เชียงราย - Chiang Rai News
เชียงรายชูจุดขาย “Tea & Coffee Festival 2026” จัดงานเทศกาลระดับโลก
เชียงราย – จังหวัดเชียงรายเดินหน้าตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งสุนทรียภาพและการท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวา ผ่านการจัดงาน “Tea & Coffee Festival 2026” หรือ “เชียงราย เมืองชากาแฟ” 2026 อย่างเป็นทางการ งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14–16 สิงหาคม 2569 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นการรวมพลังของทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนำผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟคุณภาพสูงมาสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมยกระดับให้เชียงรายกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางทั่วโลก
พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงาน ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่สนใจ งานนี้ไม่เพียงแค่เป็นการโชว์สินค้าเกษตร แต่ยังเป็นการเล่าเรื่องราวเบื้องหลังความอร่อยผ่านวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และธรรมชาติที่สวยงามของเชียงราย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐานในระดับสากล
ประเด็นสำคัญ
- รวมพลังขับเคลื่อนเมือง: งานนี้บูรณาการ 3 เทศกาลใหญ่ด้านชาและกาแฟเข้าด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- สร้างมูลค่าผ่านประสบการณ์: มุ่งเน้นการเปลี่ยนสินค้าเกษตรให้เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง
- เวทีประชันฝีมือระดับมืออาชีพ: มีการจัดการแข่งขันทั้ง Latte Art, Signature Drink และ Drip Bag เพื่อเปิดโอกาสให้บาริสต้าได้แสดงทักษะและแลกเปลี่ยนความรู้
เจาะลึกเสน่ห์แห่งรสชาติและธุรกิจการค้า
งานนี้เป็นการร่วมมือครั้งสำคัญที่บูรณาการเทศกาลใหญ่ 3 งาน ได้แก่ เทศกาลชาและกาแฟ “เชียงราย เมืองแห่งชาและกาแฟ” 2026 เทศกาลกาแฟและชาล้านนาตะวันออก และเทศกาลกาแฟและชานานาชาติเชียงราย 2026 เป้าหมายหลักของการร่วมมือครั้งนี้คือการจัดหาแพลตฟอร์มจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้นักลงทุนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถสร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศใหม่ๆ ได้
นอกเหนือจากด้านธุรกิจแล้ว งานนี้ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายสำหรับผู้เข้าร่วม เช่น นิทรรศการผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเกษตรกรบนที่สูง เวิร์คช็อปสร้างสรรค์ และการแข่งขันที่ท้าทาย เช่น การแข่งขันศิลปะลาเต้เชียงราย 2026 และการแข่งขันเครื่องดื่มซิกเนเจอร์เชียงราย 2026 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความพิถีพิถันของบาริสต้าชาวไทยอย่างชัดเจน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. งาน Tea & Coffee Festival 2026 จัดที่ไหนและเมื่อไหร่?
งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14–16 สิงหาคม 2569 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. กิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้าง?
มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น นิทรรศการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสูง, กิจกรรม Business Matching, การแข่งขัน Latte Art และเครื่องดื่ม Signature รวมถึงเวิร์กช็อปเสวนาเกี่ยวกับชาและกาแฟ
3. จุดประสงค์หลักของการจัดงานคืออะไร?
