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ฟุตบอล

เริ่มต้นฤดูกาลอย่างตื่นเต้น! เชียงราย ยูไนเต็ด เอาชนะชลบุรี เอฟซี 1-0 ในบ้าน เปิดฤดูกาลไทยลีก 2026-27

Thanawat Chaiyaporn

Published

3 seconds ago

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เปิดฤดูกาลสุดระทึก! สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด เปิดบ้านเชือด ชลบุรี เอฟซี 1-0 ประเดิมศึกไทยลีก 2026-27

เชียงราย – ฤดูกาลไทยลีก 2026-27 เปิดฉากอย่างเป็นทางการด้วยความตื่นเต้นเร้าใจระดับห้าดาว เมื่อเชียงราย ยูไนเต็ด ฉายา “กวางสว่างผู้ยิ่งใหญ่” เปิดบ้านต้อนรับคู่ปรับตลอดกาลอย่างชลบุรี เอฟซี ที่สนามสิงห์สเตเดียม ผลการแข่งขันจบลงด้วยชัยชนะสุดระทึก 1-0 ของเจ้าบ้าน เก็บสามแต้มสำคัญเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ และเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมอย่างมาก

การแข่งขันนัดนี้ถือเป็นแมตช์ไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนและแฟนฟุตบอลทั่วประเทศ เนื่องจากทั้งสองทีมมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมและเสริมทัพผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาอย่างน่าสนใจในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะปิดฤดูกาลที่ผ่านมา (สามารถดูข้อมูลการย้ายทีมอย่างเป็นทางการได้ที่ เว็บไซต์ไทยลีก) รูปเกมโดยรวมเต็มไปด้วยความเข้มข้นทางแท็คติก ทั้งสองฝ่ายต่างผลัดกันรุกและรับอย่างสูสี แสดงให้เห็นถึงความพร้อมขั้นสูงสุดของทีมในการก้าวขึ้นมาแย่งชิงความเป็นจ้าวแห่งวงการฟุตบอลไทยในฤดูกาลนี้

ประเด็นสำคัญ

  • เชียงรายประเดิม 3 แต้มล้ำค่า: สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มเกมรับที่เหนียวแน่นและเกมสวนกลับที่เด็ดขาด ทำให้สามารถเก็บชัยชนะในบ้าน สร้างขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมตั้งแต่เกมนัดแรก
  • ประตูโทนตัดสินเกมในช่วงท้ายครึ่งแรก: ความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีของแนวรับทีมเยือน นำมาซึ่งประตูชัยเพียงลูกเดียวของเกมนี้จากการจบสกอร์ที่เฉียบคมของกองหน้าเจ้าถิ่น
  • ฉลามชลครองบอลเยอะแต่จบไม่ลง: ชลบุรี เอฟซี มีเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่เหนือกว่าในครึ่งหลังและมีโอกาสลุ้นทำประตูหลายครั้ง แต่ขาดความเฉียบขาดในพื้นที่อันตราย ทำให้ต้องกลับไปมือเปล่า

ไฮไลท์สำคัญของการแข่งขัน (Match Highlights)

ครึ่งเวลาแรก: การชิงไหวชิงพริบในแดนกลาง

เริ่มเกมมาในช่วง 30 นาทีแรก ทั้งสองทีมพยายามครองบอลและหาช่องเจาะแนวรับของฝ่ายตรงข้าม ชลบุรี เอฟซี อาศัยการต่อบอลสั้นที่แม่นยำและใช้ความเร็วของปีกซ้ายขวาในการสร้างโอกาสเข้าทำ ทว่าผู้รักษาประตูและแนวรับของเชียงราย ยูไนเต็ด ยังคงประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยม จนกระทั่งในนาทีที่ 42 แฟนบอลเจ้าถิ่นก็ได้เฮลั่นสนาม สิงห์ สเตเดียม เมื่อมิดฟิลด์ตัวเก่งของเชียงรายแทงบอลทะลุช่องเจาะทะลวงกับดักล้ำหน้าให้กองหน้าตัวเป้า หลุดเข้าไปดวลเดี่ยวกับผู้รักษาประตูชลบุรี ก่อนจะซัดด้วยขวาเสียบมุมเสาไกลเข้าไปอย่างเด็ดขาด ส่งผลให้จบครึ่งแรก เชียงราย ยูไนเต็ด ออกนำไปก่อน 1-0

