคือที่ไหน
Happy City มีรายการกรีนฟีจากผู้ให้บริการภายนอกในระดับราคาค่อนข้างประหยัด จึงเป็นตัวเลือกที่น่านำมาเทียบกับสนามอื่น อย่างไรก็ตาม ราคากรีนฟีอาจยังไม่รวมแคดดี้และรถกอล์ฟ ควรขอยอดรวมก่อนตัดสินใจ เพื่อเทียบค่าใช้จ่ายของแต่ละสนามบนเงื่อนไขเดียวกัน
ราคากรีนฟีรวมค่าแคดดี้และรถกอล์ฟหรือไม่
ขึ้นอยู่กับสนามและแพ็กเกจ บางรายการแสดงยอดรวมไว้แล้ว ขณะที่บางแหล่งลงค่ากรีนฟี แคดดี้ และรถกอล์ฟแยกกัน ก่อนชำระเงินให้ถามว่าราคารวมบริการใดบ้าง และมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเช่าไม้ หรือทิปแคดดี้ เพิ่มเติมหรือไม่
ควรจองเวลาออกรอบล่วงหน้าหรือไม่
ควรจองก่อน โดยเฉพาะช่วงไฮซีซัน วันหยุด และกรณีที่ต้องการเล่นเป็นกลุ่มหรือจองทีออฟเวลาใกล้กัน เมื่อได้รับราคาแล้ว ให้ยืนยันวัน เวลา จำนวนผู้เล่น และสนามกับผู้ให้บริการอีกครั้ง เพราะการแจ้งราคาไม่ได้ยืนยันว่ามีรอบว่างเสมอไป
ค่าเล่นสนามกอล์ฟในเชียงรายเปลี่ยนตามฤดูกาลหรือไม่
บางสนามมีราคาโลว์ซีซันและไฮซีซัน รวมถึงเรตวันธรรมดาที่ต่างจากวันหยุดสุดสัปดาห์ ราคาออนไลน์จึงอาจใช้ไม่ได้กับทุกวันเล่น ก่อนวางแผนควรตรวจสอบช่วงวันที่แพ็กเกจมีผลและขอราคาสำหรับวันจริงโดยตรงเช่นกัน
ข่าวกีฬา Sports
หน่วยงานด้านกีฬาให้การสนับสนุนการฝึกมวยไทยในโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย
เชียงราย – การกีฬาแห่งภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย สาขาจังหวัดเชียงราย ได้เปิดตัวโครงการปรับปรุงค่ายมวยไทยต้นแบบอย่างเป็นทางการ โครงการนี้จัดขึ้นที่อาคารคชาธาร เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและอนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัว กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยในระดับท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาประจำชาติของเรามากขึ้นด้วย
โครงการนี้ได้เปิดรับนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จำนวนสามแห่งเข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างจริงจัง เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ทักษะมวยไทยที่ถูกต้องและเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ ผู้ฝึกสอนมืออาชีพจะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อม สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ จะเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวได้อย่างปลอดภัย
ประเด็นสำคัญ
- กกท. เชียงราย เปิดตัวโครงการค่ายมวยต้นแบบที่อาคารคชาธารเพื่อเยาวชน
- นักเรียนจากสามโรงเรียนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะมวยไทยอย่างปลอดภัย
- มีการยกระดับค่ายมวยนำร่องสองแห่งให้ได้มาตรฐานระดับอาชีพอย่างเต็มรูปแบบ
การฝึกสอนมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวพื้นฐานและการใช้ร่างกายอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักเรียนจะได้ฝึกฝนการออกหมัด การเตะ และการป้องกันตัวอย่างเป็นขั้นตอน การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเยาวชนที่เพิ่งเริ่มต้น กิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยพัฒนาทั้งความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อำนวยการโครงการกล่าวว่าเป้าหมายหลักคือการทำให้กีฬามวยไทยเข้าถึงได้ง่ายและปลอดภัยสำหรับทุกคน การมีส่วนร่วมของโรงเรียนถือเป็นกลไกสำคัญในการขยายผลโครงการนี้ไปยังกลุ่มเยาวชน ครูและนักเรียนต่างให้การตอบรับที่ดีและกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ความร่วมมือนี้เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการพัฒนาวงการกีฬาในระดับภูมิภาค
ยกระดับค่ายมวยสู่มาตรฐานสากล
