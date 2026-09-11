เชียงราย - Chiang Rai News
ด่วน: กำแพงกั้นน้ำในท่าขี้เหล็กพังถล่ม กระแสน้ำเชี่ยวกรากทะลักเข้าท่วมเมืองชายแดน
เชียงราย – เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน 2569 ได้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ผนังกั้นแม่น้ำสายฝั่งเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ไม่สามารถรับแรงดันน้ำได้และเกิดการแตกหัก ส่งผลให้มวลน้ำจำนวนมากไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็ว
สถานการณ์นี้สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เป็นอย่างมาก มวลน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดเข้าสู่ย่านเศรษฐกิจสำคัญของเมืองท่าขี้เหล็ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนที่สำคัญ ร้านค้าและบ้านเรือนหลายแห่งได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมอย่างฉับพลัน
ประเด็นสำคัญ
- ผนังกั้นแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กแตกเมื่อคืนวันที่ 10 ก.ย. 2569 ทำให้น้ำท่วมชุมชน
- พื้นที่ย่านเศรษฐกิจและตลาดการค้าสำคัญได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมวลน้ำ
- ประชาชนต้องเร่งอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย
เบื้องต้นพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีกระแสน้ำไหลแรงมาก แรงดันจากมวลน้ำมหาศาลทำให้แนวผนังกั้นน้ำไม่สามารถทนรับน้ำหนักได้และพังทลายลงในที่สุด เมื่อแนวกั้นน้ำเปิดออก น้ำจึงไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่ชุมชนด้านในอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์น้ำท่วมได้ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึก
ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเร่งติดตามข่าวสารและรีบเคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นไปไว้บนที่สูง ยานพาหนะหลายคันต้องถูกย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหาย ขณะเดียวกันร้านค้าในพื้นที่เศรษฐกิจยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากฝนยังตกลงมาและระดับน้ำไม่ลดลง ความเสียหายอาจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
การรับมือและผลกระทบต่อชายแดนไทย
เหตุการณ์นี้ทำให้บรรยากาศบริเวณชายแดนตึงเครียดมากขึ้น โดยเฉพาะฝั่งอำเภอแม่สาย ภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทย เจ้าหน้าที่ของไทยต้องเฝ้าระวังระดับน้ำและทิศทางการไหลของน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนฝั่งไทย คุณสามารถติดตาม สถานการณ์น้ำท่วมชายแดน ได้ตลอดเวลาจากเว็บไซต์ข่าวที่เชื่อถือได้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
ในขณะนี้ สถานการณ์ยังคงอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนในพื้นที่ฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด ทุกคนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้จุดที่น้ำไหลเชี่ยวและพื้นที่เสี่ยง เพราะระดับน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงและเป็นอันตรายได้อย่างรวดเร็ว
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สุดทน! ท้องถิ่นแม่สายแจ้งจับตาเฒ่า รื้อบิ๊กแบ็กกั้นน้ำซ้ำซาก หวั่นทำทั้งเมืองจมบาดาล
แม่สาย – ชาวบ้านและหน่วยงานรัฐในอำเภอแม่สาย เชียงราย">จังหวัดเชียงราย ถึงกับต้องร้อง “สุดทน” กับพฤติกรรมสุดเห็นแก่ตัว เมื่อมีชายสูงวัยคนหนึ่งแอบเจาะและรื้อแนวกระสอบทรายยักษ์ หรือ “บิ๊กแบ็ก” แนวกั้นนี้ใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำสาย แต่การกระทำนี้กลับเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยผู้ก่อเหตุไม่สนใจความปลอดภัยของส่วนรวมเลยแม้แต่น้อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าอาคารแม่สายคอมเพล็กซ์ ในชุมชนเกาะทราย ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่น้ำมักจะทะลักเข้าท่วมเป็นประจำ ชายคนดังกล่าวอ้างว่า เขาเพียงต้องการเปิดทางเข้าออกอาคารของตนเองเท่านั้น แต่การกระทำของเขากลับสร้างรอยรั่วและเสี่ยงทำให้แนวกั้นน้ำพังทลายลงมาทั้งระบบ
สรุปประเด็นสำคัญ
- แจ้งความดำเนินคดี: เทศบาลตำบลแม่สายเข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.แม่สาย เพื่อเอาผิดชายสูงวัยที่รื้อบิ๊กแบ็กกั้นน้ำอย่างเด็ดขาด