ครึ่งเวลาหลัง: พายุบุกของฉลามชลและกำแพงเหล็กเชียงราย

เข้าสู่ครึ่งหลัง ชลบุรี เอฟซี ไม่มีทางเลือกนอกจากปรับแผนแก้เกมและโหมบุกอย่างหนักเพื่อทวงประตูตีเสมอ ทีมเยือนสามารถสร้างความกดดันให้แผงหลังเจ้าบ้านได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 15 นาทีสุดท้ายที่มีการส่งตัวสำรองสายรุกระดับพระกาฬลงมาเพิ่มมิติในแดนหน้า มีจังหวะยิงชนเสาและจังหวะเซฟบนเส้นประตูที่ทำให้แฟนบอลทั้งสนามต้องกลั้นหายใจ อย่างไรก็ตาม แนวรับของ “กว่างโซ้งมหาภัย” ภายใต้การสั่งการของกัปตันทีม ยังคงยืนตำแหน่งกันได้อย่างเหนียวแน่น มีระเบียบวินัย และช่วยกันสกัดกั้นอันตรายไว้ได้ทั้งหมด เมื่อผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลา 90 นาที สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด รักษาสกอร์และเอาชนะไปได้ 1-0 อย่างสมศักดิ์ศรี

ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจประจำแมตช์ (Match Statistics)

เพื่อให้เห็นภาพรวมของเกมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน นี่คือสถิติที่น่าสนใจของทั้งสองทีมในเกมนัดเปิดฤดูกาล 2026-27 (อ้างอิงข้อมูลสถิติฟุตบอลไทยจาก Siamsport):

สถิติและข้อมูลทีม: สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด (Chiangrai United)

สถิติการแข่งขัน ตัวเลขผลงาน
การครองบอล (Possession) 42%
โอกาสยิงทั้งหมด (Total Shots) 8 ครั้ง
ยิงเข้ากรอบ (Shots on Target) 3 ครั้ง
ความแม่นยำในการส่งบอล (Pass Accuracy) 78%
เตะมุม (Corners) 4 ครั้ง
ฟาวล์ (Fouls) 12 ครั้ง
ใบเหลือง / ใบแดง (Cards) 2 ใบเหลือง / 0 ใบแดง

สถิติและข้อมูลทีม: ชลบุรี เอฟซี (Chonburi FC)

สถิติการแข่งขัน ตัวเลขผลงาน
การครองบอล (Possession) 58%
โอกาสยิงทั้งหมด (Total Shots) 14 ครั้ง
ยิงเข้ากรอบ (Shots on Target) 5 ครั้ง
ความแม่นยำในการส่งบอล (Pass Accuracy) 85%
เตะมุม (Corners) 7 ครั้ง
ฟาวล์ (Fouls) 9 ครั้ง
ใบเหลือง / ใบแดง (Cards) 1 ใบเหลือง / 0 ใบแดง

ก้าวต่อไปในศึกไทยลีก

ชัยชนะสุดสำคัญนัดนี้ทำให้ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ก้าวขึ้นไปรั้งกลุ่มผู้นำของหัวตารางคะแนนไทยลีกชั่วคราว พร้อมสร้างแรงเหวี่ยงเชิงบวกให้กับทีมได้อย่างมหาศาล ขณะที่ ชลบุรี เอฟซี แม้จะโชว์รูปแบบการเล่นที่สวยงามและครองเกมได้เหนือกว่าในหลายช่วงเวลา แต่ก็ต้องกลับไปทำการบ้านอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหาความเด็ดขาดในการจบสกอร์ก่อนลงเตะในแมตช์ต่อไป แฟนบอลชาวไทยต้องมาร่วมลุ้นและติดตามดูกันยาวๆ ว่าในระยะยาวของศึกไทยลีก ฤดูกาล 2026-27 นี้ ทีมใดจะสามารถรักษาความสม่ำเสมอ ยืนหยัดฝ่าฟันอุปสรรค และก้าวขึ้นไปเถลิงบัลลังก์แชมป์ลีกสูงสุดของประเทศได้สำเร็จในตอนจบฤดูกาล

