ข่าวกีฬา Sports
ประวัติศาสตร์วงการกีฬา! วอลเลย์บอลหญิงไทย โค่นจีน คว้าแชมป์เอเชีย พร้อมตั๋วโอลิมปิก 2028
ข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศ! ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาไทยเรียบร้อยแล้ว พวกเธอรวมพลังสู้สุดใจจนสามารถเอาชนะทีมชาติจีนไปได้อย่างสุดมัน 3-2 เซต ชัยชนะครั้งนี้ทำให้คนไทยทั้งประเทศดีใจอย่างมาก การแข่งขันนัดสำคัญนี้จัดขึ้นที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน
การแข่งขันรายการนี้คือศึก วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ทีมสาวไทยของเราซึ่งอยู่อันดับ 17 ของโลก ต้องมาพบกับเจ้าภาพอย่างทีมชาติจีนอันดับ 7 ของโลก ซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทายมาก แต่สาวไทยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและไม่ทำให้แฟนๆ ผิดหวัง
สรุปประเด็นสำคัญ
- แชมป์เอเชีย: ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยโชว์ฟอร์มแกร่ง เอาชนะจีน 3-2 เซต คว้าแชมป์เอเชียปี 2026 ไปครองอย่างยิ่งใหญ่
- สร้างประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิก: ชัยชนะครั้งนี้ทำให้สาวไทยได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของทีมชาติไทย
- ตั๋วชิงแชมป์โลก: นอกจากโอลิมปิกแล้ว ทีมไทยยังคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2027 ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วย
ก่อนหน้านี้ ทีมไทยโชว์ฟอร์มเก่งด้วยการโค่นทีมชาติวีซ่าท่องเที่ยวเป็น 15,000 เยน เริ่ม 1 ก.ค. 2026">ญี่ปุ่นมาในรอบรองชนะเลิศ ส่วนทีมชาติจีนก็เอาชนะอิหร่านมาได้เช่นกัน การเจอกันครั้งนี้ถือเป็นการล้างตาจากรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี 2023 สถิติการเจอกัน 5 ครั้งหลังสุด จีนชนะ 3 ครั้ง และไทยชนะ 2 ครั้ง ซึ่งทำให้เกมนี้มีความหมายต่อทั้งสองทีมอย่างมาก
ในเกมสำคัญนี้ “โค้ชอ๊อด” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน ได้ส่งผู้เล่น 6 คนแรกที่ดีที่สุดลงสนาม นำทัพโดยกัปตันทีม พรพรรณ เกิดปราชญ์ ร่วมด้วย พิมพิชยา ก๊กรัมย์ และ ศศิภาพร จันทวิสูตร นอกจากนี้ยังมี ทัดดาว นึกแจ้ง, ชัชชุอร โมกศรี และ แก้วกัลยา กมุลทะลา คอยเป็นกำลังหลัก แฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
สรุปผลการแข่งขันสุดระทึก 5 เซต
เริ่มต้นเซตแรก ทีมสาวไทยเปิดเกมได้สวยงามและเอาชนะไปได้ก่อนด้วยคะแนน 25-20 แต่ในเซตที่สอง จีนกลับมาตั้งหลักได้และเอาชนะไทยไป 25-11 ทำให้สกอร์เสมอกัน 1-1 เซต เข้าสู่เซตที่สาม เกมเป็นไปอย่างสูสีและตื่นเต้น แต่สุดท้ายทีมจีนเบียดชนะไป 25-23 ทำให้ไทยตามหลัง 1-2 เซต
แม้จะตกเป็นรอง แต่ทีมลูกยางสาวไทยไม่ยอมแพ้ ในเซตที่สี่ พวกเธอรวมพลังฮึดสู้และเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย 25-18 ทำให้ต้องไปตัดสินกันในเซตที่ห้า ซึ่งเป็นเซตสุดท้าย เกมในเซตนี้บีบหัวใจแฟนกีฬาอย่างมาก แม้สาวไทยจะตามหลังมาตลอด แต่ก็พลิกกลับมาแซงชนะไปได้แบบสุดระทึก 15-13 สรุปผลการแข่งขัน ไทยชนะจีน 3-2 เซต
ก้าวต่อไปของทีมลูกยางสาวไทย
ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้มอบแค่ถ้วยแชมป์ระดับทวีปเท่านั้น แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่เวทีระดับโลก ทีมไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา นี่คือโอกาสสำคัญในการโชว์ฝีมือให้แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกได้เห็นอีกครั้ง
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ การคว้าตั๋วไปลุยศึกโอลิมปิกเกมส์ 2028 ได้สำเร็จ นี่คือความฝันที่เป็นจริงและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลไทย แฟนกีฬาชาวไทยเตรียมตัวส่งเสียงเชียร์พวกเธอในเวทีโอลิมปิกได้เลย ความสำเร็จครั้งนี้มาจากความมุ่งมั่นและการทำงานหนักของนักกีฬาและทีมงานทุกคน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- ใครคือผู้ฝึกสอนของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในชุดนี้?
