ข่าวกีฬา Sports
เชียงรายเปิดฉากกีฬา “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” ชูแนวคิด รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน
เชียงราย – นักเรียนโรงเรียนมัธยมเชียงรายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถชนแล้วหนี">เชียงราย">จังหวัดเชียงรายสร้างปรากฏการณ์รวมพลังคนทำงานครั้งใหญ่ ด้วยการเปิดการแข่งขันกีฬา “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” อย่างเป็นทางการ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ งานนี้จัดขึ้น ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือสนามกีฬากลางจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจากหลายหน่วยงาน
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ขึ้นกล่าวรายงานถึงเป้าหมายสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ เป้าหมายหลักคือการกระตุ้นให้คนวัยทำงานหันมาใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรจากต่างองค์กรได้มาพบปะและสานสัมพันธ์กันนอกเวลางาน
ประเด็นสำคัญ
- เปิดฉากยิ่งใหญ่: ผู้ว่าฯ เชียงรายเป็นประธานเปิดงานกีฬา “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2569 ณ สนามกีฬากลาง
- เน้นสร้างมิตรภาพ: กิจกรรมชูแนวคิด “รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน” มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
- ส่งเสริมสุขภาพ: เป้าหมายหลักคือการรณรงค์ให้บุคลากรภาครัฐและองค์กรต่างๆ ออกกำลังกายเพื่อพลานามัยที่แข็งแรง
กีฬาเชื่อมใจ สร้างเครือข่ายคนทำงาน
การแข่งขันกีฬา “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การแพ้ชนะในสนามเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น แนวคิด “รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน” ถูกนำมาใช้เป็นหัวใจหลักของงานนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการมีเครือข่ายและความเข้าใจกันนั้นสำคัญมากเพียงใด การพูดคุยและร่วมกิจกรรมนันทนาการช่วยทำลายกำแพงระหว่างหน่วยงานได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้การประสานงานในอนาคตเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตลอดการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬาและความสามัคคีอย่างชัดเจน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นรอบสนามกีฬากลางสะท้อนถึงมิตรภาพที่กำลังเบ่งบาน พลังแห่งความร่วมมือนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนามแข่ง แต่จะกลายเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายต่อไป เมื่อคนทำงานมีความสุขและรู้จักกันดีขึ้น การทำงานเพื่อประชาชนก็จะมีประสิทธิภาพตามไปด้วย
ก้าวต่อไปของชาวเชียงรายสู่ความยั่งยืน
กิจกรรมในครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า กีฬาคือสื่อกลางที่ดีที่สุดในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ความสำเร็จของงาน “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” จะกลายเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการจัดกิจกรรมในอนาคต ทุกภาคส่วนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายของบุคลากรคือเรื่องสำคัญ การมีพื้นที่ให้ทุกคนได้ปลดปล่อยความเครียดและสร้างมิตรภาพใหม่ๆ คือการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับทุกองค์กร
ในท้ายที่สุด งานนี้ได้สร้างพลังบวกให้กับชาวเชียงรายทุกคนอย่างมหาศาล ความร่วมแรงร่วมใจที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงผลักดันให้จังหวัดก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน “เจียงฮายสัมพันธ์ 69” จึงไม่ใช่แค่การแข่งกีฬา แต่คือการเฉลิมฉลองมิตรภาพของคนทำงานที่พร้อมจะจับมือกันพัฒนาบ้านเกิดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
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ประวัติศาสตร์วงการกีฬา! วอลเลย์บอลหญิงไทย โค่นจีน คว้าแชมป์เอเชีย พร้อมตั๋วโอลิมปิก 2028
