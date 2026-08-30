เชียงราย - Chiang Rai News
ตำรวจจับกุมชายวัย 53 ปี ในข้อหาลักลอบนำชาวจีนเข้าเมืองเชียงราย
พระภิกษุจังหวัดเชียงรายพบอยู่กับหญิงฆราวาสในห้องเดียวกัน และระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิน 300 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร">เชียงราย – เกิดเหตุระทึกขวัญบนถนนสายหลักในจังหวัดเชียงราย เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเปิดฉากไล่ล่าคนขับรถกระบะต้องสงสัยอย่างดุเดือด ผู้ก่อเหตุพยายามขับรถย้อนศรเพื่อหลบหนีด่านตรวจของเจ้าหน้าที่อย่างสุดชีวิต สร้างความตื่นตกใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก เหตุการณ์นี้จบลงด้วยการจับกุมผู้ต้องหาที่ลักลอบขนคนต่างด้าวเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่า ผู้ก่อเหตุรายนี้ไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการอาชญากรรมข้ามชาติ">อาชญากรรมข้ามชาติ เขาเพิ่งได้รับการประกันตัวออกมาจากศาลในคดีลักษณะเดียวกันเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ถือเป็นการกระทำความผิดซ้ำซากที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองเลยแม้แต่น้อย
ประเด็นสำคัญ
- ตำรวจเชียงแสนสกัดจับ “จ่าเด้า” ขณะขับรถกระบะย้อนศรหนีด่านตรวจอย่างระทึก
- ผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับจ้างขนแรงงานชาวจีนผิดกฎหมาย โดยตกลงค่าจ้างกันที่ 2,000 บาท
- พบประวัติสุดแสบ ผู้ก่อเหตุเพิ่งได้ประกันตัวในคดีลอบขนคนจีน 4 คนเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้
ฉากไล่ล่าระทึกกลางด่านเชียงแสน
เหตุการณ์ไล่ล่าสุดระทึกนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงแสน ร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างเข้มงวด การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นบริเวณถนนหมายเลข 1129 ใกล้กับหมู่บ้านป่าสักหางเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ มีรถยนต์กระบะอีซูซุสีขาวคันหนึ่งขับมุ่งหน้ามาทางอำเภอเชียงของ ทันทีที่คนขับรถสังเกตเห็นจุดตรวจของตำรวจ เขาก็ตัดสินใจเหยียบเบรกและกลับรถอย่างกะทันหันทันที จากนั้นจึงเร่งเครื่องขับรถย้อนศรสวนเลนจราจรเพื่อพยายามหลบหนีการจับกุมอย่างสุดชีวิต
เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รอช้า รีบนำกำลังไล่ติดตามรถกระบะคันดังกล่าวไปอย่างกระชั้นชิด การไล่ล่าดำเนินไปจนถึงเส้นทางภายในหมู่บ้านป่าสักหางเวียง ผู้ก่อเหตุได้จอดรถชั่วคราวเพื่อปล่อยชายคนหนึ่งลงข้างทางเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ ก่อนจะเร่งเครื่องหลบหนีต่อไปอย่างรวดเร็ว
เส้นทางลักลอบเข้าเมืองของชาวจีน
ตำรวจชุดหนึ่งได้เข้าควบคุมตัวชายที่ถูกทิ้งไว้ข้างทาง และพบว่าเขาเป็นชาวจีนอายุ 25 ปี ชื่อว่า “นายจาง” ในขณะเดียวกัน ตำรวจอีกชุดก็สามารถตามสกัดจับรถกระบะไว้ได้ในที่สุด ทราบชื่อคนขับคือ “นายพุทธชาติ” หรือที่รู้จักกันในวงการว่า “จ่าเด้า” วัย 53 ปี ซึ่งเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติการเดินทางของนายจาง ไม่พบข้อมูลการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างใด เขาให้การรับสารภาพกับตำรวจว่า เคยเดินทางจากประเทศจีนไปทำงานที่ประเทศเมียนมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งปี จากนั้นจึงย้ายไปทำงานที่ประเทศลาวในเวลาต่อมา