หัวหน้าผู้ฝึกสอนคือ “โค้ชอ๊อด” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ซึ่งกลับมาคุมทีมและพาทีมสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้
- ผลการแข่งขันในแต่ละเซตเป็นอย่างไร?
ทีมไทยชนะ 3-2 เซต ด้วยคะแนน 25-20, 11-25, 23-25, 25-18 และเซตตัดสินเอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิด
- การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งต่อไปจัดที่ไหน?
การแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2027 จะจัดขึ้นร่วมกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
- ทีมไทยเคยไปแข่งโอลิมปิกเกมส์มาก่อนหรือไม่?
ไม่เคย นี่คือการผ่านเข้ารอบสุดท้ายกีฬาวอลเลย์บอลในโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทย
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ข่าวกีฬา Sports
เชียงรายคึกคัก! เปิดศึกเทเบิลเทนนิส 4 ดาว ชิงเงินแสน ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงกีฬา
พระภิกษุจังหวัดเชียงรายพบอยู่กับหญิงฆราวาสในห้องเดียวกัน และระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิน 300 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร">เชียงราย – จังหวัดเชียงรายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง กับการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาใหญ่ระดับประเทศ ล่าสุดได้เปิดฉากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์ภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทยระดับ 4 ดาวอย่างเป็นทางการ งานนี้มีนักกีฬาตบเท้าเข้าร่วมประลองความแม่นยำเกือบหนึ่งพันคนเลยทีเดียว
การแข่งขันครั้งสำคัญนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนครเชียงราย ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครเชียงราย โดยเริ่มดวลตบลูกเด้งตั้งแต่วันที่ 22 ไปจนถึง 25 สิงหาคม 2569 บรรยากาศในพิธีเปิดเป็นไปอย่างอบอุ่นและยิ่งใหญ่ งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงหลายท่านมาร่วมเป็นสักขีพยาน
สรุปประเด็นสำคัญ
- งานใหญ่ระดับประเทศ: เชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทยระดับ 4 ดาว ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2569
- ชิงรางวัลรวมหลักแสน: มีนักกีฬาเข้าร่วมเกือบ 1,000 คน เพื่อสะสมคะแนนอันดับประเทศไทย และชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท
- กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น: คาดว่าจะมีผู้คนเดินทางเข้าพื้นที่กว่า 3,000 คน ช่วยหนุนการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชาวเชียงรายอย่างคึกคัก
ความสำเร็จในการจัดงานใหญ่ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ แต่มาจากความร่วมมืออย่างแข็งขันของหลายภาคส่วน ทั้งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ทุกฝ่ายต่างมีความตั้งใจเดียวกันที่จะจัดงานนี้เพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น
เป้าหมายหลักของการแข่งขันระดับ 4 ดาวคือ การเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้เก็บคะแนนสะสมเพื่อจัดอันดับประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีเงินรางวัลรวมสูงถึง 300,000 บาทเป็นแรงจูงใจสำคัญ ถือเป็นเวทีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาทั่วประเทศได้มาประลองฝีมือและพัฒนาตัวเองอย่างเต็มศักยภาพ
ในพิธีเปิด นายรุจติศักดิ์ รังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีร่วมกับประธานสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย การมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าร่วมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจังหวัด ตามข้อมูลจาก การกีฬาจังหวัดเชียงราย มีโค้ชและญาติพี่น้องจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจนักกีฬา
พลิกโฉมเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
นอกเหนือจากเรื่องของการแข่งขันกีฬาแล้ว งานนี้ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายอย่างมหาศาล การแข่งขันที่จัดการอย่างต่อเนื่องกินเวลาถึง 4 วันเต็ม ช่วยดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ คาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเดินทางเข้ามามากถึง 3,000 คนเลยทีเดียว
ตัวเลขผู้มาเยือนจำนวนมหาศาลนี้ ส่งผลดีโดยตรงต่อธุรกิจระดับท้องถิ่นในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ไปจนถึงบริการรถโดยสารสาธารณะ พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดีขึ้นมาก