- ความเสี่ยงต่อชุมชน: การทำลายแนวกั้นน้ำทำให้เกิดรอยรั่ว ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนและสร้างความเสียหายมหาศาล
- เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง: ระดับแม่น้ำสายตอนบนล้นตลิ่งแล้ว มวลน้ำก้อนใหญ่กำลังไหลบ่ามาถึงแม่สายในอีกไม่กี่ชั่วโมง
จากพฤติกรรมที่ท้าทายกฎหมายนี้ นายอนุชา ยอดเชียงคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย จึงไม่รอช้า ท่านได้ส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจ สภ.แม่สาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป้าหมายหลักคือการรวบรวมหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดแบบไม่มีข้อยกเว้น
ทางเทศบาลยืนยันว่า แนวกั้นน้ำเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยงบประมาณและทรัพย์สินของทางราชการ การเข้ามาขุดเจาะหรือตักทรายออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการทำลายทรัพย์สินของรัฐอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในวงกว้างอีกด้วย
หากแนวกั้นน้ำจุดนี้พังทลายลง น้ำจะไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านทันที ดังนั้น การใช้มาตรการทางกฎหมายจึงเป็นทางออกเดียว เพื่อระงับยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้
เตือนแล้วไม่ฟัง ต้องเจอมาตรการแข็งกร้าว
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ นายอำเภอแม่สายเคยลงพื้นที่ไปพูดคุยและตักเตือนชายคนนี้ด้วยตัวเองมาแล้ว แต่ดูเหมือนว่าคำเตือนเหล่านั้นจะไม่เป็นผล เพราะเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ก็ยังพบร่องรอยการรื้อบิ๊กแบ็กอีกครั้งในช่วงที่มีฝนตกหนัก
นี่จึงเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้าย ที่ทำให้หน่วยงานรัฐต้องงัดกฎหมายมาใช้อย่างจริงจัง ขณะนี้ทางเทศบาลกำลังเร่งประเมินมูลค่าความเสียหายทั้งหมดอย่างละเอียด หากการตรวจสอบเสร็จสิ้น จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้พนักงานสอบสวนทันที
การประเมินนี้จะนำไปสู่การเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง ควบคู่ไปกับการดำเนินคดีอาญา และหากพบว่ามีใครร่วมมือหรือให้การสนับสนุน ก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปด้วยเช่นกัน
ลุ้นระทึก! มวลน้ำระลอกใหม่กำลังมาเยือน
สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนแม่สายตอนนี้ เรียกได้ว่าต้องจับตาดูกันแบบนาทีต่อนาที ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดระแวง ล่าสุดมีรายงานว่า สถานีวัดน้ำตอนบนในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน มีปริมาณน้ำเกินความจุไปแล้ว
ข้อมูลระบุว่า ปริมาณน้ำสูงถึง 102 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในภาวะล้นตลิ่งอย่างสมบูรณ์ มวลน้ำก้อนใหญ่นี้กำลังไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะเดินทางมาถึงชายแดนแม่สายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องเร่งเตรียมตัวและขนย้ายทรัพย์สินไปยังพื้นที่สูง
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เมียนมาส่งตัว 9 ผู้ต้องหาหนีคดีชาวไทยที่ชายแดนเชียงราย
ด่วน: กำแพงกั้นน้ำในท่าขี้เหล็กพังถล่ม กระแสน้ำเชี่ยวกรากทะลักเข้าท่วมเมืองชายแดน
เชียงราย - Chiang Rai News
เมียนมาส่งตัว 9 ผู้ต้องหาหนีคดีชาวไทยที่ชายแดนเชียงราย
เชียงราย — ทางการไทยและเมียนมาเดินหน้ายกระดับความร่วมมือยาเสพติด">ปราบปรามยาเสพติดครั้งใหญ่ ล่าสุดฝ่ายเมียนมาได้ส่งมอบตัวผู้ต้องหาชาวไทยหลบหนีหมายจับรวม 9 ราย ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอย่างเป็นทางการ พิธีรับมอบตัวจัดขึ้นบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่ง
การส่งมอบตัวครั้งนี้นำโดย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) พร้อมด้วย นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยรับมอบตัวจาก พลตำรวจจัตวา ตั๊ด ลวิน หม่อง เลขาธิการร่วมสำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งเมียนมา (CCDAC) เพื่อนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายไทยทันที
ประเด็นสำคัญ
- จับกุมผู้ต้องหา 9 ราย: ทางการเมียนมาส่งมอบตัวคนไทยหลบหนีคดี 9 ราย โดยเป็นคดียาเสพติด 7 ราย และคดีอาญาอื่นอีก 2 ราย
- รวบ 3 รายสำคัญ: ในกลุ่มผู้ต้องหามี 3 รายที่เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญตามประกาศหมายจับของ ป.ป.ส.
