ข่าวอาชญากรรม - Crime
น่าตกใจ! พบระเบิดมือผูกติดอยู่กับประตูโกดังในจังหวัดเชียงราย คาดว่าเป็นการข่มขู่
เชียงราย – ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนไทยและสปป.ลาว ต้องพบกับเหตุการณ์ระทึกขวัญในยามค่ำคืน เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิด เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โกดังรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ในหมู่บ้านร่มโพธิ์เงิน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โกดังแห่งนี้เป็นของนายอนุชาติ ซึ่งใช้สำหรับรับซื้อถั่วจากเกษตรกร เจ้าหน้าที่ทหารพราน">ทหารพรานและตำรวจจึงรีบลงพื้นที่ตรวจสอบทันที
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบวัตถุอันตรายถูกแขวนไว้ที่ประตูทางเข้า มันคือระเบิดมือชนิดขว้างแบบ F-1 ซึ่งเป็นอาวุธเก่าแก่ที่มีใช้มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง คนร้ายได้ใช้ลวดผูกระเบิดติดไว้กับแม่กุญแจอย่างแน่นหนา หากมีคนมาเปิดประตู สลักระเบิดจะถูกดึงจนหลุดและอาจเกิดการระเบิดขึ้นได้ทันที
ประเด็นสำคัญ
- พบระเบิดเก่าอันตราย: คนร้ายนำระเบิดมือแบบ F-1 ไปผูกติดกับกุญแจประตูโกดังรับซื้อถั่วที่อำเภอเวียงแก่น
- เสี่ยงต่อการระเบิด: หากมีคนดึงประตูโดยไม่ระวัง สลักระเบิดอาจหลุดและทำให้เกิดความสูญเสียถึงชีวิตได้
- คาดปมขัดแย้งธุรกิจ: เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นการข่มขู่กันทางธุรกิจ ไม่ใช่เหตุความไม่สงบระดับประเทศ
ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เก็บกู้
หลังจากประเมินสถานการณ์แล้ว เจ้าหน้าที่ชุดแรกได้สร้างแนวป้องกันเพื่อความปลอดภัย พวกเขาได้นำยางรถยนต์และโต๊ะมาวางกั้นบริเวณประตูไว้ไม่ให้ใครเข้าใกล้ ต่อมาในวันที่ 23 กันยายน เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานไปยังหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด หรือทีมอีโอดี (EOD) ผู้เชี่ยวชาญได้เดินทางมาถึงและเข้าจัดการกับระเบิดลูกนี้อย่างระมัดระวังที่สุด
ปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดดำเนินไปอย่างราบรื่นและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ การสอบสวนหาสาเหตุเน้นไปที่ความขัดแย้งส่วนบุคคล โดยเชื่อว่าอาจเป็นการข่มขู่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่
ขณะนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง การสืบสวนนี้ทำเพื่อตามหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาความสงบสุขในชุมชนต่อไป
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เชียงรายโปรโมทเส้นทางการท่องเที่ยว เมืองแห่งการเรียนรู้ ทางโทรทัศน์
AIS กำลังช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาทักษะด้าน AI และดิจิทัลในจังหวัดเชียงราย
ข่าวอาชญากรรม - Crime
รถขนยาเสพติดคันหนึ่งประสบอุบัติเหตุหลังจากถูกตำรวจจากเชียงรายไล่ล่า
เชียงราย – วันนี้ (21 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ได้สกัดกั้นการขนส่งยาเสพติดครั้งใหญ่ ขบวนการค้ายาพยายามลักลอบนำยาเสพติดจากชายแดนจังหวัดเชียงรายเข้ามายังตอนในของประเทศ พวกเขาใช้เส้นทางผ่านอำเภอแม่สรวยและอำเภอวังเหนือ เป้าหมายหลักคือการนำยาเสพติดขึ้นถนนพหลโยธินในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสล่วงหน้าเกี่ยวกับเส้นทางนี้ จึงได้จัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าสกัดกั้นทันที เจ้าหน้าที่สืบสวนจนพบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุคือรถยนต์มิตซูบิชิสีขาว ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานคร รถคันนี้ได้ขับออกจากพื้นที่อำเภอแม่สรวยและกำลังมุ่งหน้าไปตามทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงราย-เชียงใหม่
ประเด็นสำคัญ
- ยึดยาบ้าได้มากถึง 3.2 ล้านเม็ด ซึ่งถูกซุกซ่อนตบตาเจ้าหน้าที่มาในกล่องลังผลไม้
- ผู้ต้องหาขับรถกระบะหลบหนีการจับกุมอย่างรวดเร็ว จนเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำที่จังหวัดลำปาง