นี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือที่เรียกกันว่า Sports Tourism การใช้กิจกรรมกีฬาเป็นตัวนำ ช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน เชียงรายได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่า พื้นที่นี้มีศักยภาพพร้อมรองรับการจัดงานระดับชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เปิดประตูรับแฟนกีฬาเข้าชมฟรีถึงขอบสนาม
สำหรับแฟนกีฬาชาวเชียงรายและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง นี่คือโอกาสทองที่จะได้ชมการแข่งขันระดับสูงแบบติดขอบสนาม ทางฝ่ายจัดการแข่งขันใจดีเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรีโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แฟนกีฬาสามารถเข้ามาสัมผัสบรรยากาศจริงได้ทุกวัน
การเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ไม่เพียงแต่สร้างความสุขและความบันเทิงให้คนในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจชั้นดีให้เยาวชนหันมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้นด้วย ใครที่ชื่นชอบกีฬาปิงปองจึงไม่ควรพลาดงานดีๆ แบบนี้เด็ดขาด
กิจกรรมนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงราย ที่ได้ต้อนรับนักกีฬาและผู้มาเยือนจากทั่วโลก
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รักบี้เชียงรายระดมเยาวชนกว่า 600 ชีวิต โชว์พลังความสามัคคีเต็มสนาม
พระภิกษุจังหวัดเชียงรายพบอยู่กับหญิงฆราวาสในห้องเดียวกัน และระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิน 300 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร">เชียงราย – การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงแชมป์จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2569 ปิดฉากลงอย่างงดงามแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยใช้พื้นที่นักเรียนรุ่นพี่ใช้ปืนทำร้ายนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียน">โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นสังเวียนประชันฝีมือ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความมุ่งมั่น และมิตรภาพของเหล่านักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดเชียงรายที่มารวมตัวกันอย่างคับคั่ง
กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยมีทีมเข้าร่วมกว่า 30 ทีมจาก 10 โรงเรียนชั้นนำในพื้นที่ มีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 600 คน สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของกีฬารักบี้ในหมู่เยาวชนในจังหวัดเชียงราย
ประเด็นสำคัญ
- รวมพลังเยาวชน: มีทีมเข้าร่วมกว่า 30 ทีม จาก 10 โรงเรียน และนักกีฬาเยาวชนรวมกว่า 600 คน
- เป้าหมายชัดเจน: มุ่งสร้างเวทีให้เยาวชนได้หาประสบการณ์จริง พัฒนาศักยภาพสู่ระดับสูง และสร้างความสามัคคี
- แรงจูงใจจัดเต็ม: มีการมอบเงินอัดฉีดและเงินสนับสนุนกว่า 60,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักกีฬาและโรงเรียนที่เข้าร่วม
สร้างอนาคตนักกีฬารักบี้ไทยจากฐานราก
หัวใจสำคัญของรายการนี้ไม่ได้อยู่ที่ผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียว แต่คือการสร้างเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ การแข่งขันครอบคลุมตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานที่สำคัญมากสำหรับการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ให้เกียรติเป็นกำลังใจสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ ท่านให้ความสำคัญอย่างมากกับการส่งเสริมกีฬาในระดับเยาวชน เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยและน้ำใจนักกีฬาผ่านการลงสนามจริง
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมุ่งมั่นฝึกซ้อมต่อไป นายประจญยังได้มอบเงินอัดฉีดให้นักกีฬาทุกคนคนละ 500 บาท พร้อมเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 200 บาทต่อคน รวมแล้วมีการมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนต่างๆ เกือบ 60,000 บาท ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการปั้นนักรักบี้หน้าใหม่สู่เส้นทางระดับอาชีพต่อไปในอนาคต
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. การแข่งขันรักบี้ 7 คนที่เชียงรายจัดขึ้นเมื่อไหร่และที่ไหน?
การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–16 สิงหาคม 2569 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
2. มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกี่คน?
