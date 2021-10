Wonder Valley | โรงเรียนนานาชาติทางเลือกหาดใหญ่

Wonder Valley โรงเรียนทางเลือก เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ที่กำลังอยู่ในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ โดยทาง Wonder Valley ได้เน้นสร้างประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้นอกห้องเรียน ที่มากกว่าการอ่านเขียนแบบทั่วๆ ไป ให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติและลงมือทำด้วยตัวเอง ทางคุณครูจะไม่มีคำว่า “ผิดหรือถูก” และไม่มีการให้รางวัล เพื่อให้เจ้าตัวน้อยได้ลองคิดและลองทำตามสัญชาตญาณ ตามความชอบของตัวเอง อีกทั้ง Wonder Valley ยังใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อสอดแทรกภาษาที่ 3 ไปกับการทำกิจกรรมของพวกเขา

Wonder Valley เปิดรับเด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ?

Wonder Valley ได้เปิดรับเด็กๆ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล เพราะเราเชื่อว่าวัยในช่วง 3-5 ปี นั้น คือช่วงที่เด็กๆ จะซึมซับประสบการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และใน Wonder Valley ยังอยู่ในขั้นตอนการขอจดทะเบียนเป็นโรงเรียนนานาชาติกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2564 นี้

เราคงพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่า Wonder Valley คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ที่เน้นให้เด็กเข้าถึงธรรมชาติ เปิดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตัวเอง โดย Wonder Valley ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีท้องฟ้าเปิดโล่ง และมีธารน้ำธรรมชาติไหลผ่านตลอดพื้นที่ เด็กๆ จึงจะได้เพลิดเพลินไปกับการทำกิจกรรมที่เต็มด้วยอากาศที่บริสุทธิ์อย่างหาไม่ได้จากที่ไหน! และที่สำคัญคุณครูผู้ดูแลยังมีความเข้าใจในจิตวิญญาณของเด็กเป็นอย่างดี ว่าเด็กในวัยนี้ไม่สมควรถูกปิดกั้นด้วยวัตถุนิยมรอบๆ ตัว แต่กลับต้องได้รับความอบอุ่น ความเชื่อมั่น ว่าสิ่งที่เขาได้ลงมือทำไปนั้นคือสิ่งที่ถูกต้อง และมีเหตุผลประกอบหากเขาเกิดทำอะไรที่ผิดพลาดขึ้นมา

หลักการศึกษาที่น่าสนใจของ Wonder Valley

“เพราะความกลัวคือสิ่งที่ทำให้เด็กไม่กล้า” นี่คือแนวคิดสำคัญที่ทาง Wonder Valley ได้เน้นย้ำอยู่เสมอ ดังนั้นทุกๆ หลักการเรียนการสอน ทาง Wonder Valley จะช่วยลบความกลัวภายในใจของเด็กออกไป เราจะไม่ใช้การลงโทษ การเปรียบเทียบ ไม่ส่งเสริมการแข่งขัน ไม่ปกป้องจนเกินควร แต่จะโอบกอดเขาด้วยความเข้าใจจากครู ผู้ปกครองและธรรมชาติรอบๆ ตัวเขา ดังนั้นเด็กทุกคนที่จบหลักสูตรของทาง Wonder Valley จะมีความกล้าที่จะเรียนรู้ กล้าที่จะแสดงออก เพราะภายในใจของเขามันไร้ซึ่งความวิตกหรือความกลัวใดๆ ทั้งสิ้น

หลักสูตรปฐมวัย

–ให้เด็กมีอิสระอย่างเต็มที่ทั้งด้านความคิดและร่างกาย

-ให้ความสงสัยของเขาได้ทำงานกับกิจกรรมที่หลากหลาย

-เรียนรู้ระบบนิเวศที่หาไม่ได้จากที่ไหน

-สร้างความมั่นใจและเผชิญอุปสรรคด้วยตัวเอง

-ให้เด็กๆ ใช้ความคิดแก้ปัญหาร่วมกันกับเพื่อนๆ

หลักสูตรประถมศึกษา

-ทำกิจกรรมได้อย่างอิสระ ตามความชอบของเด็กแต่ละคน

-ให้เด็กๆ หาคำตอบด้วยตัวเองในเชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากธรรมชาติรอบๆ ตัว

-ให้ความสงสัย ความสนใจและการสังเกต เป็นตัวขับเคลื่อนบทเรียน

-ได้ลงมือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ต้องเจอด้วยตัวเอง

-ครูมีบทบาทที่ชัดเจนในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ที่เด็กสามารถท้าทาย ทดลอง และสร้างความหมายใหม่ของเขาเอง

Office Address: 191 หมู่ 5 ตำบล พะตง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90230

Contact Number: 063-6308011

Website: https://wondervalleyhatyai.com

Facebook: https://www.facebook.com/wondervalley.hatyai

Email Address: wonder.valley.hatyai@gmail.com

Wonder Valley มีความเชื่อเหลือเกินว่า การที่เด็กๆ ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ใบหญ้า ดิน โคลน ลำธาร หรือแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์นั้น จะทำให้ภายในจิตใจของเด็กเกิดความสงบ ไม่คิดฟุ้งซ่าน สมองเติบโตและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้เด็กๆ ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากสิ่งต่างๆ รอบตัว ดังนี้บรรยากาศรอบๆ Wonder Valley จึงเต็มไปด้วยธรรมชาติอันแสนอบอุ่น ที่พร้อมจะมอบบทเรียนอันล้ำค่าให้กับลูกน้อยของคุณ!