- การลักลอบขนยาครั้งนี้เริ่มต้นจากชายแดนเชียงราย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเข้าสู่ตอนในของประเทศ
เมื่อรถของผู้ต้องหาขับมาถึงแยกไฟแดงแม่เจดีย์ในอำเภอเวียงป่าเป้า ได้เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางอำเภอวังเหนือ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ขับรถติดตามไปอย่างกระชั้นชิด คนขับรถขนยาเสพติดไหวตัวทันและพยายามเร่งเครื่องหลบหนี การไล่ล่าดำเนินไปอย่างดุเดือดข้ามเขตจังหวัดเพื่อป้องกันการหลบหนี
รถของผู้ต้องหาขับผ่านสามแยกไฟแดงอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปด้วยความเร็วที่สูงมาก เมื่อถึงหลักกิโลเมตรที่ 37-38 ในพื้นที่ตำบลวังทอง รถเกิดเสียหลักอย่างกะทันหัน ทำให้รถยนต์พลิกคว่ำลงบริเวณข้างทางทันที เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
ยึดยาบ้าล็อตใหญ่และขยายผลจับกุม
หลังจากการปิดล้อม เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวคนขับรถไว้ได้โดยที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ เมื่อเข้าตรวจสอบภายในรถ ตำรวจพบกล่องลังกระดาษสำหรับบรรจุผลไม้จำนวน 15 ใบ แต่สิ่งที่อยู่ข้างในกลับไม่ใช่ผลไม้ตามที่คาดไว้ มันคือเครือข่าย ยาเสพติด ล็อตใหญ่ที่เตรียมส่งมอบให้ลูกค้า
การตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าเป็นยาบ้าจำนวนมากถึง 3,200,000 เม็ด ตำรวจจึงได้ทำการจับกุมตัวคนขับรถทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อขยายผลต่อไป พวกเขาตั้งเป้าที่จะจับกุมผู้บงการและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการขนยาครั้งนี้ให้ได้ทั้งหมด
การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้ทะลักเข้าสู่ชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนตามแนวชายแดนต่อไป ประชาชนสามารถช่วยแจ้งเบาะแสได้ตลอดเวลาหากพบสิ่งผิดปกติในพื้นที่ ความร่วมมือจากทุกฝ่ายจะช่วยให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติดได้มากขึ้น
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ศุลกากรเชียงรายยึดเนื้อสุกรลักลอบนำเข้า 16.5 ตัน
ระดับสารหนูในแม่น้ำในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ยังคงอยู่ในระดับสูง
ข่าวอาชญากรรม - Crime
ยึดยาบ้า 612 ล้านเม็ด! แฉกลโกงใหม่แก๊งค้ายาภาคเหนือ
เชียงใหม่ – วันนี้ (17 ก.ย. 2569) พล.ท.วรเทพ บุญญะ ประธานสรุปผลปฏิบัติการยาเสพติด">ปราบปรามยาเสพติด ได้จัดแถลงข่าวใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่านได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง เพื่อเปิดเผยผลงานการสกัดกั้นยาล็อตใหญ่ในพื้นที่ชายแดน การแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท โดยมีผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรและกองกำลังผาเมืองเข้าร่วมด้วย
สถานการณ์ยาเสพติดชายแดนตอนเหนือยังคงน่าเป็นห่วงอย่างมาก กระบวนการผลิตของเครือข่ายข้ามชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางได้มากขึ้น ยาบ้ายังคงระบาดหนักที่สุดในประเทศ ขณะที่ยาไอซ์ เฮโรอีน และเคตามีน ก็เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศสูงเช่นกัน
ประเด็นสำคัญ
- ยึดของกลางล็อตมหึมา: ยึดยาบ้าได้กว่า 612 ล้านเม็ด และยาไอซ์อีกกว่า 22,000 กิโลกรัม ในปีงบประมาณ 2569
- ปรับเปลี่ยนวิธีขนส่ง: แก๊งค้ายาหันมาใช้โดรน ซุกซ่อนในพัสดุ และจ้างเด็กอายุ 14-17 ปี ในการลำเลียงยาเสพติด
- เป้าหมายปี 2570: เตรียมขยายพื้นที่ควบคุมพิเศษ และเร่งยึดทรัพย์เครือข่ายใหญ่ระดับสั่งการ เช่น แก๊ง “หนูเฉิน”
ขบวนการค้ายาพยายามหาทางนำยาเสพติดเข้าไทยทุกวิถีทาง พวกเขาเปลี่ยนเส้นทางและวิธีขนส่งอยู่ตลอดเวลา ล่าสุดพบว่ามีการส่งยาผ่านบริษัทขนส่งพัสดุมากขึ้นอย่างน่าตกใจ นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงทำช่องลับในรถยนต์ และซุกซ่อนมากับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่อย่างแนบเนียน