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ฟุตบอล

ลิเวอร์พูล ประเดิมยุค อิราโอลา สุดหรู อัด ซันเดอร์แลนด์ 4-2

Thanawat Chaiyaporn

Published

1 month ago

on

July 26, 2026

By

ลิเวอร์พูล พบ ซันเดอร์แลนด์

การเริ่มต้นยุคใหม่ของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลภายใต้การนำของผู้จัดการทีมคนใหม่ อันโดนี่ อิราโอลา เริ่มต้นขึ้นอย่างสวยงามและน่าประทับใจในเกมกระชับมิตรช่วงปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกา โดยทีม “หงส์แดง” สามารถเอาชนะ ซันเดอร์แลนด์ ไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์ 4-2 การแข่งขันจัดขึ้นที่สนามจีโอดิส พาร์ค ในเมืองแนชวิลล์ ท่ามกลางแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมอย่างหนาแน่น เกมนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจในการเล่นเกมบุกแบบใหม่ที่ทีมกำลังพยายามสร้างขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดก่อนที่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นในเดือนหน้า ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จาก Sky Sports

เกมในนัดนี้ถือเป็นการทดสอบความฟิตของนักเตะทั้งสองทีมอย่างแท้จริง เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวในแนชวิลล์ ส่งผลให้นักเตะต้องใช้พลังงานอย่างมาก ลิเวอร์พูลมีการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนเพื่อให้โอกาสดาวรุ่งและตัวสำรองได้ลงสนาม ส่วนทางด้านซันเดอร์แลนด์ภายใต้การคุมทีมของ เรจิส เลอ บริส ก็สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีและสร้างความลำบากใจให้กับแนวรับของลิเวอร์พูลได้ตลอดทั้งเกม แม้ผลลัพธ์จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของทีมเยือน แต่ก็ถือเป็นบททดสอบที่มีค่าสำหรับทั้งสองฝ่าย ทางด้านเว็บไซต์ Liverpool FC Official ยืนยันว่าผู้จัดการทีมรู้สึกพอใจกับจุดเริ่มต้นนี้และมองเห็นแนวทางในการพัฒนาทีมต่อไป

ประเด็นสำคัญ

  • ชัยชนะนัดแรกของโค้ชใหม่: อันโดนี่ อิราโอลา ประเดิมการคุมทีมลิเวอร์พูลด้วยชัยชนะที่สวยงาม แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการบุกที่หลากหลายและสามารถหวังผลได้จริง
  • เกมรุกกระจายการทำประตู: ลิเวอร์พูลได้ประตูจากนักเตะ 4 คนที่ไม่ซ้ำกัน ได้แก่ คีแรน มอร์ริสัน, โดมินิก โซบอสซ์ไล, เฟเดริโก้ เคียซ่า และ ลูอิส คูมาส สะท้อนให้เห็นถึงความอันตรายจากผู้เล่นหลายตำแหน่ง
  • ข่าวร้ายเรื่องอาการบาดเจ็บ: โจ โกเมซ กองหลังตัวเก่งของลิเวอร์พูล มีอาการบาดเจ็บและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงต้นเกม ซึ่งทีมแพทย์ต้องติดตามและประเมินอาการอย่างใกล้ชิด

ไฮไลท์การแข่งขันครึ่งแรก

เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้น ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายครองบอลและเปิดเกมบุกเข้าใส่ทันที ความพยายามมาประสบผลสำเร็จในนาทีที่ 13 เมื่อ คีแรน มอร์ริสัน ปีกดาวรุ่งวัย 19 ปี เลี้ยงบอลตัดเข้าในจากฝั่งขวา ก่อนจะปั่นบอลโค้งๆ เข้ามุมซ้ายล่างอย่างสวยงาม ทำให้ทีมขึ้นนำ 1-0 ประตูนี้ทำให้หลายคนนึกถึงสไตล์การยิงอันเฉียบขาดของรุ่นพี่อย่าง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ เลยทีเดียว

แต่หลังจากนั้นไม่นาน ในนาทีที่ 28 ซันเดอร์แลนด์ก็ฉวยโอกาสจากความผิดพลาดในการส่งบอลของแดนกลางลิเวอร์พูล เอ็นโซ เลอ เฟ ได้จังหวะยิงไกล บอลพุ่งเสียบมุมบนขวาอย่างแรงจนผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์รับ ทำให้เกมกลับมาเสมอกัน 1-1 ก่อนจบครึ่งแรก ลิเวอร์พูลต้องพบกับความกังวลเมื่อ โจ โกเมซ มีอาการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไป เหตุการณ์สำคัญนี้ได้รับการรายงานอย่างละเอียดโดย Sports Mole

