สภาพอากาศ - Weather
ประกาศเตือนภัยฉุกเฉิน!!: จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยได้รับคำเตือนให้เตรียมรับมือฝนตกหนัก
2026 ที่ฮ่องกง">เชียงราย – กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ออกประกาศด่วนเตือนประชาชนใน 39 จังหวัดทั่วประเทศ ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 18 ถึง 21 สิงหาคม 2569 นี้ โดยคาดการณ์ว่าจะเกิดผลกระทบจากร่องมรสุมที่พาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นสำคัญ
- พื้นที่เสี่ยงภัย: ปภ. ประกาศแจ้งเตือน 39 จังหวัดในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
- ช่วงเวลาอันตราย: ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 18 ถึง 21 สิงหาคม 2569 เนื่องจากฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่
- คำแนะนำสำคัญ: ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมหากต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว
สถานการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในจุดที่เคยเกิดภัยซ้ำซาก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ประสานให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประชาชนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. จะเกิดน้ำท่วมในช่วงวันไหนบ้าง?
การเฝ้าระวังภัยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 21 สิงหาคม 2569 ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างสม่ำเสมอ
2. มีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วม?
ครอบคลุม 39 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 17 จังหวัด, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด และภาคกลาง 7 จังหวัด
3. หากต้องการขอความช่วยเหลือต้องติดต่อที่ไหน?
สามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” และแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”
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สภาพอากาศ - Weather
ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นคุกคามเชียงราย!! เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอเทิง
เชียงราย – เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2569 เวลา 09:30 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย (ปภ.เชียงราย) ได้ออกรายงานด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์แม่สาย ด่านน้ำท่วมท่าขี้เหล็กพัง น้ำท่วมฉับพลันจากดอยลิไข่ น้ำท่วมถนนพหลโยธิน">น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเทิง เจ้าหน้าที่กำลังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับมวลน้ำที่อาจเอ่อล้นตลิ่งเข้ามาท่วมบ้านเรือนได้ตลอดเวลา
สำหรับข้อมูลระดับน้ำล่าสุดในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเทิงนั้น สถานีวัดระดับน้ำแม่น้ำอิง (หมู่ 15) รายงานว่าระดับน้ำพุ่งสูงถึง 7.00 เมตรแล้ว ซึ่งระดับน้ำนี้อยู่ต่ำกว่าจุดวิกฤตที่ 7.50 เมตรเพียงแค่ 50 เซนติเมตรเท่านั้น และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก ในขณะเดียวกัน ระดับน้ำในแม่น้ำลาวที่สถานีทุ่งขันไชย (หมู่ 7) วัดได้ที่ 5.36 เมตร แม้จะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ก็เพิ่มระดับขึ้นมาถึง 85 เซนติเมตรนับตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา
สรุปประเด็นสำคัญ
- ระดับน้ำในแม่น้ำอิงพุ่งสูงแตะ 7.00 เมตร ห่างจากจุดวิกฤตเพียง 50 เซนติเมตร ทำให้ต้องระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด
- พายุฝนที่ตกหนักส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน 66 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรกว่า 1,420 ไร่ ในอำเภอเทิงจมอยู่ใต้น้ำ
- หน่วยงานท้องถิ่นเร่งระดมเครื่องสูบน้ำและเรือท้องแบน เพื่อเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยด่วน
ผลกระทบต่อบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร
เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของอำเภอเถือง โดยเฉพาะที่บ้านใหม่ หมู่บ้านที่ 10 ตำบลเวียง ซึ่งมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมแล้ว 15 หลัง ทำให้จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 66 หลัง
ไม่เพียงแต่ที่อยู่อาศัยของประชาชนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ พื้นที่ทางการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกัน รายงานเบื้องต้นระบุว่ามีนาข้าวถูกน้ำท่วมสูงถึง 1,250 ไร่ แปลงพืชผัก 120 ไร่ และสวนผลไม้อีกประมาณ 50 ไร่ จมอยู่ใต้น้ำ หากระดับน้ำยังไม่ลดลงในเร็ววันนี้ ผลผลิตทางการเกษตรอาจเสียหายโดยสิ้นเชิง และจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การระดมสรรพกำลังช่วยเหลือและแผนเผชิญเหตุ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (อบต.เวียง) ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว ในขณะเดียวกัน อำเภอเทิงและเทศบาลตำบลสันทรายงามได้บูรณาการความร่วมมือกันอย่างเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ได้จัดทีมลงพื้นที่เฝ้าระวังและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที
ทางด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มาติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอเทิง เพื่อเตรียมพร้อมสูบน้ำระบายลงสู่แม่น้ำอิงอย่างเต็มกำลัง นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) ยังได้นำเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำเข้ามาสมทบ โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานท้องถิ่น เร่งสูบน้ำออกจากชุมชนและทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ปัจจุบัน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปักหลักเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง โดยดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุที่เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด เป้าหมายหลักคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชน และลดทอนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ทางการเกษตรให้เหลือน้อยที่สุด
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. พื้นที่ใดในอำเภอเทิงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมเป็นพิเศษ?