ที่น่าเศร้าคือมีการหลอกลวงเด็กและเยาวชนอายุเพียง 14-17 ปี ให้มารับจ้างขนยาเสพติด บางพื้นที่แก๊งค้ายายังลักลอบใช้โดรนบินส่งยาเพื่อความรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายขึ้น ในช่วงปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจและจุดสกัดมากกว่า 5,162 ครั้ง เพื่อสกัดกั้นการขนส่งรูปแบบใหม่เหล่านี้ให้ได้มากที่สุด
ผลงานชิ้นโบแดง ยึดยาบ้าพุ่ง 54% และแผนรุกปีหน้า
สำหรับผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณ 2569 ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เจ้าหน้าที่สามารถยึดยาบ้าได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 217 ล้านเม็ด หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.94 ส่วนกลุ่มขบวนการค้ายาได้เกิดการปะทะและเสียชีวิตไปจำนวน 53 ราย ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของหน่วยปราบปรามยาเสพติดชายแดนเหนือ นอกจากนี้ยังมีการอบรมชาวบ้านกว่า 72,000 คน เพื่อสร้างเกราะป้องกันชุมชน
ในปีงบประมาณ 2570 เจ้าหน้าที่มีแผนจะยกระดับการทำงานให้เข้มข้นกว่าเดิม จะมีการเสนอให้ประกาศเขตควบคุมสินค้าเพิ่มเติมใน 6 จังหวัด 25 อำเภอชายแดน เป้าหมายหลักคือการจับกุมผู้สั่งการระดับสูง เช่น เครือข่ายของ “หนูเฉิน” เพื่อนำไปสู่การยึดทรัพย์ และตัดท่อน้ำเลี้ยงแก๊งค้ายาที่เหลืออยู่ให้สิ้นซาก
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
รวบตัวลุงที่เชียงราย หลังวางแผนใส่ร้ายหลานชายด้วยยาบ้า 400 เม็ด
ตำรวจเชียงรายรวบกลุ่มวัยรุ่น พยายามส่งยาบ้า 3 แสนเม็ดผ่านบริการขนส่งพัสดุ
ข่าวอาชญากรรม - Crime
ทหารลุยซ่อมพนังกั้นน้ำแม่สาย ป้องกันท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ
นักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต">โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย">เชียงราย – พื้นที่อำเภอแม่สายกำลังเผชิญกับความท้าทายจากฤดูฝนอีกครั้ง ระดับน้ำในแม่น้ำสายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์นี้ทำให้หลายฝ่ายต้องเร่งมือทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน การปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจของแม่สายจึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในตอนนี้
พล.ต. จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.37 ได้สั่งการด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ท่านได้จัดส่งกำลังพลจิตอาสาจำนวน 11 นาย ลงพื้นที่อย่างรวดเร็ว โดยทีมนี้มาจากกองร้อยทหารมณฑลทหารบกที่ 37 และกองพันทหารราบที่ 3 พวกเขาทำงานร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 3 อย่างใกล้ชิด
ประเด็นสำคัญ
- ทหารและจิตอาสาเร่งซ่อมแซมพนังกั้นน้ำที่ชำรุดในอำเภอแม่สาย
- เป้าหมายหลักคือการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชน
- การทำงานเน้นการเสริมความแข็งแรงด้วยกล่องเกเบี้ยนบรรจุหินและกระสอบทราย
การซ่อมแซมจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
แผนการปฏิบัติงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ถึง 16 กันยายน 2569 ตอนนี้การทำงานเข้าสู่วันที่สองแล้ว ทหารและเจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างหนักตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเย็น พวกเขาเน้นซ่อมแซมแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวที่เกิดการชำรุด เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจรุนแรงขึ้น
จุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือบริเวณโซน B1 ซึ่งอยู่ด้านข้างอาคารราชพัสดุอำเภอแม่สาย กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากทำให้โครงสร้างเดิมเสียหาย เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้กล่องเกเบี้ยนที่บรรจุหินก้อนใหญ่มาวางเป็นฐาน นอกจากนี้ยังมีการนำกระสอบทรายมาเสริมทับเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรง
การทำงานครั้งนี้ไม่ได้มีแค่หน่วยทหารเท่านั้น แต่ยังมีหน่วยงานราชการในอำเภอแม่สายมาร่วมลงพื้นที่ด้วย ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องเมือง การทำงานเป็นทีมแบบนี้ช่วยให้งานซ่อมแซมเสร็จเร็วขึ้น และสร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยง
ชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกขอบคุณที่เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลอย่างรวดเร็ว แม้ฤดูฝนจะยังไม่จบลง แต่แนวป้องกันที่แข็งแรงขึ้นก็ช่วยลดความกังวลได้มาก ตอนนี้อำเภอแม่สายมีความพร้อมมากขึ้นในการรับมือกับมวลน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นตามฤดูกาล
การสร้างความมั่นใจให้ประชาชนคือภารกิจที่สำคัญที่สุด นอกจากการซ่อมแซมเฉพาะหน้าแล้ว ทุกฝ่ายยังเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าไว้อีกด้วย การเฝ้าระวังระดับน้ำจะยังดำเนินต่อไปอย่างใกล้ชิด นี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการร่วมมือกันในยามวิกฤตเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เฉลิมชัย ศิลปินชาวเชียงราย บริจาคเงิน 1.18 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาล
สุดทน! ท้องถิ่นแม่สายแจ้งจับตาเฒ่า รื้อบิ๊กแบ็กกั้นน้ำซ้ำซาก หวั่นทำทั้งเมืองจมบาดาล
ระทึก! ตำรวจจับยาบ้า 4 ล้านเม็ด ยิงปะทะเดือด ดับ 1 ศพ
น่าตกใจ! พบระเบิดมือผูกติดอยู่กับประตูโกดังในจังหวัดเชียงราย คาดว่าเป็นการข่มขู่
สายโทรหลอกลวงในไทย: วิธีบล็อกและแจ้งเหตุอย่างถูกต้อง
AIS กำลังช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาทักษะด้าน AI และดิจิทัลในจังหวัดเชียงราย
เชียงรายโปรโมทเส้นทางการท่องเที่ยว ‘เมืองแห่งการเรียนรู้’ ทางโทรทัศน์
หน่วยงานด้านกีฬาให้การสนับสนุนการฝึกมวยไทยในโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย
ตลาดท่าโลในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามแม่สาย จังหวัดเชียงราย ยังไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัว
พม่าผ่อนปรนนำเข้าสินค้า ด่านแม่สายกลับมาคึกคัก
กอล์ฟเชียงราย: เทียบสนามและเช็กค่าเล่นก่อนจอง
เรื่องเศร้า: เด็กหญิงอายุ 15 ปีจากเชียงรายอยู่ในอาการโคม่าหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตแล้ว
เหตุการณ์สุดสยอง! นักเรียนมัธยมปลายวัย 15 ปีคลุ้มคลั่งกราดยิงในโรงเรียน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
น่าตกใจ!! รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงชนนักเรียนเสียชีวิต 2 ราย ในจังหวัดเชียงราย
ด่วน! AIS เตือนลูกค้าอัปเดตข้อมูลซิมก่อน 31 ส.ค. 2569 ป้องกันโดนตัดสัญญาณ
ตำรวจเชียงรายจับกุมหญิง 2 ราย ในคดีฉ้อโกงเกี่ยวกับการเสนองานปลอม มูลค่า 27 ล้านบาท
ตำรวจทลายแก๊งค้าอาวุธปืนผิดกฎหมายในจังหวัดเชียงราย
ด่านชายแดนเชียงรายยึดยาบ้าได้ 2.89 ล้านเม็ด: จับกุมชาย 4 คน
ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่งและยึดปืนไรเฟิล AR-15 พร้อมกระสุนกว่าพันนัด
ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย ที่แม่สาย จังหวัดเชียงราย
อัปเดตด่วน! ปิดถนนแม่สายเชียงรายนาน 2 เดือน
แพทย์รายหนึ่งในจังหวัดเชียงรายกำลังเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชน หลังจากที่เขาขับรถชนนักเรียนเสียชีวิต 2 ราย
บทสรุปดราม่ารถไฟฟ้า BTS! นักเรียนอิตาลีขอโทษสาวไทย ยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย
บาร์เซโลน่า ถล่ม ราโย่ บาเยกาโน่ 1-0
พอร์ตเอฟซี ปะทะ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-1 โดยได้ประตูชัยในครึ่งหลัง
การตัดแต่งต้นไม้ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ส่งผลให้หลังคาตลาดในจังหวัดพะเยาพังเสียหาย
Trending
-
สภาพอากาศ - Weather6 days ago
ปภ. เตือนหน้าฝน! เช็กสายไฟในบ้านด่วน ลดเสี่ยงไฟไหม้
-
เชียงราย - Chiang Rai News4 days ago
วัยรุ่นเชียงรายวัย 15 ปี อาการโคม่าหลังประสบอุบัติเหตุชนรุนแรง
-
เชียงราย - Chiang Rai News4 days ago
ศุลกากรเชียงรายยึดเนื้อสุกรลักลอบนำเข้า 16.5 ตัน
-
เชียงราย - Chiang Rai News2 days ago
ภัยเงียบ! สารหนูในแม่น้ำกกและสายยังสูงเกินเกณฑ์