เชียงราย - Chiang Rai News
วิกฤต “ด้วงหนวดยาว” คุกคามไร่กาแฟในเชียงราย
เชียงราย – กาแฟอาราบิกาคือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจในภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่สภาพอากาศเป็นใจอย่างมาก แต่ในตอนนี้เกษตรกรกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ นั่นคือการระบาดของด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นกาแฟ แมลงตัวร้ายนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และได้ทำลายสวนกาแฟไปแล้วหลายพันไร่
เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ดังกล่าว นางสาวปิยรัตน์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยรัฐบาลกำลังนำวิธีการทำเกษตรแบบธรรมชาติมาใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูงให้สามารถฟื้นตัวจากความเสียหายได้
ประเด็นสำคัญ
- การระบาดที่น่าตกใจ: จากพื้นที่ปลูกกาแฟ 15,567 ไร่ในภาคเหนือ พบว่าจังหวัดเชียงรายมีการระบาดหนักถึง 7,643 ไร่
- ความเสียหายมหาศาล: หากไม่รีบป้องกัน ต้นกาแฟอาจยืนต้นตายถึง 80% ทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ 20,000–30,000 บาทต่อไร่
- ทางรอดด้วยธรรมชาติ: รัฐบาลเร่งแจกจ่าย “เชื้อราเมตาไรเซียม” 1,000 กิโลกรัม เพื่อใช้กำจัดด้วงอย่างปลอดภัยและไร้สารเคมีตกค้าง
ภัยเงียบที่ทำลายต้นจากภายใน
ความน่ากลัวของด้วงหนวดยาวคือ คุณแทบจะมองไม่เห็นพวกมันเลยในช่วงแรก ตัวเต็มวัยจะแอบบินมาวางไข่ซ่อนไว้ที่บริเวณเปลือกไม้ พอไข่ฟักเป็นตัวหนอน พวกมันก็จะเจาะเข้าไปกินน้ำและอาหารข้างในลำต้นอย่างเงียบๆ กว่าที่เกษตรกรจะรู้ตัว ต้นกาแฟก็เสียหายไปมากแล้ว
เมื่อต้นกาแฟถูกทำลายจากข้างใน ใบจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงหล่น กิ่งก้านจะแห้งกรอบและหักได้ง่ายมาก หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำอะไร ต้นกาแฟก็จะค่อยๆ ยืนต้นตายในที่สุด ความเสียหายนี้ทำให้ผลผลิตกาแฟหายไปเกินครึ่ง และกระทบต่อปากท้องของครอบครัวเกษตรกรโดยตรง
จากข้อมูลสำรวจล่าสุด พื้นที่ปลูกกาแฟในอำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย และอำเภอแม่จัน กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงสูงมาก พื้นที่กว่า 2,500 ไร่นี้จำเป็นต้องได้รับการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ หากแมลงแพร่กระจายข้ามพื้นที่ อุตสาหกรรมกาแฟท้องถิ่นอาจเผชิญวิกฤตหนักในระยะยาว
การใช้สารเคมีอาจดูเหมือนเป็นทางออกที่ง่ายและรวดเร็ว แต่มันก็ทำลายสุขภาพผู้ฉีดพ่นและทิ้งสารตกค้างเอาไว้ ดังนั้น การหันมาใช้วิธีทางชีวภาพและธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่ามาก เพราะเป็นการปกป้องทั้งคนดื่มและคนปลูกไปพร้อมๆ กัน
จัดการปัญหาด้วยระบบ IPM
กระทรวงเกษตรฯ กำลังผลักดันให้เกษตรกรหันมาใช้ระบบจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) วิธีนี้เน้นการดูแลสวนให้ถูกสุขลักษณะตั้งแต่แรก เริ่มจากการตัดแต่งกิ่งกาแฟให้โปร่งเพื่อให้แสงแดดส่องถึง ซึ่งจะช่วยลดความชื้นและทำลายแหล่งซ่อนตัวของแมลงร้าย
นอกจากนี้ ยังมีการใช้ “เชื้อราเมตาไรเซียม” ซึ่งเป็นพระเอกในการกอบกู้วิกฤตครั้งนี้ เชื้อราตัวนี้จะเข้าไปทำลายแมลงศัตรูพืชได้โดยตรง แต่มีความปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลได้เตรียมเชื้อราไว้เพื่อนำร่องใช้ในพื้นที่เสี่ยง 1,000 ไร่แรกแล้ว
เป้าหมายที่แท้จริงของโครงการนี้ไม่ใช่แค่การแจกของฟรี แต่คือการมอบความรู้ที่ยั่งยืนให้แก่ชาวบ้าน ภาครัฐกำลังจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และอบรมให้เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อราเมตาไรเซียมไว้ใช้เองได้ สิ่งนี้จะช่วยลดต้นทุนการทำเกษตรในระยะยาวได้อย่างมหาศาล