พื้นที่ตำบลเวียง โดยเฉพาะหมู่ 7, หมู่ 10 (บ้านใหม่) และหมู่ 15 ถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญ เนื่องจากอยู่ติดกับแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. หากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินควรติดต่อใคร?
ประชาชนสามารถติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เทศบาลในพื้นที่ หรือที่ว่าการอำเภอเทิงได้โดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้านได้ตลอดเวลา
3. เกษตรกรที่พื้นที่เพาะปลูกเสียหายจะได้รับการชดเชยหรือไม่?
หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอและหน่วยงานท้องถิ่นจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไป
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ประกาศเตือนภัยฉุกเฉิน!!: จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยได้รับคำเตือนให้เตรียมรับมือฝนตกหนัก
สภาพอากาศ - Weather
กรมอุตุฯ เตือน! พยากรณ์อากาศภาคเหนือและเชียงราย 13-15 ส.ค. 69 รับมือฝนถล่มหนัก
เชียงราย – ช่วงนี้ใครที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือต้องเตรียมร่มและเสื้อกันฝนให้พร้อม! กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศพยากรณ์อากาศล่าสุด สำหรับจังหวัดเชียงรายและจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยได้รับคำเตือนให้เตรียมรับมือฝนตกหนัก">ภาคเหนือของประเทศไทย โดยจะมีผลตั้งแต่เวลา 12:00 น. ของวันนี้ (13 สิงหาคม 2569) ไปจนถึงเวลา 12:00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ข้อมูลล่าสุดระบุว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงต้องเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทางการเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
สำหรับสภาพอากาศโดยรวมในพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้ คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่ พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน และตาก โดยคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 30-35 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ยังมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ประเด็นสำคัญ
- ฝนตกชุกหนาแน่น: ภาคเหนือและเชียงรายจะมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่ตลอดช่วง 13-15 สิงหาคมนี้
- เฝ้าระวังน้ำท่วม: ประชาชนต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำ
- อุณหภูมิและลม: อากาศค่อนข้างเย็นสบายด้วยอุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส พร้อมมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน
จังหวัดเชียงรายยังคงเป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงหลักที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง สภาพอากาศในตัวเมืองเชียงรายจะมีความชื้นสัมพัทธ์สูงถึง 90% ซึ่งอาจทำให้รู้สึกเหนอะหนะได้ง่าย ท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยเมฆเป็นส่วนมาก และอาจมีปริมาณฝนสะสมที่ต้องเฝ้าระวังตลอดทั้งวัน ใครที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง ควรตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัย
นอกจากนี้ อุณหภูมิในเชียงรายช่วงนี้จะค่อนข้างคงที่ โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในช่วงกลางวันประมาณ 31-32 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม ปริมาณฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่รับน้ำ ทางการจึงขอความร่วมมือให้ชาวเชียงรายติดตามข่าวสารจาก กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิดในช่วงสุดสัปดาห์นี้
คำแนะนำสำหรับการรับมือมรสุมในภาคเหนือ
สาเหตุหลักของสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในช่วงนี้ มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของประเทศ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมประเทศไทย ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ภาคเหนือต้องรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราขอแนะนำให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังบนท้องถนนเป็นพิเศษ เนื่องจากถนนอาจลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นอาจลดลงเหลือ 10 กิโลเมตร
การเตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มต้นด้วยการพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวไว้เสมอเมื่อต้องออกจากบ้าน นอกจากนี้ ควรตรวจสอบระบบระบายน้ำรอบทิศทางของที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ควรเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินที่มีสิ่งของจำเป็นไว้ล่วงหน้า เพื่อความไม่ประมาทในทุกสถานการณ์
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและภาคการเกษตร
แน่นอนว่าสภาพอากาศเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานหรือการใช้ชีวิตนอกบ้าน เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือควรเตรียมแผนรับมือเพื่อปกป้องพืชผลทางการเกษตรอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินไปอาจทำให้เกิดน้ำขังและส่งผลให้พืชผลเสียหายได้
ในทางกลับกัน ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ถือเป็นเรื่องดีสำหรับการเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆ สิ่งนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอคือหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยให้เราก้าวผ่านสภาพอากาศช่วงฤดูมรสุมนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและไร้กังวล
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