หลังจากนั้นไม่นาน นายจ้างได้สั่งให้เขากลับไปทำงานที่เมียนมาอีกครั้ง โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ทั้งหมด เขาใช้วิธีนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมายังฝั่งไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ เมื่อขึ้นฝั่งก็มีรถกระบะคันนี้มารับ แต่โชคร้ายที่มาเจอด่านตรวจของตำรวจเสียก่อนจนถูกจับกุมในที่สุด
คำสารภาพและประวัติอาชญากรรมที่ซ้ำรอย
ทางด้านนายพุทธชาติ หรือ จ่าเด้า ได้ให้การรับสารภาพถึงพฤติการณ์ของตนเองอย่างหมดเปลือก เขาเล่าว่าได้รับการติดต่อจากชายชาวลาวคนหนึ่ง ให้ไปรับชายชาวจีนที่บริเวณโกดังติดริมแม่น้ำโขง โดยมีคนขับเรือชาวลาวเป็นผู้นำตัวชายชาวจีนคนนี้มาส่งให้ถึงที่เพื่อเดินทางต่อไป
ตามข้อตกลงที่คุยกันไว้ เขาต้องขับรถนำชายชาวจีนไปส่งที่เป้าหมายในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยตกลงค่าจ้างในการขนส่งครั้งนี้กันไว้ที่ 2,000 บาท อย่างไรก็ตาม จ่าเด้าสารภาพด้วยความผิดหวังว่าตนเองยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างดังกล่าวเลยแม้แต่บาทเดียว
สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องประหลาดใจอย่างมากคือ ประวัติอาชญากรรมของผู้ก่อเหตุรายนี้ จ่าเด้าเพิ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ในข้อหาลักลอบนำพาคนจีน 4 คนเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และขณะนี้เขายังอยู่ระหว่างการประกันตัวสู้คดีแต่กลับมาก่อเหตุซ้ำอีก
บทสรุปทางกฎหมายและการดำเนินคดี
การจับกุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ยังคงรุนแรงในพื้นที่ชายแดน เจ้าหน้าที่รัฐต้องทำงานอย่างหนักเพื่อสกัดกั้นขบวนการข้ามชาติเหล่านี้ เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาและควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายไว้อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการหลบหนี
ผู้ต้องหาทั้งคู่ถูกส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนของ สภ.เชียงแสน เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาด สำหรับผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดของข่าวอาชญากรรมนี้เพิ่มเติม สามารถอ่านเนื้อหาข่าวต้นฉบับได้โดยตรงจาก ข่าวสดออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาสำคัญของรายงานข่าวชิ้นนี้
กระบวนการทางกฎหมายหลังจากนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่สำคัญว่า ระบบยุติธรรมไทยจะจัดการกับผู้กระทำความผิดซ้ำซากอย่างจ่าเด้าอย่างไร สังคมกำลังจับตามองเพื่อหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นซ้ำอีกในอนาคตอันใกล้
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เชียงราย - Chiang Rai News
แพทย์รายหนึ่งในจังหวัดเชียงรายกำลังเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชน หลังจากที่เขาขับรถชนนักเรียนเสียชีวิต 2 ราย
สุนัขอย่างน่าตกใจ">พระภิกษุจังหวัดเชียงรายพบอยู่กับหญิงฆราวาสในห้องเดียวกัน และระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิน 300 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร">เชียงราย – เกิดเหตุการณ์สุดสลดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก เมื่อรถยนต์เก๋งพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างจังบริเวณสี่แยกไฟแดงนางแล อำเภอเมืองเชียงราย อุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส โดยผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดเป็นนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เหตุการณ์สุดเศร้านี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ผู้ขับขี่รถยนต์เก๋งเอ็มจี 5 คันก่อเหตุคือ นายแพทย์กมล ราชคม ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์แพทย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนกลุ่มผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่กำลังมีอนาคตสดใส