ข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศ! ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาไทยเรียบร้อยแล้ว พวกเธอรวมพลังสู้สุดใจจนสามารถเอาชนะทีมชาติจีนไปได้อย่างสุดมัน 3-2 เซต ชัยชนะครั้งนี้ทำให้คนไทยทั้งประเทศดีใจอย่างมาก การแข่งขันนัดสำคัญนี้จัดขึ้นที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน
การแข่งขันรายการนี้คือศึก วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ทีมสาวไทยของเราซึ่งอยู่อันดับ 17 ของโลก ต้องมาพบกับเจ้าภาพอย่างทีมชาติจีนอันดับ 7 ของโลก ซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทายมาก แต่สาวไทยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและไม่ทำให้แฟนๆ ผิดหวัง
สรุปประเด็นสำคัญ
- แชมป์เอเชีย: ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยโชว์ฟอร์มแกร่ง เอาชนะจีน 3-2 เซต คว้าแชมป์เอเชียปี 2026 ไปครองอย่างยิ่งใหญ่
- สร้างประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิก: ชัยชนะครั้งนี้ทำให้สาวไทยได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของทีมชาติไทย
- ตั๋วชิงแชมป์โลก: นอกจากโอลิมปิกแล้ว ทีมไทยยังคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2027 ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วย
ก่อนหน้านี้ ทีมไทยโชว์ฟอร์มเก่งด้วยการโค่นทีมชาติวีซ่าท่องเที่ยวเป็น 15,000 เยน เริ่ม 1 ก.ค. 2026">ญี่ปุ่นมาในรอบรองชนะเลิศ ส่วนทีมชาติจีนก็เอาชนะอิหร่านมาได้เช่นกัน การเจอกันครั้งนี้ถือเป็นการล้างตาจากรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี 2023 สถิติการเจอกัน 5 ครั้งหลังสุด จีนชนะ 3 ครั้ง และไทยชนะ 2 ครั้ง ซึ่งทำให้เกมนี้มีความหมายต่อทั้งสองทีมอย่างมาก
ในเกมสำคัญนี้ “โค้ชอ๊อด” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน ได้ส่งผู้เล่น 6 คนแรกที่ดีที่สุดลงสนาม นำทัพโดยกัปตันทีม พรพรรณ เกิดปราชญ์ ร่วมด้วย พิมพิชยา ก๊กรัมย์ และ ศศิภาพร จันทวิสูตร นอกจากนี้ยังมี ทัดดาว นึกแจ้ง, ชัชชุอร โมกศรี และ แก้วกัลยา กมุลทะลา คอยเป็นกำลังหลัก แฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
สรุปผลการแข่งขันสุดระทึก 5 เซต
เริ่มต้นเซตแรก ทีมสาวไทยเปิดเกมได้สวยงามและเอาชนะไปได้ก่อนด้วยคะแนน 25-20 แต่ในเซตที่สอง จีนกลับมาตั้งหลักได้และเอาชนะไทยไป 25-11 ทำให้สกอร์เสมอกัน 1-1 เซต เข้าสู่เซตที่สาม เกมเป็นไปอย่างสูสีและตื่นเต้น แต่สุดท้ายทีมจีนเบียดชนะไป 25-23 ทำให้ไทยตามหลัง 1-2 เซต
แม้จะตกเป็นรอง แต่ทีมลูกยางสาวไทยไม่ยอมแพ้ ในเซตที่สี่ พวกเธอรวมพลังฮึดสู้และเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย 25-18 ทำให้ต้องไปตัดสินกันในเซตที่ห้า ซึ่งเป็นเซตสุดท้าย เกมในเซตนี้บีบหัวใจแฟนกีฬาอย่างมาก แม้สาวไทยจะตามหลังมาตลอด แต่ก็พลิกกลับมาแซงชนะไปได้แบบสุดระทึก 15-13 สรุปผลการแข่งขัน ไทยชนะจีน 3-2 เซต
ก้าวต่อไปของทีมลูกยางสาวไทย
ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้มอบแค่ถ้วยแชมป์ระดับทวีปเท่านั้น แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่เวทีระดับโลก ทีมไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา นี่คือโอกาสสำคัญในการโชว์ฝีมือให้แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกได้เห็นอีกครั้ง
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ การคว้าตั๋วไปลุยศึกโอลิมปิกเกมส์ 2028 ได้สำเร็จ นี่คือความฝันที่เป็นจริงและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลไทย แฟนกีฬาชาวไทยเตรียมตัวส่งเสียงเชียร์พวกเธอในเวทีโอลิมปิกได้เลย ความสำเร็จครั้งนี้มาจากความมุ่งมั่นและการทำงานหนักของนักกีฬาและทีมงานทุกคน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- ใครคือผู้ฝึกสอนของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในชุดนี้?