นอกจากการฝึกอบรมแล้ว กกท. ยังได้ปรับปรุงค่ายมวยนำร่องจำนวนสองแห่งให้มีมาตรฐานระดับอาชีพอย่างเต็มรูปแบบ ค่ายมวยเหล่านี้ได้รับอุปกรณ์การฝึกซ้อมที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูงกว่าเดิมมาก การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้พื้นที่ฝึกซ้อมมีความปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับนักกีฬาทุกระดับ ทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานและพัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง เยาวชนในพื้นที่จะมีโอกาสเข้าถึงสถานที่ฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน โครงการนี้ไม่เพียงแต่สร้างสุขภาพที่ดี แต่ยังอาจช่วยค้นพบนักกีฬาอาชีพในอนาคต การลงทุนในสถานที่ฝึกซ้อมคือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับชุมชนของเรา
ค่ายมวยนำร่องทั้งสองแห่งจะถูกใช้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ผู้ฝึกสอนในท้องถิ่นสามารถเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับค่ายของตนเองได้ การสร้างมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวกันจะช่วยยกระดับวงการมวยไทยในจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่ยอมรับ สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาและผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายในระยะยาว
อนาคตของกีฬามวยไทยในเชียงราย
ในระยะยาว โครงการนี้คาดว่าจะขยายไปยังโรงเรียนและชุมชนอื่น ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าที่จะสร้างเครือข่ายค่ายมวยไทยที่เข้มแข็งทั่วทั้งจังหวัด การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและสถาบันการศึกษาจะช่วยให้เป้าหมายนี้เป็นจริงได้เร็วขึ้น กีฬามวยไทยในเชียงรายจะเติบโตและเป็นที่รู้จักในระดับประเทศอย่างแน่นอน
กิจกรรมที่อาคารคชาธารเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับวงการกีฬาไทย นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองต่อไป เราหวังว่าจะได้เห็นเยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อแข่งขันในรายการสำคัญ กีฬามวยไทยจะยังคงเป็นความภาคภูมิใจและมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยตลอดไป
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ข่าวกีฬา Sports
ช็อกวงการ! พิชฌามลณ์ ถูกแบนจากเอเชียนเกมส์
วงการแบดมินตันไทยต้องพบกับข่าวร้ายครั้งใหญ่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา องค์กรทดสอบสารกระตุ้นระหว่างประเทศ หรือ International Testing Agency ได้ออกแถลงการณ์สำคัญ พวกเขาประกาศว่า “พิงค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักแบดมินตันสาวดาวรุ่งชาวไทย ถูกสั่งพักการแข่งขันในศึกเอเชียนเกมส์ สาเหตุหลักมาจากการตรวจพบสารขับปัสสาวะที่ผิดกฎในร่างกายของเธอ
นักตบลูกขนไก่สาววัย 19 ปีรายนี้ ถูกตรวจพบสารฟูโรซีไมด์ (Furosemide) ในตัวอย่างของเธอ การเก็บตัวอย่างปัสสาวะนี้เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงสองวันก่อนที่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามัลติสปอร์ตระดับทวีปจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ
ประเด็นสำคัญ
- พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักแบดมินตันวัย 19 ปี ถูกระงับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่า
- ผลการตรวจพบสารฟูโรซีไมด์ ซึ่งเป็นสารขับปัสสาวะต้องห้าม ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันเพียงสองวัน
- องค์กร International Testing Agency เป็นผู้ออกมายืนยันผลการตรวจนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
สารฟูโรซีไมด์คืออะไรและทำไมถึงผิดกฎ?