เพื่อต่อยอดสินค้าเกษตรชาและกาแฟให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
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เชียงราย - Chiang Rai News
วิกฤตสะพานถล่ม! สะพานเบลีย์ชั่วคราวช่วยฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมสำคัญในแม่สวาย จังหวัดเชียงราย
เชียงราย – เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เกิดเหตุการณ์สะพานเชื่อมต่อในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พังเสียหายอย่างหนัก เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องพบกับความยากลำบากในการเดินทางสัญจร ล่าสุดในเช้าวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 15 เชียงราย ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน พวกเขานำทีมงานพร้อมเครื่องจักรกลหนักเข้ามาให้ความช่วยเหลือทันที เป้าหมายหลักคือการเร่งติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราว หรือที่เรียกกันว่าสะพานเบลีย์ เพื่อเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว
สำหรับการทำงานในครั้งนี้ นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ ผู้อำนวยการ ปภ. เขต 15 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการอย่างเต็มกำลัง ขณะเดียวกัน นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย ก็ได้สั่งการให้ทีมงานสาขาเวียงป่าเป้าเข้ามาร่วมสมทบ การผนึกกำลังครั้งนี้ยังรวมไปถึงเจ้าหน้าที่อำเภอแม่สรวย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ทุกภาคส่วนต่างร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วง
ประเด็นสำคัญ
- สะพานหลักที่ใช้เชื่อมตำบลป่าแดดและแม่พริก อำเภอแม่สรวย เกิดการชำรุดเสียหายเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569
- เจ้าหน้าที่ ปภ. เขต 15 และหน่วยงานท้องถิ่น ได้เร่งติดตั้งสะพานเบลีย์เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในวันที่ 15 สิงหาคม 2569
- เป้าหมายหลักคือการช่วยให้ชาวบ้านเดินทางได้ตามปกติ และสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ทันเวลา
การคืนเส้นทางสัญจร และการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน
การเร่งทอดสะพานเบลีย์ชั่วคราวในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านในตำบลป่าแดดและตำบลแม่พริกที่ต้องอาศัยเส้นทางนี้ในชีวิตประจำวัน การเดินทางไปมาหาสู่กันจะสามารถกลับมาทำได้สะดวกและปลอดภัยอีกครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกไปจำหน่ายได้ตามปกติ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อเศรษฐกิจของชุมชน
สะพานเบลีย์แห่งนี้จะเปิดให้ใช้งานไปชั่วคราว จนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการซ่อมแซมและสร้างโครงสร้างสะพานแบบถาวรต่อไป ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของหน่วยงานภาครัฐต่อความเดือดร้อนของประชาชน ชาวบ้านต่างรู้สึกอุ่นใจที่เห็นทุกหน่วยงานไม่ทอดทิ้ง และพร้อมลงพื้นที่บูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือสังคมทันทีเมื่อเกิดวิกฤต
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คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. สะพานเบลีย์คืออะไร?
สะพานเบลีย์คือสะพานเหล็กชั่วคราวที่สามารถประกอบและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว มีความแข็งแรงทนทานสูง นิยมใช้ในยามฉุกเฉินเพื่อเปิดเส้นทางจราจรชั่วคราว
2. สะพานเดิมชำรุดตั้งแต่เมื่อไหร่?
สะพานเดิมที่ชาวบ้านใช้สัญจรได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถวิ่งผ่านได้
3. จะมีการสร้างสะพานถาวรขึ้นใหม่หรือไม่?
มีการสร้างแน่นอน การติดตั้งสะพานเบลีย์เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ระหว่างที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเตรียมการซ่อมแซมและสร้างสะพานถาวรต่อไป
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อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมเชียงราย!! ระดับน้ำในอำเภอเทิงเริ่มลดลงแล้ว
เชียงราย – สถานการณ์แม่สาย ด่านน้ำท่วมท่าขี้เหล็กพัง น้ำท่วมฉับพลันจากดอยลิไข่ น้ำท่วมถนนพหลโยธิน">น้ำท่วมในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 เวลา 17.00 น. ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าแม่น้ำอิงที่สถานีเทิงมีระดับน้ำอยู่ที่ 6.82 เมตร ตัวเลขนี้ต่ำกว่าระดับวิกฤตที่ 7.50 เมตรค่อนข้างมาก และสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มทรงตัว
ในขณะเดียวกัน แม่น้ำลาวที่สถานีบ้านทุ่งขันไชยก็มีระดับน้ำลดลงเช่นกัน ล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่ 4.45 เมตร ซึ่งลดลงจากช่วงเช้าประมาณ 6 เซนติเมตร ตอนนี้พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้ว นับเป็นข่าวดีสำหรับชาวบ้านที่เฝ้ารอการระบายน้ำตลอดหลายวันที่ผ่านมา
