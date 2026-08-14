ข่าวกีฬา Sports
“คริปโต คอบร้า เชียงราย” โชว์ฟอร์มโหด! เหมา 2 แชมป์ยัดห่วง TOA 3×3
เชียงราย – การแข่งขันบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย กลับมาสร้างความสนุกให้แฟนกีฬาอีกครั้งในศึก “TOA 3×3 All Thailand-Domestic Power 2026” โดยครั้งนี้เดินทางมาถึงสนามที่ 12 แล้ว ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ทีมบาสเกตบอลอาชีพอย่าง “คริปโต คอบร้า เชียงราย” (Crypto Cobra Chiangrai) ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงทะลุปรอท พวกเขาสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้ถึงสองรุ่น สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมรอบสนาม
งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่โดมอเนกประสงค์ นักเรียนรุ่นพี่ใช้ปืนทำร้ายนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียน">โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ. เชียงราย มาร่วมงานอย่างเป็นทางการ บรรยากาศภายในโดมเต็มไปด้วยความคึกคัก มีแฟนกีฬาชาวเหนือเข้ามาส่งเสียงเชียร์นักกีฬาอย่างล้นหลาม ทำให้การแข่งขันสนุกและเร้าใจในทุกนาที
ประเด็นสำคัญ
- คริปโต คอบร้า คว้าดับเบิ้ลแชมป์: ทีมคริปโต คอบร้า เชียงราย ทำผลงานสุดยอด กวาดแชมป์ทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี และรุ่นประชาชนชายทั่วไป
- โครงการปั้นเยาวชนสู่ทีมชาติไทย: ปีนี้มีความพิเศษคือการร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนฝีมือดีเข้าแคมป์ฝึกซ้อม เตรียมดันสู่การเป็นทีมชาติ
- เตรียมลุยสนามต่อไปที่โคราช: แฟนบาสเกตบอลเตรียมตัวให้พร้อม สนามที่ 13 จะไปจัดกันที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา ในวันที่ 15-16 สิงหาคมนี้
2026/08/4-7.jpg" alt=""คริปโต คอบร้า เชียงราย" โชว์ฟอร์มโหด! เหมา 2 แชมป์ยัดห่วง TOA 3x3 " width="1068" height="791" srcset="https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/4-7.jpg?w=1068&ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/4-7.jpg?resize=300%2C222&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/4-7.jpg?resize=1024%2C758&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.chiangraitimes.com/th/wp-content/uploads/2026/08/4-7.jpg?resize=768%2C569&ssl=1 768w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" />
ยกระดับวงการบาสเกตบอลไทย สู่เวทีระดับชาติ
ศึกบาสเกตบอล TOA 3×3 ประจำปี 2026 ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเท่านั้น แต่ยังเป็นการผลักดันวงการกีฬาไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้งสองหน่วยงานตั้งใจทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนานักกีฬาไทย
ความพิเศษของปีนี้คือการจับมือกับภาครัฐ จัดตั้งโครงการ “Domestic Power Youth Development” ขึ้นมา โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาบาสเกตบอลระดับเยาวชนโดยเฉพาะ ผู้จัดงานได้เพิ่มจำนวนสนามแข่งขันเป็น 15 สนามทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่
นักกีฬาเยาวชนที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นสะดุดตา จะถูกเรียกตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมพิเศษจำนวน 2 ครั้ง การฝึกซ้อมนี้จะช่วยพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อม เพื่อผลักดันให้พวกเขาก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยในอนาคต ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่มีความฝันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติ
