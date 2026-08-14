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วอนสังคมช่วย “น้องยี่หว้า” วัย 9 ขวบ ป่วยโรคกล้ามเนื้อเสื่อม ฝันอยากกลับไปเรียน
เชียงราย – เรื่องราวสุดสะเทือนใจนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน่าน เมื่อเด็กหญิงวัยเพียง 9 ขวบต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างแสนสาหัส ด.ญ.กัญญาภัสร์ เชื้อหมอ หรือ “น้องยี่หว้า” อาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง น้องกำลังต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นทุกวัน แพทย์วินิจฉัยว่าน้องป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อม ซึ่งทำให้อวัยวะต่างๆ อ่อนแรงลงอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ น้องยี่หว้ายังสามารถไปนักเรียนรุ่นพี่ใช้ปืนทำร้ายนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียน">โรงเรียนและใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนวัยเดียวกันได้ตามปกติ แต่ในปีนี้อาการของน้องกลับทรุดหนักลงอย่างเห็นได้ชัด กระดูกสันหลังของน้องคดงอมากขึ้นจนทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรง แขนขาเริ่มไม่มีแรงจนส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหว ในที่สุดครอบครัวจึงจำเป็นต้องให้น้องหยุดพักการเรียนไปก่อน
ประเด็นสำคัญ
- น้องยี่หว้า วัย 9 ขวบ ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เนื่องจากอาการของโรคกล้ามเนื้อเสื่อมรุนแรงขึ้น
- คุณแม่ต้องแบกรับภาระหนักในการดูแลทั้งน้องยี่หว้าและคุณตาที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
- ครอบครัวกำลังวอนขอความช่วยเหลือด้านการรักษาและอุปกรณ์วีลแชร์ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องได้กลับไปเรียนอีกครั้ง
ภาระหนักอึ้งของครอบครัวที่ต้องเผชิญ
นางสาวจิราพร อุปถัมภ์ ผู้เป็นแม่ พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกสาวได้รับการรักษาที่ดีที่สุด เธอพาน้องไปโรงพยาบาลน่าน และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดลำปางและเชียงใหม่ เป้าหมายหลักคือการหาแนวทางรักษาและชะลอการลุกลามของโรคนี้ให้ได้ แต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ารักษาพยาบาลก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
นอกจากนี้ ภาระของครอบครัวไม่ได้จบลงแค่การดูแลน้องยี่หว้าเพียงคนเดียว นางสาวจิราพรยังต้องดูแลคุณตาที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมานานกว่า 2 ปี คุณตาไม่สามารถทำงานได้และต้องทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้ที่ติดตาม ข่าวสังคมและสาธารณสุข จะทราบดีว่าการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษถึงสองคนในบ้านเดียวกันนั้น เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์อย่างมหาศาล
ขณะเดียวกัน ผู้เป็นพ่อต้องเดินทางไปทำงานรับจ้างขับรถที่กรุงเทพมหานคร เพื่อหารายได้ส่งกลับมาจุนเจือครอบครัว ทำให้หน้าที่ดูแลคนป่วยในบ้านตกอยู่กับคุณแม่เพียงลำพัง วันนี้เธอเริ่มรู้สึกว่าภาระต่างๆ หนักเกินกว่าจะรับไหว จึงอยากขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีจิตเมตตา
ความฝันของเด็กน้อยที่ไม่ควรหยุดลง
แม้ร่างกายจะอ่อนแรงและเจ็บปวด แต่น้องยี่หว้ายังคงเป็นเด็กที่หัวดีและรักการเรียนเป็นอย่างมาก ความฝันและอนาคตของเด็กหญิงวัย 9 ขวบคนนี้ไม่ควรถูกหยุดลงเพียงเพราะข้อจำกัดทางร่างกาย หากน้องได้รับการฟื้นฟูที่ถูกต้องและมีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมาะสม ชีวิตของน้องก็จะมีโอกาสดีขึ้นอย่างแน่นอน
การมีรถวีลแชร์ที่ได้มาตรฐานจะช่วยให้น้องสามารถเคลื่อนไหวและใช้แขนช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง สิ่งนี้จะเปิดประตูให้น้องได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันและเรียนรู้โลกภายนอกร่วมกับเพื่อนๆ อีกครั้ง ครอบครัวจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสเหล่านั้นจากสังคมที่อบอุ่น