ครึ่งหลังสุดมันส์และการพลิกเกม

เมื่อเริ่มครึ่งหลัง ทั้งสองทีมเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายตำแหน่งเพื่อทดสอบความพร้อมของขุมกำลัง ซันเดอร์แลนด์เริ่มต้นครึ่งหลังได้ดีกว่าและมาได้ประตูพลิกขึ้นนำ 2-1 ในนาทีที่ 49 จากจังหวะที่ เยเรมี่ ฟริมปง กองหลังลิเวอร์พูลเกิดลื่นล้ม ทำให้ ติมูร์ ตูเตียรอฟ ได้โอกาสยิงระยะเผาขนเข้าไปง่ายๆ

อย่างไรก็ตาม ลิเวอร์พูลไม่ยอมแพ้และตั้งสติกลับมาโหมบุกหนัก จนมาได้ประตูตีเสมอ 2-2 ในนาทีที่ 56 จากจังหวะยิงฮาล์ฟวอลเลย์สุดสวยของ โดมินิก โซบอสซ์ไล ซึ่งสวมปลอกแขนกัปตันทีมในเกมนี้ หลังจากนั้นเกมรุกของลิเวอร์พูลก็ทำงานอย่างต่อเนื่อง นาทีที่ 72 เฟเดริโก้ เคียซ่า ยิงให้ทีมแซงขึ้นนำ 3-2 ก่อนที่ ลูอิส คูมาส จะมาทำประตูปิดท้ายในนาทีที่ 85 ช่วยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้อย่างเด็ดขาด 4-2 การรายงานสดจาก VAVEL ระบุว่าลิเวอร์พูลสามารถควบคุมเกมและเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงท้ายเกม

รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีม

เพื่อความเข้าใจที่ง่ายและเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ด้านล่างนี้คือตารางรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามในเกมนี้ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างตัวหลักและผู้เล่นดาวรุ่งเพื่อทดสอบทีม

ตารางผู้เล่นตัวจริงสโมสร ลิเวอร์พูล

ตำแหน่ง ชื่อผู้เล่น หมายเลขเสื้อ
ผู้รักษาประตู จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ 25
กองหลัง โจ โกเมซ 2
กองหลัง เยเรมี่ ฟริมปง 30
กองหลัง คอสตาส ซิมิกาส 21
กองหลัง มอร์ ทัลลา เอ็นดิอาย 75
กองกลาง ฮาร์วีย์ เอลเลียตต์ 19
กองกลาง เคอร์ติส โจนส์ 17
กองกลาง เจมส์ แม็คคอนเนลล์ 53
กองกลาง คีแรน มอร์ริสัน 68
กองหน้า ริโอ เอ็นกูโมฮา 73
กองหน้า วิลล์ ไรท์ 79

ตารางผู้เล่นตัวจริงสโมสร ซันเดอร์แลนด์

ตำแหน่ง ชื่อผู้เล่น หมายเลขเสื้อ
ผู้รักษาประตู เมลเกอร์ เอลบอร์ก 31
กองหลัง เทร ฮูม 32
กองหลัง แดเนียล บัลลาร์ด 5
กองหลัง นอร์ดี้ มูกิเอเล่ 20
กองหลัง เรนิลโด้ มันดาว่า 17
กองกลาง คริส ริกก์ 11
กองกลาง อลัน บราวน์ 8
กองกลาง ลุค โอนีน 13
กองกลาง เอ็นโซ เลอ เฟ 28
กองกลาง โรเมน มันเดิล 14
กองหน้า วิลสัน อิซิดอร์ 18

บทสรุปและก้าวต่อไป

การแข่งขันนัดนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับลิเวอร์พูล ในการปรับจูนความเข้าใจของนักเตะในทีมก่อนที่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญจะเริ่มต้นขึ้น การได้เห็นผู้เล่นหน้าใหม่และดาวรุ่งโชว์ผลงานได้ดีถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับแฟนบอลทุกคน แม้จะยังมีข้อผิดพลาดในจังหวะป้องกันที่ต้องนำไปแก้ไขให้รัดกุมมากขึ้นก็ตาม การทดสอบแท็กติกใหม่ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับฤดูกาลที่ยาวนาน

ส่วนทางฝั่งซันเดอร์แลนด์ แม้จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีความสามารถในการสร้างปัญหาให้กับทีมระดับใหญ่ได้ การลงเล่นกับลิเวอร์พูลจะเป็นประสบการณ์ชั้นดีที่นักเตะสามารถนำไปปรับใช้ในการแข่งขันลีกของตนเองได้อย่างแน่นอน ทั้งสองทีมต่างได้รับบทเรียนที่ล้ำค่าจากเกมกระชับมิตรในครั้งนี้

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

Q: นัดนี้ ลิเวอร์พูล พบ ซันเดอร์แลนด์ ผลการแข่งขันเป็นอย่างไร?