ความยิ่งใหญ่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ในการแข่งขันสนามสุดท้าย จะมีการนำแชมป์จากทุกสนามในรุ่นอายุ 12-18 ปี มาประชันฝีมือกัน ทีมที่คว้าชัยชนะจะได้ครองถ้วยตราสัญลักษณ์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นี่คือรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่นักกีฬาเยาวชนทุกคน ล้วนใฝ่ฝันอยากจะได้มาครอบครองสักครั้ง
สรุปผลการแข่งขันสุดมันส์ และเตรียมพร้อมสู่สนามถัดไป
สำหรับผลการแข่งขันที่สนามเชียงราย มีการแบ่งการแข่งขันออกเป็น 11 รุ่นอายุด้วยกัน ทุกทีมต่างเล่นกันอย่างเต็มที่และไม่มีใครยอมแพ้ง่ายๆ ผลปรากฏว่าทีมดังเจ้าถิ่นอย่าง “คริปโต คอบร้า เชียงราย” สามารถเอาชนะคู่แข่ง คว้าแชมป์ในรุ่นใหญ่อย่างรุ่นอายุ 23 ปี และรุ่นประชาชนชายไปได้ตามความคาดหมาย
การแข่งขันในประเภทเยาวชนก็สนุกสนานไม่แพ้กัน โดยมีหลายทีมหน้าใหม่ทำผลงานได้ดีและก้าวขึ้นมาเป็นดาวเด่น
ความสนุกของการแข่งขันยัดห่วงแบบ 3 คน ยังไม่จบลงเพียงแค่นี้ แฟนกีฬาเตรียมตัวไปมันส์กันต่อในสนามที่ 13 ซึ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่วัน การแข่งขันจะย้ายไปจัดกันที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2026 แฟนบาสเกตบอลชาวอีสานไม่ควรพลาดโอกาส ไปร่วมส่งเสียงเชียร์นักกีฬาแบบติดขอบสนามกันได้เลย
เสน่ห์ของบาสเกตบอล 3×3 ที่ครองใจคนรุ่นใหม่
กีฬาบาสเกตบอลแบบ 3×3 กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นไทย เพราะใช้พื้นที่น้อยและใช้เวลาน้อยกว่าแบบ 5 คน กติกาก็เข้าใจง่าย เน้นความรวดเร็วและความคล่องตัว ทำให้น่าติดตามและดูสนุกตลอดเวลา การแข่งขันแต่ละรอบจึงเต็มไปด้วยความตื่นเต้น
การมีเวทีระดับประเทศอย่าง TOA 3×3 ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยหันมาเล่นกีฬากันมากขึ้น การเล่นกีฬาไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง แต่ยังสอนให้รู้จักน้ำใจนักกีฬาและการทำงานเป็นทีม หวังว่าในอนาคตเราจะได้เห็นนักกีฬาจากเวทีนี้ ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับสากลต่อไป
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ทลายแก๊งค้ายาข้ามชาติ! ปส. ผนึกกำลังทหาร ยึดไอซ์ 300 กิโลกรัม ที่เชียงราย
เซ็นทรัลเชียงรายฉลองวันแม่ด้วยกิจกรรมพิเศษ”โยคะสำหรับคุณแม่ที่ใส่ใจสุขภาพ”
ข่าวกีฬา Sports
สมาคมกีฬาเชียงราย จัดหนัก! มอบอุปกรณ์กีฬา-อัดฉีดโค้ช เตรียมทัพเยาวชนลุยศึก “สุราษฎร์ธานีเกมส์”
เชียงราย – เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมครั้งสำคัญเพื่อสนับสนุนวงการกีฬาในท้องถิ่น นางรัตนา จงสุทธามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้นำทีมคณะกรรมการบริหาร และประธานฝ่ายกีฬา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเชียงรายอย่างแท้จริง
กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย โดยมี นางชญานันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย (กกท.) จังหวัดเชียงราย มาร่วมเป็นเกียรติในงาน ทั้งหมดได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมและแข่งขัน ให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน โครงการนี้คือการเตรียมความพร้อมนักกีฬาประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อลุยศึกใหญ่ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 หรือ “สุราษฎร์ธานีเกมส์”
สรุปประเด็นสำคัญ
- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์กีฬามาตรฐานสากลให้แก่นักกีฬาเยาวชนถึง 23 ชนิดกีฬา
- มอบเงินชดเชยเพื่อสนับสนุนการทำงานให้แก่ผู้ฝึกสอน 48 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 628,560 บาท
- เป้าหมายหลักคือการเตรียมทีมให้มีความพร้อมสูงสุด เพื่อคว้าชัยในระดับชาติและสร้างชื่อเสียงให้จังหวัด
