เชียงราย - Chiang Rai News
พบศพหญิงอายุ 54 ปี จากเชียงราย ที่ถูกกระแสน้ำท่วมฉับพลันพัดพาไปแล้ว
เชียงราย – เหตุการณ์สุดสลดเกิดขึ้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อกระแสน้ำป่าพัดพาร่างของหญิงวัย 54 ปี หายไปในป่าลึก เจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ร่วมกันค้นหาอย่างเต็มกำลัง ความหวังที่จะพบเธออย่างปลอดภัยต้องพังทลายลงในวันรุ่งขึ้น เมื่อทีมค้นหาพบว่าเธอเสียชีวิตแล้ว เหตุการณ์นี้สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและคนในชุมชนอย่างมาก ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจในช่วงฤดูฝนที่ต้องระวังภัยธรรมชาติให้ดี
ภัยธรรมชาติครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงสายของวันที่ 20 กันยายน 2569 ในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย วันนั้นมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรง ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า เห็นนางสาวนะปา แสงใหม่ อายุ 54 ปี ถูกกระแสน้ำป่าพัดตกลงไปในลำธาร เธอตกลงไปบริเวณป่าบ้านพญากองดี หมู่ที่ 6 ทุกคนพยายามช่วยเหลือแต่กระแสน้ำเชี่ยวกรากมากเกินไป ทำให้ร่างของเธอจมหายไปต่อหน้าต่อตาผู้คนบริเวณนั้น
ประเด็นสำคัญ
- หญิงวัย 54 ปี ถูกกระแสน้ำป่าพัดสูญหายขณะเกิดฝนตกหนักในป่าอำเภอแม่สรวย
- ทีมกู้ภัยและชาวบ้านร่วมกันค้นหาข้ามวัน ท่ามกลางอุปสรรคด้านสภาพอากาศและพื้นที่ป่า
- พบร่างผู้เสียชีวิตในวันรุ่งขึ้น โดยถูกน้ำพัดห่างจากจุดเกิดเหตุไกลถึง 5 กิโลเมตร
หลังได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สรวย และฝ่ายปกครองอำเภอแม่สรวย ได้เร่งลงพื้นที่ทันที อาสาสมัครกู้ภัยจากหลายหน่วยงาน เช่น มูลนิธิสยามรวมใจ-ปู่อินทร์ และหน่วยกู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ ก็เข้าร่วมภารกิจนี้ด้วย ทีมค้นหาทำงานอย่างหนักตลอดแนวลำน้ำเพื่อตามหาผู้สูญหาย แต่สภาพพื้นที่ป่าและเวลาพลบค่ำทำให้การทำงานยากลำบากมาก สภาพอากาศที่ยังคงมีฝนโปรยปรายเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงาน ในที่สุด เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจยุติการค้นหาชั่วคราวในเวลา 18.00 น. เพื่อความปลอดภัยของทีมงานทุกคน
พบร่างผู้เสียชีวิตไกลจากจุดเกิดเหตุ
เช้าวันที่ 21 กันยายน 2569 ภารกิจการค้นหาเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งด้วยความหวังใหม่ ทีมงานกระจายกำลังออกไปตามเส้นทางน้ำไหลให้ไกลกว่าเดิม จนกระทั่งเวลาผ่านไปไม่นาน พวกเขาก็พบร่างของนางสาวนะปาเสียชีวิตอยู่ในลำธาร จุดที่พบศพอยู่บริเวณบ้านแม่ยางมิ้น หมู่ 4 ตำบลศรีถ้อย ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เธอตกลงไปในน้ำไกลถึง 5 กิโลเมตร กระแสน้ำป่าที่รุนแรงได้พัดพาร่างของเธอมาไกลมาก สภาพพื้นที่บริเวณนั้นเต็มไปด้วยโขดหินและกิ่งไม้ที่ถูกพัดมาพร้อมกับสายน้ำ
หลังจากพบศพ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยกันนำร่างของเธอขึ้นมาจากลำธารอย่างระมัดระวัง จากนั้นจึงประสานงานกับพนักงานสอบสวน สภ.แม่สรวย และแพทย์เวรจากโรงพยาบาลแม่สรวย เพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่ แพทย์ได้ทำการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นตามขั้นตอนทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด สุดท้าย เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตมารับร่าง เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ยังคงแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงเวลานี้อย่างใกล้ชิด
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ปั่นจักรยานเชียงราย: เส้นทาง เช่าจักรยาน และความปลอดภัย
รถขนยาเสพติดคันหนึ่งประสบอุบัติเหตุหลังจากถูกตำรวจจากเชียงรายไล่ล่า
เชียงราย - Chiang Rai News
เรื่องเศร้า: เด็กหญิงอายุ 15 ปีจากเชียงรายอยู่ในอาการโคม่าหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตแล้ว