- ผลสำเร็จจากการทูต: ปฏิบัติการนี้เป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการหารือระดับผู้นำ เพื่อตัดวงจรยาเสพติดและคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ
เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากการเดินสายเจรจาเชิงรุกของรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2569 คณะผู้แทนระดับสูงของไทยได้เดินทางเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมมือกันสกัดกั้นสารตั้งต้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง และการขยายผลเครือข่ายข้ามแดนอย่างจริงจัง
ต่อมาในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2569 พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำเมียนมา ได้เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อหารือทวิภาคีร่วมกับนายกรัฐมนตรีไทย ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในการปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเน้นหนักที่การหลอกลวงออนไลน์และปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ข้อตกลงระดับนโยบายดังกล่าวจึงแปรเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ชายแดนอย่างรวดเร็ว
เปิดโฉมหน้า 3 นักค้ารายสำคัญตามหมายจับ
จากข้อมูลการคัดกรองพบว่า ในบรรดาผู้ต้องหาทั้ง 9 ราย มีผู้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดถึง 7 ราย และคดีทั่วไปอีก 2 ราย โดยมี 3 รายที่เป็นบุคคลตามประกาศสืบจับของสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมตัวมานาน ได้แก่:
- นางชลณัฐ (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี บุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงราย
- นายบอย (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี บุคคลตามหมายจับศาลอาญา
- นางสาวกุลพร (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี บุคคลตามหมายจับศาลอาญา
ผู้ต้องหาทั้งหมดใช้พื้นที่รอยต่อชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านเป็นแหล่งกบดาน เพื่อคอยสั่งการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของไทย การประสานงานอย่างรวดเร็วในครั้งนี้จึงช่วยตัดตอนขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้สำเร็จ
มุ่งมั่นกวาดล้างต่อเนื่อง เปิดช่องทางแจ้งเบาะแส 24 ชั่วโมง
เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวขอบคุณทางการเมียนมาและทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดทั้งในประเทศและนอกประเทศต่อไป เพื่อตัดต้นตอขบวนการค้ายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาค
ทั้งนี้ ทางการขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมที่ปลอดภัย หากพบเห็นเบาะแสยาเสพติด สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับสูงสุดตามมาตรฐานความปลอดภัย
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เชียงราย - Chiang Rai News
สลด! กระบะชนประสานงากลางถนนเชียงราย ดับ 1 เจ็บ 4 เร่งหาสาเหตุ
เชียงราย – อุบัติเหตุบนท้องถนนยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเกิดเหตุสลดขึ้นอีกครั้งในจังหวัดเชียงราย เมื่อรถกระบะสองคันเกิดการชนประสานงากันอย่างรุนแรง เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์สุดระทึกนี้เกิดขึ้นบนถนนสายป่าแงะ-เชียงเคี่ยน ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักในพื้นที่ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วน ท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง
ประเด็นสำคัญ
- เกิดอุบัติเหตุรุนแรง: รถกระบะสองคันชนกันพังยับเยินบนถนนสายป่าแงะ-เชียงเคี่ยน จังหวัดเชียงราย
- มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต: พบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 4 ราย และมีสตรีวัย 65 ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย
- อยู่ระหว่างการสอบสวน: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบหลักฐาน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน โดยสมาคมกู้ภัยป่าแงะร่วมใจได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและรีบส่งทีมงานไปยังบ้านป่าตึง หมู่ 6 ทันที เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ทีมงานพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุสีเทาติดป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงราย ซึ่งสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินจากการถูกชนอย่างรุนแรง
ใกล้กันนั้น เจ้าหน้าที่ยังพบรถกระบะอีซูซุสีขาว ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสภาพด้านหน้าและฝั่งขวาพังเสียหายอย่างหนักเช่นกัน ทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในซากรถออกมาให้เร็วที่สุด การปฏิบัติงานเต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากความเสียหายที่รุนแรงของตัวรถ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 4 ราย แบ่งเป็นผู้ชาย 2 รายและผู้หญิง 2 ราย ทีมกู้ชีพได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจุดเกิดเหตุ จากนั้นจึงรีบนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งไปยังโรงพยาบาลป่าแดด เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนต่อไป
ความสูญเสียและการสืบสวนของตำรวจ
น่าเศร้าที่อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้หญิงอายุ 65 ปี ซึ่งทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตลงในที่เกิดเหตุ ร่างของผู้เสียชีวิตได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการชันสูตรตามขั้นตอนต่อไป เหตุการณ์นี้สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวและคนในชุมชนเป็นอย่างมาก
สำหรับสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังคงไม่แน่ชัด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าแดด ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำพยานในบริเวณนั้นแล้ว ตำรวจจะทำการตรวจสอบร่องรอยบนถนนและทิศทางการชน เพื่อสรุปสำนวนคดีให้กระจ่างชัด
อุบัติเหตุครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญ ที่เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนให้มีความระมัดระวัง การขับขี่อย่างมีสติและการเคารพกฎจราจร เป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ควรละเลย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าเช่นนี้ขึ้นอีก
แนวทางป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ควรนำเหตุการณ์นี้ไปเป็นข้อมูล เพื่อหามาตรการป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม การเพิ่มไฟส่องสว่างหรือป้ายเตือนภัยในจุดเสี่ยง อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคตได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ผู้นำชุมชนยังสามารถช่วยรณรงค์ ให้ชาวบ้านขับขี่รถด้วยความไม่ประมาท โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่มีฝนตก ทุกคนต้องร่วมมือกัน เพื่อสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราทุกคน
สุดท้ายนี้ หากประชาชนพบเห็นอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ได้ทันที ความรวดเร็วในการแจ้งเหตุ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บได้ทันเวลา
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