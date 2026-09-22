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เชียงราย - Chiang Rai News

ภัยเงียบ! สารหนูในแม่น้ำกกและสายยังสูงเกินเกณฑ์

Rebecca Kim

Published

4 hours ago

on

ภัยเงียบ! สารหนูในแม่น้ำกกและสายยังสูงเกินเกณฑ์

เชียงราย – ชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง หลังมีการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพน้ำล่าสุด แม่น้ำสายสำคัญอย่างแม่น้ำกกและแม่น้ำสายยังคงมีปัญหาสารเคมีตกค้าง เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน แต่ผลการตรวจวัดล่าสุดชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยนัก

รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำรอบที่ 22 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ยืนยันว่าพบสารหนูในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ปลอดภัย การเก็บตัวอย่างน้ำครั้งนี้ครอบคลุมจุดเฝ้าระวังทั้งหมด 22 แห่งตลอดแนวแม่น้ำทั้งสองสาย ข้อมูลนี้สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านที่ต้องใช้น้ำในการทำเกษตรและใช้ในชีวิตประจำวัน

ประเด็นสำคัญ  

  • กรมควบคุมมลพิษพบสารหนูเกินเกณฑ์มาตรฐานในแม่น้ำกกและสายจากการตรวจรอบที่ 22
  • การเก็บตัวอย่างครอบคลุมพื้นที่เฝ้าระวัง 22 จุด และมีการรายงานผลเมื่อวันที่ 19 กันยายน
  • ประชาชนควรงดใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาตินี้โดยตรงเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

ผลกระทบของสารหนูต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สารหนูถือเป็นสารพิษที่มักปนเปื้อนมาจากการทำเหมืองแร่หรือการปล่อยน้ำเสียของโรงงาน หากร่างกายของเราได้รับสารนี้เข้าไปเป็นเวลานาน อาจส่งผลเสียต่อผิวหนังและก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำจึงมีความเสี่ยงสูงหากนำน้ำมาใช้โดยไม่ได้กรองอย่างถูกวิธี หน่วยงานสาธารณสุขจึงเน้นย้ำให้ทุกคนหลีกเลี่ยงการดื่มหรือใช้น้ำดิบจากแม่น้ำ

นอกจากผลกระทบต่อคนแล้ว สัตว์น้ำและพืชผลทางการเกษตรก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน การพบสารหนูเกินมาตรฐานในแม่น้ำไม่ใช่เรื่องที่เราจะมองข้ามได้ ทาง กรมควบคุมมลพิษ ได้พยายามติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพื่อหาต้นตอของการปนเปื้อน การแก้ปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่

ผู้นำชุมชนในหลายพื้นที่ได้เริ่มประกาศเตือนชาวบ้านให้ระมัดระวังการใช้น้ำมากยิ่งขึ้น เกษตรกรที่เคยสูบน้ำไปใช้ในสวนหรือแปลงผักต้องเปลี่ยนไปหาแหล่งน้ำสำรองแทน การปรับตัวเช่นนี้ช่วยป้องกันไม่ให้สารพิษตกค้างในอาหารที่เรากิน การให้ความรู้และติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้

แนวทางการรับมือและการฟื้นฟูแหล่งน้ำ

แม้สถานการณ์จะดูน่าเป็นห่วง แต่เราทุกคนสามารถป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงนี้ได้ สิ่งแรกที่ควรทำคือการคอยฟังสัญญาณเตือนและประกาศจากหน่วยงานของรัฐ หากบ้านของคุณจำเป็นต้องใช้น้ำจากแม่น้ำ ควรนำน้ำไปผ่านกระบวนการตรวจวัดคุณภาพก่อนเสมอ การติดตั้งระบบกรองน้ำที่ได้มาตรฐานก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหานี้ มีการจัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ค่าน้ำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการวางแผนระยะยาวเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำ เป้าหมายหลักคือการลดปริมาณสารตกค้างและทำให้แม่น้ำกลับมาสะอาดปลอดภัยอีกครั้ง

ประชาชนทั่วไปก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลแหล่งน้ำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากการไม่ทิ้งขยะหรือน้ำเสียลงในลำคลอง หากใครพบเห็นการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากโรงงาน สามารถรีบแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ทันที พลังความร่วมมือจากทุกคนจะช่วยกอบกู้แม่น้ำกกและแม่น้ำสายให้กลับมาใสสะอาดและปลอดภัยสำหรับชุมชนของเราในอนาคต