หัวหน้าผู้ฝึกสอนคือ “โค้ชอ๊อด” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ซึ่งกลับมาคุมทีมและพาทีมสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้
- ผลการแข่งขันในแต่ละเซตเป็นอย่างไร?
ทีมไทยชนะ 3-2 เซต ด้วยคะแนน 25-20, 11-25, 23-25, 25-18 และเซตตัดสินเอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิด
- การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งต่อไปจัดที่ไหน?
การแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2027 จะจัดขึ้นร่วมกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
- ทีมไทยเคยไปแข่งโอลิมปิกเกมส์มาก่อนหรือไม่?
ไม่เคย นี่คือการผ่านเข้ารอบสุดท้ายกีฬาวอลเลย์บอลในโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทย
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ข่าวกีฬา Sports
เชียงรายคึกคัก! เปิดศึกเทเบิลเทนนิส 4 ดาว ชิงเงินแสน ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงกีฬา
นักเรียนโรงเรียนมัธยมเชียงรายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถชนแล้วหนี">เชียงราย – จังหวัดเชียงรายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง กับการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาใหญ่ระดับประเทศ ล่าสุดได้เปิดฉากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทยระดับ 4 ดาวอย่างเป็นทางการ งานนี้มีนักกีฬาตบเท้าเข้าร่วมประลองความแม่นยำเกือบหนึ่งพันคนเลยทีเดียว
การแข่งขันครั้งสำคัญนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนครเชียงราย ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครเชียงราย โดยเริ่มดวลตบลูกเด้งตั้งแต่วันที่ 22 ไปจนถึง 25 สิงหาคม 2569 บรรยากาศในพิธีเปิดเป็นไปอย่างอบอุ่นและยิ่งใหญ่ งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงหลายท่านมาร่วมเป็นสักขีพยาน
สรุปประเด็นสำคัญ
- งานใหญ่ระดับประเทศ: เชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทยระดับ 4 ดาว ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2569
- ชิงรางวัลรวมหลักแสน: มีนักกีฬาเข้าร่วมเกือบ 1,000 คน เพื่อสะสมคะแนนอันดับประเทศไทย และชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท
- กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น: คาดว่าจะมีผู้คนเดินทางเข้าพื้นที่กว่า 3,000 คน ช่วยหนุนการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชาวเชียงรายอย่างคึกคัก
ความสำเร็จในการจัดงานใหญ่ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ แต่มาจากความร่วมมืออย่างแข็งขันของหลายภาคส่วน ทั้งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ทุกฝ่ายต่างมีความตั้งใจเดียวกันที่จะจัดงานนี้เพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น
เป้าหมายหลักของการแข่งขันระดับ 4 ดาวคือ การเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้เก็บคะแนนสะสมเพื่อจัดอันดับประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีเงินรางวัลรวมสูงถึง 300,000 บาทเป็นแรงจูงใจสำคัญ ถือเป็นเวทีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาทั่วประเทศได้มาประลองฝีมือและพัฒนาตัวเองอย่างเต็มศักยภาพ
ในพิธีเปิด นายรุจติศักดิ์ รังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีร่วมกับประธานสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย การมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าร่วมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจังหวัด ตามข้อมูลจาก การกีฬาจังหวัดเชียงราย มีโค้ชและญาติพี่น้องจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจนักกีฬา
พลิกโฉมเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
นอกเหนือจากเรื่องของการแข่งขันกีฬาแล้ว งานนี้ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายอย่างมหาศาล การแข่งขันที่จัดการอย่างต่อเนื่องกินเวลาถึง 4 วันเต็ม ช่วยดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ คาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเดินทางเข้ามามากถึง 3,000 คนเลยทีเดียว
ตัวเลขผู้มาเยือนจำนวนมหาศาลนี้ ส่งผลดีโดยตรงต่อธุรกิจระดับท้องถิ่นในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ไปจนถึงบริการรถโดยสารสาธารณะ พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดีขึ้นมาก