สรุปประเด็นสำคัญ
- ระดับน้ำในแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวลดลงต่ำกว่าระดับวิกฤตและเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ
- จำนวนบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขังลดลงอย่างรวดเร็ว เหลือเพียง 7 ครัวเรือนในปัจจุบัน
- เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ทำความสะอาดและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อรับมือฝนระลอกใหม่
แม้สถานการณ์น้ำจะดีขึ้น แต่ความเสียหายในพื้นที่ยังคงมีอยู่บ้าง ปัจจุบันมีบ้านเรือนในตำบลเวียงที่ยังคงได้รับผลกระทบเหลือเพียง 7 ครัวเรือนเท่านั้น ตัวเลขนี้ลดลงอย่างมากจากเดิมที่มีน้ำท่วมขังถึง 66 ครัวเรือน ปริมาณน้ำที่ท่วมขังได้ทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องตามการระบายน้ำของเจ้าหน้าที่
สำหรับพื้นที่ทางการเกษตรนั้น ได้รับผลกระทบรวมทั้งหมดประมาณ 1,250 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เสียหายคือนาข้าวของชาวบ้านซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,080 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพืชไร่อีก 120 ไร่ และพืชสวนอีก 50 ไร่ ที่ถูกน้ำท่วม เกษตรกรในพื้นที่กำลังรอการสำรวจเพื่อรับการเยียวยาจากทางภาครัฐต่อไป
การระดมกำลังช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชน
หน่วยงานท้องถิ่นได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย อำเภอเทิงและองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้ลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคเบื้องต้น นอกจากนี้ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนที่น้ำลดแล้ว การช่วยเหลือนี้มุ่งหวังให้ชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
ผู้นำชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำออกจากบริเวณบ้านเรือนที่ยังมีน้ำขัง ศูนย์ ปภ. เขต 15 จังหวัดเชียงราย ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำนี้ถูกติดตั้งไว้บริเวณชุมชนด้านหลังที่ว่าการอำเภอเทิง เป้าหมายคือการเตรียมระบายน้ำลงสู่แม่น้ำอิงหากมีฝนตกหนักลงมาซ้ำอีก
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การเตรียมความพร้อมและคำแนะนำสำหรับประชาชน
แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลง แต่ทางราชการยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวัง ขอให้ทุกครอบครัวเตรียมพร้อมและยกสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ควรช่วยกันดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในชุมชนอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญที่สุดคือทุกคนควรติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ระดับน้ำในแม่น้ำอิงตอนนี้ยังอันตรายอยู่หรือไม่?
ขณะนี้ระดับน้ำอยู่ที่ 6.82 เมตร ซึ่งต่ำกว่าระดับวิกฤตที่ตั้งไว้ (7.50 เมตร) ถือว่าปลอดภัยและมีแนวโน้มทรงตัว ไม่น่ากังวลหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติม
ยังมีชาวบ้านติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังกี่ครัวเรือน?
ปัจจุบันเหลือบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเพียง 7 ครัวเรือนในเขตตำบลเวียง ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่อง
เกษตรกรที่พืชผลเสียหายจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไร?
เบื้องต้นมีพื้นที่การเกษตรเสียหายรวม 1,250 ไร่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการสำรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อเตรียมจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไป
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มทบ.37 ปั้น “รด.ไซเบอร์” ลงพื้นที่จริง! เรียนรู้ประวัติศาสตร์และฝึกจัดรายการวิทยุเชียงราย
เชียงราย – การสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 หน่วยฝึกอบรมกำลังพลสำรอง (ROTC) กองบังคับการทหารที่ 37 ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะรอบด้านสำหรับนักเรียน ROTC ชั้นปีที่ 2 และ 3
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมคือ ทีม ROTC ไซเบอร์ และทีมยุวกาชาด ROTC กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยหน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนที่ 4 ซึ่งพานักเรียนไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน กิจกรรมจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ทหารกองบังคับการทหารที่ 37 และสถานีวิทยุในจังหวัดเชียงราย