การส่งมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้ ถือเป็นการสนับสนุนที่ครอบคลุมกีฬาอย่างหลากหลาย โดยมีกีฬายอดฮิตและกีฬาสากลรวมกว่า 23 ชนิด ได้แก่ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เปตอง ฟุตซอล และฟุตบอล นอกจากนี้ยังรวมถึงกีฬาต่อสู้และกีฬาเฉพาะทาง เช่น เซปักตะกร้อ คาราเต้ ซอฟท์เทนนิส เทควันโด เทนนิส ปันจักสีลัต และยูยิตสู
รวมไปถึงกีฬาทดสอบพละกำลังและความแม่นยำ อย่าง มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยกน้ำหนัก ยิงปืน รักบี้ฟุตบอล ว่ายน้ำ และวู้ดบอล นักกีฬาในแต่ละประเภทจะได้รับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากล การมีอุปกรณ์ที่ดีจะช่วยให้นักกีฬาสามารถฝึกซ้อมได้อย่างเต็มรูปแบบ และดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ในการแข่งขันจริงได้อย่างมั่นใจ
ดูแลคนเบื้องหลัง อัดฉีดผู้ฝึกสอนเพื่อความสำเร็จ
แน่นอนว่าเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬา ย่อมมาจากความทุ่มเทของผู้ฝึกสอน หรือ “โค้ช” ที่ทำงานอย่างหนัก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฝึกสอนจำนวน 48 คน โดยมียอดเงินสนับสนุนรวม 628,560 บาท
เงินจำนวนนี้ถือเป็นขวัญและกำลังใจที่สำคัญยิ่งสำหรับทีมงานทุกคน การสนับสนุนโค้ชคือการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะพวกเขาคือกลไกสำคัญในการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ระดับสูงสุด ความพร้อมของผู้ฝึกสอนจะส่งผลโดยตรงต่อความพร้อมของทีมนักกีฬา ก่อนที่จะออกไปสู้ศึกในระดับประเทศ
สร้างอนาคตเยาวชน มุ่งหวังความสำเร็จระดับชาติ
การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการฝึกซ้อมของนักกีฬา ช่วยยกระดับความพร้อมของทีมกีฬาจังหวัดเชียงรายในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านอุปกรณ์ บุคลากร และการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ สิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญในการพัฒนากีฬาของจังหวัด
อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนชาวเชียงราย ได้แสดงความสามารถในเวทีระดับชาติ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ขอยืนยันความมุ่งมั่นที่จะผลักดันนักกีฬาทุกชนิดกีฬาอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในศึก “สุราษฎร์ธานีเกมส์”
ชาวเชียงรายทุกคนสามารถร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาเยาวชนชุดนี้ เป้าหมายสูงสุดคือการนำความภาคภูมิใจและชื่อเสียงกลับมาสู่จังหวัดเชียงรายของเรา ท่านสามารถอ่านข่าวสารการสนับสนุนกีฬาเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์การกีฬาแห่งประเทศไทย
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เกิดเหตุปล้นทองครั้งใหญ่ที่เชียงราย!! โจรติดอาวุธหลบหนีไปพร้อมเงิน 13 ล้านบาท
ด่วน! น้ำป่าหลากท่วมดอยหลวง เชียงราย ผู้ว่าฯ สั่งระดมเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ
ข่าวกีฬา Sports
พรีวิวบิ๊กแมตช์: บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ดวลเดือด แอสตัน วิลล่า ศึกฟุตบอลกระชับมิตร 2026
สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ตัวแทนจากไทยลีก จะเปิดบ้านพบกับ แอสตัน วิลล่า ดีกรีแชมป์ยูโรป้าลีกจากอังกฤษ ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2026 เวลา 19.30 น. การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่สนามบีจี สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ของทั้งสองสโมสร นี่ถือเป็นแมตช์สำคัญในทัวร์เอเชียที่แฟนฟุตบอลชาวไทยไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง
แฟนฟุตบอลชาวไทยเตรียมตัวพบกับความตื่นเต้นระดับโลกในเย็นวันอังคารนี้ ทัพนักเตะ “สิงห์ผงาด” แอสตัน วิลล่า ได้เดินทางมาถึงภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกเขาเตรียมตัวลงสนามเพื่อทดสอบความฟิตกับทีมชั้นนำของไทยอย่างสโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