นี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือที่เรียกกันว่า Sports Tourism การใช้กิจกรรมกีฬาเป็นตัวนำ ช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน เชียงรายได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่า พื้นที่นี้มีศักยภาพพร้อมรองรับการจัดงานระดับชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เปิดประตูรับแฟนกีฬาเข้าชมฟรีถึงขอบสนาม
สำหรับแฟนกีฬาชาวเชียงรายและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง นี่คือโอกาสทองที่จะได้ชมการแข่งขันระดับสูงแบบติดขอบสนาม ทางฝ่ายจัดการแข่งขันใจดีเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรีโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แฟนกีฬาสามารถเข้ามาสัมผัสบรรยากาศจริงได้ทุกวัน
การเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ไม่เพียงแต่สร้างความสุขและความบันเทิงให้คนในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจชั้นดีให้เยาวชนหันมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้นด้วย ใครที่ชื่นชอบกีฬาปิงปองจึงไม่ควรพลาดงานดีๆ แบบนี้เด็ดขาด
กิจกรรมนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงราย ที่ได้ต้อนรับนักกีฬาและผู้มาเยือนจากทั่วโลก
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ข่าวกีฬา Sports
รักบี้เชียงรายระดมเยาวชนกว่า 600 ชีวิต โชว์พลังความสามัคคีเต็มสนาม
นักเรียนโรงเรียนมัธยมเชียงรายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถชนแล้วหนี">เชียงราย – การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงแชมป์จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2569 ปิดฉากลงอย่างงดงามแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยใช้พื้นที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นสังเวียนประชันฝีมือ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความมุ่งมั่น และมิตรภาพของเหล่านักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดเชียงรายที่มารวมตัวกันอย่างคับคั่ง
กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยมีทีมเข้าร่วมกว่า 30 ทีมจาก 10 โรงเรียนชั้นนำในพื้นที่ มีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 600 คน สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของกีฬารักบี้ในหมู่เยาวชนในจังหวัดเชียงราย
ประเด็นสำคัญ
- รวมพลังเยาวชน: มีทีมเข้าร่วมกว่า 30 ทีม จาก 10 โรงเรียน และนักกีฬาเยาวชนรวมกว่า 600 คน
- เป้าหมายชัดเจน: มุ่งสร้างเวทีให้เยาวชนได้หาประสบการณ์จริง พัฒนาศักยภาพสู่ระดับสูง และสร้างความสามัคคี
- แรงจูงใจจัดเต็ม: มีการมอบเงินอัดฉีดและเงินสนับสนุนกว่า 60,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักกีฬาและโรงเรียนที่เข้าร่วม
สร้างอนาคตนักกีฬารักบี้ไทยจากฐานราก
หัวใจสำคัญของรายการนี้ไม่ได้อยู่ที่ผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียว แต่คือการสร้างเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ การแข่งขันครอบคลุมตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานที่สำคัญมากสำหรับการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ให้เกียรติเป็นกำลังใจสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ ท่านให้ความสำคัญอย่างมากกับการส่งเสริมกีฬาในระดับเยาวชน เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยและน้ำใจนักกีฬาผ่านการลงสนามจริง
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมุ่งมั่นฝึกซ้อมต่อไป นายประจญยังได้มอบเงินอัดฉีดให้นักกีฬาทุกคนคนละ 500 บาท พร้อมเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 200 บาทต่อคน รวมแล้วมีการมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนต่างๆ เกือบ 60,000 บาท ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการปั้นนักรักบี้หน้าใหม่สู่เส้นทางระดับอาชีพต่อไปในอนาคต
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. การแข่งขันรักบี้ 7 คนที่เชียงรายจัดขึ้นเมื่อไหร่และที่ไหน?
การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–16 สิงหาคม 2569 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
2. มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกี่คน?
มีเยาวชนเข้าร่วมชิงชัยมากกว่า 600 คน จากกว่า 30 ทีม และ 10 โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย
3. จุดประสงค์หลักของการจัดการแข่งขันครั้งนี้คืออะไร?
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ เรียนรู้ประสบการณ์การแข่งขันจริง สร้างความสามัคคี และวางรากฐานการพัฒนากีฬารักบี้ในจังหวัดเชียงรายสู่ระดับที่สูงขึ้น
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