A: ลิเวอร์พูล เป็นฝ่ายเอาชนะ ซันเดอร์แลนด์ ไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์ 4-2

Q: ใครเป็นคนยิงประตูให้ลิเวอร์พูลในเกมนี้บ้าง?

A: ผู้ทำประตูให้ลิเวอร์พูลประกอบไปด้วย คีแรน มอร์ริสัน, โดมินิก โซบอสซ์ไล, เฟเดริโก้ เคียซ่า และ ลูอิส คูมาส

Q: ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลที่เริ่มคุมทีมในเกมนี้คือใคร?

A: อันโดนี่ อิราโอลา (Andoni Iraola) เป็นผู้รับหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ ซึ่งเกมนี้คือการคุมทีมลงแข่งขันนัดแรกของเขาอย่างเป็นทางการ

Q: การแข่งขันนัดนี้จัดขึ้นที่สนามใด?

A: เกมนัดนี้จัดขึ้นที่สนาม จีโอดิส พาร์ค (GEODIS Park) ในเมืองแนชวิลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทัวร์ปรีซีซั่น

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ฟุตบอล

ฟุตบอลโลก 2026 ทำลายสถิติผู้เข้าชมและครองพื้นที่บนโซเชียลมีเดีย

Thanawat Chaiyaporn

Published

2 months ago

on

June 27, 2026

By

ฟุตบอลโลก 2026 ทำลายสถิติผู้เข้าชมสูงสุดเป็นประวัติการณ์และครองพื้นที่บนโซเชียลมีเดีย

การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026">ฟุตบอลโลกปี 2026 ได้จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาอย่างเป็นทางการแล้ว ทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่นี้สามารถทำลายสถิติยอดผู้เข้าชมในสนามของการแข่งขันครั้งก่อนๆ ทั้งหมดลงได้อย่างราบคาบ

จากรายงานล่าสุดของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) พบว่ามีแฟนฟุตบอลจำนวนมหาศาลแห่กันไปชมการแข่งขันสดในสนามกีฬา จำนวนแฟนบอลที่ผ่านประตูสนามกีฬาทั่วโลกในสัปดาห์นี้มีจำนวนถึง 3,605,357 คน และจำนวนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ การแข่งขัน

ประเด็นสำคัญ – Key Takeaways

  • ทำลายสถิติปี 1994: ยอดผู้ชมรวม 3.6 ล้านคนในปัจจุบัน ได้แซงหน้าสถิติเดิม 3,587,538 คนของฟุตบอลโลกปี 1994 ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพลงได้สำเร็จ
  • อัตราการครองความจุสูงลิ่ว: ทัวร์นาเมนต์นี้มีอัตราการเข้าชมหรือความหนาแน่นของแฟนบอลในสเตเดียมสูงถึง 99.7% ซึ่งถือเป็นสถิติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
  • อานิสงส์จากการปรับระบบใหม่: การขยายรูปแบบการแข่งขันเป็น 48 ทีม และเพิ่มแมตช์การแข่งขันเป็น 104 เกม คือปัจจัยหลักที่ผลักดันให้เกิดสถิติตัวเลขแฟนบอลถล่มทลายในครั้งนี้

ปัจจัยแห่งความสำเร็จและการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์

ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในด้านยอดผู้ชมครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากการตัดสินใจครั้งสำคัญขององค์กรลูกหนังระดับโลก การเพิ่มจำนวนทีมจากเดิม 32 ทีมเป็น 48 ทีม ทำให้สัดส่วนของเกมการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แฟนบอลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้รับโอกาสในการเดินทางเข้ามาเชียร์ชาติตัวเองในสเตเดียมชั้นนำของทวีปอเมริกาเหนือมากขึ้น

นอกจากนี้ การเลือกใช้สนามกีฬาระดับหรูหราที่มีความจุขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ก็มีส่วนช่วยอย่างมาก สนามกีฬาเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้รองรับแฟนบอลได้คราวละหลายหมื่นคนอย่างปลอดภัย ส่งผลให้เกิดแมตช์ประวัติศาสตร์ที่แฟนบอลเต็มความจุแทบทุกนัด โดยเกมนัดสำคัญที่ทำให้สถิติเดิมถูกทำลายลงอย่างเป็นทางการ คือเกมที่เอกวาดอร์เอาชนะเยอรมนีไปได้ 2 ประตูต่อ 1 ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลที่เข้ามาชมจนเต็มความจุของสนามนิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ สเตเดียม