เมื่อเกษตรกรสามารถดูแลและผลิตชีวภัณฑ์ได้เอง สวนกาแฟก็จะปลอดภัยจากโรคและแมลงรบกวน ผลผลิตกาแฟอาราบิกาคุณภาพสูงจากเชียงรายจะยังคงเติบโตต่อไป และช่วยสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงได้อย่างแท้จริง
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ครูสุดทน! แฉทุจริตงบอาหารกลางวันเด็ก โดนคุกคามหนัก วอนรัฐมนตรีช่วยด่วน
เชียงราย - Chiang Rai News
ครูสุดทน! แฉทุจริตงบอาหารกลางวันเด็ก โดนคุกคามหนัก วอนรัฐมนตรีช่วยด่วน
เชียงราย – เรื่องราวนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมไทย เมื่อ “ครูกาหลง จบศรี” ครูชำนาญการพิเศษในจังหวัดพะเยา ต้องเผชิญภัยคุกคามครั้งใหญ่ เธอได้ออกมาเปิดโปงความไม่ชอบมาพากลของการใช้งบประมาณนักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต">โรงเรียนอย่างกล้าหาญ แต่การปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียนกลับทำให้เธอต้องเจอกับฝันร้ายในชีวิตการทำงาน
ปัญหาหลักเกิดจากการจัดการงบอาหารกลางวันเด็กที่ส่อไปในทางทุจริต ทำให้เธอต้องพบเจอกับการถูกกลั่นแกล้งสารพัดรูปแบบ เธอถูกกลุ่มคนประท้วงขับไล่ถึงหน้าโรงเรียนอย่างเปิดเผย ยิ่งไปกว่านั้นรถยนต์ส่วนตัวยังถูกกรีดและลอบปาหินใส่จนได้รับความเสียหาย
ประเด็นสำคัญ
- เปิดโปงการทุจริต: ครูต้นเรื่องออกมาแฉปัญหาการใช้งบอาหารกลางวันเด็กและเงินสนับสนุนเด็กยากจนที่ผิดปกติ
- ถูกคุกคามชีวิตอย่างหนัก: รถยนต์ส่วนตัวถูกทำลาย และมีมวลชนรวมตัวมาขับไล่ถึงในเขตโรงเรียน
- ขอย้ายหนีแต่ถูกสกัดกั้น: ยื่นเรื่องขอย้ายกรณีพิเศษเพื่อความปลอดภัย แต่กลับถูกหน่วยงานต้นสังกัดเตะถ่วงและสกัดกั้น
เรื่องราวความขัดแย้งนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ย้อนกลับไปเมื่อปี 2561 ครูกาหลงเคยร้องเรียนโรงเรียนเดิมในอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในตอนนั้นเธอพบความผิดปกติของการเบิกจ่ายงบประมาณเด็กยากจน รวมถึงงบอาหารกลางวันและงบซ่อมแซมอาคารเรียน ปัญหานี้ถือเป็นเรื่องใหญ่จนถูกส่งไปถึงหน่วยงาน ป.ป.ช. และเข้าสู่กระบวนการชั้นศาล
ต่อมาเธอได้ถูกทำเรื่องย้ายมาทำงานที่โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง จังหวัดพะเยา แต่เหตุการณ์ความขัดแย้งก็กลับมาซ้ำรอยเดิมอีกครั้ง เธอพบเจอพิรุธในการจัดทำอาหารกลางวันของนักเรียน เธอจึงยืนหยัดปฏิเสธที่จะเซ็นชื่อตรวจรับงานเอกสาร ผลที่ตามมาคือแม่ครัวคนดังกล่าวไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างทำอาหาร
การคุกคามที่ทวีความรุนแรง
หลังจากที่เธอไม่ยอมเซ็นรับงานที่ไม่ถูกต้อง ความขัดแย้งก็เริ่มบานปลายและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 มีกลุ่มคนจำนวนมากออกมารวมตัวประท้วงขับไล่เธอถึงในบริเวณรั้วโรงเรียน เหตุการณ์ความวุ่นวายนี้สร้างความหวาดผวาให้กับเธอและสมาชิกในครอบครัวอย่างมาก
ด้วยความหวาดกลัวต่อความปลอดภัย เธอจึงเดินทางไปร้องขอความคุ้มครองสิทธิจากกระทรวงยุติธรรม ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้พิจารณาและประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด แต่ถึงอย่างนั้นการใช้ชีวิตประจำวันของเธอก็ยังคงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงจากผู้ไม่หวังดี
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครูกาหลงจึงตัดสินใจทำเรื่องขอย้ายไปช่วยราชการเป็นกรณีพิเศษ เธอต้องการย้ายกลับไปสังกัดที่ สพป.เชียงราย เขต 4 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เธอรู้สึกปลอดภัยกว่า แต่กระบวนการย้ายกลับไม่ราบรื่น ทางหน่วยงานกลับส่งจดหมายไปสอบถามโรงเรียนปลายทางต่างๆ ล่วงหน้าว่าจะยินยอมรับเธอไปทำงานหรือไม่
วิธีการดำเนินงานแบบนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งลุกลามกว้างขึ้นไปยังพื้นที่อื่นๆ อย่างรวดเร็ว บางพื้นที่มีการนัดแนะกลุ่มชาวบ้านให้ออกมารวมตัวต่อต้านการย้ายมาของเธออย่างเปิดเผย ครูกาหลงจึงต้องเดินทางไปลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ สภ.เทิง เพราะเธอมองว่ากระบวนการนี้ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งต่อผู้ที่กำลังถูกคุกคามชีวิต
วอนรัฐมนตรีช่วยคืนความยุติธรรมด่วน
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก ครูการองได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยตั้งคำถามถึงประเด็นสำคัญว่า การขอย้ายกรณีฉุกเฉินเนื่องจากเหตุที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตนั้น จำเป็นต้องขออนุมัติจากทางโรงเรียนต้นสังกัดล่วงหน้าหรือไม่
ครูกาหลงยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอเพียงแค่ทำหน้าที่ของครูผู้เสียสละและพลเมืองที่ดี ตอนนี้เธอเหลืออายุราชการอีกเพียงแค่ 9 ปีเท่านั้น สิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดคือการกลับไปสอนหนังสือเด็กๆ และใช้ชีวิตดูแลครอบครัวอย่างสงบสุข เธอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใหญ่ในกระทรวงจะมีความเมตตา และมีคำสั่งเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเธอให้พ้นจากวิกฤตครั้งนี้
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เชียงราย - Chiang Rai News
เชียงรายสกัดจับไม้ประดู่เถื่อนล็อตใหญ่ 109 ท่อน รมว.ทส. สั่งลุยล้างบางนายทุนข้ามชาติ
เชียงราย – เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรม">อาชญากรรมป่าไม้อย่างเด็ดขาด การทำงานครั้งนี้สอดรับกับนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการกวาดล้างขบวนการทำลายทรัพยากรชาติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้มีค่าเพื่อส่งออก ซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศอย่างหนัก ขบวนการเหล่านี้มักมีกลุ่มทุนข้ามชาติคอยสนับสนุนและว่าจ้างคนในพื้นที่ให้กระทำความผิด
นายสุชาติเน้นย้ำว่ากระทรวงจะไม่ยอมให้กลุ่มทุนใดเข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากป่าไม้ของไทย เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดที่สุด พร้อมทั้งเร่งสืบสวนขยายผลให้ถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด ปฏิบัติการกวาดล้างครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่ารัฐบาลเอาจริงกับผู้กระทำผิด เพื่อนำตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมาลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
ประเด็นสำคัญ
- เจ้าหน้าที่สนธิกำลังสกัดจับรถเทรลเลอร์ 2 คัน ยึดไม้ประดู่ท่อนผิดกฎหมายได้มากถึง 109 ท่อน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้เร่งขยายผล เพื่อทลายเครือข่ายนายทุนข้ามชาติแบบถอนรากถอนโคน
- การจับกุมครั้งใหญ่เป็นผลจากการจัดชุดเฉพาะกิจสะกดรอยตามไม้หวงห้าม ที่ถูกแอบลักลอบขนย้ายหลบหนีจากโกดังในจังหวัดเชียงราย
เบื้องหลังยุทธการตามล่าไม้หวงห้ามข้ามชาติ
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับรายงานสถานการณ์ด่วนจากพื้นที่ การจับกุมครั้งนี้เป็นผลงานการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน นำโดยนายชัยชาญ ศรียงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ปฏิบัติการนี้เป็นการต่อยอดสืบเนื่องจากการบุกค้นโกดังแห่งหนึ่งในตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา
ในวันนั้นเจ้าหน้าที่พบว่าโกดังดังกล่าวถูกดัดแปลงใช้เป็นโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ปรากฏว่าไม้ท่อนจำนวนมากได้ถูกแอบขนย้ายออกไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าถึงพื้นที่ ทำให้ชุดปฏิบัติการร่วมต้องเร่งเปิดยุทธการสะกดรอยตามไม้ที่หายไปอย่างกระชั้นชิด การตามล่าตัวกลุ่มผู้กระทำผิดเป็นไปอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้ไม้มีค่าเหล่านี้ถูกส่งออกไปยังนอกประเทศได้สำเร็จ
สกัดจับกลางดึก ยึดของกลางเต็มคันรถเทรลเลอร์
ในช่วงระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2569 เจ้าหน้าที่สืบทราบเบาะแสว่าไม้กลุ่มนี้กำลังถูกขนย้ายออกจากโกดังซ่อนตัวอีกแห่งในพื้นที่อำเภอเทิง ขบวนการนี้ใช้รถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่จำนวน 2 คันในการลำเลียงไม้เพื่อหลบตาเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการจึงรีบประสานงานตำรวจทางหลวงเพื่อวางแผนสกัดจับอย่างรัดกุม จนกระทั่งสามารถเรียกขอตรวจค้นรถบรรทุกทั้งสองคันได้สำเร็จที่บริเวณริมถนนสาย 1020 ตำบลดอยลาน
ผลการตรวจค้นพบไม้ประดู่ท่อนขนาดใหญ่ซุกซ่อนอยู่เต็มท้ายพ่วงของรถทั้งสองคัน รถคันแรกบรรทุกไม้ 47 ท่อน ส่วนคันที่สองบรรทุกอีก 62 ท่อน รวมมีไม้ประดู่ท่อนที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดมากถึง 109 ท่อน เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามคนขับรถทั้งสองราย พวกเขากลับไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานยืนยันที่มาของไม้ได้เลย นอกจากนี้สภาพเนื้อไม้ยังไม่มีร่องรอยการเป็นสิ่งปลูกสร้างมาก่อน จึงเข้าข่ายการลักลอบตัดและครอบครองไม้หวงห้ามโดยผิดกฎหมายอย่างชัดเจน
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน พร้อมอายัดของกลางทั้งหมดส่งไปยังหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร. 5 (ดอยช้าง) หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันตรวจสอบเส้นทางการเงินและประวัติการติดต่อสื่อสาร เพื่อลากตัวกลุ่มนายทุนข้ามชาติและผู้บงการระดับสูงมารับโทษให้ถึงที่สุดต่อไป
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เชียงราย - Chiang Rai News
น้ำท่วมที่ท่าขี้เหล็ก: ตลาดชายแดนจมอยู่ใต้น้ำ ขณะที่แม่สายยังคงรักษาแนวป้องกันไว้
เชียงราย – บ่ายวันที่ 7 กันยายน 2569 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายบริเวณพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยและเมียนมา ได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างหนัก ระดับน้ำในแม่น้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้กัดเซาะแนวคันดินกั้นน้ำในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จนพังทลายลงในที่สุด มวลน้ำจำนวนมหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็ว สร้างความตกใจและความเสียหายให้กับชาวบ้านเป็นบริเวณกว้าง
ความรุนแรงของกระแสน้ำยังได้เอ่อล้นเข้าท่วม “ตลาดท่าล้อ” อย่างรวดเร็ว ตลาดแห่งนี้ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองท่าขี้เหล็ก พ่อค้าแม่ค้าต้องเร่งขนย้ายสินค้าหนีน้ำกันอย่างจ้าละหวั่น หลายร้านเก็บของไม่ทันทำให้สินค้าเสียหาย ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมขังจนไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติ สถานการณ์ในฝั่งเมียนมาขณะนี้ยังคงน่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ประเด็นสำคัญ