หลายคนอาจสงสัยว่าสารตัวนี้คืออะไรและทำไมถึงถูกสั่งห้ามในการแข่งขันกีฬา สารฟูโรซีไมด์คือยาขับปัสสาวะที่แพทย์มักใช้เพื่อรักษาอาการบวมน้ำในผู้ป่วย แต่ในวงการกีฬา สารนี้จัดอยู่ในกลุ่มสารต้องห้ามอย่างเด็ดขาด นั่นเป็นเพราะมันสามารถช่วยขับน้ำออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว ทำให้นักกีฬาลดน้ำหนักได้ในเวลาสั้นๆ
นอกจากนี้ สารขับปัสสาวะยังถูกมองว่าเป็น “สารปกปิด” อีกด้วย มันสามารถช่วยเจือจางปัสสาวะและปกปิดร่องรอยของการใช้สารกระตุ้นตัวอื่นๆ ที่ผิดกฎได้ ด้วยเหตุนี้ องค์กรต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโลก (WADA) จึงสั่งแบนสารตัวนี้อย่างถาวร นักกีฬาที่ถูกตรวจพบสารนี้จะถูกลงโทษทันที แม้จะไม่ได้ตั้งใจใช้เพื่อเอาเปรียบก็ตาม
ผลกระทบต่อทีมชาติไทยในนาโกย่า
ข่าวการถูกแบนครั้งนี้สร้างความเสียใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยเป็นอย่างมาก พิชฌามลณ์ถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาความหวังใหม่ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย เธอมีความสามารถโดดเด่นและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอด การที่เธอต้องออกจากการแข่งขันกะทันหันจะส่งผลกระทบต่อแผนการเล่นของทีมชาติไทยอย่างแน่นอน
การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ที่นาโกย่าถือเป็นเวทีใหญ่ระดับทวีปที่มีความหมายต่อนักกีฬาทุกคน การเตรียมตัวฝึกซ้อมต้องใช้ความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจตลอดหลายเดือน การถูกระงับการแข่งขันก่อนพิธีเปิดเพียงสองวัน จึงเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจสำหรับทุกฝ่าย ทางทีมงานผู้ฝึกสอนคงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลสภาพจิตใจของนักกีฬาคนอื่นๆ ในทีมต่อไป
ขั้นตอนต่อไปและการสอบสวน
หลังจากนี้ พิชฌามลณ์และทีมงานจะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามขั้นตอน เธอมีสิทธิ์ที่จะขอให้มีการตรวจตัวอย่าง B เพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้งหนึ่ง หากผลการตรวจตัวอย่าง B ยังคงพบสารต้องห้าม เธออาจต้องเผชิญกับบทลงโทษแบนที่ยาวนานขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตการเป็นนักกีฬาอาชีพของเธอในระยะยาว
กฎการต่อต้านการใช้สารกระตุ้นในปัจจุบันมีความเข้มงวดและรัดกุมมากขึ้นกว่าในอดีต นักกีฬาทุกคนต้องระมัดระวังเรื่องการรับประทานยารักษาโรคทั่วไปหรืออาหารเสริม บางครั้งสารต้องห้ามเหล่านี้อาจผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์โดยที่นักกีฬาไม่รู้ตัว แต่ตามหลักการแล้ว นักกีฬาต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายของตัวเองเสมอ เรื่องราวของนักแบดมินตันสาวชาวไทยจึงถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับนักกีฬาดาวรุ่งทุกคน