แมตช์กระชับมิตรนัดนี้ได้รับความสนใจจากแฟนบอลอย่างล้นหลาม ตั๋วเข้าชมการแข่งขันถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงผ่านทางเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว แฟนๆ ต่างตั้งตารอที่จะได้เห็นรูปแบบการเล่นของนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกแบบติดขอบสนามด้วยตาของตัวเอง
ประเด็นสำคัญ
- วันเวลาและสถานที่: การแข่งขันจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2026 เวลา 19.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ณ สนามบีจี สเตเดียม
- ความพร้อมของทีม: วิลล่าเพิ่งเอาชนะทีมอินโดนีเซียออลสตาร์มาได้ 3-1 ในขณะที่บีจี ปทุม หวังจะโชว์ฟอร์มเก่งต่อหน้าแฟนบอลในบ้าน
- ช่องทางการรับชม: แฟนบอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง BG Sports และผ่านระบบสมาชิกของเว็บไซต์ VillaTV
ความพร้อมของทัพสิงห์ผงาด แอสตัน วิลล่า
อูไน เอเมรี่ กุนซือยอดฝีมือของแอสตัน วิลล่า หวังใช้เกมนี้เพื่อปรับจูนทีมให้มีความลงตัวที่สุด ทีมของเขาเพิ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วยการคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เป้าหมายหลักต่อไปของทีมคือการทำผลงานให้ดีในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง
แม้จะขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคนที่ได้รับอนุญาตให้พักผ่อนหลังจบศึกฟุตบอลโลก แต่วิลล่าก็ยังมีทีเด็ดซ่อนอยู่อีกมากมาย ไบรอัน มาดโจ กองหน้าดาวรุ่ง กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและอันตรายมาก เขาทำไปแล้วถึง 4 ประตูจากการลงเล่นเพียง 4 นัดในช่วงปรีซีซั่นนี้
นอกจากนี้ แฟนๆ ยังจะได้เห็น อเลฮานโดร การ์นาโช่ ปีกตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมลงวาดลวดลายบนสนามด้วย การ์นาโช่เพิ่งประเดิมสนามในสีเสื้อของวิลล่าไปเมื่อเกมที่แล้วในจาการ์ตา และน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีม
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด กับความท้าทายครั้งใหญ่ในบ้าน
สลับมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านอย่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด กันบ้าง พวกเขาเตรียมตัวฝึกซ้อมมาอย่างเข้มข้นเช่นกัน ภายใต้การคุมทีมของโค้ช วลาดิเมียร์ วูโยวิช ทีมจบอันดับ 4 ในฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมา และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาฟอร์มการเล่นให้ดียิ่งขึ้นไปอีกขั้น
ความหวังในการทำประตูของทัพ “เดอะ แรบบิท” ตกเป็นของ โทโมยูกิ โดอิ กองหน้าชาวญี่ปุ่นที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีม โดอิย้ายมาพร้อมกับสถิติสุดโหดจากการยิง 44 ประตูในลีกสิงคโปร์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว เขาถือเป็นอาวุธสำคัญที่แนวรับของแอสตัน วิลล่า จะประมาทไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียว
ขุมกำลังในแดนกลางของทีมเจ้าบ้านยังคงนำทัพโดย สารัช อยู่เย็น กองกลางกัปตันทีมชาติไทยจอมเก๋า ประสบการณ์ของสารัชจะช่วยประคองจังหวะเกมให้รุ่นน้องในทีม เขาถือเป็นกุญแจสำคัญในการต่อกรกับแผงกองกลางระดับโลกของทีมเยือนในเกมนี้
สภาพอากาศและการคาดการณ์รูปเกม
ปัจจัยสำคัญอีกประการที่จะส่งผลต่อเกมนี้คือสภาพอากาศที่ร้อนและชื้นของประเทศไทย อุณหภูมิในช่วงแข่งขันอาจพุ่งสูงถึง 34 องศาเซลเซียส และอาจมีฝนตกลงมาด้วย สภาพอากาศที่อบอ้าวเช่นนี้อาจทำให้นักเตะจากประเทศอังกฤษรู้สึกเหนื่อยล้าได้เร็วกว่าปกติ
คาดว่าอูไน เอเมรี่ จะใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายคนในช่วงพักครึ่ง คล้ายกับที่เขาใช้ในเกมล่าสุดที่อินโดนีเซีย เพื่อรักษาสภาพความฟิตของผู้เล่นก่อนเดินทางไปฮ่องกงเพื่อลงเล่นเกมต่อไป