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอนาคตของกีฬาฟุตบอล

ยอดผู้ชมระดับปรากฏการณ์นี้ช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและการโรงแรมในเมืองเจ้าภาพอย่างมหาศาล เม็ดเงินจำนวนมากหลังไหลเข้าสู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านการจับจ่ายซื้อของ การเดินทาง และการเข้าพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า กีฬาฟุตบอลได้รับความนิยมอย่างเหนียวแน่นในภูมิภาคอเมริกาเหนือ และพร้อมที่จะเติบโตต่อไปอย่างก้าวกระโดด

ผู้เชี่ยวชาญในวงการกีฬาคาดการณ์ว่า มาตรฐานยอดผู้ชมและระบบการจัดการในฟุตบอลโลกครั้งนี้ จะกลายเป็นต้นแบบสำคัญให้กับการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ในอนาคต ความร่วมมือร่วมใจกันของทั้งสามประเทศเจ้าภาพ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การจัดมหกรรมกีฬาระดับโลกขนาดใหญ่สามารถทำออกมาได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จอย่างงดงามเหนือความคาดหมาย

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ฟุตบอล

อัปเดตล่าสุด! ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ใครรอด ใครร่วง?

Thanawat Chaiyaporn

Published

2 months ago

on

June 25, 2026

By

ตารางคะแนนฟุตบอลโลกฟีฟ่าปี 2026

การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026">ฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026) กำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น แฟนบอลทั่วโลกต่างจับตามองสถานการณ์ของทีมโปรด ทัวร์นาเมนต์นี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากถึง 48 ทีมเลยทีเดียว

ขณะนี้การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มผ่านไปแล้วหลายนัด สถานการณ์ของแต่ละกลุ่มเริ่มชัดเจนและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ บางทีมโชว์ฟอร์มเก่งการันตีการผ่านเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้ายแล้ว ในขณะที่อีกหลายทีมยังต้องลุ้นเหนื่อยในนัดสุดท้าย มาดูตารางคะแนนอัปเดตล่าสุดกันเลยว่าทีมไหนอยู่ในจุดใดบ้าง

ประเด็นสำคัญ – Key Takeaways

  • ทีมเต็งผงาด: เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี โชว์ฟอร์มสุดแกร่ง เก็บชัยชนะรวด การันตีแชมป์กลุ่มและผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้ว
  • จบรอบแรกบางกลุ่ม: กลุ่ม A, B และ C แข่งขันครบ 3 นัดแล้ว สวิตเซอร์แลนด์และบราซิลคว้าแชมป์กลุ่มตามลำดับ
  • โควตาพิเศษ: ทีมอันดับสามที่ดีที่สุด 8 ทีมจากทั้งหมด 12 กลุ่ม จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้ายต่อไป
  • การแข่งขันสุดสูสี: ฟุตบอลโลกครั้งนี้มีความดุเดือดมาก หลายกลุ่มมีคะแนนเบียดกัน ทำให้ต้องลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้าย

สรุปตารางคะแนนกลุ่ม A ถึงกลุ่ม D

การแข่งขันในกลุ่มแรกๆ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน บางกลุ่มแข่งจบไปแล้วและได้บทสรุปที่ชัดเจน

กลุ่ม A: เม็กซิโกคว้าแชมป์กลุ่มตามคาด

ในกลุ่มนี้ เม็กซิโกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกินต้านทาน พวกเขาเก็บชัยชนะ 3 นัดรวด มี 9 คะแนนเต็ม คว้าแชมป์กลุ่มไปครองได้อย่างสวยงาม แอฟริกาใต้จบอันดับสอง มี 4 คะแนน ส่วนเกาหลีใต้มี 3 คะแนน ต้องไปลุ้นโควตาอันดับสามที่ดีที่สุดต่อไป

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้เสีย คะแนน
1. เม็กซิโก 3 3 0 0 +6 9
2. แอฟริกาใต้ 3 1 1 1 -1 4
3. เกาหลีใต้ 3 1 0 2 -1 3
4. สาธารณรัฐเช็ก 3 0 1 2 -4 1