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ฟุตบอล
เริ่มต้นฤดูกาลอย่างตื่นเต้น! เชียงราย ยูไนเต็ด เอาชนะชลบุรี เอฟซี 1-0 ในบ้าน เปิดฤดูกาลไทยลีก 2026-27
เชียงราย – ฤดูกาลไทยลีก 2026-27 เปิดฉากอย่างเป็นทางการด้วยความตื่นเต้นเร้าใจระดับห้าดาว เมื่อเชียงราย ยูไนเต็ด ฉายา “กวางสว่างผู้ยิ่งใหญ่” เปิดบ้านต้อนรับคู่ปรับตลอดกาลอย่างชลบุรี เอฟซี ที่สนามสิงห์สเตเดียม ผลการแข่งขันจบลงด้วยชัยชนะสุดระทึก 1-0 ของเจ้าบ้าน เก็บสามแต้มสำคัญเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ และเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมอย่างมาก
การแข่งขันนัดนี้ถือเป็นแมตช์ไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนและแฟนฟุตบอลทั่วประเทศ เนื่องจากทั้งสองทีมมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมและเสริมทัพผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาอย่างน่าสนใจในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะปิดฤดูกาลที่ผ่านมา (สามารถดูข้อมูลการย้ายทีมอย่างเป็นทางการได้ที่ เว็บไซต์ไทยลีก) รูปเกมโดยรวมเต็มไปด้วยความเข้มข้นทางแท็คติก ทั้งสองฝ่ายต่างผลัดกันรุกและรับอย่างสูสี แสดงให้เห็นถึงความพร้อมขั้นสูงสุดของทีมในการก้าวขึ้นมาแย่งชิงความเป็นจ้าวแห่งวงการฟุตบอลไทยในฤดูกาลนี้
ประเด็นสำคัญ
- เชียงรายประเดิม 3 แต้มล้ำค่า: สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มเกมรับที่เหนียวแน่นและเกมสวนกลับที่เด็ดขาด ทำให้สามารถเก็บชัยชนะในบ้าน สร้างขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมตั้งแต่เกมนัดแรก
- ประตูโทนตัดสินเกมในช่วงท้ายครึ่งแรก: ความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีของแนวรับทีมเยือน นำมาซึ่งประตูชัยเพียงลูกเดียวของเกมนี้จากการจบสกอร์ที่เฉียบคมของกองหน้าเจ้าถิ่น
- ฉลามชลครองบอลเยอะแต่จบไม่ลง: ชลบุรี เอฟซี มีเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่เหนือกว่าในครึ่งหลังและมีโอกาสลุ้นทำประตูหลายครั้ง แต่ขาดความเฉียบขาดในพื้นที่อันตราย ทำให้ต้องกลับไปมือเปล่า
ไฮไลท์สำคัญของการแข่งขัน (Match Highlights)
ครึ่งเวลาแรก: การชิงไหวชิงพริบในแดนกลาง
เริ่มเกมมาในช่วง 30 นาทีแรก ทั้งสองทีมพยายามครองบอลและหาช่องเจาะแนวรับของฝ่ายตรงข้าม ชลบุรี เอฟซี อาศัยการต่อบอลสั้นที่แม่นยำและใช้ความเร็วของปีกซ้ายขวาในการสร้างโอกาสเข้าทำ ทว่าผู้รักษาประตูและแนวรับของเชียงราย ยูไนเต็ด ยังคงประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยม จนกระทั่งในนาทีที่ 42 แฟนบอลเจ้าถิ่นก็ได้เฮลั่นสนาม สิงห์ สเตเดียม เมื่อมิดฟิลด์ตัวเก่งของเชียงรายแทงบอลทะลุช่องเจาะทะลวงกับดักล้ำหน้าให้กองหน้าตัวเป้า หลุดเข้าไปดวลเดี่ยวกับผู้รักษาประตูชลบุรี ก่อนจะซัดด้วยขวาเสียบมุมเสาไกลเข้าไปอย่างเด็ดขาด ส่งผลให้จบครึ่งแรก เชียงราย ยูไนเต็ด ออกนำไปก่อน 1-0