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เชียงราย - Chiang Rai News

เชียงรายผลักดันให้ลุ่มน้ำอิงตอนล่างได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซาร์

Rebecca Kim

Published

1 day ago

on

September 21, 2026

By

เชียงรายผลักดันให้ลุ่มน้ำอิงตอนล่างได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซาร์

เชียงราย – จังหวัดเชียงรายกำลังก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตจับมือกับองค์กรนานาชาติ พวกเขาได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “แม่โขง โฟลว์” (Mekong Flow) อย่างเป็นทางการ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา-โคล่า โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิงตอนล่างอย่างยั่งยืน งานนี้มีนายเกียรติชัย ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนจากภาครัฐและชาวบ้านที่มาร่วมงานอย่างคึกคัก

เป้าหมายหลักของการประชุมครั้งนี้ คือการผลักดันลุ่มน้ำอิงตอนล่างให้กลายเป็นพื้นที่ Ramsar Site หรือพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ ที่นี่จะกลายเป็นพื้นที่ Ramsar แห่งที่ 2 ของจังหวัดเชียงราย การยกระดับครั้งนี้จะช่วยปกป้องระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นสำคัญ

  • เป้าหมายระดับโลก: มุ่งผลักดันลุ่มน้ำอิงตอนล่างใน 4 อำเภอของเชียงราย ให้เป็น Ramsar Site แห่งใหม่ เพื่อยกระดับการอนุรักษ์สู่สากล
  • พื้นที่เป้าหมาย: ทีมงานสำรวจพบพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญ 33 แปลง ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 9,441 ไร่ ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
  • เสียงจากชุมชน: ชาวบ้านในพื้นที่โหวตให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูธรรมชาติ และการปลูกพืชอาหารท้องถิ่นเป็นอันดับแรก

จากการสำรวจพื้นที่เบื้องต้น ทีมงานพบพื้นที่ป่าชุ่มน้ำที่สำคัญถึง 33 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 9,441 ไร่ พื้นที่เหล่านี้กระจายอยู่ใน 4 อำเภอ ได้แก่ เทิง พญาเม็งราย ขุนตาล และเชียงของ ครอบคลุมถึง 12 ตำบลด้วยกัน แหล่งน้ำและป่าที่สำคัญ เช่น ป่าวังเสือ หนองปลาโอ และป่าห้วยสัก ล้วนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ซ่อนอยู่ในชุมชน

ป่าชุ่มน้ำเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศในท้องถิ่น มันทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำธรรมชาติที่ช่วยชะลอน้ำและกรองน้ำให้สะอาด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้ง และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับชาวบ้าน สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ยืนยันว่าพื้นที่ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างยิ่ง

นอกเหนือจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ภาครัฐยังมีแผนสนับสนุนให้นำทรัพยากรเหล่านี้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน นางสาวประอร อุดมประเสริฐ จากกรมทรัพยากรน้ำ ระบุว่าในปี 2570 จะมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างเป็นรูปธรรม โครงการนี้จะช่วยสร้างรายได้และบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนสู่ระดับสากลต่อไป

ก้าวข้ามอุปสรรคและข้อจำกัดทางกฎหมาย

แม้โครงการจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่การผลักดันพื้นที่ชุ่มน้ำยังคงพบข้อจำกัดด้านกฎหมาย พื้นที่หลายแห่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ (นสล.) ซึ่งทำให้การขอขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนทำได้ยากตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ การก่อสร้างหรือขุดลอกในพื้นที่ก็มักจะติดระเบียบของทางราชการที่ซับซ้อน

นายสุเวช หาญเชาว์วงศ์ ตัวแทนจากมูลนิธิโคคา-โคล่า สะท้อนว่าปัญหาที่ดินมีความซับซ้อนมาก เพราะเกี่ยวข้องกับเอกสารสิทธิ์หลายประเภท ความร่วมมือที่เข้มแข็งของชุมชนผ่านโครงการแม่โขง โฟลว์ จะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหานี้ ทุกหน่วยงานต้องมาหารือกันเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ทางด้าน นายองอาจ คนุตวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้เสนอให้มีการจัดทำแผนแม่บทและกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) อย่างชัดเจน วิธีนี้จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการพัฒนาของรัฐและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคือสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย

อนาคตที่ชุมชนเป็นผู้กำหนดและดูแลรักษา

ในช่วงท้ายของการประชุม ได้มีการเปิดเวทีให้ชาวบ้านร่วมกันโหวตทิศทางการพัฒนาพื้นที่ ผลปรากฏว่าชาวบ้านให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูพื้นที่และปลูกพืชท้องถิ่นมากที่สุดถึง 52 คะแนน รองลงมาคือการขึ้นทะเบียน Ramsar Site ที่ 38 คะแนน สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนต้องการความมั่นคงทางอาหารและธรรมชาติที่สมบูรณ์ไปพร้อมกัน

ตัวแทนชุมชนตำบลศรีดอนชัยยังได้เสนอแนวคิดการอยู่ร่วมกับป่าชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน พวกเขาต้องการเชื่อมโยงระบบนิเวศเข้ากับประเพณีดั้งเดิมของชาวไทลื้อ เช่น การปลูกฝ้ายเพื่อใช้ในประเพณี “จุลกฐิน” การผสมผสานวัฒนธรรมเข้ากับการอนุรักษ์ จะช่วยสร้างอัตลักษณ์และทำให้โครงการนี้มีความหมายต่อจิตใจของคนในพื้นที่มากขึ้น

ท้ายที่สุด การอนุรักษ์ลุ่มน้ำอิงตอนล่างจะไม่หยุดอยู่แค่การขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก ทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่าต้องมีการตั้งเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิงตอนล่าง เพื่อดูแลพื้นที่ในระยะยาว การแก้ปัญหาเรื่องที่ดินและการฟื้นฟูธรรมชาติต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน เพื่อให้ลุ่มน้ำอิงหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนต่อไปอีกนานเท่านาน

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เชียงราย - Chiang Rai News

ระดับสารหนูในแม่น้ำในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ยังคงอยู่ในระดับสูง

Rebecca Kim

Published

1 day ago

on

September 21, 2026

By

ระดับสารหนูในแม่น้ำในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ยังคงอยู่ในระดับสูง

เชียงราย – กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกและลำน้ำสาขา แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย เป็นครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 สิงหาคม 2569 เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและสารปนเปื้อนอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบครอบคลุม 22 จุด โดยใช้มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินเป็นเกณฑ์พิจารณาปริมาณสารหนู ซึ่งต้องไม่เกิน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) ผลตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานในบางจุดของแม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง ส่วนรายละเอียดมีดังนี้

แม่น้ำกก

พบสารหนูเกินมาตรฐาน 6 จุด ได้แก่

  1. สะพานท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบ 0.011 มก./ล.
  2. สะพานมิตรภาพแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบ 0.011 มก./ล.
  3. สะพานมิตรภาพแม่ยาวถึงดอยยาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบ 0.013 มก./ล.
  4. สะพานข้ามแม่น้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบ 0.013 มก./ล.
  5. ฝายเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบ 0.013 มก./ล.
  6. สะพานริมกกเวียงเหนือรวมใจ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบ 0.011 มก./ล.

แม่น้ำสาย

พบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน 3 จุด โดยมาตรฐานตะกั่วกำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.05 มก./ล. ได้แก่

  1. บ้านหัวฝาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบสารหนู 0.284 มก./ล. และตะกั่ว 0.266 มก./ล.
  2. สะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบสารหนู 0.208 มก./ล. และตะกั่ว 0.193 มก./ล.
  3. บ้านป่าซางงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบสารหนู 0.184 มก./ล. และตะกั่ว 0.176 มก./ล.

สำหรับโลหะหนักชนิดอื่น ผลตรวจยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจุดตรวจวัด

แม่น้ำรวก

พบสารหนูเกินมาตรฐาน 2 จุด ได้แก่

  1. สถานีสูบน้ำเกาะช้าง การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบ 0.017 มก./ล.
  2. ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบ 0.012 มก./ล.

แม่น้ำโขง

พบสารหนูเกินมาตรฐาน 1 จุด คือบริเวณตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยพบสารหนู 0.014 มก./ล.