ประเด็นสำคัญ
- รถเก๋งของอาจารย์แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง ขับพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย
- ตำรวจ สภ.บ้านดู่ ยืนยันผลตรวจร่างกายผู้ขับขี่ไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ แต่ภาพวงจรปิดชี้ชัดว่ารถพุ่งชนโดยไม่มีร่องรอยการเบรกชะลอความเร็ว
- โลกออนไลน์แห่แชร์ข้อความทวงความยุติธรรม หลังมีแชตอ้างว่าคนขับพูดเชิงปัดความรับผิดชอบว่า “อนาคตผมยังอีกไกล” และยังไม่มีการเยียวยา
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านดู่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พ.ต.อ.อนุสรณ์ หน่อคำบุตร ผู้กำกับการ สภ.บ้านดู่ เปิดเผยว่า ผู้ประสบเหตุทั้ง 3 คนเป็นนักศึกษาต่างถิ่นที่เข้ามาเรียนในจังหวัดเชียงราย โดยเดินทางมาจากน่าน ปัตตานี และชลบุรี
สำหรับผู้เสียชีวิต 2 รายคือ นางสาวนิชาภา พรมตอง อายุ 19 ปี และนางสาวอัลฟาริน กาซอ อายุ 18 ปี ในขณะที่เพื่อนอีกคนยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ในส่วนของผู้ขับขี่รถยนต์นั้น ตำรวจได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวด และยืนยันผลชัดเจนว่าไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ ตำรวจพบข้อมูลที่น่าสนใจ สภาพถนนตอนนั้นมีเพียงแสงไฟสลัวสีส้ม และรถเก๋งคันดังกล่าวขับพุ่งตรงมาโดยไม่มีการแตะเบรกเพื่อชะลอรถเลย ตำรวจจึงตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่า ผู้ขับขี่รถยนต์อาจมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่อยู่ด้านหน้า
โซเชียลเดือดจัด แฉคนขับอ้าง “อนาคตยังอีกไกล”
เรื่องราวนี้ไม่ได้จบแค่ในสำนวนคดี แต่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง “ลูกช้าง มช.” ได้ออกมาโพสต์ข้อความเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับกลุ่มนักศึกษา ทางเพจระบุข้อมูลอ้างอิงว่า รถเก๋งคันดังกล่าวขับฝ่าสัญญาณไฟแดงมาชนนักศึกษา ทั้งที่รถคันอื่นๆ กำลังหยุดชะลอ
นอกจากนี้ โพสต์ดังกล่าวยังเปิดเผยคำพูดของอาจารย์แพทย์ที่เป็นคนขับด้วย โพสต์อ้างว่าเขาได้พูดกับตำรวจในทำนองว่า “อนาคตผมยังอีกไกล” ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีรายงานว่าเขาบอกกับแม่ของผู้เสียชีวิตว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุ ไม่มีใครอยากให้เกิด และถามว่าจะให้รับผิดชอบอย่างไร คำพูดเหล่านี้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตอย่างมาก
ทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตกล่าวอ้างว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อเยียวยาหรือรับผิดชอบใดๆ จากผู้ก่อเหตุเลย ชาวเน็ตหลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่า สำนักข่าวบางแห่งพยายามปิดข่าวนี้หรือไม่ ทำให้คนในสังคมออนไลน์ยิ่งต้องช่วยกันแชร์เพื่อไม่ให้เรื่องเงียบหาย
ตำรวจเตือนภัยทนายปลอม มหาวิทยาลัยยังปิดปากเงียบ
ในขณะที่คดีความยังต้องรอผลการตรวจสอบร่องรอยการชนจากกองพิสูจน์หลักฐาน ทางผู้กำกับการ สภ.บ้านดู่ ได้ออกมาแจ้งเตือนครอบครัวผู้เสียหาย ตอนนี้เริ่มมีบุคคลอ้างตัวเป็นทนายความพยายามเข้าหาญาติเพื่อขอข้อมูลคดี ตำรวจเกรงว่าคนกลุ่มนี้อาจเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากความสูญเสีย
เจ้าหน้าที่ตำรวจเน้นย้ำว่าพวกเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ครอบครัวของผู้เสียหายได้รับความยุติธรรมตามกฎหมายอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน ประชาชนกำลังรอคำชี้แจงจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ
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เชียงราย - Chiang Rai News
น่าตกใจ!! รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงชนนักเรียนเสียชีวิต 2 ราย ในจังหวัดเชียงราย
สุนัขอย่างน่าตกใจ">พระภิกษุจังหวัดเชียงรายพบอยู่กับหญิงฆราวาสในห้องเดียวกัน และระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิน 300 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร">เชียงราย – เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ในขณะนี้ หลังจากมีอุบัติเหตุสลดเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้คนในสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักศึกษาและผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป ชาวเน็ตต่างพากันตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของการทำคดีนี้อย่างต่อเนื่อง
อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อรถยนต์เก๋งคันหนึ่งขับฝ่าสัญญาณไฟแดงอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกร้านอาหารนางแล ซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รถคันนี้ได้พุ่งชนกลุ่มนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างจัง ส่งผลให้มีนักศึกษาเสียชีวิต 2 ราย และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 1 ราย
ประเด็นสำคัญ
- เกิดเหตุสลดที่เชียงราย: รถเก๋งขับฝ่าสัญญาณไฟแดงพุ่งชนกลุ่มนักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บสาหัส 1 ราย
- คนขับถูกระบุว่าเป็นอาจารย์แพทย์: มีรายงานว่าผู้ขับขี่เป็นถึงอาจารย์แพทย์ประจำศูนย์การแพทย์ในพื้นที่ ซึ่งมีคำพูดหลุดออกมาว่า “อนาคตผมยังอีกไกล” จนสร้างความโกรธแค้นให้สังคม
- หวั่นคดีไม่คืบหน้า: ญาติและเพื่อนผู้สูญเสียต่างกังวลว่าคดีจะเงียบหาย จึงรวมพลังกันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา
ภาพวิดีโอจากกล้องติดหน้ารถและกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกแสดงให้เห็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมอย่างชัดเจน ขณะที่รถคันอื่นๆ กำลังชะลอความเร็วและรอสัญญาณไฟแดง รถอีกคันกลับฝ่าไฟแดงและชนนักเรียนคนดังกล่าว หลักฐานนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่สาธารณชนจับตามองอย่างใกล้ชิด
สิ่งที่ทำให้สังคมออนไลน์รู้สึกโกรธเคืองมากขึ้น คือข้อมูลที่ระบุว่าผู้ขับรถเก๋งคันนี้เป็นอาจารย์แพทย์ นอกจากนี้ กลุ่มเพื่อนของผู้เสียชีวิตยังเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจบนสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย พวกเขาระบุว่าคู่กรณีได้พูดในชั้นสอบสวนทำนองที่ว่า “อนาคตผมยังอีกไกล”
ผู้ขับขี่ยังมองว่าเรื่องนี้เป็นเพียงอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิด และถามกลับว่าจะให้เขารับผิดชอบอย่างไร คำพูดดังกล่าวสร้างความเจ็บปวดให้กับครอบครัวและเพื่อนของผู้สูญเสียอย่างไม่อาจประเมินค่าได้ หลายคนมองว่านี่ไม่ใช่การแสดงความรับผิดชอบที่เหมาะสมเลยแม้แต่น้อย
ชาวเน็ตต่างแสดงความเห็นว่า บุคคลที่มีวุฒิภาวะและหน้าที่การงานที่ดีในสังคม ควรมีความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่นมากกว่านี้ การกระทำและคำพูดที่ขาดความเห็นอกเห็นใจ ยิ่งทำให้สถานการณ์บานปลายและสร้างความไม่พอใจในวงกว้าง