เชียงราย – ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงสำหรับเหตุการณ์สุดสลดที่เกิดขึ้นกับนักเรียนสาว เมื่อ “น้องข้าวหอม” หรือ นางสาวสุทธิดา ปวงคำยอด ได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ เธอเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของคืนวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ข่าวร้ายนี้สร้างความสะเทือนใจและทิ้งความโศกเศร้าไว้ให้แก่ครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆ อย่างมาก
ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 กันยายน 2569 ได้เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ไม่มีใครคาดคิด มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขับพุ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียนอย่างกะทันหัน เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครั้งนี้ส่งผลให้นักเรียนสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสในที่เกิดเหตุ ซึ่งผู้เคราะห์ร้ายก็คือ น้องอะตอม และ น้องข้าวหอม นั่นเอง
ประเด็นสำคัญ
- น้องข้าวหอม (น.ส.สุทธิดา ปวงคำยอด) เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนวันที่ 21 ก.ย. 2569 เวลาประมาณสี่ทุ่ม
- สาเหตุหลักของอุบัติเหตุเกิดจากรถเก๋งขับตัดหน้ารถจักรยานยนต์ เมื่อเช้าวันที่ 19 ก.ย.
- ยังมีเพื่อนนักเรียนอีกหนึ่งรายคือ “น้องอะตอม” ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องติดตามอาการ
ความสูญเสียที่ตอกย้ำปัญหาความปลอดภัย
ทางทีมงานและสื่อมวลชนอย่าง ท้องถิ่นนิวส์ ขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปก่อนวัยอันควรในครั้งนี้ เราขอส่งกำลังใจอันเต็มเปี่ยมให้กับครอบครัว ญาติพี่น้อง และกลุ่มเพื่อนสนิทของน้องข้าวหอมทุกคน ขอให้ทุกคนเข้มแข็งและก้าวผ่านช่วงเวลาที่แสนยากลำบากนี้ไปให้ได้ในเร็ววัน พร้อมกันนี้ เรายังคงต้องส่งกำลังใจและติดตามอาการของน้องอะตอมอย่างใกล้ชิดต่อไป
อุบัติเหตุทางถนนในลักษณะการขับรถพุ่งตัดหน้ายังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นซ้ำซาก การสูญเสียเยาวชนคนเก่งที่มีอนาคตไกลเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าหดหู่ใจอย่างยิ่ง ทั้งที่ความจริงแล้วอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ หากผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนต่างเพิ่มความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร และมีน้ำใจให้แก่กันบนท้องถนนให้มากขึ้นกว่าเดิม
เราทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข่าวความสูญเสียของน้องข้าวหอมในวันนี้ จะกลายเป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญให้ผู้ขับขี่ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัย การขับขี่ด้วยความไม่ประมาทคือหนทางเดียวที่จะช่วยลดความสูญเสียบนท้องถนนได้อย่างยั่งยืน เพื่อไม่ให้มีครอบครัวใดต้องมาเผชิญกับความโศกเศร้าจากการสูญเสียคนที่รักเช่นนี้อีกในอนาคต
แม้การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดอย่างหาที่สุดไม่ได้ แต่ความทรงจำดีๆ รอยยิ้ม และความสดใสของน้องข้าวหอม จะยังคงประทับอยู่ในใจของทุกคนที่รักเธอตลอดไป ทางเราขอร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของนางสาวสุทธิดา ปวงคำยอด มา ณ โอกาสนี้ และขอให้น้องหลับให้สบายตลอดกาล
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ปั่นจักรยานเชียงราย: เส้นทาง เช่าจักรยาน และความปลอดภัย
วัยรุ่นเชียงรายวัย 15 ปี อาการโคม่าหลังประสบอุบัติเหตุชนรุนแรง
เชียงราย - Chiang Rai News
ภัยเงียบ! สารหนูในแม่น้ำกกและสายยังสูงเกินเกณฑ์
เชียงราย – ชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง หลังมีการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพน้ำล่าสุด แม่น้ำสายสำคัญอย่างแม่น้ำกกและแม่น้ำสายยังคงมีปัญหาสารเคมีตกค้าง เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน แต่ผลการตรวจวัดล่าสุดชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยนัก
รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำรอบที่ 22 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ยืนยันว่าพบสารหนูในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ปลอดภัย การเก็บตัวอย่างน้ำครั้งนี้ครอบคลุมจุดเฝ้าระวังทั้งหมด 22 แห่งตลอดแนวแม่น้ำทั้งสองสาย ข้อมูลนี้สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านที่ต้องใช้น้ำในการทำเกษตรและใช้ในชีวิตประจำวัน
ประเด็นสำคัญ
- กรมควบคุมมลพิษพบสารหนูเกินเกณฑ์มาตรฐานในแม่น้ำกกและสายจากการตรวจรอบที่ 22
- การเก็บตัวอย่างครอบคลุมพื้นที่เฝ้าระวัง 22 จุด และมีการรายงานผลเมื่อวันที่ 19 กันยายน
- ประชาชนควรงดใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาตินี้โดยตรงเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
ผลกระทบของสารหนูต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
สารหนูถือเป็นสารพิษที่มักปนเปื้อนมาจากการทำเหมืองแร่หรือการปล่อยน้ำเสียของโรงงาน หากร่างกายของเราได้รับสารนี้เข้าไปเป็นเวลานาน อาจส่งผลเสียต่อผิวหนังและก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำจึงมีความเสี่ยงสูงหากนำน้ำมาใช้โดยไม่ได้กรองอย่างถูกวิธี หน่วยงานสาธารณสุขจึงเน้นย้ำให้ทุกคนหลีกเลี่ยงการดื่มหรือใช้น้ำดิบจากแม่น้ำ
นอกจากผลกระทบต่อคนแล้ว สัตว์น้ำและพืชผลทางการเกษตรก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน การพบสารหนูเกินมาตรฐานในแม่น้ำไม่ใช่เรื่องที่เราจะมองข้ามได้ ทาง กรมควบคุมมลพิษ ได้พยายามติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพื่อหาต้นตอของการปนเปื้อน การแก้ปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่
ผู้นำชุมชนในหลายพื้นที่ได้เริ่มประกาศเตือนชาวบ้านให้ระมัดระวังการใช้น้ำมากยิ่งขึ้น เกษตรกรที่เคยสูบน้ำไปใช้ในสวนหรือแปลงผักต้องเปลี่ยนไปหาแหล่งน้ำสำรองแทน การปรับตัวเช่นนี้ช่วยป้องกันไม่ให้สารพิษตกค้างในอาหารที่เรากิน การให้ความรู้และติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้
แนวทางการรับมือและการฟื้นฟูแหล่งน้ำ
แม้สถานการณ์จะดูน่าเป็นห่วง แต่เราทุกคนสามารถป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงนี้ได้ สิ่งแรกที่ควรทำคือการคอยฟังสัญญาณเตือนและประกาศจากหน่วยงานของรัฐ หากบ้านของคุณจำเป็นต้องใช้น้ำจากแม่น้ำ ควรนำน้ำไปผ่านกระบวนการตรวจวัดคุณภาพก่อนเสมอ การติดตั้งระบบกรองน้ำที่ได้มาตรฐานก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี
ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหานี้ มีการจัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ค่าน้ำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการวางแผนระยะยาวเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำ เป้าหมายหลักคือการลดปริมาณสารตกค้างและทำให้แม่น้ำกลับมาสะอาดปลอดภัยอีกครั้ง
ประชาชนทั่วไปก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลแหล่งน้ำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากการไม่ทิ้งขยะหรือน้ำเสียลงในลำคลอง หากใครพบเห็นการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากโรงงาน สามารถรีบแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ทันที พลังความร่วมมือจากทุกคนจะช่วยกอบกู้แม่น้ำกกและแม่น้ำสายให้กลับมาใสสะอาดและปลอดภัยสำหรับชุมชนของเราในอนาคต
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ปั่นจักรยานเชียงราย: เส้นทาง เช่าจักรยาน และความปลอดภัย
วิธีตรวจน้ำบ่อในภาคเหนือให้ปลอดภัยก่อนดื่ม
เชียงราย - Chiang Rai News
เชียงรายผลักดันให้ลุ่มน้ำอิงตอนล่างได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซาร์
เชียงราย – จังหวัดเชียงรายกำลังก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตจับมือกับองค์กรนานาชาติ พวกเขาได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “แม่โขง โฟลว์” (Mekong Flow) อย่างเป็นทางการ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา-โคล่า โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิงตอนล่างอย่างยั่งยืน งานนี้มีนายเกียรติชัย ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนจากภาครัฐและชาวบ้านที่มาร่วมงานอย่างคึกคัก