ครึ่งเวลาหลัง: พายุบุกของฉลามชลและกำแพงเหล็กเชียงราย
เข้าสู่ครึ่งหลัง ชลบุรี เอฟซี ไม่มีทางเลือกนอกจากปรับแผนแก้เกมและโหมบุกอย่างหนักเพื่อทวงประตูตีเสมอ ทีมเยือนสามารถสร้างความกดดันให้แผงหลังเจ้าบ้านได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 15 นาทีสุดท้ายที่มีการส่งตัวสำรองสายรุกระดับพระกาฬลงมาเพิ่มมิติในแดนหน้า มีจังหวะยิงชนเสาและจังหวะเซฟบนเส้นประตูที่ทำให้แฟนบอลทั้งสนามต้องกลั้นหายใจ อย่างไรก็ตาม แนวรับของ “กว่างโซ้งมหาภัย” ภายใต้การสั่งการของกัปตันทีม ยังคงยืนตำแหน่งกันได้อย่างเหนียวแน่น มีระเบียบวินัย และช่วยกันสกัดกั้นอันตรายไว้ได้ทั้งหมด เมื่อผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลา 90 นาที สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด รักษาสกอร์และเอาชนะไปได้ 1-0 อย่างสมศักดิ์ศรี
ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจประจำแมตช์ (Match Statistics)
เพื่อให้เห็นภาพรวมของเกมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน นี่คือสถิติที่น่าสนใจของทั้งสองทีมในเกมนัดเปิดฤดูกาล 2026-27 (อ้างอิงข้อมูลสถิติฟุตบอลไทยจาก Siamsport):
สถิติและข้อมูลทีม: สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด (Chiangrai United)
|สถิติการแข่งขัน
|ตัวเลขผลงาน
|การครองบอล (Possession)
|42%
|โอกาสยิงทั้งหมด (Total Shots)
|8 ครั้ง
|ยิงเข้ากรอบ (Shots on Target)
|3 ครั้ง
|ความแม่นยำในการส่งบอล (Pass Accuracy)
|78%
|เตะมุม (Corners)
|4 ครั้ง
|ฟาวล์ (Fouls)
|12 ครั้ง
|ใบเหลือง / ใบแดง (Cards)
|2 ใบเหลือง / 0 ใบแดง
สถิติและข้อมูลทีม: ชลบุรี เอฟซี (Chonburi FC)
|สถิติการแข่งขัน
|ตัวเลขผลงาน
|การครองบอล (Possession)
|58%
|โอกาสยิงทั้งหมด (Total Shots)
|14 ครั้ง
|ยิงเข้ากรอบ (Shots on Target)
|5 ครั้ง
|ความแม่นยำในการส่งบอล (Pass Accuracy)
|85%
|เตะมุม (Corners)
|7 ครั้ง
|ฟาวล์ (Fouls)
|9 ครั้ง
|ใบเหลือง / ใบแดง (Cards)
|1 ใบเหลือง / 0 ใบแดง
ก้าวต่อไปในศึกไทยลีก
ชัยชนะสุดสำคัญนัดนี้ทำให้ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ก้าวขึ้นไปรั้งกลุ่มผู้นำของหัวตารางคะแนนไทยลีกชั่วคราว พร้อมสร้างแรงเหวี่ยงเชิงบวกให้กับทีมได้อย่างมหาศาล ขณะที่ ชลบุรี เอฟซี แม้จะโชว์รูปแบบการเล่นที่สวยงามและครองเกมได้เหนือกว่าในหลายช่วงเวลา แต่ก็ต้องกลับไปทำการบ้านอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหาความเด็ดขาดในการจบสกอร์ก่อนลงเตะในแมตช์ต่อไป แฟนบอลชาวไทยต้องมาร่วมลุ้นและติดตามดูกันยาวๆ ว่าในระยะยาวของศึกไทยลีก ฤดูกาล 2026-27 นี้ ทีมใดจะสามารถรักษาความสม่ำเสมอ ยืนหยัดฝ่าฟันอุปสรรค และก้าวขึ้นไปเถลิงบัลลังก์แชมป์ลีกสูงสุดของประเทศได้สำเร็จในตอนจบฤดูกาล
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