กลุ่ม B: สวิตเซอร์แลนด์และแคนาดากอดคอเข้ารอบ

กลุ่มบีแข่งขันครบ 3 นัดเรียบร้อยแล้วเช่นกัน สวิตเซอร์แลนด์ทำผลงานได้คงเส้นคงวา จบอันดับหนึ่งด้วย 7 คะแนน ขณะที่เจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดาตามมาเป็นอันดับสองด้วย 4 คะแนน ทั้งสองทีมกอดคอกันผ่านเข้ารอบต่อไปอย่างเป็นทางการ

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้เสีย คะแนน
1. สวิตเซอร์แลนด์ 3 2 1 0 +4 7
2. แคนาดา 3 1 1 1 +5 4
3. บอสเนียฯ 3 1 1 1 -1 4
4. กาตาร์ 3 0 1 2 -8 1

กลุ่ม C: ทัพแซมบ้าไร้พ่าย นำแชมป์กลุ่ม

ทัพแซมบ้า บราซิล จบแชมป์กลุ่มซีแบบไร้พ่าย พวกเขามี 7 คะแนนเท่ากับทีมม้ามืดอย่างโมร็อกโก แต่บราซิลมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่า สกอตแลนด์จบอันดับสามด้วย 3 คะแนน ต้องลุ้นเข้ารอบจากโควตาอันดับสามที่ดีที่สุดต่อไป

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้เสีย คะแนน
1. บราซิล 3 2 1 0 +6 7
2. โมร็อกโก 3 2 1 1 +3 7
3. สกอตแลนด์ 3 1 0 2 -3 3
4. เฮติ 3 0 0 3 -6 0

กลุ่ม D: สหรัฐอเมริกาโชว์ฟอร์มดุ

สหรัฐอเมริกา เจ้าภาพร่วมอีกหนึ่งชาติ โชว์ฟอร์มได้อย่างดุดัน ชนะ 2 นัดรวด เก็บ 6 คะแนนเต็ม การันตีแชมป์กลุ่มดีเรียบร้อยแล้ว ส่วนออสเตรเลียและปารากวัยมี 3 คะแนนเท่ากัน ต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายอย่างหนัก

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้เสีย คะแนน
1. สหรัฐอเมริกา 2 2 0 0 +5 6
2. ออสเตรเลีย 2 1 0 1 0 3
3. ปารากวัย 2 1 0 1 -2 3
4. ตุรกี 2 0 0 2 -3 0

สรุปตารางคะแนนกลุ่ม E ถึงกลุ่ม H

มาดูกันต่อที่กลุ่มกลางตาราง ซึ่งมีทีมยักษ์ใหญ่จากยุโรปลงแข่งขันมากมาย สถานการณ์หลายกลุ่มยังคงเปิดกว้างให้ลุ้นกันต่อ

กลุ่ม E: อินทรีเหล็กผงาดนำฝูง

ทีมชาติเยอรมนีไม่ทำให้แฟนๆ ผิดหวังเลยทีเดียว พวกเขาโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์ เก็บ 6 คะแนนเต็มจากการลงเล่น 2 นัดแรก ผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้ว ไอวอรี่โคสต์ตามมาเป็นอันดับสองด้วย 3 คะแนน ยังมีโอกาสเข้ารอบสูง

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้เสีย คะแนน
1. เยอรมนี 2 2 0 0 +7 6
2. ไอวอรี่โคสต์ 2 1 0 1 0 3
3. เอกวาดอร์ 2 0 1 1 -1 1
4. คูราเซา 2 0 1 1 -6 1

กลุ่ม F: อัศวินสีส้มและซามูไรบลูขับเคี่ยวสูสี

เนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและสูสีกันมาก ทั้งสองทีมมี 4 คะแนนเท่ากันจาก 2 นัดแรก สวีเดนยังมีโอกาสเข้ารอบด้วย 3 คะแนน ส่วนตูนิเซียยังไม่มีคะแนน ตกรอบแน่นอนแล้ว

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้เสีย คะแนน
1. เนเธอร์แลนด์ 2 1 1 0 +4 4
2. ญี่ปุ่น 2 1 1 0 +4 4
3. สวีเดน 2 1 0 1 0 3
4. ตูนิเซีย 2 0 0 2 -8 0

กลุ่ม G: อียิปต์รั้งจ่าฝูง สถานการณ์เปิดกว้าง

กลุ่มนี้สถานการณ์ยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีม อียิปต์นำเป็นจ่าฝูงมี 4 คะแนน ตามมาด้วยอิหร่านและเบลเยียมที่มี 2 คะแนนเท่ากัน ทุกทีมยังมีลุ้นสร้างเซอร์ไพรส์ในนัดสุดท้ายได้ทั้งหมด