จุดหมายแรกของวันคือ ศูนย์การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ชุมชนดอยทอง ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวสำคัญของชาติไทยและจังหวัดเชียงราย นักศึกษาได้เรียนรู้รากเหง้าและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า พันโทหญิง ดังหทัย หาญนภา หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเชียงราย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ท่านได้นำชมนิทรรศการและเล่าเรื่องราวต่างๆ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้เยาวชนรู้สึกสนุกและเข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การเรียนรู้จากสถานที่จริงช่วยให้พวกเขาจดจำและเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าการอ่านจากหนังสือเพียงอย่างเดียว
ประเด็นสำคัญ
- เปิดห้องเรียนนอกสถานที่: รด.ไซเบอร์ และ รด.มัคคุเทศก์น้อย ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เชียงรายแบบเจาะลึก ณ พิพิธภัณฑ์ทหาร มทบ.37
- ลงมือจัดรายการจริง: นักศึกษาได้ทดลองจัดรายการ “กำเมือง เรดิโอ” ทางคลื่น FM 90.75 MHz เพื่อฝึกทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณะ
- ปูทางสู่มืออาชีพ: กิจกรรมมุ่งพัฒนากระบวนการคิดและการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์และนักประชาสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต
สัมผัสประสบการณ์หน้าไมค์วิทยุ
หลังจากรับความรู้ทางประวัติศาสตร์กันอย่างเต็มอิ่ม ขบวนนักศึกษาได้เดินทางไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเชียงราย ที่นี่พวกเขาได้เรียนรู้เบื้องหลังการทำงานของสื่อวิทยุอย่างใกล้ชิด นักศึกษาไม่ได้มาเพียงเพื่อดูงานเท่านั้น แต่ยังได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในห้องส่งวิทยุ การฝึกฝนเช่นนี้ช่วยสร้างความกล้าแสดงออก และเสริมความมั่นใจในการสื่อสารได้อย่างยอดเยี่ยม
ไฮไลท์ที่สร้างความตื่นเต้นที่สุดคือ การได้ร่วมจัดรายการวิทยุออกอากาศจริงๆ นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในรายการ “กำเมือง เรดิโอ” ซึ่งกระจายเสียงทางคลื่นความถี่ FM 90.75 MHz โดยมี คุณธนัยนันท์ พัฒน์จิรวัชร ผู้ดำเนินรายการมืออาชีพคอยเป็นพี่เลี้ยง การจัดรายการครั้งนี้เน้นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมกับนำเสนอ ข่าวสารท้องถิ่น ที่น่าสนใจ เยาวชนได้ฝึกการใช้เสียง การเว้นจังหวะพูด และการสื่อสารเรื่องราวให้น่าติดตาม
สรุปบทเรียนและก้าวต่อไป
ในช่วงบ่ายของการศึกษาดูงาน เวลาประมาณ 15.30 น. กิจกรรมได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้าย นักศึกษาได้แบ่งกลุ่มเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน แต่ละกลุ่มต้องร่วมกันจัดทำสื่อนำเสนอเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ การทำงานเป็นทีมช่วยให้พวกเขาได้แลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย เป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการจับใจความสำคัญ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างมากในยุคข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมดีๆ จาก มทบ.37 ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่คุ้มค่าสำหรับเยาวชน นักศึกษาวิชาทหารไม่เพียงแต่ได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ แต่ยังได้พัฒนาทักษะด้านการบรรยายและการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ประสบการณ์ทั้งหมดนี้จะถูกนำไปต่อยอดในการปฏิบัติงานจริง เยาวชนกลุ่มนี้จะเติบโตไปเป็น รด.มัคคุเทศก์น้อย ที่สามารถสื่อสารเรื่องราวของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเป็นกระบอกเสียงที่ดีให้กับสังคมต่อไปในอนาคต
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คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Q: กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาวิชาทหารกลุ่มใด?
A: กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 โดยเน้นไปที่กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ในชุด รด.ไซเบอร์ และ ชุด รด.มัคคุเทศก์น้อย
Q: สถานที่หลักในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีที่ไหนบ้าง?
A: นักศึกษาได้ไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์ทหาร มทบ.37, ศูนย์การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ชุมชนดอยทอง และสถานีวิทยุกระจายเสียงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเชียงราย
Q: นักศึกษาได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าห้องส่งสถานีวิทยุ?
A: เยาวชนได้ฝึกความกล้าแสดงออก พัฒนาทักษะการพูด และเรียนรู้วิธีการใช้สื่อวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำหน้าที่มัคคุเทศก์น้อยได้เป็นอย่างดี
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