ผู้ที่มีจิตเมตตาและต้องการช่วยเหลือครอบครัวของน้องยี่หว้า สามารถร่วมสมทบทุนค่ารักษาหรือส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ ท่านสามารถติดต่อพูดคุยกับ นางสาวจิราพร อุปถัมภ์ (คุณแม่ของน้องยี่หว้า) ได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 095-142-7176 หรือติดต่อประสานงานผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
เด็กที่เป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อม
เด็กที่ต่อสู้กับโรคกล้ามเนื้อเสื่อมต้องเผชิญกับภาวะทางพันธุกรรมที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอและเสื่อมลงเรื่อยๆ ตามเวลา โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน ซึ่งส่วนใหญ่มักพบในเด็กผู้ชาย
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การเดิน การขึ้นบันได หรือแม้แต่การยกแขน จะยากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อโรคดำเนินไป จนมักนำไปสู่ความจำเป็นต้องใช้รถเข็นและอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่อื่นๆ เมื่ออายุได้ประมาณ 10 กว่าปี
ถึงแม้จะมีอุปสรรคทางกายภาพ แต่เด็กเหล่านี้หลายคนแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความมุ่งมั่น และความสุขอย่างน่าทึ่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ผู้ดูแล และทีมแพทย์ที่ทุ่มเททำงานเพื่อจัดการกับอาการ รักษาความเป็นอิสระ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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น้ำท่วมรุนแรงถล่มภาคเหนือของประเทศไทย!! ทีมกู้ภัยเร่งให้ความช่วยเหลือ
เชียงราย – สถานการณ์ภัยพิบัติในภาคเหนือของประเทศไทยกำลังเป็นที่น่ากังวลอย่างยิ่ง หลังจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา เหตุการณ์สภาพอากาศแปรปรวนครั้งนี้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ล่าสุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดี ปภ. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายใน 5 จังหวัดหลักที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด เป้าหมายสำคัญคือการช่วยเหลือประชาชน และฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
ประเด็นสำคัญ
- ฝนตกหนักกระหน่ำภาคเหนือ: 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน และน่าน ต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างหนัก
- ปภ. ลงพื้นที่เร่งฟื้นฟู: เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่ทำความสะอาด แจกถุงยังชีพ และเปิดเส้นทางสัญจรที่ถูกดินสไลด์และต้นไม้ล้มทับ
- การเฝ้าระวังต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง: แม้ระดับน้ำในหลายพื้นที่จะลดลง แต่เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า
ความเสียหายในพื้นที่เชียงใหม่และเชียงราย
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำในลำห้วยแม่วะได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมถึง 7 ตำบล ในพื้นที่อำเภอพร้าว เวียงแหง เชียงดาว และแม่อาย มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 171 ครัวเรือน นอกจากนี้ อำเภอแม่แตงยังเจอน้ำป่าและดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจร แต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ในส่วนของจังหวัดเชียงราย ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อท่วมถนนสายหลัก ระหว่างอำเภอป่าแดดถึงอำเภอพาน เจ้าหน้าที่ได้เร่งอำนวยความสะดวกและติดตั้งป้ายเตือนภัย นอกจากนี้ ยังมีการนำเครื่องจักรเข้าขุดเปิดทางน้ำและลอกรางระบายน้ำเพิ่มเติม เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน
จังหวัดลำปางก็ได้รับผลกระทบจากพายุฝนเช่นเดียวกัน โดยปริมาณน้ำระบายไม่ทันและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม โชคดีที่ล่าสุดระดับน้ำได้ลดลงและสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระแสน้ำป่าได้พัดทำลายโครงสร้างสะพานซูตองเป้ที่กำลังซ่อมแซมจนสัญจรไม่ได้ และยังสร้างความเสียหายแก่นาข้าวโดยรอบ
สำหรับพื้นที่จังหวัดน่าน สถานการณ์โดยรวมถือว่าปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นมาก ระดับน้ำท่วมขังและน้ำในลำน้ำสาขาลดลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่กำลังเร่งทำความสะอาด ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด เพื่อให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบของรัฐต่อไป