หลังจากจบเกมที่จังหวัดปทุมธานี แอสตัน วิลล่า จะต้องออกเดินทางต่อไปยังฮ่องกงเพื่อแข่งขันกับ บาเยิร์น มิวนิค จากนั้นพวกเขาจะต้องบินกลับไปเล่นในศึกยูฟ่า ซูเปอร์คัพ กับ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ที่ประเทศออสเตรียต่อไป โปรแกรมที่อัดแน่นเหล่านี้ทำให้การบริหารจัดการความฟิตของนักเตะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ฟุตบอลอังกฤษ: ทำไมพรีเมียร์ลีกถึงได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนไทย
ปิซ่า พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 27 ธ.ค. 68
ข่าวกีฬา Sports
สุดยอด! สองเยาวชนเชียงรายคว้า 2 เหรียญเงิน อินไลน์สปีดสเก็ตชิงแชมป์ประเทศไทย 2026
เชียงราย – สองนักกีฬาเยาวชนจากจังหวัดเชียงรายโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม คว้า 2 เหรียญเงินจากการแข่งขัน สิงห์ อินไลน์ สปีด สเก็ต ชิงแชมป์ภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย ประจำปี 2026 สนามที่ 1 ณ บีจี สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2026 เพื่อผลักดันนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมระดับประเทศ ความสำเร็จครั้งนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับสโมสร Legend Maker Chiangrai และชาวเชียงรายเป็นอย่างมาก
กีฬาอินไลน์สปีดสเก็ตในจังหวัดเชียงรายกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนักกีฬาตัวน้อยได้สร้างผลงานที่น่าประทับใจในเวทีระดับประเทศ พวกเขาได้เดินทางไปร่วมการแข่งขันรายการ Singha Inline Speed Skate Thailand 2026 Championship สนามที่ 1 งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามบีจี สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
ในการแข่งขันครั้งนี้ ทีม Legend Maker Chiangrai ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย ทางทีมได้ส่งนักกีฬาเยาวชนฝีมือดีเข้าร่วมประชันความเร็วกับคู่แข่งจากทั่วประเทศ บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและท้าทาย ผลปรากฏว่าเด็กๆ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถคว้ามาได้ถึง 2 เหรียญเงิน
ประเด็นสำคัญ
- ผลงานระดับประเทศ: นักกีฬาเยาวชนเชียงรายโชว์ฟอร์มเจ๋ง คว้า 2 เหรียญเงินจากการแข่งขันอินไลน์สปีดสเก็ตระดับชาติ
- ดาวรุ่งดวงใหม่: น้องนิปาดาและน้องฮาน่าแสดงความสามารถอันโดดเด่น จนคว้าเหรียญรางวัลในรุ่น Fun Fitness หญิงมาครองได้สำเร็จ
- แรงผลักดันที่สำคัญ: สโมสร Legend Maker Chiangrai เป็นกำลังหลักในการฝึกซ้อมและผลักดันเยาวชนสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
เหรียญเงินแรกตกเป็นของ เด็กหญิงนิปาดา ปันนะชัย หรือ “น้องนิปาดา” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เธอเป็นตัวแทนจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย น้องนิปาดาลงแข่งขันในรุ่น 600 เมตร หญิง (600m Female Fun Fitness) เธอสามารถโชว์ลีลาการสเก็ตได้อย่างคล่องแคล่วและเข้าเส้นชัยไปอย่างสวยงาม
ส่วนอีกหนึ่งเหรียญเงินตกเป็นของ เด็กหญิงฮาน่า หวังตระกูลดี หรือ “น้องฮาน่า” เธอเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย น้องฮาน่าคว้าเหรียญรางวัลในรุ่น 200 เมตร หญิง (200m Female Fun Fitness) มาครองได้สำเร็จ ความมุ่งมั่นของทั้งสองคนสะท้อนให้เห็นถึงการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงและการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
เบื้องหลังความสำเร็จและก้าวต่อไปของเชียงราย
แน่นอนว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย มันเกิดจากความตั้งใจและศักยภาพอันเปี่ยมล้นของตัวนักกีฬาเยาวชนเอง นอกจากนี้ยังต้องยกความดีความชอบให้กับความทุ่มเทของทีมงานและผู้ฝึกสอนจากสโมสร Legend Maker Chiangrai พวกเขาคอยดูแลและพัฒนานักกีฬาอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