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้เสีย คะแนน
1. อียิปต์ 2 1 1 0 +2 4
2. อิหร่าน 2 0 2 0 0 2
3. เบลเยียม 2 0 2 0 0 2
4. นิวซีแลนด์ 2 0 1 1 -2 1

กลุ่ม H: ทัพกระทิงดุจ่อทะลุรอบน็อกเอาต์

สเปนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเอช มี 4 คะแนน โอกาสเข้ารอบค่อนข้างสดใสมาก อุรุกวัยและเคปเวิร์ดมี 2 คะแนนเท่ากัน ทั้งสองทีมต้องลุ้นเหนื่อยในนัดตัดสินเพื่อแย่งตั๋วเข้ารอบใบที่สองของกลุ่ม

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้เสีย คะแนน
1. สเปน 2 1 1 0 +4 4
2. อุรุกวัย 2 0 2 0 0 2
3. เคปเวิร์ด 2 0 2 0 0 2
4. ซาอุดีอาระเบีย 2 0 1 1 -4 1

สรุปตารางคะแนนกลุ่ม I ถึงกลุ่ม L

ในช่วงท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม I ถึง L ก็มีความตื่นเต้นไม่แพ้กัน หลายทีมยักษ์ใหญ่แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่

กลุ่ม I: ฝรั่งเศสและนอร์เวย์ฉลุยเข้ารอบ

ทัพตราไก่ ฝรั่งเศส และทีมชาตินอร์เวย์ กอดคอกันเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนแล้ว ทั้งคู่เก็บชัยชนะ 2 นัดรวด มี 6 คะแนนเต็ม ทิ้งห่างเซเนกัลและอิรักที่ยังไม่มีคะแนนไปอย่างขาดลอย

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้เสีย คะแนน
1. ฝรั่งเศส 2 2 0 0 +5 6
2. นอร์เวย์ 2 2 0 0 +4 6
3. เซเนกัล 2 0 0 2 -3 0
4. อิรัก 2 0 0 2 -6 0

กลุ่ม J: ฟ้าขาวอาร์เจนตินาโชว์ฟอร์มแชมป์เก่า

แชมป์เก่า อาร์เจนตินา ยังคงรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้ เก็บ 6 คะแนนเต็ม นำเป็นแชมป์กลุ่มอย่างสง่างาม ออสเตรียและแอลจีเรียมีทีมละ 3 คะแนน ต้องดวลกันเพื่อแย่งอันดับสองในนัดสุดท้าย

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้เสีย คะแนน
1. อาร์เจนตินา 2 2 0 0 +5 6
2. ออสเตรีย 2 1 0 1 0 3
3. แอลจีเรีย 2 1 0 1 -2 3
4. จอร์แดน 2 0 0 2 -3 0

กลุ่ม K และ L: โคลอมเบียและอังกฤษครองความได้เปรียบ

ในกลุ่ม K โคลอมเบียนำเป็นจ่าฝูงด้วย 6 คะแนนเต็ม การันตีการเข้ารอบไปแล้ว ส่วนโปรตุเกสตามมาเป็นอันดับสองด้วย 4 คะแนน ขณะที่กลุ่ม L สิงโตคำราม อังกฤษ นำจ่าฝูงร่วมกับกานา มี 4 คะแนนเท่ากัน

ตารางคะแนนกลุ่ม K

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้เสีย คะแนน
1. โคลอมเบีย 2 2 0 0 +3 6
2. โปรตุเกส 2 1 1 0 +5 4
3. ดีอาร์ คองโก 2 0 1 1 -1 1
4. อุซเบกิสถาน 2 0 0 2 -7 0

ตารางคะแนนกลุ่ม L

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้เสีย คะแนน
1. อังกฤษ 2 1 1 0 +2 4
2. กานา 2 1 1 0 +1 4
3. โครเอเชีย 2 1 0 1 -1 3
4. ปานามา 2 0 0 2 -2 0

ฟุตบอลโลกปี 2026 นี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและผลการแข่งขันที่พลิกล็อกมากมาย แฟนๆ กีฬาฟุตบอลสามารถติดตามการแข่งขันนัดต่อไปและดูอัปเดต ตารางคะแนนล่าสุดจากเว็บไซต์ทางการของ FIFA ได้ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญในทัวร์นาเมนต์นี้

 

 

 

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