เป้าหมายหลักของการประชุมครั้งนี้ คือการผลักดันลุ่มน้ำอิงตอนล่างให้กลายเป็นพื้นที่ Ramsar Site หรือพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ ที่นี่จะกลายเป็นพื้นที่ Ramsar แห่งที่ 2 ของจังหวัดเชียงราย การยกระดับครั้งนี้จะช่วยปกป้องระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นสำคัญ
- เป้าหมายระดับโลก: มุ่งผลักดันลุ่มน้ำอิงตอนล่างใน 4 อำเภอของเชียงราย ให้เป็น Ramsar Site แห่งใหม่ เพื่อยกระดับการอนุรักษ์สู่สากล
- พื้นที่เป้าหมาย: ทีมงานสำรวจพบพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญ 33 แปลง ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 9,441 ไร่ ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
- เสียงจากชุมชน: ชาวบ้านในพื้นที่โหวตให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูธรรมชาติ และการปลูกพืชอาหารท้องถิ่นเป็นอันดับแรก
จากการสำรวจพื้นที่เบื้องต้น ทีมงานพบพื้นที่ป่าชุ่มน้ำที่สำคัญถึง 33 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 9,441 ไร่ พื้นที่เหล่านี้กระจายอยู่ใน 4 อำเภอ ได้แก่ เทิง พญาเม็งราย ขุนตาล และเชียงของ ครอบคลุมถึง 12 ตำบลด้วยกัน แหล่งน้ำและป่าที่สำคัญ เช่น ป่าวังเสือ หนองปลาโอ และป่าห้วยสัก ล้วนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ซ่อนอยู่ในชุมชน
ป่าชุ่มน้ำเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศในท้องถิ่น มันทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำธรรมชาติที่ช่วยชะลอน้ำและกรองน้ำให้สะอาด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้ง และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับชาวบ้าน สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ยืนยันว่าพื้นที่ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างยิ่ง
นอกเหนือจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ภาครัฐยังมีแผนสนับสนุนให้นำทรัพยากรเหล่านี้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน นางสาวประอร อุดมประเสริฐ จากกรมทรัพยากรน้ำ ระบุว่าในปี 2570 จะมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างเป็นรูปธรรม โครงการนี้จะช่วยสร้างรายได้และบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนสู่ระดับสากลต่อไป
ก้าวข้ามอุปสรรคและข้อจำกัดทางกฎหมาย
แม้โครงการจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่การผลักดันพื้นที่ชุ่มน้ำยังคงพบข้อจำกัดด้านกฎหมาย พื้นที่หลายแห่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ (นสล.) ซึ่งทำให้การขอขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนทำได้ยากตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ การก่อสร้างหรือขุดลอกในพื้นที่ก็มักจะติดระเบียบของทางราชการที่ซับซ้อน
นายสุเวช หาญเชาว์วงศ์ ตัวแทนจากมูลนิธิโคคา-โคล่า สะท้อนว่าปัญหาที่ดินมีความซับซ้อนมาก เพราะเกี่ยวข้องกับเอกสารสิทธิ์หลายประเภท ความร่วมมือที่เข้มแข็งของชุมชนผ่านโครงการแม่โขง โฟลว์ จะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหานี้ ทุกหน่วยงานต้องมาหารือกันเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทางด้าน นายองอาจ คนุตวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้เสนอให้มีการจัดทำแผนแม่บทและกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) อย่างชัดเจน วิธีนี้จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการพัฒนาของรัฐและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคือสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
อนาคตที่ชุมชนเป็นผู้กำหนดและดูแลรักษา