แผนการฟื้นฟูและการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วน ปภ. ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายความมั่นคง และกลุ่มจิตอาสา เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง พวกเขาช่วยกันฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือน มอบถุงยังชีพ และเคลียร์เส้นทางจราจรที่ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี แต่ทาง ปภ. ยังคงไม่ลดระดับความระมัดระวัง ได้มีการกำชับให้ศูนย์ปฏิบัติการ ปภ. เขต และระดับจังหวัด ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือบริเวณที่ราบเชิงเขา ควรติดตามการรายงานข่าวสารพยากรณ์อากาศจาก แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ อย่างสม่ำเสมอ การเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าจะช่วยลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
หากพบเห็นเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก ถนนทรุดตัว หรือดินถล่ม ควรรีบแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือในทันที ทางเจ้าหน้าที่ ปภ. และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะสแตนด์บายเข้าไปช่วยเหลือ และดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
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วิดีโอสุดช็อก!! นักเรียนรุ่นพี่ใช้ปืนทำร้ายนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียน
ฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศฟรี ใต้แสงดาว">กรุงเทพฯ – เหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความกังวลให้กับสังคมในปัจจุบัน ล่าสุดเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นเมื่อกลุ่มนักเรียนรุ่นพี่ใช้อาวุธปืนทำร้ายนักเรียนรุ่นน้อง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบริเวณโรงเรียนซึ่งควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนี้ แต่ก็สร้างความหวาดผวาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างมาก
ทางผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้สั่งดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที ผู้อำนวยการโรงเรียนยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการปกป้องนักเรียนที่กระทำความผิดเด็ดขาด ทางโรงเรียนได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
ประเด็นสำคัญ
- ความรุนแรงด้วยอาวุธ: นักเรียนรุ่นพี่ก่อเหตุอุกอาจใช้อาวุธปืนข่มขู่และทำร้ายนักเรียนรุ่นน้องในพื้นที่โรงเรียน
- การลงโทษขั้นเด็ดขาด: โรงเรียนสั่งพักการเรียนผู้ก่อเหตุทันที และเตรียมพิจารณาโทษไล่ออกพร้อมดำเนินคดีทางอาญา
- การเยียวยาและการป้องกัน: ผู้เสียหายได้รับการดูแลสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด ขณะที่โรงเรียนเร่งยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด
การสืบสวนและบทลงโทษทางกฎหมาย
หลังจากเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และรวบรวมหลักฐานทั้งหมดอย่างรวดเร็ว กล้องวงจรปิดหลายจุดภายในโรงเรียนสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน ภาพวงจรปิดเหล่านี้จะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการเอาผิดกลุ่มนักเรียนรุ่นพี่ที่ก่อเหตุในครั้งนี้
ในส่วนของมาตรการจากทางโรงเรียน เบื้องต้นได้มีคำสั่งพักการเรียนกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น นอกจากนี้ยังมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างเร่งด่วน การพกพาอาวุธปืนเข้ามาในสถานศึกษาถือเป็นการละเมิดกฎขั้นร้ายแรงที่สุด ซึ่งโทษสูงสุดคือการไล่ออก
นักเรียนรุ่นน้องที่ตกเป็นเหยื่อกำลังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์และนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ สภาพจิตใจของเด็กที่บอบช้ำถือเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกที่ต้องได้รับการฟื้นฟูโดยด่วน ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมนักจิตวิทยาเพื่อให้คำปรึกษาแก่เด็กและครอบครัวอย่างเต็มที่
เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ปกครองจำนวนมากแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุตรหลาน และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น
มาตรการรักษาความปลอดภัยในอนาคต
เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เลวร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นอีก โรงเรียนได้ประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด นับจากนี้จะมีการสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าเรียนทุกเช้าอย่างเข้มงวด เพื่อสกัดกั้นไม่ให้มีการนำอาวุธเข้ามาในบริเวณโรงเรียนได้อีก
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดอับสายตา ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนทุกคนต้องมาเป็นอันดับแรกสุดเสมอ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มุ่งหวังที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนอีกครั้ง
ท้ายที่สุด ปัญหานี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเยาวชน ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัยและปราศจากอาวุธอย่างแท้จริง
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รถยนต์พุ่งชนศูนย์รับเลี้ยงเด็ก: เด็ก 14 คน และผู้ใหญ่ 2 คน ได้รับบาดเจ็บ
กาญจนบุรี – เกิดเหตุการณ์น่าตกใจขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อรถยนต์คันหนึ่งเสียการควบคุมและพุ่งชนกำแพงศูนย์รับเลี้ยงเด็กอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 16 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กที่กำลังนอนหลับพักผ่อนในช่วงบ่าย เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกอย่างมากในหมู่ครูและผู้ปกครองในพื้นที่
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ได้เร่งระดมรถพยาบาลกว่า 10 คัน เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันที โดยมีการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจครอบครัวอย่างใกล้ชิด
ประเด็นสำคัญ
- รถเก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอน จังหวัดกาญจนบุรี จนกำแพงพังถล่ม
- มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 16 ราย แบ่งเป็นเด็กนักเรียน 14 ราย และผู้ที่โดยสารมาในรถเก๋งอีก 2 ราย
- คนขับรถเก๋งให้การว่าอาการโรคประจำตัวกำเริบกะทันหัน ทำให้เกิดอาการวูบและสูญเสียการควบคุมรถ
สาเหตุเบื้องต้นและช่วงเวลาเกิดเหตุ
อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11.45 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม รถเก๋งยี่ห้อฮอนด้า ซีวิค สีดำ ได้ขับขี่มาด้วยความเร็วในเส้นทางดังกล่าว ก่อนจะเสียหลักหลุดโค้งพุ่งทะลุกำแพงเข้าไปในห้องนอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เศษปูนและคอนกรีตจากกำแพงที่พังถล่มได้กระเด็นไปโดนเด็กนักเรียนหลายคน ทำให้เด็กๆ มีแผลฟกช้ำ ศีรษะแตก และปากแตก
จากการสอบสวนเบื้องต้น คนขับเป็นชายชาวอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เขาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ขณะขับรถผ่านถนนด้านหลังศูนย์ฯ อาการของโรคประจำตัวได้กำเริบขึ้นกะทันหัน ทำให้เขาวูบและไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยได้ ตามรายงานข่าวจาก ไทยรัฐออนไลน์ ระบุว่ารถได้หมุนเคว้งและไปหยุดนิ่งเมื่อชนเข้ากับกอกล้วยด้านหลังอาคาร ในขณะเดียวกัน ครูพี่เลี้ยงที่มีสติได้รีบอพยพเด็กๆ ที่ปลอดภัยจำนวน 20 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันที
การช่วยเหลือและการเยียวยาจากภาครัฐ
หลังจากเกิดเหตุการณ์น่าตกใจนี้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้รีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมดูอาการผู้บาดเจ็บ ท่านผู้ว่าฯ ได้สั่งการอย่างชัดเจนให้ทีมแพทย์และพยาบาลดูแลรักษาเด็กๆ ทุกคนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยและกลับมาแข็งแรงโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ ท่านผู้ว่าฯ ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ เพื่อพิสูจน์หาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงอย่างโปร่งใส พร้อมทั้งเตรียมมาตรการเยียวยาจิตใจและช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน สำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ประสานงานให้ผู้ปกครองมารับตัวบุตรหลานกลับบ้านอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
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