ประชาชนสามารถติดตามผลตรวจวัดคุณภาพน้ำและข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th

นักวิชาการเตือนสารโลหะหนักสะสมในสิ่งแวดล้อม

ดร.สืบสกุล กิจนุกร นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มีนักศึกษาปริญญาเอกจากต่างประเทศสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยตนได้อธิบายว่า การปนเปื้อนของโลหะหนักมีลักษณะสะสมอย่างช้าๆ ในสิ่งแวดล้อม ห่วงโซ่อาหาร และร่างกายมนุษย์

ผลกระทบจึงอาจเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ทำให้การควบคุมและคาดการณ์สถานการณ์ทำได้ยาก ขณะเดียวกัน ระบบนิเวศ โดยเฉพาะแม่น้ำ อาจเสื่อมโทรมลงจากการสูญเสียพืชน้ำและสัตว์น้ำ

ดร.สืบสกุลยังกล่าวว่า การตอบสนองของภาครัฐต่อปัญหานี้เป็นไปอย่างล่าช้า จนประชาชนเกิดคำถามและขาดความเชื่อมั่นต่อการจัดการสถานการณ์ดังกล่าว

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เชียงราย - Chiang Rai News

ศุลกากรเชียงรายยึดเนื้อสุกรลักลอบนำเข้า 16.5 ตัน

Naree Srisuk

Published

2 days ago

on

September 20, 2026

By

ศุลกากรเชียงรายยึดเนื้อสุกรลักลอบนำเข้า 16.5 ตัน

เชียงราย – เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้สกัดจับการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายครั้งใหญ่ พวกเขาสามารถยึดเนื้อหมูเถื่อนที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศจีนได้จำนวนมากถึง 379 กล่อง น้ำหนักรวมทั้งหมดประมาณ 16.5 ตัน เนื้อหมูเถื่อนเหล่านี้มีมูลค่าประเมินสูงถึง 1.53 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมายอย่างชัดเจน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าจะมีเรือสินค้าจากจีนขออนุญาตนำเข้าสินค้า เมื่อตรวจสอบเอกสาร ผู้ขนส่งได้แจ้งว่าสินค้าในตู้ห้องเย็นคือผักสดชนิดต่างๆ สินค้าที่แจ้งไว้ได้แก่ ผักกาดฮ่องเต้ และผักกาดหอม จำนวนรวมทั้งหมด 930 กล่อง

ประเด็นสำคัญ 

  • เจ้าหน้าที่ยึดเนื้อหมูลักลอบนำเข้าจากจีน 16.5 ตัน มูลค่า 1.53 ล้านบาท
  • ผู้กระทำผิดพยายามตบตาโดยแจ้งเอกสารเท็จว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งผักสด
  • สินค้าไม่มีใบอนุญาตนำเข้าและใบรับรองปลอดโรค เสี่ยงนำเชื้อโรคเข้าประเทศ

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปักใจเชื่อเพียงแค่เอกสารสำแดงสินค้า ด่านศุลกากรจึงได้ใช้เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบตู้สินค้าอย่างละเอียดอีกครั้ง นอกจากนี้ยังได้สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันตรวจสอบ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่าเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์และด่านอาหารและยาเชียงแสนได้เข้าร่วมภารกิจสำคัญนี้ด้วย ผลการตรวจสอบพบว่าสิ่งที่อยู่ด้านในไม่ใช่ผักสดตามที่แจ้งไว้

เจ้าหน้าที่พบว่าภายในกล่องมีการซุกซ่อนห่อบรรจุเนื้อหมูจำนวนมากแทนที่จะเป็นผัก เนื้อหมูทั้งหมด 379 กล่องนี้ไม่เคยมีการแจ้งในเอกสารล่วงหน้ามาก่อน ที่สำคัญคือเนื้อสัตว์เหล่านี้ไม่มีเอกสารรับรองการตรวจโรคหรือใบอนุญาตนำเข้าใดๆ การนำเข้าเนื้อสัตว์โดยไม่ผ่านด่านตรวจโรคถือเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่ง

ศุลกากรเชียงรายยึดเนื้อสุกรลักลอบนำเข้า 16.5 ตัน

ดำเนินคดีเด็ดขาด ป้องกันโรคระบาด

เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดเนื้อหมูทั้งหมดไว้เป็นของกลางทันที หลังจากนี้จะมีการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ผู้กระทำผิดยังมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การจับกุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่รัดกุมของเจ้าหน้าที่

การลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรง เนื้อหมูเหล่านี้อาจเป็นพาหะนำโรคระบาดสัตว์ร้ายแรงมาสู่ฟาร์มในประเทศได้ โรคระบาดสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูชาวไทย ดังนั้นการสกัดจับที่รวดเร็วของเจ้าหน้าที่จึงช่วยป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล

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