ครอบครัวร้องขอความเป็นธรรม หวั่นคดีถูกแทรกแซง
จนถึงขณะนี้ ทางฝั่งญาติและเพื่อนของนักศึกษาที่เสียชีวิตเปิดเผยว่า พวกเขายังไม่ได้รับการติดต่อใดๆ เลย พวกเขายังไม่เห็นการแสดงความรับผิดชอบ หรือการเยียวยาอย่างจริงจังจากฝั่งคู่กรณี ความเงียบงันนี้ยิ่งเพิ่มความกังวลใจให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียมากขึ้นไปอีก
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตมีความกังวลอย่างมากว่า คดีนี้อาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าที่ควร เนื่องจากคู่กรณีเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานทางสังคมค่อนข้างสูง พวกเขาจึงกลัวว่าจะมีการใช้อำนาจหรือเส้นสายเพื่อปกปิดความผิดและทำให้คดีนี้เงียบหายไป
ด้วยเหตุนี้ ชาวเน็ตและเพจชื่อดังต่างๆ จึงได้ร่วมใจกันแชร์คลิปเหตุการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทุกคนต่างออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำหน้าที่ของตนเองอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาที่สุด
พลังออนไลน์ช่วยตรวจสอบ จับตาการทำงานของตำรวจ
ในยุคดิจิทัล พลังของโซเชียลมีเดียมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยตรวจสอบและผลักดันให้เกิดความยุติธรรม สังคมทั่วประเทศกำลังจับตามองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจัดการกับคดีนี้อย่างไร จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหรือไม่ หรือจะปล่อยให้คนผิดลอยนวล
การขับรถฝ่าไฟแดงถือเป็นการทำผิดกฎหมายจราจรที่ร้ายแรง และสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตผู้อื่นมาแล้วนับไม่ถ้วน กรณีนี้จึงเป็นเสมือนบททดสอบสำคัญของกระบวนการยุติธรรมไทย ว่าจะสามารถให้ความคุ้มครองและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใด
สุดท้ายนี้ ทุกคนต่างหวังว่าดวงวิญญาณของนักศึกษานิติศาสตร์ที่เสียชีวิตจะได้รับความยุติธรรมอย่างถึงที่สุด และผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียที่น่าเศร้าสลดเช่นนี้ซ้ำรอยอีกในสังคมไทยของเรา
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จับลอตใหญ่! ตำรวจเชียงรายไล่ล่ากระบะขนยาบ้า 5 ล้านเม็ด พลิกคว่ำตกคลอง
พระภิกษุจังหวัดเชียงรายพบอยู่กับหญิงฆราวาสในห้องเดียวกัน และระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิน 300 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร">เชียงราย – เมื่อคืนวันที่ 29 สิงหาคม 2569 เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติด">ขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ การจับกุมครั้งนี้นำโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และทีมงานจาก สภ.เมืองเชียงราย ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถตรวจยึดยาบ้าได้มากถึง 4,990,000 เม็ด ถือเป็นการกวาดล้างครั้งใหญ่ที่ช่วยปกป้องสังคมจากภัยยาเสพติด
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากสายลับ ว่าจะมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดจำนวนมากผ่านเส้นทางเลียบคลองบ้านโพธิ์งาม ตำบลป่าอ้อดอนชัย ทีมตำรวจจึงได้ลงพื้นที่ดักซุ่มรออย่างเงียบๆ จนกระทั่งเวลาประมาณ 20.00 น. เจ้าหน้าที่พบรถกระบะสีขาวต้องสงสัยขับเข้ามาในบริเวณสวนผลไม้ เมื่อตำรวจแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น คนขับกลับตัดสินใจเร่งเครื่องหลบหนีอย่างรวดเร็ว
ประเด็นสำคัญ
- ตำรวจเชียงรายสกัดจับยาบ้าได้เกือบ 5 ล้านเม็ด พร้อมรวบตัวผู้ต้องหา 2 ราย
- ผู้ต้องหาขับรถกระบะซิ่งหนีการจับกุม แต่เสียหลักพลิกคว่ำตกลงไปในคลองสาธารณะ
