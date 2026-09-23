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เชียงราย - Chiang Rai News

พม่าผ่อนปรนนำเข้าสินค้า ด่านแม่สายกลับมาคึกคัก

Naree Srisuk

Published

1 hour ago

on

พม่าผ่อนปรนนำเข้าสินค้า ด่านแม่สายกลับมาคึกคัก

เชียงราย – บรรยากาศการค้าชายแดนไทย-เมียนมาเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากทางการเมียนมาตัดสินใจผ่อนปรนมาตรการระงับการนำเข้าสินค้าไทย การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนอย่างหนักในเมืองท่าขี้เหล็ก ทำให้ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง รถบรรทุกสินค้าและพ่อค้าแม่ค้าสามารถสัญจรข้ามไปมาได้สะดวกขึ้นมาก

ก่อนหน้านี้ การห้ามนำเข้าสินค้าแช่แข็งและของสดทำให้เกิดความวุ่นวายบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 อย่างหนัก พ่อค้าแม่ค้าต้องเปลี่ยนมาแบกสินค้าข้ามสะพานด้วยความยากลำบาก ทำให้ต้นทุนค่าขนส่งพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวเมืองท่าขี้เหล็กที่ต้องซื้ออาหารในราคาแพงขึ้น เช่น ไข่ไก่ที่มีราคาสูงถึง 15 บาทต่อฟอง การผ่อนปรนมาตรการครั้งนี้จึงเป็นความหวังใหม่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น

สรุปประเด็นสำคัญ

  • เมียนมาผ่อนปรนการนำเข้า: ทางการยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาของขาดแคลนและบรรเทาความเดือดร้อนในเมืองท่าขี้เหล็ก
  • การค้าแม่สายฟื้นตัว: การจราจรและการขนส่งสินค้าข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 กลับมาคล่องตัวและเป็นระเบียบอีกครั้ง
  • ราคาสินค้าเริ่มปรับตัวลดลง: การขนส่งที่ง่ายขึ้นช่วยลดต้นทุนแฝง และแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง เช่น ไข่ไก่และอาหารสดต่างๆ

ในช่วงที่ผ่านมา การระงับการนำเข้าสินค้าได้สร้างผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจชายแดน พ่อค้าแม่ค้าชาวไทยและเมียนมา ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการค้าขาย หลายคนต้องหยุดธุรกิจชั่วคราวเพราะต้นทุนการจ้างคนงานแบกของข้ามแดนที่เพิ่มสูงขึ้น การผ่อนปรนกฎระเบียบในวันนี้จึงช่วยต่อลมหายใจให้กับธุรกิจรายย่อยจำนวนมาก พ่อค้าหลายคนแสดงความโล่งใจที่สถานการณ์เริ่มกลับสู่ภาวะปกติและสามารถทำงานได้ตามเดิม

เจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝั่งได้ร่วมมือกันจัดระเบียบการจราจรบนสะพาน เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกในการขนส่ง รถตู้และรถขนส่งขนาดเล็กสามารถกลับมาวิ่งส่งสินค้าได้ตามปกติ การผ่อนคลายกฎระเบียบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องเศรษฐกิจ แต่ยังช่วยลดความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนอีกด้วย ประชาชนทั้งสองฝั่งสามารถกลับมาใช้ชีวิตและค้าขายได้อย่างราบรื่นมากขึ้น

นอกจากนี้ การเจรจาระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นยังมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหา ความแออัดบนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ทำให้การขนถ่ายสินค้าทำได้รวดเร็วขึ้น  การจัดการเวลาขนส่งที่ชัดเจนช่วยให้ปัญหาการจราจรติดขัดลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่ต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ  ประชาชนในพื้นที่ท่าขี้เหล็กต่างรู้สึกยินดีที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้น อาหารสดและสินค้าที่จำเป็นกลับมามีวางจำหน่ายในตลาดตามปกติ ราคาของกินของใช้ก็เริ่มปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อย่างมาก

ก้าวต่อไปของการค้าชายแดน

แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี แต่ผู้ประกอบการยังคงต้องติดตามนโยบายของทางการเมียนมาอย่างใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบแบบกะทันหันอาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต พ่อค้าแม่ค้าจึงควรเตรียมแผนสำรองเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐของไทยก็ควรเร่งเจรจาเพื่อสร้างข้อตกลงทางการค้าที่ชัดเจนและยั่งยืน

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจชายแดนมองว่า การค้าระหว่างแม่สายและท่าขี้เหล็กมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดเมียนมา ความร่วมมือที่ยืดหยุ่นระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นจึงเป็นกุญแจสำคัญ การรักษาบรรยากาศการค้าที่ดีและเปิดกว้างจะช่วยป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนในอนาคต

การผ่อนปรนการนำเข้าสินค้าครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพึ่งพาอาศัยกันระหว่างชุมชนชายแดนของทั้งสองประเทศ เมื่อสินค้าไทยสามารถข้ามแดนได้สะดวก ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวท่าขี้เหล็กก็ดีขึ้นตามไปด้วย การเปิดด่านพรมแดนเพื่อการค้าอย่างเต็มรูปแบบจึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของทุกคน เราหวังว่าความร่วมมือที่ดีนี้จะดำเนินต่อไป เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

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เชียงราย - Chiang Rai News

ตลาดท่าโลในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามแม่สาย จังหวัดเชียงราย ยังไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัว

Rebecca Kim

Published

29 minutes ago

on

September 23, 2026

By

ตลาดท่าล้อ ท่าขี้เหล็ก จมมิดใต้กองโคลน ไร้แววฟื้นตัว

เชียงราย– เชียงรายตลาดท่าล้อในเมืองท่าขี้เหล็กเคยเป็นย่านการค้าที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่ง พื้นที่นี้ตั้งอยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในอดีตแทบไม่มีพื้นที่ว่างให้เห็นเลย พ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลมาจับจ่ายใช้สอยที่นี่ทุกวัน แต่ภาพความมีชีวิตชีวาเหล่านั้นได้กลายเป็นเพียงอดีตไปแล้วในวันนี้

ปัจจุบันตลาดท่าล้อกลับตกอยู่ในความเงียบงันอย่างสิ้นเชิง อาคารพาณิชย์และร้านค้าต่างๆ ถูกทิ้งร้างอย่างน่าใจหาย คราบโคลนหนาเตอะจากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ยังคงเกาะติดอยู่ตามผนังและพื้นถนน ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าย่านการค้าแห่งนี้จะกลับมาเปิดฟื้นตัวได้อีกครั้งหรือไม่

ประเด็นสำคัญ 

  • ตลาดท่าล้อที่เคยคึกคักที่สุดในเมืองท่าขี้เหล็ก ตอนนี้ถูกทิ้งร้างและเงียบเหงาอย่างหนัก
  • ร้านค้าจำนวนมากยังมีคราบโคลนฝังแน่นจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ โดยยังไม่มีการทำความสะอาด
  • อนาคตของการค้าชายแดนบริเวณนี้ยังคงมืดมนและไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเรื่องการฟื้นฟู

เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ได้ทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้มหาศาล โคลนที่ไหลทะลักเข้ามาทำลายสินค้าและโครงสร้างอาคารจนหมดสภาพ เจ้าของธุรกิจหลายรายต้องสูญเสียเงินลงทุนไปกับภัยธรรมชาติในครั้งนี้ การทำความสะอาดและฟื้นฟูต้องใช้เงินและเวลาจำนวนมหาศาล ทำให้หลายคนเลือกที่จะปิดประตูร้านอย่างถาวร

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า วิกฤตนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น การค้าชายแดนแม่สาย และท่าขี้เหล็กชะงักงันอย่างเห็นได้ชัด สินค้าที่เคยส่งออกและนำเข้าไม่สามารถกระจายตัวได้ตามปกติ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที่ลดลงอย่างฮวบฮาบ

ชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกสิ้นหวังกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พวกเขาขาดรายได้หลักที่เคยหล่อเลี้ยงครอบครัวมาหลายสิบปี บางคนพยายามกลับมาเก็บกวาดร้านค้าของตนเอง แต่เมื่อเห็นกองโคลนที่สูงระดับเข่าก็ต้องถอดใจ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเข้าถึงได้ยากและล่าช้ามาก

อนาคตการค้าชายแดนที่ยังไร้คำตอบ

คำถามสำคัญคือตลาดท่าล้อจะกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งเมื่อใด ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดกล้าให้คำตอบที่ชัดเจนได้ การสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมใหม่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งสองประเทศ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การเจรจาและวางแผนร่วมกันยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง

หากปล่อยไว้นานกว่านี้ ท่าขี้เหล็กอาจสูญเสียศูนย์กลางการค้าแห่งนี้ไปตลอดกาล พ่อค้าแม่ค้าอาจตัดสินใจย้ายฐานการค้าไปยังจุดอื่นที่ปลอดภัยกว่า การฟื้นฟูตลาดท่าล้อจึงไม่ได้เป็นเพียงการกวาดล้างโคลนเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการกอบกู้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจกลับคืนมาด้วย

ในระหว่างที่รอคอยความชัดเจน ตลาดท่าล้อก็ยังคงหลับใหลอยู่ใต้กองโคลนต่อไป เสียงต่อรองราคาและรอยยิ้มของนักช้อปถูกแทนที่ด้วยความเงียบและเสียงลมพัดผ่านอาคารร้าง เราได้แต่หวังว่าวันหนึ่งย่านการค้าแห่งนี้จะสามารถฟื้นคืนชีพได้อีกครั้ง

ภัยพิบัติครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับทุกคนในพื้นที่ การสร้างเมืองเศรษฐกิจริมแม่น้ำจำเป็นต้องคำนึงถึงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเสมอ โครงสร้างพื้นฐานในอนาคตต้องถูกออกแบบให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ผู้บริหารเมืองต้องเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุด

สำหรับตอนนี้ ชาวแม่สายและท่าขี้เหล็กต่างต้องประคับประคองชีวิตกันต่อไป ภาพของตลาดท่าล้อที่เต็มไปด้วยโคลนจะเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังของธรรมชาติ การรอคอยอาจจะยาวนาน แต่ทุกคนยังคงหวังลึกๆ ว่าแสงสว่างจะกลับมาสู่ย่านการค้าแห่งนี้ในสักวันหนึ่ง

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เชียงราย - Chiang Rai News

เรื่องเศร้า: เด็กหญิงอายุ 15 ปีจากเชียงรายอยู่ในอาการโคม่าหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตแล้ว

Naree Srisuk

Published

19 hours ago

on

September 22, 2026

By

เรื่องเศร้า: เด็กหญิงอายุ 15 ปีจากเชียงรายอยู่ในอาการโคม่าหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตแล้ว

เชียงราย – ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงสำหรับเหตุการณ์สุดสลดที่เกิดขึ้นกับนักเรียนสาว เมื่อ “น้องข้าวหอม” หรือ นางสาวสุทธิดา ปวงคำยอด ได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ เธอเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของคืนวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ข่าวร้ายนี้สร้างความสะเทือนใจและทิ้งความโศกเศร้าไว้ให้แก่ครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆ อย่างมาก

ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 กันยายน 2569 ได้เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ไม่มีใครคาดคิด มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขับพุ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียนอย่างกะทันหัน เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครั้งนี้ส่งผลให้นักเรียนสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสในที่เกิดเหตุ ซึ่งผู้เคราะห์ร้ายก็คือ น้องอะตอม และ น้องข้าวหอม นั่นเอง

ประเด็นสำคัญ  

  • น้องข้าวหอม (น.ส.สุทธิดา ปวงคำยอด) เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนวันที่ 21 ก.ย. 2569 เวลาประมาณสี่ทุ่ม
  • สาเหตุหลักของอุบัติเหตุเกิดจากรถเก๋งขับตัดหน้ารถจักรยานยนต์ เมื่อเช้าวันที่ 19 ก.ย.
  • ยังมีเพื่อนนักเรียนอีกหนึ่งรายคือ “น้องอะตอม” ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องติดตามอาการ

ความสูญเสียที่ตอกย้ำปัญหาความปลอดภัย

ทางทีมงานและสื่อมวลชนอย่าง ท้องถิ่นนิวส์ ขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปก่อนวัยอันควรในครั้งนี้ เราขอส่งกำลังใจอันเต็มเปี่ยมให้กับครอบครัว ญาติพี่น้อง และกลุ่มเพื่อนสนิทของน้องข้าวหอมทุกคน ขอให้ทุกคนเข้มแข็งและก้าวผ่านช่วงเวลาที่แสนยากลำบากนี้ไปให้ได้ในเร็ววัน พร้อมกันนี้ เรายังคงต้องส่งกำลังใจและติดตามอาการของน้องอะตอมอย่างใกล้ชิดต่อไป

อุบัติเหตุทางถนนในลักษณะการขับรถพุ่งตัดหน้ายังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นซ้ำซาก การสูญเสียเยาวชนคนเก่งที่มีอนาคตไกลเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าหดหู่ใจอย่างยิ่ง ทั้งที่ความจริงแล้วอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ หากผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนต่างเพิ่มความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร และมีน้ำใจให้แก่กันบนท้องถนนให้มากขึ้นกว่าเดิม

เราทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข่าวความสูญเสียของน้องข้าวหอมในวันนี้ จะกลายเป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญให้ผู้ขับขี่ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัย การขับขี่ด้วยความไม่ประมาทคือหนทางเดียวที่จะช่วยลดความสูญเสียบนท้องถนนได้อย่างยั่งยืน เพื่อไม่ให้มีครอบครัวใดต้องมาเผชิญกับความโศกเศร้าจากการสูญเสียคนที่รักเช่นนี้อีกในอนาคต

แม้การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดอย่างหาที่สุดไม่ได้ แต่ความทรงจำดีๆ รอยยิ้ม และความสดใสของน้องข้าวหอม จะยังคงประทับอยู่ในใจของทุกคนที่รักเธอตลอดไป ทางเราขอร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของนางสาวสุทธิดา ปวงคำยอด มา ณ โอกาสนี้ และขอให้น้องหลับให้สบายตลอดกาล