การคว้าเหรียญรางวัลในเวทีระดับประเทศครั้งนี้ ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่สดใส สโมสรและโค้ชยังคงมุ่งมั่นที่จะปั้นนักกีฬาหน้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง พวกเขาต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงรายต่อไปในอนาคต เราคงจะได้เห็นเด็กๆ เหล่านี้ก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาทีมชาติในสักวันหนึ่ง กีฬาชนิดนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเชียงรายหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นอย่างแน่นอน
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
นักเรียนเชียงรายได้รับรางวัล “แบบอย่างเยาวชนดีเด่นแห่งปี 2026”
แชมป์ประจำภูมิภาคโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม Chiang Rai Taekwondo Championship 2026
เจ้าหน้าที่บรรเทาภัยพิบัติในจังหวัดเชียงรายกำลังเร่งซ่อมแซม “สะพานที่พังถล่ม” ในอำเภอแม่สวาย
เจ้าหน้าที่ในอำเภอแม่สุ่ย จังหวัดเชียงราย ได้เริ่มปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด “ปฏิบัติการ 90 วัน”
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในจังหวัดเชียงราย “ลดลงต่ำกว่าระดับอันตรายแล้ว”
“คริปโต คอบร้า เชียงราย” โชว์ฟอร์มโหด! เหมา 2 แชมป์ยัดห่วง TOA 3×3
ทลายแก๊งค้ายาข้ามชาติ! ปส. ผนึกกำลังทหาร ยึดไอซ์ 300 กิโลกรัม ที่เชียงราย
สะพานข้ามแม่น้ำลาวในอำเภอแม่สวาย จังหวัดเชียงราย ถูกปิดใช้งานเนื่องจากสะพานพังถล่ม
เซ็นทรัลเชียงรายฉลองวันแม่ด้วยกิจกรรมพิเศษ “โยคะสำหรับคุณแม่ที่ใส่ใจสุขภาพ”
กรมอุตุฯ เตือน! พยากรณ์อากาศภาคเหนือและเชียงราย 13-15 ส.ค. 69 รับมือฝนถล่มหนัก
ดุเดือดกลางดึก! ตชด. เชียงราย ไล่ล่ารถซิ่งฝ่าด่าน ยึดยาบ้าล็อตใหญ่ 4 ล้านเม็ด
ตำรวจเชียงรายกำลังสอบสวนกรณีเจ้าอาวาสวัดแม่คำสูญเสียเงิน 8.7 ล้านบาท
วิดีโอสุดช็อก!! นักเรียนรุ่นพี่ใช้ปืนทำร้ายนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียน
ตำรวจยึดยาเมทแอมเฟตามีนได้ 200,000 เม็ด หลังจากการไล่ล่ารถยนต์อย่างดุเดือด
ชายวัย 65 ปีถูกจับกุมในข้อหาขโมยชุดชั้นในสตรี โดยพบว่าเขาสวมใส่ชุดชั้นในนั้นอยู่ขณะถูกจับกุม
เชียงรายกำลังเผชิญกับสถานการณ์ตึงเครียด! กลุ่มประชาชนเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำ
ช่วงเวลาแห่งการช่วยชีวิต! ตำรวจหญิงผู้กล้าหาญช่วยหญิงคลอดลูกแฝดในห้องน้ำ
คนขับรถเมาสุราชนรถจักรยานยนต์ คร่าชีวิตเด็กหญิงวัย 14 ปี
ตำรวจใช้รอยสักเพื่อระบุตัวตนศพที่เน่าเปื่อยซึ่งพบในนาข้าว
บรรดาผู้ประกอบการในแม่สายต่างยินดี!! ตำรวจเร่งปราบปรามรถแท็กซี่ผิดกฎหมายของเมียนมาร์ ส่งผลให้การจราจรกลับสู่ภาวะปกติ
ด่านชายแดนเชียงรายจับกุมชายสองคนฐานลักลอบขนเงิน 1.3 ล้านบาท
ตำรวจเชียงรายสกัดจับระทึก! แก๊งค้ายาซิ่งชนดะ ยึดไอซ์ล็อตใหญ่ 600 กิโลกรัม
บทสรุปดราม่ารถไฟฟ้า BTS! นักเรียนอิตาลีขอโทษสาวไทย ยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย
บาร์เซโลน่า ถล่ม ราโย่ บาเยกาโน่ 1-0
พอร์ตเอฟซี ปะทะ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-1 โดยได้ประตูชัยในครึ่งหลัง
การตัดแต่งต้นไม้ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ส่งผลให้หลังคาตลาดในจังหวัดพะเยาพังเสียหาย
Trending
-
ข่าว - News6 days ago
วิดีโอสุดช็อก!! นักเรียนรุ่นพี่ใช้ปืนทำร้ายนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียน
-
ข่าว - News7 days ago
วิดีโอ!! นักเรียนกราดยิงครูเสียชีวิต 2 ราย และนักเรียนบาดเจ็บอีก 20 คน
-
เชียงราย - Chiang Rai News7 days ago
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในจังหวัดเชียงรายเพิ่มสูงขึ้น!! ภัยคุกคามต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำ
-
เชียงราย - Chiang Rai News7 days ago
เทศบาลนครเชียงรายผนึกกำลังตั้งเครื่องสูบน้ำยักษ์ รับมือวิกฤตฤดูฝน