- หลักฐานในโทรศัพท์มือถือชี้ชัดว่า มีการสั่งการจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านแอปพลิเคชัน
ระทึก! ขับกระบะหนีตำรวจจนพลิกคว่ำตกคลอง
การไล่ล่าดำเนินไปอย่างตื่นเต้นและอันตรายในพื้นที่ป่าหญ้ารกทึบ รถกระบะคันดังกล่าวพยายามซิ่งหนีสุดชีวิตเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม แต่ด้วยความเร็วและสภาพถนนที่มืดมิด ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำตกลงไปในคลองสาธารณะในที่สุด ทันทีที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้รีบลงไปช่วยเหลือคนขับที่ติดอยู่ภายในรถออกมาได้อย่างปลอดภัย ทราบชื่อภายหลังคือ นายอะเรผะ อายุ 33 ปี ซึ่งเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากช่วยเหลือผู้ต้องหาออกมาได้ ตำรวจได้ทำการตรวจค้นรถกระบะอย่างละเอียด ภาพที่พบคือกระสอบจำนวนมากซุกซ่อนอยู่เต็มคันรถ เมื่อเปิดออกดูพบว่าเป็นยาบ้าจำนวนเฉียด 5 ล้านเม็ด จากการสอบสวนเบื้องต้น นายอะเรผะให้การสารภาพว่า เขารับจ้างจากนายทุนที่กบดานอยู่ในประเทศเมียนมา โดยได้รับคำสั่งให้นำยาบ้าลอตนี้มาส่งมอบให้กับรถบรรทุกที่จอดรออยู่ริมคลอง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ทำให้ตำรวจไม่รอช้า เร่งดำเนินการขยายผลการจับกุมอย่างทันท่วงที
ขยายผลรวบสิบล้อรอรับของ พร้อมหลักฐานมัดตัว
ด้วยคำสารภาพของนายอะเรผะ ตำรวจได้บุกเข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดนัดหมาย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่รถกระบะตกคลอง ที่นั่นพวกเขาพบรถบรรทุกสิบล้อทะเบียนจังหวัดแพร่ จอดซุ่มอยู่ในมุมมืดและเปลี่ยว ตำรวจจึงเข้าควบคุมตัวนายตะวัน อายุ 60 ปี ชาวจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นคนขับรถสิบล้อคันดังกล่าว นายตะวันอ้างว่าเขาเพียงแค่รับงานผ่านกลุ่มไลน์ ให้มารับสินค้าที่จังหวัดเชียงรายตามพิกัดที่ส่งมาให้ โดยถูกบอกว่าจะมีรถกระบะสีขาวนำของมาส่ง
อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังไม่เชื่อคำให้การของพวกเขาทั้งหมด เจ้าหน้าที่จึงยึดโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่องเพื่อตรวจสอบ ข้อมูลจากแอปพลิเคชันเกี่ยวกับยาเสพติดเผยให้เห็นบทสนทนาที่ระบุคำสั่งซื้ออย่างชัดเจน และยังพบประวัติการโอนเงินจำนวนมากเข้าและออกจากบัญชีของผู้ต้องสงสัย นี่เป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงบุคคลทั้งสองกับเครือข่ายยาเสพติด ดังนั้น ตำรวจจึงตั้งข้อหาพวกเขาร่วมกันครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย และกำลังเตรียมขยายการสอบสวนเพื่อจับกุมผู้บงการอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการนี้
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. ตำรวจยึดยาบ้าได้ทั้งหมดกี่เม็ดในเหตุการณ์นี้?
เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจยึดยาบ้าได้ทั้งหมด 4,990,000 เม็ด ซึ่งซุกซ่อนอยู่ในรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุขับตกลงไปในคลอง
2. ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมมีกี่คน และเป็นใครบ้าง?
มีการจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ได้แก่ นายอะเรผะ อายุ 33 ปี คนขับรถกระบะ และนายตะวัน อายุ 60 ปี คนขับรถบรรทุกสิบล้อที่มารอรับยาเสพติด
3. ตำรวจรู้ได้อย่างไรว่ารถบรรทุกสิบล้อมีส่วนเกี่ยวข้อง?
ตำรวจได้ข้อมูลจากคำสารภาพของคนขับรถกระบะ และเมื่อไปตรวจสอบจุดนัดหมายก็พบรถบรรทุกจอดรออยู่จริง พร้อมกับเจอหลักฐานการแชทสั่งงานในโทรศัพท์มือถือ
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