มีเยาวชนเข้าร่วมชิงชัยมากกว่า 600 คน จากกว่า 30 ทีม และ 10 โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย
3. จุดประสงค์หลักของการจัดการแข่งขันครั้งนี้คืออะไร?
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ เรียนรู้ประสบการณ์การแข่งขันจริง สร้างความสามัคคี และวางรากฐานการพัฒนากีฬารักบี้ในจังหวัดเชียงรายสู่ระดับที่สูงขึ้น
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สุดยอด! 4 เยาวชนเชียงรายกวาด 6 เหรียญ ศึกฮับกิโดชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ฮ่องกง
พระภิกษุจังหวัดเชียงรายพบอยู่กับหญิงฆราวาสในห้องเดียวกัน และระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิน 300 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร">เชียงราย – นักกีฬาฮับกิโดเยาวชนจากจังหวัดเชียงรายจำนวน 4 คน ได้สร้างชื่อเสียงให้กับภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ พวกเขาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Hapkido Championships 2026 ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง งานนี้ทัพนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ถึง 6 เหรียญ แบ่งเป็น 3 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ความสำเร็จครั้งนี้สร้างความภูมิใจให้กับชาวเชียงรายและคนไทยทั้งประเทศ
การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้กำลังจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ถึง 17 สิงหาคม 2569 โดยมีนักกีฬาฝีมือดีจากหลายประเทศเข้าร่วมประลองความสามารถ สมาคมฮับกิโดประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย ซึ่งเด็กเยาวชนจากเชียงรายทั้ง 4 คนก็ผ่านการคัดเลือกและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ทุกคนเดินทางออกจากเชียงรายตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม เพื่อไปแข่งขันด้วยความมุ่งมั่น
ประเด็นสำคัญ
- กวาด 6 เหรียญรางวัล: นักกีฬาเยาวชนจากเชียงราย 4 คน คว้า 3 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง จากศึกฮับกิโดเอเชีย 2026
- เวทีระดับนานาชาติ: การแข่งขันจัดขึ้นที่ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 14–17 สิงหาคม 2569 โดยมีนักกีฬาจากทั่วเอเชียเข้าร่วม
- พลังแห่งการสนับสนุน: ความสำเร็จนี้มาจากความมุ่งมั่นของนักกีฬา ผสานกับการสนับสนุนจากครอบครัว โรงเรียน และผู้ฝึกสอน
เปิดผลงาน 4 นักกีฬาคนเก่งจากเชียงราย
สำหรับผลการแข่งขันของนักกีฬาทั้ง 4 คน ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมและคว้าเหรียญรางวัลได้ครบทุกคน เริ่มที่ น.ส.พิศณิชา เดชถิระพิพัฒน์ จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โชว์ฟอร์มเก่งคว้ามาได้ถึง 2 เหรียญเงิน ขณะที่ น.ส.ปภาดา คหบดีกนกกุล จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก็สามารถคว้ามาได้ 1 เหรียญเงินเช่นกัน
ทางด้าน น.ส.อชิรญา สุพันธ์ จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คว้า 1 เหรียญทองแดง และ นายภัทรวุฒิ กาไชย จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คว้าเพิ่มได้อีก 2 เหรียญทองแดง สรุปผลงานรวมทั้งหมดอยู่ที่ 3 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงในระดับทวีป
นักกีฬาทั้งหมดล้วนอยู่ในสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และได้ใช้เวลาฝึกซ้อมอย่างหนักที่โรงเรียนเมฆเทควันโด ผลงานทั้ง 6 เหรียญในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมีวินัยและการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องของน้องๆ ทุกคน นอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเยาวชนคนอื่นๆ
เบื้องหลังความสำเร็จและก้าวต่อไป
แน่นอนว่าความสำเร็จระดับเอเชียไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่เกิดจากการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และเทศบาลนครเชียงราย นอกจากนี้ โรงเรียนต้นสังกัดของเด็กๆ และทีมผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนเมฆเทควันโด ก็มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสร้างกำลังใจให้นักกีฬาอย่างใกล้ชิด ก่อนก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันจริง
เหรียญรางวัลทั้ง 6 เหรียญนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการกีฬาฮับกิโดในจังหวัดเชียงราย ประสบการณ์จากการแข่งขันระดับนานาชาติ จะช่วยให้นักกีฬาเยาวชนกลุ่มนี้พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
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