สภาพอากาศ - Weather
กรมอุตุฯ เตือน! พยากรณ์อากาศภาคเหนือและเชียงราย 13-15 ส.ค. 69 รับมือฝนถล่มหนัก
เชียงราย – ช่วงนี้ใครที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือต้องเตรียมร่มและเสื้อกันฝนให้พร้อม! กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศพยากรณ์อากาศล่าสุด สำหรับจังหวัดเชียงรายและประเทศไทย!! ทีมกู้ภัยเร่งให้ความช่วยเหลือ">ภาคเหนือของประเทศไทย โดยจะมีผลตั้งแต่เวลา 12:00 น. ของวันนี้ (13 สิงหาคม 2569) ไปจนถึงเวลา 12:00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ข้อมูลล่าสุดระบุว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงต้องเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทางการเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
สำหรับสภาพอากาศโดยรวมในพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้ คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่ พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน และตาก โดยคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 30-35 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ยังมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ประเด็นสำคัญ
- ฝนตกชุกหนาแน่น: ภาคเหนือและเชียงรายจะมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่ตลอดช่วง 13-15 สิงหาคมนี้
- เฝ้าระวังน้ำท่วม: ประชาชนต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำ
- อุณหภูมิและลม: อากาศค่อนข้างเย็นสบายด้วยอุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส พร้อมมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน
จังหวัดเชียงรายยังคงเป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงหลักที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง สภาพอากาศในตัวเมืองเชียงรายจะมีความชื้นสัมพัทธ์สูงถึง 90% ซึ่งอาจทำให้รู้สึกเหนอะหนะได้ง่าย ท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยเมฆเป็นส่วนมาก และอาจมีปริมาณฝนสะสมที่ต้องเฝ้าระวังตลอดทั้งวัน ใครที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง ควรตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัย
นอกจากนี้ อุณหภูมิในเชียงรายช่วงนี้จะค่อนข้างคงที่ โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในช่วงกลางวันประมาณ 31-32 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม ปริมาณฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่รับน้ำ ทางการจึงขอความร่วมมือให้ชาวเชียงรายติดตามข่าวสารจาก กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิดในช่วงสุดสัปดาห์นี้
คำแนะนำสำหรับการรับมือมรสุมในภาคเหนือ
สาเหตุหลักของสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในช่วงนี้ มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของประเทศ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมประเทศไทย ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ภาคเหนือต้องรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราขอแนะนำให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังบนท้องถนนเป็นพิเศษ เนื่องจากถนนอาจลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นอาจลดลงเหลือ 10 กิโลเมตร
การเตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มต้นด้วยการพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวไว้เสมอเมื่อต้องออกจากบ้าน นอกจากนี้ ควรตรวจสอบระบบระบายน้ำรอบทิศทางของที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ควรเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินที่มีสิ่งของจำเป็นไว้ล่วงหน้า เพื่อความไม่ประมาทในทุกสถานการณ์
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและภาคการเกษตร
แน่นอนว่าสภาพอากาศเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานหรือการใช้ชีวิตนอกบ้าน เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือควรเตรียมแผนรับมือเพื่อปกป้องพืชผลทางการเกษตรอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินไปอาจทำให้เกิดน้ำขังและส่งผลให้พืชผลเสียหายได้
ในทางกลับกัน ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ถือเป็นเรื่องดีสำหรับการเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆ สิ่งนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอคือหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยให้เราก้าวผ่านสภาพอากาศช่วงฤดูมรสุมนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและไร้กังวล
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ดุเดือดกลางดึก! ตชด. เชียงราย ไล่ล่ารถซิ่งฝ่าด่าน ยึดยาบ้าล็อตใหญ่ 4 ล้านเม็ด
ตำรวจเชียงรายกำลังสอบสวนกรณีเจ้าอาวาสวัดแม่คำสูญเสียเงิน 8.7 ล้านบาท
สะพานข้ามแม่น้ำลาวในอำเภอแม่สวาย จังหวัดเชียงราย ถูกปิดใช้งานเนื่องจากสะพานพังถล่ม
เซ็นทรัลเชียงรายฉลองวันแม่ด้วยกิจกรรมพิเศษ “โยคะสำหรับคุณแม่ที่ใส่ใจสุขภาพ”
กรมอุตุฯ เตือน! พยากรณ์อากาศภาคเหนือและเชียงราย 13-15 ส.ค. 69 รับมือฝนถล่มหนัก
ดุเดือดกลางดึก! ตชด. เชียงราย ไล่ล่ารถซิ่งฝ่าด่าน ยึดยาบ้าล็อตใหญ่ 4 ล้านเม็ด
ตำรวจเชียงรายกำลังสอบสวนกรณีเจ้าอาวาสวัดแม่คำสูญเสียเงิน 8.7 ล้านบาท
จุดจบที่น่าเศร้า! ตำรวจยิงภรรยาแล้วยิงตัวเองตายเพราะหนี้สินและความหึงหวง
ปฏิเสธการจ่าย! “ลุงเดช” ขับรถขณะเมาสุราชนเด็กอายุ 2 ขวบเสียชีวิต อ้างว่าตนไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่จะชดเชยได้
ด่วน! กำลังเร่งค้นหาชาย 2 คนจากหมู่บ้านเชียงเมือง ที่หลงป่าและข้ามพรมแดนจังหวัดไป
แจ้งเตือนน้ำท่วมเร่งด่วนในเชียงรายและพะเยา เตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ตำรวจศุลกากรเชียงแสนจับกุมแก๊งค้าเนื้อเถื่อนได้! ยึดเนื้อแช่แข็งหนัก 5.2 ตัน ซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์
วิดีโอสุดช็อก!! นักเรียนรุ่นพี่ใช้ปืนทำร้ายนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียน
นักเรียนชั้น ป.5 ต้องเย็บแผล 16 เข็ม หลังเพื่อนร่วมชั้นแทงด้วยกรรไกร
ตำรวจยึดยาเมทแอมเฟตามีนได้ 200,000 เม็ด หลังจากการไล่ล่ารถยนต์อย่างดุเดือด
ชายวัย 65 ปีถูกจับกุมในข้อหาขโมยชุดชั้นในสตรี โดยพบว่าเขาสวมใส่ชุดชั้นในนั้นอยู่ขณะถูกจับกุม
เชียงรายกำลังเผชิญกับสถานการณ์ตึงเครียด! กลุ่มประชาชนเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำ
ช่วงเวลาแห่งการช่วยชีวิต! ตำรวจหญิงผู้กล้าหาญช่วยหญิงคลอดลูกแฝดในห้องน้ำ
บรรดาผู้ประกอบการในแม่สายต่างยินดี!! ตำรวจเร่งปราบปรามรถแท็กซี่ผิดกฎหมายของเมียนมาร์ ส่งผลให้การจราจรกลับสู่ภาวะปกติ
ตำรวจใช้รอยสักเพื่อระบุตัวตนศพที่เน่าเปื่อยซึ่งพบในนาข้าว
คนขับรถเมาสุราชนรถจักรยานยนต์ คร่าชีวิตเด็กหญิงวัย 14 ปี
ตำรวจเชียงรายสกัดจับระทึก! แก๊งค้ายาซิ่งชนดะ ยึดไอซ์ล็อตใหญ่ 600 กิโลกรัม
บทสรุปดราม่ารถไฟฟ้า BTS! นักเรียนอิตาลีขอโทษสาวไทย ยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย
บาร์เซโลน่า ถล่ม ราโย่ บาเยกาโน่ 1-0
พอร์ตเอฟซี ปะทะ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-1 โดยได้ประตูชัยในครึ่งหลัง
การตัดแต่งต้นไม้ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ส่งผลให้หลังคาตลาดในจังหวัดพะเยาพังเสียหาย
Trending
-
ข่าว - News5 days ago
วิดีโอสุดช็อก!! นักเรียนรุ่นพี่ใช้ปืนทำร้ายนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียน
-
ข่าว - News6 days ago
วิดีโอ!! นักเรียนกราดยิงครูเสียชีวิต 2 ราย และนักเรียนบาดเจ็บอีก 20 คน
-
เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในจังหวัดเชียงรายเพิ่มสูงขึ้น!! ภัยคุกคามต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำ
-
เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
เทศบาลนครเชียงรายผนึกกำลังตั้งเครื่องสูบน้ำยักษ์ รับมือวิกฤตฤดูฝน