- แนวคันกั้นน้ำฝั่งท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา พังทลาย ทำให้น้ำทะลักท่วมชุมชนและตลาดท่าล้ออย่างหนัก
- เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยทำงานฉับไว สามารถอุดรอยรั่วกระสอบทรายได้ทัน ช่วยชุมชนเกาะทราย อำเภอแม่สาย รอดพ้นจากน้ำท่วม
- ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองฝั่งลงพื้นที่ร่วมกัน ล่าสุดเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำจนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว
ตัดภาพมาที่ฝั่งอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนทำงานกันอย่างหนักเพื่อแข่งกับกระแสน้ำ ทั้งฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลแม่สาย กำลังทหาร และ เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่างระดมกำลังลงพื้นที่เสี่ยง ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ชุมชนเกาะทราย เจ้าหน้าที่พบรอยรั่วบริเวณแนวกระสอบทรายขนาดใหญ่ที่วางกั้นน้ำไว้ ทีมงานจึงรีบระดมกำลังอุดรอยรั่วได้อย่างทันท่วงที ทำให้มวลน้ำไม่สามารถทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนชั้นในได้เพิ่มเติม
นอกจากการรับมือกับมวลน้ำแล้ว เจ้าหน้าที่ยังต้องจัดตั้งเวรยามเพื่อเฝ้าระวังแนวคันกั้นน้ำตลอดเวลา ปัญหาสำคัญคือต้องป้องกันไม่ให้มีผู้ไม่หวังดีแอบเข้ามารื้อถุงกระสอบทรายที่เรียงไว้ โดยเฉพาะชายสูงวัยรายหนึ่งที่เคยก่อเหตุดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง พฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้นี้สร้างความหวาดผวาและเอือมระอาให้กับชาวบ้านอย่างมาก ทางเจ้าหน้าที่จึงต้องวางกำลังจับตาดูอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม
ผู้นำสองฝั่งจับมือ ลุยตรวจสถานการณ์น้ำ
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายอู ติน วิน ตุน (U Tin Win Tun) ผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็ก ได้ลงพื้นที่ร่วมกัน ทั้งสองท่านนำทีมเจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศ ออกสำรวจและติดตามสถานการณ์แม่น้ำสายอย่างใกล้ชิด การทำงานร่วมกันครั้งนี้ช่วยให้การวางแผนช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นภาพความร่วมมือที่ดีเยี่ยมระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้าน
จากการสำรวจข้อมูลเชิงลึกพบว่า ที่บริเวณบ้านโจตาดา จังหวัดท่าขี้เหล็ก ซึ่งเป็นจุดต้นน้ำห่างจากชายแดนแม่สายไปประมาณ 25 กิโลเมตร รายงานเมื่อเวลา 13.20 น. ระบุว่ายังมีปริมาณฝนตกสะสมสูงถึง 90.6 มิลลิเมตร แม้ฝนจะตกหนัก แต่ระดับน้ำในพื้นที่ต้นน้ำยังคงอยู่ที่ร้อยละ 75.55 ซึ่งหน่วยงานด้านน้ำประเมินว่ายังอยู่ในสถานะปกติและสามารถรับมือได้
เร่งเปิดทางน้ำ ล่าสุดระดับน้ำเริ่มลด
เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ได้นำรถแบ็กโฮขนาดใหญ่เข้ามาเคลียร์พื้นที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 รถแบ็กโฮได้เร่งตักวัชพืชและเศษไม้ที่ลอยตามน้ำมาติดตอม่อสะพานออกไป การขจัดสิ่งกีดขวางเหล่านี้ช่วยเปิดทางน้ำให้กว้างขึ้น ทำให้น้ำไหลระบายลงสู่แม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดแรงดันน้ำที่ปะทะกับแนวคันดินริมตลิ่งได้อย่างมาก
อัปเดตล่าสุดมีรายงานข่าวดีว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายเริ่มปรับระดับลดลงอย่างช้าๆ แล้ว ถึงแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงไม่ประมาท พวกเขายืนยันว่าจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำจะปลอดภัยและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
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