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เชียงราย - Chiang Rai News

พบศพหญิงอายุ 54 ปี จากเชียงราย ที่ถูกกระแสน้ำท่วมฉับพลันพัดพาไปแล้ว

Naree Srisuk

Published

20 hours ago

on

September 22, 2026

By

สลด! น้ำป่าพัดหญิงวัย 54 ปีดับ พบศพห่าง 5 กม. ที่แม่สรวย

เชียงราย – เหตุการณ์สุดสลดเกิดขึ้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อกระแสน้ำป่าพัดพาร่างของหญิงวัย 54 ปี หายไปในป่าลึก เจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ร่วมกันค้นหาอย่างเต็มกำลัง ความหวังที่จะพบเธออย่างปลอดภัยต้องพังทลายลงในวันรุ่งขึ้น เมื่อทีมค้นหาพบว่าเธอเสียชีวิตแล้ว เหตุการณ์นี้สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและคนในชุมชนอย่างมาก ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจในช่วงฤดูฝนที่ต้องระวังภัยธรรมชาติให้ดี

ภัยธรรมชาติครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงสายของวันที่ 20 กันยายน 2569 ในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย วันนั้นมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรง ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า เห็นนางสาวนะปา แสงใหม่ อายุ 54 ปี ถูกกระแสน้ำป่าพัดตกลงไปในลำธาร เธอตกลงไปบริเวณป่าบ้านพญากองดี หมู่ที่ 6 ทุกคนพยายามช่วยเหลือแต่กระแสน้ำเชี่ยวกรากมากเกินไป ทำให้ร่างของเธอจมหายไปต่อหน้าต่อตาผู้คนบริเวณนั้น

ประเด็นสำคัญ

  • หญิงวัย 54 ปี ถูกกระแสน้ำป่าพัดสูญหายขณะเกิดฝนตกหนักในป่าอำเภอแม่สรวย
  • ทีมกู้ภัยและชาวบ้านร่วมกันค้นหาข้ามวัน ท่ามกลางอุปสรรคด้านสภาพอากาศและพื้นที่ป่า
  • พบร่างผู้เสียชีวิตในวันรุ่งขึ้น โดยถูกน้ำพัดห่างจากจุดเกิดเหตุไกลถึง 5 กิโลเมตร

หลังได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สรวย และฝ่ายปกครองอำเภอแม่สรวย ได้เร่งลงพื้นที่ทันที อาสาสมัครกู้ภัยจากหลายหน่วยงาน เช่น มูลนิธิสยามรวมใจ-ปู่อินทร์ และหน่วยกู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ ก็เข้าร่วมภารกิจนี้ด้วย ทีมค้นหาทำงานอย่างหนักตลอดแนวลำน้ำเพื่อตามหาผู้สูญหาย แต่สภาพพื้นที่ป่าและเวลาพลบค่ำทำให้การทำงานยากลำบากมาก สภาพอากาศที่ยังคงมีฝนโปรยปรายเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงาน ในที่สุด เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจยุติการค้นหาชั่วคราวในเวลา 18.00 น. เพื่อความปลอดภัยของทีมงานทุกคน

สลด! น้ำป่าพัดหญิงวัย 54 ปีดับ พบศพห่าง 5 กม. ที่แม่สรวย

พบร่างผู้เสียชีวิตไกลจากจุดเกิดเหตุ

เช้าวันที่ 21 กันยายน 2569 ภารกิจการค้นหาเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งด้วยความหวังใหม่ ทีมงานกระจายกำลังออกไปตามเส้นทางน้ำไหลให้ไกลกว่าเดิม จนกระทั่งเวลาผ่านไปไม่นาน พวกเขาก็พบร่างของนางสาวนะปาเสียชีวิตอยู่ในลำธาร จุดที่พบศพอยู่บริเวณบ้านแม่ยางมิ้น หมู่ 4 ตำบลศรีถ้อย ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เธอตกลงไปในน้ำไกลถึง 5 กิโลเมตร กระแสน้ำป่าที่รุนแรงได้พัดพาร่างของเธอมาไกลมาก สภาพพื้นที่บริเวณนั้นเต็มไปด้วยโขดหินและกิ่งไม้ที่ถูกพัดมาพร้อมกับสายน้ำ

หลังจากพบศพ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยกันนำร่างของเธอขึ้นมาจากลำธารอย่างระมัดระวัง จากนั้นจึงประสานงานกับพนักงานสอบสวน สภ.แม่สรวย และแพทย์เวรจากโรงพยาบาลแม่สรวย เพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่ แพทย์ได้ทำการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นตามขั้นตอนทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด สุดท้าย เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตมารับร่าง เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ยังคงแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงเวลานี้อย่างใกล้ชิด

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