ในช่วงท้ายของการประชุม ได้มีการเปิดเวทีให้ชาวบ้านร่วมกันโหวตทิศทางการพัฒนาพื้นที่ ผลปรากฏว่าชาวบ้านให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูพื้นที่และปลูกพืชท้องถิ่นมากที่สุดถึง 52 คะแนน รองลงมาคือการขึ้นทะเบียน Ramsar Site ที่ 38 คะแนน สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนต้องการความมั่นคงทางอาหารและธรรมชาติที่สมบูรณ์ไปพร้อมกัน
ตัวแทนชุมชนตำบลศรีดอนชัยยังได้เสนอแนวคิดการอยู่ร่วมกับป่าชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน พวกเขาต้องการเชื่อมโยงระบบนิเวศเข้ากับประเพณีดั้งเดิมของชาวไทลื้อ เช่น การปลูกฝ้ายเพื่อใช้ในประเพณี “จุลกฐิน” การผสมผสานวัฒนธรรมเข้ากับการอนุรักษ์ จะช่วยสร้างอัตลักษณ์และทำให้โครงการนี้มีความหมายต่อจิตใจของคนในพื้นที่มากขึ้น
ท้ายที่สุด การอนุรักษ์ลุ่มน้ำอิงตอนล่างจะไม่หยุดอยู่แค่การขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก ทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่าต้องมีการตั้งเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิงตอนล่าง เพื่อดูแลพื้นที่ในระยะยาว การแก้ปัญหาเรื่องที่ดินและการฟื้นฟูธรรมชาติต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน เพื่อให้ลุ่มน้ำอิงหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนต่อไปอีกนานเท่านาน
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลกาแฟปางขอนครั้งแรก
วิกฤตแม่น้ำกก: “ฆาตกรเงียบ” สีแดงขุ่น ภัยคุกคามข้ามพรมแดนที่กำลังทำลายล้างเชียงราย
เรื่องเศร้า: เด็กหญิงอายุ 15 ปีจากเชียงรายอยู่ในอาการโคม่าหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตแล้ว
พบศพหญิงอายุ 54 ปี จากเชียงราย ที่ถูกกระแสน้ำท่วมฉับพลันพัดพาไปแล้ว
ช็อกวงการ! พิชฌามลณ์ ถูกแบนจากเอเชียนเกมส์
เครื่องกรองน้ำในไทยแบบไหนได้ผลจริง เลือกอย่างไรให้เหมาะกับบ้าน
ไทยจัดเต็มคาร์ฟรีเดย์ ชวนคนกรุงลดใช้รถ รับน้ำมันทะลุ 40 บ.
EV vs ดีเซลในไทย: ค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรใครคุ้มกว่า
ดีเซลทะลุ 40 บาท/ลิตร! อัปเดตราคาน้ำมันบางจากล่าสุด
ภัยเงียบ! สารหนูในแม่น้ำกกและสายยังสูงเกินเกณฑ์
น้ำมันดีเซลไทย B7, B20 และ Premium ต่างกันอย่างไร?
ปั่นจักรยานเชียงราย: เส้นทาง เช่าจักรยาน และความปลอดภัย
เหตุการณ์สุดสยอง! นักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
น่าตกใจ!! รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงชนนักเรียนเสียชีวิต 2 ราย ในจังหวัดเชียงราย
ด่วน! AIS เตือนลูกค้าอัปเดตข้อมูลซิมก่อน 31 ส.ค. 2569 ป้องกันโดนตัดสัญญาณ
ทหารและอาสาสมัครเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในมณฑลน่าน
ตำรวจเชียงรายจับกุมหญิง 2 ราย ในคดีฉ้อโกงเกี่ยวกับการเสนองานปลอม มูลค่า 27 ล้านบาท
ตำรวจทลายแก๊งค้าอาวุธปืนผิดกฎหมายในจังหวัดเชียงราย
ด่านชายแดนเชียงรายยึดยาบ้าได้ 2.89 ล้านเม็ด: จับกุมชาย 4 คน
ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย ที่แม่สาย จังหวัดเชียงราย
ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่งและยึดปืนไรเฟิล AR-15 พร้อมกระสุนกว่าพันนัด
อัปเดตด่วน! ปิดถนนแม่สายเชียงรายนาน 2 เดือน
บทสรุปดราม่ารถไฟฟ้า BTS! นักเรียนอิตาลีขอโทษสาวไทย ยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย
บาร์เซโลน่า ถล่ม ราโย่ บาเยกาโน่ 1-0
พอร์ตเอฟซี ปะทะ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-1 โดยได้ประตูชัยในครึ่งหลัง
การตัดแต่งต้นไม้ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ส่งผลให้หลังคาตลาดในจังหวัดพะเยาพังเสียหาย
Trending
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime6 days ago
ทหารลุยซ่อมพนังกั้นน้ำแม่สาย ป้องกันท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ
-
เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
เร่งสางคดีสลด! กลุ่มเด็กชายรุมล่วงละเมิด ด.ญ. 7 ขวบเชียงราย
-
เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
แพทย์จากเชียงรายจ่ายเงินดาวน์ 250,000 บาท ในคดีอุบัติเหตุรถชนที่มีผู้เสียชีวิต
-
เชียงราย - Chiang Rai News5 days ago
อัปเดตการจราจรเชียงราย: เริ่มใช้กฎการกลับรถใหม่ 20 กันยายนนี้